Los 30 mejores casco integral moto capaces: la mejor revisión sobre casco integral moto

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de casco integral moto?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ casco integral moto del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Favoto Casco Integral para Moto, Casco de Motocicleta Transpirable para Mujer Hombre Adultos, Protección de Seguridad, Certificado ECE, 55-56 cm, Blanco € 69.99

€ 55.99 in stock 1 new from €55.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Seguro y Fiable - Gracias a su material y mano de obra de calidad, este casco de moto cumple con las estrictas normas de seguridad europeas: ECE 22.06. La marca de prueba ECE garantiza que el motorista puede llevar este casco integral en toda Europa.

Robusto y Duradero - El material EPS de una sola pieza es muy fuerte, lo que le confiere una excelente absorción de impactos y resistencia a las caídas, reduciendo eficazmente la fuerza del impacto y proporcionándole la seguridad más fiable.

Ligero y Cómodo - El casco es muy ligero y puede ajustarse fácilmente para adaptarse a su cabeza. Es fácil de llevar y no tensa el cuello ni la cabeza.

Transpirable - Los orificios de ventilación en la parte superior y alrededor de la boca permiten que el aire circule y te mantenga fresco mientras conduces. También puede cerrarse en cualquier momento para reducir la resistencia al viento y el ruido de la carretera.

Forro Lavable - El acolchado interior es extraíble y lavable para que pueda limpiar el forro regularmente y mantenerlo limpio e higiénico.

LS2, Casco integral de moto Rapid, negro mate, M € 99.00

€ 71.01 in stock 5 new from €71.01 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features En policarbonato HPTT que ofrece una estructura segura para un peso contenido de 1300g +/- 50

EPS de densidad múltiple * para una absorción de impactos optimizada

Cierre de correa de barbilla rápido y eficiente

Pantalla de policarbonato 3D incolora

Pantalla tratada anti-rayaduras y anti-UVA

Casco Moto Modular ECE Homologado - YEMA 1650926M Casco de Moto Integral Scooter para Mujer Hombre Adultos con Doble Visera-Negro Mate-M € 99.99 in stock 1 new from €99.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Casco de moto de grado profesional: Cumple con la homologación Europea ECE22.05. Un diseño excitante, a la moda y con muchas características avanzadas. Especialmente diseñado para ciclomotores, motos de carretera, motos de nieve, motos de dirt y mucho más. Valido tanto para hombres como para mujeres.

Materiales de calidad: Revestimiento aerodinámico en ABS, EPS con acolchado multi densidad, correa reforzada con cierre micrométrico de liberación rápida

Sistema doble pantalla: Sistema rápido para intercambiar la visera. Sin necesidad de herramientas para eliminar o poner la visera transparente.

Sistema de ventilación: Ventilaciones de entrada y salida totalmente ajustables para crear un flujo de aire constante y ligero que ayuda a mantener al motociclista fresco y cómodo.

Cómodo forro: Interior totalmente extraíble y lavable para mantener el casco limpio, fresco y sin olores. READ Los 30 mejores Pomo Peugeot 207 capaces: la mejor revisión sobre Pomo Peugeot 207

VISLONE Casco de Motocicleta Casco de Moto Integral Disponible en Cuatro Estaciones (L) € 71.99 in stock 2 new from €71.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El forro de los cascos está hecho de material ecológico, con mano de obra fina, suave y cómodo, es extraíble para una limpieza conveniente, duradero y exquisito.

El diseño de ventilación de la boca y el aire superior permitirá que entre y salga aire fresco, manteniendo la cabeza fresca, adecuada para todas las estaciones.

El diseño ergonómico y el casco liviano pueden reducir la carga de la cabeza y mejorar su experiencia de conducción.

La hebilla de seguridad y la base de la lente bloqueada permiten un uso estable y cómodo.

Le ofrecemos tres tamaños para elegir para satisfacer sus diferentes necesidades.

Casco Moto Integral ECE Homologado - YEMA YM-829 Casco de Moto Scooter para Mujer Hombre Adultos con Doble Visera -Negro Mate-M € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Casco de moto de grado profesional: Cumple con la homologación Europea ECE22.05. Un diseño excitante, a la moda y con muchas características avanzadas. Especialmente diseñado para ciclomotores, motos de carretera, motos de nieve, motos de dirt y mucho más. Valido tanto para hombres como para mujeres.

Materiales de calidad: Revestimiento aerodinámico en ABS, EPS con acolchado multi densidad, correa reforzada con cierre micrométrico de liberación rápida

Sistema doble pantalla: Sistema rápido para intercambiar la visera. Sin necesidad de herramientas para eliminar o poner la visera transparente.

Sistema de ventilación: Ventilaciones de entrada y salida totalmente ajustables para crear un flujo de aire constante y ligero que ayuda a mantener al motociclista fresco y cómodo.

Cómodo forro: Interior totalmente extraíble y lavable para mantener el casco limpio, fresco y sin olores.

AGV - K1 S E2206, Casco Moto Integral Hombre ECE, con Aleron Aerodinámico, Ventilaciones y Visera Resistente a Arañazos, Campo de Visión de 190°, Intercomunicador Casco Moto, Negro Mate € 153.66 in stock 8 new from €143.65 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features INTERIOR: Tejido Dry-Comfort; Especialmente diseñado para poder utilizar gafas; Preparado para la instalación de sistemas de comunicación (interfono); Interior extraíble y lavable; Protector de nariz desmontable; Protector antiviento desmontable

CALOTA: 2 tamaños de concha; EPS de 4 densidades desarrollado en 4 tallas; Perfil de la base contorneado en los laterales para reducir el riesgo de lesiones en la clavícula en caso de impacto; Termoplástico de alta resistencia / SISTEMA DE RETENCIÓN: Double D

VENTILACIÓN: 2 extractores traseros; 5 aberturas de ventilación delanteras; Salidas de ventilación ajustables / AERODINÁMICA: Alerón integrado

VISERA: 190° de visibilidad horizontal; Antiarañazos; Listo para Max Pinlock; Sistema de microaberturas; Mecanismo multipaso para la visera; Mecanismo patentado Extra Quick Release System para retirar la visera sin utilizar herramientas

PESO: 1500 g en la primera talla de calota

Casco Moto Integral ECE Homologado - YEMA 1590HXL Casco de Moto Scooter para Mujer Hombre Adultos con Doble Visera -Negro Mate-XL € 74.99 in stock 1 new from €74.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Casco de moto de grado profesional: Cumple con la homologación Europea ECE22.05. Un diseño excitante, a la moda y con muchas características avanzadas. Especialmente diseñado para ciclomotores, motos de carretera, motos de nieve, motos de dirt y mucho más. Valido tanto para hombres como para mujeres.

Materiales de calidad: Revestimiento aerodinámico en ABS, EPS con acolchado multi densidad, correa reforzada con cierre micrométrico de liberación rápida

Sistema doble pantalla: Sistema rápido para intercambiar la visera. Sin necesidad de herramientas para eliminar o poner la visera transparente.

Sistema de ventilación: Ventilaciones de entrada y salida totalmente ajustables para crear un flujo de aire constante y ligero que ayuda a mantener al motociclista fresco y cómodo.

Cómodo forro: Interior totalmente extraíble y lavable para mantener el casco limpio, fresco y sin olores. .

Aumotop Moto Integral Casco de Moto, Casco de Moto Rading Moda de Cara Completa, Ligero para Carreras de Motos € 69.99

€ 63.99 in stock 1 new from €63.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Personalidad elegante, calidad entre centímetros cuadrados.

Proteja su seguridad de viaje, resistencia al impacto, alta resistencia, ligero y cómodo, seguro y elegante.

Nuestros cascos no se rompen ni se desvanecen cuando se exponen al sol durante largos períodos de tiempo. Sin revestimientos pegajosos.

El interior del casco está forrado con air cotton. No causa dolor después de un uso prolongado, absorbe la humedad y se ventila y reduce el crecimiento bacteriano.

Talla única para la mayoría de las circunferencias de la cabeza

Westt Casco moto hombre y mujer, casco integral, casco abatible, Casco moto tipo jet, chopper, ciclomotor, scooter, casco modular de moto, certificado ECE DOT, negro, M (57-58 cm) € 88.95 in stock 1 new from €88.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS: Casco abatible con visera solar (tintada) y visera (transparente, con revestimiento antivaho), tres puntos de ventilación, peso ligero (1550 g), acolchado cómodo, cierre rápido, probado según los procedimientos de prueba mundialmente válidos actuales (ECE R 22.5 y DOT). Este casco de motocicleta está disponible en tres colores y cuatro tallas (S = 55-56 cm, M = 57-58 cm, L = 59-60 cm, XL = 61-62 cm).

TAMAÑO: Por favor, compruebe su talla antes de hacer el pedido. El tamaño del casco se puede determinar fácilmente midiendo la circunferencia de la cabeza justo por encima de las cejas. IMPORTANTE: Tenga en cuenta que el casco de moto debe ajustarse firmemente a toda la cabeza sin apretar. Sabrá que está bien ajustado si la piel de la frente se mueve al girar el casco. El acolchado interior cede un poco durante el uso, por lo que no elija un casco de moto demasiado grande.

SEGURIDAD: Debido a su alta calidad de fabricación, este casco de moto para hombres y mujeres cumple y supera el estándar de seguridad ECE R22.05 y DOT. El casco abatible está aprobado para su uso en todas las carreteras europeas y americanas. La carcasa exterior resistente de ABS, reforzada con EPS (espuma de poliestireno expandido) de múltiple densidad de absorción de impactos de 2 cm, garantiza que el casco de moto sea ligero y ofrezca la máxima protección.

FORRO INTERIOR: Los acolchados 3D hacen que el casco modular sea suave al tacto y se adapten a la forma de la cabeza. Los acolchados del casco integral son extraíbles y lavables. Gracias a la circulación de aire de las ranuras de ventilación, el casco abatible es transpirable y cómodo de llevar incluso en días calurosos.

VISTA CLARA: El casco de moto de la serie Torque es un casco abatible funcional. El casco de moto cuenta con una doble visera con visera solar integrada. Gracias a la visera de policarbonato transparente resistente a los arañazos con revestimiento antivaho, el casco de moto es adecuado para su uso en todas las condiciones climáticas y protege la cara del polvo, los insectos y la lluvia. La visera es desmontable.

LS2, Casco integral moto Rapid Xstreet blackmat red, L € 70.30 in stock 3 new from €70.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LS2 te ofrece su casco integral el FF353 - RAPID - XSTREET: Seguridad : En policarbonato HPTT que ofrece una estructura segura para un peso contenido de 1300g +/- 50 EPS de densidad múltiple para una absorción de impactos optimizada Cierre del barboquejo mediante hebilla micrométrica rápida y eficaz

ORIGINE Casco Moto Integral con Visera para Adultos y Niños Homologado ECE (Solid Matt Black,L) € 99.99 in stock 1 new from €99.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El sistema de ventilación proporciona aire fresco al conductor. Simplemente deslice para abrir y cerrar las rejillas de ventilación ubicadas en la parte superior del casco.

Cuenta con un diseño de carcasa ECE compacto y aerodinámico con un estilo nítido y agresivo para una protección impecable contra impactos para sobresalir tanto en el rendimiento de carretera de corta distancia como en la comodidad de viaje de larga distancia.

El protector de aliento en la parte delantera del casco de motocicleta ayuda a la respiración del conductor para reducir el empañamiento del escudo. Mentonera insertada diseñada para reducir la turbulencia del viento y el ruido. Correa de barbilla de liberación rápida para un uso sin esfuerzo.

Este casco integral es un equipo de protección ideal para motocicletas, motos de nieve, motocross, bicicletas de carretera, vehículos todo terreno, MTB, touring, deportes de aventura.

El casco de motocicleta pesa 1380 g (± 50 g) y está disponible en tallas XS-XL (53-61) CM. Nuestro casco tiene un diseño italiano con un ajuste ceñido, que normalmente se ajusta un poco más pequeño que el ajuste regular. Elige UNA TALLA MÁS GRANDE de la que usas habitualmente. READ Los 30 mejores Cadenas Textiles Para Nieve capaces: la mejor revisión sobre Cadenas Textiles Para Nieve

Casco Integral Model ACTIVY 3 Matt Black Size M € 67.49

€ 49.50 in stock 4 new from €49.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compacto y muy ligero. Tapicería interior desmontable y lavable a mano. Visor desmontable sin necesidad de utilizar herramientas. Excelente comodidad para todas las tallas. El visor homologado está fabricado con policarbonato moldeado por inyección, su calidad óptica y su resistencia a la rotura son excepcionales.

Casco Moto Integral MT FF126 Stinger 2 Solid A12 Gris Mate Talla L HOMOLOGACION ECE 22.06/Dot € 89.99 in stock 1 new from €89.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CASCO PARA USO SPORT TURISMO

Casco Integral Trendy Matt Black € 75.59 in stock 3 new from €75.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carcasa o calotta de termoplástico resistente a los impactos. Sistema para asegurar el cierre hermético del visor. El visor homologado tiene una primera posición para permitir que el aire fresco circule continuamente, es una gran ventaja para épocas cálidas y para evitar la formación de vaho. Su calidad óptica y su resistencia a la rotura son excepcionales. Esta preparado para añadir un film anti-vaho Pinlock. Un canal especifico para los que usan lentes correctoras aumenta su bienestar.

LS2 HELMTS Casco Abatible Strobe 2 Talla M (57/59) Negro Mate Homologacion 22.06 € 118.00 in stock 1 new from €118.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HOMOLOGACION: Casco de moto color Negro mate homologado 22.06 con ECE y DOT garantizan la máxima seguridad, protección y absorción de impactos. Testeado en laboratorio superando con exito las más duras pruebas.

LA SEGURIDAD ES LO MÁS IMPORTANTE: Casco modular moto hombre ultra ligero fabricado en ABS de alta calidad (1650g +/-) e interior EPS que garantizan un adaptación completa a la cabeza aun con gafas de sol.

DOBLE VISERA (EXTERNA E INTERNA): Casco moto con doble visera con protección externa color transparete e interna estilo gafa solar - PROTECCION UV400.

FABRICACION INTERIOR: Dispone con forro anti-ácaros totalmente extraíble y lavable para una máxima comodidad. Casco ajustable al rostro del motorista, proporcionando el máximo confort. Cierre de liberación rápida.

Nueva normativa 22.06 y P/J

Favoto Casco Integral para Moto, Casco de Motocicleta Transpirable con Visor Solar para Mujer Hombre Adultos, Protección de Seguridad, Certificado ECE TUV, 58-61cm Negro € 69.99

€ 55.99 in stock 1 new from €55.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Robusto y Duradero - Este casco de moto Favoto está certificado por ECE y TUV (norma europea). El material EPS de una sola pieza es muy fuerte, lo que le confiere una excelente absorción de impactos y resistencia a las caídas, reduciendo eficazmente la fuerza del impacto y proporcionándole la seguridad más fiable.

Transpirable & Visor Solar Integrado - Una barbilla alargada con una rejilla de ventilación protegida con malla para obtener suficiente aire. Un solo clic para abrir las gafas de sol. También garantiza una conducción cómoda y segura bajo el sol.

Ajuste Universal - La correa ajustable de 58-61cm puede satisfacer a la mayoría de los motociclistas.

Ligero y Cómodo - El casco es muy ligero y puede ajustarse fácilmente para adaptarse a su cabeza. Es fácil de llevar y no tensa el cuello ni la cabeza.

Fácil de Limpiar - El acolchado interior es extraíble y lavable para que pueda limpiar el forro regularmente y mantenerlo limpio e higiénico.

Casco de Moto Integral NZI Trendy Negro Mate (L) € 78.00 in stock 1 new from €78.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuevo casco integral de NZI en Policarbonato.

Lineas deportivas y decoraciones únicas.

Barbillera y protector nasal de serie.

Bolsa portacasco incluida.

Homologado ECE 22.05.

LS2, Casco integral de moto Rapid, negro, M € 88.20 in stock 3 new from €80.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features En policarbonato HPTT que ofrece una estructura segura para un peso contenido de 1300g +/- 50

EPS de densidad múltiple para una absorción de impactos optimizada

Cierre de correa de barbilla rápido y eficiente

Pantalla de policarbonato 3D incolora

Pantalla tratada anti-rayaduras y anti-UVA

LS2, casco moto modulare Scope negro mate, L € 159.00

€ 129.00 in stock 2 new from €121.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: policarbonato Gafas de sol integradas: Sí Pantalla antivaho: Sí Pinlock incluido Scratch Screen: Sí Hebilla: micrométrica

Producto que asegura una calidad óptima durante su uso

Producto adecuado para tus necesidades diarias

Producto fácil e intuitivo de usar

Estilo: Universal Fit

HOMCOM Casco de Moto Integral Talla L-59-60 cm Casco de Motocicleta con Doble Visera Cabezal Anticolisión y Ventilaciones con Certificación Europea Unisex Color Negro € 69.99 in stock 1 new from €69.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CASCO INTEGRAL PARA MOTOCICLETA: Este casco integral de moto cumple con el estándar europeo ECE R22.05. Su diseño elegante, estructura aerodinámica y ligera, y múltiples ventilaciones garantizan una conducción cómoda y agradable

RESISTENTE Y SEGURO: Este casco de moto está hecho de ABS y PC de alta calidad con forro acolchado de multi densidad, que absorbe los golpes y con una hebilla de liberación rápida con correa de barbilla reforzada

DOBLE VISERA: Cuenta con un diseño de visera de doble capa. La visera exterior con lente de parabrisas transparente te protegerá del viento y la lluvia, mientras que la interior, con lente de parasol negro, actúa a modo de gafas de sol protegiéndote de la luz solar intensa

PRÁCTICO: Tiene una ranura para que puedas poner tus auriculares Bluetooth, permitiéndote conectar al teléfono durante la conducción. Viene con una bolsa de transporte, para que puedas transportar tu casco fácilmente y evitar que se raye

MEDIDAS TOTALES: 36,5x27,5x28,5 cm (LxANxAL); Casco talla L (59-60 cm) adecuada para personas con una circunferencia de la cabeza de 59-60 cm; Certificaciones: ECE R22.05

LS2, Casco integral de moto Rapid, poppies, M € 96.00

€ 83.00 in stock 4 new from €83.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features En policarbonato HPTT que ofrece una estructura segura para un peso contenido de 1300g +/- 50

EPS de densidad múltiple * para una absorción de impactos optimizada

Cierre de correa de barbilla rápido y eficiente

Pantalla de policarbonato 3D incolora

Pantalla tratada anti-rayaduras y anti-UVA

JDC Casco Integral para Motocicleta Cascosintegrales - Prism - Negro - M € 64.99 in stock 1 new from €64.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Homologado ECE R22-05 para uso en carreteras en Europa.

Correa de sujeción ajustable y de liberación rápida que es cómoda y fácil de abrir.

Casco de policarbonato liviano de construcción aerodinámica con múltiples salidas de aire que permiten que circule el aire.

El interior es extraíble y lavable. La cubierta de la barbilla es extraíble, lo cual ayuda a reducir el ruido del viento cuando se viaja a gran velocidad.

Viene equipado con una visera transparente. La visera tintada en negro se vende por separado.

YEMA YM-850 - Casco integral para moto, casco integral, para mujer, hombre, adulto, negro mate, L € 64.99 in stock 1 new from €64.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Casco de moto profesional: cumple y supera el estándar ECE22.06. Diseño atractivo con muchas funciones adicionales. Exactamente lo que necesitas para tu moto, enduro, quad, moto de nieve, etc. Adecuado tanto para hombres como para mujeres. Recomendar comprar una talla más grande

NZI - Casco integral Activy 3 Negro Mate (S 55-56 cms) € 67.00

€ 59.00 in stock 3 new from €59.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NZI - Casco integral Activy 3 Negro Mate S 55-56 cms

Tipo de producto: AUTOMOTIVE HELMET

Marca: NZI

Tamaño: S

LS2, casco integral moto Storm Racer Titanium orange, L € 199.90

€ 175.46 in stock 4 new from €119.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LS2 te ofrece su casco integral FF800 - STORM: Seguridad: En policarbonato KPA reconocido por su resistencia al impacto para un peso de 1400 g /- 50 EPS de densidad múltiple para una absorción de impactos optimizada Cierre de correa de barbilla rápido y eficiente

Explore nuestra gama de productos

Muy convenable

Nos fijamos estándares de calidad extremadamente altos y un gran espíritu de iniciativa en la investigación y el desarrollo de materias primas y proveedores. READ Los 30 mejores Traje Lluvia Moto capaces: la mejor revisión sobre Traje Lluvia Moto

YEMA YM-850 - Casco integral para moto, casco integral, para mujer, hombre, adulto, negro mate, M € 64.99 in stock 1 new from €64.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Casco de moto profesional: cumple y supera el estándar ECE22.06. Diseño atractivo con muchas funciones adicionales. Exactamente lo que necesitas para tu moto, enduro, quad, moto de nieve, etc. Adecuado tanto para hombres como para mujeres. Recomendar comprar una talla más grande

Casco Moto Integral Curve Lead Blanco Brillante, Material ABS, Visor Solar Ahumado, Cierre micrométrico, Adultos, Hombre y Mujer, ECE 22.06 (L) € 69.95 in stock 1 new from €69.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Casco integral cuya calota exterior está fabricada en resina termoplástica. El casco Lead destaca por ofrecer al usuario una experiencia inigualable. Dispone de un buen sistema de ventilación, visor solar interior ahumado, acolchados aptos para usuarios con gafas y sistema de cierre micrométrico. Apto para todo tipo de motocicletas siendo ideal para Sport-Touring.

El sistema de ventilación está formado por entradas de aire frontales regulables, dos en la parte superior y una en la mentonera, y un extractor posterior para una buena circulación del flujo de aire.

Incorpora un visor solar interior ahumado que cubre toda la zona de visión. Se despliega al accionar una pestaña negra situada en el lateral izquierdo del casco junto al mecanismo de pantalla (desde la perspectiva con el casco puesto).

Los acolchados del interior del casco están diseñados para que sean totalmente desmontables y lavables. También, concretamente los acolchados laterales están adaptados para optimizar el uso de gafas por parte del usuario.

En cuanto a seguridad, el casco Lead tiene el sistema de cierre micrométrico, fácil y rápido de usar. Destacar que cumple con la Homologación Europea ECE 22.06 ofreciendo un nivel de protección mayor que los cascos homologados con la ECE22.05. También incluye un pack de 6 stickers reflectantes y el manual de usuario en 6 idiomas.

Casco Shiro SH 605 Modelo MEXKULL 2.0 Talla S (55/56) Casco Unisex Casco Integral HOMOLOGADO Casco Hombre Casco Mujer € 85.00 in stock 1 new from €85.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calota de ABS de alta resitencia que dota al casco shiro Sh-605 de ligereza

Mejor ajuste y gran confortabilidad gracias al uso de la tecnologia avanzada

Calota de ABS de alta resitencia que dota al casco shiro Sh-605 de ligereza, mejor ajuste y gran confortabilidad gracias al uso de la tecnologia avanzada .

El casco debe ser de buen ajuste y, cuando esté instalado y abrochado, no deberá retirarse fácilmente. Para ello es esencial obtener un ajuste perfecto a la cabeza desde fuera hacia dentro. Tanto calota como el diseño del EPS interior acolchado son esenciales para dicho ajuste. Sistema de retención con hebilla micrométrica para un perfecto ajuste.

Totalmente homologado

LS2, casco integral moto Storm Titanium, M € 139.68

€ 125.29 in stock 7 new from €125.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LS2 te ofrece su casco integral FF800 - STORM: Seguridad: En policarbonato KPA reconocido por su resistencia al impacto para un peso de 1400 g +/- 50 EPS de densidad múltiple para una absorción de impactos optimizada Cierre de correa de barbilla rápido y eficiente

Shkalacar Casco Moto Integral, Casco Moto Hombre/Mujer, Equipo de Jinete Fresco Four Seasons Nuevo Casco de Motocicleta de Turismo Urbano € 63.99

€ 61.99 in stock 1 new from €61.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El forro de los cascos está hecho de material ecológico, con mano de obra fina, suave y cómodo, es extraíble para una limpieza conveniente, duradero y exquisito.

El diseño de ventilación de la boca y el aire superior permitirá que entre y salga aire fresco, manteniendo la cabeza fresca, adecuada para todas las estaciones.

El diseño ergonómico y el casco liviano pueden reducir la carga de la cabeza y mejorar su experiencia de conducción.

La hebilla de seguridad y la base de la lente bloqueada permiten un uso estable y cómodo.

Le ofrecemos dos estilos y tres tamaños para elegir, para satisfacer sus diversos gustos y necesidades.

