LaLiga Studios y Little Spain en la serie de ficción de fútbol

Crédito: LaLiga Studios, Pequeña España

La Liga Studios, una asociación entre Banija Iberia y la máxima división de fútbol de España, ha firmado un acuerdo con Little Spain, una productora dirigida por el popular artista español C Tangana, para crear una serie de ficción ambientada en el universo de La Liga. Será la primera producción teatral creada con la IP de LaLiga y, según las compañías, «la primera con sello oficial de una competición de su tamaño y alcance».

En un comunicado, Little Spain proporcionó algunos detalles iniciales sobre el proyecto: «A partir de la singularidad del fútbol profesional español y de los equipos de La Liga, el objetivo es crear una historia donde el fútbol, ​​la cultura y la vida se unan. El proyecto es una colaboración creativa con El actor Josh Hutcherson, amigo y socio de Little Spain en Los Ángeles. El resultado supone un hito para Little Spain, porque nos permite contar una historia situada entre dos puntos: España y América. son accesibles a muy pocos, los elementos principales son la emoción y nuestra cinematografía característica.

Little Spain comenzó su vida como colectivo de artistas en 2017, trabajando principalmente en vídeos musicales. En unos pocos años, la compañía se ha expandido rápidamente y el mes pasado ganó tres Leones de Oro en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions, llevándose los honores con el himno de C Tangana para RC Celta La Liga EA Sports. El sello también produjo recientemente el largometraje documental nominado al Premio Goya de la Academia Española 2023 «Esta ambición desmedida» y el próximo debut como director de Duncan «La guitarra flamenca de yerai cortés». Se estrenó en el concurso Nuevos Directores de este año del Festival de San Sebastián.

La Liga Studios, dirigida por el CEO Chalo Bonifacino Cooke, se lanzó el año pasado como una empresa conjunta entre Banijay Iberia y la principal división de fútbol masculino de España, La Liga. Según la organización, su acuerdo con Little Spain refleja el compromiso de Panijay de expandir su negocio de entretenimiento deportivo a través de nuevas asociaciones, inversiones en contenido y fusiones y adquisiciones.

«Estamos ante una oportunidad única de crear la primera serie de ficción que pueda utilizar la propiedad intelectual de La Liga, sus clubes, su talento, sus estadios, sus aficionados, en todos los niveles para lograr un realismo rara vez visto en la ficción relacionada con el fútbol», afirmó Bonifacino.

Desde su lanzamiento el año pasado, LaLiga Studios ha creado contenidos audiovisuales para La Liga, sus clubes y sus principales patrocinadores. La obra fue distribuida a más de 100 operadores y transmitida en más de 190 países.

Además de sus productos tradicionales, la empresa debería ser pionera en entretenimiento deportivo. Con ese fin, LaLiga Studios firmó recientemente un acuerdo con MTP de Hollywood llamado Mandalay Sports Media para producir contenido relacionado con el fútbol. Mike Dolin, productor ejecutivo del exitoso documental mundial de Netflix «The Last Dance», está dirigiendo el proyecto.

El pasado mes de marzo, LaLiga Studios, Banijay Iberia y Little Spain se unieron para crear el himno «1voiceVSRACISM».