Jurgen Globe Eden Hazard solicita su transferencia mientras Roberto Firmino busca irse del Liverpool

Los Rojos anotaron el milagro

Se dice que Southampton está a la cabeza en la carrera por un contrato con el joven de Fleetwood Town, James Hill, quien es considerado un objetivo para Chelsea, Liverpool y la mayor parte de la Premier League.

De acuerdo a Charla grupal, Southampton Fleetwood está en una posición polar para defender el puente defensivo, y se espera que deje el club en la ventana de transferencia de enero.

El jugador de 19 años se ha hecho un nombre en la Liga Uno, pero parece que va a dar el siguiente paso en su carrera, y es posible que Southampton sea el club para el que elija hacerlo.

Firmino trató de irse

El exdelantero del Chelsea Tony Cascarino dice que Steven Gerrard podría apuntar a los jugadores del Liverpool para levantar su equipo de Aston Villa, y alcanzará la meta más alta.

Habla sobre SpeechSportCascarino dijo: “Tengo un presentimiento, no me sorprendería que Roberto Firmino vaya a la villa. Quiero decir, siempre hay acertijos para los entrenadores y sus antiguos clubes. Quieren volver con las personas con las que trabajan.

“Danny no trabajó en Ings Villa. Estoy sorprendido porque me gusta Danny, creo que es un jugador fantástico, pero no parece que haya funcionado.

“Creo que Olly Watkins necesita una especie de jugador Firmino para sacar lo mejor de él. Gerrard buscará ese tipo de jugador. Cuando habla con los fanáticos sobre estar emocionados, son grandes”.

“La gente puede decir que el Jurgen Globe nunca lo dejará ir, pero a menudo es un subterráneo. [Diogo] Jotta ha ocupado su lugar en Liverpool.

Aunque Gerrard probablemente quiera agregar a Firmino a su equipo, el Liverpool puede necesitar algo de confianza no solo para venderlo, sino también para mudarse al brasileño Villa Park.

Earling Holland ‘decide’

Al igual que otros clubes líderes en Europa, el Liverpool ha estado vinculado con un movimiento para la sensación sorprendente de Noruega Earling Holland durante algún tiempo, pero todavía tiene algunos meses para tomar una decisión final (y los equipos tendrán que decidir si comprarlo o no). ).

Una declaración Diario A.S. Sin embargo, Hollande parece haber confirmado su intención mientras estaba de vacaciones.

El joven de 21 años se encuentra actualmente en Marbella para las vacaciones de invierno de la Bundesliga y, según los informes, un grupo de lugareños se acercó y le preguntó dónde sería su próximo movimiento.

Se dice que Hollande respondió a la pregunta “Jugaré aquí, en España”.

Su agente dijo el mes pasado que España era una oportunidad para su cliente, aunque los equipos de la Premier League también pueden estar más interesados.

Globe ama el riesgo

Según L National, Jurgen Klopp ha hecho una ‘petición’ al Real Madrid para fichar a Eden Hazard con las autoridades del Liverpool, a quienes no les interesa tanto la idea que creen que ha pasado su mejor momento.

El Informes Globe quería que Hazard fuera de España por el mismo lanzamiento a fines de noviembre, y ahora la historia ha vuelto, aunque las posibilidades de que sea verdad son escasas.

Hazard tiene 30 años y fracasó por completo con su fichaje por el Real Madrid por 100 millones de euros; Todavía no ha marcado en ningún partido de esta temporada y no ha promediado un solo gol en cada tres partidos para el Chelsea.

El Liverpool necesita otro jugador de ataque, pero debería ser significativamente más joven a menos que los honorarios y los salarios sean bajos, en cuyo caso su antiguo club, el Chelsea, probablemente podría entrar en la ecuación e intentar traerlo de regreso.