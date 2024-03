Inicio » Automóvil Los 30 mejores mercedes vito w638 capaces: la mejor revisión sobre mercedes vito w638 Automóvil Los 30 mejores mercedes vito w638 capaces: la mejor revisión sobre mercedes vito w638 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de mercedes vito w638?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ mercedes vito w638 del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



ESC EDP1045-2 Juego de clips de cubierta de pilar de moldura de vidrio para parabrisas delantero izquierdo derecho 6386980179 6389840861 Compatible con Mer.ce.des Vi.to W638

Amazon.es Features We Ship The Orders From Turkey

Close Customer Relations

Fast Handling

Made in TURKEY

Cierre Centralizado Universal Coche, Sistema de Entrada de Puerta de Coche sin Llave Kit, con 2 Controles Remotos de Bloqueo Central

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Remotamente bloquea y desbloquea el coche.

Viene con actuador de bloqueo de 4 puertas.

Para ayudarle a encontrar su lugar de aparcamiento.

Universal, apto para todo tipo de coches.

Con el botón de apertura. READ Los 30 mejores Bateria 12V 12Ah capaces: la mejor revisión sobre Bateria 12V 12Ah

Embellecedor trasero para maletero de Mercedes Vito Clase V W638, de acero inoxidable

Amazon.es Features - El panel se monta sobre la barra original (sobre la matrícula)

- Montaje: en pocos minutos

- Sin daños en el vehículo ni necesidad de reparaciones

- Con pegamento ya en la parte posterior.

- Material: acero inoxidable pulido a mano V2A (macizo)

Modifycar Deflectores Compatible con Mercedes Vito | W638 | 1996-2003 Derivabrisas Delanteros

Amazon.es Features Deflectores de alta calidad.

Fácil Instalación. Fabricados exclusivamente para los modelos indicados.

Fabricado en vidrio acrílico de gran resistencia. Color ahumado como la imagen de referencia.

Conforme a las normas de tráfico. No requiere homologación.

Compatible con: Mercedes Vito (Carrocería W638) - 1996-2003

CHROMEMASTER | Protector de Parachoques | Compatible con Mercedes Vito W638 1996-2003 | Acero Inoxidable Pulido/Cromo| Tira Protectora Protege la Pintura del Parachoques Trasero de Daños

Amazon.es Features ✅ [MODELO DE COCHE] Protector del umbral de carga; Tira protectora trasera compatible con Mercedes Vito W638 1996-2003 ; Material: Acero inoxidable pulido/cromo ; Resistente a la corrosión; Lista para ser instalada; Incluido paño de parachoques

✅ [MATERIAL] La tira está fabricada de Acero inoxidable, de mayor calidad y resistente a temperaturas extremas e intemperie; El protector del parachoques trasero puede ser lavado en el lavadero

✅ [VENTAJAS] La tira protege el parachoques trasero de arañazos, abolladuras y salpicaduras de la pintura; Tu parachoques estará protegido, por lo que evitarás arreglos costosos

✅ [MONTAJE] La tira protectora es muy fácil de instalar; Solo hay que limpiar el parachoques y pegar la tira en el lugar correcto; La cinta resistente hace que la tira se adhiera con mucha precisión y proteja perfectamente el borde de carga

✅ [BENEFICIOS] ¿No quieres dañar el parachoques al cargar el coche? ¿O quizás quieras cubrir los daños ya hechos? ¿No quieres que tu coche pierda valor? El umbral protector del parachoques trasero Chromemaster protegerá tu parachoques

Mango para puerta interior izquierda + derecha.

Amazon.es Features Descripción del artículo: 2 manillas de puerta para Mercedes Vito W638 y Clase V 638/2 (año de fabricación 1996 – 2003) – interior izquierda + derecha – Nuevo – Alta calidad.

Cantidad: 1 juego (2 unidades).

Parámetros técnicos: interior izquierdo (lado del conductor) + derecho (lado del copiloto).

Apto para Mercedes Vito W638 (año de fabricación 1996 – 2003) – Todos los modelos Clase V 638/2 (año de fabricación 1996 – 2003) – Todos los modelos.

Número de referencia OE: 6387270480, 638 727 04 80, A6387270480, 6387270580, 638 727 05 80, A6387270580

BREMER SITZBEZÜGE Cortina para Parabrisas Frontal, protección Solar, para Camping, Cabina de conducción, Cortina Compatible con Mercedes Vito W638 a Partir de 1996 – 2003 en Gris

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sin miradas no deseadas, fácil montaje, incluso con la ventana abierta

Protección contra el sol, el calor y los insectos

Fácil de limpiar y lavable

Fundas de asiento fabricadas por Bremer

Mossa Alfombrillas adecuadas para Mercedes-Benz Vito W638 (1996-2003) - alfombras para Coche - Color Negro

Amazon.es Features Alfombrillas de velour adecuadas para: Mercedes-Benz Vito W638 (1996-2003)

Color: negro, 1 pieza, la adaptación al interior al 100%

Material: Altura total: 5,5 mm (material: fieltros punzonados/base: gránulos de goma anti deslizamiento)

Elegante y estético acabado de los bordes, refuerzo adicional de zona de pies del conductor.

BREMER SITZBEZÜGE Mercedes Vito W638 - Asiento Acolchado de Espuma y 15 Grapas (Espuma para Asientos a Partir de 1996-2002)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Asiento acolchado de espuma de la mejor calidad

Fundas de asiento Bremer fabricadas en Alemania

Contenido del envío: almohadilla de espuma adecuada para su vehículo. 15 grapas/ganchos de metal para la fijación

BREMER SITZBEZÜGE

Kit Completo de pomo y Polaina de 5 velocidades para Mercedes Vito W638 1996-1999

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit completo de perilla de engranaje y polaina de 5 velocidades 100% nuevo

ABS de alta calidad y cuero artificial, sensación de operación cómoda y duradera

Encaja directamente, fácil de instalar. Dale a tu pomo de cambio un aspecto completamente nuevo

Un reemplazo perfecto para el viejo o dañado.

Compatible para Mercedes Vito W638 1996-1999

STARKIT PERFORMANCE Maneta de puerta interior para Mercedes Vito W638 (1996-2003) delantero izquierdo (lado conductor) (gris)

Amazon.es Features MANIJA DE PUERTA INTERIOR: manija de puerta compatible para Vito W638

Afectaciones para vehículos: compatible con Mercedes Vito W638 de 1996 a 2003. Todos los modelos y motorizaciones

CARACTERÍSTICAS: Manija de la puerta. UBICACIÓN: Interior. LADO: Delantero izquierdo (lado del conductor). Color: gris

REFERENCIAS EQUIVALENTES CONSTRUCTORES OEM: A6387660778

ARTÍCULO NUEVO ENVÍO DE FRANCIA: Sociedad francesa. Pieza de alta calidad, se entrega en su embalaje original. Garantía de 2 años

TECTICO LED Intermitentes Laterales Dinamicos Amarillo ámbar Coche Luz Intermitentes Compatible con Mercedes Benz W210 W202 W208 R170 Vito W638, 2 Piezas

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatible con Benz】 W210 (1996-1999), W202 (1994-1997), W208 (1997-2000), W638 (1996-2003), R170 (1996-2000), número OEM 2108200921. Antes de comprar, compare el tamaño, forma y zócalo con su lámpara original.

【Súper brillante pero ahorrador de energía】 18 LED 3528-SMD de alta calidad por intermitentes laterales, 3-4 veces más brillantes que las bombillas OEM, menor consumo de energía, ahorro de energía y ahorro de combustible. Perfecto para actualizar su señal de giro lateral de color amarillo oscuro oscuro a una apariencia de ámbar súper brillante.

【Luz dinámica, penetración más fuerte】 Luz LED para el flujo secuencial de agua a la luz del repetidor lateral. Sin retardo de encendido y no se modifica la función original del vehículo. Alta pureza lumínica, mayor penetración en climas lluviosos, brumosos y nevados.

【Canbus y larga vida útil】 Resistencia Canbus incorporada, sin errores. Sin estructura de filamentos, no controlada por vehículo. Diseño a prueba de agua IP68 contra todo clima, vida más larga que las lámparas halógenas normales.

【Fácil instalación】 Garantía de un año. Esta señal de giro secuencial LED es la misma que las luces OEM originales, 100% plug & play, no requiere modificación de cable.

EMSea 30 clips de fijación de panel de puerta de repuesto 39884178 A0039884178 compatible con Mercedes VITO W638 clips de panel de puerta de plástico

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: compatible con Mercedes Vito W638; OE: 39884178, A0039884178.

Paquete: 30 clips de fijación de panel de puerta de coche blancos.

Función: se utiliza para reemplazar botones dañados o viejos broches de moldura de puerta de coche.

Aplicación: esta hebilla se utiliza para Mercedes Vito W638. Los broches se utilizan comúnmente en paneles de puerta interiores como tarjetas de llaves, revestimientos de cabina y adornos de pilar.

Comprueba tantos detalles como sea posible antes de realizar el pedido para asegurarte de que se ajustan a tu coche. READ Los 30 mejores Bomba De Aire capaces: la mejor revisión sobre Bomba De Aire

Frankberg Interruptor Combinado Conmutador Compatible con Sprinter 2-T B901 B902 3-T B903 4-T B904 1995-2006 Vito W638 1996-2003 Transporter IV 70_ 7D_ 1990-2003 Sustituir# 5103539AC

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad】Compatible con Sprinter 2-T B901 B902 Bus/Furgoneta/Plataforma/Chasis 1995-2006, Sprinter 3-T B903 Bus/Furgoneta/Plataforma/Chasis 1995-2006, Sprinter 4-T B904 Bus/Furgoneta/Plataforma/Chasis 1996-2006, Sprinter 5-T B905 Plataforma/Chasis 2001-2006, V-Clase 638/2 MPV 1996-2003, Vito W638 Bus/Furgoneta 1996-2003

【Compatibilidad】Compatible con LT 28-35 II 2DB 2DE 2DK Bus 1996-2006, LT 28-46 II 2DA 2DD 2DH Furgoneta 1996-2006, LT 28-46 II 2DC 2DF 2DG 2DL 2DM Plataforma/Chasis 1996-2006, Transporter IV 70B 70C 70J 70K 7DB 7DC 7DJ 7DK Bus 1990-2003, Transporter IV 70A 70H 7DA 7DH Furgoneta 1990-2003, Transporter IV 70E 70L 70M 7DE 7DL Plataforma/Chasis 1990-2003

【Atención】Solo apto para volante a la izquierda

【Producto No.】V30-80-1763, 0005408445, 001 540 47 45, 0015404745, 05103539AC, 05103745AA, 5103539AA, 5103539AB, 5103539AC, 5103745AA, A 001 540 47 45, A0005408445, A001540474, 15404745

【Información Técnica.】Número de Polo: 22-Pines; Función del Interruptor-1: con Función Parpadeo, Función Limpiar-Lavar, Función Luces-Control, Función Intermitentes de Emergencia, Función Luz de Carretera; Función del Interruptor-2: sin Función de Limpieza trasera

Beauneo para Mercedes Vito 638 W638 Car Styling 5 velocidades Car Shift Gear Perillas con Polaina

Amazon.es Features Para Vito 1997 638 [1996-2003] Caja 110 D 2.3 2299ccm 98HP 72KW (petróleo crudo); Para Vito 1997 638 [1996-2003] Caja 113 2.0 1998ccm 129HP 95KW (Gasolina); Para Vito 1997 638 [1996-2003] Caja 114 2.3 2295ccm 143HP 105KW (gasolina);

Para Vito 1996 638 [1996-2003] Autobús 113 2.0 1998ccm 129HP 95KW (Gasolina); Para Vito 1996 638 [1996-2003] Autobús 114 2.3 2295ccm 143HP 105KW (Gasolina); Para Vito 1997 638 [1996-2003] Caja 108 D 2.3 2299ccm 79HP 58KW (petróleo crudo);

Compatibilidad: para Mercedes Vito W638 (1996-1999); Notas Marca Modelo AAo Variante Tipo de carrocería Tipo de motor; Para Vito 1996 638 [1996-2003] Autobús 108 D 2.3 2299ccm 79HP 58KW (petróleo crudo); Para Vito 1996 638 [1996-2003] Bus 110 TD 2.3 2299ccm 98HP 72KW (petróleo crudo);

Para Vito 1997 638 [1996-2003] Autobús 108 D 2.3 2299ccm 79HP 58KW (petróleo crudo); Para Vito 1997 638 [1996-2003] Autobús 110 TD 2.3 2299ccm 98HP 72KW (petróleo crudo); Para Mercedes - Vito 1997 638 [1996-2003] Autobús 113 2.0 1998ccm 129HP 95KW (gasolina); para Vito 1997 638 [1996-2003] autobús 114 2.3 2295ccm 143HP 105KW (gasolina);Para Vito 1998 638 [1996-2003] Caja 108 D 2.3 2299ccm 79HP 58KW (petróleo crudo)

Para Vito 1998 638 [1996-2003] Caja 110 D 2.3 2299ccm 98HP 72KW (petróleo crudo); Para Mercedes - Vito 1998 638 [1996-2003] Caja 113 2.0 1998ccm 129HP 95KW (gasolina);Para Vito 1998 638 (1996-2003) Caja 114 2.3 2295ccm 143HP 105KW (Gasolina);Para Vito 1998 638 (1996-2003) Autobús 108 D 2.3 2299ccm 79HP 58KW (petróleo crudo)

Andifany Pomo de Cambio de Marchas de Coche para Mercedes Vito 638 W638 Pomo de Cambio de Palanca de Cambios de 5 Velocidades para

Amazon.es Features Bota de perilla de cambio de palanca de cambios MT

Tipo de caja de cambios:

Pomo de palanca de cambios negro de 5 velocidades para W638 638

Condición: 100 % producto

Interruptor elevalunas eléctricos compatible con Mercedes-Benz Vito W638 Sprinter 10942503 A10942503 - nuevo

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 10942503

Mossa Fundas universales para Asientos de Coche adecuadas para Mercedes-Benz Vito (W638, W639) (1996-2014) - (BC-B)

Amazon.es Features Producto adecuado para Mercedes-Benz Vito W638, W639 (1996-2014)

Juego de fundas de asientos contiene (Asientos y reposacabezas): asientos delanteros (1+2 asiento).

Las fundas están hechas de cuero sintético de alta calidad. Todo el material de la funda está laminado con espuma de poliuretano de 3 mm, lo que impide que las fundas se deslicen en los asientos. Las fundas cubren completamente los asientos y, gracias a las costuras certificadas AIRBAG, no interfieren en el funcionamiento de los airbags. Las fundas son adecuadas tanto para los asientos equipados con airbags laterales como para los asientos estándar (sin AIRBAG).

Gracias al uso de costuras certificadas AIRBAG, las fundas no interfieren con los airbags y son adecuadas tanto para los asientos estándar (sin airbags) como para los equipados con airbags laterales.

Pegatina Estrellas Emblema Corona De Laurel Azul Original Mercedes-Benz

€ 11.95 in stock 2 new from €11.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Emblema de Mercedes-Benz original

BREMER SITZBEZÜGE Cortinas a Medida, protección Solar, compatibles con Mercedes Vito W638 1996 – 2003 en Gris, Accesorios para Camping, Accesorios para Autocaravana, Juego de Cortinas 701

€ 91.72 in stock 2 new from €91.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Apto para vehículos con portón trasero o puerta batiente

Apto para vehículos con y/o sin revestimiento interior

Juego de cortinas a medida para adaptarse a su vehículo

Fundas de asiento Bremer

Izquierdo-PILOTO TRASERO-sin portalámparas-Ambar-Blanco-Rojo

Amazon.es Features ILUMINACION

MERCEDES VITO Van (96->03)

Viviance Puerta Lateral Corredera con Cerradura Compatible con Merce-Des Sprinter Vito 1995-2006 V-W LT 1995-2006

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Condición: 100% a esTrenar

Color: negro

Cantidad: tres

compatible con Merce-des Sprinter Vito 1995-2006 V-W LT 1995-2006

2 teclas X

Mercedes VITO W638 - Listón cromado KLAPE

Amazon.es Features Part Number 4097835618711

STARKIT PERFORMANCE Maneta de puerta interior para Mercedes Vito W638 (1996-2003) delantero derecho (lado pasajero) (gris)

Amazon.es Features MANIJA DE PUERTA INTERIOR: manija de puerta compatible para Vito W638

Afectaciones para vehículos: compatible con Mercedes Vito W638 de 1996 a 2003. Todos los modelos y motorizaciones

CARACTERÍSTICAS: Manija de la puerta. UBICACIÓN: Interior. LADO: delantero derecho (lado del pasajero). Color: gris

REFERENCIAS EQUIVALENTES CONSTRUCTORES OEM: W638 638 108D, W638638108D

ARTÍCULO NUEVO ENVÍO DE FRANCIA: Sociedad francesa. Pieza de alta calidad, se entrega en su embalaje original. Garantía de 2 años

2Pcs Toma de Cargador de Coche 4.8A Dual USB con Interruptor, 12V/24V Panel de Enchufes USB Carga Rápida Adaptador con LED para Automóviles Barcos Camiones RVs Autocaravana Carritos de Golf

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Doble toma USB: El cargador de coche USB dual de 5V/4,8A carga 2 dispositivos a alta velocidad, carga rápida y estable.

Interruptor de encendido/apagado: Interruptor de encendido, fácil de usar, ahorra energía y prolonga eficazmente la vida útil del dispositivo.

Indicador LED azul: La luz LED puede comprobar si la conexión tiene éxito, fácil de usar y encontrar en la oscuridad.

Material de alta calidad: Material ABS ignífugo y de protección medioambiental, resistente a altas y bajas temperaturas. Tiene protección contra cortocircuitos, sobrecalentamiento, sobrecorriente y sobrecarga; montaje en superficie.

Ampliamente utilizado: adecuado para 12V-24V coche / barco / autobús / SUV / caravana / furgoneta / barco y así sucesivamente; adecuado para cargar dispositivos Android, PDA, GPS y todos los dispositivos de puerto USB. READ Los 30 mejores kit repara pinchazos capaces: la mejor revisión sobre kit repara pinchazos

Guía de Tope de Cuña para Puerta de Automóvil 9017660161 Repuesto para MERCEDES BENZ VITo W638 1995-2003 Guía de Tope de Cuña para Puerta, para Automóvil

€ 14.19 in stock 2 new from €14.19 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil instalación: la instalación es simple, no se necesitan herramientas complicadas y es conveniente y confiable de usar.

OEM: De acuerdo con las especificaciones originales de fábrica, el número OEM de referencia de reemplazo es 9017660161. Verifique cuidadosamente el número de pieza de su producto antes de comprar.

Especificaciones originales: la guía de tope de cuña de la puerta se fabrica de acuerdo con las estrictas especificaciones del OEM y está diseñada para tener la misma apariencia, ensamblaje y función que las piezas originales del OEM. Combinación perfecta con tu coche

Especialidad de fabricación: esta puerta corredera de guía se fabrica de forma precisa y estricta de acuerdo con los requisitos de producción. El deslizamiento de la puerta guía está estrictamente controlado y la calidad cumple plenamente con los requisitos estándar

Aplicable: reemplazo perfecto para Benz VITO W638 1995-2003, reemplazo para Benz SPRINTER W901 1995-2006

FUBESK Pomo de palanca de cambios de 5 velocidades negro 0002670010 para Me*rce*des VITO W638 96-00 Boot Wholesale CSV Car Interior Accesorios

Amazon.es Features * Hecho de materiales de alta calidad, duradero y práctico.

* Kit completo de pomo y polaina de 5 velocidades

* ABS de alta calidad y piel sintética, sensación de funcionamiento cómoda y duradera

*Instalación directa. Dale a tu pomo un nuevo aspecto

*Reemplazo perfecto para viejos o dañados

BREMER SITZBEZÜGE Separación de Cabina del Conductor, protección Solar, Cortina Compatible con Mercedes Vito W638 W639 W447 Negro Camping Caravana Accesorios

€ 50.71 in stock 2 new from €39.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con tu vehículo

La separación de la cabina del conductor proporciona más privacidad

Accesorio óptimo para camping

Fácil de montar. Las perforaciones están disponibles en los perfiles. Protección contra el sol, el calor y los insectos. Fácil cuidado y lavable. Sin miradas no deseadas

Fabricado por Bremer-Sitbzebezüge

Bross BROSSBDP1045 Cubierta de pilar de moldura para parabrisas izquierdo derecho 6386980179-079 compatible con MERC.edes Vito W638

Amazon.es Features Enviamos el pedido desde Turquía

Cerrar relaciones con los clientes

Manejo rápido

Envío el mismo día hábil

Fabricado en Turquía

Mercedes-Benz Insignia de estrella para puerta trasera de Vito (piezas originales de Mercedes-Benz)

Amazon.es Features Insignia de estrella para puerta trasera Mercedes Vito

Compatible con Vito hasta el año 2003

Cabe en el centro del portón trasero

Fijación de 3 puntas

