Los 30 mejores mochila jurassic world capaces: la mejor revisión sobre mochila jurassic world

Jurassic World- Mochila, Adaptable a carro, Mochila escolar, Bolsas niños juveniles, Viaje, Backpack, Multicolor, Parque Jurásico, Producto oficial (CyP Brands) € 35.99

€ 23.92 in stock 10 new from €23.92

Amazon.es Features JURASSIC WORLD: Marca estilo con la mochila juvenil Danger de Jurassic World

CARACTERÍSTICAS: Interior con un compartimento para portátil o tablet y dos compartimentos pequeños. Tiradores de cuerda de alta resistencia. Un bolsilllo central exterior. Tirantes regulables, acolchados y ergonómicos para un mejor ajuste a la espalda. Espaldera acolchada para mayor comodidad y con asa superior para facilitar su agarre

MATERIALES: Material 100% poliéster cruzado de gran calidad, tejido transpirable duradero y agradable al tacto

MEDIDAS: 30 x 42 x 17 cms. Adaptable a carro

PRODUCTO DE CALIDAD: Diseñado en España siguiendo todos los procesos de fabricación y calidad de acuerdo con la normativa europea. Utilizamos materiales resistentes y de gran calidad en todos nuestros productos poniendo gran esfuerzo en crear diseños especiales para ti

Jurassic World Mochila | Mochilas Escolares Niño | Bolsa Dinosaurio para Niños € 26.95 in stock 2 new from €26.95

Amazon.es Features Producto con Licencia Oficial de Jurassic World: Prepárate para sorprender a tu pequeño explorador con esta mochila con licencia oficial de Jurassic World! Con una vibrante impresión de sus dinosaurios favoritos, esta mochila infantil convertirá cada día en una emocionante aventura dino-mítica!

La Aventura Espera: ¡Enciende la imaginación de tu pequeño y prepáralo para épicas aventuras con esta mochila escolar Jurassic World diseñada para alimentar su sentido de la aventura! Con un compartimento principal con cremallera, un bolsillo frontal y bolsillos de malla en los costados, es como equiparlos con su propio kit de caza de dinosaurios.

Espaciosa y Organizada: Mantén a tu hijo organizado como un verdadero experto de Jurassic! Esta mochila dinosaurio para chicos ofrece un espacioso compartimento principal para guardar libros, cuadernos y loncheras, junto con un conveniente bolsillo frontal para lápices, bolígrafos y notas secretas sobre dinosaurios. No más tesoros perdidos en las profundidades de una mochila.

Ajuste Personalizado: Deja que tu pequeño aventurero se mueva libremente con esta mochila escolares de dinosaurio que viene con correas ajustables, asegurando un ajuste perfecto para aventureros de todas las tallas. Diseñada para mantenerlos cómodos durante las sesiones de persecución de dinosaurios más intensas, ¡pueden correr, saltar y rugir de alegría sin preocupaciones!

Bolsillos de Malla en los Costados: Equipa a tu pequeño fanático de los dinosaurios para las aventuras más salvajes con la conveniencia adicional de un bolsillo de malla en los costados. Esta característica dino-rífica les permite guardar su botella de agua o snack al alcance fácil, asegurando que puedan recargar energías y mantenerse hidratados mientras acechan a las criaturas prehistóricas!

MOCHILA INFANTIL ADAPT.CARRO JURASSIC WORLD "DOMINION" € 31.43

Amazon.es Features Safta Jurassic World Dominion Oficial infantil. Doble cremallera ideal para niños de 5 a 14 años. 2 años de garantía.

Confeccionada con un material de poliéster muy resistente y cremalleras suaves. Fácil de lavar.

Adaptable a Carrito Portamochilas Safta. Hombreras ergonómicas y acolchadas. Bolsillo frontal de gran formato.

Tiradores en los cursores para facilitar su apertura. Doble tirador en cremallera principal. Costuras reforzadas. Asa de mano en la parte superior.

Utilidad perfecta tanto para uso escolar como para uso diario, extraescolares y excursiones. READ Los 30 mejores Marcador Ropa Niños capaces: la mejor revisión sobre Marcador Ropa Niños

Jurassic World - Mochila 43cm Adaptable a Trolley, Material escolar, Mochila escolar, Backpack, Multicolor, Unisex, Parque Jurásico, Producto oficial (CyP Brands) € 38.95 in stock 12 new from €35.16

Amazon.es Features JURASSIC WORLD: Marca estilo con la mochila Danger de Jurassic World

CARACTERÍSTICAS: Tres amplios compartimentos exteriores. Cierre con cremalleras y tiradores de cuerda de alta resistencia. Interiormente forrada. Además tiene dos bolsillos laterales con malla reforzada de gran calidad para botellas y accesorios. Tirantes regulables, acolchados y ergonómicos para un mejor ajuste a la espalda. Espaldera acolchada para mayor comodidad, con asa superior reforzada en goma de gran resistencia que aporta un plus de confort a su manejo. Adaptable a carro. Material 100% poliéster cruzado de gran calidad, tejido transpirable y duradero

PRODUCTO DE CALIDAD: Diseñado en España siguiendo todos los procesos de fabricación y calidad de acuerdo con la normativa europea. Utilizamos materiales resistentes y de gran calidad en todos nuestros productos poniendo gran esfuerzo en crear diseños especiales para ti

MARCA: Este producto licenciado es oficial y 100% original

Jurassic World - Mochila Juvenil Adaptable a Trolley, con Cremallera, Bolsillos Frontales, Multicolor (CyP Brands) € 33.98 in stock 3 new from €33.98

Amazon.es Features JURASSIC WORLD: Marca estilo con la mochila juvenil de Jurassic Word

CARACTERÍSTICAS: Interior con un compartimento para portátil o tablet y dos compartimentos pequeños. Tiradores de cuerda de alta resistencia. Un bolsilllo central exterior. Tirantes regulables, acolchados y ergonómicos para un mejor ajuste a la espalda, la espaldera va acolchada para mayor comodidad, con asa superior para facilitar su agarre

MATERIALES: Material 100% poliéster cruzado de gran calidad, tejido transpirable duradero y agradable al tacto

MEDIDAS: 30 x 42 x 17 cms. Adaptable a carro

MARCA: es un producto licenciado oficial y 100% original

Amazon.es Features Safta Jurassic World Dominion Oficial mochila infantil escolar para niños en guardería. Ideal para niños de 2 a 5 años. 2 años de garantía.

Confeccionada con un material de poliéster muy resistente y cremalleras suaves. Fácil de lavar.

Tiradores en los cursores para facilitar su apertura. Doble tirador en cremallera principal. Costuras reforzadas. Asa de mano en la parte superior y tarjeta de identificación personal.

Ideal para niños de guardería. Mochila perfecta tanto para uso escolar como para uso diario, extraescolares y excursiones. Mochila Adaptable a carro Safta (Ultraligero y Ruedas PVC).

Medidas: Ancho 220mm. Largo 100mm. Alto 270mm. Capacidad 6L. Peso 0,21 Kg

Jurassic World Mochila Escolar - Mochilas Escolares para Niños(Verde) € 23.99 in stock 2 new from €23.99

Amazon.es Features Genial para la vuelta al cole de los pequeños fans de dinosaurios, esta mochila Jurassic World con estampado de T Rex

Tamaño perfecto: Esta mochila escolar niño es perfecta para todo tipo de actividades, con un espacioso compartimento principal y un bolsillo frontal. Tamaño: ver imágenes

Para uso diario: Mochilas infantil comodas y practicas perfectas para el día a día, con tirantes acolchados y ajustables para mayor comodidad

Regalos originales para niños: ¿Buscas regalos de dinosaurios originales? Sin duda, esta mochila de dinosaurios será el regalo perfecto para un cumpleaños o navidad

Oficial de Jurassic World: Mochila niño con licencia oficial de Jurassic World y exclusiva de Get Trend

MOCHILA DE 33 CM ADAPT.CARRO JURASSIC WORLD "DOMINION" € 39.90

Amazon.es Features Safta Jurassic World Dominion Oficial mochila multiusos. Ideal desde los 5 años. 2 años de garantía.

Confeccionada con un material de poliéster muy resistente y cremalleras suaves. Fácil de lavar.

Tiradores en los cursores de la cremallera para facilitar su apertura. Costuras reforzadas. Asa de mano en la parte superior. Interior forrado de tela. Doble compartimento con cremallera. Adaptable a carro portamochilas.

Bolsillos laterales portabotellas. Doble tirador en cremallera principal para facilitar su apertura. Espalda y hombreras acolchadas, ergonómica, cómoda y ajustable. Cantoneras protectoras de goma en la parte inferior.

Ideal para niños de guardería. Perfecta tanto para uso escolar como para uso diario, extraescolares y excursiones. Mochila adaptable a carro Safta (Ultraligero y Ruedas PVC).

Jurassic World Niños Mochila y Bolsa de Almuerzo Multicolor € 19.95 in stock 1 new from €19.95

Amazon.es Features Mercadería con la licencia oficial de Jurassic World. Un juego de mochila verde caqui y lonchera con el logo de Jurassic World

Esta mochila verde presenta tres estampados de Blue el velociraptor, Actividad Sísmica y un Rastreador de Dinosaurios, e incluye un bolsillo lateral de malla y un tirador de cremallera de goma de Jurassic World. Viene con una lonchera desmontable a juego con el logo de Jurassic World en negro. Dimensiones aproximadas: Mochila: Alto: 35cm Ancho: 27cm Fondo: 9cm Lonchera: Alto: 18cm Ancho: 24cm Fondo: 8cm

Prepara a tu fan de los dinosaurios para una aventura épica con esta increíble mochila

Una mochila ideal para los fans de Jurassic World

Les encantará mostrar su amor por la épica saga jurásica con este increíble juego de mochilas

Jurassic World Mochila, Diseño Dinosaurios Mochila Escolar, Mochila Infantil 3D, Mochila de Viaje, Regalo para Niños € 23.00 in stock 1 new from €23.00

Amazon.es Features Color Multicolor

Safta, Mochila Unisex niños, Mullticolor, Estándar € 48.44

Amazon.es Features Safta Jurassic World Dominion Oficial mochila escolar con carro Safta Evolution. 2 años de garantía.

Confeccionada con un material de poliéster muy resistente y cremalleras suaves. Fácil de lavar.

Sistema de sujeción Safta. Bolsillos laterales portabotellas. Tiradores en los cursores para facilitar su apertura. Doble tirador en cremallera principal para facilitar su apertura. Asa de mano en la parte superior. Bolsillo frontal de gran formato.

Diseño del carro patentado por Safta. El carro más silencioso y que menos vibra. Anti rozaduras y anti vuelcos. Carro polipropileno, acero pintado, rueda de 14cm cubierta de goma antivibración ultra silenciosas.

Espalda y hombreras acolchadas, ergonómicas, cómodas y ajustables. Medidas abierto: 84 cm Alto

Amazon.es Features Mochila oficial de Jurassic World: la bolsa definitiva para todos los fans de Jurassic Wolrd en una nueva temporada de color verde azulado. Nuestro diseño exclusivo tiene un montón de extras añadidos. Comenzando con el logotipo oficial de Jurassic World con tiradores de cremallera de goma y paneles frontales y laterales totalmente impresos y soporte lateral de malla para botellas. Sin olvidar el llamativo acabado de dinosaurios EVA 3D en la parte delantera. Esta bolsa de gran capacidad es perfecta para guardar todo. Perfecto para todos los fanáticos de los dinosaurios.

Diseño exclusivo: estas bolsas tienen un diseño exclusivo y solo se pueden encontrar en nuestra tienda. Hemos trabajado en colaboración con los creadores de Jurassic World para diseñar esta súper mochila. Este nuevo diseño tiene marcas de garras de dinosaurio en el panel lateral para parecer que los dinosaurios están tratando de salir de la bolsa. Entonces tenemos un efecto especial de EVA 3D elevado de un T-Rex y Rapter en la parte delantera con el nuevo logotipo oficial de Jurrasic World.

Gran bolsa multiusos: la medida estimada de la bolsa es de 36 cm x 30 cm. Lo suficientemente grande incluso como para adaptarse a carpetas A4, pero no a grandes para el uso diario. Son perfectos para la escuela, deportes o viajes. Tenemos correas de hombro extra acolchadas para mayor comodidad y apoyo. Nuestro diseño súper fresco permitirá a tu hijo tener una bolsa de diseño único. Un regalo perfecto para todos.

Materiales de calidad: cada bolsa está hecha de material de lona fuerte pero ligero para garantizar que sea súper duradero mientras que es muy ligero. Lo suficientemente fuerte como para soportar el uso diario pesado. La bolsa se cierra con una fuerte cremallera y tiene ribetes alrededor de los bordes para mayor durabilidad.

Regalo de transformadores: un regalo perfecto para todos los fanáticos del mundo jurásico y los dinosaurios. Asegúrate de que tu fan de Jurassic World esté listo para su próxima aventura con esta gran bolsa.

Amazon.es Features Con esta mochila aventura infantil unisex de Jurassic Park con bolsillo frontal, malla elástica lateral, correa ajustable al pecho y asas acolchadas, los peques de la casa jugarán a ser exploradores y disfrutarán la mar de cómodos de cada salida al campo en familia o con el cole mientras van equipadísimos para cualquier aventura que se les presente! | Medidas 19.0 x 27.0 x 15.0 cm

¿Estás buscando mochilas de aventura completas para los peques de la casa? Con esta práctica mochila campo irán muy bien equipados a disfrutar de la naturaleza en sus excursiones | Línea explorador estampada con los personajes de Jurassic Park

Sus sistemas de ajuste y de cierre con hebillas y cintas ajustables aportan más seguridad y son tan sencillos de usar, que hasta los más peques podrán quitársela y ponérsela a su antojo ganando en independencia!

Para un mantenimiento óptimo - No lavar a máquina ni en seco, no usar blanqueadores ni secadora | No planchar

Amazon.es Features El juego de mochila de dinosaurio incluye mochila escolar, bolsa de almuerzo y estuche, adecuado para niños, niñas, estudiantes, niños, perfecto para la escuela, viajes, camping, senderismo, escapada de fin de semana, compras, ciclismo, etc., buena idea de regalo para la temporada de regreso a clases

Juego de mochila y bolsa de almuerzo para niños y niñas: diseño de impresión vivo, imagen de dinosaurio linda y fresca, correas de hombro acolchadas ajustables, mochila de material de malla de esponja transpirable y cómoda para aliviar la espalda y los hombros de los niños

Mochila ligera para niños y niñas: el juego de mochila está hecho de material de nailon de alta densidad con forro de poliéster, resistente al agua y duradero para usar, peso ligero para que los niños lo lleven fácilmente, protege la salud de la columna vertebral de los niños

Juego de mochila para niños de gran capacidad: la mochila escolar tiene 4 bolsillos y compartimento para laptop, la lonchera tiene 2 bolsillos y compartimento para iPad, el estuche puede poner muchos bolígrafos, suficiente espacio para las necesidades diarias escolares; cierre de doble cremallera, fácil de limpiar, bonita mochila para niños de 6 a 12 años de edad

Juego de mochila de 3 piezas. Dimensiones: mochila escolar para niños: 42 cm de alto x 32 cm de largo x 17 cm de ancho. Bolsa de almuerzo para niños: 25 cm de alto x 20 cm de ancho x 25 cm de alto. 0.01" L x 1.97 pulgadas de ancho (13 cm x 25 cm x 5 cm), bonito juego de mochila para niños de 6 a 12 años de edad READ Los 30 mejores plancha de pelo ghd capaces: la mejor revisión sobre plancha de pelo ghd

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features * EL MEJOR EQUIPO * Para sus primeros pasos en la escuela, la mochila merienda se convertirá rápidamente en el indispensable de tu pequeño.

* CALIDAD INMEJORABLE * Esta mochila Jurassic World negra y roja de 31 cm está fabricada en poliéster y es muy resistente al desgarro y al desgaste. Ligera, será perfecta para las clases de preescolar.

* TAMAÑO PERFECTO * Mide 24 cm de largo, 8 cm de ancho y 31 cm de alto, y pesa 210 gramos. Su compartimento con cremallera y su bolsillo con cremallera permiten a tu hijo guardar sus cosas con cuidado, e incluso esconder sus pequeños secretos

* COMODIDAD Y ERGONOMÍA * Este producto será cómodo de llevar gracias a sus correas ajustables y acolchadas.

* EL PRODUCTO MÁS ESTILOSO * ¡Tu hijo será fan de esta mochila de Jurassic World! En negro y rojo, este dinosaurio hará las delicias de los pequeños aventureros. Esta mochila tiene una garantía de 2 años.

Grupo Erik Mochila escolar - Mochila escolar colegio ideal vuelta al cole / Mochila escolar niña - Mochila escolar niño - Material escolar y papelería - Licencia oficial € 29.99 in stock 8 new from €29.99

Amazon.es Features ¿Eres fan de la saga jurásica? Sí te gustan tanto como a nosotros las películas de Jurassic Park y Jurassic World esta mochila dinosaurio tiene que ser tuya. Comienza el nuevo curso con esta mochila instituto perfecta para guardar tus libros y carpetas, y llevarlos cómodamente y con estilo a clase

PRÁCTICA Y CÓMODA - Nuestra mochila para niños podrás llevarla colgada de los hombros con sus correas ergonómicas y ajustables o la podrás coger de su asa. Genial para llevar siempre lo imprescindible a cualquier lugar: colegio, actividades extraescolares o de finde con tus amigos

DISEÑO - Nuestra mochila asas posee el tamaño óptimo y bastante espaciosa (27 x 35 x 11 cm). Además, posee un cierre de cremallera, un bolsillo exterior frontal con cremallera y dos bolsillos laterales, y uno interior ideal para meter tú ordenador portátil

CALIDAD - Nuestras mochilas escolares juveniles están fabricadas con materiales de gran calidad, dándole un toque moderno y divertido. Fabricadas en poliéster, donde hemos cuidado cada detalle para que se convierta en tu mochila preferida

ERIK - Especializados en papelería, merchandising y póster con las licencias más actuales del mercado. Calidad y diseño es lo que nos caracteriza

Amazon.es Features Medidas:21x12x41

Con 2 compartimentos y 2 bolsillos laterales

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño apto para niños: esta mochila es ideal para que los niños lo lleven a la escuela, en casa o de viaje. Gracias a sus diseños llamativos, basados en algunos de los personajes de películas y TV más emblemáticos, a los niños les encantará usarlo todos los días.

Características: esta mochila tiene un gran compartimento con cremallera, correas fáciles de ajustar, asa de agarre en la parte superior y un bolsillo lateral de malla para la botella de agua de los niños.

Diseño resistente: la mochila es ligera y está hecha de poliéster de buena calidad con costuras fuertes alrededor de los bordes y cremalleras fuertes.

Producto oficial: este es un producto con licencia 100% oficial. A los niños les encantarán los diseños y los llevarán a todas partes.

Dimensiones de la mochila: 31 cm (altura), 25 cm (ancho), 9 cm (profundidad)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño y funcionalidad: la mochila mide aproximadamente 37 cm de altura y 29 cm de profundidad y 10 cm de profundidad. La hace perfecta para llevar libros, juguetes, suministros, para viajar como equipaje de mano y mucho más

Amazon.es Features ▼ Mochilas escolares super lindas de dibujos animados, de moda, ligeras, suaves y coloridas, un regalo perfecto para tus hijos.

▼ Adecuado para niños y niñas de 6 a 12 años de edad, correas cómodas y ajustables.

▼ Tenga suficiente ritmo para las cosas de los niños, como juguetes, alimentos, frutas, libros pequeños, bolígrafos, etc.

▼ Material: Nylon.

▼ Cada niño pequeño quiere una personalidad y características de mochilas con estilo.

Amazon.es Features JURASSIC WORLD: Mochila de gran capacidad adaptable a trolley. Cuenta con un original diseño ideal para los amantes de la saga.

CARACTERÍSTICAS: Cuenta con un amplio compartimento principal y un bolsillo frontal para que puedas acceder fácilmente a los objetos que más utilizas. Está decorada con unas bandas de poliéster resistente y un mosquetón. Su bolsillo lateral es ideal para llevar una botella de agua.

PRODUCTO DE CALIDAD: Diseñado en España siguiendo todos los procesos de fabricación y calidad de acuerdo con la normativa europea. Utilizamos materiales resistentes y de gran calidad en todos nuestros productos poniendo gran esfuerzo en crear diseños especiales para ti

REGALO ORIGINAL: Este producto es ideal para regalar tanto a niños como a jóvenes. Es el regalo perfecto para navidad, un cumpleaños o una fecha especial

MARCA: Este producto licenciado es oficial y 100% original

Amazon.es Features Producto oficial de Jurassic Park de Half Moon Bay

Mochila de lona de algodón con forro de poliéster/algodón

Diseño retro con el logotipo de Jurassic Park y aspecto de ranger

Solo limpieza localizada

42 x 30,5 x 10 cm

Amazon.es Features Con estas práctica y preciosa mochila unisex con bolsillo frontal térmico, idóneo para llevar el bocadillo para el recreo, bolsillo lateral y malla elástica para la botella de agua, los peques de la casa disfrutarán del mundo de fantasía de los dinosaurios mientras van equipadísimos para cualquier aventura que se les presente en la vuelta al cole! | Mochila infantil con medidas 32.0 x 15.0 x 42.0 cm

¿Estás buscando una mochila pequeña, adaptada a su edad, para que tus hijos empiecen el curso y afronte la vuelta al cole con ilusión y en compañía de los dinosaurios de Jurassic Park? Con esta bonita mochila podrá aguantar el año escolar trayendo y llevando al cole todo el material escolar que necesita ya sea cargándola a la espalda gracias al diseño de espalda ergonómica y a las asas ajustables acolchadas o llevarla con un carrito para mochila

Además, esta mochila escolar de la colección de el tiranosaurio rex, para niños de 6 a 13 añostambién incorpora refuerzo de goma en la base para una mayor resistencia, 1 bolsillo térmico para conservar el almuerzo y 1 bolsillo lateral para lapices y notas que hacen que esta mochila sea la mejor opción para las peques y sus padres

Para un mantenimiento óptimo - Lavar a máquina, no lavar en seco, no usar blanqueadores ni secadora | No planchar

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mochila para niños, diseño de dinosaurio: Con una bonita impresión de dinosaurio con imagen 3D realista, esta mochila única es ideal como regalo para la vuelta a la escuela para tus hijos o hijas. Llamará la atención de muchos estudiantes cuando vayan a la escuela.

Mochilas de dinosaurio para el colegio: La mochila está hecha con material de nailon de alta densidad con forro de poliéster. Es ligera, resistente al agua y duradera, adecuada para la escuela, camping, viajes, senderismo, escapadas de fin de semana, compras, ciclismo, etc.

Mochila de dinosaurio de gran capacidad para niños y estudiantes: Un gran bolsillo principal con cremallera y capa interior, un bolsillo secundario con cremallera y dos bolsillos laterales de malla. Esta mochila escolar es lo suficientemente grande como para cargar libros, fiambreras, estuches, botellas de agua, paraguas, etc.

Mochila de dinosaurio para niños: Con cremalleras cómodas, un asa práctica y acolchada, una correa de hombro ajustable, una parte posterior gruesa y transpirable, y un dinosaurio personalizable impreso en la parte delantera, esta mochila es el compañero imprescindible de tus hijos en la escuela.

Dimensiones de la mochila de dinosaurio para niñas: 42 cm de alto x 32 cm de largo x 17 cm de ancho, 0,47 kg de peso. Comprueba la información del tamaño antes de comprar. READ Los 30 mejores Papel Termico 80 capaces: la mejor revisión sobre Papel Termico 80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥DISEÑO BONITO: Esta Vaschy mochila niños niñas, ligera y resistente al agua, presenta motivos únicos, coloridos y divertidos, inspirados en la obra de un talentoso artista, que harán las delicias de tu pequeño durante todo el día. Alentando a los niños a explorar sus sueños con imaginación y estilo.

♥BIEN ORGANIZADA: La mini mochila infantil está diseñada con cremalleras fáciles de usar para facilitar la apertura y el cierre, con un compartimento principal con cremallera, dos bolsillos laterales para botellas de agua y aperitivos, y bucles superiores para opciones de almacenamiento adicionales. El diseño lúdico y la disposición organizada lo convierten en el accesorio ideal para cualquier aventura

♥SPACIOSA CAPACIDAD: Con unas medidas de 8,6*4,7*12,5 pulgadas y un peso de sólo 0,35Kg, esta bonita mochila tiene una capacidad de 7L y cuenta con un divisor interior en el que cabe una tableta A4, libros de actividades y mucho más. Puede contener fácilmente una bolsa de almuerzo, cuadernos y una botella de agua, proporcionando una manera práctica de mantener las pertenencias de su hijo organizadas.

♥LIGERA Y CÓMODA: Fabricada en poliéster duradero y fácil de limpiar, nuestra mochila es ligera y perfecta para los niños que van a preescolar, a la guardería o a jugar. Las correas acolchadas ajustables para los hombros ofrecen soporte y comodidad, mientras que la correa ajustable para el pecho ayuda a estabilizar la carga durante las actividades del día.

♥IDEAL REGALO: Recomendada para niños de 2 a 4 años, la adorable mochila es el regalo perfecto para cualquier ocasión, como la vuelta al cole, cumpleaños, Navidad y Año Nuevo. A su hijo le encantará el diseño lúdico y la funcionalidad de esta adorable mochila, y usted apreciará su construcción duradera y sus prácticas características.

€ 7.63 in stock 6 new from €7.63 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas:24x10x30cm

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mochila infantil

Diseño: Jurassic World

Gran compartimento principal

Correas acolchadas y ajustables

Elementos reflectantes

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DIMENSIONES (38x26x16cm): nuestra mochila infantil cuenta con un amplio compartimento principal con cremallera para guardar libros y material escolar. Un accesorio compacto y ligero, ideal para los días de guardería o el tiempo libre. Práctica y fácil de llevar.

ALTA CALIDAD: nuestras mochilas son productos de calidad, duraderos y fáciles de limpiar. Es suficiente limpiarlas con una esponja con agua y un poco de jabón y quedarán como nuevas. El material poliéster con el que están fabricadas está diseñado para ofrecer la máxima resistencia y durabilidad. Además, siempre son materiales probados y seguros: la salud de los más pequeños es una prioridad para nosotros.

ACCESORIOS COMBINADOS: la colección Cool Kids ofrece una amplia gama de accesorios a juego. Puedes combinar mochilas, bolsas de almuerzo, estuches, trolleys y bolsas de deporte en los mismos colores y estampados. Nuestros coordinados son artículos perfectos para no pasar desapercibido y hacer que tus looks sean especiales en cualquier circunstancia.

DETALLES REFLECTANTES: las mochilas presentan perfiles reflectantes que reflejan la luz en días oscuros, lluviosos o de noche. Detalles que no solo dan un toque de estilo a las mochilas, sino también garantizan una visibilidad total y la máxima seguridad.

COLECCIÓN COOL KIDS: Los accesorios de la colección PERLETTI COOL KIDS presentan gráficos sofisticados y contemporáneos con estampados y detalles especiales. Actualizamos los diseños periódicamente para que se adapten a las tendencias del momento. Niños y niñas pueden elegir sus estampados favoritos y llevar siempre consigo un accesorio que combina tendencia y utilidad.

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de protección del medio ambiente impermeable de poliéster

Tamaño de aproximadamente 12 pulgadas, adecuado para niños menores de 6 años de edad

Cierre de cremallera, 1 compartimiento, 1 bolsa de malla en ambos lados

Correa de hombro ajustable y sistema de transporte de espalda transpirable

Diseño de impresión en 3D, llamativo, adecuado para viajes, escuela y deportes

Amazon.es Features Mochila 3D 32cm de Jurassic World

Licencia oficial

Producto de alta calidad

0

