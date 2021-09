Inicio » Productos de oficina Los 30 mejores Soporte De Portatil capaces: la mejor revisión sobre Soporte De Portatil Productos de oficina Los 30 mejores Soporte De Portatil capaces: la mejor revisión sobre Soporte De Portatil 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

Soporte Portátil Mesa 6 Ángulos Ajustables, Plástico ABS+silicona+aleación de aluminio, Soporte Ordenador Ventilado Plegable, Laptop Stand, Ligero Soporte Mesa para Macbook DELL XPS, HP, PC 10-15.6" € 14.99 in stock 2 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ajustable y Ergonómico】El soporte ajustable para computadora portátil eleva su computadora portátil de 2.15 "a 6" de altura para lograr un nivel de ojos perfecto, un total de 6 opciones de altura, lo que ayuda a corregir su postura y reducir el dolor de espalda, rigidez del cuello, dolores de muñeca y tensión ocular. Muy ergonómico y cómodo para leer y escribir.

【Robusta protección y soporte】Hecho de una resistente aleación de aluminio, la parte superior puede soportar un peso máximo de 20 kg; 2 almohadillas de goma en el gancho, 4 almohadillas de silicona antideslizantes en la parte superior e inferior, bordes lisos para evitar que el portátil se deslice y se rasque.

【Amplia Compatibilidad】 El soporte de la computadora es compatible con todos los portátiles de 10-15.6 pulgadas, como para MacBook Air / Pro, Google Pixelbook, Dell XPS, HP, ASUS, Lenovo ThinkPad, Acer, Chromebook, Samsung, Tablet, iPad y más. Sea su compañero ideal en el hogar, la oficina, el aeropuerto, la cafetería y el exterior.

【Diseño de Enfriamiento y Ventilación】El diseño hueco y el ángulo de inclinación hacia adelante ofrecen una gran disipación de calor y un flujo de aire natural para evitar que su portátil se sobrecaliente.

【INSTALACIÓN PORTÁTIL Y FÁCIL】Este soporte portátil plegable pesa solo 0.6 LIBRAS. Muy liviano para que se pueda retraer rápidamente en un tamaño delgado como un abanico para doblar papel. Solo se tarda 1 segundo en abrir, cerrar e instalar. Ahorre mucho tiempo y espacio.

Babacom Soporte Portatil Mesa, Plegable Ventilado Soporte Ordenador Portátil, 6 Ángulos Ajustable Elevador Portatil Laptop Stand Compatible con MacBook Lenovo HP PC 10-15.6”, ABS+Silicona € 12.99

€ 11.04 in stock 1 new from €11.04

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño Ergonómico de 6 Niveles】 El Babacom soporte portatil ofrece 6 niveles de ajuste de altura, satisface sus diferentes necesidades, lo que ayuda a arreglar su postura y reducir el dolor de espalda, rigidez de cuello, dolores de muñeca y fatiga ocular. Es un compañero de escritorio perfecto para deshacerse de la mala postura mientras usa la computadora portátil.

【Protección Total y Tacto Suave】 Hecho de plástico grueso de primera calidad y diseñado como una estructura de doble triángulo, el elevador portatil puede soportar hasta 11 libras (5 kg) de forma más estable. La almohadilla de silicona en el marco del soporte y 2 cojines de goma en los ganchos pueden asegurar su computadora portátil en su lugar y proteger al máximo su dispositivo contra rasguños y deslizamientos.

【Portátil, Plegable y Fácil de Instalar】 Este soporte para portátil solo pesa 0.4 libras. Muy ligero y se puede plegar rápidamente en un tamaño pequeño. Fácil de llevar a cualquier lugar con una bolsa de manga. Solo se necesitan 3 segundos para abrir, cerrar e instalar. Ahorre enormemente su tiempo y espacio. Ideal para exteriores y viajes de negocios.

【Diseño de Refrigeración y Ventilación】 El ángulo de inclinación hacia adelante y el diseño abierto ofrecen una mayor ventilación y más flujo de aire, así como una mejor disipación del calor, para proteger la computadora portátil del sobrecalentamiento del hardware y la CPU.

【Amplia Compatibilidad】 El Babacom soporte ordenador portátil es compatible con todas las computadoras portátiles / tabletas entre 10-15.6 pulgadas, compatible con MacBook Air / Pro, Google Pixelbook, Dell XPS, HP, ASUS, Lenovo ThinkPad, Acer, Chromebook, Microsoft Surface y iPad, etc. Nuestro laptop stand será el compañero perfecto para su preciado dispositivo.

Tokmali Soporte de Portátil, Aluminio Soporte para Laptop Portátil Plegable y Ajustable Soporte Ordenadores para Todos Los Portátiles11-17Pulgadas MacBook/Ordenadores Portátiles/Notebook/DELL/Lenovo € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Flexible y ajustable】 El soporte para laptop está hecho de aluminio robusto (soporta hasta a 6 kg). Puede aumentarlo o disminuirlo según sea necesario. Mantiene su computadora grande y estable, ahorra espacio en el escritorio y mantiene todo en orden.

【Alta estabilidad】 Soporte para laptop Ajustable 4 cojines de silicona antideslizantes en la parte inferior pueden evitar que el soporte se deslice y los ganchos protectores aseguran que la computadora no se deslice desde el soporte, lo que permite un uso más estable.

【Diseño Ergonómico】Soporte para portátil del diseño en forma de Z es adecuado para escribir, lo que mejora la postura sentada y alivia el dolor muscular causado por la posición sentada prolongada. Y puede ofrecer una altura de visualización cómoda (la altura de visualización se puede ajustar de 0 ° a 90 °).

【Material de diseño de ventilación】 Soporte de portátil ajustable del material de aleación de aluminio puede reducir efectivamente la temperatura de la computadora. La esquina frontal y el diseño abierto proporcionan buena ventilación y buena circulación de aire para evitar que la computadora se sobrecaliente.

【Ampliamente compatible】 Este soporte para laptop ajustable es adecuado para todas las tabletas y laptops de 10-17 pulgadas (como MacBook / MacBook Air / Macbook Pro / Notebook / Dell / HP / ASUS / Lenovo / Acer y otras laptops), Se puede utilizar en oficinas, salas de conferencias, bibliotecas, cocinas y salas de reproducción de música, es un gran regalo práctico para sus amigos y familiares.

LORYERGO 11-17.3" Soporte Portatil Mesa Plegable Ventilado Soporte Ordenador Portátil Height Ajustable Elevador Portatil Laptop Stand Compatible (Plata) € 32.49

€ 26.99 in stock 2 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ajuste de altura sin escalas】Gracias a su construcción estable, el soporte para portátiles es ajustable en altura y ángulo por medio de bisagras dobles con llave Allen. Puede elevar la altura de la pantalla del ordenador portátil de 4cm a 14cm para cumplir con el nivel de los ojos, el uso con teclados inalámbricos para una mejor postura.

【Amplia compatibilidad】Compatible con todos los portátiles de 11 a 17,3 pulgadas. El soporte de portátil Sliver está diseñado para ser simple y elegante. La ranura de almacenamiento de diseño único en el panel inferior hace un espacio de retención para los accesorios como el teclado inalámbrico, teléfono móvil, ratón inalámbrico etc, se ajusta a su hogar y la oficina perfectamente.

【Compañero óptimo para los ordenadores portátiles】El diseño hueco de ventilación puede ventilar bien el calor generado por los portátiles. Con almohadillas de silicona y ganchos de protección en el soporte del portátil para protegerlo de arañazos y deslizamientos, apreciamos su portátil tanto como usted.

【Construcción sólida】Está hecho de aleación de aluminio de calidad, pesado estable y robusto, soporta hasta 8 kg pero no se preocupa de que se tambalee. Se ve limpio y delicado, fácil de limpiar, a prueba de óxido y arañazos.

【Multifuncional y práctico】Multifuncional en muchas ocasiones como la oficina, sala de reuniones, biblioteca, cafetería, casa de cocina para sostener los ordenadores portátiles, tabletas, proyectores, menú, libros de música, revistas, etc. Un excelente regalo útil para sus amigos y familiares.

ivoler Soporte Portátil Mesa 10 Ángulos Ajustables, Aleación de Aluminio, Soporte Ordenador Portatil Ventilado Plegable para 10-15.6”Macbook, DELL, Chrome, Otros Portátiles y Tableta - Plata € 20.99

€ 12.27 in stock 5 new from €12.27

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ► 10 ángulos ajustables: El soporte portatil mesa de ivoler está diseñado ergonómicamente, con 10 ángulos ajustables (30°-75°).Le proporcionará la visión perfecta y una posición fija para aliviar el dolor de espalda, la rigidez en el cuello y la muñeca.

► Protector: Hecho de una resistente aleación de aluminio, la parte superior puede soportar un peso máximo de 20 kg; 2 almohadillas de goma en el gancho, 4 almohadillas de silicona antideslizantes en la parte superior e inferior, bordes lisos para evitar que el portátil se deslice y se rasque.

► Ligero: Este soporte portátil pesa solo 0.6 libras y se puede plegar rápidamente. Ahorra tiempo y espacio. Cada pedido incluye una pequeña bolsa con cordón que puede llevarlo.

► Disipación de calor: El material de aleación de aluminio se puede absorber y disipar fácilmente. El diseño abierto del soporte para ordenador portátil proporciona una mejor ventilación y enfría la computadora durante el funcionamiento.

► Amplia compatibilidad: Soporte portátil ajustable de ivoler es adecuado para las computadoras portátiles de 10-15.6 pulgadas (menos de 17 pulgadas), compatible para MacBook Air / Pro, Google Pixelbook, Dell XPS, ASUS, Lenovo ThinkPad, HP, HUAWEI, Acer , Samsung Chromebook, Kindle, Tableta, iPad y más. (Si tiene alguna pregunta, contáctenos para que podamos resolver el problema lo antes posible). READ Los 30 mejores Atril De Mesa capaces: la mejor revisión sobre Atril De Mesa

Babacom Soporte Portatil Mesa 9 Ángulos Adjustable, Aleación de Aluminio, Refrigeración Soporte Ordenador Portátil, Plegable Soporte para Portatil, para Macbook, PC y Otro 10-15.6” Portatiles € 18.99

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥【Ajustable y Ergonómico】 9 alturas de portátil se pueden ajustar de 2.15 "a 8" (15° - 75°), lo que le permite corregir la postura y reducir la fatiga del cuello, el dolor de espalda y la fatiga visual. Muy cómodo.

♥【Robusto y Protector Completo】Hecho de aleación de aluminio de 6 mm y estructura triangular, el soporte portatil puede soportar hasta 13.2 libras. Con cubiertas de silicona antideslizantes en 2 ganchos elevados y toda la superficie superior, puede asegurar su portátil en su lugar y proteger al máximo contra rasguños y deslizamientos.

♥【Portátil y Plegable】Este soporte portátil solo pesa 0.8 libras y se puede plegar rápidamente en un tamaño pequeño de 9.52"x 2" x 0.9". Fácil de transportar a cualquier lugar con una bolsa de manga duradera. Ideal para personas que viajan mucho por negocios.

♥【Amplia Compatibilidad】El Babacom soporte ordenador portátil es compatible con todas las computadoras portátiles de 10 a 15 pulgadas, como MacBook Air, Dell, HP, Lenovo ThinkPad , Acer, Chromebook, Microsoft Surface y iPad, etc.

♥【Diseño de Enfriamiento y Ventilación】El material de aleación de aluminio 100% puede absorber y descargar calor fácilmente. Además, el diseño hueco y el ángulo de inclinación hacia adelante ofrecen una gran disipación de calor y un flujo de aire natural para evitar que su portátil se sobrecaliente.

Amazon Basics – Soporte plegable de aluminio para ordenador portátil de hasta 38 cm (15 pulgadas), Plateado € 14.20

€ 11.82 in stock 1 new from €11.82

1 used from €13.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporte plegable para ordenadores portátil de hasta 38 cm (15 pulgadas) con 18 grados de inclinación y 7,5 cm de elevación

Fabricado en aluminio resistente y ligero, incluye almohadillas de goma superficiales para mantener el ordenador portátil en su sitio

Mecanismo de pliegue que retrae la patilla por la parte inferior para almacenar o transportar el soporte en forma plana

Permite una circulación adicional del aire para ayudar a ventilar y enfriar los componentes electrónicos del ordenador portátil

Utilízalo en casa, en la oficina, en la cafetería o dondequiera que te lleve el trabajo

BONTEC Soporte Portátil Mesa para Tabletas de 10-17.3 Pulgadas, Elevador Portátil de Alumnio de 7 Niveles de Ajuste de Altura, Soporte Ordenador Portátil Ventilado Al Frío Sostiene hasta 20kg € 14.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño Ajustable y Ergonómico - El diseño ergonómico te permite elevar la altura de la pantalla del ordenador de forma flexible de 7,5 cm a 17 cm y ajustarle rápido el ángulo a 17°, 26°, 33°, 39°, 44°, 48° y 50°, ayudándote a optimizar la postura y reduciendo la fatiga del cuello, la espalda y los ojos, a la vez mejorar la eficiencia del trabajo. Perfecto para el hogar, la escuela, el aeropuerto, el hotel, la oficina y la cafetería, el trabajo o la diversión

Resistencia y Protección Perfectas - Su diseño triangular da estabilidad y soporta hasta 20 kg. El soporte portátil tiene 6 almohadillas de silicona antideslizantes en la parte superior e inferior, y 2 almohadillas de goma en los ganchos para mantener el soporte portatil y evitar arañazos, los bordes lisos mantienen a raya a las lesiones

Soporte Ligero Portátil y Plegable - Nuestro soporte portátil es compacto y de buen aspecto, con peso de sólo 260g y se dobla fácilmente en un pequeño tamaño de 252 * 40 * 17mm. El uso de una aleación de aluminio de alta resistencia con un tratamiento de superficie de alta precisión y una exquisita tecnología CNC se combina con tu preciado dispositivo. No se requiere de un ensamblaje! Tarda segundos abrirlo, cerrarlo e instalarlo para que te ahorre mucho tiempo y espacio

Compatibilidad Universal - Nuestros soporte portátil son compatibles con todos los modelos y tamaños de 10-17,3 pulgadas, incluyendo Kindle, teléfonos plegables, teléfonos, MacBook Air/ Pro, Google Pixelbook, Dell, HP, ASUS, Lenovo ThinkPad, Acer, HUAWEI, Microsoft surface e iPad

Evita el sobrecalentamiento - Cada detalle satisface sus necesidades por detalle con esmero. La aleación de aluminio puede absorber y disipar fácilmente el calor y el diseño colgado de soporte portatil proporciona una excelente disipación del calor y un flujo de aire natural para evitar que su dispositivo se sobrecaliente

HUANUO Soporte para Computadora Portátil con Cojín Ajustable de Forma Flexible con 8 Ángulos, Soporta Computadora Portátil, Tableta de hasta 15,6" y Mesa de Bandeja Portátil… € 25.99

€ 19.99 in stock 2 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Multifuncional y portátil: la base para portátil se puede utilizar en gran medida como escritorio de coche, mesa de trabajo, escritorio, escritorio de dibujo, mesa de cama, etc. El cojín para ordenador portátil es ligero y portátil, por lo que puedes llevarlo cómodamente contigo para trabajar, viajar o incluso quedarte en casa en la cama y ver cómodamente películas y televisión

Ajustable a altura ergonómica: el soporte para portátil está bien diseñado con 8 ángulos ajustables y satisface todas tus necesidades de altura que se puede ajustar fácilmente según la situación. Esto te permite levantar la pantalla a un nivel óptimo de visualización para fijar la postura y aliviar el dolor de cuello, espalda y ojos

Compatible y estable: con el tamaño de 37,6 x 30 cm, la bandeja para portátil puede ser compatible fácilmente con portátiles y tablets de hasta 15,6 pulgadas. Este soporte para portátil está equipado con una tira antideslizante en la superficie de la pelvis que elimina tus preocupaciones por el deslizamiento del portátil al levantar un nivel más alto y protege perfectamente tus dispositivos

Cómodo para las rodillas: debido a su diseño único, la almohada doble que se coloca debajo puede proporcionar un aislamiento suficiente y un espacio de aire suficiente entre la bandeja y el regazo para evitar que el portátil transfiera calor al usuario

Fácil de limpiar y almacenar: las superficies lisas y duras son fáciles de mantener limpias. La bandeja para cojín para portátil está hecha de un tejido suave y se puede limpiar fácilmente con una toalla húmeda. El diseño de ahorro de espacio te ayuda a plegar la mesa del ordenador portátil rápida y fácilmente en una forma plana para guardarla o llevarla en tu maleta

Soporte Portatil, 6 Niveles Ajustable Altura Elevador para Ordenador, Aluminio Adjustable Foldable Non-Slip Portátil Stand Compatible con iPad MacBook Air Pro, 10 a 16” Laptop € 13.98 in stock 1 new from €13.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Multiángulo Ajustable: 6 Niveles de altura ajustable que te permiten elevar tu soporte portatil de 5,5 a 15,2 cm. Puedes ajustarlo al ángulo de funcionamiento cómodo y la altura según tu necesidad real, lo que reduce eficazmente la fatiga del cuello, el dolor de espalda y la tensión ocular. Muy conveniente para trabajar en casa, oficina y al aire libre.

Exquisita Mano de Obra: El soporte ajustable para portátil está totalmente hecho de aleación de aluminio grueso y diseñado como estructura triangular, que puede soportar hasta 5 kg en la parte superior. Y la gran goma en el soporte para portátil se adhiere firmemente, haciendo que tu portátil permanezca en su lugar y máxima protección para tu dispositivo.

Plegable y Portátil: El soporte de refrigeración para portátil solo pesa 0.4 libras, y se puede plegar rápidamente a un tamaño de 9.4 x 1.96 pulgadas. Además, viene con una bolsa de almacenamiento de franela duradera, se puede almacenar fácilmente en maletas, mochilas e incluso bolsos.

Disipación del Calor: El diseño hueco del elevador del portátil proporciona una mejor ventilación del aire y acelera la disipación del calor, lo que evita el sobrecalentamiento y mantiene tu portátil funcionando en buenas condiciones, funciona a una velocidad relativa.

Amplia Compatibilidad: Nuestro soporte plegable para portátil no solo es compatible con todos los portátiles de 10 a 16 pulgadas, compatible con MacBook Air Pro, Google Pixelbook, Dell XPS, HP, ASUS, Lenovo ThinkPad, Acer, Chromebook, Microsoft Surface y iPad, etc. Pero también compatible con Kindles, teléfonos y algunos libros. Nuestro soporte de PC será un compañero perfecto para tu preciado dispositivo.

Soporte de Portátil, Aluminio Soporte para Laptop Portátil Plegable y Ajustable de 6 alturas compatible Soporte Ordenadores para Todos Los Portátiles10-17Pulgadas MacBook,DELL,HP € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño ergonómico de 6 niveles: el soporte ajustable para computadora portátil ofrece 6 niveles para ajuste de altura, el elevador para portátil puede elevar tu portátil de 5,5 a 15,2 cm de altura para un nivel de ojos perfecto, satisface tus diferentes necesidades, lo que ayuda a fijar tu postura y reducir el dolor de espalda, rigidez de cuello, dolores de muñeca y tensión ocular. Muy cómodo para trabajar en casa, oficina y al aire libre.

【Soporte portátil para portátil】El diseño de apertura o cierre rápido de un segundo del soporte para portátil de altura ajustable ahorra mucho tiempo y espacio. El diseño plegable soporta una aplicación instantánea por lo que es perfecto para llevar. El tamaño pequeño plegable es lo suficientemente compacto como para ponerlo en tu mochila o bolso. Ideal para exteriores y viajes para negocios.

Diseño de refrigeración y ventilación: material de aleación de aluminio 100 % que puede absorber y disipar fácilmente el calor. El ángulo hacia adelante y el diseño abierto proporcionan una mayor ventilación y más flujo de aire, así como una mejor disipación del calor para proteger el soporte de refrigeración del portátil del sobrecalentamiento del hardware. Tiene un efecto de enfriamiento en el ordenador.

【Durabilidad y patas antideslizantes】Hecho de aleación de aluminio de alta calidad y diseñado como estructura triangular, el soporte para portátil para computadora puede soportar hasta 14 libras de peso más estable. Con 2 alfombrillas de goma en el gancho y 4 almohadillas de silicona antideslizantes en la parte superior e inferior, puede asegurar tu portátil en su lugar y proteger al máximo tu dispositivo de arañazos y deslizamientos. Además, los bordes lisos nunca dañarán tus manos.

Amplia compatibilidad: nuestro soporte portátil para laptop es compatible con todos los ordenadores portátiles y tabletas de menos de 17 pulgadas, etc. Además, se puede utilizar cuando leas un libro o usas el teléfono móvil. Si tienes alguna pregunta, por favor ponte en contacto con nosotros, te proporcionaremos una solución satisfactoria

Czemo Soporte Portátil Aluminio, Soporte Ventilado Ordenador Portátil, Laptop Stand Ajustable, Computadora Portatil Accesorios por MacBook, DELL, Lenovo, Tableta, Otros Portatiles (10-18 Pulgadas) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño ergonómico】 El soporte para computadora portátil eleva su computadora portátil de 2.15 ”a 6” de altura para un nivel de ojos perfecto, lo que le permite corregir la postura y reducir la fatiga del cuello, el dolor de espalda y la fatiga ocular. Muy cómodo para trabajar en casa, oficina y al aire libre.

【Amplia compatibilidad】 El soporte para computadora portátil no solo puede cambiar el ángulo, sino también ajustar el ancho, lo cual es totalmente adecuado para cualquier computadora portátil / tableta entre 7-17 '', para Apple Macbook, Macbook Air, Macbook Pro, iPad, Microsoft Surface Pro , ThinkPad, Lenovo, Asus, Dell, Huawei Laptop, etc. Este soporte está fabricado en Aluminio y puede soportar una computadora portátil con un peso máximo de 12 kg.

【Durabilidad y pies antideslizantes】 El material de aleación de aluminio 100% puede absorber y descargar el calor fácilmente. El ángulo de inclinación hacia adelante y el diseño abierto ofrecen una mayor ventilación y más flujo de aire para enfriar su computadora portátil durante el funcionamiento, además de estar plana sobre la mesa.

【Protección total y tacto suave】 Hecho de plástico grueso de primera calidad y diseñado como una estructura de doble triángulo, el elevador para computadora portátil puede soportar hasta 11 libras (5 kg) de forma más estable. La almohadilla de silicona 100% en el marco del soporte y 2 cojines de goma en los ganchos pueden asegurar su computadora portátil en su lugar y proteger al máximo su dispositivo contra rasguños y deslizamientos.

【Portátil, plegable y fácil de instalar】 Este soporte para computadora portátil solo pesa 0.8 libras y se puede plegar rápidamente en un tamaño pequeño de 9.52 ”x 2” x 0.9 ”. Fácil de llevar a cualquier lugar con una bolsa de manga duradera. Ideal para personas que viajan mucho por negocios.

RAINBEAN Soporte para computadora portátil, Mesa para computadora portátil Soporte de Escritorio Desmontable Compatible con MacBook Air Pro, DELL, computadoras portátiles Plateadas € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resistente y estable: este soporte para portátil tiene un material de aleación de aluminio de corte CNC de alta calidad, soporta hasta 10 kg, sin preocuparte de ningún tambaleo. La tira de goma en el soporte del ordenador portátil puede reducir en gran medida la colisión, protegerla y evitar que la laptop se resbale.

Diseño hueco de ventilación: con la aleación de conducción de calor de metal y diseño hueco de ventilación, este elevador para portátil ofrece la mejor ventilación y flujo de aire necesario para enfriar tu laptop o laptop de juego y evitar que se sobrecaliente.

Diseño ergonómico: este soporte para portátil eleva tu portátil por 6 pulgadas. El elevador ergonómico ayudará a reducir el dolor de cuello y espalda, reduce la tensión ocular cuando trabajas y entretenes. Además, el borde del soporte es tan suave que te protege de arañazos.

Fácil de usar y transportar: este soporte de computadora es fácil de montar y se adapta perfectamente sin ningún problema. Con nuestro diseño desmontable se puede llevar a cualquier lugar, ya sea en casa o viaje de negocios, es muy conveniente y práctico.

Ancho ajustable: el ancho del soporte ajustable para portátil Rainbean se puede ajustar para adaptarse a portátiles y tabletas de cualquier tamaño de 10 a 15.6 pulgadas, como MacBook Air, MacBook Pro, Notebooks, Dell, HP y otros. READ Los 30 mejores Monedas De € capaces: la mejor revisión sobre Monedas De €

OCDAY Soporte para Portátil, Soporte Ordenadores Portátiles, Soporte para Laptop para Aluminium, Bases de Portátiles para Notebook PC Laptop MacBook, Mesa para Ordenador para 10-16 Pulgadas (Silver) € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ADAPTACIÓN PARA CADA COMPUTADORA PORTÁTIL 10 "~ 16" - El soporte para Macbook se adapta a todas las computadoras portátiles como MacBook Pro 13/15/2019/2020/2021, MacBook Air, Dell Inspiron XPS, HP, ASUS, Chromebook, Lenovo ThinkPad y muchas otras computadoras portátiles y computadoras .

TUDY Y TRABAJAR AÚN MÁS CÓMODO: este soporte para Macbook puede ayudarlo a reducir el dolor de cuello y espalda mientras estudia, trabaja, lee o disfruta del entretenimiento. Además, el soporte es desmontable y fácil de instalar sin herramientas, lo que le permite ahorrar mucho tiempo.

MEJOR ENFRIAR Y MANTENER EL ESCRITORIO ORGANIZADO: el soporte para portátil está hecho de aluminio de alta calidad. El ángulo de avance y el diseño abierto garantizan una buena ventilación y circulación de aire para evitar que la computadora portátil se sobrecaliente. También puede organizar sus artículos de oficina debajo del soporte del portátil. Funciona mejor con un teclado y un mouse inalámbricos.

FÁCIL LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO: la superficie lisa y dura es fácil de mantener limpia mientras come o trabaja. También protege su computadora contra rasguños. Diseño que ahorra espacio Para guardarlo o llevarlo en su maleta de manera fácil y rápida.

ESTABLE Y PORTÁTIL: el soporte de la computadora de oficina está hecho completamente de una aleación de aluminio espesa, por lo que el soporte es más estable y menos tambaleante. La goma en las manos del soporte se adhiere firmemente y asegura que su computadora portátil se coloque en el soporte. Y los pies de goma evitan que el soporte se deslice sobre su escritorio.

OUGE Soporte para Portátil, Múltiples Ángulos Ajustable Soporte para OrdenadoTabletas, Ergonómico y Protector Ventilado Plegable para Macbook DELL, HP, PC otro10-15.6” Laptop € 10.99 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ÁNGULO DE VISIÓN CÓMODO】 El soporte para computadora portátil y tableta proporciona una altura ajustable de 6 velocidades, se ajusta a un ángulo y altura de funcionamiento cómodos según sus necesidades reales. Y el diseño ergonómico facilita la visualización y la escritura, aliviando el dolor de cuello, hombros y columna.

【SOPORTE TRIANGULAR】: El soporte triangular científico tiene una mayor capacidad de carga, el centro es estable y no se vuelca, y la placa de soporte inferior se ajusta a la mesa, haciéndola más estable. Nuestro soporte para computadora portátil es compatible con todas las computadoras portátiles de 10 a 15,6 pulgadas, y también se puede usar para sostener tabletas y libros para disfrutar de su tiempo libre.

【Portátil y fácil de usar】 El soporte para computadora portátil es liviano, este soporte ajustable para computadora portátil está hecho de aleación de aluminio de alta calidad, se pliega y empaca fácilmente en una bolsa de manga, para que pueda llevarlo a casa, oficina o viaje de negocios. Solo toma unos segundos expandirse sin herramientas.

【Gran disipación del calor】 El ángulo de inclinación hacia adelante y el diseño abierto ofrecen una mayor ventilación y más flujo de aire, así como una mejor disipación del calor, para proteger la computadora portátil del sobrecalentamiento del hardware y la CPU.

【Amplia compatibilidad】 El soporte vertical para computadora portátil es compatible con la mayoría de las computadoras portátiles: Mac, Dell, ASUS, Acer, Chromebook, Alienware, etc. También se adapta a iPad, Kindle y libros.

Babacom Soporte Portatil, Aleación de Aluminio Ventilado Refrigeración Soporte Ordenador Portátil Plegable, Adjustable Laptop Stand Soporte Mesa Compatible con Macbook HP PC y Otro 10-15.6” Portatile € 15.99 in stock 2 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥【6 DISEÑO ERGONÓMICO DE LOS NIVELES DE LOS OJOS】El soporte ajustable para computadora portátil eleva su computadora portátil de 2.15 "a 6" de altura para lograr un nivel de ojos perfecto, un total de 6 opciones de altura, lo que ayuda a corregir su postura y reducir el dolor de espalda, rigidez del cuello, dolores de muñeca y tensión ocular. Muy ergonómico y cómodo para leer y escribir.

♥【INSTALACIÓN PORTÁTIL Y FÁCIL】Este soporte portátil plegable pesa solo 0.6 LIBRAS. Muy liviano para que se pueda retraer rápidamente en un tamaño delgado como un abanico para doblar papel. Fácil de llevar a cualquier lugar con una bolsa de manga de franela. Solo se tarda 1 segundo en abrir, cerrar e instalar. Ahorre mucho tiempo y espacio.

♥【AMPLIA COMPATIBILIDAD】El soporte de la computadora es compatible con todos los portátiles de 10-15.6 pulgadas, como compatible con MacBook Air / Pro, Dell XPS, HP, ASUS, Lenovo ThinkPad, Acer, Chromebook, Tablet, iPad y más . Sea su compañero ideal en el hogar, la oficina, el aeropuerto, la cafetería y el exterior.

♥【RESISTENTE Y PROTECTOR】Hecho de aleación de aluminio de 4 mm de primera calidad, es bastante resistente, y puede soportar hasta 11 libras (5 kg) de peso en la parte superior; Con 4 almohadillas de silicona antideslizantes en la parte superior e inferior del soporte, y 2 alfombrillas de goma en el gancho, mantiene su portátil estable, protege el portátil de deslizamientos y rasguños.

♥【DISIPACIÓN DE CALOR】El material de aleación de aluminio puede absorber y descargar calor fácilmente. El ángulo de inclinación hacia adelante y el diseño abierto ofrecen una mayor ventilación y más flujo de aire para enfriar su computadora durante la operación, aparte de que se acuesta sobre la mesa.

Amazon Basics - Soporte para monitor y portátil de altura ajustable con patas antideslizantes € 17.79

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Altura ajustable hasta 12,4 cm (en incrementos de 2,5 cm)

Soporta hasta 20 kg

27,94 x 40,9 x 12,4 cm / 11 x 16,1 x 4,9 pulgadas

BoYata Soporte para portátil ventilado de Altura Ajustable, Soporte para portátil Compatible con MacBook Pro / Air de 10-15,9 '', HP, DELL, Lenovo, Samsung, Acer, Huawei MateBook € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☕【ALTURA AJUSTABLE】El soporte para computadora portátil BoYata puede ajustar la altura de 3.9 pulgadas a 7.4 pulgadas. El stand puede satisfacer las necesidades de trabajo y estudio de personas de diferentes alturas. Puede ajustarlo a la altura que desee mediante el botón en la parte posterior del soporte.

☕【RESISTENTE Y PROTECTOR】El soporte está compuesto por dos placas base de metal de 3 mm y una barra de soporte, que es bastante resistente y soporta hasta 11 libras de peso en la parte superior. Grandes 4 almohadillas de goma en los lados superior e inferior, cada una para mantener su computadora portátil estable en su lugar y proteger al máximo su dispositivo contra rasguños y deslizamientos.

☕【TOTALMENTE ERGONÓMICO】El soporte para computadora portátil BoYata ayudará a transformar su computadora portátil en una estación de trabajo de escritorio con una postura perfecta. Reducir la tensión en el cuello y la espalda que se produce al sentarse en un escritorio durante muchas horas.

☕【EXCELENTE DIAAIPACIÓN DE CALOR】La estructura en forma de U del soporte reduce el área de contacto con la computadora, proporciona más espacio para la disipación de calor y proporciona más circulación de aire que la superficie plana sobre la mesa, lo que enfría la computadora portátil.

☕【AMPLIA COMPATIBILIDAD】El soporte para laptop se adapta a una variedad de laptops, como MacBook / Macbook Pro / HP / ASUS / Lenovo / Samsung / Alienware laptops HASTA 17 PULGADAS, etc. Soporte en línea BoYata 7 * 24 en espera. Por favor contáctenos si hay algún problema de calidad.

eisaro Soporte Portátil Ajustable Atril Portátil Ordenador Soporte Ordenador Portátil para Macbook Pro Air, Lenovo y Otros 10-15” Portatiles, Gris € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño ergonómico-6 + 10 niveles: Con 60 combinaciones diferentes, este soporte para portátil te permite ajustar la altura y el ángulo para adaptarse a tus diferentes posiciones, alivia el dolor muscular causado por la posición sentada prolongada.

Disipación de calor rápida: el material de aleación de titaniode laptop stand puede absorber y liberar calor rápidamente, lo que proporciona una mejor ventilación y más circulación de aire para enfriar su computadora durante el funcionamiento.

Portátil y soporte estable: este soporte es ligero y portátil, pesa solo 0,6 kg como un iPad Pro. Solo toma un segundo para doblarse.Diseño tipo Z, la protección potente de stand portatil puede mantener su computadora más estable con los ganchos protectores.

Hecho de aleaciones de titanio: materiales de aleación de titanio de alta calidad, soporte laptop es bastante resistente y soporta hasta 30 kg, con 4 almohadillas de silicona antideslizantes en la parte superior y 2 alfombrillas de goma en los ganchos.

Compatibilidad universal: este elevador portatil es compatible con todas las computadoras portátiles hasta de 15,6 pulgadas, como MacBook Air / Pro, Google Pixelbook, Dell XPS, HP, ASUS, Lenovo ThinkPad, Acer, Chromebook, Samsung, Tablet, iPad, etc.

MOEVERT Soporte Portatil, Ajustable Soporte para Ordenador Portátil Aluminio Soporte para Laptop Portátil Plegable Laptop Stand para MacBook Pro Air, DELL, HP, iPad y Otros 10-16" Pulgadas Netbooks € 29.49

€ 25.06 in stock 2 new from €25.06

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨ REDUCE LA FATIGA FÍSICA: Este soporte portatil es ajustable en altura y ángulo. Este soporte portátil cuenta con un diseño ergonómico para mejorar de manera efectiva la postura y reducir el dolor muscular causado por permanecer sentado durante mucho tiempo.

✨ FLEXIBLE & AJUSTABLE: Es plegable para un almacenamiento conveniente. La ubicación del orificio de enfriamiento le permite transportar el soporte doblado de la computadora como si llevara un bolso pequeño.

✨ DISEÑADO PARA LA ESTABILIDAD: Hay almohadillas de silicona en la parte superior e inferior del soporte portatil y en los ganchos protectores hay almohadillas de silicona para mantener la portatil en su lugar y evitar que se resbale, lo que permite un uso más estable.

✨ DISEÑO PRACTICO: La aleación de conducción de calor y el diseño de ventilación hueca, trabajan juntos para enfriar su computadora y evitar el sobrecalentamiento. Este soporte portatil elevó su computadora, por lo que puede tener más espacio para su trabajo y otros elementos como teléfono móvil, mouse, teclado, haga espacio adicional en su escritorio y mantenga su escritorio limpio y organizado.

✨ AMPLIAMENTE COMPATIBLE & MULTIUSOS: Este soporte portatil compatible con todos los laptops de 10-16 pulgadas, como MacBook, MacBook Air, Macbook Pro, Microsoft Surface, Dell, HP, ASUS, Lenovo, Acer y ect. Además, puede usar este soporte para computadora portátil en su oficina, sala de reuniones, biblioteca, cocina y música en su hogar para guardar una computadora portátil, tableta, proyectores, menús, libros de música, libros de pintura.

Ah Stands SLT001E - Soporte para portátil € 12.99 in stock 7 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Acero

Espesor del material: 2 mm

Superficie: Negro recubierto

Altura: regulable 17-34 cm

Ancho: 22.5 cm

Tacens 4SUPRA, base refrigeración para portátil, ventilador 16 cm, 17,4 pulgadas € 12.39 in stock 15 new from €9.43

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dispone de un ventilador de 16 cm de alto y rendiemiento ultra - silencioso

Obtén una refrigeración mayor gracias a su rejilla de aluminio extra grande

Fabricado en aluminio y metal MESH de alta calidad ofrece una gran durabilidad

Se adapta a tus necesidades gracias a sus 3 alturas regulables

Brazo de Monitor HUANUO con Bandeja para Computadora Portátil, Totalmente Ajustable para Pantalla LCD LED de 13 a 27 Pulgadas y Computadora Portátil de hasta 15.6 Pulgadas, 2 Opciones de Montaje € 69.99

€ 45.99 in stock 2 new from €45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【AHORRAR ESPACIO Y ERGONÓNICO】- Este montaje ajustable con bandeja de mesa para monitor proporcionará una ubicación óptima para la pantalla. Nuestro soporte para monitor le permite trabajar más cómodamente, aumentando su productividad mediante aprovechar las pantallas duales, lo que reduce la necesidad de cambiar de pantalla para diferentes aplicaciones. Elija la posición correcta para reducir la tensión en el cuello y los ojos

【SOPORTE DE MONITOR UNIVERSAL CON BANDEJA DE TECLADO】- Soporte de Monitor HUANUO para el monitor LCD LED de 13 a 27 pulgadas (Diagonal entre 33-68.5 cm) de máx. 10 kg con patrón de montaje VESA de 75x75 mm y 100x100 mm. El soporte para computadora portátil mide 35.5 cm de largo y 30 cm de ancho, ideal para computadoras portátiles de hasta 15.6 pulgadas de tamaño. También puede quitar la bandeja del teclado y conectar dos monitores

【AJUSTABLE DE MOVIMIENTO COMPLETO】- Este montaje de mesa para computadora portátil está montado en una columna resistente y es ajustable en altura: la distancia desde la placa VESA al escritorio se puede ajustar de 0 a 43.4 cm. Puede colocar sus dos monitores a diferentes alturas o tirarlos horizontalmente (hasta 81.2 cm) ajustando las articulaciones en los brazos de su monitor. Cada brazo tiene 2 articulaciones que se pueden girar 180 °. La placa VESA puede girarse 360 ​​° e inclinarse de + 90

【2 Opciones de Montaje】El brazo de monitor con una abrazadera C y un kit de montaje arandela. Puede fijar el soporte y sostener su monitor utilizando la abrazadera C o si hay un orificio (diámetro del orificio: aproximadamente 10mm) en su escritorio, puede elegir el montaje de arandela. El grosor máximo del escritorio para el montaje con abrazadera C es de 10cm. El grosor máximo del escritorio para el montaje de arandela es de 7cm. Ambos métodos se pueden mantiener su pantalla firmemente.

【FÁCIL DE INSTALAR】- Incluye todos los accesorios relacionados y un manual. La instalación se puede completar en 10 minutos. Los soportes de escritorio para monitor HUANUO están respaldados por un excelente soporte técnico para ayudar con cualquier pregunta o inquietud. Nota: Nuestro soporte para monitor no se puede usar para escritorios hechos de PB, MDF o VIDRIO

Soporte Portátil Mesa 6 Ángulos Ajustables, Plástico ABS + Silicona + aleación de Aluminio, Soporte Ordenador Ventilado Plegable, Laptop Stand, Ligero Soporte Mesa para Macbook DELL XPS, HP, PC € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ajustable y Ergonómico】El soporte ajustable para computadora portátil eleva su computadora portátil de 2.15 "a 6" de altura para lograr un nivel de ojos perfecto, un total de 6 opciones de altura, lo que ayuda a corregir su postura y reducir el dolor de espalda, rigidez del cuello, dolores de muñeca y tensión ocular. Muy ergonómico y cómodo para leer y escribir.

【Robusta protección y soporte】Hecho de una resistente aleación de aluminio, la parte superior puede soportar un peso máximo de 20 kg; 2 almohadillas de goma en el gancho, 4 almohadillas de silicona antideslizantes en la parte superior e inferior, bordes lisos para evitar que el portátil se deslice y se rasque.

【Amplia Compatibilidad】 El soporte de la computadora es compatible con todos los portátiles de 10-15.6 pulgadas, como para MacBook Air / Pro, Google Pixelbook, Dell XPS, HP, ASUS, Lenovo ThinkPad, Acer, Chromebook, Samsung, Tablet, iPad y más. Sea su compañero ideal en el hogar, la oficina, el aeropuerto, la cafetería y el exterior.

【Diseño de Enfriamiento y Ventilación】El diseño hueco y el ángulo de inclinación hacia adelante ofrecen una gran disipación de calor y un flujo de aire natural para evitar que su portátil se sobrecaliente.

【INSTALACIÓN PORTÁTIL Y FÁCIL】Este soporte portátil plegable pesa solo 0.6 LIBRAS. Muy liviano para que se pueda retraer rápidamente en un tamaño delgado como un abanico para doblar papel. Solo se tarda 1 segundo en abrir, cerrar e instalar. Ahorre mucho tiempo y espacio. READ Los 30 mejores Carton Pluma Negro capaces: la mejor revisión sobre Carton Pluma Negro

AOVUYCK Soporte Portátil, 8 Ángulos Ajustable Ventilado Elevador Portátil, Laptop Stand con Plástico ABS, Silicona Antideslizante, Aleación de Aluminio, Para Portátiles, Tableta, Teléfono (10-15,6") € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño Ergonómico Ajustable: El soporte portatil tiene 8 ángulos que se pueden ajustar, lo que se pueden ajustar a un ángulo y altura de funcionamiento cómodo según sus necesidades reales. Esto ayuda a corregir la postura, aliviar el dolor de cuello y espalda, dolor de muñeca y fatiga visual

Portátil & Liviano: El elevador portatil es pesa solo 215 g, este soporte portátil se puede plegar rápidamente en un tamaño pequeño de 270 x 60 x 20 mm, viene con una bolsa de almacenamiento portátil para, fácil de transportar, muy adecuada oficina, casa, exterior u otros lugares

Ventilación Disipación de Calor: El ángulo de inclinación hacia adelante y el diseño abierto ofrecen una mejor ventilación y circulación de aire, el soporte para portatil se puede absorber fácilmente el calor para lograr efectos de enfriamiento y un flujo de aire natural para evitar que su portátil se sobrecaliente

Protección Integral: Hecho de una resistente ABS, aleación de aluminio y silicona antideslizante, El soporte tablet adopta un diseño triangular, la estructura es más estable, evitar los raspones y movimientos. Proteja su equipo en todos los aspectos

Amplia Compatibilidad: AOVUYCK soporte ordenador portátil es compatible con computadoras portátiles / tableta / teléfono inteligente / libro de varias marcas de menos de 15,6", como MacBook, Google Pixelbook, Dell, HP, ASUS, Lenovo, Acer, Samsung, con iPad, menú, partitura, etc

Soporte para ordenador portátil, soporte para portátil, soporte para portátil, soporte para portátil, soporte para portátil, soporte para escritorio completo, soporte para hasta 44 lbs (verde) € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number ls-1g Model LS1

OMOTON Soporte Laptop, Atapta a Macbook Pro/Air, Huawei, DELL y Otros Portátiles y Netbooks, Vertical Soporte para Ordenador de Aluminio con Base Ajustable, Gris € 23.99

€ 22.99 in stock 4 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1) Compatibilidad: El soporte laptop se ajusta bien a todos portátiles y netbooks como Macbook Pro, Macbook Air, Dell, Lenovo, Huawei. También compatible con iPad, Samsung Galaxy Tab y otras tablets.

2) Ahorra de espacio: Vertical portátil soporte tiene una ranura para dejar su laptop y puede ahorra espacio. Perfecto para la mesa de oficina o escritorio, puede mantener la mesa ordenada y da una impresión elegante.

3) Base ajustable: El soporte puede mover desde 14mm hasta 40mm, es muy adecuado para laptops con diferentes espesores.

4) Estable y protección: El soporte laptop es de aluminio, muy estable. Y en su fondo tiene almohadillas de silicona, esto puede proteger su laptop y también puede ser antideslizante.

5) Mano de obra de calidad: fresado con CNC Aleación de aluminio anodizado, con chorro de arena y los procesos de pulido, la superficie de la misma textura con MacBook.

BONTEC Soporte de Monitor PC Ergonómico Levantador de Soporte para Ordenador Portátil de Metal de Calidad Altura Ajustable para Ordenador Portátil, Computadora, iMac, PC, Impresora de hasta 20 kg € 14.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO ERGONÓMICO: nuestro levantador de monitor viene con 3 niveles de altura ajustable (10-12-14cm), le permite mantener la pantalla en altura cómoda a línea visual y mejora la postura efectivamente a fin de alivia la tensión de los ojos e impide el dolor de espalta & cuello cuando usted está trabajando. Solo presionar el botón en la pierna y elevar la plataforma para ajustar el nivel de altura.

USO MULTÍPLE & ESTABLE BASTANTE: con diseño único y duradero (capacidad de sostener: 20kg máximo), y 4 pies de goma antideslizantes añadidos, este producto es estable y se puede utilizar por vida. Nuestro soporte de monitor le ofrece a usted un escritorio ordenado en casa/ oficina/ sala de estar/ dormitorio, perfectamente servido de soporte de escritorio, soporte de ordenador portátil, soporte de monitor PS4 o soporte de computadora de sobremesa.

VENTILADO & AHORRO DE ESPACIO : nuestro soporte de monitor hecho de acero pulverizado con una plataforma perforada de malla (368 * 231 mm) para que el aire circule mejor. Una ranura para guardar bolígrafos, un concentrador para gestión de cables y un teclado deslizante que ahorra espacio debajo mantienen el escritorio limpio y ordenado.

SÚPER FÁCIL DE ARMARSE: Nuestros soportes de monitor viene con 1 plataforma y 4 pata. Instalación completa en 1 minuto, atornillar 4 patas en la plataforma y todo listo. No se necesitan herramientas.

BUENA IDEA DE REGALO: podría ser un regalo ideal para trabajadores de computadora. Usted estará impresionado por la comodidad y mejoras en tema de eficiencia en trabajo. La satisfacción de usted orienta BONTEC a perseguir la calidad superior con precio mejor. Llegada con envases de calidad.

Tounee Soporte Ordenador Portátil, Ergonómico Laptop Stand, Altura Ajustable Soporte Para Portatil Compatible con MacBook, Air, Pro, DELL XPS, Todas Las computadoras portátiles de 10-17 "- Plata € 25.99

€ 22.09 in stock 2 new from €22.09

1 used from €22.41

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Por qué el soporte para portátil Tounee LS2? El soporte para computadora portátil Tounee LS2 puede elevar la altura de la pantalla de su computadora portátil de manera flexible de 3.15 pulgadas a un máximo de 10.6 pulgadas para una mejor ergonomía y minimizar la fatiga del cuello. Si tiene dolores de cuello debido a su computadora portátil, hágalo usted mismo y obtenga este soporte para computadora portátil.

Ultra estable y resistente: el acabado de precisión de aluminio proporciona una calidad superior y una estabilidad sólida para cargar hasta 20 kg de peso en la parte superior, es duradero y resistente para servirle siempre.

Excelente disipación de calor: la placa de aluminio no solo puede ventilar bien el calor generado por la computadora portátil, sino también los orificios de corte en el panel de aluminio que permiten que el flujo de aire vaya hacia su computadora portátil y mantenga su computadora portátil más fresca.

Dedicado a cada detalle: el diseño tipo Z garantiza la comodidad al escribir en el teclado de la computadora portátil, y las almohadillas de silicona están unidas para proteger las computadoras portátiles de arañazos.

Compatibilidad universal: este soporte para computadora portátil puede funcionar con todas las computadoras portátiles de 10 a 17 pulgadas, como MacBook, MacBook Air, Macbook Pro, Microsoft Surface, Google Pixelbook, Dell XPS, HP, ASUS, Lenovo, Acer, Chromebook y más.

Newaner Soporte portatil Aluminio, Altura Regulable/Giratorio 360°, Elevador Ordenador Compatible con Notebook(10-16pulgadas) Incluyendo MacBook Pro/Air Surface Lenovo HP ASUS Acer DELL MSI Samsung € 31.99

€ 27.99 in stock 2 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño ergonómico: El soporte para portátil Newaner dispone de un ángulo de inclinación de 15 °, que se puede ajustar en altura según sea necesario. Para aquellos que necesitan trabajar durante varias horas al día con un ordenador portátil puede reducir la fatiga del cuello y la columna vertebral y aliviar el dolor de espalda y ojos cansados, mejorando la posición sentada y la altura de la vista.

Rotación horizontal de 360 °: El soporte para portátil Newaner permite girar el portátil cómodamente horizontalmente y permanecer en la orientación deseada. Si ves películas con familiares y amigos o te comunicas con compañeros de trabajo, puedes girar la pantalla rápidamente frente a ellos sin tener que mover el portátil con frecuencia.

Protección completa con excelente disipación del calor: el soporte para portátil está hecho de material de aleación de aluminio de alta calidad y tiene 36 orificios de ventilación. La aleación de aluminio tiene una excelente conductividad térmica, lo que contribuye a una mejor disipación del calor. La alfombrilla de goma antideslizante en la parte superior y el borde mantienen el portátil estable y no se cae. La alfombrilla de goma antideslizante en la parte inferior mantiene el soporte estable y no se mueve.

Amplia compatibilidad: El soporte para portátil Newaner es adecuado para todos los portátiles de entre 10 y 16 pulgadas. Por ejemplo, MacBook de 12 pulgadas, MacBook Air, MacBook de 13/15 pulgadas, MacBook Pro, Microsoft Surface PR, Google Pixelbook, ThinkPad, Lenovo, HP, Asus, Dell y otros ordenadores portátiles.

- -

