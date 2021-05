Inicio » Automóvil Los 30 mejores Guantes Moto Piel capaces: la mejor revisión sobre Guantes Moto Piel Automóvil Los 30 mejores Guantes Moto Piel capaces: la mejor revisión sobre Guantes Moto Piel 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Guantes Moto Piel?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Guantes Moto Piel del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Xnuoyo Goma nudillo Duro Dedo Completo y Medio Dedo Guantes de Pantalla táctil para Motocicleta Ciclismo Caza Escalada Acampar Ejercito Verde L € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✿KNNUDO DURO MOLDEADO: el nudillo de los guantes está hecho de un material de cuero de microfibra resistente, por lo que puede soportar el desgaste.

✿ PALMA RESISTENTE A LA ABRASIÓN: los guantes aumentan la almohadilla de protección en su palma, pueden proteger sus manos del impacto y la abrasión

✿WDISEÑO DE MUÑECA AJUSTABLE: cierre de velcro ajustable en la muñeca y el dorso de la mano, es muy práctico para el uso diario y deportes al aire libre

✿ELECCIONE SU TELÉFONO: Puede tocar la pantalla de su teléfono cuando usa estos guantes que están equipados con la función de tocar amigable para dos dedos del guante

✿OCASIONES: Estos guantes se utilizan ampliamente en guantes de caza, guantes de senderismo, guantes de montar, guantes de trabajo, guantes de motocicleta, guantes de ciclismo, guantes de operador, etc.

INBIKE Guantes Moto De Piel Cuero 100% con Buen Agarre Y Ventilación, Guantes Motocicleta Vintage con Protecciones Profesional En Los Nudillos(IM805-Negro,M) € 44.99 in stock 1 new from €44.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【100%Piel】:Los guantes están hechos de piel , tienen buen agarre para evitar que se deslice el manillar. El diseño retro, apariencia elegante, es un artículo imprescindible para todas las motociclisto

【Diseño cientifico】:El guante se aprecia de calidad, tiene costuras buenas y en general un buen acabado.Hay muchos orificios de ventilación en el dorso de la mano del guante,buena transpiración

【Protección perfecta】:INBIKE guantes de moto tienen una proteccion adicional en la zona de los nudillos y hay unas protecciones espectaculares para en caso de caída, son bastante fuertes y resistentes.

【Detalles prácticos】:Los guantes se adaptan perfectamente a la mano y a la muñeca con uno belcro y una cremallera, y al ser altos impide que se cuele el aire por las mangas, protegen muy bien del viento

【Servicio postventa】: Si usted tiene cualesquiera preguntas e insatisfacción con nuestros productos, éntrenos en contacto con por favor inmediatamente, nosotros le proporcionará soluciones satisfactorias

COFIT Guantes de Motos, Guantes de Pantalla Táctil Full Touch para Carreras de Motos, MTB, Escalada, Senderismo y Otros Deportes al Aire Libre - Negro XL € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guantes de exterior: ideales para carreras de motos, para andar en quad, motocross, escalada, entrenamiento, etc.

Diseño de las yemas de los dedos apto para pantallas táctiles: contiene fibras metálicas conductoras en los dedos índice y pulgar, funciona con todos los dispositivos con pantalla táctil.

Protección completa: con protección de nudillos y almohadilla de palma, ofrece una gran protección para su mano.

Perfecto agarre y control: diseño decorativo de gel de silicona resistente al desgaste en la parte de la palma, que aumenta el agarre del manillar.

Cómodo y transpirable: hecho de material transpirable, con salidas de aire para un mejor flujo de aire, adecuado para usar en todas las estaciones. READ Los 30 mejores Aceite Moto 10W40 capaces: la mejor revisión sobre Aceite Moto 10W40

Harssidanzar Guantes de Moto con Pantalla táctil de Piel de Cabra de Dedo Completo para Hombre, actualización Perforada GM028EU3,Negro,Talla L € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La tecnología de pantalla táctil avanzada le permite controlar sus dispositivos inteligentes, como teléfonos inteligentes, tabletas con ante sintético conductor en el dedo medio y el pulgar.

Gran almohadilla para PC que protege tus manos del fuego y la maleza enemigos, ideal para ciclismo de montaña

El innovador guante con tecnología de pantalla táctil con microfibra antideslizante, material de PU antidesgaste y correas de nailon para fijar su muñeca no se caerá para la motocicleta, actividades al aire libre, etc.

Lo que recibe: 1 par de guantes deportivos con pantalla táctil de dedo completo con la bolsa de embalaje

Harssidanzar Guantes de cuero de piel de cordero sin forro para hombre GM026,Marrón,Tamaño M € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Piel de cordero italiana 100% suave

Shell: Piel de cordero italiana 100% suave, forro: sin forro

Sólo limpieza en seco

Diseñado en Italia

Mejor artesanía hecha en China

INBIKE Guantes Moto Piel Cuero con La Funcionalidad De Pantalla TÁCtil para Hombre, Moto De Motocross con Almohadillas De 3 MM EVA Y Siliconas Antideslizantes(IM808-Rojo,L) € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ◆【EL CUERO DE LA CABRA】◆: Nuestros guantes con buen acabado están hechos de cuero de la cabra de alta calidad, son suaves y agradables al tacto, no hay costuras internas que molesten, se adaptan perfectamente a las manos

◆【ALMOHADILLAS DE 3 MM EVA Y SILICONAS ANTIDESLIZANTES】◆: La palma con buenas almohadillas de 3 mm EVA para amortiguar la presión y permite montar en moto durante mucho tiempo sin molestias por el manillar.Las siliconas antideslizantes de la parte de la palma de la mano hacen que tenga buen agarrelos y hace muy cómodos en el manillar, el agarre es firme y no resbala

◆【LA FUNCIONALIDAD DE PANTALLA TÁCTIL】◆: El pulgar de los guantes de motocross tiene la función de pantalla táctil, tu puedes utilizar el smartphone sin la necesidad de quitartelos. Y cierre de belcro en la muñeca, puedes ajustar la anchura del tamaño de la muñeca con los belcros laterales

◆【DOBLE PROTECCIÓN】◆: INBIKE guantes de moto hay una cáscara protectora de fibra de carbono para proteger los nudillos, además, hay tienen una protección especial para los dedos que evita que sus manos se lesionó en caso de caída u otra situación peligrosa

◆【UN AÑO GARANTÍA DE SERVICIO】◆: Cada guante de motocicleta vendido ha sido sometido a rigurosas pruebas de calidad. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros y le responderemos dentro de las 24 horas. ¡ Los derechos de nuestros clientes están totalmente protegidos!

Guantes clásicos de motocicleta para conducción, de piel de vacuno, para uso en verano, color amarillo € 19.22 in stock 2 new from €19.22

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guantes de moto de puño medio con diseño retro. Confeccionados en piel de vaca anilina de primera calidad, muy resistente a la abrasión y al desgarro.

Forro de poliéster para una sensación suave y cómoda. Palma reforzada de piel.

Puntadas de nailon de alta resistencia a la tracción. Protector interno para los nudillos de aleación de polímeros que aporta una mayor protección.

Diseño vintage para uso en primavera, verano y otoño. En piel perforada.

Los orificios en la piel proporcionan un flujo de aire adicional, una protección óptima y una gran ventilación. Capa superior de piel de vacuno de gran calidad.

COTOP Guantes de moto, guantes de pantalla táctil de nudillos duros Guantes de motocicleta ATV Riding Full Finger Motocicleta Bicicleta Bicicleta Ciclismo Guantes deportivos para hombres € 16.98 in stock 1 new from €16.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de alta calidad, ultra resistente a la abrasión, refuerzo de palma, protección contra impactos y abrasión con suficiente protección de trabajo.

El spandex elástico hace que las partes de la muñeca y los nudillos tengan más elasticidad, puede curvarse de forma natural y fácil, lo que proporciona una flexibilidad excepcional.

El material de poliuretano antideslizante en la palma para un mejor agarre y el material de cuero para los dedos pueden tocar la pantalla directamente, con correa de muñeca con velcro, fácil de ajustar la tensión para la fijación.

Adecuado para múltiples deportes al aire libre: guantes de moto, guantes de ciclismo, guantes de montar, guantes de deportes al aire libre, guantes de caza, guantes de alpinismo, etc.

GARANTÍA: Proporcionamos un reemplazo gratuito de 6 meses si hay algún problema de calidad con los guantes. Si tiene algún problema con el producto, contáctenos sin dudarlo.

INBIKE Guantes Moto Mujer Cuero Piel De Cabra con La Función De Pantalla Táctil, Guantes Moto Transpirable con Refuerzos De EVA (CM330-Naranja,M) € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estos guantes de moto están elaborados con cuero de piel, que ofrece una alta resistencia y durabilidad, son apropiados para conducir con mucha comodida.

Cuentan con refuerzos de EVA en dedo medio y dedo anular, con el fin de resguardar tus dedos de cualquier golpe o apretón accidental.

Diseño antideslizante en la palma para mejorar el agarre y la firmeza de la mano con el manubrio, mantener la estabilidad y control de las motocicletas.

El diseño ergonómico de dedos precurvados proporciona mayor libertad en los movimientos naturales de las manos.El pulgar y el dedo índice tienen función de pantalla táctil.

Cuero perforado para mejorar la ventilación y comodidad, mantiener tu piel seca y a una temperatura óptima; Cierre de velcro y elástico para adaptar mejor el guante a tus manos.

Tininna - Guantes para mujer o niña, con piel de cordero, impermeables, para invierno o motociclista negro Tamaño libre € 10.02 in stock 1 new from €10.02 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: piel de cordero flexible, interior de forro polar

Muñeca elegante de estilo moderno guantes Longitud de invierno

Usos: guantes de conducción y calientes en invierno.

Corte Super cómodo con velcro en la muñeca.

Incluye: 1paire guantes with an eubuy imán de frigorífico

INBIKE Guantes Moto Piel Cuero De Pantalla Táctil Hombre Mujer con Protecciones De Carbono, Excelente Transpirabilidad Gran Resistencia A La Abrasión Y A Los Impactos(IM19810-Blanco 2XL) € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☆【Piel De Buena Calidad】:Están confeccionados en piel de cabra, pueden presentar una durabilidad, comodidad y resistencia mayor

☆【Protección Perfecta】: Equipan inserciones compuestas de titanio y fibra de carbono en los nudillos y puño, refuerzos de piel en los dedos, un paneles de goma de silicona en la palma

☆【Paneles De Pantalla Táctil En Dedos】: Este modelo está equipado con un panel táctil que se utilizan para operar los dispositivos de pantallas táctiles sin tener que quitarse los guantes

☆【Excelente Transpirabilidad】: Los orificios de los paneles de cuero perforados están diseñados para evaporar el sudor y que tengan unas protecciones de garantías

☆【Servicio postventa】: Si usted tiene cualesquiera preguntas e insatisfacción con nuestros productos, éntrenos en contacto con por favor inmediatamente, nosotros le proporcionará soluciones satisfactorias

INBIKE Guantes Moto De Piel Cuero para Hombre con Función De Pantalla Táctil, Guantes De Motocicleta Calentitos Cortavientos E Impermeables para Invierno(IM866-Verde,L) € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☆【Materiales de alta calidad】: INBIKE guantes de moto hechos completamente de piel de cabra resistentes y de larga duración son ideales para cualquier clima. En el interior tiene forro polar cálido, protege bien contra el frío y el viento

☆【Protección múltiple】: Refuerzos rígidos de fibra de carbono en los nudillos, almohadilla de TRP en la palma de la mano, refuerzos en la parte exterior del meñique y acolchado en los nudillos,todos los zonas susceptibles de dañarse tienen protección especial

☆【Diseño bastante potente】: Función de pantalla táctil de el dedo índice de guantes motocross que te permite tocar la pantalla de tu teléfono sin necesidad de quitártelos, amplio cierre con belcro para ajustar el ancho en la muñeca, elementos reflectantes para ser vistos, diseño precurvado para mayor confort

☆【Impermeable y cortavientos】: Los guanteletes de guantes de motocicleta piel se extienden y cubren toda la muñeca, viento o lluvia no penetre por las mangas y pueden proteger la piel en caso de accidente. Además, bolsa impermeable interior 100% impermeable

☆【El mejor socio para motocicletas】: INBIKE guantes de moto cuero hay acolchados, refuerzos antideslizantes en pulgar y palma para aportan el agarre y soporte necesario. Además, proporcionarte la mayor seguridad mientras conduce, protegen tus manos de lesiones e impacto en caso de un accidente

Guantes de Moto Transpirables Verano Off-Road Racing Guantes de Moto de Cuero con Nudillos Completos Protección Almohadilla Pantalla Táctil. € 22.99 in stock 2 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de alta calidad, la punta de los dedos utilizando materiales especiales, puede utilizar el teléfono cuando usa estos guantes.

La protección de gamuza entre el pulgar y el índice reduce el desgaste entre los guantes y la motocicleta, también aumenta el agarre de la manija. La cubierta protectora ergonómica, la espuma amortiguadora tiene un efecto protector mejor que el general. Mantiene las manos calientes pero también respira bien.

Diseño ergonómico especial, protección de la carcasa exterior dura y artesanía exquisita, tanto estética como de seguridad. La tensión de la muñeca se puede ajustar.

Tejido de malla transpirable tridimensional, protección contra impactos en la punta de los dedos, seguridad laminada dentro del punto reflectante de la noche.

Calidad es garantizada por al menos 6 meses de garantía. Si tiene alguna pregunta, no dude en enviarnos un correo electrónico. Le responderemos dentro de las 24 horas.

Helstons Hiro Ete - Guantes de Moto de Piel Suave, Color Dorado y Negro € 39.82 in stock 2 new from €39.82

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: piel.

Temporada: verano.

Muñeca ajustable: sí.

Protector de falanges: no.

Reflectante: no.

INBIKE Guantes Moto Verano Hombre Piel Cuero De Cabra Guantes Motociclismo Guantes Moto Carretera Motorista Motocross (M) € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Piel De Cabra】:INBIKE guantes están hechos de piel de cabra, la cuero es duradera y transpirable, y posee rasgo hipoalergénico.

【Protección Perfecta 】:Protector de EUDE FOAM en nudillo y Insertos de EVA en los dedos para proteger de las abrasiones en caso de caídas.

【Perfecto Agarre】: Un paneles de goma de silicona antideslizante en la palma para mejorar el agarre, acolchado proporciona más comodidad.

【Excelente Transpirabilidad 】: Los pequeños agujeros en piel proporcionan una protección óptima y aire permeabilidad, para evitar que se acumule el sudor en la palma.

【Cierre de Velcro】: Una cinta con velcro en la muñeca permite un ajuste perfecto entre los guantes y las manos, lo que impide que se salga en guante en caso de caída.

Guante de moto homologado CE, 100% piel refinada, ideal para ciudad, scooters y motos negros. € 34.00 in stock 1 new from €34.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Al prolongar de forma natural tu cuerpo, los guantes Pro-Tective te ofrecen un compromiso inigualable entre seguridad, control y refinamiento.

Homologados según la norma CE 89/686/eec (refuerzos rígidos en los nudillos cercanos y mediales).

Gracias a su estructura de protección rígida sutilmente oculta bajo una piel de vacuno plena flor, cada guante Pro-Tective se quiere la quintesencia de elegancia y comodidad en cualquier situación.

El pulgar y el dedo índice disponen de un tratamiento táctil que permite utilizar fácilmente su smartphone o GPS sin necesidad de quitar el guante.

El cuero de los guantes Pro-Tective está garantizado 5 años. Póngase en contacto con nosotros en caso de defectos y realizaremos un intercambio estándar de su producto.

SHIMA CALIBER, Retro Vintage Clásico Ventilados Verano Guantes de Motociclismo (S-XXL), Marrón, Tamaño: L € 60.18

€ 51.19 in stock 2 new from €51.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Shima: una de las compañías más jóvenes en el mundo de las grandes marcas de motocicletas, desde 2009 nos hemos ocupado de la experiencia de conducción de los motociclistas de diferentes partes del mundo, creados por pura pasión, nuestros diseños son el resultado de muchos años de búsqueda de un mejor confort, rendimiento y, en primer lugar, su seguridad, dé un paseo con nosotros por el mundo de la pasión

Protección: el cuero a++ garantiza el más alto nivel de seguridad contra la abrasión y el desgarro que podrían proporcionar los guantes de moto, el duro protector principal está reforzado adicionalmente con espuma tempra, el hueso del escafoides está protegido por un absorbente hecho de espuma poron xrd, que absorbe más del 80% de la potencia de impacto

Ventilación: gracias al cuero perforado en la gran área del guante de la moto, se puede sentir un soplo de aire fresco en los días calurosos de verano, el agujero en el cuero crea un aspecto retro especial

Comodidad: para la mejor experiencia de manejo de motocicletas, usamos el sistema grip+ para los guantes, el sistema grip+ es una característica de diseño que proporciona un agarre óptimo asegurando que el lado del guante tiene una forma perfecta para ajustarse a la línea del mango, manteniendo los dedos tensos, y el dorso de la mano suelto, el grip+ mejora la seguridad, el confort y asegura la longevidad de los guantes, además, para fácil itar el día a día de ponerse y quitarse el guante, diseñamos una correa de tirar especial

Vemar Guantes de moto profesionales de piel Motocross Racing Pista protección carbono (XXL, rojo) € 52.00 in stock 1 new from €52.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guantes de moto de piel con protección de carbono

Profesionales, transpirables, pantalla táctil

Producto de calidad

INBIKE Guantes Moto Piel Cuero para Hombre Mujer Moto Antideslizante De Motocross Motocicleta con Función Táctil(CM310-M) € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ◆ 【Cuero Genuino】: Están confeccionados en piel de cabra hidrófobo transpirable, tienen una excelente comodidad y una alta resistencia, te proporcionan la comodidad adecuada para conducir tu moto, son una apuesta perfecta para los amantes del estilo leather encima de una moto

◆ 【Una Óptima Protección】: Protecciones de EVA de 5 mm en el dorso para minimizar el riesgo por abrasión en caso de caída; Cuentan con refuerzos de EVA en los dedos, con el fin de resguardar tus dedos de cualquier golpe o apretón accidental

◆ 【Agarre Perfecto】: Con un paneles antideslizante de goma de silicona entre la palma y el pulgar para mejorar el agarre de tus manos al manubrio; Inserciones acolchadas de EVA en la palma brindan una mayor absorción de las vibraciones, logrando así una menor presión sobre las manos

◆ 【 Material Reflectante Y Doble Cierre】: El material reflectante interior en el guante para una mayor visibilidad durante las noches a través de pequeños agujeros en el dedo; Posee doble cierre en la muñeca con velcro y elástico para poder apretar y adaptar mejor el guante a tu mano

◆ 【Función Táctil】: Cuenta con la innovadora función táctil en la punta de los dedos del índice, que permite el motociclista manipular fácilmente los teléfonos y demás dispositivos electrónicos táctiles sin tener que quitarse los guantes

Guantes ventilados de Motocicleta Protección del Cuero Genuino y del nudillo, M € 17.72 in stock 2 new from €13.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuero genuino, protector de concha en el nudillo, muñeca elástica, agarre de sujeción de velcro

Cuero perforado para el flujo de aire, te mantiene seco en verano

Diseñado para el rendimiento, dedos precurvados

Construcción ergonómica, bordes de cuero se vuelcan para un control máximo

Para obtener una gama completa de Chaquetas / Pantalones / Guantes, visite nuestra tienda de Amazon. Google GearX Shop

THROTTLESNAKE Guantes de Moto Vintage en Cuero de Búfalo Marrón Cognac con Sello de Serpiente ROAD ROAMER † Brown Old School Motorcycle Buffalo Leather Gloves with Badass Snake Embossi (M, Cognac) € 73.00 in stock 1 new from €73.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lata de cera “Badass Wax” GRATIS, para que puedas proteger tus guantes ya hacerlos resistentes al agua y a cualquier tipo de tiempo

Piel de alta resistencia de 1,4mm de búfalo - Solo para tipos duros!

Logo Throttlesnake en la parte dorsal de ambos guantes

El espesor de su piel los hace la protección perfecta contra roces y abrasión del asfalto

En tonos marrones Cognac y Camel, con un grano muy marcado, típico de la piel de búfalo, dándole a los guantes un look más vintage y duro.

Guantes de ciclismo de piel y gancho de algodón para hombre, estilo retro, de piel de vacuno, con correa de botón a presión, guantes sin dedos de coche, guantes de moto, guantes de bicicleta (XL) € 19.99 in stock 2 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VERSÁTIL: Mantenga sus manos calientes y secas con orificios de ventilación que son ideales para conducir, automóviles, motocicletas, autobuses y bicicletas

TAMAÑO: Consulte nuestra tabla de tallas en las imágenes para ver cómo medir su mano para obtener el mejor ajuste para usted. Nuestros guantes están bien ajustados y diseñados para adaptarse a su mano con el uso

COMODIDAD MÁXIMA: Hecho de cuero suave que se adapta naturalmente a la forma de tus manos. Los guantes de cuero suave también promueven una excelente durabilidad y comodidad

MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD: Nuestros guantes tienen orificios de ventilación que aseguran que los guantes soporten la destreza natural de las manos mientras les permiten respirar

CUERO GENUINO DURADERO: Nuestros guantes están hechos de cuero que promueve una excelente durabilidad y comodidad, cuero suave, duradero, si se mantiene adecuadamente se puede usar durante años, el mejor regalo para amigos y familiares READ Los 30 mejores Pomo Peugeot 207 capaces: la mejor revisión sobre Pomo Peugeot 207

Bikers Gear Australia, Guantes cortos Harley Cruiser en cuero con revestimiento térmico, Negro, M € 35.58

€ 32.95 in stock 1 new from €32.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Forro térmico Hipora para mayor calidez

Ajuste y acabado de piel de calidad para mayor comodidad

Nudillos duros para mayor seguridad en caso de accidente

Dimensiones del paquete: 6,5 cm de largo x 15,2 cm de ancho x 27,5 cm de alto

INBIKE Guantes Moto Piel Cuero De Cabra Verano Hombre, Guantes De Motociclismo Guantes Moto Carretera Motorista Motocross(L) € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【◆Piel De Cabra◆】INBIKE guantes de moto están hechos de piel de cabra de alta calidad, la piel es más duradera y transpirable en comparación con la piel sintética barato.

【◆La Protección Doble◆】Estos guantes cuentan con refuerzos acolchados de EVA en dorsos y refuerzo de piel en el exterior del pulgar para proteger de las abrasiones en caso de caídas.

【◆Perfecto Agarre◆】 Las puntas de los dedos expuestos para máximo contacto con el manillar; un paneles de goma de silicona antideslizante en la palma para mejorar el agarre.

【◆Diseño Ergonómico◆】: Los pequeños agujeros en piel proporcionan aire permeabilidad. Una cinta con velcro en la muñeca permite un ajuste perfecto entre los guantes y las manos.

【◆Servicio postventa◆】:Si usted tiene cualesquiera preguntas e insatisfacción con nuestros productos, éntrenos en contacto con por favor inmediatamente, nosotros le proporcionará soluciones satisfactorias.

Dainese Guantes para moto, Negro, Talla L € 84.95

€ 81.98 in stock 1 new from €81.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dedos precurvados

Inserciones blandas

Palma reforzada

Guantes certificados según la norma CE - CAT, iI - EN 13594/2010 nivel 1

Inserciones elásticas

Guantes Invierno Hombre Mujer Guantes Termicos para frio moto ciclismo running bici gym para movil Tactiles Regalos Originales para Hombre Mujer Amigo Invisible Navidad Adolescentes Madres Padre € 12.99 in stock 1 new from €12.99

1 used from €10.38

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aotlet como el único vendedor de Guantes Invierno Hombre Mujer . La elástica correa para la muñeca hace que el viento sea inaccesible . Envíale a un Regalos Originales para Hombre Mujer Amigo Invisible Navidad Adolescentes Madres Padre

Material de alta calidad : guantes moto invierno Hombre mujer Termicos para frio moto ciclismo running bici gym fabricado delicadamente con tela a prueba de viento, garantiza una experiencia de uso agradable, cómoda y cálida.

Diseño de la pantalla táctil de las puntas de los dedos : se adapta perfectamente a sus manos y le permite usar sus smart moviles sin quitarse los guantes ciclismo para movil Tactiles .

Diseño antideslizante: guantes motos accesorios con silicona antideslizante y resistente a los desgarros, aumenta el agarre de su manillar y Adecuado para una variedad de actividades al Deportes al Aire Libre como: MTB, Escalada, Senderismo,running,Esquiar

Caliente guantes impermeables invierno: funciona bien para mantener las manos calientes en el frío invierno, Está lloviendo y nevando, sin miedo a que los guantes invierno hombre moto estén mojados.

Alpinestars - Guantes SP-5 Guantes Deportivos de Piel para Moto, Color Banco y Rojo, Talla XXL / 11 € 103.23 in stock 2 new from €101.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Construido a partir de: Cuero

Estación: media estación

Sexo masculino

Impermeable: No

Sistema de aireación: Sí

Guantes Moto Piel Cuero de Verano para Hombre,Guantes Sport Pantalla Táctil Transpirable para Moto Motocross Ciclismo Deportivos(Black,XXL) € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Lycra transpirable y 100% cuero】 : Los guantes de moto están hechos de cuero y Lycra transpirable, tienen un buen agarre para evitar que el manillar se deslice. Y también garantiza la comodidad de los guantes sport.

【Protección perfecta】: Los guantes de moto tienen protección adicional en los nudillos y las palmas. Pueden jugar un papel excelente en la protección cuando se caen.

【Diseño científico y más resistente al desgaste】 Descubrimos que la posición de la mano entre el pulgar y el dedo índice es particularmente fácil de usar debido al hábito de los ciclistas, por lo que hicimos un diseño más grueso en la posición de la mano entre pulgar y dedo índice para que sea más resistente al desgaste y práctico sin afectar la comodidad.

【Guantes para Moto Pantalla Táctil 】: Tecnología avanzada de pantalla táctil le permite controlar sus dispositivos inteligentes, como teléfonos inteligentes

【Diseño práctico 】Cinta reflectante en el dorso de la mano & Velcro adjuste

A-pro - Guantes de piel para moto, color negro, talla L € 35.79 in stock 1 new from €35.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Cuero .Cobertura completa del dedo.

Diseño ergonómico para un buen agarre .

Nuevo y de alta calidad. Refuerzos en la palma.

Circunferencia Palma SX (18-19cm). S (19-20cm). M (20-21cm). L (21-22cm). XL (22-23cm). 2XL (23-24cm) 3XL (24-25)

IMPORTANTE comprobar el tamaño antes de comprar.

