Los 30 mejores Opel Vectra B capaces: la mejor revisión sobre Opel Vectra B

AERZETIX - C57723 - Funda para palanca de cambios y freno de mano - compatible con Opel Vectra B de 1995 a 2002 - color: negro - en piel sintética € 14.50 in stock 1 new from €14.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Estabas buscando un accesorio exclusivo que te permita expresar tu gusto personal y al mismo tiempo resaltar el interior de tu automóvil? La funda para palanca de cambios y freno de mano diseñado para usted por la marca "AERZETIX" sería su mejor truco para refrescar el interior de su automóvil. La funda para palanca de cambios es sin duda un elemento decorativo muy utilizado por todos para darle un plus de frescura a tu coche

Lista detallada de compatibilidad en las imágenes. El montaje debe realizarse en el orden inverso al del desmontaje. Algunos modelos requieren desmontar el pomo de la palanca de cambios, otros se pueden poner sin desmontarlo. La fijación en el marco se realiza mediante banda elástica para algunos modelos. Las versiones sin elásticas requieren pegado o grapado para el soporte de plástico. Tenga cuidado de no dañar el soporte de plástico original

Es bueno saberlo: la funda para palanca de cambios solo es compatible con las versiones con caja de cambios manual. Por lo tanto, la funda NO es compatible con versiones con caja de cambios automática. La compatibilidad es estrictamente específica para el modelo anunciado en el título

Para el montaje: es posible que necesite pegamento momentáneo (NO INCLUIDO) para pegar la funda al marco en la parte inferior. En algunas versiones, los orificios de montaje están perforados previamente para colgar y tensar fácilmente el soporte de plástico. Guarde todos los accesorios de montaje (marco/soporte de plástico, clips, etc.). Marco de plástico NO incluido. Se entrega la funda solo sin marco y sin clips

Finalmente: al reemplazar su funda usado, ofrecerá un aspecto perfectamente irresistible y limpio al interior de su vehículo. Para deslumbrar a tus pasajeros con la nueva impresión o para fascinar al potencial comprador de tu auto usado, reemplazar tu funda viejo por uno nuevo es la forma más económica de inyectarte valor a tu auto

AERZETIX: Funda para palanca de cambios y freno de mano de piel sintética negro € 14.10 in stock 1 new from €14.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este funda está hecho de imitación de cuero de calidad.

Color: negro.

Asegura un aspecto perfectamente limpio y nuevo de su interior.

Funda suministrado solo, sin accesorios de montaje (clips, marco, soporte, ...).

Bisenya Válvula EGR Recambio para Astra G CC Astra G Caravan Omega B Caravan Vectra B 36 Vectra B Caravan 31 0849124 849124 849156 9192805 93170138 724809250 7211D € 26.00 in stock 3 new from €26.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Referencia: 0849124 / 849124 / 849156 / 9192805 / 93170138 / 724809250 / 7211D para Opel.

Compatible con Opel Astra G CC, Astra G Caravan, Astra G Box F70, Astra G Notchback F69, Omega B.

Compatible con Opel Omega B Caravan, Vectra B 36, Vectra B Caravan 31, Vectra B CC 38, Zafira A F75.

Fabricado con materiales de alta calidad para un mejor rendimiento.

En la descripción de abajo puedes encontrar más detalles sobre el tipo de coche compatible. Si su coche no está en la lista, puede enviarnos un mensaje para que lo revisemos. READ Los 30 mejores Neumaticos 195 65 R15 capaces: la mejor revisión sobre Neumaticos 195 65 R15

MANN-FILTER C 24 128 Filtro de aire – Para Automóviles € 8.46 in stock 8 new from €6.63

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MANN-FILTER Filtro de aire C 24 128 / Dimensiones (mm): H = 58 ; A = 242 ; B = 188/ Filtro premium en calidad de original

Filtros de aire de alta calidad MANN-FILTER para un aire de admisión limpio - protección óptima para el motor, el sensor de masa de aire y otros componentes sensibles / Cumplen con los requisitos de la moderna tecnología del motor

Una elevada retención y eficacia de separación de suciedad, baja resistencia al flujo y alta estabilidad de pliegue garantizan fiabilidad funcional durante todo el intervalo de mantenimiento

Encuentra el filtro compatible: selecciona la marca, modelo, variante y submodelo en el buscador en la parte superior de la página o consulta los documentos de tu coche

Los productos cumplen los requisitos del reglamento Reach de la UE relativos a la protección de salud y el medio ambiente en los procesos de desarrollo, fabricación, uso y eliminación de residuos

L&P A106-1 Funda saco cuero de real piel genuina negro con costura negra negro de palanca de cambios cambio velocidad velocidades marchas saco de conmutación y freno de mano estacionamiento negro-perforado € 22.35 in stock 1 new from €22.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con Opel Vectra B Sedan años de construcción 1995 - 2002

Compatible con Opel Vectra B Caravan años de construcción 1996 - 2003

Compatible con Opel Vectra B CC años de construcción 1995 – 2003

Material: Cuero real – Color: Negro

alcance de entrega: Bolsa de cambio y bota de freno de mano (sin piezas de plástico y accesorios)

Filtro diesel € 12.40

€ 5.90 in stock 3 new from €5.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad original Magneti Marelli

Atrapa las impurezas antes de que lleguen al motor

Estilo: Específicos del vehículo

Tipo de filtro: cartucho filtrante

Bisenya Cuerpo del acelerador 825233 Recambio para Z18XE Z18XEL 1.8 Astra G H Corsa C Signum Vectra B C Zafira A 825248 9128518 9196357 714319090 € 79.98 in stock 2 new from €79.00

1 used from €56.75 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se recomienda a los clientes que comprueben la lista de compatibilidad y los números de pieza OEM. El "amazonconfirmedfit" en la parte delantera de la página del producto puede ayudar con su verificación. Si está confundido o tiene algún problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros con una breve descripción del problema, el número OEM y su tipo de vehículo.

Número de pieza OEM: 0825233 | 0825248 | 09128518 | 09196357 | 825233 | 825248 | 9128518 | 9196357.

Número de pieza OEM: 71431909 | 71431958 | 71431955 | 71431957 | 5WS91703 / A2C59513664 / V40-81-0001 / V40810001 para código de motor: Z 18 XE/ Z 18 XEL.

Recambio para Opel Astra G T98 Z 18 XE 1.8 16V [1796 cc, 92 KW, 125 PS]; Opel Astra H A04 Z 18 XE 1.8 [1796 cc, 92 KW, 125 PS]; Opel Corsa C X01 1.8 (F08, F68) [1796 cc, 92 KW, 125 PS].

Recambio para Opel Vectra B J96 Z 18 XEL 1.8 i 16V [1796 cc, 85 KW, 115 PS] [1796 cc, 85 KW, 116 PS]; Opel Vectra C Z02 Z 18 XEL 1.8 16V [1796 cc, 81 KW, 110 PS], 1.8 (F69) Notchback [1796 cc, 81 KW, 110 PS].

M MOTOS Alfombrillas de Goma para Opel Vectra B 1995-2002 Mejora tu Comodidad de Viaje con la Alfombrilla Antideslizante para Coche- Alfombrillas de Coche para Varias Estaciones € 39.99 in stock 1 new from €39.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alfombras de coche perfectas para Opel Vectra B 1995-2002

Gracias a la innovadora tecnología de escaneado 3D, nuestros especialistas escanean con precisión el interior de los coches para garantizar un ajuste perfecto de los accesorios de su vehículo.

Material resistente - Conserva su elasticidad y resistencia desde -50 grados C hasta +110 grados C. Las alfombras de coche también son resistentes a los productos químicos, a los rayos UV y a la abrasión.

Protección robusta: pensando en sus necesidades, las alfombras se han reforzado en las zonas más sensibles. Esto los hace robustos y fiables en cualquier circunstancia

Nos preocupamos por el medio ambiente: las alfombras de goma para el coche están fabricadas con materiales certificados que son seguros para la salud y el medio ambiente; el material es reciclable.

OZ-LAMPE LED Luz de matrícula para Ope-l Astra J/H Zafira B Corsa D Vectra C Adam Cascada Meriva A B Tigra Twin Top, Luz de la Placa del Auto 2 Piezas 18 * 2835 SMD Canbus € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Modelos adecuados】 Esta luz de matrícula LED es compatible con muchos modelos de Opel, como Opel Astra J 2009 ~, Astra H 2004-2010, Zafira B 2005 ~, Corsa D 2006 ~, Corsa C 2000-2006, V-Auxhall, Vectra C. 2002 ~, Insigina 2008 ~, Cascada 2013 ~, Meriva A 2003 ~ 2010, Meriva B 2010 ~, Tigra Twin Top 2004 ~ 2009.

【Diseño Canbus y 100% libre de errores】 Las luces de matrícula OZ-LAMPE utilizan un diseño Canbus sin errores para evitar códigos de problemas OBD. Tiene 18 potentes perlas de lámpara LED 2835 y cuenta con bajo consumo de energía, ahorro de energía y protección del medio ambiente al mismo tiempo.

【Fácil instalación】 Esta luz LED para matrícula tiene enchufe OE, plug and play, fácil de instalar, no requiere taladrar. Esta luz de matrícula proporciona una luz blanca de xenón perfecta que es suficiente para iluminar los números de la matrícula.

【Certificación】 Esta luz de matrícula LED tiene certificación RoHS, EMARK y CE, que es un gran producto. Al mismo tiempo, adopta material impermeable, adecuado para todo tipo de mal tiempo.

【Servicio de atención al cliente de calidad】 La luz de matrícula LED OZ-LAMPE tiene una larga vida útil de más de 50.000 horas. OZ-LAMPE ofrece servicio al cliente 24/7 y 1 año de garantía. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, puede disfrutar del mejor servicio al cliente. Debe comparar los tamaños y las imágenes y el fabricante del equipo original (OEM) para elegir la luz de matrícula adecuada para su automóvil.

Interruptor de luz principal-astra g-Duokon Interruptor de luz principal, faro antiniebla de luz principal Control de interruptor de luz para Vectra B 1995-2003 Zafira 1999-2005 Astra G 1999-2008 Neg € 39.66

€ 33.89 in stock 2 new from €33.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

★ Rendimiento de seguridad ----- El producto adopta un nivel de fabricación profesional, tiene alta precisión y sensibilidad, y puede mejorar la seguridad del vehículo. es adecuado para cuadro de luces de opel astra g

★ Rendimiento de seguridad ----- El producto adopta un nivel de fabricación profesional, tiene alta precisión y sensibilidad, y puede mejorar la seguridad del vehículo. es adecuado para cuadro de luces de opel astra g

★ Fácil de usar ----- Tiene pasadores redondos de latón para garantizar una caída de voltaje mínima y agarraderas para una fácil inserción y extracción. Le ayudará a controlar bien el faro, más conveniente y confiable. es adecuado para astra g

★ Diseño elegante ----- Este enchufe de remolque de 13 clavijas estilo europeo se utiliza para establecer una conexión segura entre el remolque y el vehículo remolcador. Diseño negro clásico y elegante, que hace que su vehículo sea más hermoso y atractivo. es adecuado para vectra b

★ Reemplazo perfecto ----- Reemplazo de números OE para referencia: 6240097, reemplazo directo y perfecto para el en mal estado o dañado. Un buen accesorio de repuesto, especialmente apto para OPEL Astra G 1999-2008. es adecuado para interruptor opel astra 99-6240097

Opel Vectra B, Limousine/Caravan 1955 - 1999: 1.6-/1.8-/2.0-Liter-Benzinmotoren: 1265 € 24.42 in stock 2 new from €24.42

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 222.00.30 Language Alemán

Cabeza de la perilla del cambio de engranaje del coche de 5 velocidades Palanca De Cambios del Coche De 5 Velocidades Para Vauxhall/Opel Corsa B C Vectra B Astra G F Para OPEL COMBO C MERIVA A € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【OEM/ NÚMERO DE PARTE】: 8.7

【COMPATIBLE CON】: Para OPEL CORSA C 2000-2005 Para COMBO C 2001-2011 Para MERIVA A 2003-2010

【MATERIAL】: Solo utilizamos materiales de la más alta calidad, construidos según estrictos estándares de control de calidad, cumplen con los estándares OEM. Cada producto debe ser inspeccionado y probado varias veces antes del envío.

【AVISO】: Utilice la barra desplegable de año/marca/modelo para confirmar la compatibilidad antes de comprar. ¡Y asegúrese de que nuestro número de pieza sea el mismo que el existente antes de la compra!

【GARANTÍA】: Ofrecemos 1 año de garantía, una verdadera experiencia de compra sin preocupaciones.

Intermitente lateral LED intermitente intermitente para Opel Vectra B Mk1 1995-2003 € 26.14 in stock 1 new from €26.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con: Opel Vectra B Mk1 Sedan (J96) 10.1995-04.2002; Opel Vectra B Mk1 Estate (J96) 11.1996 – 07.2003; para Opel Vectra B CC MK1 (J96) 10.1995 -07.2 003

Diseño exquisito, aspecto único, un buen elemento decorativo para su coche.

Fácil instalación: solo tienes que quitar la luz original y conectarla directamente al enchufe original.

Cuando se utiliza la luz intermitente, la iluminación LED fluye de lado a lado. Estándar original, reemplazo directo para su rayado o roto.

Lente PMMA de alta calidad y cubierta de plástico ABS, impermeable y extremadamente duradera. Bajo consumo de energía y ahorro de energía, larga vida útil.

M MOTOS Tapetes de PE para maletero apata para Opel Vectra B 1995-2002 Mejore la comodidad de su viaje con la resistente alfombrilla para el maletero del coche, que protege contra la suciedad y el pol € 38.49 in stock 1 new from €38.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perfectamente adaptado para Opel Vectra B 1995-2002 Compacto

Gracias a la tecnología de medición láser, la alfombrilla de maletero de alta calidad es imprescindible para tu coche

Máxima protección – los bordes de la alfombra – de hasta 4 cm – son tan rígidos que no se deforman y al mismo tiempo están perfectamente protegidos de la suciedad.

Nos preocupamos por el medio ambiente – la alfombra del maletero está hecha de materiales certificados que son seguros para la salud y respetuosos con el medio ambiente – el material es demasiado reciclable.

Material resistente – Mantiene su elasticidad y resistencia de -40 grados C a +80 grados C. La estera del maletero también es resistente a productos químicos, UV y a la abrasión. READ Los 30 mejores Pomo Citroen C4 capaces: la mejor revisión sobre Pomo Citroen C4

PolarLander 6000K 18SMD Led Luz de matrícula para O-Pel Astra F Corsa A-B Vectra B Astra Classic Astra-G + Zafira-A € 11.50 in stock 2 new from €11.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features para Opel Astra F Corsa A-B Vectra B Astra Classic Astra-G + Zafira-A

Especialmente diseñado para Opel sin código de error de advertencia, mensaje de advertencia de expulsión de bombillos. No es necesario reprogramar la computadora

Emite color blanco de xenón 6000K, vida de larga duración

Fácil instalación, reemplazo directo con calidad OEM y montaje, plug & play, tiempo de inicio rápido instantáneo

Fácil instalación, reemplazo directo con calidad OEM y montaje, plug & play, tiempo de inicio rápido instantáneo

AERZETIX - C59659 - Funda para palanca de cambios y freno de mano en piel genuina - compatible con Opel Vectra B 1995-2002 - color: negro con costuras negras - para caja de cambios manual € 39.40 in stock 1 new from €39.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Estabas buscando un accesorio exclusivo que te permita expresar tu gusto personal y al mismo tiempo resaltar el interior de tu automóvil? La funda para palanca de cambios diseñado para usted por la marca "AERZETIX" sería su mejor truco para refrescar el interior de su automóvil. Es un elemento decorativo que sin duda aportará un plus de frescura a ti y a tus pasajeros

Lista detallada de compatibilidad en las imágenes. El montaje debe realizarse en el orden inverso al del desmontaje. Algunos modelos requieren desmontar el pomo de la palanca de cambios, otros se pueden poner sin desmontarlo. La fijación en el marco se realiza mediante banda elástica para algunos modelos. Las versiones sin elásticas requieren pegado o grapado para el soporte de plástico. Tenga cuidado de no dañar el soporte de plástico original

Es bueno saberlo: la funda para palanca de cambios solo es compatible con las versiones con caja de cambios manual. Por lo tanto, la funda NO es compatible con versiones con caja de cambios automática. La compatibilidad es estrictamente específica para el modelo anunciado en el título

Para el montaje: es posible que necesite pegamento momentáneo (NO INCLUIDO) para pegar la funda al marco en la parte inferior. En algunas versiones, los orificios de montaje están perforados previamente para colgar y tensar fácilmente el soporte de plástico. Guarde todos los accesorios de montaje (marco/soporte de plástico, clips,...)

Marco de plástico NO incluido. Se entrega la funda solo sin marco y sin clips

Alfombrillas compatibles con Opel Vectra B 1995-2002 - traseras unidas sin decoración, kit de alfombrillas para coche personalizadas, juego de alfombras de moqueta, alfombra de coche € 33.99 in stock 1 new from €33.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de alfombrillas a medida para Opel Vectra B 1995-2002 - traseras unidas

Material: fabricado en moqueta de alta calidad. Ribete de algodón en todo el perímetro de la alfombra.

Protección: talonera de goma resistente sobre la alfombrilla del conductor.

Color: moqueta negra, borde negro, costura blanca.

Izquierdo-FARO PRINCIPAL-Manual/Eléctrico H7+H7 IPARLUX compatible con OPEL VECTRA B (99->02) € 64.35 in stock 4 new from €64.35 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ILUMINACION

Bisenya Válvula EGR compatible con Astra Vectra Zafira 1.9 CDTi Croma Sedici 1.9 D 55186214 55194734 55204249 851342 5851596 55205455 55215032 5851827 93178886 € 41.88

€ 37.00 in stock 4 new from €37.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Número de pieza de referencia: 55186214 / 55194734 / 55204249 / 55205455 / 55215032 / 851342 / 5851596 / 5851827 / 93178886 para los modelos Opel, F-i-a-t, Saab, Al-fa Ro-meo.

Compatible con Opel Astra H 1.9 CDTI 2004-2010 Estate / Hatchback / Estate Van; Signum 1.9 CDTI 2004-2008 Hatchback; Vectra C 1.9 CDTI 2004-2009 Estate; Vectra C 1.9 CDTI 2004-2009 Saloon; Vectra C GTS 1.9 CDTI 2004-2009 Hatchback; Zafira / Zafira Family B (A05) 1.9 CDTI 2005-2015 MPV.

Compatible con F-i-a-t Croma (194_) 1.9 D Multijet 2005-2011 Estate; Grande Punto (199_) 1.9 D Multijet 2005- Hatchback; Grande Punto (199_) 1.9 D Multijet 2006-2009 Hatchback; Sedici (189_) 1.9 D Multijet / 4x4 2006-2011 SUV.

Si la válvula se atasca abierta, el aire de escape fluirá hacia la admisión antes de que el motor lo necesite, lo que provocará un ralentí irregular, una aceleración deficiente y un rendimiento deficiente en general. El aire adicional le dará una mezcla pobre en la cámara, y sin las proporciones adecuadas de oxígeno atmosférico, la carrera de combustión llevará menos potencia.

En la descripción a continuación, puede obtener más detalles del tipo de automóvil compatible. Si su automóvil no está en la lista, puede enviarnos un mensaje para que lo verifiquemos.

AUTOZOCO Carcasa Mando Llave del Coche 2 Botones, Carcasa Llave Mando Coche, Compatible con Opel Astra, Meriva, Vectra Zafira Signum, Omega, Botones de Abrir y Cerrar, Sin zócalo de Pila € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RECAMBIO La Carcasa Mando Llave De Coche 2 Botones Compatible Con Opel no tiene componentes internos electrónicos, es decir, es apta para renovar su llave recuperando la electrónica y espadín de su antigua llave. Antes de realizar la compra, coteje su llave con las imágenes de este producto, han de ser exactamente iguales para que sean compatibles.

FÁCIL MONTAJE: Cambie su hoja de serie desmontando el perno de sujeción y monte la electrónica de su antigua llave a esta carcasa. Este recambio para llaves es muy fácil y simple de montar, permitiendo un ahorro al conservar la electrónica anterior.

COMPATIBILIDAD: Carcasa mando llave del coche 2 botones compatible con Opel Astra, Meriva, Vectra Zafira Signum, Omega. Tenga en cuenta LOS CONTACTOS DE PILA EN CARCASA (observa las imágenes) esto determina el modelo, puede ser con zocalo de pila o sin él. En este caso, se trata de una carcasa sin zócalo de pila.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: Si tiene algún problema con el artículo, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico, haremos todo lo posible para responderle dentro de las 24 horas.

LuK 600015800 Repset Dmf Kit de Embrague € 419.89

€ 398.90 in stock 7 new from €398.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Artículo complementario / información complementaria 2: con juego de tornillos; con volante motor; se requiere herramiente especial para montaje

Artículo complementario/Información complementaria: con desembrague central

Equipamiento del motor: para motores con volante bimasa

CAMECHO Android Radio de Coche para Opel Corsa d Astra h Zafira b Meriva Vivaro,7 Pulgadas HD Pantalla Táctil con WiFi/Bluetooth/USB/Navi/FM/RDS/Mirror Link-Negro € 149.99 in stock 1 new from €149.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Modelos】Marcas aplicables:Astra(2004-2009),Antara (2006-2011),Vectra(2003-2008),Rennen(2006-2011),Saphir(2005-2011),Meriva (2006-2011),Vivaro(2006-2010),Kombi(2004-2011),Signum(2003-2011),Tiger Twin Top (2004-2011);Tenga en cuenta: Después de comprar una radio Opel,le enviaremos el manual para configurar el canbus por correo electrónico,es muy importante para configurar el canbus,si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros en el tiempo.

【Radio de coche con navegación y WIFI】Android 13.0 (RAM1GB + ROM32GB);Pantalla táctil de 7 pulgadas que admite reproducción de video 1080P.la radio de coche con soporte de navegación se conecta a WiFi o punto de acceso de teléfono móvil, después de la conexión, puede utilizar la navegación GPS en línea y descargar aplicaciones de Android como YouTube/Facebook. Descarga el APK "Here We Go"mapa de navegación gratis. Puedes disfrutar de la navegación sin conexión

【enlace de espejo】la radio de coche admite la función de enlace de espejo para teléfonos inteligentes iPhone/Android, a través del cable USB original, conecta la pantalla del móvil a la pantalla de la radio del coche.

【Radio de coche Bluetooth y RDS/FM radio】Radio de coche para Opel Bluetooth 4,0 integrado, compatible con llamadas manos libres, descarga de agenda telefónica y reproducción de música Bluetooth;la radio del automóvil admite radio RDS / FM. Esta radio para automóvil RDS/FM puede grabar 30 de sus estaciones de radio favoritas para disfrutar de música, tráfico en vivo, noticias, pronóstico del tiempo y más.

【Accesorios】compatible con DAB+, OBD, cámara, son opcionales, necesita comprar extra. Si necesita una cámara, puede buscar: B09JVPNGC8

Carcasa para Llave de Radio para Opel Astra G, Zafira A, Vectra B, Omega B € 9.05 in stock 1 new from €9.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta calidad mando a distancia llave de coche, 100%, resistente, compatible con su Opel Astra G, Zafira A, Vectra B y Omega B para sustituir a su desgastados caso con un nuevo.

2 botones para abrir y cerrar el cierre centralizado.

Con 1 non- intercambiables de mango a un servicio clave lazos sustituir a tu antigua verschlissenen clave del eje diseñarse. caso se venden por separado, sin placa, transponder y pila. estos deben de tu llave antigua ser aceptado.

Por favor, compruebe antes de comprar las fotos esto de coche llave es la misma como usted a garantizar su clave actual. fabricado por Jongo. mediante la compra de este caso, puede estar seguro que usted compra un producto de calidad

Montaje fácil y rápido – Abra tu llave antigua caso y quitar la batería, el transpondedor y la placa base. espacios los componentes One by One en su nuevo caso clave. su nuevo clave vástago grabado de un cutter clave para una totalmente nueva clave han. su nuevo clave se funcionar de inmediato.

CANTONDZ Tapa de combustible de gasolina Tapa de relleno de combustible compatible con Opel Astra G H 1998-2009 Corsa B C 94-06 Meriva Omega Signum Tigra Vectra Zafira 90501145 € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% nueva marca

La tapa de llenado de combustible es de alta calidad, fabricación profesional y excelente calidad

#OE (solo para fines comparativos): 90501145.Tapón del tanque de combustible Compatible con Opel 0808 203; Saab 90 501 145; Opel 90501145; Volvo PKW 9470016

Entre otros adecuados para: Saab 9-3 II, 9-5 I; Opel Astra G, Astra GTC H, Astra GTC J, Astra H, Astra J, Corsa B, Corsa C, Corsa D, Meriva A, Omega B, Signum, Tigra A, Tigra B, Vectra B, Vectra C, Vita, Zafira A, Zafira B; Volvo: 240, 260, 740, 760, 780. 850, 850, 850 AWD, 940, 960, C 70 I, S 70, S 90, V 70 I, V 70 I AWD, V 90, XC 70 I AWD; Vauxhall: Astra IV, Astra V, Astra VI, Corsa I, Meriva I, Omega, Signum, Tigra I, Vectra II, Zafira I, Zafira I. II de afira II

Utiliza la identificación del vehículo en la parte superior de la página para confirmar la compatibilidad con tu vehículo. Todas las restricciones deben ser observadas READ Los 30 mejores Cargador De Baterias 12V capaces: la mejor revisión sobre Cargador De Baterias 12V

Mossa Fundas universales para Asientos de Coche adecuadas para Opel Vectra (A, B, C) (1988-2008) - CM-B € 66.20 in stock 1 new from €66.20 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto adecuado para Opel Vectra A, B, C (1988-2008)

El juego contiene: 2 fundas para asientos delanteros, 1 funda para asiento trasero, 1 funda para banqueta trasera, 5 fundas para reposacabezas, Ganchos y otros elementos de montaje.

Las fundas están hechas de cuero sintético de alta calidad. Todo el material de la funda está laminado con espuma de poliuretano de 3 mm, lo que impide que las fundas se deslicen en los asientos. Las fundas cubren completamente los asientos y, gracias a las costuras certificadas AIRBAG, no interfieren en el funcionamiento de los airbags. Las fundas son adecuadas tanto para los asientos equipados con airbags laterales como para los asientos estándar (sin AIRBAG).

Las fundas de los asientos traseros están equipadas con cremalleras, por lo que son adecuadas tanto para los asientos traseros unidos como divididos 2/1, a la derecha o a la izquierda.

tomzz Audio Embellecedor de radio de doble DIN compatible con Opel Corsa C Combo Omega B Vectra C Meriva Suzuki Ignis Wagon R gris ahumado London Smoke € 15.19 in stock 1 new from €15.19

1 used from €12.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Embellecedor de radio Tomzz que permite el cambio de la radio original por otra de otra marca con mejores características

Compatible con Opel Agila A 2000-2007, Corsa C, C Sport 2000-2006, Meriva A 2003-2010, Omega B 2000-2003, Vectra B, C 1998-2008, Vivaro 2002-2006, Zafira A 1999-2005

Compatible con Suzuki Ignis a partir de 2003 Wagon R compatible con Renault Traffic

Información: para la fijación del diafragma es necesario un kit de montaje adecuado ASIN: B00PWMQSVG - Si su radio tiene una bahía de metal con una altura del marco de 110 mm, nuestro kit no es necesario.

Color: gris ahumado. Material: plástico. Corte (+/-2 mm): doble DIN – 183 x 103 mm

Frankberg Compresor de aire acondicionado Aire acondicionado Compatible con Frontera B 1998-2002 Omega B V94 21 22 23 2000-2003 Sintra 1997-1999 Vectra A 86 87 J89 1988-1995 Sustituir# 5475792 € 166.99 in stock 1 new from €166.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad】Compatible con Frontera B 6B 2.2L 1998-2002, Omega B V94 2.0L 2.2L 1997-2003, Omega B Caravan 21 22 23 2.2L 2000-2003, Omega B Caravan V94 2.0L 1997-2000, Sintra 2.2L 1997-1999, Vectra A 86 87 1.6L-2.5L 1988-1995, Vectra A J89 2.0L 1992-1995

【Compatibilidad】Compatible con 88 89 1.6L-2.5L 1988-1995, Vectra A CC J89 2.0L 1992-1995, Vectra B J96 1.6L-2.2L 1995-2002, Vectra B Caravan 31 1.6L-2.2L 1996-2003, Vectra B CC 38 1.6L-2.2L 1995-2003, 9-3 YS3D 2.2L 1998-2002

【Información Técnica.】BetriebsVoltaje [V]: 12; Número de polos: 2; Número de acanalados:6; Refrigerante: R 134a; Poleas-Ø [mm]: aprox. 119; Aceite de compresor PAG 100

【Producto No.】5475792, 9196954, 1135324, 1135302

【Revisar Ajuste】Revise detenidamente el número OEM correspondiente para verificar si coincide con la descripción del producto.

NOZADO Apto for Vauxhall apto for Opel Astra G Vectra B Tigra Zafira A SMD blanco Canbus LUZ luces de matrícula Auto Tag lámparas 90213642 1224143 Luz trasera LED € 11.61 in stock 1 new from €11.61 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Montaje: Para 1991-1998 Astra-F MK III Estate, Para 1998-2005 Astra-G MK IV Saloon, Para 1986-1994 Carlton-MK II, Para 1993-2000 Corsa B MK II, consulte la descripción del producto para ver más modelos aplicables.

【Brillante y seguro】Esta luz de matrícula está equipada con una lente transparente frontal especial, hace que tenga un mayor ángulo de iluminación, proporciona una mejor visibilidad para la etiqueta del número y mejora los factores de seguridad de la conducción nocturna.

【Sin preocupaciones bajo la lluvia】 Esta lámpara de matrícula trasera está hecha de material ABS de alta calidad y sellada con gel impermeable de alta calidad. ¡Esta fuerte función a prueba de agua garantiza que conduzca sin preocupaciones en días lluviosos y nevados!

【Tranquilidad de uso】Después de la instalación de esta luz LED para matrícula, no aparece ningún código de error de advertencia ni mensaje de advertencia de bombilla apagada, ¡puede instalarla con confianza!

【Fácil instalación】 Esta lámpara de licencia se instala directamente, se enchufa y se usa, sin necesidad de modificar el cableado ni ningún tornillo. Cualquier pregunta, póngase en contacto con nosotros para un servicio profesional.

Faros delantero Opel vectra b 11.96 – 12.98 Daylight negro LED Indicator € 328.00 in stock 1 new from €328.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Faro de tipo proyector con fuego de estacionamiento LED. Producto nuevo, se envía por par (izquierda derecha). Homologación: etiquetado e para Homologación para uso en la vía pública. Detalles de fuego de estacionamiento: lámpara luz intermitente LED: LED de fuego de cruce: H1 incluido haz de ruta: H1 incluido ajuste: eléctrico (dispositivo de ajuste eléctrico no incluido) LED

RDX Racedesign Extensión del capó compatible con Opel Vectra B 1995-2002 (Metal) € 39.00 in stock 2 new from €39.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho a medida para Opel Vectra B 1995-2002

De metal de alta calidad

Con instrucciones de instalación y accesorios de montaje

Certificado de TÜV

