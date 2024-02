Inicio » Automóvil Los 30 mejores T10 W5W Led capaces: la mejor revisión sobre T10 W5W Led Automóvil Los 30 mejores T10 W5W Led capaces: la mejor revisión sobre T10 W5W Led 5 Vistas Guardar Saved Removed 0

Philips Ultinon Pro3100 LED T10 foco de señalización para automóvil (W5W), 6.500K cool white € 7.99

Amazon.es Features Señaliza tus intenciones con una iluminación exterior más brillante

Iluminación LED duradera y de larga duración, optimizadas para mejorar la visibilidad

Fácil de instalar y compatible con la mayoría de los vehículos

W5W T10 LED 6.500K cool white 12V, W2,1x9,5d, x2

La responsabilidad de que el uso de la luz LED retrofit cumpla los requisitos legales vigentes es suya

AGLINT T10 LED Bombilla Canbus Libre De Errores 2SMD 2835 W5W 2825 194 168 174 Luz para Coche Luz de Puertas Laterales Marcador Cortesía De La Matrícula Posición Luces 12V Blanco 10X € 8.89

Amazon.es Features Alto brillo: 10 bombillas LED T10, cada bombilla tiene 2 chips LED SMD 2835, aproximadamente 2 veces más brillantes que la bombilla halógena. Baja generación de calor, ahorro de energía y vida útil mucho más larga.

【Diseño sin polaridad】: Plug & Play, por favor, reemplaza todos los tipos de enchufes T10 directamente: W5W 168 194 2825 147 152 159 159 161 184 192 2827, etc.

Multiusos: uso para luces interiores (cúpula, mapa, puerta, carga, espejo, guantera, cortesía, luces de maletero), luz de marcador lateral, luces de esquina, luces traseras interiores, etc. La mayoría de los coches se ajustan a más de 1 posición.

Parámetros del producto: temperatura de color: 6500 K, blanco. Flujo luminoso: 100 lm/bombilla, voltaje de funcionamiento: 12 V CC. Potencia: 2,6 W/bombilla. Canbus para el 95 % de los coches. Aviso: estas bombillas pueden no adaptarse a algunas luces de matrícula de coche.

【1 año de garantía】: las bombillas LED AGLINT ofrecen 1 año de garantía en artículos dañados durante el envío o confirmados como un defecto de fábrica.

Anpro 10 Paquetes Canbus Bombillas,T10 W5W LED Blanco Super Brillante 194 168 2825 158 175 21 SMD 4014 6000K,Luz para Coche € 17.99
€ 15.99

Amazon.es Features Luz blanca,DC12V, potencia 2.5W, flujo luminoso de 250 lm, tamaño del producto 26.5 * 12 mm, diseño integrado, arranque instantáneo en 0 segundos.Es fácil de instalar,se puede utilizar tan pronto como esté enchufado. No se requiere decodificador adicional y no hay error después de la instalación.

10X T10 Bombilla LED,cada tiene 21 piezas de lámpara 4014, ángulo de iluminación de 360 grados,lo que brinda una iluminación cómoda, diseño sin costura, mejor disipación del calor y vida útil mayor.

Adecuado para 168, 175, 194, 2825, 912, 921, w5w, t10 etc.Las luces LED a lo mejor no pueden compatibilizar con "Skoda" y "Opel", Volkswagen, Zafira Tourer 1.6 CNG. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros.

Amplias aplicaciones: las bombillas LED se pueden utilizar en luces indicadoras de matrículas, luces de mapas, luces de techo, luces laterales delanteras / traseras, luces de la sala de carga del maletero, luces de señal de giro, luces de lectura, luces de la caja de guantes, luces traseras, etc.

Si la luz LED no está encendida, gire 180 grados,cambiando en la dirección positiva y negativa,antes de realizar su pedido, examina el manual del propietario o la lámpara original para confirmar el tamaño correcto de la lámpara que necesita.

Xnourney T10 w5w 194 Bombillas LED, Canbus Free 192 Bombillas LED,168 Bombillas LED, 6SMD 3030 para lámparas de matrícula de control de puertas de mapa de cúpula interior (4) € 4.99

Amazon.es Features 1. Especificaciones: (un Grupo de 4 bombillas) voltaje: 12v, corriente: 300ma, color: xenón blanco, potencia: 3,6w por bombilla, tamaño: 1,2 * 0,48 * 0,27 pulgadas, adecuado para t10, 168 175 194, 2825, w5w, reemplazar por luces superiores, luces de mapa, luces de lectura, lámparas de guantera, luces de control de puertas, luces de cabina, luces de matrícula, etc.

2. Generación brillante líder: las nuevas bombillas LED T10 194 de xinourney seleccionan perlas de alta calidad, y el proceso de embalaje avanzado garantiza que estas bolas tengan un alto brillo y una baja pérdida de luz. 300% más brillantes que las bombillas halógenos originales. El diseño único de la estructura del chip central puede filtrar la fuente de luz de manera más natural y evitar que la luz sea deslumbrante.

3. Verdadera integración de chips can - bus: estas 194 bombillas LED 175 están equipadas con un nuevo decodificador can - bus, que se integra rápidamente con su sistema automotriz. Responda a su solicitud de inmediato y aparecerá un mensaje sin retraso y sin errores. Se aplica a casi el 99% de los vehículos e incluso a la mayoría de los vehículos europeos.

4. Diseño innovador radical: incorporar unidades IC de corriente constante de alta calidad y componentes electrónicos para garantizar que la corriente siempre funcione en una zona segura y evitar fluctuaciones de voltaje y cortocircuitos. La perforación láser está bien dispuesta y la eficiencia de disipación de calor es mayor. El enchufe universal estándar actualizado puede soportar vibraciones y vibraciones, y la instalación es conveniente, Plug and play.

5. Garantía y descripción: ¡ ofrecemos un servicio post - venta sin preocupaciones de 1 año para sus productos, para que pueda comprarlos sin riesgo! Si tiene alguna pregunta, Póngase en contacto con nosotros. el sistema de filtrado Amazon puede no ser 100% preciso, por lo que revise cuidadosamente su tipo de bombilla original o manual de usuario antes de hacer un pedido.

KATUR Bombilla LED 194 168 2825 W5W T10 24-SMD 3014 Conjuntos de Chips Bombillas LED CANBUS Sin Errores para el Domo del automóvil Mapa de cortesía Puerta Luces de matrícula (4 Piezas, Blanco) € 9.99

Amazon.es Features ★ 【194 Bombilla LED】 Tamaño: 26.1 mm (1.03 pulgadas) * 10 mm (0.43 pulgadas), Tipo de LED: 3014 SMD (cantidad de 24 LED), Voltaje de funcionamiento: 12V, Lúmenes: 300LM

★ 【True Plug and Play】 Tamaños de bombilla ajustados: 168,175,194,2825, W5W, T10. Tamaño para adaptarse perfectamente a su carcasa y enchufar directamente en sus enchufes OEM; Diseño 1: 1 con bombilla halógena, Plug & Play, fácil instalación en 5 minutos, no necesita más modificación ni volteo.

★ 【Superbrillante】 LED CANBUS sin errores, chips 3014 de alta potencia, ángulo de iluminación de 180 grados, sin punto ciego, súper brillante le da a su automóvil una nueva apariencia renovada.

★ 【Multiusos】 Verifique el manual del propietario antes de realizar la compra, uso común para luces interiores (mapa, cúpula, carga, cortesía), luz de matrícula, luz de estacionamiento, luz de señal de giro, luz de esquina, luz de marcador lateral, luz trasera y luces de respaldo, uso común para automóviles, camiones, motocicletas, scooters, remolques, vehículos recreativos, botes, embarcaciones, etc. (según el año y el modelo de su automóvil, algunos caben en más de 1 posición).

★ 【Compre con confianza】 Ofrecemos garantía de "DOS AÑOS" en los artículos que confirman ser un defecto del fabricante. Responderemos dentro de las 24 horas de los días hábiles. Las bombillas están equipadas con el sistema CAN-BUS, pero para algunos automóviles especiales pueden requerir resistencias de carga adicionales para pasar el código de error / problema de flash. READ Los 30 mejores Bateria 12V 12Ah capaces: la mejor revisión sobre Bateria 12V 12Ah

Bombilla de cuña blanca T10 W5W LED, Temperatura de Color 7000K 3030-10SMD, Adecuadas para las luces de la matrícula del coche, de posición y de luces interiores (4 piezas) € 5.49

Amazon.es Features 【Mayor Brillo】4*T10 bombilla LED de luz blanca, ángulo de iluminación de 360 grados, sin ángulo muerto, con lente de proyección HD, luz más enfocada y suave, garantizar una mejor experiencia de visualización.

【Alta calidad】- Bombilla LED T10 W5W con sustrato de aluminio para alta resistencia a la temperatura, rápida disipación de calor, ahorro de energía, potencia: 5W, temperatura de color: 7000K, voltaje aplicable: 12V.

【Multiusos】- Se utiliza para luces interiores, luces de posición, luces de matrícula, luces de maletero, luces de puerta, luces de cortesía, luces de maletero, luces de marcador lateral, luces de logotipo, luces de esquina, luces traseras interiores, etc.

【Especificaciones internacionales T10】 - Tamaño: 36*12MM. Reemplazo directo para todos los modelos de cuñas T10: 194, W5W, 2825,168,175,147,152,158,159, 161,184 etc. Fácil de instalar, plug and play, sin polaridad, sin polaridad negativa o positiva.

【Larga vida útil】Hecho de chip smd de alta calidad y aleación de aluminio de alta calidad, con buena disipación de calor y seguridad, vida útil de hasta 50,000 horas. Baja generación de calor, ahorro de energía y mayor vida útil. Nota★: No es 100% universal, algunos coches utilizan bombillas W10W. Estas bombillas no se ajustan a W10W. Las bombillas USB no están incluidas.

LncBoc Bombillas LED T10 W5W LED Coche 1SMD COB 501 2825 175 192 168 194 Wedge Lampara para Coches 6500K Xenón Blanco de Interior y Exterior 12V Paquete de 10 € 9.99

Amazon.es Features Bombilla LED T10 de alta calidad y ultra brillante. Paquete de 10 bombillas, cada bombilla tiene 1 chips LED de alta potencia, color blanco de 6000 K, ángulo de iluminación de 360 ​​grados, sin puntos ciegos, súper brillante que le da a su automóvil una nueva apariencia renovada.

Adopta una barra de aluminio, piezas de aluminio CNC de precisión, disipación de calor activa, potencia: 3,5 W/PC, lúmenes: 350 lm/PC, voltios: CC 12 V-24 V. La placa de circuito FPC de nuevo material, la placa de circuito suave y flexible, el circuito integrado, proporciona un bajo consumo de energía y una vida útil más larga de hasta 50000 horas.

Adaptabilidad universal, se adapta al casquillo de cuña T10, número de referencia cruzada: 168, 175, 194, 2825, bombillas LED W5W. Ajuste universal para la mayoría de los automóviles, disipación de calor mucho mejor que las bombillas halógenas y las bombillas LED normales.

Los ajustes de bombilla LED T10 se pueden utilizar para la luz de la placa de matrícula, luces de mapa, luz de techo, luces de posición laterales delanteras/traseras, luces de la habitación de carga del maletero, luces de señal de giro, luces de lectura, luces de guantera, bombilla de luz trasera interior, etc. Fácil para instalar, simplemente enchufar y usar, no se necesita cableado y sin herramientas. Si la bombilla no se enciende, gírela 180 grados.

Compra sin riesgo: Brinda 12 meses (Daño no artificial). Comprueba la medida de tu bombilla original antes de realizar un pedido. Cualquier pregunta, no dude en contactarnos, le responderemos dentro de las 24 horas.

Briteye Bombillas T10 W5W LED 6000K Luz Blanca Bombilla Posición LED Matricula LED (2pcs) € 10.99

Amazon.es Features ✪【Mayor Brillo】- 6000K luz blanca, Cada bombilla T10 LED tiene 18+1 cuentas de 3014 LED. 360 grados ángulo de iluminación, Sin punto ciego, Con una lente de proyector de alta definición, la luz es más concentrada y suave, garantizar una mejor experiencia de visión.

✪【Alta Calidad】- La carcasa de la bombilla LED T10 W5W está hecha de aleación de aluminio disipador de calor de alta eficiencia, lo que puede garantizar que las bombillas LED funcionen hasta 50,000 horas.

✪【Multiuso】- uso para luces interiores, domo, puerta, carga, guantera, cortesía, luces de troncal, luces de matrícula, luces de posición laterales, luces de posición, luces de esquina, luces traseras interiores, etc.

✪【Toma Internacional T10】- Tamaño: 11mm x 25mm.Reemplace directamente todos los tipos de cuña T10: 194, W5W, 2825,168,175,147,152,158,159, 161,184, etc. Fácil de instalar, plug-n-play, No polar, sin punto negativo o positivo.

✪【Garantía de 2 Años】- Ofrecemos una garantía de 2 años en los artículos que el fabricante confirme como defectuosos. ★Nota★:- Aunque la bombilla tiene función CANBUS, no todos los autos pueden pasar, si tiene alguna pregunta antes de comprar o después de usar, contáctenos antes de encontrar una solución.

Philips Ultinon Pro6000 LED T10 foco de señalización para automóvil (W5W), 6.000K cool white € 17.99
€ 14.55

Amazon.es Features Luz potente con una Gran salida de luz, tecnología instantánea para una mayor seguridad, distribución uniforme de la luz, variedad de luz blanca para T10 (W5W): 4.000/6.000/8.000 Kelvin

Tecnología LED de alto gama, larga vida útil de hasta 5.000 horas, tecnología HeatShield

Reemplazo sencillo colocar & funcionar, casquillo estándar y sin polaridad para un reemplazo rápido y fácil

W5W T10 LED white 6.000K cool white 12V, W2,1x9,5d, x2

La responsabilidad de que el uso de la luz LED retrofit cumpla los requisitos legales vigentes es suya

Fastcar 4pcs 194 W5W T10 led canbus no error Bombillas de cuña 24 leds 4014SMD Luces de posición Placa de la lámpara del coche Juego Interior del coche 6000k 12V € 10.99

Amazon.es Features Construido en piezas de aluminio con disipación de calor de alta eficiencia, la temperatura de trabajo de 45 ℃ a 70 ℃. La bombilla original funciona hasta 160 ℃, por lo que nuestras bombillas LED son muy duraderas y duran hasta 50,000 horas

Construido en el cancelador de canbus, por lo que puede adaptarse a todos los automóviles en Japón, el automóvil de los EE. Y no tiene ninguna señal de error para la mayoría de los automóviles europeos (98%)

TAMAÑO PEQUEÑO: longitud: 25 mm casi el mismo tamaño que las bombillas originales, por lo que es fácil de instalar, solo conéctalo y juega

Se utiliza para: luces de lectura, luces de matrícula, luces de puertas, luces indicadoras laterales, luces traseras, luces de marcha atrás, bombillas abovedadas, luces de mapas, luces de cortesía, luces de baúl

COMPATIBILIDAD DE PIEZAS DE RECAMBIO: T10, W5W, 158, 160.161, 161B, 168, 168A, 168NA, 175, 192, 193, 194, 194B, 194G, 194NA, 194R, 2821, 2825, 2827, 2886, 2852, 558, 579 , 658,

URAQT Bombilla LED Canbus T10, 194 168 2825 W5W Bombilla LED Coche Interior, 10PCS Wedge COB Bombilla Matricula Coche, 6500K Blanca Superbrillantes Para Luz Marcha Atrás Luces Diurnas € 6.89

Amazon.es Features 【Superbrillante】194 Bombilla LED Canbus utiliza 1 Wedge COB, 300 % más brillante que las bombillas normales, el blanco de 6500 K proporciona una mejor visibilidad. El ángulo de iluminación de 360°, sin puntos oscuros ni áreas de sombra, le brinda un entorno de iluminación súper brillante, lo que le permite tener una experiencia de iluminación de alta calidad.

【Fácil Instalación】La bombilla LED 194 es un reemplazo ideal para las luces de cuña T10: T10, 194, 168, 921, 147, 152, 158, 159, 161, 168, 175, 192, 193, 184, 259, 280, 285, 447, 464, 501, 555, 558, 585, 655, 656, 657, 1250, 1251, 1252, 2450, 2652, 2921, 504, 2821, 2825, 2827, 1 96 3652LL, 194NALL, 194ST, PC175, 168A, 194LL, 2886X, 175, pc195, 658, 912, W5W, etc. No se requiere códec adicional, plug and play, sin errores después de la instalación.

【Seguro y Duradero】 El interior del automóvil con luces LED Bomba tiene un diseño inteligente incorporado para garantizar una entrada de energía segura y estable, y el 98% de los vehículos no tienen errores ni parpadeos después de la instalación. Nota: aunque está integrado en CANBUS, algunos automóviles, especialmente los automóviles alemanes, aún pueden mostrar mensajes de error emergentes (las 194 bombillas aún funcionan).

【Protección del Medio Ambiente & Ahorro de Energía】Bombilla t10 LED adopta todo el cuerpo de aluminio de aviación, IC inteligente incorporado para optimizar la temperatura de trabajo del LED, tiene las características de baja temperatura, bajo consumo de energía, fuerte disipación de calor, mayor ahorro de energía, y tiene una vida útil de hasta 45.000 horas, lo que reduce considerablemente los costos de reemplazo y mantenimiento.

【Amplio Uso】La bombilla LED T10 194 168 se puede utilizar para luces de matrícula, luces interiores LED, luces de mapa, luces de techo, luces de posición laterales delanteras/traseras, luces del maletero, luces de señal de giro, luces de lectura, luces de guantera. , bombillas de luces traseras interiores, luces de mapa LED, luces de cortesía, luces de maletero LED, etc. Nota: consulte el manual del usuario y el tamaño de la lámpara para verificar la compatibilidad antes de comprar.

KATUR Bombilla LED 194 168 2825 W5W T10 24-SMD 3014 Conjuntos de Chips Bombillas LED CANBUS Sin Errores para el Domo del automóvil Mapa de cortesía Puerta Luces de matrícula (10 Piezas, Blanco) € 14.59

Amazon.es Features ★ 【194 Bombilla LED】 Tamaño: 26.1 mm (1.03 pulgadas) * 10 mm (0.43 pulgadas), Tipo de LED: 3014 SMD (cantidad de 24 LED), Voltaje de funcionamiento: 12V, Lúmenes: 300LM

★ 【True Plug and Play】 Tamaños de bombilla ajustados: 168,175,194,2825, W5W, T10. Tamaño para adaptarse perfectamente a su carcasa y enchufar directamente en sus enchufes OEM; Diseño 1: 1 con bombilla halógena, Plug & Play, fácil instalación en 5 minutos, no necesita más modificación ni volteo.

★ 【Súper brillante】 Canbus sin errores, sin errores después de la instalación, chips 3014 de alta potencia, sin punto ciego, súper brillante le da a su automóvil una nueva apariencia renovada.

★ 【Multiusos】 Verifique el manual del propietario antes de realizar la compra, uso común para luces interiores (mapa, cúpula, carga, cortesía), luz de matrícula, luz de estacionamiento, luz de señal de giro, luz de esquina, luz de marcador lateral, luz trasera y luces de respaldo, uso común para automóviles, camiones, motocicletas, scooters, remolques, vehículos recreativos, botes, embarcaciones, etc. (según el año y el modelo de su automóvil, algunos caben en más de 1 posición).

★ 【Compre con confianza】 Ofrecemos garantía de "DOS AÑOS" en los artículos que confirman ser un defecto del fabricante. Responderemos dentro de las 24 horas de los días hábiles. Las bombillas están equipadas con el sistema CAN-BUS, pero para algunos automóviles especiales pueden requerir resistencias de carga adicionales para pasar el código de error / problema de flash.

SageSunny 10pcs T10 W5W Bombilla LED Luces interiores Coche 194 501 168 12V 3SMD 3030 Chips 6000K Blanco para luces de la matrícula luces laterales Luz de Marcador de Cortesía de Posición € 9.99
€ 8.98

Amazon.es Features ★【Especificación】Paquete de 10, cada bombilla tiene 3 chips LED 3030 de alto brillo. Voltaje de funcionamiento: 12V CC, Potencia: 1,2w/ pieza, Lumen: 100lm/ pieza. Longitud de la bombilla: 23mm/ 0,90pulgadas.

★【Actualización】Nuevo material espesa el tablero de fibra de vidrio, componentes electrónicos de alta calidad. Larga vida útil hasta 50.000 horas. 300% más brillante que las bombillas halógenas de serie.

★【Ajuste】W5W, T10, 147, 152, 158, 159, 161, 168, 175, 184, 192, 193, 194 2825, 194 La bombilla LED puede adaptarse a la luz de mapa, luz de techo, luz de matrícula, luz de maletero, cortesía luz, etc.

★【Instalación】Fácil de enchufar y jugar para vehículos al 98%, sin polaridad, sin necesidad de invertir la polaridad. Es posible que necesite un decodificador para corregir el error de canbus en algunos vehículos.

★【Garantía】Este LED T10 ofrecemos una garantía de 1 año. Si tiene alguna pregunta antes o después de la compra, no dude en contactarnos.

ASX Bombillas LED T10 W5W LED Coche 1SMD COB 501 2825 175 192 168 194 Wedge Lampara para Coches 6500K Xenón Blanco de Interior y Exterior 12V € 4.99

Amazon.es Features USO MULTIFUNCIONAL:Las lámparas wedge de luz LED T10 W5W son luces para interior o exterior de coche, recomendadas como luces de techo para lectura, luz de panel de instrumentos, luces de cortesía en puertas, luz de matrícula, maletero, etc También como luces intermitentes o de giro, de posición y estacionamiento, traseras o marcha atrás, etc.

INSTALACIÓN: Construido sobre CanBus libre de error, fácil de instalar en cuestión de minutos, sin necesidad de utilizar una herramienta, sólo plug and play. Diseñado sin polaridad.

CONSUMO DE ENERGÍA REDUCIDO: Gracias a la tecnología LED, las bombillas consumen un 80% menos que las bombillas halógenas convencionales

COMPATIBILIDAD: Las bombillas LED T10 se adaptan perfectamente a su carcasa y encajan directamente en su toma de OEM.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN: En ASX Iluminación llevamos más de 10 años en el sector de la iluminación automotriz, y nos aseguramos de que todos nuestros productos cumplan con los estándares de calidad esperados por nuestros clientes. Si tienes alguna consulta no dudes en ponerte en contacto con nosotros y estaremos encantados de atenderte.

iJiGui 10pcs Bombillas LED T10 W5W LED, 12V 5W W5W, Blanco, Bombilla w5w led Luz Interior del Coche Dashboard Bombilla Luz de Maletero lateral Luz Número Placa Bombilla € 5.99

Amazon.es Features Bombillas LED T10 10, color: blanco

Esta bombilla LED T10 está hecha de una carcasa de vidrio como una bombilla halógeno w5w, con una tensión de trabajo de 12v.

Vidrio eléctrico térmico t10. Tecnología led, bajo consumo de energía, excelente salida de señal.

Fácil de reemplazar. Plug and play, arranque rápido.

Para luces interiores (cúpulas, luces de mapa, luces de puerta, luces de carga, espejos retrovisores, luces de guantera, luces de control de puerta, luces de maletero), luces de posición lateral, luces de esquina, luces traseras interiores, etc. la mayoría de los coches se adaptan a más de una posición. READ Los 30 mejores Huawei Ascend Mate7 capaces: la mejor revisión sobre Huawei Ascend Mate7

YOUNLEN 10 Piezas W5W T10 LED (Blanco) Ampolla de Repuesto, 168 Ampolla LED, 2825 194 T10 Ampolla LED W5W, Luces Interiores LED para Coche, Ampolla LED W5W, Ampollas LED para Coche € 8.99

Amazon.es Features 【Adecuado para muchos tipos de bombillas】Nuestras 194 bombillas son adecuadas para reemplazar muchos tipos de iluminación interior LED: T10, 194, 168, 2825, W5W, PC175, 175, 147, 152, 158, 159, 161. Puede ser Se utiliza para luces de mapas (luces interiores, luces de instrumentos, luces de portón trasero, luces de maletero), luces de matrícula, luces traseras, luces de marcha atrás, luces de posición y señales de giro de vehículos, etc.

【Alta calidad】 La bombilla LED T10 utiliza 3 piezas SMD 3030 de alta potencia, Canbus sin errores, resistencia a altas temperaturas, voltaje de trabajo DC12V-24V, 300lm. Puede emitir luz de manera estable, no es fácil de dañar. La bombilla LED W5W tiene una larga vida útil de 50.000 horas y puede proporcionarle una iluminación duradera

【Brillante】En comparación con las bombillas de repuesto T10 normales, el brillo aumenta en un 300% y el consumo de energía se reduce en un 70%, esta bombilla es más eficiente energéticamente y mantiene un brillo excelente. (¡La luz natural es brillante y te da una sensación luminosa sin dañar tus ojos!)

【Aplicabilidad】La bombilla LED T10 W5W es blanca, brillante con luz natural, lo que le brinda una sensación de brillo sin dañar sus ojos. Las bombillas LED W5W son compatibles con muchos vehículos, incluidos coches, caravanas, furgonetas y camiones.

✅【Fácil de instalar】Las perlas de la lámpara LED de 12 V son plug and play, no requieren modificaciones de cableado. Esta bombilla LED es muy fácil de usar, no tiene polaridad y es plug and play. Esto funciona para la mayoría de los vehículos. No tienes que preocuparte de que la lámpara se derrita después de trabajar durante mucho tiempo.

KATUR T10 W5W LED Bombilla 194 168 Superbrillante 6000K Xenón Blanco 30*3014 Chip 12-24V CANBUS Sin errores Luz de matrícula de cortesía de la puerta del mapa del domo del automóvil (Versión Mejorada) € 14.89

Amazon.es Features ★【T10 194 W5W CANBUS Bombilla LED】(Pack de 4) de alta potencia 30 piezas 3014 chipset LED por bulb.Color:6500K Xenon White.Long Vida útil:60.000 Hours.Lumens:450LM.Operating Voltaje:12-24V.Power:3W.Bajo consumo de energía para una vida útil más larga.

★【Extremadamente Brillante】Canbus sin errores 3014 chips,sin punto ciego,ángulo de iluminación de 360 ​​grados,súper brillante le da a su automóvil una nueva apariencia renovada. Resistente al agua,puede funcionar en cualquier mal tiempo,brinde una buena vista cuando conduce. Más de 60,000 horas de luz brillante continua.

★【Montaje】T10 168 175 194 2825 W5W 147 152 158 159 161 184 192 193 259 280 285 447 464 555 558 585 655 656 657 1250 1251 1252 2450 2652 2921 579. Tamaño para adaptarse perfectamente a su carcasa y enchufe directamente en sus enchufes OEM; Plug & Play,fácil de instalar.

★【Aplicación amplia】Uso común para luz interior (mapa,cúpula,carga,cortesía),luz de matrícula,luz de estacionamiento,luz de señal de giro,luz de esquina,luz de marcador lateral,luz trasera y luces de respaldo. Por favor revise el manual del propietario Antes de hacer la compra.

★【Compre con confianza】Ofrecemos una garantía de "DOS AÑOS" en los artículos que confirman ser defectos del fabricante. Responderemos dentro de las 24 horas de lunes a viernes. Es posible que el sistema de filtro de Amazon no sea 100% preciso o esté actualizado,si no está seguro de qué tipo se ajusta a su vehículo,consulte su manual del propietario para confirmar.

Fastcar 10pcs W5W T10 LED canbus no error 6000K bombilla de cuña 194 Luces de posición 12V Blanco € 11.99

Amazon.es Features T10 LED CANBUS W5W Bombillas Construido en corriente constante IC, puede proteger eficazmente el chip de la lámpara, por lo que podría funcionar Volage de DC8V a DC22V

Construido en cancelador de canbus, por lo que puede caber el 100% del automóvil de Japón y el automóvil de los EE. UU. Y el 95% del automóvil de canbus europeo no tiene un error de canbus, pero es posible que algunos de los nuevos autos de Europa necesiten cancelar cancelador

TAMAÑO PEQUEÑO: 30 mm * 9 mm y sin polaridad, por lo que es fácil de instalar, solo conéctate y juega

Se utiliza para: luces de lectura, luces de matrícula, luces de la puerta, luz indicadora lateral, luces traseras, luces de marcha atrás, bombillas abovedadas, lámparas de mapa, lámparas de cortesía, luces del maletero

COMPATIBILIDAD DE REPUESTOS: T10, W5W, 158, 160.161, 161B, 168, 168A, 168NA, 175, 192, 193, 194, 194B, 194G, 194NA, 194R, 2821, 2825, 2827, 2886X, 3652, 558, 579 , 658,

SageSunny 2pcs T10 W5W 194 158 168 Luz LED Ultral Bombillas cuña de luz brillante Led Luz de la curva luces de posición luz de señal del tronco lámpara de lectura 6000K Garantía Blanco 1 año € 7.49
€ 7.19

Amazon.es Features ★ ¡Atención! Compruebe la moda de la bombilla original antes de realizar un pedido o "busque bombillas de Philips" con Marca / Moda / Año para confirmar el modo de bombilla, compre con confianza, ofrecemos una garantía de un año

★ Tipo de lámpara: W5W W10W W16W con capucha T10 (cuña en inglés)

★ modos adecuados de bulbos: T10 W5W 147 152 158 194 159 161 168 184 192 193 259 1250 1251 1252 2450 2652 2921 2825 921 906 579 280 285 447 464 555 558 585 655 656 657

★ Parámetros de cada bombilla: 3030 2smd, 150lms, 280 ° emitiendo, 9-24V, período de validez> 30,000 horas

★ Uso: luces de seguridad, luces nocturnas, iluminación de la cabina, intermitentes, afinación, iluminación de la puerta, etc.

YOUNLEN 10 piezas W5W T10 194 LED, Canbus sin errores, DC12V, 300LM, 15 chips SMD 4014, 6000K W5W Coche 168 Bombillas LED, luces interiores de coche, luces LED interiores de coche, luz de techo € 9.99

Amazon.es Features ✅【Materiales de alta calidad】 LED T10, resistencia a altas temperaturas, temperatura de color de 6000 K, voltaje de funcionamiento de 12 V CC, 120 lm, puede ser una luz estable, no es fácil de dañar.La bombilla LED W5W T10 tiene una vida útil de hasta 50 000 horas y puede servir iluminación a largo plazo.

✅【Varios tipos de bombillas adecuadas】Nuestras bombillas W5W T10 son adecuadas para reemplazar muchos accesorios interiores de automóviles, los modelos adecuados para luces interiores de automóviles incluyen: T10, 194, 168, 2825, W5W, PC175, 175, 147, 152, 158, 159 , 161 bombillas.

✅ 【Adaptable】 El voltaje de trabajo es de 12 V, adecuado para reemplazar las luces en automóviles con voltaje de trabajo de 12 V, incluidas las luces de mapa LED, iluminar las luces de techo LED como faros, luces de mapa LED, luces de matrícula, luces de control de puertas, luces de cortesía, matrícula luces, etc., para brindarle una experiencia visual brillante.Nuestras bombillas LED W5W T10 son compatibles con una variedad de vehículos, incluidos automóviles, caravanas, camionetas y camiones.

✅【Adecuado】Nuestros juegos están disponibles en cantidades de 10 bombillas. De esta manera tendrás suficientes bombillas para reemplazarlas si alguna falla. Nuestras bombillas LED W5W T10 son de color blanco con luz brillante y natural, lo que le brinda una sensación brillante sin lastimar sus ojos.

✅ 【Fácil de instalar】 Las bombillas LED de 12 V son plug and play, no es necesario reemplazar el cableado.Las bombillas LED de 12 V son plug and play, no es necesario reemplazar el cableado. Esta bombilla LED es muy fácil de usar, plug and play. Se adapta a la mayoría de los vehículos. Temperatura de color de 6000 K, no hay necesidad de preocuparse por que la bombilla se derrita después de largas horas de trabajo.

BeiLan T10 LED Bombillas W5W 168 194 2825 501 5SMD 5050 6000K LED Lámpara de reemplazo puro para lámparas de lectura de automóviles Placas de matrícula Lámparas (Blanco) € 7.99

Amazon.es Features Compatibilidad de reemplazo: el modelo T10 reemplaza fácilmente los siguientes modelos: 158, 160, 161, 161B, 168, 168A, 168NA, 175, 192, 193, 194, 194B, 194G, 194NA, 194R, 2821, 2825, 2827, 2886X, 3652 , 558, 579, 658, W5WB.

Lámpara de repuesto para caravana, automóvil, camioneta, camioneta, trasera, marcha atrás, freno, giro, trasera, indicador, parada, respaldo, ángulo, luz de estacionamiento

Tensión de funcionamiento: entrada 12V DC. Tipo de enchufe: T10. Número de LEDs: 5 SMD / SMT,Fácil de instalar, simple de adaptar, solo enchufar y jugar.

Bajo consumo energético, ahorro energético. Duradero (larga vida) hasta 20.000 horas. Buena disipación de calor, resistencia a altas temperaturas, resistencia a los golpes, colores brillantes.

Uso común para luz de interiores (mapa, domo, carga, cortesía), luz de matrícula, luz de estacionamiento, luz de señal de giro, luz de esquina, luz de posición lateral, luz de cola y luces de respaldo.

4pcs T10 W5W LED canbus Bombilla Luces interiores Coche 194 501 168 12V 12SMD 2835 Chips 6000K Blanco para luces de la matrícula luces laterales Luz de Marcador de Cortesía de Posición € 10.99

Amazon.es Features Construido en piezas de aluminio de alta calidad con disipación de calor de alta eficiencia, la temperatura de trabajo de 45 ℃ a 70 ℃. La bombilla original funciona hasta 160 ℃, por lo que nuestras bombillas LED son muy duraderas, con una vida útil de hasta 50 000 horas

Esta bombilla LED tiene 12 LED 2835 de alta potencia, hasta 300 lúmenes con iluminación de 360 ​​grados, no hay punto ciego, también está disponible con color blanco hielo 6000-6500K para garantizar una mejor experiencia de visualización.

Cancelador canbus incorporado, por lo que puede adaptarse a todos los automóviles de Japón, automóviles de Estados Unidos y no tiene señal de error para la mayoría de los automóviles europeos (95%)

longitud: 26 mm casi del mismo tamaño que las bombillas originales, por lo que es fácil de instalar, simplemente enchufar y listo , Bombillas de luz de mapa, Bombillas de luz de cortesía, Luces de maletero

Amplia compatibilidad, con potente función de decodificación, compatible con la mayoría de los modelos de automóviles: adecuado con T10, W5W, 158, 160,161, 161B, 168, 168A, 168NA, 175, 192, 193, 194, 194B, 194G, 194NA, 194R, 2821, 2825, 2827, 2886X, 3652, 558, 579, 658

YOUNLEN 2 Paquete T10 W5W LED 6500k (Blanco),Canbus Sin Errores,12V,155LM,1.5W,18SMD 3014|1SMD 3030 Chips,LED Luces Interiores Del AutomóVil, Luces Interiores Del AutomóVil Esperar € 10.58

Amazon.es Features 【Adecuado Para Muchos Tipos De Bombillas】Nuestras Bombillas 194 Son Adecuadas Para Reemplazar Muchos Tipos De Luces Interiores Led: T10, 194, 168, 2825, W5w, Pc175, 175, 147, 152, 158, 159, 161. Puede Ser Se Utiliza Para Luces De Mapas (Luces De Techo, Luces De Instrumentos, Luces De PortóN Trasero, Luces De Maletero), Luces De MatríCula, Luces Traseras, Luces De Marcha AtráS, Luces Laterales De AutomóViles Y SeñAles De Giro De VehíCulos, Etc.

【Alta Calidad】 La Bombilla Led T10 Utiliza 18 Piezas De Smd 3014 | 1 Unidad De Smd3030 De Alta Potencia, Canbus Sin Errores, Resistencia A Altas Temperaturas (-30 ℃/80 ℃), Temperatura De Color 6500 K, Voltaje De Funcionamiento Dc12 V-24 V, 155 Lm. Puede Emitir Luz De Manera Estable, No Es FáCil De DañAr. La Bombilla Led W5w Tiene Una Larga Vida úTil De 50.000 Horas, Lo Que Puede Proporcionarle Una IluminacióN Duradera.

【Brillante】En ComparacióN Con Las Bombillas De Repuesto T10 Normales, El Brillo Aumenta En Un 300% Y El Consumo De EnergíA Se Reduce En Un 70%, Esta Bombilla Es MáS Eficiente EnergéTicamente Y Mantiene Un Brillo Excelente. (¡La Luz Natural Es Brillante Y Te Da Una SensacióN Luminosa Sin DañAr Tus Ojos!)

【Aplicabilidad】 La Bombilla Led T10 W5w Es Blanca, Brillante Con Luz Natural, Lo Que Le Brinda Una SensacióN De Brillo Sin DañAr Sus Ojos. Las Bombillas Led W5w Son Compatibles Con Muchos VehíCulos, Incluidos Coches, Caravanas, Furgonetas Y Camiones.

✅【FáCil De Instalar】Las Perlas De La LáMpara Led De 12 V Son Plug And Play, No Requieren Modificaciones De Cableado. Esta Bombilla Led Es Muy Sencilla De Usar, No Tiene Polaridad Y Es Plug And Play. Funciona En La MayoríA De Los VehíCulos. Temperatura De Color De La Pantalla De 6500k, No Hay Necesidad De Preocuparse Por Que La LáMpara Se Desvanezca DespuéS De Trabajar Durante Mucho Tiempo

10x T10 W5W LED Bombillas Exteriores 5 SMD 5050 Luz Coche 194 168 Wedge Lampara Trasera Lámpara Blanco Xenon Luz de Interior para Coches Luces de la Matrícula Luces Laterales 12V € 10.55

Amazon.es Features 1. 10x T10 W5W LED Bombillas, cada bombilla tiene 5 altos brillos 5050 chipsest alrededor de ángulo de iluminación de 360 grados sin punto ciego. Aproximadamente 3 veces más brillante que la bombilla de halógeno.generación de calor baja, ahorro de energía y mayor vida útil.D: 5-SMD 5050. Voltage: 12V. Color ligero: blanco.

2. Referencia de la lámpara: T10 W5W 194 147 152 158 159 161 168 184 192 193 259 280 285 447 464 555 558 585 655 656 657 1250 1251 1252 2450 2652 2921 2825 921 906 579, etc.

3. Multiuso: luces de matrícula, luces interiores (domo, mapa, puerta, carga, espejo, guantera, cortesía, luces de maletero), luz de marcador lateral, luz delantera, luces de esquina, luces traseras interiores, etc.

4.ajo consumo de energia, larga vida de util. compatible con muchas otras aplicaciones de coche. Fáciles de instalar, plug-n-play, gire 180 grados si la bombilla no se enciende.

5. T10 LED no incluye CANBUS y puede que no sea compatible con algunos vehículos. Para problemas de compatibilidad, puede consultarnos antes de comprar. READ Los 30 mejores Pantalon Moto Hombre capaces: la mejor revisión sobre Pantalon Moto Hombre

YOUNLEN W5W T10 194 bombilla LED,Canbus sin errores,DC12V,200LM,2W,4014 Chips+1SMD 3030 Chips,6500K Coche 168 Bombillas LED,luces interiores de coche,luz de techo(2 blancos) € 10.99

Amazon.es Features ✅【Material de alta calidad】Las bombillas LED T10 con chips 12SMD 4014 + chips 1SMD 3030, sin errores Canbus, resistentes a altas temperaturas, temperatura de color 6500 K, voltaje de trabajo DC12 V, 200 LM, pueden ser una luz estable, no es fácil de dañar. Bombilla LED W5W tiene una larga vida útil de 60000 horas y puede proporcionarle iluminación durante mucho tiempo.

✅【Fácil de instalar】Las cuentas LED de 12 V son plug and play, no es necesario cambiar el cableado. Esta bombilla LED es muy fácil de usar, sin polaridad, plug and play. Es adecuado para la mayoría de vehículos. Temperatura de color de la pantalla de 6500K, no hay necesidad de preocuparse de que la lámpara se derrita después de largas horas de trabajo.

✅【Muchos tipos de bombillas adecuadas】Nuestras 194 bombillas son adecuadas para reemplazar muchos tipos de luces interiores LED: bombillas T10, W5W, 194,168,2825, PC175,175,147,152,158,159,161.

✅【Adaptabilidad】El voltaje de trabajo es de 12 V CC, adecuado para reemplazar luces interiores con voltaje de trabajo de 12 V, incluidas luces de mapa LED, luces de techo como faros, luces de matrícula, luces de espejo de tocador, luces de control de puertas, luces de tocador, luces de matrícula, etc. ..., brindándote una experiencia visual brillante.

✅【Aplicabilidad】¡2 piezas en un paquete!Tendrás suficientes bombillas para reemplazar en caso de que una de ellas falle. Nuestras bombillas LED blancas con luz natural brillante le brindan una sensación de luminosidad sin dañar sus ojos. Las bombillas LED W5W son compatibles con una amplia gama de vehículos, incluidos automóviles, caravanas, furgonetas y camiones.

SIGANDG 10 piezas bombilla de recambio para coche, W5W T10 LED, 12V 6500k 120LM COB, canbus. € 6.99

Amazon.es Features ✅【Materiales de alta calidad】Nuestras bombillas LED coche para automóviles en paquetes LED COB, alta resistencia a la temperatura, temperatura de color de 6000K, voltaje de trabajo DC12V, 120LM, puede ser luz estable, no es fácil de dañar.La bombilla LED W5W T10 tiene una vida útil de hasta 50.000 horas y puede servirle de iluminación a largo plazo.

✅【Varios tipos de bombillas adecuadas】Nuestras bombillas W5W T10 son adecuadas para reemplazar muchos accesorios interiores del coche, Los modelos adecuados para las luces interiores del coche incluyen: T10, 194, 168, 2825, W5W, PC175, 175, 147, 152, 158, 159, 161 bombillas.

✅【Adaptable】El voltaje de trabajo es de 12V, adecuado para reemplazar las luces del automóvil con voltaje de funcionamiento de 12V, incluidas las luces de mapa LED ,standlight LED luces de cúpula como faros, luces de mapa LED , luces de matrícula, luces de cortesía, luces de matrícula, etc., para brindarle una experiencia visual brillante.Nuestras bombillas LED W5W T10 son compatibles con una variedad de vehículos, incluidos automóviles, caravanas, furgonetas y camiones.

✅【Geignet】Nuestros juegos están disponibles en cantidades de 10 y 30 bombillas. Así que tienes suficientes bombillas para reemplazarlas si una falla. Nuestras bombillas LED W5W T10 son blancas con luz brillante y natural, lo que le da una sensación brillante sin lastimar sus ojos.

✅【Fácil de instalar】 Las bombillas de luz LED de 12V son plug and play, sin necesidad de reemplazar el cableado.Las bombillas de luz LED de 12V son plug and play, sin necesidad de reemplazar el cableado. Esta bombilla de luz LED es muy fácil de usar, plug and play. Se adapta a la mayoría de los vehículos. 6000K temperatura de color de la pantalla, no hay necesidad de preocuparse por la bombilla de fusión después de largas horas de trabajo.

ANTEMOON Bombillas T10 W5W LED Canbus Sin Errores 12V 6000K Blanca 2825 194 168 Luz Interior Coche 18SMD 2015 para Coche Luz de Puertas Laterales Marcador Cortesía Matrícula Posición Luces, 6 Piezas € 12.99

Amazon.es Features 【400% Alto brillo】6 x ANTEMOON bombillas T10 LED, cada bombilla tiene 18SMD-2015 LED chipset, aproximadamente 4 veces más brillante que la bombilla halógena. 360 grados ángulo de iluminación, sin punto ciego, la luz es más concentrada y suave, garantizar una mejor experiencia de visión.

【Parámetros del Bombillas T10 LED】Voltaje de funcionamiento: 12V, temperatura de color: 6000K blanco, flujo luminoso: 300lm/bombilla, tamaño: 26mm x 12mm/1.02inch x 0.47inch, peso neto: 2.5g/bombilla. Baja generación de calor, ahorro de energía y vida útil mucho más larga.

【Diseño sin polaridad】Conecta y reproduce, reemplace todos los tipos de enchufes T10 directamente: W5W 168 194 2825 147 152 159 159 161 184 192 2827, etc. Es fácil de instalar,se puede utilizar tan pronto como esté enchufado. No se requiere decodificador adicional y no hay error después de la instalación.

【Amplias Aplicaciones】Las bombillas T10 W5W LED se pueden utilizar en luces indicadoras de matrículas, luces de mapas, luces de techo, luces laterales delanteras / traseras, luces de la sala de carga del maletero, luces de señal de giro, luces de lectura, luces de la caja de guantes, luces traseras, etc.

【Compre con Confianza】Aunque la bombilla tiene función CANBUS, es posible que estas bombillas no se ajusten a las luces de matrícula de algunos automóviles, si tiene alguna pregunta antes de comprar o después de usar, contáctenos antes de encontrar una solución.

Bombillas LED W5W T10 Canbus No Error Blanco 26 LED 4014 SMD 6000K Super Brillante Matrícula Posición Interior Luz Lectura Luz Coche Pack 10 Unidades (10 Unidades) € 8.99

Amazon.es Features [Pack de 10 W5W Canbus] Pack de 10 unidades de bombillas LED W5W/T10, las bombillas cuentan con decodificador Cambus, evitando dar fallo en su coche

[Instalación sencilla] Simplemente retire sus antiguas bombillas y sustitúyalas por una nuevas bombillas LED con un menor consumo, mayor brillo y de mayor vida útil, le da un aspecto renovado al automóvil. Plug and Play, preparadas para ser instaladas sin herramientas

[Mejore la visibilidad] Ángulo de haz de 360 ​​grados, los LED súper brillantes son mucho más brillantes que las bombillas incandescentes originales. Mejore la visibilidad y disminuya el cansancio durante la conducción nocturna o con mal tiempo

[Compatibilidad] Compatibles con todos los vehículos que utilizen bombillas del tipo W5W, del mismo tamaño que las bombillas de serie adaptándose a su carcasa, válidas para el interior, luces de lectura, cortesía, guantera, maletero... o para el exterior, luces de posición o matrícula

[Disipación del calor] Construidas con piezas de aluminio, permitiendo una disipación del calor de alta eficiencia , manteniendo la temperatura de trabajo entre 45℃ a 70℃. Mientras que las bombillas halógenas funcioanan a 160℃, mejore la eficiencia sin desprender tanto calor

Amazon.es Features : diseñado con 2 piezas de LED 3030 de alta calidad, veces más luz que la bombilla halógena, pero solo requiere 1/3 del consumo de energía. para actualizar bombillas al tipo LED.

Ahorro de energía: 1,44 W. Bajo consumo de energía, baja temperatura, duración más larga, respuesta luminosa, respetuosa con el medio ambiente y uso seguro.

Multiusos: utilizado para iluminación interior, luz de techo, luz de tarjeta, luz de puerta, luz de carga/maletero, luz de caja, luz de matrícula, luz de ángulo, luz de posición lateral, luz trasera, luz de marcha atrás, luz de estacionamiento, luz de RV, etc.

Tamaño de ajuste: T10 W5W W3W 1471521581591611681841921931942592802854474645015555858565656657 1250 1251 1252 2450. 2652 2821 2921 2825 No polaridad, error Canbus, no hay error después de la instalación.

Instalaciones fáciles: fácil de instalar, plug and play para la mayoría de los vehículos.

YOUNLEN T10 W5W LED 6500K (Blanco), Canbus Sin Errores, 12V, 220LM, 2.5W, Chip 12SMD 2035, IluminacióN Interior LED Para AutomóVil, Luz De Techo, Reemplazo De PosicióN De LáMpara (Paquete De 4) € 9.99

Amazon.es Features 【Adecuado Para Muchos Tipos De Bombillas】Nuestras Bombillas 194 Son Adecuadas Para Reemplazar Muchos Tipos De Luces Interiores Led: T10, 194, 168, 2825, W5w, Pc175, 175, 147, 152, 158, 159, 161. Puede Ser Se Utiliza Para Luces De Mapas (Luces De Techo, Luces De Instrumentos, Luces De PortóN Trasero, Luces De Maletero), Luces De MatríCula, Luces Traseras, Luces De Marcha AtráS, Luces Laterales De AutomóViles Y SeñAles De Giro De VehíCulos, Etc.

【Alta Calidad】 La Bombilla Led T10 Utiliza 18 Piezas De Smd 3014 | 1 Unidad De Smd3030 De Alta Potencia, Canbus Sin Errores, Resistencia A Altas Temperaturas (-30 ℃/80 ℃), Temperatura De Color 6500 K, Voltaje De Funcionamiento Dc12 V-24 V, 155 Lm. Puede Emitir Luz De Manera Estable, No Es FáCil De DañAr. La Bombilla Led W5w Tiene Una Larga Vida úTil De 50.000 Horas, Lo Que Puede Proporcionarle Una IluminacióN Duradera.

【Brillante】En ComparacióN Con Las Bombillas De Repuesto T10 Normales, El Brillo Aumenta En Un 300% Y El Consumo De EnergíA Se Reduce En Un 70%, Esta Bombilla Es MáS Eficiente EnergéTicamente Y Mantiene Un Brillo Excelente. (¡La Luz Natural Es Brillante Y Te Da Una SensacióN Luminosa Sin DañAr Tus Ojos!)

【Aplicabilidad】 La Bombilla Led T10 W5w Es Blanca, Brillante Con Luz Natural, Lo Que Le Brinda Una SensacióN De Brillo Sin DañAr Sus Ojos. Las Bombillas Led W5w Son Compatibles Con Muchos VehíCulos, Incluidos Coches, Caravanas, Furgonetas Y Camiones.

✅【FáCil De Instalar】Las Perlas De La LáMpara Led De 12 V Son Plug And Play, No Requieren Modificaciones De Cableado. Esta Bombilla Led Es Muy Sencilla De Usar, No Tiene Polaridad Y Es Plug And Play. Funciona En La MayoríA De Los VehíCulos. Temperatura De Color De La Pantalla De 6500k, No Necesita Preocuparse De Que La LáMpara Se Desvanezca DespuéS De Trabajar Durante Mucho Tiempo.

