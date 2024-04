Los británicos prometen «nunca volver a España» por la nueva regla de £ 97 para los turistas

Se ha introducido una nueva regla de £97 en España -Crédito:Getty Images

turistas del Reino Unido La gente ha expresado su frustración por la nueva norma de £97 en España, y algunos han dicho que «simplemente no irán» de vacaciones allí. Según informa Birmingham Live, la norma se aplica a los viajeros que acrediten tener fondos suficientes para cubrir su estancia, y a destinos como península, Canarias y Baleares.

Los visitantes deberían recibir 113,40 € (97 £) por cada día de su visita. Sin embargo, ha provocado una reacción violenta de los británicos que creen que demuestra la desesperación de España por obtener dinero del turismo.

Un turista británico descontento respondió a la nueva regulación sugiriendo boicotear a España en favor de otros países mediterráneos, diciendo: «Si el país se mantiene unido y boicotea a España en favor de otros países mediterráneos, dentro de tres meses nos estarán rogando. atrás.»

Otro destacó la importante contribución de 17 millones de visitantes a la economía española, mientras que un tercero comentó: «España se olvida de su país pobre, sin turistas no tienen nada que vender», sin embargo, uno defendió a España y destacó su ranking. 15ª economía más grande a nivel mundial, después de Corea del Sur y Australia.

Una persona comentó: «¡Simplemente no vayan a gastar su dinero en el Reino Unido o en cualquier otro lugar, esos países saldrán perdiendo! Cuando no obtengan dinero del turismo británico, pronto le pondrán fin. Muchos de ustedes Incluso intentaron un experimento para poder irse de vacaciones al extranjero durante una semana y ahora mucha gente está sufriendo por ello o no con nosotros”, informa. Noticias de la noche de Manchester.

Otro sugirió: «¿Por qué no llevarlo a un país donde seas bienvenido, no sólo tu dinero? Vota con tu billetera. Incluso si encuentras mejores lugares y no regresas a España para entonces, España recibirá el mensaje».

Una tercera persona señaló: «Es post-Brexit. A nadie que va a España normalmente se le pregunta (teníamos que mostrar prueba de estancia en Letonia, pero ningún otro país preguntó). He oído hablar de algunas personas que aterrizan en Gibraltar y van a España. . Una tarjeta de crédito y los datos del vuelo de regreso serían suficientes.»