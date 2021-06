Inicio » Automóvil Los 30 mejores H4 Led Moto capaces: la mejor revisión sobre H4 Led Moto Automóvil Los 30 mejores H4 Led Moto capaces: la mejor revisión sobre H4 Led Moto 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de H4 Led Moto?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ H4 Led Moto del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Bombilla H4 LED para Faro de Moto, 6400LM, 12V, 6000K Blanco, 1 Pieza € 25.99

€ 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 6400lm alto brillo: - con un brillo de hasta 6400lm, este faro delantero led de moto es potente para romper la noche puede experimentar incluso más intensidad que el familiar halogen night breaker, y un cono de luz significativamente extendido - lámpara de motocicleta de alta fiabilidad y máxima calidad de car rover

Ventilador de enfriamiento interno: - ventilador de gran potencía con menos ruido, que proporciona un fuerte viento de refrigeración para ayudar a disipar el calor generado por los led, lo que garantiza que la bombilla del faro led funcione de manera constante y continua

Emc empotrado: con emc incorporado, esta lámpara h4 mejorada es ampliamente compatible con la mayoría de las motocicletas de 12v - 24v sin causar ningún problema, diseñada para durar con tecnología innovadora

6000k xenon blanco: - en comparación con 4300k de bombilla halógena, esta bombilla led le proporciona una excelente visibilidad por la noche; puedes ver el alcance más largo y conducir la moto más seguro será un mayor encanto para su motocicleta si se actualiza a bombilla de faro led

Nuestra garantía para usted: - certificación ip 68 resistente al agua; ajuste para motos de 12v - 24v ; 6000k blanco frío; más de 30000 horas de vida útil; genuinos chips led seoul-csp; 2 años de garantía de reemplazo; 45 días de devolución de dinero

LTPAG Bombilla H4 LED Coche, 2pcs 72W 12000LM Lampara H4 LED 12V/24V Luces LED Coche H4, Faros Reemplazo de Halógena y Kit Xenón H4, Blanco 6000K, Garantía de 2 años € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTA CALIDAD ---- Esta faros h4 hb2 9003 LED para 9V-36V de vehículos, inicio instantáneo, construido en circuito IC (regulador de corriente), súper anti-interferencia, evita el daño del LED por variaciones de voltaje y picos. La estructura del cuerpo ligero es duradero y más bella, alta eficiencia LED chips originado de Taiwán importó CSP, 360° de luz perfecto, iluminación de larga distancia, tiene una vida útil proyectada de 50,000 horas.

ALTO BRILLO ----12000LM alto brillantes de LED bombillas, 6000K ( blanco frío) bombillas LED coche no deslumbrante como xenon lámpara, pero su visión más clara, Su brillantes 300% aumento que bombillas halógenas. Son grandes reemplazos perfecto para los faros halógenos, HID / Xenón antiguos, se recomienda reemplazar ambas faro bombillas al mismo tiempo para asegurar que el color coincida.

ENFRIAMIENTO RÁPIDO ---- La faros LED utilice el ventilador silencioso de conversión inteligente de frecuencia AirCool, monitorear y ajustar en cualquier momento, su una velocidad de hasta 13000RPM, proporciona un fuerte viento de refrigeración. Cuerpo de la lámpara está hecho de 6063 aluminio aeroespacial con disipador de calor refinado, para ayudar a disipar el calor generado por los LED. IP68 impermeable, funciona muy bien bajo el lavado de autos y el clima lluvioso.

FÁCIL DE INSTALAR ---- Anillo de base en el bulbo puede ser demolición, plug & play, puede montar fácilmente estas bombillas LED en el reflector del faro, la cubierta antipolvo original no requiere modificación. Si la lampara led no se enciende después de la instalación. por favor simplemente vuelva a insertarlo de manera opuesta, una instalación verdaderamente sin pérdidas!

CONSEJOS IMPORTANTES ---- 30 dias de devolución de dinero y ¡24 meses de garantía desde la fecha de compra. Esta LED bombillas compatible con el 85% de vehículos europeos, ¡solo por casualidad, ¡no compatible con el vehículos de canbus (bmw, audi, benz)! Por favor verifique el correcto dimensiones antes de realizar el pedido, póngase en contacto con nosotros para obtener un reemplazo gratuito si recibe el modelo incorrecto o si encuentra otros problemas.

OPPULITE Bombilla H4 LED para Faro de Moto 8000LM, DC 12V, Reemplazo de la Luz Halógena Kit, Xenon Blanco 6500K, 1 Pieza € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MEJOR VISIBILIDAD】 Bombilla LED H4 de hasta 8000 lúmenes, ¡más del 99% de los productos! Brillo 250% más alto que las bombillas halógenas estándar, 35 W de alta potencia, con un haz perfecto y una distancia de iluminación más larga, sin puntos oscuros en la iluminación, las condiciones del tráfico se pueden conocer de antemano para Garantizar la seguridad de conducción.

【6500K COOL WHITE】 En comparación con la bombilla halógena 4300K, esta bombilla LED ofrece una excelente visibilidad por la noche. ¡Mira más tiempo y conduce más seguro! Será un mayor encanto para su motocicleta si se actualiza a la bombilla LED

【EXCELENTE DISIPACIÓN DEL CALOR DEL VENTILADOR SILENCIOSO】 housing Carcasa de aluminio de alta calidad Potente ventilador TurboCool de 12,000 rpm para garantizar una buena disipación del calor. Larga vida útil> 50,000 horas, si usa faros LED para trabajar 8 horas al día mientras conduce de noche, puede trabajar más de 17 años.

【Fácil de instalar】 Simplemente conéctelo y juegue para reemplazarlo con sus bombillas halógenas originales, no requiere cableado, no es necesario modificarlo. Compatible con la mayoría de las motocicletas DC 12V. Por favor, preste atención a la profundidad y el ancho de su conjunto frontal antes de comprar. IP67 resistente al agua y diseñado para su uso en fuertes lluvias u otros extremos.

【SERVICIO OPPULITE】 ¿Necesita ayuda? Todas las bombillas de automóviles en nuestra tienda tienen una garantía de 2 AÑOS; Si tiene alguna pregunta sobre el producto, no dude en ponerse en contacto con nosotros, tenemos un departamento de servicio al cliente para responder todas sus preguntas.

H4 LED Bombilla Coche 6500K Blanco Faros Lámparas Para Coches 1: 1 Diseño (2pcs) € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤【Alto brillantes no es deslumbrante】- bombillas LED H4 6500K Utilizando chip LED CREE.proporcionando una potente y brillante de luz.Su brillantes 300% aumento que bombillas halógenas.Son grandes reemplazos perfecto para los faros halógenos con xenon.

➤【Patrón de luz perfecto】- h4 led bombilla coche El diseño 1: 1 tiene la misma línea de corte perfecta que la lámpara halógena.Alineación exacta, sin deslumbramiento lo que puede reducir efectivamente la fatiga visual del conductor. e indirectamente ayudar Por seguridad en la conducción.

➤【Disipación rápida de calor sin ruido】- Enfriamiento silenciosor sin ventilador - lampara led h4 Hecho de aluminio de aviación perfil 6063,sistema de control de temperatura inteligente. resistente al agua y al calor.pueden disipar rápidamente el calor generado por los chips.

➤【Larga vida】- Esta LED bombillas para DC 9V-32V de vehículos, inicio instantáneo, construido en circuito IC (regulador de corriente), evita el daño del LED por variaciones de voltaje y picos.reduce el riesgo de falla,y garantiza que la vida útil de la bombillas H4 exceda las 30,000 horas.

➤【Mini diseño】- h4 luces led 6500k (2pcs).Conexión Plug and Play.Ofrecemos una garantía de 2 año. Asegúrese de que esta toma sea adecuada para su modelo de automóvil antes de la compra.Si tiene alguna pregunta antes de comprar o durante el uso,no dude en contactarnos.

Bombilla H4 LED para Moto con Ojos de Angel, 6400LM Moto LED Faro,DC12V 1 Lámpara € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【H4 LED con Ojos Angel】Bombilla H4 LED motocicleta con ojos de ángel azul tiene una fuerte penetración en mal tiempo, está más alerta al tráfico que se aproxima y mejora la seguridad de la conducción. El anillo de halo azul también se puede usar como DRL y una decoración genial para actualizar tu motocicleta

【Brillo Ultra】H4 LED adopta chips CSP produce blanco de xenón 6000k similar en 6400LM, +200% más brillante que las lámparas halógenas estándar, pero sólo 50% de consumo de energía que el original. Perfectamente reemplazar OEM H4 Bombilla

【FÁCIL DE INSTALAR】Compatible con motocicletas DC 12V. Simplemente conéctelo y juegue para reemplazarlos con sus bombillas halógenas originales. Nota: Consulte nuestras imágenes de tamaño para medir la profundidad (

【Sistema de Refrigeración Integrado】Ventilador turbo silencioso y el cuerpo de la lámpara de aluminio de aviación pueden disipar rápidamente el calor generado por las virutas LED, hacer que el LED funcione en condiciones de temperatura seguras y estables mientras se expande su vida útil más de 40.000 horas

【Garantía de Calidad】IP68 resistente al agua, EMC listo para ningún problema de parpadeo y error. Con 1 año de garantía y 30 días de garantía de devolución de dinero. Si tiene alguna pregunta/problema sobre los faros de H4 LED, no dude en hacer una pregunta a continuación o contáctenos READ Los 30 mejores Pomo Peugeot 207 capaces: la mejor revisión sobre Pomo Peugeot 207

Oppulite Bombilla H4 Led para Faro de Moto , 6400LM 6500K 12V / 24V Blanco,H4/HS1/HB2/P43T/9003 Bombilla de Conversión Universal,1 Lámpara Led € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Brillo súper alto】: La bombilla LED H4 moto tiene alta intensidad de luz, brillo blanco de xenón 6000LM 6500K, que es más de 3 veces mayor que el de las lámparas halógenas reales. Le brinda una excelente visibilidad por la noche. ¡Seguridad de conducción mejorada!

【Chip de controlador incorporado】: El potente chip de controlador incorporado permite que las bombillas LED H4 funcionen a una potencia constante sin atenuación de la luz debido a la fuente de alimentación inestable, y tiene una función de protección de apagado para garantizan un tiempo de uso del producto de más de 30.000 + horas.

【Disipación de calor eficiente】: la aleación de aluminio tiene una buena disipación de calor y un buen diseño de ranura. El diseño probado maximiza el área de la ranura, mejora la disipación del calor, reduce rápidamente el calor y mejora la tolerancia de la bombilla.

【Instalación conveniente】: Plug and play, fácil instalación. Ahorro de energía, ahorro de energía, protección contra sobrecorriente y sobretensión. Adecuado para motocicletas de 12V-24V (adecuado para CA y CC), resistente al agua IP68, compatible con CEM, sin parpadeo ni problema de error.

【El mejor servicio】: El servicio OPPULITE ofrece una garantía de dos años y soporte técnico de por vida. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos por correo electrónico.

JALN7 Luz Delantera Motocicleta H4 H6 Kit Conversión LED Bombilla para Moto Universal HS1 BA20D P15D H6M T19 S2 40W 4000lm DC/AC 1 Juego € 23.14 in stock 1 new from €23.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 5 Adaptadores----Con 5 tipos diferentes adaptadores para los modelos H4, HS1, Ba20d, H6, P15D-25-1, H6M, T19. TENGA EN CUENTA, para algunos modelos BA20D, T19 puede que sean necesario modificar los cables durante la instalación

Luz alta/baja en una lámpara----Luz alta ilumina un área más amplia y luz baja ilumina una distancia más larga, ofrece una potente luz ideal de nocturnos

Lúmenes altos, bajo consumo de energía----40W/35W 4000lm por bombilla, 6000K luz blanca, el brillo es el doble que el de las lámparas halógenas ordinarias, ahorra energía 60%

Universal----Adecuado para la mayoría de las marcas de motos de 12V/24V DC/AC

Decodificador incorporado----Evita el 99% de advertencia de error de la motocicleta, aunque haya una advertencia de error u otra situación, puede contactarnos para obtener una solución

Aolead Bombilla H4 LED para Moto, 6400LM DC 12V Blanco (1 Lámpara) € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Brillo Alto】Aolead H4 LED bombilla de moto alcanza un brillo de hasta 6000K y 6400LM, que es 2 veces más brillante que la lámpara halógena, pero solo un 50% de consumo eléctrico que el original. Reemplace perfectamente su H4 halógena lámpara

【Ventilador Turbo Cooling】H4 LED bombilla con cuerpo de aluminio de aleación resistente y ventilador de enfriamiento de alta velocidad, disipa rápidamente el calor generado por los LED chips. Garantiza un rango de temperatura seguro del led y prolonga la vida útil de más de 50,000 horas

【Haz Luz Perfecto】Al igual que el patrón de luz de halógeno, que garantiza un haz de luz perfecto sin astigmatismo, sin punto oscuro y sin ceguera al tráfico que se aproxima, proporciona un campo de visión más amplio y más lejano al conducir de noche

【Tamaño Compacto】Fácil de enchufar directamente en sus enchufes OEM, no más modificaciones en el ensamblaje o la cubierta antipolvo, se adapta bien a H*arley, S*uzuki, K*awasaki, etc. Nota: Asegúrese de que haya suficiente espacio en el ensamblaje de los faros antes de instalar.

【Garantía】IP68 trabajo a prueba de agua en cualquier condición, apto para la mayoría de las motocicletas DC 12V-24V sin ningún problema. El equipo de Aolead ofrece 30 días de garantía de devolución de dinero y 1 año de garantía, por favor contáctenos directamente si necesita ayuda.

XCSOURCE 20000LM 200W CREE LED faro del coche H4 bombilla de halógeno incorporado en el ventilador de refrigeración 6500K blanco LD1032 € 22.99

€ 20.99 in stock 2 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil instalación, sólo plug and play. No hay necesidad de Lastre o Conductor.

100W de alta potencia S2 COB para ambos bulbos, asegura el gran brillo de 10.000LM para cada bulbo.

Gran diseño de refrigeración, integrada en el ventilador integrado, altamente mejorado el rendimiento de disipación de calor.

Hasta 30.000 horas de vida útil. Se adapta a la mayoría de los vehículos con DC 9V-32V.

IP65 impermeable, ninguna necesidad de preocuparse de días lluviosos.

H4 LED 6500K Frío Blanca Luz del Coche y Moto Faros Brillante Bombillas para el Conversión de la Original DC 9V-32V Luces Alto y Bajo Lámparas de Kit.(2 piezas) € 32.89 in stock 1 new from €32.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.➤【CREE Chip】Los LED H4 están fabricados con chip CREE de alta calidad que no producen desvanecimiento de la luz durante largos periodos de tiempo. Cada bombilla viene con 6 perlas, diseño de emisión de luz de doble cara, tiene una línea de corte más perfecta que las luces halógenas, emite un haz de luz completamente claro sin deslumbramiento, dándole una visión clara extremadamente amplia y brillante, lo que le permite conducir fácilmente en la oscuridad o en carreteras accidentadas

2.➤【Enchufe estándar】El zócalo de la bombilla está diseñado de acuerdo con la bombilla original H4 1:1, tanto la luz alta como la luz baja pueden ser universales y funcionar perfectamente, con un perfecto patrón de luz alta y baja, la bombilla produce 6500K de luz blanca fría, su brillo es más de 300% mayor que las bombillas normales. Plug and play, sin necesidad de modificaciones, sólo hay que desenchufar la vieja bombilla, enchufar la bombilla LED H4 y empezar a usarla inmediatamente

3.➤【Amplio voltaje】La bombilla LED H4 tiene un amplio voltaje de DC 9V-32V, adecuado para reemplazar y actualizar los faro de los vehículos de 12V-24V.La LED H4 puede arrancar instantáneamente y alcanzar el máximo brillo al instante sin verse afectada por una fuerte corriente. Incorpora un chip IC inteligente para la protección de la conexión inversa, la protección contra la sobrecarga y la protección contra el sobrecalentamiento, lo que hace que su vida útil pueda alcanzar más de 30.000 horas

4.➤【Materiales de alta calidad】La carcasa del kit de faros LED H4 está hecha de aleación de aluminio de grado de aviación 6063, y la parte inferior de la bombilla está diseñada con disipación de calor en forma de aleta, que puede enfriar la bombilla rápidamente. Con un diseño integrado, es resistente a los golpes, mejorando en gran medida la seguridad y la resistencia a los impactos. Con la certificación de estanqueidad IP65, puede utilizarse en días de lluvia o en entornos difíciles

5.➤【Dos años de garantía】La bombilla H4 es adecuada para ser instalada en las luces bajas o altas de su coche o motocicleta, por favor, consulte el manual de su vehículo o el modelo original de la bombilla del coche para determinar sus necesidades antes de la compra, si usted tiene alguna pregunta antes de la compra o durante el uso, puede ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico de Amazon, proporcionamos 2 años servicio post-venta del producto así como el apoyo técnico

Bombillas de faros LED H4 Led Car light 60W 12000Lumens Super Bright Impermeable Faros Conversión Temperatura de color 6500K IP65 Paquete de 2 € 25.09 in stock 1 new from €25.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ALTA POTENCIA] 6500k luz blanca fría, sin área ciega. Nuevas perlas de lámpara COB de alta calidad, diseño de fuente de luz de alto brillo, gran superficie emisora ​​de luz, alto brillo, mayor brillo que los faros halógenos comunes. Con la misma potencia, el faro COB tiene el mejor brillo. Clasificación IP65 a prueba de agua, a prueba de lluvia.

[ALTO BRILLO Y ALTA VISIBILIDAD]: LED automotriz de alta gama, haz súper enfocado. Mejor modo de haz en comparación con las bombillas halógenas. Luz blanca 6500K, mejor visión nocturna, mejor visibilidad, sin deslumbramiento o área de sombra de punto negro, sin deslumbramiento, vea con mayor claridad y conduzca con mayor seguridad.

[DISIPACIÓN DE CALOR INTELIGENTE INNOVADORA]: el ventilador turbo de enfriamiento de 10000 RPM incorporado proporciona una capacidad de enfriamiento excelente, y el controlador de control incorporado tiene la capacidad de resistir la interferencia de radio, lo que ayuda a obtener la mejor protección térmica y voltaje estable en el duro medio ambiente.

[SUPER LARGA VIDA]: todos los modelos de faros LED han pasado estrictas pruebas de durabilidad. Todo el cuerpo de aluminio de aviación tiene una excelente conductividad térmica, mayor tiempo de iluminación, más de 50,000 horas.

[MINI CUERPO Y FÁCIL INSTALACIÓN]: diseño compacto, moldura de una pieza, tamaño más pequeño e instalación más conveniente. Instálelo en 10 minutos sin herramientas, solo conéctelo directamente a la carcasa del vehículo y conéctelo, conéctelo y listo.

Bombilla LED para faros delanteros H4 Motocicleta Chips CSP más nuevos 3200LM 20W 6000K 9003 HB2 HS1 Kit de conversión de faros delanteros de motocicleta de haz alto/bajo Blanco superbrillante € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Bombilla de motocicleta mejorada】 Alto brillo hasta 3200LM, 12 chips CSP de alta calidad con 20W de alta potencia, 4 veces más brillantes que las bombillas halógenas tradicionales. Haz que la motocicleta o el automóvil sean mucho más visibles para el tráfico que se aproxima. Mantén tu conducción segura en la oscuridad.

【Sistema de enfriamiento de alta eficiencia】 Diseño con cuerpo de aluminio de aviación, ventilador de enfriamiento incorporado, hace que la bombilla se enfríe rápidamente.Rango de temperatura seguro y mayor vida útil. Haz alto-bajo separado estándar.

【Fácil instalación】 Se puede instalar en 15-20 minutos, se enchufa fácilmente y se reemplaza directamente las luces existentes. Puede adaptarse a casi todas las motocicletas.

【Mayor vida útil】 No hay peligro de que las bombillas se calienten demasiado y provoquen un incendio. Cuesta menos energía y ahorra energía. Vida útil superlarga de más de 30.000 horas. Ahorre problemas para cambiar las luces de los faros con frecuencia.

【Aumente su seguridad y visibilidad】 aportando un brillo impresionante al cambiar las bombillas originales por estas bombillas H4. Crea una mayor distancia de irradiación y un campo de visión más amplio para los motociclistas. Su satisfacción es nuestra búsqueda persistente.

Bombillas LED para faros H4 para lámpara COB para automóvil 6500K 8000LM 72W Luz antiniebla para luz blanca fría 2 PC (H4S) € 18.98

€ 15.98 in stock 1 new from €15.98

2 used from €14.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features H4 HI / LO BEAM: 2 piezas de bombillas H4 LED con haz de luz Hi-Lo, cada una con 3 piezas de chips COB de alta potencia, sin zona ciega;

COB CHIPS: chips COB LED de alta potencia fabricados en Taiwán, modelo de luz perfecta sin mancha oscura. 6000-6500K blanco, 4000 LM cada uno. 8000 LM por pareja;

IMPERMEABLE IP65: el ventilador del conductor, de la carcasa y de la lluvia funciona incluso en situaciones extremas, sigue funcionando y muestra una luz brillante;

GRAN VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO: ventilador de silencio de alta velocidad (12000R / min), flujo de aire para una mayor velocidad de enfriamiento y un mayor efecto de disipador de calor, que puede prolongar la vida útil de servicio más de 30000 horas;

FÁCIL DE INSTALAR: Todo en un modelo, como la bombilla original del auto, Plug and Play, no es necesario ajustar la cubierta o la cubierta del faro y montar H4, HB2,9003.

H4 LED Bombilla con Ojos de Ángel para Moto, 6400LM, DC 12V 6000K, 1 Pieza € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features H4 LED con OJOS DE ÁNGEL -- El faro de la motocicleta h4 led viene con el ojo de ángel azul, se puede utilizar como DRL. Los anillos de halo azul tienen un fuerte poder penetrante en días lluviosos y brumosos, lo que reduce la probabilidad de peligro. También ojo de ángel es una decoración fresca para su motocicleta, hace que su motocicleta se vea única.

6400LM DE ALTO BRILLO -- Utilización de chips LED CSP superiores, flujo de lúmenes de hasta 6400lm, 6000k xenón blanco, que tienen iluminación brillante, patrón de haz de enfoque perfecto. 3 veces más brillante que las lámparas halógenas tradicionales.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN -- Con ventilador de refrigeración 1000RPM de alta velocidad para garantizar una disipación de calor más rápida, un rango de temperatura seguro y una vida útil más larga. AVISO: debido a que el ventilador está diseñado en la parte superior, compruebe el tamaño de la bombilla y su conjunto de faros para asegurarse de que puede tener suficiente espacio para instalar esta bombilla de motocicleta con led h4

FÁCIL INSTALACIÓN -- Diseño todo en uno, sólo plug and play sin ninguna modificación, sin necesidad de cableado adicional. Reemplazo directo de sus bombillas halógenas originales. IP68 tasa impermeable, puede trabajar en días de niebla o lluvia

EMC EMPOTRADO -- Diseño de luz de motocicleta led h4 mejorado con EMC incorporado, ampliamente compatible con la mayoría de las motocicletas DC12V sin causar ningún problema. Para algunos vehículos complejos puede necesitar decodificador adicional para evitar parpadeos / parpadeos. Si no está seguro, póngase en contacto con nosotros en cualquier momento.

Briteye Bombillas H4 LED Coche 6500K Luz Blanca Altas/Bajas DC 12V/24V Faros Lampara Para Coche (2pcs) € 31.99

€ 24.64 in stock 1 new from €24.64

1 used from €24.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✪ ❰Bombilla H4 LED❱ - Bombilla H4 LED Moto, Granos de Lámpara CREE Importados de alta Calidad con 6500K de Chips de LED Blanco Frío. Un Patrón de haz de Luz Perfecto Sin Manchas Oscuras ni Sombras, 200% Más Brillante Que Los Faros Halógenos.

✪ ❰Alto Rendimiento❱ - Bombilla H4 LED Coche El Controlador Inteligente IC Incorporado Hace Que La Bombilla sea Más Estable y Duradera Resistente al agua Que Puede Funcionar en Días lluviosos y con Niebla Sin quemar Los Chips LED.

✪ ❰A prueba de choques❱ - Bombillas H4 LED Luz Blanca Faros de Luces Altas / Bajas de Es mejor Enfocar el Foco. Soporte de Aluminio Metálico Para Fijar la Bombilla de Manera Estable. 1:1 Para Aplicar la Misma Longitud y Posición Que la Bombilla Halógena H4, Asegurar el Patrón de Haz correcto Sin Cegar el Tráfico Que saproxima.

✪ ❰Vida Util Más Larga❱ - Bombillas LED H4, Carcasa de Aluminio de Alta Enfriamiento Silenciosor Sin Ventilador Calidad Para Garantizar una Buena Disipación del Calor. Larga Vida útil : 30.000 Horas, Si utiliza Faros LED Para Trabajar 8 Horas al día Mientras Conduce Por la Noche.

✪ ❰Fácil de instalar❱ - 2x Lampara H4 LED. Simplemente conéctelo y juegue para reemplazarlo con sus bombillas halógenas originales,no requiere cableado, no es necesario modificarlo. Se proporciona un período de garantía de 2 años para los defectos causados por el fabricante del producto. READ Los 30 mejores Bombillas Led Coche Canbus capaces: la mejor revisión sobre Bombillas Led Coche Canbus

Philips 12342XV+BW X-tremeVision Moto +130% H4 lámpara Faro de Moto € 17.99

€ 12.77 in stock 2 new from €12.77

3 used from €10.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Luz hasta un 130% más brillante

Resiste muy bien temperaturas extremas y vibraciones (G10)

Lámparas totalmente homologadas y legales en carretera

2PCS H4 9003 HB2 6000k SUPER BLANCO CSP LED Faros Kit de bombillas Canbus de haz alto y bajo € 16.99

€ 13.99 in stock 4 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features H4 9003 HB2. Aplicación: faro / luz de carretera / luz de cruce. Utilice tecnología Led CSP, increíble iluminación súper brillante. Tipo de haz: ángulo de haz de 360 ​​°. Temperatura de color: 6000K BLANCO

Lúmenes: 7000LM / bombilla. Tensión de trabajo: DC 12V a 24V. Alta potencia puede alcanzar 100 W, bajo consumo de energía. No hay demora para encender, tiempo de respuesta de encendido / apagado más rápido.

Vida útil: 80000 horas de trabajo, adopta chips importados, calidad estable, larga vida útil. El modelo es igual que la luz de fábrica, no es necesario cambiar la ruta del cable del automóvil, solo Plug and Play, NO se requiere modificación

Ahorro de energía, protección del medio ambiente, rendimiento estable, a través de pruebas estrictas, uso de conducción más segura en el automóvil.

El paquete incluye: NUEVO 2 x bombillas LED H4 9003 HB2 6000K BLANCO

BeiLan Bombilla H4 LED Coche,60W 10000LM Faros Delanteros Bombillas para Moto, Reemplazo de la Luz Halógena, 12V-24V, Xenon Blanco 6500K, 2 Lámparas € 9.99

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【CH SUPER CR CHIPS】 Las bombillas de los faros LED H4 con chips CR de alta calidad, hasta 10000LM, mejoran la eficiencia de la luz en un 300% en comparación con las lámparas halógenas, lo que hace que las luces estén más concentradas que los chips COB. La luz blanca, los ojos humanos no son fáciles de sentir cansados.

【GRAN DISIPACIÓN DE CALOR】 Nuestra bombilla del faro del automóvil H4 de tamaño corto, el ventilador inferior no alcanzará la cubierta de la lámpara, por lo que la función de disipación de calor es más fuerte, lo que garantiza que las bombillas H4 funcionen de manera constante y continua. Más de 30000 horas de vida útil.

【MINI TAMAÑOS Y FÁCIL INSTALACIÓN】 Estas lámparas de cabeza H4 miden solo unos 8,03 cm / 3,16 pulg., Adecuadas para un 99% de vehículos; después de la instalación, hay suficiente espacio para respirar el faro. Se puede instalar en 15 min. Enchufe y juegue.

【GRAN CALIDAD Las bombillas H4 son una estructura todo en uno, radiación de calor de 360 ​​grados, turbo ventilador de alta velocidad y flujo de aire, IP65 a prueba de agua, la carcasa y el ventilador pueden funcionar incluso en condiciones extremas, como la lluvia y la nieve.

【NO SE PREOCUPA】 kit Kit H4 led con luz blanca de 6500K, apto para vehículos de 12V-24V. Nuestro kit de conversión de LED cuenta con una garantía a prueba de explosiones, a prueba de golpes y de alta presión. 2 AÑOS DE GARANTÍA, soporte técnico de por vida, no dude en contactarnos si tiene alguna pregunta.

OPP ULITE Bombilla H4 LED Moto 2021 Nueva ,Faros Bombillas/Haz Bajo Lampara/Luz Antiniebla LED,6000LM 40W 12V/24V 6000K Blanco Brillante,Reemplazo/Xenón Halógeno,Instalación Rápida Canbus,1 Par € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☑【 Viaje de conducción confiable】 La seguridad es la máxima prioridad al conducir. La nueva OPP ULITE 2021 H4 bombilla LED moto para faros delanteros de automóviles tienen suficiente brillo y múltiples funciones de iluminación. Se puede utilizar como faros, luces de cruce, luces antiniebla. La protección de voltaje múltiple, el patrón del haz de enfoque, puede eliminar los puntos oscuros y el deslumbramiento, y proteger la seguridad de todos los conductores en la carretera.

☑ 【Mejor visión y conducción segura】 Olvídese de los focos halógenos tenues y ceda el paso a las lámparas de xenón ópticas de 6000 K, cada par de faros halógenos de 40 W 1: 1 de haz focalizado, lo que le permite ver más lejos y con mayor claridad sin bloquear al conductor que se aproxima.

☑ 【Vida útil extralarga】 Las bombillas LED 2021 H4 moto para faros delanteros han logrado el equilibrio perfecto entre rendimiento y vida útil, han superado estrictas pruebas de durabilidad y tienen una vida útil prolongada de más de 10 años, lo que puede proporcionar una iluminación más prolongada.

☑ 【Procedimiento de instalación rápida】 Las bombillas LED delgadas H4 moto se pueden reemplazar sin herramientas. Aunque la caja de fábrica tiene una cubierta antipolvo o un espacio limitado en el lado del pasajero, se puede instalar rápidamente en solo 10 minutos.

☑ 【Diseño compacto sin ventilador】 La bombilla utiliza un controlador de enfriamiento inteligente para proteger y ahorrar la batería del vehículo contra fallas del ventilador e interferencias de radio.

EASY EAGLE H4 LED 10800LM Bombillas para Montaje de Faros Delanteros de Coches, 12V, 6000K € 34.99 in stock 2 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【SUPER BRILLANTE】- Fabricando con 6 piezas de chips CSP de alta calidad, cada H4 llevó una bombilla de faro de hasta 5400 lúmenes (10800lm/par), que produce 6000k de luz blanca súper brillante para mejorar la visibilidad cuando se conduce de noche. 300% más de brillo que las bombillas halógenas sin puntos oscuros ni luz de niebla

【MEJOR RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN】- El kit de conversión led H4 incorpora un ventilador de enfriamiento súper potente a una velocidad de 12,000r/min con mucho menos ruido y disipa el calor generado por los chips CSP superiores. Diseño de sustrato de cobre premium de doble cara para una mejor disipación del calor

【360 °DISTRIBUCIÓN DE LUZ 】- El sustrato ultra delgado de 3.62 mm garantiza una luz uniforme perfecta de 360°sin crear puntos oscuros, ofrece un ángulo de visión más amplio para garantizar su seguridad al conducir

【FÁCIL INSTALACIÓN】 - Diseño compacto todo en uno para una fácil instalación, solo juego y enchufe, sin cableado adicional, sin modificaciones. Con el adaptador extraíble, podría montar fácilmente las luces LED de este coche en el faro del reflector y girar el adaptador para obtener el patrón de haz perfecto

【ATENCIÓN】-- ¡Estas bombillas no son compatibles con el sistema CANBUS! Si su automóvil tiene sistema canbus, aparecerá un error en el tablero, el funcionamiento parpadeará o se encenderá y apagará. Si no está seguro de que su coche tenga sistema canbus, por favor contáctenos en cualquier momento

LTPAG Bombilla H4 LED Coche, 2019 Novísimo 2pcs 72W Lampara H4 LED 12V/36V Luces LED Coche H4, 12000LM Faros Reemplazo de Halógena y Kit Xenón H4, Blanco 6000K, Garantía de 2 años € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❂GARANTÍA DE CALIDAD ---- Esta bombillas H4 LED con LED CSP de alta calidad (Duran más de 50000 horas). 72W/Par (36W/Bombilla), 12000LM/Par (6000LM/Bombilla), se adapta a vehículos de 12V-36V, reduce la interferencia de radio. La última tecnología de 2019 para garantizar un patrón de haz perfecto de 360°, sin puntos oscuros o zonas de sombra, menor consumo, mayor potencia. IP68 a prueba de agua, funciona muy bien bajo el lavado de autos y el clima lluvioso.

❂CAMBIO SORPRENDENTE ---- LTPAG H4 LED bombillas tiene una potencia y distancia de increíble. 6000k blanca fríos dan mejor iluminación para un coche, mejora al 200% la visibilidad, que te hace ver de forma clara la carretera, para mejorar la seguridad en trayectos nocturnos. Alumbran muchisimo en comparación con unas amarillo de luces halogenas, muy parecido al xenon, pero no deslumbran, mucho mejor en relación calidad precio que los kit de xenon.

❂FÁCIL DE INSTALAR ---- Esta conexion de bombillas es la universal, para un faro H4. Luz de largas o luz de cruce, ambos funcionan a la perfección. Quitar halogena, no se requiere cable adicional. La instalará en 10 minutos. Arandela de bombilla puede ser demolición, el truco está en sacar el casquillo de plástico negro y fijarlo en el alojamiento, después meter la bombilla y girarla para que no se mueva. Si al ponerlas no te luce cambia las conexiones, invierte los polos en las conexiones.

❂ENFRIAMIENTO RÁPIDO ---- Tienen un mini ventilador silencioso de inteligente en cada una de lamparas H4 LED. Cuerpo de la lámpara está hecho de 6063 aluminio aeroespacial con disipador de calor refinado, velocidad de refrigeración hasta 12000RPM para garantizar que su vida util sea larga. El pack es bastante compacto y se puede instalar facilmente en el capó 90% de coche, un reemplazo bastante economico y muy afin al Hagalo usted mismo.

❂CONSEJOS IMPORTANTES ---- 30 dias de devolución de dinero y 2 años de garantía desde la fecha de compra. Esta H4 LED bombillas para coche compatible con el 95% de vehículos europeos, ¡solo por casualidad, ¡no compatible con el vehículos de canbus (bmw, audi, benz). Si tiene alguna pregunta (problemas de instalación, flasheo o incompatibilidad), no dude en contactarnos por . Le garantizamos una respuesta profesional dentro de las 12 horas.

MONDEVIEW Kit H4 LED 60W 16000LM 6000K Bombilla H4 LED 9003 Coche Moto Brillo Extremadamente alto CREE LED Chip 360° Rotación Bombillas LED H4 Haz Alto Haz Bajo Luz Antiniebla HB2 Bi-xenón IP68 € 28.99

€ 24.64 in stock 1 new from €24.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【LED H4 De Alta Calidad】 Este bombilla led h4 incorpora los componentes y las características más avanzados de la actualidad para una compatibilidad sin igual. Sostenga esta bombilla LED para faros delanteros H4 en la mano y podrá percibir su ajuste, acabado y tacto de alta calidad inusuales: fabricado con materiales de primera calidad, formado y ensamblado con una artesanía precisa, casquillo ajustable de 360°, aleta de refrigeración poligonal, rodamiento de bolas doble Turbo ventilador.

【LED H4 Disipación de Calor Optima】Este diseño compacto y configurable de h4 led moto permite que quepa en la mayoría de las carcasas de faros delanteros H4, una trayectoria térmica contigua mucho más grande. Con el ventilador de enfriamiento Turbo de doble rodamiento de bolas pero sin ruido ni interferencias eléctricas, obstrucciones o fallas, el disipador de teatro de aletas de enfriamiento de rendimiento superior de rechazo de calor se conserva durante la larga duración de los emisores.

【LED H4 Salida de Luz y Lúmenes】5000LM/60W por bombilla medidos después de que las bombillas hayan estado funcionando continuamente durante una hora a 60 ℃ de calor. 6000K de nuestros emisores, Genuine ZES 3575, 6 en cada lado del cabezal de la luz, esto junto con su configuración sin domo significa que replican fielmente el tamaño del filamento halógeno original.El alto rendimiento proviene de 6 chips en lugar de cuatro, la luminancia es mayor para una mejor perforación y extensión del haz.

【Cool Design H4 LED Coche 】 Diseño único con forma de faro Bullet, chip de foco LED H4 dentro de un espacio de 0 mm insertado en las placas de circuito de cobre para una conductividad térmica óptima; Material de aluminio 6063 de diseño integrado de la más alta calidad diseñado para aplicaciones de aviones / naves espaciales. Aumente el brillo y mejore la visibilidad en la carretera para que pueda ver más lejos. Actualice su faro halógeno o luz antiniebla con estos faros LED premium

【Excelente kit de Conversión de LED H4】 Kits de bombillas de faros delanteros LED de primera calidad respaldados por nuestras garantías de 5 años, las placas de circuito de cobre extrafinas hacen que los 2 lados del chip LED estén mucho más cerca, más claro de la luz de cruce. El ventilador de enfriamiento Turbo con rodamiento de bolas doble en la base de la aleta de enfriamiento poligonal puede aumentar su velocidad a más de 12000 R/min, creando un sistema de disipación de calor completo.

WinPower - H4 (P43t)/ HS1 LED Kit de conversión de la bombilla de los faros de motocicleta - 30W 5500Lm 6000K Super brillante Xenón Blanco Hi/Lo faro de motocicleta DC 12V, 1 lampara € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño de enchufe halógeno, instalación inalámbrica: Para reemplazar la lámpara halógena original H4 (P43t) / HS1. Con haz lejano y función de haz de cruce. Actualiza tu lámpara de faro a la visión de efecto xenón.

Iluminación de doble cara: Con chips de 1860 CREE led de alta calidad, que proporcionan 30W 5500Lm 6000K de luz blanca pura, garantizan la seguridad durante la conducción nocturna.

Sistema de refrigeración integrado: El ventilador de techo, junto con el cuerpo de la lámpara de aluminio de aviación, disipación continua del calor, mantiene el trabajo del chip LED en una buena situación y extiende su vida útil.

Actualizar la resistencia a los golpes: Tamaño de la lámpara: 3.65 * 1.18 Pulgadas. Asegúrese de que haya suficiente espacio en el ensamblaje de los faros de su vehículo para instalarlo antes de comprarlo.

Cualquier pregunta, bienvenido a contactarnos, creemos que nuestro equipo de servicio al cliente y técnico le dará una buena respuesta.

Osram 64193CBI Lámpara Halógena de Faros, 12 V, 60/55 W, Azulado-Blanco, COOL BLUE INTENSE Caja H4 € 5.54

€ 5.00 in stock 7 new from €5.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad OEM

Hasta un 20% más de luz (en comparación con las lámparas halógenas estándar)

Luz blanca azulada para apariencia de xenón

Philips RacingVision +150% Bombilla para Faros Delanteros H4 12342RVS2, 2 Piezas € 21.90 in stock 9 new from €13.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Podrás ver más lejos y reaccionar con mayor rapidez gracias a hasta un 150% más de brillo

Una de las bombillas más brillantes, con un rendimiento lumínico excelente

Las luces más brillantes acaban con las sorpresas y mejoran el control

Contraste de luz mejorado para una conducción más segura y emocionante

Respetamos los estándares de calidad de la homologación ece READ Los 30 mejores Kit Reparacion Pinchazos Coche capaces: la mejor revisión sobre Kit Reparacion Pinchazos Coche

Bombilla H4/9003 LED Coche, Lacyie 100W 12000 LM Xenon Blanco 6000K 12V Faros Delanteros Bombillas para Moto,IP68 Impermeable Faros Reemplazo de Halógena y Kit Xenón Garantía de 2 años € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alto Brillo】----Podrás ver más lejos y reaccionar con mayor rapidez gracias a un visión más clara. 10000 lúmenes 100w/par bombillas h1 led drl para coche, con CPS chipsets, proporcionando una potente y brillante de luz. 6000K blanco frío de luces antiniebla auto bulbos más cerca de la luz natural en el color, la iluminación 360 grados de ángulo.

【Alto Rendimiento】----La bombillas led coche con nueva tecnología, no solo puede ahorrar mucha energía de su automóvil para ayudar a proteger su batería, sino que también son más brillantes que las bombillas halógenas.No se ve afectado por fuertes corrientes, mejorando la vida de la batería en más del 30%, tiene una vida más larga(>80,000 horas).

【Alta Calidad】 --Últimas bombilla niebla led está fabricado con estructura de aluminio, soldadura punto a punto, la estructura del cuerpo ligero es duradero.Los antiniebla led se IP68 impermeable y soportar altas temperaturas, se pueden usar en entornos de lluvia o duros. Que tiene un diseño elegante, se enfocan en la sin sombra y aumento las emisiones de luz.

【Garantía】 ---- Ideal para luz antiniebla / conducción / luz diurna DRL, confirme el tamaño correcto antes de la compra. Estas bombillas LED son compatibles con la mayoría de los vehículos europeos, pero no son compatibles con los vehículos canbus, instale "canbus" cuando se instale esta bombilla de luz antiniebla. De lo contrario, las bombillas no estarán disponibles o el panel de instrumentos mostrará un "error".

Bombilla H4 LED Coche, LTPAG 2pcs 72W Lampara H4 LED 12V/36V Luces LED Coche H4, 2019 Novísimo 12000LM Faros Reemplazo de Halógena y Kit Xenón H4, Blanco 6000K, Garantía de 2 años € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❂GARANTÍA DE CALIDAD ---- Esta bombillas h4 LED con LED CSP de alta calidad (Duran más de 50000 horas). 72W/Par (36W/Bombilla), 12000LM/Par (6000LM/Bombilla), se adapta a vehículos de 9V-36V, reduce la interferencia de radio. La última tecnología de 2019 para garantizar un patrón de haz perfecto de 360°, sin puntos oscuros o zonas de sombra, menor consumo, mayor potencia. IP68 a prueba de agua, funciona muy bien bajo el lavado de autos y el clima lluvioso.

❂CAMBIO SORPRENDENTE ---- LTPAG h4 LED bombillas tiene una potencia y distancia de increíble. 6000k blanca fríos dan mejor iluminación para un coche, mejora al 200% la visibilidad, que te hace ver de forma clara la carretera, para mejorar la seguridad en trayectos nocturnos. Alumbran muchisimo en comparación con unas amarillo de luces halogenas, muy parecido al xenon, pero no deslumbran, mucho mejor en relación calidad precio que los kit de xenon.

❂FÁCIL DE INSTALAR ---- Esta conexion de bombillas es la universal, para un faro h4. Luz de largas o luz de cruce, ambos funcionan a la perfección. Quitar halogena, no se requiere cable adicional. La instalará en 10 minutos. Arandela de bombilla puede ser demolición, el truco está en sacar el casquillo de plástico negro y fijarlo en el alojamiento, después meter la bombilla y girarla para que no se mueva. Si al ponerlas no te luce cambia las conexiones, invierte los polos en las conexiones.

❂ENFRIAMIENTO RÁPIDO ---- Tienen un mini ventilador silencioso de inteligente en cada una de lamparas h4 LED. Cuerpo de la lámpara está hecho de 6063 aluminio aeroespacial con disipador de calor refinado, velocidad de refrigeración hasta 12500RPM para garantizar que su vida util sea larga. El pack es bastante compacto y se puede instalar facilmente en el capó 95% de coche, un reemplazo bastante economico y muy afin al Hagalo usted mismo.

❂CONSEJOS IMPORTANTES ---- 30 dias de devolución de dinero y 2 años de garantía desde la fecha de compra. Esta h4 LED bombillas para coche compatible con el 95% de vehículos europeos, ¡solo por casualidad, ¡no compatible con el vehículos de canbus (bmw, audi, benz). Si tiene alguna pregunta (problemas de instalación, flasheo o incompatibilidad), no dude en contactarnos por < [email protected] >. Le garantizamos una respuesta profesional dentro de las 12 horas.

H4 LED Bombillas Coche,10000LM Xenon Blanco 6000K para 12V Auto, 2 Lámparas € 31.59 in stock 2 new from €31.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ULTRA-HIGH BRIGHTNESS】Bombillas H4 LED se fabrican con LED CSP de alta calidad (duran más de 30000 horas). Su flujo luminoso alcanza hasta 5000LM / Bulb (10000LM / Pareja), que produce una luz blanca Xenon 6000k similar, +150 más de brillo que las bombillas halógenas estándar. IP68 a prueba de agua, adecuado para -40 ℃ ~ + 150 ℃ condiciones complicadas

【ADAPTADOR DE ALUMINIO EXTRAÍBLE】 DESMONTABLE adaptador de aluminio - bombillas H7 faros vienen con adaptador ajustable y extraíble de 360°, se puede montar fácilmente este coche LED lámparas de cabeza en el faro reflector / proyector. El adaptador de aluminio LED se puede girar sin problemas para ajustar el patrón de la viga. NOTA: Estas bombillas LED no incluyen resistencias Canbus, para parpadeo o errores en el tablero, es necesario comprar el decodificador canbus por separado.

【ALTA VELOCIDAD TURBO FAN】Ventilador de enfriamiento superpotente con mucho menos ruido, proporciona un fuerte viento de enfriamiento para ayudar a disipar el calor generado por los chips LED CSP superiores y para garantizar que las bombillas LED delanteras del automóvil funcionen de manera constante y continua

【REDUCIR INTERFERENCIA RADIO】Sistema EMC incorporado para reducir las interferencias de radio. 1: 1 casi del mismo tamaño que las bombillas halógenas. Si la cubierta antipolvo original no encaja después de la instalación, compre ASIN B085HL8BYQ, que puede recortar fácilmente el tamaño que necesita.

【ALTO RENDIMIENTO】 Controlador de control pequeño externo para protección contra sobretensión y sobrecorriente. Simplemente conéctelo y juegue sin modificaciones, se adapta a vehículos de 12V. Patrón de haz perfecto 1: 1 sin áreas sombreadas y sin deslumbramiento para los conductores que se aproximan. Seguridad en la conducción en carretera

Roadsun H4 LED faro de motocicleta HS1 bombillas de moto 6400LM 30 W 6000 K kit de conversión de faro de motocicleta superbrillante xenón blanco Hi/Lo faro DC 12V 1 paquete € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤Brillo ultra alto:perfectamente diseñado 1: 1 con el faro halógeno original de la motocicleta, que integra luces altas y bajas, toma H4 estándar para automóvil original, plug and play, sin necesidad de cortar el cable. Voltaje de entrada: DC 12V-24V; corriente de salida: 1.2A; potencia de la fuente de luz: 30 W; modelo de fuente de luz: chip CSP; temperatura de color: 6000 K (blanco xenón); Brillo del producto: 6400 lúmenes. Apto para motos o coches.

➤ chips importados de alta calidad :H4 LED adopta chips CSP produce un blanco de xenón 6000k similar en 6400LM, + 200% más brillante que las lámparas halógenas estándar, pero el consumo de energía es solo el 50% de la lámpara halógena original. Reemplace perfectamente la lámpara OEM H4, garantice la seguridad de conducción durante la noche.

➤ enfriamiento de alta velocidad :Viene con el último diseño de aluminio de aviación, enfriamiento de ventilador de alta velocidad.Sin ruido, fuerte conductividad térmica, antiséptico, antienvejecimiento, resistencia a la intemperie, a prueba de polvo, ahorro de energía.Sistema EMC incorporado, puede reducir la interferencia de radio. Respuesta rápida, puede iluminarse en microsegundos. Ahorre espacio, fácil de instalar, plug and play. Haz transparente de 360 ​​grados sin zona ciega.

➤Clasificación IP68 a prueba de agua:IP68 a prueba de agua, puede evitar que el polvo y la lluvia entren desde el exterior y puede proporcionar el mismo brillo incluso en entornos hostiles (como desiertos y días nevados). Puede trabajar en diferentes climas desde -40 ° C a + 180 ° C.

➤compra con confianza:Si el sistema muestra un código de error o parpadea la luz después de la instalación, es posible que deba comprar un decodificador Canbus por separado.Si tiene alguna pregunta, envíenos un correo electrónico, nuestro equipo de posventa le dará una respuesta satisfactoria dentro de las 12 horas. No creo en las marcas de imitación del mercado. Somos el único fabricante de Roadsun LED.

H4 LED 18000LM Bombillas Especiales para Coches, 110W, 12V, 6000K € 65.99 in stock 1 new from €65.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 18000LM ALTOS LÚMENES: Estas bombillas especiales de faro LED H4 están fabricadas con chipsets LED CSP superiores (duran más de 50.000 horas). Su flujo luminoso alcanza hasta 9000LM por bombilla (18000LM por par), que produce una luz blanca similar de xenón 6000k y aporta 3 veces más brillo en comparación con las bombillas halógenas tradicionales

110W ALTA POTENCIA: Mayor potencia significa mayor brillo. Los faros LED H4 funcionan a una potencia de 55 W por bombilla (110 W por par). Los faros LED se han combinado con la misma potencia que las lámparas halógenas convencionales, pero las bombillas LED son mucho más brillantes que las halógenas y otros LED de marca

TUBO DE COBRE + DISIPACIÓN DE CALOR LÍQUIDO-COOLING: Con tubo de cobre incorporado y líquido de refrigeración dentro del sustrato, el calor generado a partir de los chipsets LED se puede controlar eficazmente. El ventilador de refrigeración de alta velocidad también puede disipar el calor al aire para garantizar que las bombillas LED funcionen con el máximo rendimiento

UNIDAD DE CONTROL DE CONDUCTOR EXTERNO: Con el sistema inteligente de control de temperatura, el controlador LED garantizará que las bombillas LED funcionen durante más de 50000 horas de forma continua sin que se produzca una atenuación de luz evidente. El potente controlador LED también puede garantizar que las bombillas LED funcionen a plena potencia en cada encendido instantáneo

ALUMINIO DURABLE DE GRADO DE AERONAVE: Toda la carcasa está completamente hecha con aluminio de grado aeronáutico, que tiene el punto de fusión de hasta 660 ℃. Puede ayudar rápidamente a conducir el calor de los chipsets LED CSP al ventilador de refrigeración. Hecho con aleación de aluminio, el adaptador extraíble y ajustable hace que sea conveniente para obtener un patrón de haz perfecto en la carretera

