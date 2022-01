Inicio » Top News Los 30 mejores Gafas De Lectura capaces: la mejor revisión sobre Gafas De Lectura Top News Los 30 mejores Gafas De Lectura capaces: la mejor revisión sobre Gafas De Lectura 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

The Reading Glasses Company Gafas De Lectura Negro Ligero Cómodo Lectores Valor Pack 2 Estilo Diseñador Hombres Mujeres Uvr2Pk032 +1,50 2 Unidades 70 g € 6.50 in stock 1 new from €6.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño elegante y creativo

Calidad óptima para los requisitos del cliente

Hecho de material resistente para un uso prolongado

Producto útil y práctico

Opulize Ink Pack 2 Gafas De Lectura Grande Negro Gris Hombres Mujeres Bisagras Resorte RR4-17 +2,50 € 7.46 in stock 1 new from €7.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dos pares de elegantes talla grande hombres / mujeres / unisex gafas de lectura.

Robusto marco rectangular con bisagras de resorte.

Fácil de limpiar. Resistente a los arañazos. Ajuste cómodo.

Un par en frente negro con brazos azules y un par en Frente gris transparentee con brazos negros.

Fuerza +2,50.

Opulize Pop Pack 4 Retro Redondo Azul Rosa Púrpura Verde Hombres Mujeres Gafas De Lectura Bisagras Resorte RRRR2-3456 +2,00 € 11.77

€ 10.61 in stock 1 new from €10.61

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuatro pares de elegantes retro redondo frame gafas de lectura.

Hombres / mujeres / unisex.

Un par en azul mate suave, un par en suave mate fusia rosa, un par en liso mate morado y un par en liso mate musgo verde acabado.

Bisagras resorte. Fácil de limpiar. Resistente a los arañazos. Ajuste cómodo.

Fuerza +2,00.

EFE Gafas de Lectura Presbicia Valor Pack 5 Hombre Mujer Unisex con Diseño de Patrón de Templo de Moda Buena Vision Anti Luz Azul Calidad Bisagras de Resorte Lectores 2.5 € 18.99

€ 15.29 in stock 1 new from €15.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GAFAS ANTI LUZ AZUL: La exposición excesiva a la luz azul es una de las principales causas de fatiga ocular, pérdida de visión o dolor de cabeza en nuestra vida diaria. Estas gafas luz azul de EFE pueden bloquear más del 30% de la luz azul dañina, reducir la presión ocular y prevenir la fatiga ocular. Adecuado para teléfono / computadora / juegos / TV / actividades al aire libre.

MATERIAL DURADERO: Las patillas de gafas presbicia están hechas de materiales ultraligeros y el diseño de bisagra de resorte ajustable puede abrirse 25 ° hacia afuera, lo que es perfecto para personas con todas las formas de la cara.El marco de gafas de lectura está hecho de material de PC con buena flexibilidad.No ejerce presión sobre la nariz, lo que le brinda una experiencia de uso cómoda.

5 PACK GAFAS LECTURA HOMBRE MUJER: Paquete económico de 5 lectores unisex por un excelente precio. El práctico juego le permite guardar un par de gafas de lectura en diferentes lugares.Puedes ponerlas en el dormitorio, la sala de estar, la cocina y otros lugares que necesites para que siempre tenga un par a mano.

LENTE PROTECTORA PERFECTA:Las gafas para leer EFE incluyen 5 bolsa de almacenamiento.Cuando no necesite gafas presbicia, puede ponerlos en su bolso para evitar manchas o roturas.Además, Las gafas presbicia para leer también vienen con un paño para anteojos, que puede ayudarlo a limpiar sus anteojos y mantener la claridad de los lentes.

100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Todos los clientes de EFE tienen una garantía. Si el cliente no está satisfecho con la compra por cualquier motivo, puede devolverla o reembolsarla. No tienes ningún riesgo de intentarlo.

The Reading Glasses Company Gafas De Lectura Púrpura Rosa Verde Ligero Cómodo Lectores Valor Pack 3 Hombres Mujeres Rrr32-546 +1,50 3 Unidades 88 g € 8.00

€ 7.73 in stock 1 new from €7.73

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño elegante y creativo

Calidad óptima para los requisitos del cliente

Hecho de material resistente para un uso prolongado

Producto útil y práctico READ El gobierno español planea retirar la tumba del dictador fascista Franco

LUFF Lectores ultraligeros portátiles 4 pares de gafas de lectura anti-rayos azules(2.5X) € 19.99 in stock 2 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Hay 4 pares de anteojos de lectura en el paquete; puede colocarlos en cualquier lugar donde usará los anteojos de lectura sin tener que llevarlos consigo.

★ Protege la vista: bloquea eficazmente los rayos UV, así como la luz azul de onda corta de alta energía y filtra la radiación.

★ El ancho se puede ajustar: todos los tipos de rostro se pueden usar cómodamente y el rostro grande no se puede doblar.

★ Adecuado para una variedad de ocasiones: escribir / leer / mirar televisión / mirar la computadora / jugar en el móvil / caminar.

★ Lo que obtiene: gafas de lectura * 4, caja de almacenamiento de gafas * 4, paño de limpieza de alta calidad * 2, destornillador multifuncional * 2, nuestra garantía de 18 meses sin preocupaciones y un servicio al cliente amigable

Opulize Ink Pack 3 Gafas De Lectura Grande Negro Gris Rojo Hombres Mujeres Bisagras Resorte RRR4-17Z +2,00 € 10.13 in stock 1 new from €10.13

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tres pares de elegantes talla grande hombres / mujeres / unisex gafas de lectura.

Robusto marco rectangular con bisagras de resorte.

Fácil de limpiar. Resistente a los arañazos. Ajuste cómodo.

Un par en frente negro con brazos azules, un par en Frente gris transparentee con brazos negros y un par en Frente transparentee rojo oscuro con brazos negros.

Fuerza +2,00.

I NEED YOU gafas de lectura acoplable / 4:00 dioptrías/Pistola € 13.90 in stock 3 new from €13.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gafas clásicas y elegantes de metal para hombre y mujer

Gracias a su acabado de alta calidad, convence con un alto estándar de calidad

La ligereza de estas gafas garantiza una comodidad perfecta

Cómoda de llevar gracias a una bisagra con muelle

Distancia de la pupila = 62 mm

MMOWW Gafas de lectura para hombres y mujeres, paquete de 3, gafas ultraligeras con bisagras de resorte (negro + azul + gris, +2.5) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【PRECIOSA OFERTA】 3 pares de gafas de lectura para mujer y hombre. No tengas miedo de olvidarte de traer tus gafas, puedes ponerlas en otro lugar.

【Gafas de montura clásica】 Las gafas de lectura con lentes transparentes de alta definición te hacen más moderno y juvenil.

【Cómodo de usar】 Las almohadillas nasales ensanchadas lo hacen más cómodo de usar. El diseño de la varilla curva no facilita la caída.

【BISAGRAS DE RESORTE】 El diseño elástico de las patillas puede ajustar la distancia entre las patillas de acuerdo con la forma de su rostro y es adecuado para varias formas de rostro.

【SERVICIO AL CLIENTE】 Ofrecemos una garantía de devolución de dinero de 90 días en todos los productos y una garantía de por vida. Si tiene algún problema con sus gafas, póngase en contacto con nosotros. Te ayudaremos a resolver el problema lo antes posible.

VVDQELLA Gafas Presbicia Hombre/Mujere Montura en TR90 Lentes Premium y Rectangular Anti Luz Azul Contra UV Gafas Lectura 1.75 para PC, Smartphone, TV, Ligeras y Durable € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔Anti blue light: anti blue ray dañino, proporciona protección UV400 de todo el da, contra el efecto perjudicial de la luz azul visible de alta energía.

✔Reduzca la fatiga visual: disfrute de su tiempo digital, no se preocupe por la fatiga ocular, la visión borrosa y la cabeza. Gafas presbicia 1.75 Bueno para tu salud.

✔Cómodo de usar: las gafas de lectura TR90 son ligeras y flexibles. Adecuado para cualquier tipo de cara, el material es un material retráctil.

✔Lente transparente - Gafas presbicia magneticas No hay diferencia de color, brindándole una buena experiencia visual.

✔Garantía: Gafas presbicia hombre 2 meses sin devolución de dinero y 1 año de garantía de calidad sin problemas.

ZENOTTIC Gafas de Lectura de Bloqueo de Luz Azul Lentes Antirreflejos Gafas Retro de Ligero Marco Redondo para Hombres y Mujeres (TORTUGA, 0.00x) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bloquea luz azul, reduce la fatiga visual - nuestra vida digital tiene una gran cantidad de luz azul de pantallas de ordenadores, móviles inteligentes, televisores, etc. Las gafas de bloqueo de luz azul de Zenottic bloquean más del 90% de la luz azul dañina, reducen la presión ocular y evitan la fatiga visual.

Estilo clásico - estilo retro redondo para hombres y mujeres, 2 colores clásicos y estilo clásico adecuado para personas de cualquier edad y forma de rostro.

Contenido de los accesorios - cuerda de gafas, bolsa de gafas y hermoso paquete de cartón.

Marco firme – el marco de material PC con alta resistencia asegura de que tenga integridad y resistencia a la presión en el caso de caída.

COMPRA SIN RIESGO – En caso de tener algún problema con el producto, siéntete cómodo en contactarnos. Y responderemos dentro de las siguientes 24 horas y seguro encontraremos una grandiosa solución.

Eyekepper 4 Paquete Señoras Gafas de lectura - Lectores de diseño cuadrado de gran tamaño para Mujeres +1.00 € 19.87 in stock 1 new from €19.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DIMENSIÓN DE GAFAS DE LECTURA - El material del marco es plástico, ancho de la lente de aproximadamente 1 7/8 pulgadas (48 mm), ancho del marco de aproximadamente 5 1/2 pulgadas (140 mm), altura de la lente de aproximadamente 1 7/16 pulgadas (36 mm), altura del marco de aproximadamente 1 7/8 pulgadas (47 mm), puente (DBL) alrededor de 1/2 pulgadas (12 mm), longitud del templo alrededor de 5 1/2 pulgadas (140 mm) , con bisagra de resorte

EYEKEPPER RENDIMIENTO ÓPTICO DE LAS GAFAS DE LECTURA - La distancia de la pupila (PD) es de 59-63 mm, la desviación para la distancia de la pupila (PD) inferior a 2 mm, la desviación para la fuerza inferior a 0,02, la desviación de la línea horizontal de las lentes de menos de 1 mm

EYEKEPPER MUJERES GAFAS DE LECTURA - 4 paquete a 1 precio bajo, los conjuntos vienen en 1 potencia de su elección, estos no son poderes mixtos. Marcos elegantes, se ven bien en cualquier cara. Sienes con bisagras de resorte, ayuda a que las gafas se ajusten a tu cara

LECTORES DE CALIDAD - Gafas y gafas de lectura registradas por la FDA, de acuerdo con ANSI Z80.3-2010, Acuerdo con BS EN ISO 12312-1:2013 y EN14139:2010, Accord con AS/NZS 1067:2009, Marco de plástico de alta calidad, lentes y bisagras de resorte

Lectura ópticamente correcta y bisagras cargadas por resorte

The Reading Glasses Company Gafas De Lectura Negro Lectores Valor Pack 4 Estilo Diseñador Hombres Mujeres Rrrr92-1 +1,50 4 Unidades 88 g € 10.00

€ 8.80 in stock 1 new from €8.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuatro pares de elegantes hombres / mujeres / unisexo estilo 'Diseñador' gafas de lectura a un fantástico!

Para interiores / condiciones normales de lectura.

Robusto diseño de marco con bisagras de calidad.

Acabado en negro.

Potencia óptica +1,50 (dioptría).

TBOC Gafas de Lectura Presbicia Vista Cansada – Montura Azul Graduadas +1.50 Dioptrías Hombre Mujer Regulables Imantadas Magnéticas Plegables Lentes Aumento Leer Ver Cerca Cuello Cierre Imán € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MONTURA REGULABLE – Las varillas son regulables para conseguir una perfecta adaptación. Cuentan con 5 niveles diferentes de ajuste que te permitirán usar las lentes con la mayor comodidad.

CIERRE MAGNÉTICO – Las gafas se cierran en el puente con un potente imán. Al tener las varillas unidas podrás tener tus gafas colgadas del cuello y usarlas cuando las necesites, y además evitarás caídas.

CÓMODAS Y RESISTENTES – Peso ligero para un uso con mayor confort y materiales resistentes de alta calidad. Su diseño garantiza una gran comodidad, incluso si las llevas puestas todo el día.

MÚLTIPLES USOS – Las gafas están especialmente diseñadas para tareas de lectura y escritura, pero también son muy útiles para labores que requieran mayor esfuerzo visual como electricidad, bricolaje, costura, artesanía, etc. Muy prácticas para usarlas con el móvil, la tablet o el ordenador. Ideales para usarlas en casa o en el trabajo.

DISEÑO MODERNO Y ACTUAL – Disponibles en varios colores para que siempre vayas a la moda. Satisfacción 100% garantizada.

PANTONA Pack 3 Gafas de Lectura Modernas para Hombres y Mujeres, Gafas Presbicia Vista Cansada Montura Rectangular. Color: Negro Rojo Azul.+2.5 € 15.00 in stock 1 new from €15.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMODIDAD Y LIGEREZA: gafas de lectura de calidad, ligeras y cómodas,las patillas equipadas con una bisagra con muelle son flexibles y cómodas, y se adaptan a todas las morfologías y tamaños de rostro.

NITIDEZ Y CLARIDAD:gracias a la alta calidad de las lentes asféricas, consigue que pueda garantizar una nitidez y claridad uniformes en toda el área de la imagen. Disfrute los mejores momentos y vistas con las gafas de Presbicia PANTONA.

COMPLEMENTO IMPRESCINDIBLE EN TU VIDA COTIDIANA: paquete 3 pares de gafas podrás tener en cada lugar para cuando las necesites, como en la habitación, la sala, la cocina, el coche, la oficina, el bolso y otros lugares. Disponibles en varios colores para personalizar tu look . Sigue las últimas tendencias.Imprescindibles para el día a día.

UN REGALO APRECIADO: cada par de anteojos incluye una caja de gafas PANTONA con un paño que dejan las lentes impecables. Es el complemento perfecto para ti y el regalo más completo y valioso para los tuyos.

CALIDAD 100% GARANTIZADA: este modelo cumple con las normas europeas relativas a las gafas premontadas y con las normas internacionales de monturas de gafas. Su satisfacción es lo más importante para nosotros. Compre el producto sin ningún riesgo. Si no está satisfecho con el producto, ofrecemos un servicio de devolución incondicional. Tan sólo tiene que contactar con nosotros y le daremos la mejor solución al problema.

PANTONA –Pack2 Gafas de Lectura Pregraduadas Montura al Aire,Gafas Vista Cansada sin Marco,Gafas Presbicia Clasico Marco Invisible Hombre y Mujer.7 Graduaciones y 3 Colores disponibles.Negro+2.50 € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMODIDAD Y LIGEREZA: su diseño sin marcos crea una ligereza y una máxima comodidad durante su uso. Los materiales de alta calidad empleados para su producción son de gran resistencia y durabilidad. La montura es de plástico de alta calidad y las lentes asférica son de resina HD con 7 dioptrías. 3 colores disponibles: negro, gris, marrón.Graduaciones disponibles: +1.0, +1.5, +2.0, +2.5, +3.0, +3.5, +4.0.

MÁXIMA CALIDAD PARA LAS GAFAS MÁS CLÁSICAS: estas gafas son ideales para cualquier forma de la cara. Las gafas son clásicas en el que su lente se ajusta al ojo para una máxima comodidad y mejor visión.

COMPLEMENTO IMPRESCINDIBLE EN TU VIDA COTIDIANA: gracias a la alta calidad de las lentes, consigue que puedas contemplar los paisajes más bonitos con tus propios ojos. Disfruta de los mejores momentos y vistas con las gafas de Presbicia PANTONA.

UN REGALO APRECIADO: incluye una caja de gafas PANTONA con un paño que dejan las lentes impecables. Su tamaño es el ideal para llevarlas sin ningún problema en tu bolso o bolsillo. Es el complemento perfecto para ti y el regalo más completo y valioso para los tuyos.

CALIDAD 100% GARANTIZADA: su satisfacción es lo más importante para nosotros. Compre el producto sin ningún riesgo. Si no está satisfecho con el producto, ofrecemos un servicio de devolución incondicional. Tan sólo tiene que contactar con nosotros y le daremos la mejor solución al problema. READ Los 30 mejores Armas De Balines capaces: la mejor revisión sobre Armas De Balines

EFE Gafas de Lectura 4-Pack Hombres Mujeres Gafas Presbicia Buena Vision Anti Luz Azul con Diseño de Bisagra de Resorte Ligeros Cómodos para Antifatiga 1.5 € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GAFAS ANTI LUZ AZUL: La luz azul puede provocar fatiga ocular, visión borrosa o dolores de cabeza en nuestra vida diaria. Estas gafas lectura de EFE pueden bloquear más del 30% de la luz azul dañina, reducir la presión ocular y prevenir la fatiga ocular. Es tu elección perfecta para disfrutar de tu vida digital.

ULTRA LIGERO: Todo el par de gafas lectura anti luz azul pesa alrededor de 22g. Las gafas de lectura presbicia están fabricadas con materiales ultraligeros para que apenas sientas la presión.

DISEÑO DE BISAGRA DE RESORTE AJUSTABLE: Las patillas de gafas presbicia mujer hombre están hechas de materiales ultraligeros y el diseño de bisagra de resorte ajustable puede abrirse 25 ° hacia afuera, lo que es perfecto para personas con todas las formas de la cara.

FÁCIL DE ALMACENAR: Cada gafas de lectura EFE viene con una bolsa de almacenamiento. Cuando no necesite vasos, puede ponerlos en su bolso para evitar manchas o roturas.

SERVICIO DE ALTA CALIDAD: Garantía de satisfacción del 100% de un servicio al cliente de alta calidad. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros primero, nos comprometemos a proporcionar un reemplazo o reembolso.

EFE Gafas de Lectura Hombres Mujeres 4-Pack Diseño de Bisagra de Resorte con Montura de Gafas de Metal Ligeros Cómodos 3.5 € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño de bisagra de resorte: El diseño de bisagra de resorte se puede abrir hasta cierto punto, lo que es muy adecuado para personas con diversas formas de rostro.

Alta calidad: Las patillas están hechas de materiales livianos para garantizar la comodidad y reducir la presión nasal. Las gafas con diseño de montura de Metal son muy bonitas y populares.

Múltiples usos: Están diseñados para tareas de lectura y escritura, pero también son muy útiles para usar productos electrónicos, como teléfonos móviles, computadoras o tabletas, etc. Es muy adecuado para usar en casa o en el trabajo, y te hace lucir muy profesional.

Fácil de Almacenar: Cada una de las gafas de lectura EFE está equipada con una bolsa de almacenamiento. Cuando las gafas no sean necesarias,usted puede colocarlas en la bolsa para que no se ensucien ni se rompan.

Servicio postventa: Insistimos en brindar servicio a cada cliente, escuchar atentamente las sugerencias de cada cliente y actualizar constantemente nuestros productos. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros, le responderemos de inmediato y le brindaremos el mejor servicio para resolver el problema.

Un Pack de 3 Gafas de Lectura 1.5/Gafas para Presbicia Hombre Mujer,Buena Vision Ligeras Comodas,Vista de Cerca/Vista Cansada,Colores Negro-Gris-Azul € 17.98 in stock 1 new from €17.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Productos de Dimension: Ancho Cristal: 51mm Alto Montura: 32mm Puente: 18mm Ancho Montura:136mm Largo Patillas:136mm. Dioptrias Disponibles:(+1.00,+1.25,+1.50,+1.75,+2.00,+2.25,+2.50,+2.75,+3.00,+3.50,+4.00)

La montura es robusta.en estas gafas la union no es fija, tienen resorte, las puedes mover de dentro a afuera, una gran ventaja ya que por un lado no aprietan y por otro dan margen para mucho mas uso

DISENO MODERNO: puedes tener un par de gafas en cada sitio (trabajo, bolso, mesilla, cocina...)

MULTIPLES USOS: Muy practicas para usarlas con el movil, la tablet o el ordenador.Ideales para usarlas en casa o en el trabajo

Disponibles en tres colores para que siempre vayas a la moda.Producto fabricado conforme a las normas de la CE.Satisfaccion 100% garantizada

MMOWW Gafas de lectura montadas en el cuello Gafas neutrales ajustables magnéticamente para computadora portátil(gris,+1.5) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Clip de puente magnético】 Los anteojos de lectura se fijan en el puente con potentes imanes. Puede colgar las gafas alrededor de su cuello y usarlas cuando sea necesario. Esto es muy práctico y puede ser manos libres. Este diseño también puede evitar que las gafas de lectura se caigan.

【Bisagra de resorte】 El diseño de las patillas elásticas puede ajustar la distancia entre las patillas de acuerdo con la forma de su rostro. Adecuado para diferentes formas de rostro.

【Marco TR90】 El marco está hecho de TR90. Se puede doblar a voluntad y no es fácil de romper.

【Lentes de alta calidad】 Diseñado para leer. Alta transparencia óptica, resistencia al rayado, sin deslumbramiento, fácil de limpiar, antiincrustante, antiimpacto y anti-rotura.

【SERVICIO AL CLIENTE】 Ofrecemos una garantía de devolución de dinero de 90 días en todos los productos y una garantía de por vida. Si tiene algún problema con sus gafas, comuníquese con nosotros. Te ayudaremos a resolver el problema lo antes posible.

Opulize Pop Pack 2 Retro Redondo Mate Suave Pink Púrpura Hombres Mujeres Gafas De Lectura Bisagras Resorte RR2-45 +3,00 € 7.50 in stock 1 new from €7.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dos pares de elegantes retro redondo frame gafas de lectura.

Hombres / mujeres / unisex.

Un par en suave mate fusia rosa y un par en liso mate morado acabado.

Bisagras resorte. Fácil de limpiar. Resistente a los arañazos. Ajuste cómodo.

Fuerza +3,00.

2-Pack Gafas de Lectura Magnéticas Plegables para Hombre y Mujer +2.00(55-59 años) Presbicia Vista Montura Regulable Colgar del Cuello y Cierre con Imán, Negro + Rojo € 16.89 in stock 1 new from €16.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cierre Magnético, Nueva Actualización: Las gafas se cierran en el puente con un potente imán. Al tener las varillas unidas podrás tener tus gafas colgadas del cuello y usarlas cuando las necesites, y además evitarás caídas.

Montura Regulable: Las varillas son regulables para conseguir una perfecta adaptación. Cuentan con 5 niveles diferentes de ajuste que te permitirán usar las lentes con la mayor comodidad. Correa Suave: La parte que rodea tu cuello es suave y liviana, más cómoda.

Gafas de Lectura Magnéticas para hombres y mujeres, unisexo. Gafas de lectura lente transparente visión clara.El mejor regalo para los padres y los abuelos. ( El paquete incluye: Magnéticas Gafas de Lectura *2 + Paño de Gafas *2 )

Multiples usos: Las gafas están especialmente diseñadas para tareas de lectura y escritura, pero también son muy útiles para labores que requieran mayor esfuerzo visual como electricidad, bricolaje, costura, artesanía, etc. Muy prácticas para usarlas con el móvil, la tablet o el ordenador. Ideales para usarlas en casa o en el trabajo.

Gafas de lectura +1.0(45-49 años), +1.5(50-54 años), +2.0(55-59 años), +2.5(60-64 años), +3.0(65-69 años), +3.5(70-74 años).

Uv Reader Gafas De Lectura Negro Marrón Azul Lectores Valor Pack 3 Hombres Mujeres Uvr3092Bk_Br_Bl +1,50 3 Unidades 88 g € 8.50 in stock 1 new from €8.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Consulte el modelo RR92 para obtener más nuevos colores y opciones de paquete.

Tres pares de elegantes hombres / mujeres / unisexo gafas de lectura a un fantástico!

Un par en acabado en negro, un par en acabado de carey de marrón y un par en acabado concha azul.

Diseño de marco robusto. Excelente relación calidad-.

Potencia óptica +1,50 (dioptría).

PANTONA –Gafas de Lectura Plegable Montura Ligera,Gafas Presbicia Vista Cansada Flexible con Mini Estuche Bolsillo Portátil ,Azul+2.00 € 12.95

€ 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMODIDAD Y LIGEREZA: su diseño y su peso ligero permiten una máxima comodidad durante su uso. Los materiales de alta calidad empleados para su producción son de gran resistencia y durabilidad. La montura es de plástico de alta calidad y las lentes son de resina de HD con dioptrías. Graduaciones disponibles: +1.0, +1.5, +2.0, +2.5, +3.0, +3.5, +4.0.

FACIL DE USAR Y MAS DURADERA: Las gafas disponen de 3 puntos plegables con una apertura de bisagras, una fácil apertura y cierre,permitiendo que se reduzcan al tamaño de la caja de cerillas y se ajuste al ojo para una máxima comodidad y mejor visión.

COMPLEMENTO IMPRESCINDIBLE EN TU VIDA COTIDIANA: gracias a la alta calidad de las lentes, consigue que puedas contemplar los paisajes más bonitos con tus propios ojos. Disfruta de los mejores momentos y vistas con las gafas de Presbicia PANTONA.

UN REGALO APRECIADO: incluye una caja del tamaño de las cerillas del mismo color que las gafas, con un paño que dejan las lentes impecables. Su pequeño tamaño permite llevarlas sin ningún problema en tu bolso. Es el complemento perfecto para ti y el regalo más completo y valioso para los tuyos.

CALIDAD 100% GARANTIZADA: su satisfacción es lo más importante para nosotros. Compre el producto sin ningún riesgo. Si no está satisfecho con el producto, ofrecemos un servicio de devolución incondicional. Tan sólo tiene que contactar con nosotros y le daremos la mejor solución al problema.

DIDINSKY Gafas de lectura sin patillas graduadas para hombre y mujer transparentes. Gafas de presbicia para hombre y mujer flexibles e irrompibles para vista cansada. Black +2.0 – MOMA € 17.90 in stock 1 new from €17.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NO TE LA JUEGUES EN LAS DISTANCIAS CORTAS – Tranquilo, has encontrado a tu mejor amigo en esos momentos en los que necesitas ver algo de cerca. Ten tus gafas siempre a mano para leer el periódico, la carta del restaurante o los precios de los productos del supermercado.

PERDER LAS GAFAS NUNCA MÁS SERÁ UN PROBLEMA – Llévalas enganchadas a la funda de tu móvil, dentro de tu cartera o bolso o llévalas en el bolsillo del tu pantalón. Son tan delgadas y compactas que pueden ir contigo allá donde vayas. Son tan prácticas que las llevarás siempre a mano para sacarte de cualquier apuro.

CASI NI TE DARÁS CUENTA QUE LAS LLEVAS PUESTAS – Las gafas DIDINSKY son tan ligeras y cómodas que podrás usarlas por tiempos prolongados sin casi darte cuenta que las llevas puestas. Se adaptarán perfectamente a tu nariz gracias a su cómodo y suave puente nasal de silicona.

LAS GAFAS DE LECTURA MÁS LIVIANAS - Hablamos de gafas para leer que incluso dentro de su funda rígida nos caben de sobra en la palma de nuestra mano. Con sólo 6gr. de peso, 102mm de ancho y 2mm de grosor no tienes excusa para convertirlas en un elemento indispensable que llevar siempre encima.

PARA GUSTOS, LOS COLORES (Y LAS GRADUACIONES) – Elige tu modelo preferido entre los 4 colores disponibles de montura: Azul, Blanco, Negro y Rojo. De igual modo adapta tu vista a ellas según la graduación que necesites: 1.0x, 1.5x, 2.0x, 2.5x ó 3.0x. 20 modelos diferentes para hacer las delicias de los más exigentes. READ Sudáfrica registra 1 millón de casos de virus en enfermedades infecciosas

Gafas de lectura retro redondas de resina, gafas de lectura 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5 lupa ligera presbitópica gafas de lectura para aliviar la fatiga 2.5 € 23.69 in stock 2 new from €23.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gafas de transporte portátiles: con estuche portátil para gafas, fácil de llevar. Gafas de lectura redondas de resina retro con marco de gafas redondas, líneas suaves, retro pero elegante.

Colección de uso a largo plazo: estas gafas están hechas de metal y resina con un diseño de almohadilla nasal, que puede reducir la presión sobre el puente de la nariz y se pueden llevar sin presión durante mucho tiempo.

Popularidad personalizada: alta tecnología de chapado, resistencia a la corrosión, resistencia a la oxidación, larga vida útil. Diseño único de marco de gafas, elegante y personalizado.

La herramienta ideal: alto índice de refracción, alta definición, ultra ligero, reduce las molestias y antifatiga. Con lentes de resina asférica con revestimiento invisible, tu visión será más clara cuando se usen. En resumen, esta es una herramienta esencial para tus padres o familia.

Garantía de seguridad: garantizamos la calidad del producto. Si se encuentra algún problema después de recibir los productos, podemos resolverlos y los manejaremos tan pronto como sea posible para que estés satisfecho.

Opulize Ice Pack 3 Súper Ligero Gafas De Lectura Azul Gris Rojo Mujeres Hombres RRR61-37Z +1,50 € 13.52

€ 13.01 in stock 1 new from €13.01

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tres pares de súper ligero mujeres / hombres / unisex gafas de lectura.

Marco rectangular elegante y resistente con bisagras de resorte.

Fácil de limpiar. Resistente a los arañazos. Súper ajuste cómodo. Incluye bolsa de estilo de diseñador gratis.

Un par en Cristal azul oscuro con puntas azul claro, un par en cristal gris con puntas rojas y un par en cristal rojo oscuro con puntas grises.

Fuerza +1,50.

Nooz Gafas de lectura - Color Crystal Corrección +1.50 - Forma Cuadrada - Gafas Lupas para Hombres y Mujeres - Modelo Dino Colección Essential € 44.90 in stock 1 new from €44.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ GAFAS DE LECTURA MIXTAS Y UNIVERSALES - Un peso pluma en la nariz. Un estuche que cabe en todas partes, un diseño de alta calidad y un uso diario ultra conveniente. Es simple, pero lo cambia todo.

✅ UN PAR DE GAFAS DISEÑADAS PARA LA VIDA DIARIA - Ultrafinas, prácticas, robustas y elegantes, nuestras gafas de lectura con patillas se pueden llevar a cualquier sitio. Descubre un nuevo confort de alta gama para tus ojos.

✅ LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE LA PRESBICIA - Las gafas de lectura dedicadas a los presbíopes son adecuadas tanto para hombres como para mujeres. La finura, la comodidad y la ligereza en la vida cotidiana. Todo esto en un diseño de sólo 14 mm de espesor, incluyendo la caja.

✅ DISPOSITIVOS MÉDICOS CERTIFICADOS - Cumplen con las normas europeas para las gafas listas para usar (NF EN 14139) y con las normas internacionales para las monturas de gafas correctoras (ISO 12870).

✅ Corrección / Dioptría : +1.5

The Reading Glasses Company Gafas De Lectura Negro Marrón Azul Oscuro Lectores Valor Pack 3 Hombres Mujeres Rrr77-123 +2,00 3 Unidades 88 g € 8.00 in stock 1 new from €8.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tres pares de elegantes gafas de lectura a un fantástico!

Hombres / mujeres / unisex.

Un par en acabado en negro, un par en acabado de Marrón y un par en azul oscuro terminar.

Robusto diseño de marco con bisagras de calidad.

Potencia óptica +2,00 (dioptría).

LUFF Anti Luz Azul Gafas de Lectura Hombre Mujer - Moda Claro Gafas de Computadora Ligeras Para Elegante Optics Presbyopic Filtro Antideslumbrante con Bisagra de Resorte Duradero 4PACK € 24.99

€ 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★Amor a tu vida -- La vida está llena de rituales, y definitivamente necesitas gafas que puedan combinar con tu vestuario, estados de ánimo y diferentes ocasiones.Las gafas de lectura LUFF Fashion están diseñadas para satisfacer tus necesidades diarias y mostrar un sentido de estilo simple y retro.

★Estilo retro versátil -- Marco retro decorado con remaches de metal que viene en cuatro colores diferentes para complementar diferentes trajes, estados de ánimo y ocasiones. Usando las gafas, conviértase en el centro de atención y muestre al mundo su temperamento y sentido de la moda con las gafas de lectura LUFF para hombre.

★Lentes HD que bloquean la luz azul -- Ya que no se puede evitar la luz azul, es necesario usar las gafas de lectura LUFF que bloquean la luz azul. Las gafas de lectura LUFF con luz azul pueden evitar el deslumbramiento y bloquear más del 98% de la luz azul dañina, proporcionándole protección durante todo el día. Sólo tiene que disfrutar de su tiempo de ocio.

★Fuerzas precisas -- probadas por instrumentos profesionales, las fuerzas de las gafas de lectura LUFF son precisas, por lo que no experimentará una visión distorsionada y podrá ver el mundo con más claridad.

★Exquisito embalaje - Incluye gafas de lectura*4, caja de almacenamiento de gafas*4, paño de limpieza de alta calidad*2, destornillador multifunción*2, marcador*1, manual de protección ocular*1. Si tiene algún problema con las gafas de lectura LUFF para hombres, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Lo resolveremos hasta que esté satisfecho con su compra.

