Los 30 mejores Neumaticos 195 65 R15 capaces: la mejor revisión sobre Neumaticos 195 65 R15

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Neumaticos 195 65 R15?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Neumaticos 195 65 R15 del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



195/65X15 INSA ECOSAV.PLUS 91H € 41.38 in stock 2 new from €41.38 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CA 100 - 240 V, CC 19 V/4,22 A, 80 W, 5,5 x 2,5 mm

Neumático Renovado

Goodyear 73862 Neumático 195/65 R15 91H, Efficientgrip Performance 2 para Turismo, Verano € 50.80 in stock 9 new from €50.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marca: Goodyear

Tamaño: 195/65 r15 91h

Model: efficientgrip performance 2

Para: turismo

Dunlop SP Sport Blu Response - 195/65R15 91V - Neumático de Verano € 52.47 in stock 8 new from €52.47 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Eficiencia de combustible: B

Adherencia en superficie húmeda: A

Nivel de ruido exterior: 68 db

Hankook Kinergy Eco 2 K435 - 195/65R15 91H - Neumático de Verano € 47.93 in stock 11 new from €47.93 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Eficiencia de combustible: B

Adherencia en superficie húmeda: B

Nivel de ruido exterior: 70 db

Firestone ROADHAWK - 195/65 R15 91T - C/A/71 - Neumático de verano (Turismo y SUV) € 56.19 in stock 5 new from €48.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El mejor agarre sobre mojado de su categoría: Alcanzando la puntuación “A” del etiquetado europeo de agarre sobre mojado en todas las medidas

El mejor frenado en seco de su categoría: Una distancia de frenado hasta 3 metros más corta que sus principales competidores (TÜV)*

Más prestaciones por más tiempo: Roadhawk supera a sus competidores sobre mojado incluso tras 20.000 km según las pruebas de TÜV SÜD. Con hasta un 20% más de resistencia al desgaste en comparación con su predecesor (TZ300)

Sello de prueba: La edición 03/2018 de Gute Fahrt probó los neumáticos con las dimensiones 205/55 R 16. Evaluación de calidad del ROADHAWK: «Muy bueno»

Características del producto: Ancho: 195mm | Perfil: 65% | Pulgadas: 15 | Indice de carga: 91 | Indice de velocidad: T

Goodyear Vector 4Seasons G2 M+S - 195/65R15 91H - Neumático todas las Estaciones € 65.58 in stock 3 new from €65.58 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Eficiencia de combustible: C

Adherencia en superficie húmeda: B

Nivel de ruido exterior: 68 db

Características específicas: M+S, 3PMSF

Bridgestone TURANZA T005 - 195/65 R15 91H - B/A/71 - Neumático de verano (Turismo y SUV) € 56.86 in stock 8 new from €56.86 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las mejores prestaciones sobre mojado de su categoría: mejores prestaciones de frenado y agarre en curva sobre mojado (TÜV)*

Excelentes puntuaciones de etiquetado: toda la gama con una puntuación "A" en agarre en mojado y "B" en eficiencia de combustible

Mayor vida útil: kilometraje significativamente mejorado en comparación con su predecesor, el Turanza T001 EVO

Sello de prueba: La revista Auto Bild (10/2018) probó los neumáticos con las dimensiones 195/65 R 15 91H. Evaluación de calidad del Turanza T005: «Bueno»

Características del producto: Ancho: 195mm | Perfil: 65% | Pulgadas: 15 | Indice de carga: 91 | Indice de velocidad: H

BERLIN TIRES Tires All Season1 195/65 R15 91V - Equipo para todo tipo de climas € 42.65 in stock 4 new from €42.65 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Eficiencia de combustible: E

Adherencia en superficie húmeda: B

Nivel de ruido exterior: 73 db

Características específicas: M+S, 3PMSF

Firestone Multiseason GEN 02 - 195/65 R15 91H - C/B/71 - Neumático Todo Tiempo (Turismo y SUV) € 53.67 in stock 7 new from €48.81 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mejora del frenado en seco y sobre mojado*

Prestaciones sobre nieve certificadas con el símbolo alpino

Mayor kilometraje**

Adecuado para turismos y SUV

Características del producto: Ancho: 195mm | Perfil: 65% | Pulgadas: 15 | Indice de carga: 91 (capacidad de carga máxima hasta: 615 kg | Indice de velocidad: H (velocidad máxima permitida: 210 km/h

ECOSAVER + RECHAPE € 41.77 in stock 2 new from €41.77 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features En stock.

Neumático Renovado

Firemax 32938 Neumático 195/65 R15 91H, Fm601 para Turismo, Verano € 82.44 in stock 2 new from €58.62 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marca: Firemax

Tamaño: 195/65 r15 91h

Model: fm601

Para: turismo

Kormoran 79957 Neumático 195/65 R15 95V, All Season para Furgoneta, Invierno € 60.40 in stock 3 new from €47.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marca: Kormoran

Tamaño: 195/65 r15 95v

Model: all season

Para: furgoneta

Michelin Primacy 4 - 195/65R15 91V - Neumático de Verano € 78.54 in stock 10 new from €73.56 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Eficiencia de combustible: C

Adherencia en superficie húmeda: A

Nivel de ruido exterior: 68 db

Dunlop SP Sport Blu Response - 195/65R15 91H - Neumático de Verano € 51.09 in stock 10 new from €51.09 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Eficiencia de combustible: B

Adherencia en superficie húmeda: A

Nivel de ruido exterior: 68 db

Kormoran 73611 Neumático 195/65 R15 91V, Road Performance para Turismo, Invierno € 63.38 in stock 3 new from €44.24 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marca: Kormoran

Tamaño: 195/65 r15 91v

Model: road performance

Para: turismo

Reifen Alle Jahreszeiten Michelin CrossClimate+ 195/65 R15 91H € 75.95 in stock 7 new from €66.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Eficiencia de combustible: C

Adherencia en superficie húmeda: B

Nivel de ruido exterior: 69 db

Características específicas: M+S, 3PMSF

Vredestein 78658 Neumático 195/65 R15 91V, Quatrac para 4X4, Todas Las Temporadas € 66.75 in stock 9 new from €60.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marca: Vredestein

Tamaño: 195/65 r15 91v

Model: quatrac

Para: 4x4

Reifen Alle Jahreszeiten Michelin CrossClimate+ 195/65 R15 95V XL BSW € 58.32 in stock 9 new from €58.32

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Eficiencia de combustible: C

Adherencia en superficie húmeda: B

Nivel de ruido exterior: 69 db

Características específicas: M+S, 3PMSF

Michelin Energy Saver - 195/65R15 91H - Neumático de Verano € 70.87 in stock 7 new from €70.87 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Eficiencia de combustible: B

Adherencia en superficie húmeda: A

Nivel de ruido exterior: 70 db

Bridgestone BLIZZAK LM005 - 195/65 R15 91T - C/A/71 - Neumático de invierno (Turismo y SUV) € 69.28 in stock 3 new from €54.14 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alto rendimiento sobre nieve y hielo: excelente frenada sobre nieve y hielo, así como muy buena tracción sobre nieve

El mejor agarre y frenada sobre mojado de su categoría* y el único neumático de invierno con adherencia A en superficies mojadas en todas las medidas

En medidas seleccionadas, también disponible con tecnología Run-Flat DriveGuard integrada: continúa conduciendo, incluso después de sufrir un pinchazo hasta 80 km a una velocidad de hasta 80 km/h**

Probado por TÜV SÜD: El Blizzak LM005 es el mejor de su categoría sobre superficies mojadas de acuerdo con las pruebas de TÜV SÜD y es uno de los dos mejores neumáticos de su categoría en «Frenada sobre nieve», «Frenada sobre hielo» y «Tracción sobre nieve»*

Información técnica: Anchura del neumático: 195mm | Altura del flanco: 65% | Pulgadas: 15 | Índice de capacidad de carga: 91 (capacidad de carga máxima hasta: 615 kg) | Índice de velocidad: T (velocidad máxima permitida: 190 km/h

NEUMÁTICO MAXXIS WP6 PREMITRA SNOW 195 65 R15 91T INVIERNO TL M+S 3PMSF PARA COCHES € 67.98 in stock 4 new from €55.26 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number T264397 Model 42205485 Size 195 65 R15 91T Language Italiano

NEUMÁTICO FIREMAX O SIMILAR 205/55R16 91V/94W € 38.99 in stock 2 new from €38.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Índice de carga / Clasificación de velocidad: 91V

Código UTQG: 320 A A

Consumo de combustible: C Adherencia sobre carretera mojada: B

Ruido de rodamiento externo del neumático: 69db

Precio final incluye ecotasa

Uniroyal RainExpert 3 - 195/65R15 91H - Neumático de Verano € 50.43 in stock 6 new from €49.38 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Eficiencia de combustible: C

Adherencia en superficie húmeda: A

Nivel de ruido exterior: 71 db

Neumáticos 195/65 R15 95T Nexen N'Blue 4 Season XL M+S € 59.18 in stock 5 new from €59.18 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con coches

Gran calidad

Adherencia en mojado: B

Ruido: 68

Goodyear EfficientGrip Performance - 195/65R15 91V - Neumático de Verano € 55.72 in stock 3 new from €55.72 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Eficiencia de combustible: B

Adherencia en superficie húmeda: A

Nivel de ruido exterior: 69 db

Goodyear 78223 Neumático 195/65 R15 95V, Vector 4Seasons G3 Xl para Turismo, Todas Las Temporadas € 61.68 in stock 9 new from €61.68 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marca: Goodyear

Tamaño: 195/65 r15 95v

Model: vector 4seasons g3 xl

Para: turismo

Roadstone 35060 Neumático Eurovis Hp02 195/65 R15 95H para Turismo, Verano € 60.02 in stock 2 new from €60.02 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marca: Roadstone

Para: moto

Tamaño: 195/65 R15 95H

