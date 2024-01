Inicio » Top News Los 30 mejores Mesas Cocina Plegables capaces: la mejor revisión sobre Mesas Cocina Plegables Top News Los 30 mejores Mesas Cocina Plegables capaces: la mejor revisión sobre Mesas Cocina Plegables 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

HOMCOM Mesa de Comedor Plegable Mesa de Madera con 2 Solapas 2 Estantes de Almacenaje y Ruedas para Cocina 75x140x74 cm Blanco € 164.99

€ 106.99 in stock 1 new from €106.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MESA CON 2 ALAS ABATIBLES: Mesa de comedor extensible fácil de plegar y desplegar, perfecta para espacios limitados, con capacidad para hasta 6 personas. Las 2 alas laterales se pueden levantar y fijar mediante patas de soporte

ESTRUCTURA RESISTENTE: Mesa plegable de comedor con estructura resistente de melamina de madera de alta calidad. Soporta hasta 20 kg y no requiere apenas mantenimiento. Se limpia fácil con un paño húmedo

2 ESTANTES Y 2 RUEDAS: Esta mesa de cocina plegable cuenta con 2 estantes en el centro que proporcionan espacio de almacenaje extra, protegidos por las solapas laterales cuando se plieguen. Las 2 ruedas con frenos permiten abrir fácilmente las alas y mantenerlas en su posición de forma estable

VERSÁTIL Y POLIVALENTE: Esta mesa plegable de cocina se puede usar como mesa para comer en comedores pequeños, como mesa de escritorio o trabajo en un estudio, o como mesa auxiliar para satisfacer tus necesidades de emergencia como fiestas, celebraciones o comidas con amigos o familiares

MEDIDAS TOTALES: Completamente extendida: 80x140x74 cm (LxANxAL). Completamente plegada: 80x23x74 cm (LxANxAL). 1 lado levantado: 80x80x74 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 20 kg

TEMAHOME Mesa Plegable Contemporánea con 2 Solapas Plegables, Tablero de Partículas de Melamina, Color Blanco, 103 x 76 x 73.4 cm, 2050A2100x00 € 129.99

€ 107.85 in stock 2 new from €107.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de comedor plegable en consola

Viene completo con 2 patas giratorias

Hecho de paneles de partículas de melanina de 16 mm

Dimensiones del producto de 103 x 76 x 73.4 cm

MOMMA HOME Conjunto Mesa Cocina Extensible y 2 Sillas - Mesa Comedor Extensible, Mesa Cocina Plegable, Conjunto Mesa y Sillas Cocina, Mesa Extensible, Roble/Blanco, Modelo Leva (Roble) € 129.95 in stock 1 new from €129.95

1 used from €122.22

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ SET DE MESA Y 2 SILLAS: Conjunto Mesa Cocina Extensible y 2 sillas con acabados de gran calidad en color roble y blanco.

✅DISEÑO: Esta mesa de comedor extensible tiene un concepto moderno y muy elegante que combina fácilmente con cualquier interiorismo.

✅ MATERIAL DE GRAN CALIDAD: El conjunto de mesa cocina plegable Leva está fabricado con DM alto impacto y metal.

✅MESA PLEGABLE: La mesa extensible cuenta con un sistema plegable - extensible muy fácil de manipular.

✅REQUIERE DE MONTAJE: Ambos muebles requieren montaje por lo que incluye herrajes e instrucciones y todas piezas necesarias para su correcta instalación.TODAS LAS ENTREGAS SON A PIE DE CALLE.

Homcom Mesa Plegable Cocina Salón Mesa Auxiliar con 2 Alas Abatibles Ahorra Espacio Diseño Moderno 103x76x73.5cm Madera € 84.99 in stock 1 new from €84.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number ES833-4470731 Model 833-447 Color Roble Y Blanco Size 103x76x73.5 cm Language Español

Momma Home Mesa extensible de Cocina y comedor - Mesa moderna y Plegable, Color Blanco/Plata, Modelo Ribeta - Medidas 80x40/80x78 cm € 159.95 in stock 1 new from €159.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅MESA DE COCINA RIBETA: Acabados de gran calidad en color Blanco y Plata.

✅DISEÑO: concepto moderno y muy elegante que combina fácilmente con cualquier interiorismo.

✅ MATERIAL: Estructura realizada en MDF y Metal.

✅ MEDIDAS: 80 x 40/80 x 78 cm

✅Todas las entregas se realizan a pie de calle.

IDMarket – Mesa consola plegable EDI para 2-4 personas, madera, color negro, bandeja de haya, 103 x 76 cm € 49.99 in stock 1 new from €49.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Déjese por la mesa plegable EDI con diseño y colores negro/forma de haya

Modulable, plegable, ahorra espacio, es perfectamente adecuada para pequeños espacios de vida

Con su capacidad de 2 a 4 personas, reciba a tus amigos o padres a cenar o comer

Multifuncional, se puede utilizar como mesa de salón o cocina, consola, escritorio auxiliar.

Espacio optimizado con sus 2 extensiones integradas. Tamaño cerrado: 27 x 76 x 75 cm. READ Coronaiosus escanea nuestra salud y "ahoga" nuestra psicología

HOMCOM Mesa de Comedor Plegable con Ruedas Mesa de Cocina con Alas Abatibles y 2 Estantes Abiertos Estilo Moderno Carga 80 kg 120x60x77 cm Blanco € 91.99 in stock 1 new from €91.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MESA CON ALAS ABATIBLES: Esta mesa de cocina cuenta con dos alas abatibles con bisagras, que se pueden extender por completo según sea necesario, acomodando perfectamente hasta 4 personas. Cuando no esté en uso, pliega uno o ambos lados para ahorrar espacio. Es perfecta para casas con poco espacio

2 ESTANTES Y 6 RUEDAS: Esta mesa auxiliar cuenta con 2 estantes en el centro que proporcionan espacio de almacenaje extra. Las 6 ruedas, 4 de ellas con frenos, permiten abrir fácilmente las alas y mantenerlas en su posición de forma estable

ESTRUCTURA RESISTENTE: Mesa con alas abatibles construida de melamina de madera en color blanco. Ofrece una gran resistencia y estabilidad, y gracias a su superficie laminada no requiere apenas mantenimiento y es muy fácil de limpiar

MULTIUSOS: Esta mesa de alas con ruedas tiene un diseño compacto y funcional y gracias a su diseño simple y color blanco neutro es muy fácil de combinar en diferentes ambientes. Por lo que se convierte en la solución perfecta para tener en el comedor o incluso como mesa auxiliar en tu oficina

MEDIDAS TOTALES: Completamente extendida: 120x60x77 cm (LxANxAL). Completamente plegada: 60x29,9x77 (LxANxAL). 1 lado levantado: 60x76,5x77 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 80 kg (total), 20 kg (hoja lateral), 5 kg (estante de almacenamiento). Se requiere montaje

DUPI Conjunto Mesa de Cocina Bar con Estructura metálica y Tabla de Madera Blanca con 4 estantes + 2 Taburetes Plegables Blancos con Patas Plateadas € 99.00 in stock 1 new from €99.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1 Tabla Mesa / Bar con tablero de madera de color Blanco con estructura metálica

2 Taburetes plegables de madera blancos con patas de color plateado

4 Estantes metálicos

HOMCOM Mesa Plegable de Pared Mesita Auxiliar Abatible Colgante 60x40x20 cm Portátil para Cocina Comedor Dormitorio Blanco € 45.99

€ 31.99 in stock 1 new from €31.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PLEGABLE: La mesa abatible de pared se puede plegar cuando no esté en uso para ahorrar espacio. También te permite llevarla fácilmente a cualquier lugar

USO VERSÁTIL: Mesa plegable de pared de cocina con una superficie limpia y elegante, su diseño minimalista combinará bien con las decoraciones de tu cocina, estudio, comedor, lavandería, etc.

ESTRUCTURA RESISTENTE: Fabricado con estructura metálica y tablero MDF macizo, esta mesa de pared plegable proporciona mayor durabilidad y estabilidad

FÁCIL DE LIMPIAR: La superficie de mesa plegable de cocina de pared resistente al agua es fácil de limpiar, por lo que requiere bajo mantenimiento y permite un uso prolongado

MEDIDAS TOTALES: (extendido) 60x40x20 cm (LxANxAL); (plegado) 60x40x5 cm (LxANxAL); Capacidad de carga: 10 kg

IDMarket EDI - Mesa consola plegable con tablero de efecto hormigón € 44.99 in stock 1 new from €44.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Haz clic en la mesa plegable EDI de diseño y colores blanco/efecto hormigón!

Modulable, plegable, ahorro de espacio, es perfectamente adecuado para espacios pequeños.

Con su capacidad para 2-4 personas, recibe a tus amigos o padres para cenar o almuerzo.

Multifunción, se puede utilizar como mesa de sala de estar o de cocina, consola o escritorio auxiliar.

Espacio optimizado con 2 extensiones integradas. Tamaño cerrado: 27 x 76 x 75 cm.

Mesa de Pared Plegable Tablero de Escritorio 80x50 cm en Blanco Mesa de Comedor Plegable Mesa de Cocina para Montaje en Pared Mesa de Pared Mesa Plegable para Montaje en Pared en Cocina Comedor € 69.90 in stock 2 new from €69.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MESA DE ESCRITORIO PLEGABLE DE PARED FUNCIONAL Y COMPACTA que se puede plegar y volver a plegar rápidamente y con total seguridad en los espacios más reducidos. Esta mesa plegable de pared ahorra espacio.

MESA UNIVERSALMENTE USABLE para fijar a la pared en la cocina y la oficina. Perfecta como mesa de comedor, mesa de cocina, mesa de bar, escritorio o como estación de trabajo para la oficina en casa.

PLACA DE MESA ANTIRAYADO 80 cm x 50 cm revestida en blanco. Los ergonómicos y fuertes ángulos plegables de robusto metal en color blanco aseguran la mesa mural con una capacidad de carga de hasta 40 kg.

FÁCIL MONTAJE con ayuda de las detalladas instrucciones de montaje, podrá montar fácilmente el escritorio plegable en paredes de hormigón, piedra o madera. Se incluyen tornillos y tacos.

DUPI Mesa Multiusos Plegable, Mesa Auxiliar con Estructura Metal y Tapa Superior de Madera, Color Cambria, 79 * 79 € 79.95 in stock 1 new from €79.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PLEGABLE: Funcional y práctica. Podrás utilizarla como mesa auxiliar, y desplegándola disfrutarás de una mesa para poder comer en tu cocina.

ATEMPORAL: Diseño atemporal que encajará en cualquier ambiente.

ESTABLE Y ROBUSTO: La mesa está fabricada de metal y madera MDF. Gracias a su diseño estructural, ofrece una rigidez perfecta.

ESPACIO REDUCIDO: Cuenta con unas dimensiones de 75x40x79cm plegado. No ocupará espacio y podrás utilizarlo como mesas de despacho en cualquier rincón de tu casa.tar de un servicio perfecto, tanto en cocinas o salones comedores.

DATOS TÉCNICOS: Medidas: Alto 75cms, Tablero plegado 40x79cms; Tablero abierto 90x90cms

IDMarket EDI - Mesa consola plegable para 2 – 4 personas, madera, color blanco € 49.99 in stock 1 new from €49.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Déjese por la mesa plegable EDI de diseño y colores blanco/forma de haya muy moderna

Modulable, plegable, ahorra espacio, es perfectamente adecuada para pequeños espacios de vida

Con su capacidad de 2 a 4 personas, reciba a tus amigos o padres a cenar o comer

Multifuncional, se puede utilizar como mesa de salón o cocina, consola, escritorio auxiliar.

Espacio optimizado con sus 2 extensiones integradas. Tamaño cerrado: 27 x 76 x 75 cm.

MOMMA HOME Mesa Comedor de Cocina Extensible y Plegable. Mesa Modernas, Color Roble Rustico/Blanco, Modelo Pompeya, Medidas 80x40/80x78 cm € 179.95 in stock 1 new from €179.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mesa Pompeya es una excelente opción para espacios reducidos gracias a su diseño extensible tipo libro que permite aumentar su capacidad. Es una mesa de cocina extensible y mesa comedor extensible, que se adapta a tus necesidades.

Con acabados en MDF roble y estructura de armazón en color blanco, esta mesa cuenta con un diseño moderno y elegante que se adapta a cualquier ambiente. Es una mesa comedor blanca que se integra perfectamente en un mueble salon blanco.

Además de su extensión, la mesa Pompeya también cuenta con un cajón práctico para guardar utensilios y herramientas que se utilizan con frecuencia. Es una mesa extensible con cajón que te permitirá almacenar todo lo que necesitas.

La estructura de patas en metal blanco ofrece una base sólida y resistente para la mesa. Es una mesa comedor extensible con patas de metal que proporcionan estabilidad y durabilidad.

Con medidas de 40cm de ancho, 80/80cm de largo y 76cm de altura, la mesa Pompeya es una opción ideal para combinar con los muebles de la cocina o el salón. También es una mesa camilla rectangular, mesa cocina plegable y mesa plegable comedor, adaptable a tus necesidades. Si buscas muebles de salon, la mesa Pompeya es una excelente elección.

HOMCOM Mesa de Comedor Plegable con 2 Alas Abatibles Mesa Auxiliar de Madera para Cocina Salón 104x76x73,7 cm Blanco € 66.99

€ 63.99 in stock 1 new from €63.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MODERNA: Esta mesa de estilo moderno y elegante en color blanco, encajará fácilmente con su mobiliario y decoración. Perfecta como mesa auxiliar para 1-2 personas

PLEGABLE: Ahorra espacio en tu cocina o comedor con esta mesa plegable. Las alas de la mesa se pueden plegar por separado o de forma conjunta según tus necesidades. Ideal también como mesa auxiliar

FÁCIL DE AJUSTAR: El mecanismo de cierre y apertura de las alas de esta mesa mediante pestillo, proporcionan un uso muy intuitivo y fácil. Tan sencillo como pasar el pestillo para fijar el ala, o tirar de él para liberarla y plegarla

RESISTENTE: Hecha de tablero laminado de madera duradero para uso prolongado. La superficie laminada ofrece una gran resistencia y es fácil de limpiar, pasando un paño húmedo. Los pestillos son de acero inoxidable para garantizar su buena funcionalidad y resistencia

MEDIDAS TOTALES: 104x76x73,7 cm (LxANxAL); Capacidad máxima de carga: 30 kg

SoBuy FWT20-W Mesa Plegable de Pared, Escritorio para Fijar en la Pared con Pizarra Frontal Blanco ES € 59.95 in stock 1 new from €59.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material :Hecha de MDF.Capacidad máxima:80 kg, Peso:10kg.

Dimensiones del producto: (LxPxH):75 x 50 x 76 cm; Dimensiones de pizarra(LxH):34 x 62 cm.

Este escritorio de pared dispone de una pizarra. Puede doblarlos y colgarlos en la pared para su uso y la pizarra se puede utilizar como bloc de notas o como menú.

Es perfecta como escritorio y también como mesa de cocina. Gracias a sus líneas sencillas y elegantes, es capaz de encajar a la perfección en decoraciones muy variadas. Puede comprarlo juntos con la silla:FST06-W.

Fácil de montar con las instrucciones de montaje ilustradas y las partes numeradas.

IDMarket - Mesa consola plegable EDI 2-4 personas forma de haya y negro diseño industrial € 54.99 in stock 1 new from €54.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hazte con la mesa plegable EDI bimaterial de color negro y forma de haya ultra moderna

Modulable, plegable, ahorro de espacio, se adapta perfectamente a pequeños espacios de vida

Con su capacidad para 2-4 personas, recibe a tus amigos o padres para cenar o almorzar

Multiusos, utilízala como mesa de salón o cocina, consola, escritorio auxiliar

Espacio optimizado con sus 2 extensiones integradas. Dimensiones cerrada: 76 x 31,5 x 75 cm. Metal 2 x 2 cm

MAYMA Mesa Plegable de Pared, Mesa Plegable con Tapa de Pared, Escritorio de Ordenador, pequeña casa multifunción Mesa de Comedor Plegable, Mesa de Cocina, Negro (Blanco-80 * 60 * 1.6cm) € 59.00 in stock 2 new from €59.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ 【Material duradero】 la Mesa de pared plegable está apoyada por soportes de madera maciza, tiene una estructura triangular robusta, no se deforma, es duradera y se fija firmemente a la pared y a la Mesa plegable. Las mesas plegables colgantes en la pared ofrecen un espacio adicional para trabajar o comer, que se puede doblar cuando no es necesario.

✔ 【Diseño plegable】 la Mesa colgante de pared tiene un diseño plegable, que se puede desplegar durante su uso, lo que ahorra efectivamente espacio en la casa, no ocupa espacio, es fácil de doblar y guardar, y es fácil de operar. Las mesas de computadora plegables son muy adecuadas para cocinas estrechas, pasillos o habitaciones pequeñas.

✔ 【Diseño minimalista】 el diseño de la Mesa colgante de pared es elegante y simple, la Mesa se trata con un proceso de pintura de piano suave y resistente al desgaste, impermeable y a la humedad, fácil de limpiar.

✔ 【Mesa de pared multifuncional】esta mesa de pared se puede utilizar en mesas de computadora, escritorios, escritorios, mesas pequeñas, mesas de almacenamiento de cocina, mesas de café, mesas de maquillaje, mesas de trabajo, etc., y es muy adecuada para instalarse en cocinas estrechas, pasillos, oficinas, salas de estar, dormitorios, baños u otras habitaciones pequeñas en casa.

✔ 【Fácil de instalar】 solo tiene que doblar la Mesa en unos segundos y desmontarla según sea necesario. Es cómodo usar esta mesa de cocina. La Mesa de la pared plegable está en un ángulo de 90 grados con la pared. READ Representantes del Partido Republicano, es poco probable que Trump desafíe los votos electorales

HOMCOM Mesa de Comedor Plegable de Almacenaje con 4 Compartimentos para Comedor Salón Mesa Auxiliar Escritorio Madera Ahorra Espacio 3 Formas € 139.99 in stock 1 new from €139.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MESA CON 2 ALAS ABATIBLES: Mesa de comedor extensible fácil de plegar y desplegar, perfecta para espacios pequeños. Las 2 alas laterales se pueden levantar y fijar mediante las patas de soporte

4 COMPARTIMIENTOS DE ALMACENAJE: En el centro de esta mesa plegable de comedor se encuentran 4 compartimentos en forma de cubos para que puedas guardar accesorios de cocina y utilizarla también como mueble de almacenaje extra

ESTRUCTURA RESISTENTE: La encimera y estantes de mesa de cocina plegable están hechos de MDF de madera y la estructura de las patas de metal. Soporta hasta 20 kg y no requiere apenas mantenimiento. Se limpia fácil con un paño húmedo

VERSÁTIL Y POLIVALENTE: Esta mesa plegable de cocina se puede usar como mesa para comer en comedores pequeños, como mesa de escritorio o trabajo en un estudio, o como mesa auxiliar para satisfacer tus necesidades de emergencia como fiestas, celebraciones o comidas con amigos o familiares

MEDIDAS TOTALES: Medidas extendidas: 169x60x75 cm (LxANxAL). Medidas extendidas de 1 lado: 99,5x60x75 cm (LxANxAL). Medidas plegadas: 33x60x75 cm (LxANxAL); Peso máximo soportado: 20 kg

JUANIO Mesa de Cocina Plegable con Acabado en Color Blanco Artik y Roble Canadian - Dim: 77 cm (Largo) x 31-140 cm (Ancho) x 79 cm (Alto) € 123.00 in stock 1 new from €123.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de comedor extensible y plegable con dos alas abatibles, con un bonito acabado de estilo nórdico en blanco Artik y Roble Canadiense.

Medidas de la mesa cerrada: 77 cm (Largo) x 31 cm (Ancho) x 78 cm (Alto). Medidas de la mesa abierta: 77 cm (ancho) x 142 cm (fondo) x 78 cm (Alto).

Producto certificado por la PEFC (asociación española para la sostenibilidad forestal)

Consta de aglomerado de alta densidad con una melamina de calidad e impermeable de larga durabilidad.

Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes)

Mesa Auxiliar con Alas Abatibles, Mesa Cocina, Acabado en Color Blanco Artik y Roble Canadian, Modelo Fly, Medidas: 77 cm (Largo) x 31-140 cm (Ancho) x 79 cm (Alto) € 119.90

€ 99.00 in stock 3 new from €99.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas de la mesa cerrada: 77 cm (Largo) x 31 cm (Ancho) x 78 cm (Alto). Medidas de la mesa abierta: 77 cm (ancho) x 142 cm (fondo) x 78 cm (Alto).

Mesa multifuncional, mesa plegable de diseño minimalista. Ideal como mesa de mesa de preparación, de cocina, escritorio … en colores neutros, estructura blanco mate y sobre en tono Roble Canadian con veteado de madera de roble claro.

La mesa Fly destaca por su practicidad, mesa multiposición con alas abatibles e independientes, así que consigues hasta 3 posiciones de apertura; podrás adaptarla a cualquier espacio y medidas.

Contiene un sistema de abierto-cerrado de forma abatible y fijación con pivote, además de unas bisagras de libro metálicas muy suaves y muy fáciles de manejar.

El acabado de la mesa es ideal para cualquier decoración, con diseño elegante y color neutro, podrás adaptar la mesa en cualquier estancia de tu hogar. Fabricado con aglomerado de alta densidad, melanina de gran calidad y de larga durabilidad, producto certificado por la PEFC (asociación española para la sostenibilidad forestal).

SoBuy OGT18-N,ES Set Mesa Alta de Bar y 2 Taburetes,Mueble Plegable para Cocina (2 Taburetes) € 76.95 in stock 1 new from €76.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capacidad máxima:de taburete: 150 kg, de la mesa :45kg Peso de envío:12.9kg. Se despliega de forma muy sencilla y se pliega rápidamente para llevarlo más fácilmente a cualquier parte o guardarlo ocupando el mínimo espacio.

Medidas de la estructura (L, P, H): De la mesa: 90cm x 45cm x 74 cm De taburete: φ30 x 47cm. Ideal para disfrutar de cenas familiares, desayunos o copas con los amigos

Set de una mesa y dos taburetes. Este juego de comedor añade un toque de modernidad a tu comedor, cocina o salón.

Hecha de material de MDF, metal y PVC. La superficie se puede limpiar fácilmente con un paño húmedo. Buena fabricación y la estabilidad combina la calidad y elegancia de esta mesa y sillas.

Mueble de fácil montaje ,se envia con instrucciones de montaje y Cómoda en estilo moderno

Homcom Mesa Plegable con Ruedas Estante Multifuncional para Comedor Salón 3 Formas Mesa Auxiliar Mesa Auxiliar Blanco y Madera € 77.99 in stock 2 new from €77.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MESA CON 2 ALAS ABATIBLES: Mesa abatible de cocina fácil de plegar y desplegar, perfecta para espacios limitados, con capacidad para hasta 4-6 personas. Las 2 alas laterales se pueden levantar y fijar mediante patas de soporte

ESTRUCTURA RESISTENTE: Mesa plegable de comedor con estructura resistente de melamina de madera de alta calidad. Soporta hasta 20 kg y no requiere apenas mantenimiento. Se limpia fácil con un paño húmedo

FÁCIL DE MOVER: Esta mesa de cocina plegable tiene 2 ruedas con freno para que la puedas mover de forma fácil y cómoda de un lado a otro sin tener que levantarla ni cargarla a peso

VERSÁTIL Y POLIVALENTE: Esta mesa plegable de cocina se puede usar como mesa para comer en comedores pequeños, como mesa de escritorio o trabajo en un estudio, o como mesa auxiliar para satisfacer tus necesidades de emergencia como fiestas, celebraciones o comidas con amigos o familiares

MEDIDAS TOTALES: Medidas totalmente extendidas: 120x80x73 cm (LxANxAL). Completamente plegada: 80x15x73 cm (LxANxAL). Medidas con 1 lado elevado: 80x67,5x73 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 20 kg

Mesa de cocina plegable flotante montada en la pared, mesa de pared plegable de madera, acabado de pintura de piano, mesa de comedor para sala de estar, pasillo (tamaño: 100 x 30 cm, color: negro) € 112.90 in stock 1 new from €112.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resistente y duradera: esta elegante mesa plegable compacta puede soportar hasta 88 libras. Úsalo como escritorio, dormitorio, sala de estar, lavandería, garaje, barra de sótano, estudio, barra de alimentos o bebidas para entretenimiento, mesa de costura, banco de trabajo general, extensión de encimera de cocina. Puede contener libros pesados, incluso lavandería, puede contener ropa pesada, bolsas de comestibles, herramientas eléctricas, tanques de agua o artículos voluminosos del hogar, etc.

Materiales de alta calidad: hecho de materiales de protección del medio ambiente de grado E0 de alta calidad, acabado de pintura de piano, MDF de 18 mm de grosor, alto brillo, impermeable, fácil de limpiar, colores más cálidos, más fácil de crear una vida cálida.

Mejora el rendimiento de seguridad: las cuatro esquinas de la mesa están pulidas para evitar golpes diarios y evitar arañazos en la ropa y la piel. No afecta a la apariencia después de plegar. La mesa plegable se puede instalar en la pared a la altura deseada, por ejemplo, a la altura de un bar o mesa de comedor. También es adecuado para que los niños lo utilicen como un escritorio pequeño. Se puede estirar cuando está en uso, y se puede plegar y ocultar en la pared cuando no esté en uso.

Fácil de instalar: instalación de perforación de agujeros, operación simple y conveniente, el tiempo de instalación no será demasiado largo, necesita ser instalado en una pared de ladrillo o pared de hormigón. Simplemente dobla y despliega la mesa según sea necesario en cuestión de segundos. Esta mesa de comedor es muy cómoda de usar. La mesa plegable de pared se mantiene en la posición correcta (90 grados a la pared).

Garantía de calidad: busca al vendedor "CYGJYZOD" al comprar, somos el vendedor regular de este producto, ya que nuestros productos tardarán mucho tiempo durante el transporte, si tienes algún problema de calidad, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, haremos todo lo posible para lidiar con él hasta que estés satisfecho.

COSTWAY Mesa Plegable Pared de 80 cm x 60 cm, Escritorio Flotante para Espacios Pequeños, Estación de Trabajo Plegable para Cocina, Dormitorio, Lavadero, Estudio (Blanco) € 61.99 in stock 1 new from €61.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño de doble plegado】A diferencia de otros escritorios plegables Pared, nuestra mesa se puede plegar completamente en la pared de 7 cm de ancho cuando no se usa, pero también se puede plegar por la mitad 80x36cm cuando no se tienen muchos objetos que poner.

【Adecuada para espacios reducidos】Esta mesa plegable tiene un diseño montado en la pared para proporcionar espacio de almacenamiento sin ocupar espacio en el suelo. Además, el amplio escritorio ofrece espacio 60x80cm para guardar el ordenador portátil, tazas, libros, aperitivos y mucho más.

【Fácil de montar y limpiar】Con instrucciones detalladas y todos los accesorios de montaje, este escritorio plegable es fácil de montar. Cada tornillo y perno tiene su propio código, lo que facilita el montaje. Además, la superficie lisa del escritorio con pintura impermeable es fácil de limpiar con un paño húmedo.

【Estructura robusta】Hecho de MDF y madera de pino maciza, este escritorio plegable garantiza una excelente estabilidad y durabilidad. Además, el robusto soporte triangular de madera proporciona un fuerte apoyo a todo el escritorio, con una capacidad de carga de 40 kg.

【Estilo moderno y amplia aplicación】Su aspecto moderno lo convierte en un elemento perfecto para su hogar. Esta mesa multifuncional puede utilizarse como es

Mesa plegable de pared, 80 x 40 cm, color blanco, mesa de comedor, mesa de cocina, mesa de bar, mesa de pared, mesa de bar, mesa de pared, plegable, para montaje en pared, oficina, cocina, comedor € 68.27 in stock 2 new from €59.90

2 used from €61.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUNCIONAL Y COMPACTA Mesa plegable de pared que puede plegarse y volverse a plegar rápidamente en los espacios más pequeños. Esta mesa plegable montada en la pared es un verdadero ahorro de espacio.

MESA UNIVERSALIZADA para fijar a la pared en la cocina y la oficina. Perfecto como mesa de comedor, mesa de cocina, mesa de bar, escritorio o como estación de trabajo para la oficina en casa.

PLACA DE MESA ANTI-RAYADO 80 cm x 40 cm revestida de blanco. Los ángulos de plegado ergonómicos y resistentes de metal robusto en color blanco aseguran la mesa mural con una capacidad de carga de hasta 40 kg.

FÁCIL MONTAJE con la ayuda de las detalladas instrucciones de montaje, puede montar fácilmente el escritorio plegable en paredes de hormigón, piedra o madera. Se incluyen tornillos y tacos.

OPINIONES POSITIVAS DE LOS CLIENTES muy contentos de ver los numerosos y honestos comentarios de nuestros felices clientes aquí y ver este gran escritorio plegable por sí mismo. READ Los 30 mejores Enchufes De Superficie capaces: la mejor revisión sobre Enchufes De Superficie

HOMCOM Mesa de Comedor Plegable con Ruedas Mesa de Cocina Extensible para Espacio Pequeño con 2 Alas Abatibles y Estantes 140x80x74 cm Madera Natural € 132.99

€ 104.99 in stock 1 new from €104.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de comedor multifuncional para 4-6 personas y escritorio de oficina 2 en 1

Se pliega fácilmente en el suelo o en los 2 lados para ahorrar espacio

Las ruedas permiten un movimiento conveniente y flexible

Hecho de madera aglomerada de 15 mm de grosor, lo que lo hace estable y duradero

Color: madera natural. Material: madera aglomerada, metal, plástico. Tamaño abierto: 140 × 80 × 74 cm. Tamaño con un lado: 82 × 80 × 74 cm. Tamaño sin lados: 80 × 23,5 × 74 cm. Carga máxima: 15 kg

Escritorio Plegable para Computadora, Mesa Plegable Portatil de Estilo Industrial, Escritorio Ordenador Oficina, Mesas Plegables Cocina, Mesa de Estudio Madera, Metal Robusto, Marrón, 80x45.5x74 cm € 50.99 in stock 1 new from €50.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de Alta Calidad: Usamos tableros de partículas de grado E1 para este mesa plegable portatil. Gracias al material duradero, la escritorio Marrón tiene la buena estabilidad con una superficie lisa, resistente a los arañazos y fácil de limpiar

Estructura Estable y Duradero: La estructura de patas está fabricada con tubos de acero de calidad, que es robusta y estable. El diseño de las varillas en forma de X da la máxima estabilidad a la mesa escritorio plegable y toda la estructura es sólida y compacta. Los pies antideslizantes se pueden ajustar para mantener la estabilidad incluso en el suelo irregular y proteger el suelo de arañazos.

Diseño Plegable: Si desea ahorrar espacio, este escritorio ordenador plegable es una excelente opción. el tamaño de la mesa ordenador plegable es de 80x45.5x74 cm, después del plegado, el ancho es inferior a 6 cm, es muy fácil de guardar. Cuando no está en uso, la mesa cocina plegable se puede plegar en la esquina, abajo de la cama, detrás de la puerta, etc.

Mesa Abatible Práctica: basta con consultar el plano de instrucciones tras recibir el paquete y montarlo sin más, plegar o desplegar este mesas plegables sólo lleva unos segundos y es muy fácil de plegar y guardar sin ocupar espacio. El tablero es grande y de altura adecuada, lo que puede satisfacer sus necesidades diarias de trabajo o estudio, y también se puede utilizar como mesa de estudio para tu hijo

Estilo Industrial: El concepto industrial de este mesa plegable escritorio se adapta a cualquier decorado y estilo de hogar, por lo que le dará un toque contemporáneo a cualquier despacho, habitación de estudio o salón. Se puede usar como mesa de estudio, mesa plegable cocina, estación de trabajo de oficina, mesa de juegos PC, mesa de café, mesa de reuniones, mesa de hecha a mano, mesa de computadora, mesas de picnic, mesa de comedor.

Mesa para montaje en Pared con Pata de Mesa para comedor y cocina - Tablero Plegable de Escritorio 80x50 cm en Blanco € 89.90 in stock 1 new from €89.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MESA PLEGABLE DE PARED FUNCIONAL Y COMPACTA que puede plegarse y volverse a plegar rápidamente en los espacios más reducidos. Esta mesa plegable montada en la pared es un verdadero ahorro de espacio.

MESA DE USO UNIVERSAL para fijar a la pared en la cocina y la oficina. Perfecto como mesa de comedor, mesa de cocina, mesa de bar, escritorio o como estación de trabajo para la oficina en casa.

PLACA DE MESA ANTI-RAYADO 80 cm x 50 cm revestida de blanco. Las robustas bisagras de metal resistente y la pata retráctil de la mesa en cromo aseguran la mesa de pared con una capacidad de carga de hasta 50 kg.

FÁCIL MONTAJE con la ayuda de las detalladas instrucciones de montaje, puede montar fácilmente el escritorio plegable en paredes de hormigón, piedra o madera. Se incluyen tornillos y tacos.

COSTWAY Conjunto de Mesa y Sillas Plegables de 3 Piezas, Mesa Versátil Plegable con 2 Estantes de Almacenamiento y 4 Cestas Extraíbles, Mesa con 2 Taburetes Plegables para Cocina, Marrón Claro € 199.90 in stock 1 new from €199.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Conjunto de Comedor Plegable Multifuncional】El conjunto de mesa y sillas plegables de 3 piezas es una buena opción para habitaciones limitadas, como apartamentos. La mesa abatible tiene 3 modos de plegado y puede servir como mesa de comedor, mesa de bar, escritorio o mesa de consola.

【Amplio Espacio de Almacenamiento】Cuando está completamente extendida, la superficie de la mesa mide 112 cm de largo x 84 cm de ancho, lo suficientemente grande para acomodar platos en una cena romántica. Debajo de la mesa, hay 2 estantes de malla metálica y 4 cestas extraíbles de alambre metálico para guardar utensilios de cocina, platos y otros objetos.

【Fácil de Mover y Bloquear】La mesa plegable tiene 6 ruedas suaves y silenciosas que facilitan su movimiento. Además, se puede utilizar como carrito de servicio para una fiesta de buffet o barbacoa. Cuatro de las ruedas están equipadas con frenos para asegurar la mesa en su lugar.

【Taburetes Robustos y Cómodos】Los taburetes plegables que ahorran espacio están compuestos por un asiento redondo y una estructura resistente en forma de X, que proporciona un asiento cómodo y una gran capacidad de carga. Las patas de metal están equipadas con protectores para evitar daños en el suelo de madera.

【Montaje y Mantenimiento Fácil】Las sillas de comedor vienen completamente ensambladas, por lo que solo necesitas armar la mesa siguiendo las instrucciones detalladas. Además, el material de alta calidad y la superficie resistente al agua facilitan la limpieza diaria.

