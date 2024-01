Inicio » Top News Los 30 mejores disfraz policia hombre capaces: la mejor revisión sobre disfraz policia hombre Top News Los 30 mejores disfraz policia hombre capaces: la mejor revisión sobre disfraz policia hombre 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

Fiestas Guirca, S.L. Disfraz de Policía Local para Hombre M € 21.47 in stock 14 new from €20.85 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% polyester

Funidelia | Disfraz de policía para hombre Guardia, Agente, FBI, Profesiones - Disfraz para adultos y divertidos accesorios para Fiestas, Carnaval y Halloween - Talla S - Azul € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye: Disfraz para adultos. Camiseta, pantalón, cinturón y gorra. Color Azul. Hecho de 100% Poliéster. No incluye: Pistola, esposas, placa ni gafas de sol.

Talla: S. Si es una persona muy alta o corpulenta o si tiene dudas entre dos tallas, le aconsejamos seleccionar la talla superior, puesto que habitualmente queda más holgada.

FUNIDELIA es la tienda online de disfraces más grande de Europa. En FUNIDELIA diseñamos nuestros propios disfraces y accesorios, por lo que controlamos toda la cadena de producción y aseguramos la máxima calidad y el mejor precio en nuestros productos. Además, tenemos acuerdos de colaboración con las licencias más importantes del mundo.

Disfraces Policía diferentes y únicos para Carnaval, Halloween, fiestas de disfraces y cumpleaños. Traje Guardia & Agente para disfrutar al máximo como FBI & Profesiones.

El disfraz más original y divertido: Y tú, ¿qué querías ser de mayor?. DISFRAZ DE POLICÍA para hombre para convertirte en lo que siempre habías soñado. Disfraz color Azul. Have fun!

Fiestas Guirca Disfraz de Policía Hombre Adulto Talla L 52-54 € 32.95

€ 29.19 in stock 5 new from €29.19 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido del Disfraz de Policía : Gorro, Chaqueta, Cinturón, Pantalón

Dimensiones aproximadas del disfraz: pecho 104-108 cm, cintura 92-96 cm, caderas 108-112 cm

Guía de Tallas Disfraces : Hombre L

Este disfráz está hecho de Poliester y cumple con los estándares de seguridad

Fiestas Guirca: una gran elección para tu fiesta de disfraces temáticos de policías, ladrones y militares

WELLCHY Chaleco SWAT Adulto, Disfraz de Chaleco SWAT Policía Adulto, Guantes, Cinturón, Placa de Policía, Chaleco SWAT Disfraz de Policía para Hombre Carnaval, Fiesta de Disfraces € 92.99 in stock 1 new from €92.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Disfraz SWAT】El disfraz SWAT para adultos incluye un chaleco SWAT, un cinturón ajustable, guantes, una gorra de béisbol SWAT, esposas con llaves, una placa de policía, fundas para piernas extraíbles y dos hebillas ajustables en las piernas. No solo puede ser estable. Se pueden fijar en las patas y los amplios bolsillos también ofrecen suficiente espacio para guardar equipos y accesorios.

【Tamaño Ajustable】Este disfraz de chaleco SWAT para hombres y mujeres es adecuado para adultos S-3XL: el ancho máximo del chaleco es de aproximadamente 110 cm, el ancho mínimo es de aproximadamente 95 cm; la longitud máxima del chaleco es de 70 cm, la longitud mínima es de unos 60 cm; la longitud máxima de la cintura retráctil es de aproximadamente 125 cm.

【Diseño Multifuncional】El chaleco SWAT se abre con una cremallera en el pecho y tiene un diseño de hombro ajustable. Hay correas largas con hebilla a ambos lados del chaleco para ajustar el ancho de la cintura. Se pueden insertar y reemplazar textos como SWAT en la parte posterior. La parte inferior se fija con un cinturón retráctil grueso y se adapta perfectamente a la forma del cuerpo.

【Calidad Robusta】El chaleco SWAT para adultos está fabricado con materiales de alta calidad, que son resistentes y duraderos, antideslizantes y resistentes a desgarros. El material espesado es más resistente al desgaste y no es fácil de romper. Se puede lavar a mano, a máquina y colgar para secar.

【Escena Aplicable】 Cuando uses el disfraz de chaleco SWAT, disfrutarás siendo un personaje SWAT profesional. El chaleco swat de alta calidad y los accesorios profesionales te hacen parecer muy real. Perfecto para regalar a los amantes de Swat en carnaval, juegos de rol, fiestas de disfraces, montañismo, actividades al aire libre. También se puede usar como ropa de grupo para crear una acción divertida. READ En el Líbano, la guerra por la justicia para las víctimas de la explosión del puerto de Beirut

Atosa disfraz policia local hombre adulto XS € 22.76 in stock 7 new from €21.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfraz adulto de Atosa para hombres de color azul marino. Talla: XS-S .

Dimensiones: 90-100 cm de contorno de pecho, 80-95 cm de contorno de cintura y 90-105 cm de contorno de cadera.

El disfraz policía se compone de 3 piezas: un gorro, una camiseta y un pantalón.

Elaborado con los mejores materiales (100% poliéster) y testado para una total seguridad.

Incluye una funda y un percha para guardarlo fácilmente y proteger los tejidos.

Disfraz de policía para adultos, 5 piezas, accesorios de policía para disfraz de policía, kit de policía con sombrero de policía y esposas, insignia de policía, corbata de policía y gafas, traje de € 14.75 in stock 2 new from €14.75 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Accesorios de policía; nuestro juego de talla única incluye un sombrero de oficial de policía, esposas de policía, insignia de policía, una corbata de policía de plástico y gafas de sol de estilo policía para completar tu disfraz de Halloween de policía

Accesorios de disfraz de policía; utiliza cada uno de estos accesorios de disfraz de policía para completar tu uniforme de policía tanto para disfraces de policía para hombre como para disfraces de policía para mujeres

Disfraz de policía de Halloween; utiliza este disfraz de policía para hombres y adultos para una gama de disfraces de policía o temas de disfraces, añade equipo de policía a tu disfraz de policía y prisionero para él y ella disfraces de Halloween

Hombre de policía; una gorra de policía para tu disfraz de hombre de policía, este juego de disfraz de sombrero de policía se puede utilizar como policía para hombres, pero también como disfraces de Halloween para mujeres para crear un gran traje de Halloween de policía

Accesorios de vestir de policía; un sombrero de policía negro y las insignias de policía son imprescindibles en los accesorios de policía para cualquier disfraz de oficial de policía que los hombres quieran disfrutar de un par de sombrero de policía e insignia para tu disfraz de mujer de policía

AC - Disfraz de policía adulto, agente policía local, fibra sintética, incluye camiseta, pantalón, gorra y cinturón, carnaval, Halloween, cosplay (Hombre, Talla S) € 26.99 in stock 1 new from €26.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este disfraz de policia de la talla S es ideal si te quieres divertir en carnaval, Halloween, fiestas de cumpleaños, etc.

✅ Es muy cómodo y está fabricado en textil sintético.

Nota: Este artículo puede presentar algunas diferencias con respecto a la foto.

Advertencias: Este producto no es un juguete. Uso exclusivo para mayores de 14 años. Mantenerlo alejado del fuego.

FIESTAS GUIRCA Disfraz de policía de Hombre de Barrio Americano € 38.61 in stock 4 new from €34.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 86611 Color Negro Is Adult Product

Widmann 09062 - Camiseta de policía para adultos, hombre, color negro, talla L/XL , color/modelo surtido € 23.49 in stock 1 new from €23.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta camisa de Widmann te convierte en un policía sexy en un abrir y cerrar de ojos. En esta vista, cada mujer se debilitará y no te olvidará tan rápido.

La camisa se suministra en color negro y tiene 2 bolsillos en el pecho. Gracias a sus brazos cortos, los músculos del portador se resaltan. En la parte derecha del pecho hay una insignia de policía. En la izquierda aparece la palabra "Police".

Está disponible en la talla L/XL para hombre. Ya sea para carnaval o para tu despedida de soltero, esta camisa es un verdadero punto de atracción en cualquier evento y a las mujeres les encanta quedarse atrapadas.

Se deben tener en cuenta las siguientes instrucciones de cuidado: lavar a mano, no secar en la secadora, no planchar, no limpiar en seco.

Encontrará más modelos y accesorios en nuestra tienda de marca. Haz clic en el nombre de la marca Widmann por debajo del título del producto.

Atosa disfraz oficial policia hombre adulto M € 20.30 in stock 11 new from €18.72 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfraz adulto de Atosa para hombres de color negro. Talla: M-L .

Dimensiones: 100-110 cm de contorno de pecho, 95-105 cm de contorno de cintura y 105-115 cm de contorno de cadera.

El disfraz policía se compone de 4 piezas: un gorro, una chaqueta manga larga, un cinturón y un pantalón largo.

Elaborado con los mejores materiales (100% poliéster) y testado para una total seguridad.

Incluye una funda y un percha para guardarlo fácilmente y proteger los tejidos.

Tradineur - Disfraz de policía para adulto, agente policía local, fibra sintética, incluye camiseta, pantalón, gorra y cinturón, carnaval, Halloween, cosplay (Hombre, Talla L) € 26.95 in stock 1 new from €26.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Talla: L, Modelo adulto, Contenido: camiseta, pantalón, gorra y cinturón (otros accesorios no incluidos), Material: fibra sintética, Ideal para disfrazarse en carnaval, Halloween, fiestas de cumpleaños u otras celebraciones

WIDMANN wdm58958 ? Disfraz agente FBI, Azul, One size € 19.26

€ 18.69 in stock 3 new from €18.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Artículo de talla M/L compuesto por chaleco, gorra

Material: 100% poliéster

Edad mínima: 15 años en adelante

Tema: Nacionalidad & Etnias. Subtema: Americanos.

Línea: Set de disfraces. Destaca: Juego de disfraces.

Atosa disfraz preso hombre adulto blanco y negro XXL € 15.71 in stock 10 new from €13.38 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un disfraz de preso ideal para fiestas de carnaval, disfraces y temáticas de policías y ladrones o persecuciones. Se diferencia por su franjas negras y blancas para hacerlo más característico. Una gran opción barata para cualquier persona que quiera tener un disfraz original.

Este disfraz está diseñado para hombre de talla XXL, con unas medidas de talla de 120 a 130 cm de contorno de pecho, 115 a 125 cm de cintura y 125 a 135 cm de cadera. Para más ayuda, recomendamos consultar en nuestra web de Atosa nuestra guía de tallas.

Disponemos de este gran disfraz sencillo y cómodo gracias a que está confeccionado por tres piezas básicas. A su vez, aporta un detalle uniforme de preso tradicional con sus franjas negras y blancas. La calidad de su prenda y su sencillez hacen que sea muy fácil de poner y quitar ya que se compone de una camiseta suelta, un pantalón y un gorro.

Es una muy buena opción para tener un disfraz destacable y sencillo de llevar y transportar. Gracias a su confección de pocas piezas también es fácil de lavar, por lo que si no eres muy amante de los disfraces es una genial alternativa para animarse a disfrazarse por su comodidad y simplicidad.

El disfraz va incluído en una funda con cremallera que hacen más sencillo su transporte y de esta forma se evita que se manche y se arrugue. A su vez, cuenta con una percha para su fácil guardado en armario.

Atosa Disfraz Policía Oscuro Autoridad Reconocible Poder Y Seguridad Uniforme Azul Negro Placa Gorra Insignia Justicia Valiente Protección Ley Seguimiento Cumplimiento € 25.60 in stock READ UiPath celebra a los Campeones de la automatización de 2020 dentro de su ecosistema de socios en Europa, Oriente Medio y África 3 new from €22.65 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El objetivo del nuevo disfraz de Policía es transmitir la imagen de una figura de autoridad encargada de hacer cumplir la ley y mantener la seguridad. Se asocia con los valores de valentía, protección y justicia. Es un disfraz popular y puede utilizarse en diversas ocasiones, como fiestas temáticas o juegos de roles.

El disfraz de policía está entallado para un hombre de talla XL con unas medidas de 110-120 cm de contorno de pecho, 105-120 cm de contorno de cintura y 115-130 cm de contorno de cadera.

El disfraz de policía está compuesto por un uniforme compuesto de color gris y azul que incluye una camiseta con chaleco unido y un pantalón gris a juego. El uniforme tiene detalles como una insignia y un parche donde se encuentra el letrero policial que identifican la autoridad y rango del policía. El disfraz de policía también incluye una gorra característica con el emblema de la fuerza policial.

Además, se pueden añadir accesorios como un cinturón con funda para llevar una pistola de juguete, esposas de plástico, una linterna y una radio ficticia.

Guirca- Chaleco S.W.A.T. Adulto, Talla única (16726.0) € 15.49 in stock 8 new from €14.53 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Chaleco Policía S.W.A.T Adulto

Complemento perfecto para los disfraces para niños de policía

También para disfraces de militar del ejército, antidisturbios, fuerzas especiales, S.W.A.T; o de seguridad nacional

Partilandia Disfraz Policía Local Hombre Uniforme con Gorra Checkers【Tallas Adultos de S a L】[Talla L] Disfraz Carnaval Hombre Profesiones Uniforme Policía Desfiles Teatro Actuaciones Regalo € 28.54

€ 26.44 in stock 4 new from €26.44 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【El disfraz de policía local de hombre incluye】camiseta, gorra, pantalón y cinturón. No incluye los accesorios: porra, esposas, calzado. Material 100% poliéster.

【Guía de Tallas】La siguiente guía te orientará para seleccionar tu talla. (Atención: las medidas especificadas son de la persona, no del disfraz. Ante la duda, seleccione la talla superior)

Guía de tallas de disfraz hombre: 【Tallas S】pecho 90 cm, cintura 78 cm, cadera 91 cm, altura 170 cm【Tallas M】pecho 98 cm, cintura 85 cm, cadera 97 cm, altura 175 cm【Tallas L】pecho 106 cm, cintura 83 cm, cadera 103 cm, altura 180 cm

【Envío】 Realizamos el envío desde España. Consulta más información sobre envíos para otros destinos. 【Fiestas Disfraces】Perfecto como regalo de cumpleaños y otras festividades como Carnavales, fiestas de disfraces, fiestas de profesión o incluso Halloween.

Widmann - Chaleco antibalas S.W.A.T, agente secreto, carnaval, fiesta temática € 28.48

€ 21.00 in stock 5 new from €21.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Si buscas un accesorio adecuado para tu disfraz, este chaleco de Widmann es justo lo que necesitas

Es de color negro y apto para adultos. También tiene una impresión de S.W.A.T.

El chaleco especial SWAT para adultos no sólo tiene un aspecto auténtico, sino que también te transforma en un miembro de la famosa unidad especial S.W.A.T. en cuestión de segundos

Con los accesorios a juego, como un rifle y unas esposas, serás el centro de atención en cualquier evento

Puedes encontrar más trajes y accesorios bonitos en nuestra tienda de la marca. Haga clic en la marca Widmann debajo del título del producto

My Other Me Me-204243 Police Disfraz de policía para hombre, ajedrez, multicolor, M-L (Viving Costumes 204243) € 23.97 in stock 12 new from €21.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño exclusivo fabricado con materiales de alta calidad (lavable en seco)

Incluye: sombrero, camisa, cinturón y pantalones

Talla: M-L

Material: poliéster

Maylynn 15145 - Disfraz de policía. Uniforme de policía para hombres talla M € 39.90 in stock 1 new from €39.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Genial disfraz de policía

3 piezas: camisa, gorra y corbata

negro

100% Poliéster

Atosa disfraz policía hombre adulto M € 20.66 in stock 10 new from €18.92 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Eres amante de la acción? Ahora puedes convertirte en un auténtico inspector de policía o policía de asalto para tu próxima fiesta donde disfrutarás representando a policías y ladrones de la forma más realista.

Este disfraz policía es para un hombre de talla M con unas medidas de 100 a 110 cm de contorno de pecho, 95 a 105 cm de cintura y 105 a 115 cm de cadera.

El disfraz está compuesto por cuatro piezas: una gorra de policía, una camisa, un cinturón y un pantalón. La gorra es de color azul con un escudo plateado en el frontal, la camisa es azul claro con una corbata unida y el cinturón y pantalón son lisos azul oscuro.

El disfraz va incluido en una funda con cremallera que hacen más sencillo su transporte y de esta forma se evita que se manche y se arrugue. A su vez, cuenta con una percha para su fácil guardado en armario.

Los disfraces de Atosa ofrecen una garantía de durabilidad. Trabajamos con diseñadores y buscamos las últimas tendencias de películas, series o moda como inspiración para ofrecer un estilo único llamativo y rompedor.

WIDMANN 7587S - Disfraz de policía para hombre (talla XL) € 17.90 in stock 2 new from €17.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para adultos

Tamaño: XL

Contenido: chaqueta, sombrero

Color: negro

Disfraz Hippie Girl para Adultos

Atosa disfraz agente adulto hombre adulto XS € 25.24 in stock 4 new from €25.24 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfraz con talla adulto para hombre

Contenido: accesorio para el cuello, chaqueta y pantalón

Tejidos de alta calidad con costuras reforzadas y dobladillos

Incluye funda y percha para guardarlo en las mejores condiciones

Disfraces para carnaval

Fun Shack Disfraz Policia Hombre Kit, Disfraz Policia Adulto Hombre, Disfraz Hombre Policia, Disfraz Policía Hombre, Policia Disfraz Hombre, Traje Policia Hombre, Disfraz Carnaval Hombre Talla M-L € 30.95 in stock 2 new from €30.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit el polícia que incluye: Camiseta de manga larga azul, cinturón plateado, gorra azul, esposas de juguete y gafas de sol estilo aviador.

Disfraz adulto disponible en talla única y le queda a la mayoría de adultos.

Disfraz cómodo de llevar, resistente y de excelente calidad.

Nuestra empresa fue fundada en 2009 por 3 amigos apasionados por los disfraces.Tenemos oficinas en US,UK y Europa.Contamos con cientos de disfraces,diseñados y confeccionados con la más alta calidad.

Perfecto como disfraz Halloween, disfraz carnaval. Disfraz policia hombre adulto, disfraz adulto policia, disfraz policia nacional hombre, disfraz policía adulto, policia disfraz adulto, disfraces policia hombre, disfraz policia sexy adulto hombre.

5 piezas Disfraz de Policia Gorra de Policía Placa de policía y Esposas Corbata Walkie-talkies Accesorios Policia para Niños Adultos Halloween Carnaval Juego de Roles Accesorios € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Accesorios de Disfraz de Policía] - Gorra de Policía (58cm), Placa de Policía, Esposas, Walkie-talkies y Corbata perfectos para jugar a ser policía. ¡Prepárate para hacer un arresto con estilo con este completo set de accesorios de disfraz de policía!

[Gorra de Policía] - Gorra de Policía unisex hecha de material premium de poliéster, es cómoda de llevar, con una placa plateada en la parte delantera. La gorra de policía está hecha de tela resistente y cuenta con un diseño realista.

[Esposas de Juguete] - Las Esposas de Juguete están hechas de acero inoxidable. Son muy seguras de usar ya que cada esposo tiene un dispositivo de seguridad en el lateral que permite abrirlos sin llaves. ¡No tienes que preocuparte por quedarte atrapado dentro para siempre!

[Placa de Policía] - La Placa de Policía presenta las palabras "Super Policía" bordadas sobre un fondo de cuero sintético negro de alta calidad. Viene adjunta a un soporte de cuero y una cadena plateada extraíble, y tiene una apariencia duradera y realista.

[Walkie Talkie de Policía] - El Walkie Talkie de Policía está hecho de plástico y consta de una caja de altavoz para comunicarse con otro altavoz (aunque no funciona realmente). Es perfecto para completar un disfraz de oficial de policía en una fiesta de disfraces o carnaval.

FIESTAS GUIRCA Disfraz de Policía Hombre - Uniforme de Policía Azul Marino con Gorro de Policía - Disfraz de Policía Hombre Talla S 46-48 € 20.89 in stock 1 new from €20.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONTENIDO de este disfraz de policía para hombre: Sombrero, Camisa, Cinturón Sin Accesorios, Pantalón. NO_INCLUIDO: Gafas de policía, garrote de policía, pistola, otros accesorios de policía

TALLA disfraz carnaval hombre: S 46-48

MEDIDAS DEL DISFRAZ APROX.: Pecho 88-92 cm, Cintura 80-84 cm, Caderas 92-96 cm

MATERIALES: Estos disfraces para hombre están fabricados en 100% poliéster y cumplen con todas las normas de seguridad para que lo pases en grande en tu próxima fiesta de disfraces.

FIESTAS GUIRCA disfraces adultos hombre: una gran opción para tu disfraz o fiesta temática READ Los 30 mejores Funda Samsung S7 capaces: la mejor revisión sobre Funda Samsung S7

FIESTAS GUIRCA Disfraz de Convicto Naranja Hombre - Uniforme Penitenciario Naranja - Disfraces Prisionero Hombre Talla S 46-48 € 18.29 in stock 2 new from €18.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONTENIDO de este disfraz de convicto naranja para hombre: Mono. NO_INCLUYE: Esposas

TALLA disfraz carnaval hombre: S 46-48

MEDIDAS DEL DISFRAZ APROX.: Pecho 88-92 cm, Cintura 80-84 cm, Caderas 92-96 cm

MATERIALES: Estos disfraces para hombre están fabricados en 100% poliéster y cumplen con todas las normas de seguridad para que lo pases en grande en tu próxima fiesta de disfraces.

FIESTAS GUIRCA disfraces adultos hombre: una gran opción para tu disfraz o fiesta temática

Widmann - Disfraz de policía, compuesto por camisa, pantalón, cinturón, corbata y sombrero, para carnaval y fiestas temáticas € 31.10 in stock 6 new from €31.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Buscas un disfraz para tu próxima fiesta de carnaval o temática? Entonces, ¡este disfraz de policía de Widmann es justo lo que necesitas!

El paquete incluye la camisa, el pantalón, el cinturón, la corbata y el sombrero

El juego de disfraces viene en la talla M

El disfraz es ideal para combinarlo con accesorios como una pistola o unas esposas

Puedes encontrar más trajes y accesorios bonitos en nuestra tienda de la marca. Haga clic en la marca "Widmann" debajo del título del producto

Fiestas Guirca Disfraz de Policía SWAT Hombre Adulto Talla L 52-54 € 36.82 in stock 6 new from €36.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido del Disfraz de SWAT : Capucha, Mono, Chaleco, Rodilleras

Dimensiones aproximadas del disfraz: pecho 104-108 cm, cintura 92-96 cm, caderas 108-112 cm

Guía de Tallas Disfraces : Hombre L

Este disfráz está hecho de Poliester y cumple con los estándares de seguridad

Fiestas Guirca: una gran elección para tu fiesta de disfraces temáticos de policías, ladrones y militares

Disfraz de prisionero unisex para adultos con puños, tamaño mediano, camiseta de prisionero naranja, pantalones a juego, esposas de apoyo, policías y ladrones, disfraz de Halloween € 28.99 in stock 2 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfraz de prisionero para adultos: Nada dice un robo como nuestro disfraz de prisionero de calidad, así que asegúrate de que estás entrando en cualquier fiesta de disfraces o evento con este brillante disfraz de preso naranja

El disfraz incluye: este disfraz de prisionero para adultos incluye una camiseta naranja con estampado "Prisoner" en la parte delantera y trasera, pantalones naranjas a juego con una cintura elástica y esposas de utilería

Disponible en varios tamaños: nuestro disfraz de prisionero está disponible en varios tamaños de XS a XXL: M: pecho: 38-40 pulgadas/96.5-101.5 cm - Cintura: hasta 38 pulgadas/96.5 cm

Excelente calidad de disfraz: como la seda contra tus dedos, nuestro disfraz de prisioneros para adultos no decepciona, con su increíble material de poliéster suave al tacto, este disfraz de convicto de prisioneros naranja es perfecto para cualquier disfraz de vestir

Funidelia | Disfraz de SWAT para mujer Guardia, Agente, FBI - Disfraz para adultos y divertidos accesorios para Fiestas, Carnaval y Halloween - Talla L - Negro € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye: Disfraz para adultos. Mono, cinturón, guantes sin dedo, gorra y piernera para pistola. Color Negro. Hecho de 90% Poliéster 10% Cuero. NO INCLUYE: Porra, esposas y gafas

Talla: L. Si es una persona muy alta o corpulenta o si tiene dudas entre dos tallas, le aconsejamos seleccionar la talla superior, puesto que habitualmente queda más holgada.

En FUNIDELIA diseñamos los disfraces más originales para tus fiestas más divertidas. Nuestra marca Made By Funidelia es garantía de exclusividad y calidad. Identificar los productos más demandados por los clientes nos permite fabricarlos rápidamente y de manera exclusiva ofreciendo la mejor relación calidad-precio en los productos de las licencias más importantes del mundo.

Disfraces Policía diferentes y únicos para Carnaval, Halloween, fiestas de disfraces y cumpleaños. Traje Guardia & Agente para disfrutar al máximo como FBI & Profesiones.

El disfraz más original y divertido. ¡Llegan los SWAT para una operación especial en la fiesta de disfraces!. DISFRAZ DE SWAT para mujer para convertirte en policía de élite por un día. Have Fun!

