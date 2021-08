Inicio » Automóvil Los 30 mejores Aceite Coche 5W40 Diesel capaces: la mejor revisión sobre Aceite Coche 5W40 Diesel Automóvil Los 30 mejores Aceite Coche 5W40 Diesel capaces: la mejor revisión sobre Aceite Coche 5W40 Diesel 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Aceite Coche 5W40 Diesel?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Aceite Coche 5W40 Diesel del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Castrol EDGE Turbo Diesel Aceite de Motores 5W-40 5L (Sello alemán) € 53.50

€ 43.50 in stock 7 new from €43.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La gama Castrol EDGE está concebida para liberar el verdadero rendimiento del motor cuando más lo necesite

Los motores actuales están a la vanguardia de la tecnología y la ingeniería: son más pequeños y ultraeficientes. Estos motores avanzados desafían al lubricante con presiones mayores que pueden generar fricción

Castrol EDGE con Fluid TITANIUM transforma físicamente su estructura y se vuelve más sólido en momentos de mayor presión para mantener separado el metal y reducir la fricción. Cuando la presión se reduce, el lubricante vuelve a su estado fluido. Más resistente bajo presión, Castrol EDGE con Fluid TITANIUM transforma su estructura y disminuye en un 20%* la fricción que reduce el rendimiento

[VENTAJAS] - Se transforma hasta convertirse en el más resistente a máxima presión para proteger el motor - Disminuye la fricción que reduce la potencia, a cualquier velocidad y bajo cualquier condición del motor - Sometido a las pruebas independientes más exigentes para verificar su rendimiento - Recomendado por fabricantes de vehículos líderes del mercado - Protege el motor durante todo el intervalo entre cambios de aceite, incluso bajo presiones extremas

[ESPECIFICACIONES/ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA] API SN/CF ACEA C3 MB 229.31/229.51/226.5 VW 502 00/505 00/505 01 dexos2* Ford WSS-M2C917-A RN0700/RN0710 FIAT 9.55535-S2 * GM dexos2 sustituye a GM-LL-A-025/GM-LL-B-025: GB2D0114082

ALL LUBRICANTS SL ACELF5W405L Aceite DE Motor Elf Evolution 900 SXR 5W40 5 litros € 31.90

€ 26.95 in stock 5 new from €26.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lubricante sintético de altas prestaciones para todos los motores gasolina y diésel. Recomendado para todos los motores de gasolina (multiválvulas, turbos, equipados o no con catalizadores) y diésel turbo alimentados, o no, de turismos y furgonetas

Recomendado para todo tipo de recorrido (ciudad, carretera o autopista) y particularmente para condiciones severas de uso. Todo tipo de uso, incluso las conducciones a alto régimen y deportivas. Excelente protección de los motores, en particular contra el desgaste

Asegura una excepcional limpieza del motor. Excepcional estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, disminuyendo la degradación del aceite incluso en los usos más severos

Lubricación inmediata de los piezas del motor desde el momento del arranque en frío, lo que aumenta la vida del motor. Ha sido diseñado para cumplir con los requisitos de los fabricantes de automóviles en términos de intervalos de cambio alargados

[ESPECIFICACIONES/ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA] ACEA : ACEA A3/B4 API : API CF,API SN DAIMLER : MB-Approval 229.5 PORSCHE : Porsche A40 RENAULT : RN0700 ,RN0710 VAG : VW 502.00, VW 505.00 CHRYSLER : CHRYSLER MS-12991 FIAT : FIAT 9.55535-M2 READ Los 30 mejores Inverter 12V A 220V capaces: la mejor revisión sobre Inverter 12V A 220V

Total Aceite DE Motor Quartz 9000 Energy 5W40 5 litros € 30.10

€ 25.25 in stock 9 new from €23.63 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceite sintético de motor TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY Viscosidad del aceite: 5W40 5 litros Para motores diésel y gasolina. Intervalos de cambio: la resistencia frente a la oxidación de este lubricante permite cumplir con los intervalos de cambio alargados

QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 ha sido desarrollado para todos los motores de gasolina (multi-válvulas, turbos, equipados o no con catalizadores) y diesel sobrealimentados o no de vehículos de turismo y furgonetas no equipados con filtro de partículas

QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 es apto para las condiciones de uso las más difíciles (autopista, circulación urbana intensa…), en cualquier época del año. Es también perfectamente adaptado a todos los tipos de conducción, particularmente deportiva y a alto régimen. Especialmente concebido para satisfacer las necesidades de los constructores en términos de intervalos de cambio alargados

Prolonga la vida del motor: la estabilidad térmica y resistencia frente a la oxidación que ofrece este lubricante, garantiza cualquier degradación incluso en utilización severa. El QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 permite una lubricación inmediata de los órganos del motor en los arranques en frio, y por lo tanto un aumento de la longevidad del motor

[ESPECIFICACIONES/ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA] ACEA A3/B4 API SN/CF VW 502.00/505.00 MB-Approval 229.5 PORSCHE A40 CHRYSLER MS-12991 FIAT 9.55535-M2

Repsol HMRELI5055405L Aceite DE Motor Elite 50501 TDI 5W40 5 litros, Transparente/Dorado, Talla Única € 22.99 in stock 22 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especialmente concebido para proteger el tren de válvulas y el sistema mecánico de inyectores unitarios especialmente los del grupo SEAT-AUDI-VW-SKODA

Su reducido contenido en cenizas, permite ser utilizado en vehículos diesel donde se requiera un nivel de calidad ACEA C3 y que incorporen filtros de partículas para minimizar las emisiones de contaminantes a la atmósfera

Ensayado en los exigentes test de desgaste de la norma VW 505.01. La excelente prestación técnica garantiza la durabilidad del motor

Desarrollado con aditivos de altas prestaciones que consiguen una mejor estabilidad de la viscosidad, y una alta fluidez a baja temperatura, incluso tras los ensayos de oxidación, permitiendo reducir los consumos de aceite

Repsol RP081J55 Premium Tech 5W-40 Aceite de Motor para Coche, 5 L € 20.67

€ 18.99 in stock 6 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Recomendado para motores gasolina y diesel de una amplia gama de fabricantes de vehículos

Su contenido en cenizas, lo hace necesario para la durabilidad de las nuevas tecnologías de disminución de emisiones como filtro de partículas diésel (dpf), contribuyendo por tanto en mayor medida a la conservación del medioambiente que los lubricantes convencionales

Contribuye a una escasa formación de depósitos y lodos, en la limpieza el motor

Protege el motor contra el desgaste al ofrecer muy buena resistencia a la oxidación y a la rotura de la película lubricante por cizalla

CEPSA 512553073 5W40 Lubricante Sintético para Vehículos Gasolina y Diésel € 24.85 in stock 2 new from €24.85 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lubricante sintético de muy alto rendimiento, válido para motores de gasolina y diésel, desarrollado para proporcionar los máximos niveles de protección y limpieza del motor

Excepcional rendimiento superando las especificaciones actuales de los fabricantes de turismos más exigentes

Especialmente recomendado para turismos de alta gama, berlinas con altas prestaciones y motorizaciones equ ipad as con sistemas de inyección common-rail y multiválvulas con control eléctronico

También recomendado para vehículos comerciales diésel ligeros; no se recomienda en vehículos equ ipad os con filtros de partículas dpf

Niveles de calidad: acea a3/b4-12 api sn/cf vw 502.00/505.00 mb-approval 229.5 bmw long life-01 porsche a40 renault rn0700/0710 opel gm-ll-b-025 fiat 9.55535-h2/m2/n2 psa b71 2296

Castrol EDGE Turbo Diesel Aceite de Motores 5W-40 5L (Sello holandés y francés) € 43.50 in stock 4 new from €43.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 5W40

REPSOL Elite Competicion 5W-40 Aceite De Motor Para Coche, 5L € 27.00 in stock 7 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceite lubricante completamente sintético capaz de superar con éxito las más altas exigencias a las que es sometido un motor en circuito

Por eso está recomendado como la mejor elección para los propulsores de los vehículos de turismo más evolucionados y exigentes del mercado, como Porsche, Mercedes Benz, Audi, BMW, etc

5l

MANNOL 42550400500 Extreme 5W40 SL/CF, 5 l € 22.02 in stock 1 new from €22.02

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SAE 5 W-40.

API SL/CF.

ACEA A3/B3.

Mercedes-Benz MB 229.3.

VW 502.00/505.00.

REPSOL Elite Evolution 5W-40 Aceite De Motor Para Coche, 5L € 27.29 in stock 6 new from €27.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceite lubricante sintético de máxima calidad especialmente diseñado para los vehículos equiPados con sistemas de tratamiento de gases de escape

Lo hace adecuado en los motores más desarrollados tecnológicamente, y a la vez contribuye a la conservación del medio ambiente minimizando emisiones nocivas de partículas

5l

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF, 4 L € 34.00

€ 26.39 in stock 5 new from €26.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceite de motor de 4L

Rendimiento superior en condiciones de arranque en frío extremo en comparación con viscosidades altas

Con tecnología diésel especial para mantener la eficiencia y la capacidad de respuesta del motor

Proporciona un contenido de carbono y minimiza el engrosamiento del aceite

Lubrificanti Viskoil VISK5W4020LT 20 litros Aceite 5w40 Acea C2-C3 Motores Disele Y Gasolina € 39.85 in stock 1 new from €39.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especificaciones: API SM/CF ACEA A3/B4 C3 MB 223.5 VW 506.01 / 505.01 BMW LL 01 PORSCHE OPEL B-028

El SAE 5W40 es un aceite lubricante sintético de grado SAE 5W40 fabricado con una atenta selección de componentes y formulado para proporcionar un rendimiento excepcional en los modernos motores de gasolina o diesel, aspirados o turboalimentados, de los coches más modernos que circulan actualmente, con el fin de garantizar el máximo nivel de protección a los motores de última generación con alta potencia específica.

Excelente limpieza del motor y protección avanzada PRODUCTO COMPATIBLE CON MOTORES DE METANO DE GLP

Gracias a la formulación sintética especial, el Viskoil Luxury SAE 5W40 garantiza el máximo rendimiento en una amplia gama de temperaturas de funcionamiento y en intervalos de cambio de aceite prolongados.

La elección de las bases sintéticas confiere al producto una extraordinaria estabilidad térmica y oxidativa, así como un excepcional poder de lubricación y reducción de la fricción, con la consiguiente reducción del consumo de combustible.

ACEITE MOTOR REPSOL ELITE TDI 50501 5W-40 10 LITROS € 46.95 in stock 5 new from €45.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Solo peninsula, no realizamos envios a Baleares ni canarias

Repsol 543050 Aceite DE Motor Elite Long Life 50700/50400 5W30 5 litros, Multicolor, 5 L € 37.00

€ 29.19 in stock 17 new from €28.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceite lubricante sintético desarrollado para cumplir las exigencias de los más modernos motores de gasolina y diésel del grupo VW-Audi-Seat-Skoda

Sus propiedades como lubricante de larga duración (Long Life) favorecen la reducción del consumo de combustible y de lubricante, y en consecuencia el de las emisiones contaminantes

5l

Repsol RP081L55 Premium Tech 5W-30 Aceite de Motor para Coche, 5 L € 22.50

€ 20.85 in stock 7 new from €20.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Recomendado para motores gasolina y diésel de una amplia gama de fabricantes de vehículos

Su reducido contenido en cenizas, lo hace necesario para la durabilidad de las nuevas tecnologías de disminución de emisiones como filtro de partículas diesel (dpf), contribuyendo por tanto en mayor medida a la conservación del medioambiente que los lubricantes convencionales

Contribuye a una escasa formación de depósitos y lodos, en la limpieza del motor

Protege el motor contra el desgaste al ofrecer muy buena resistencia a la oxidación y a la rotura de la película lubricante por cizalla

Por su tecnología sintética y estudiada viscosidad permite un ahorro de combustible de hasta 2, 5 % respecto a otros lubricantes, en las condiciones normalizadas del ensayo m111fe

REPSOL ACEITE DE MOTOR PREMIUM GTI/TDI 10W40 5 Litros, Multicolor, 5 L € 23.00

€ 21.45 in stock 8 new from €18.82 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceite semi-sintético de motor REPSOL PREMIUM GTI/TDI Viscosidad del aceite: 10W40 5 litros Para motores diésel y gasolina

Aceite lubricante multigrado que combina componentes sintéticos con minerales de muy alto nivel de calidad para uso en motores de turismos y vehículos comerciales ligeros. Combina una elevada resistencia a la oxidación para optimizar el periodo de cambio, y una viscosidad que facilita el arranque del vehículo, disminuyendo los desgastes

Aceite multigrado con bases minerales y sintéticas, puede emplearse en motores gasolina y diesel de la mayoría de fabricantes de vehículos. - Entre sus características destaca la resistencia a la formación de depósitos a altas temperaturas y de lodos a bajas temperaturas, manteniendo la limpieza del motor y por lo tanto aumentando su durabilidad

Es un lubricante estable a la pérdida de viscosidad que presentan algunos aceites multigrados en servicio. Así se consigue mantener la correcta lubricación del motor durante todo el periodo de uso del lubricante

[ESPECIFICACIONES/ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA] API SL/CF ACEA A3/B4 READ Los 30 mejores Camiseta Manga Larga Niño capaces: la mejor revisión sobre Camiseta Manga Larga Niño

Castrol 154F59 Edge Turbo Diesel 5W40 Lubricante, 5L € 43.50 in stock 5 new from €39.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Acea C3 / API SM/CF

Homologación VW 502 00 / 505 00 / 505 01

MB-Approval 226.5 / 229.31 / 229.51

BMW LongLife-04

Homologación RN 0700 / RN 0710

REPSOL Elite Tdi 15W-40 Aceite De Motor Para Coche, 5L € 24.31 in stock 4 new from €24.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Evita la formación de depósitos en el turbocompresor, favorece el arranque en frío y protege contra el desgaste los componentes internos del motor cuando éste trabaja a altas temperaturas

5l

PETRONAS PET5405 ACEITE DE MOTOR SYNTIUM 3000 AV 5 Litros, Multicolor, 5W40 5L € 26.48

€ 25.18 in stock 12 new from €25.18 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceite con contenido medio de SAPS, adecuado para todos los tipos de turismos con motores de gasolina y diésel (equipados con sistema de escape de tratamiento posterior) y los vehículos de alto rendimiento más recientes equipados con inyección de combustible, multiválvulas, turbocargadores o supercargadores que operan en las condiciones más severas. También es apto para vehículos con biocombustible

- Extraordinaria resistencia a la oxidación a alta temperatura, lo que proporciona estabilidad de la lubricación y evita averías. - Excelente rendimiento en el control del depósito a alta temperatura para facilitar la conducción y mejorar el motor

- Resistencia a la pérdida por evaporación del lubricante a alta temperatura para detener la degradación térmica permanente y así evitar fallos en el motor debidos al desgaste

- Rendimiento superior del motor. - Mayor ahorro de combustible. - Lubricación instantánea al arrancar

[ESPECIFICACIONES/ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA] API SN, ACEA C3 MB-Approval 229.51 BMW Longlife-04 VW 502 00 / 505 00 / 505 01 Porsche A40 Renault RN0700 / RN0710 GM Dexos 2 Ford WSS-M2C917-A

MOTUL 7250 Aceite DE Motor 8100 X-Cess 5W40 5 litros, No Aplica, 5 Liters (169.07 Ounces) € 24.15 in stock 13 new from €24.15 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceite sintético de motor MOTUL 8100 X-Cess Viscosidad del aceite: 5W40

Lubricante de altas prestaciones 100% sintético, especialmente diseñado para vehículos antiguos y modernos, equipados con motores de gran cilindrada, gasolina y diésel, turbo o atmosféricos, inyección directa o indirecta

Las numerosas homologaciones de fabricantes hacen de él un producto polivalente recomendado para casi cualquier vehículo bajo garantía oficial

Recomendado para todo tipo de carburantes, gasolina con o sin plomo, etanol, GPL, diésel y biocarburantes. Compatible con sistemas de post-tratamiento

[ESPECIFICACIONES/ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA] ACEA A3 / B4 API SERVICES SN MB-Approval 229.5 MB-Approval 226.5 Porsche A40 Renault RN0700 Renault RN0710 VW 502 00 – 505 00 BMW Long-Life 01 (For model year up to End of 2018 only) CHRYSLER MS-12991 FIAT 9.55535-H2 FIAT 9.55535-M2 FIAT 9.55535-N2 FIAT 9.55535-Z2 GM-Opel LL B-025 (Diésel) PSA B71 2296

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40, 4 L € 45.95

€ 32.04 in stock 9 new from €32.04 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aplicación Castrol EDGE 5W-30 M es adecuado para uso en vehículos de automoción gasolina y diesel donde el fabricante recomienda un lubricante 5W-30 ACEA C3, API SN PLUS

Castrol EDGE 5W-30 M está aprobado para su uso en vehículos de los fabricantes líderes del mercado, consulte la sección de especificaciones y el manual del propietario.

Castrol EDGE con Fluid TITANIUM patentado transforma su estructura física para ser más fuerte bajo presión para mantener el metal separado y reduce la fricción para lograr el máximo rendimiento del motor cuando más lo necesita.

Reduce la fricción que redice la potencia en todaas las velocidades y condiciones del motor

Ofrece un alto nivel de eficiencia en el consumo de combustible y rendimiento a baja temperatura

Total Pack Quartz Ineo ECS 5W30 + Filtro Aceite Original Motor 1.6HDi (1109.AY) € 42.70 in stock 3 new from €42.70 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features filtro de Aceite ORIGINAL de la casa PEUGEOT/CITROEN 1109.AY

Recomendacion: Cambio de Aceite cada 20.000 km

Válido para los motores HDi 1.4 y 1.6 de Peugeot/Citroen

Incluye accesorios: Tornillo Carter y arandela.

Mobil 1 Super 3000 - Aceite de Motor, 5W-40, HC Synthese € 12.79

€ 9.50 in stock 1 new from €9.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 150564 Model 150564 Release Date 2014-07-11T00:00:01Z Size 1 litro

Lubrificanti Viskoil VISK5W3020LT 20 litros Aceite 5w30 Acea C2-C3 Motores Disele Y Gasolina € 65.00

€ 52.86 in stock 1 new from €52.86

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especificaciones: API SM/CF ACEA A3/B4 C3 MB 229.5 VW 504.00 / 507.00 BMW LL 04 PORSCHE

El aceite Luxury SAE 5W30 es un aceite 100% sintético de alto rendimiento, fabricado con una atenta selección de componentes y diseñado para asegurar una limpieza excepcional, protección contra el desgaste y un rendimiento superior

Ha sido diseñado por expertos para ayudar a prolongar la vida y mantener la eficiencia del catalizador del Car Emission Reduction Systems en coches tanto de diésel como de gasolina, y supera las normas exigidas por las principales industrias y fabricantes de máquinas para motores diesel y de gasolina de nueva generación

Aditivos especiales que ofrecen la mejor protección posible de todas las piezas móviles.Su formulación especial garantiza una reducción de los valores de emisión en toda la potencia de funcionamiento y apoya así los requisitos medioambientales.

Mobil Super 3000 X1 5W-40 -Lubricante Motor Automóvil, 5 litros € 38.50 in stock 5 new from €36.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mobil Super 3000 X1 5W-40 es un aceite de motor totalmente sintético que proporciona una larga vida útil del motor para muchos tipos y edades de vehículos y que brinda una mejor protección en un amplio intervalo de temperatura

Los productos Mobil Súper 3000 han sido plenamente comprobados en la industria de manera que usted puede tener la plena confianza de que obtendrá el desempeño que desea de su vehículo. Mobil Super 3000 X1 5W-40 proporciona: - Mejor protección a altas temperaturas - Mejor desempeño en los arranques en frío - Mejor limpieza del motor y mejor prevención de formación lodos - Mejor protección contra el desgaste

Los productos Mobil Super 3000 están formulados para brindarle la confianza de que su motor está recibiendo una protección que va mucho más allá de la que los aceites convencionales o semi-sintéticos pueden proporcionar. ExxonMobil recomienda Mobil Super 3000 X1 5W-40 si con regularidad se enfrenta a condiciones exigentes donde el mismo puede ayudar a combatir los daños causados por el frecuente alto estrés en el motor: - Muchas tecnologías de motores - Motores de gasolina y diésel sin filtros de partículas diésel (DPF) - Vehículos de pasajeros, camionetas deportivas, camiones ligeros y furgonetas - Conducción de crucero en carretera y conducción con paradas y arranques en la ciudad - Motores de alto desempeño - Condiciones operacionales normales a frecuentemente severas - Motores turboalimentados y de inyección directa

Siempre consulte el manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo en particular

[ESPECIFICACIONES/ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA] AVTOVAZ (automóviles LADA) Porsche A40 Automóviles Peugeot/Citroën B71 2296 RENAULT RN0700 RENAULT RN0710 VW 502 00 VW 505 00 MB-Approval 229.3 GM-LL-B-025 API CF ACEA A3/B3 ACEA A3 /B4 API SJ API SL API SM API SN JASO MA JASO MA2 AAE (STO 003) Grupo B6 FIAT 9.55535-M2

Liqui Moly 2316 - Aceite de motor, Top Tec, 4600, 5W-30, Booklet, 5 l € 39.15

€ 37.26 in stock 6 new from €37.26

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceite antifricción moderno de calidad óptima

Para motores de gasolina y diésel con y sin filtro de partículas diésel

También adecuado para vehículos que funcionan con gas (GNC/GLP)

Sometido a prueba en turbocompresores y catalizadores

Elf 194888 Evolution 900 SXR 5W30 Lubricante € 30.35

€ 26.95 in stock 7 new from €26.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para motores diésel y gasolina Lubricante sintético ahorrador de carburante para todos los motores gasolina y diésel

Recomendado para todos los motores de gasolina (multiválvulas, turbos, equipados o no con catalizadores) y diésel turbo alimentados, o no, de turismos y furgonetas. Recomendado para todo tipo de recorrido (ciudad, carretera o autopista) y particularmente para condiciones severas de uso

Todo tipo de uso, incluso las conducciones deportivas y las de alto régimen Excelente protección de los motores, en particular contra el desgaste

Excepcional estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, disminuyendo la degradación del aceite incluso en los usos más severos. Ha sido diseñado para cumplir con los requisitos de los fabricantes de automóviles en términos de intervalos de cambio alargados

[ESPECIFICACIONES/ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA] ACEA : ACEA A5/B5 API : API CF ,API SL FORD : WSS-M2C 913-D RENAULT : RN0700 JAGUAR LAND ROVER : STJLR.03.5003 FORD : WSS-M2C 913-C ,WSS-M2C 913-B READ Los 30 mejores Casco De Moto Mujer capaces: la mejor revisión sobre Casco De Moto Mujer

Total ACTOT5W305L Aceite DE Motor Quartz INEO ECS 5W30 5 litros, Dorado, 5L € 36.60

€ 29.93 in stock 21 new from €28.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceite sintético de motor TOTAL QUARTZ INEO ECS Viscosidad del aceite: 5W30 5 litros Para motores diésel y gasolina

La tecnología Age-Resistance proporciona a los motores una protección excepcional para superar todos los desafíos diarios a largo plazo. La tecnología Age-Resistance ofrece una inmejorable protección para el motor. Su combinación única de moléculas hiperactivas crea una resistente película protectora de aceite en todos los componentes del motor. Los motores están totalmente protegidos contra una multitud de desafíos diarios, desde el desgaste hasta la oxidación del aceite, incluso a temperaturas extremas. TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 es un aceite de avanzada tecnología sintética Low SAPS especialmente diseñado para los motores PEUGEOT, CITROËN y DS.

Su innovadora tecnología permite alcanzar ahorros de combustible a la vez que optimiza el funcionamiento de los sistemas de postratamiento y anticontaminación, tales como los filtros de partículas (FAP, DPF). TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 es un lubricante de última generación, especial en ahorro de carburante y está especialmente recomendado para todos los motores diésel, tanto antiguos como recientes, así como la mayoría de los motores de gasolina. TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 es clave para asegurar un funcionamiento eficaz de los filtros de partículas y también es adecuado para su uso con otros sistemas de postratamiento. TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 proporciona protección contra el LSPI (Low Speed Pre-ignition), fenómeno similar al pircado de bielas que puede causar daños al motor. TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 satisface los ciclos de mantenimiento más severos bajo las más difíciles condiciones de utilización (autopista, tráfico urbano intenso, etc.), sea cual sea la estación del año

Mayor Longevidad de los filtros de partículas: Refuerza el funcionamiento del FAP y lo protege, evitando una obstrucción prematura (contiene un 50% menos de componentes metálicos que un aceite de tecnología tradicional). - Economía de Carburante: Proporciona hasta un 6% de ahorro de carburante en la fase del arranque y, en promedio, hasta un 2,5% de ahorro de combustible en ciclo mixto, en comparación con un aceite ACEA de referencia (pruebas realizadas en un Citroën C4 1.6 HDi). - Respeto por el medio ambiente: Sistema de control de emisiones ECS: reducción de emisiones de CO2 y otros contaminantes. Además de los efectos beneficiosos sobre la efectividad del FAP, la disminución del consumo de carburante conduce a menores emisiones de CO2. Los bajos niveles de fósforo y azufre que contiene este lubricante proporcionan una excelente protección a todos los componentes de los sistemas postratamiento y optimizan su ciclo de vida. Las emisiones de NOx son así controladas y reducidas. - Optima protección y limpieza del motor: Sus aditivos detergentes y dispersantes específicos proporcionan al motor una óptima protección frente al desgaste y previenen la formación de carbonillas y depósitos

[ESPECIFICACIONES/ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA] ACEA C2 PSA B71 2290 FIAT 9.55535-S1 IVECO 18-1811 SC1 Adecuado para TOYOTA

MANNOL 10256600500 Defender 10W40 SL/CF - Aceite semisintético para Motor, 5 l € 19.49 in stock 3 new from €16.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: 5 Litros Mannol Defender 10W-40

Información técnica: Especificaciones / Aprobaciones SAE 10W-40 | API SL/CF | ACEA A3/B3 | MB 229.1 | VW 501.01/505.00

Mannol 7707 O.E.M. 5W-30 API SN/CF - Aceite para motor, 1 L € 21.99 in stock 2 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number MN7707-5 Model MN7707-5 Size 5 litros

