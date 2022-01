Inicio » Cocina Los 30 mejores Lamparas De Pie Led capaces: la mejor revisión sobre Lamparas De Pie Led Cocina Los 30 mejores Lamparas De Pie Led capaces: la mejor revisión sobre Lamparas De Pie Led 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Lamparas De Pie Led?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Lamparas De Pie Led del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Tomons Lámpara de Pie Dimmer, LED Lámpara de Suelo con Doble Luz con Control Remoto, Atenuador Dimmer Continuo, 3 Temperaturas de Color, para Sala de Estar, Dormitorio, Oficina € 99.99

€ 94.99 in stock 1 new from €94.99

Free shipping

Amazon.es Features Iluminación personalizada: la luz principal de 30 W (2000 lúmenes) y la luz de lectura de 5 W (350 lúmenes) son ajustables continuamente. Con tres temperaturas de color disponibles (luz cálida 3000K / luz natural 4000K / luz blanca 6000K), puedes elegir la que prefieras, suave o brillante.

Control remoto + interruptor touch: puedes encender / apagar las dos luces, ajustar el brillo y la temperatura del color usando el control remoto (con batería), sin levantarte de la cama o el sofá dentro de 10-15 m. También puedes controlar la luz con el interruptor touch.

Ángulo ajustable: la luz principal se puede ajustar 350 ° en dirección horizontal y 85 ° en dirección vertical. La luz lateral de cuello de cisne se puede ajustar libremente al ángulo deseado. Es perfecta para leer, trabajar y divertirse.

Estable y resistente: esta lámpara de pie está hecha de materiales de alta calidad (metal + PVC). La base resistente y el poste hacen que sea particularmente estable. La bombilla LED de bajo consumo, duradera y sin deslumbramiento, se puede utilizar durante mucho tiempo.

Diseño superior: con una base de 250 mm de ancho y un alto de 1815 mm, esta lámpara de pie es alta pero ocupa menos espacio que la mayoría de las otras lámparas de pie. Puede ser una luz decorativa o una luz de lectura para el dormitorio, la sala de estar y la oficina.

Brilliant Spari - Lámpara de pie con brazo de luz de lectura (estructura plateada y cristal blanco) € 28.45 in stock 3 new from €25.51

Free shipping

Amazon.es Features Lámpara Spari con brazo de lectura fabricada en aluminio y plástico de color plateado y blanco.

Bombilla (no incluida): E27 de 60 W. Compatible con bombillas normales.

Con interruptor de cadena.

Tamaño del artículo: altura: 180 cm, anchura: 25 cm, profundidad: 41 cm.

Lampara de pie LED Regulable, Luz de Pie para Salon, Dormitorio, Estudio y Leer, Diseño Moderno, Luz cuidado Ojos, Bajo Consumo (negro) € 47.99 in stock 1 new from €47.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Área de iluminación grande】 Un área iluminada amplia de 21,6 x 4,6 cm emite luz radiante para actividades como lectura, costura, carpintería y artesanías

【Iluminación totalmente personalizable】 Combine 4 temperaturas de color con 4 niveles de brillo para encontrar la iluminación óptima para su actividad o entorno

【Cuello de cisne flexible y altura perfecta】 Se ilumina cómodamente desde una altura de 1,76 m; El cuello de cisne giratorio permite que la luz se dirija exactamente donde se necesita

【Dura más, brilla más】 El LED de larga duración consume solo 10 W y ofrece hasta 1000 lux y 450 lm para una luz impresionante que no produce calor

【Construcción robusta】 La base ancha y rectangular es resistente e impide que la lámpara se vuelque, incluso en lugares delicados

LED Lámpara de Pie RGB Regulable, lámpara de pared de esquina minimalista,Lámpara de pie RGB inteligente con Control Remoto para Sala de Estar, Dormitorio, Oficina € 56.99 in stock 1 new from €56.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Luz de esquina minimalista】la lámpara de esquina LED RGB tiene un diseño muy elegante adecuado para salas de estar pequeñas,dormitorios,bibliotecas de oficinas.La luz de la lámpara es llamativa,relajante,de ocio,muy suave y la mejor para iluminar sus rincones vacíos.La lámpara de pie minimalista de hermoso diseño que ahorra espacio se adapta de manera discreta y perfecta a los rincones.El estilo moderno y minimalista,así como su apariencia exquisita,complementan silenciosamente su habitación.

【Lámpara de pie regulable】 la lámpara de pie LED regulable de alta calidad con iluminación colorida y aerodinámica puede hacer que las personas se sientan una atmósfera relajada o enérgica.Esta lámpara con tecnología de color vibrante, proporciona luz regulable con 16 millones de colores y 350 modos y efectos multicolores.La lámpara de esquina LED elegante, duradera y que ahorra energía es adecuada para los requisitos de iluminación diarios, festivos ocasionales,una fiesta de Navidad, etc.

【Control remoto y fácil de instalar】la lámpara de pie de esquina puede controlar RGB y el brillo por control remoto.Y ofrece una multitud de opciones para diferentes requisitos. Elija su color favorito, recorra colores estáticos o efectos dinámicos de cambio de color multicolor.Acelere,desacelere,atenúe o brille.Control remoto: señal de hasta 100 pies. Nuestra lámpara de pie es fácil de instalar y funciona perfectamente en su oficina,sala de masajes o spa,dormitorio o donde necesite iluminación.

【Estructura estable y vida útil prolongada】 la lámpara LED de esquina utiliza chips LED de alta calidad.Una base triangular es robusta,no se oxida fácilmente.El diseño en forma de "L" no debe restringirlo a una esquina. La luz alta calidad también produce aproximadamente 25000-50000h de iluminación. Si está cansado y aburrido de las lámparas de estilo antiguo demasiado brillantes o tenues,esta lámpara de pie perfecta es ideal para la decoración de la sala de estar o la decoración del dormitorio.

【Multifuncional y ampliamente utilizado】Esta lámpara de pie multifuncional adecuada para la sala de estar,el dormitorio,la sala de estudio,el comedor,la cocina,la habitación de los niños,lugares comerciales,etc. La lámpara mínima funciona con cualquier estilo de decoración de la habitación. Celebrar una fiesta emocionante con familiares y amigos, o decorar su hermosa casa,esta lámpara de pie multifuncional debe ser su mejor opción, que le servirá como su excelente asistente de iluminación.

Lampara de Pie LED Regulable para Salon Moderno Lámpara de piso con Control Remoto, Cuello Cisne Ajustable, Ajuste Temperatura 4 Colores, 6 Modo de Escena para Sala Estar, Dormitorio, Oficina, Estudio € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Ajuste Temperatura 4 Colores】 4 niveles de brillo (25% / 50% / 75% / 100%) y 4 temperaturas de color (blanco frío / blanco cálido / blanco natural / luz de vela), puede controlar el soporte de la lámpara de pie para iluminar perfectamente cualquier objeto, satisfacer sus necesidades individuales.

【6 Modos Escena & 360° Ajustables】 Lámpara de pie moderna con seis modos de escena para elegir: modo de ocio, modo de entretenimiento, modo de lactancia, modo de lectura, modo de oficina y luz nocturna. También puede personalizar estos modelos con colores y brillo apropiados.

【Control Remoto】 La lámpara de arco viene con un atenuador remoto, distancia de control de 15 metros como máximo. Puede ajustar las miles de combinaciones de luz: temperaturas de color continuas de 3000-6500K, brillo de 5-100%, ¡lo que satisface todas las escenas que necesita!

【Ahorre Espacio & Base Segura】 La base es muy pesada. Seguro para su bebé y mascotas. La base para proporcionar una buena estabilidad contra caídas que puede garantizar la seguridad y la estabilidad. Y ahorre espacio, puede colocarlo debajo del sofá o en esquinas estrechas. Con una rotación de 350, puede ajustar cualquier ángulo que necesite para adaptar la luz a usted.

【Ahorro de Energía & Durabilidad】 La lámpara de pie LED de estilo simple tiene una vida útil de más de 20 000 horas, lo que significa que puede usarla durante mucho tiempo y ahorrar hasta un 80 % en su factura de electricidad en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales. READ Los 30 mejores Ventilador Con Mando A Distancia capaces: la mejor revisión sobre Ventilador Con Mando A Distancia

24W Lámpara de pie LED - Lámpara de pie Regulable con Temperatura de Color Continuamente Ajustables [3000K-6500K], Control Remoto, Temporizador, Lámpara de Pie Táctil Moderna para Salón Oficina, Negro € 52.99 in stock 2 new from €52.99

Free shipping

Amazon.es Features 【LED superbrillante, que ahorra energía y protege los ojos】 24W/2000LM LED lámpara de pie puede reemplazar una lámpara incandescente de 150W y ahorrar 80% de energía. La iluminación súper brillante es suficiente para iluminar toda la sala de estar, el dormitorio o la sala de estar. Los LEDs de alta calidad proporcionan una luz suave y sin parpadeos, ofreciendo una experiencia agradable durante horas de lectura.

【Lámpara de piso para leer con brillo infinito】La moderna lámpara de piso LED tiene un brillo continuo de 5%-100%, y puede ser usada para leer, coser, pintar, trabajar en el dormitorio, sala de estar, cuarto de estudio, y cuarto de niños. Puede hacerlo pulsando prolongadamente el botón táctil o el botón del mando a distancia. Pulse el botón "100%" del mando a distancia para iluminar toda la habitación con un solo clic.

【La temperatura de color infinita trae múltiples atmósferas】Puede elegir 3 temperaturas de color diferentes mediante el botón táctil en el cuerpo de la lámpara - 3000K / 4300K / 6500K, o ajustar de forma continua la temperatura del color mediante una pulsación larga de "C"/"W" en el mando a distancia. La luz cálida asegura un dulce sueño, mientras que la luz fría le permite concentrarse en el trabajo, el estudio, la costura, etc.

【Mando a distancia inteligente y función de memoria】 Con un control remoto inteligente, puede implementar fácilmente varias funciones en 120 ° (8m) sin moverse, por ejemplo, la configuración de la temperatura del color y el brillo, la configuración / cancelación del temporizador y 3 modos (modo de trabajo, modo de relajación, modo de luz nocturna). La función de memoria recordará el brillo y la temperatura de color que haya ajustado la última vez.

【Ajuste flexible y amplia aplicación】 La lámpara de pie LED se puede ajustar en dirección vertical (0-35 °), por lo que el haz se enfoca en diferentes áreas de la habitación. Equipado con una base de 3,5 kg y un diseño metálico robusto, lo que significa que la lámpara de pie no se vuelca fácilmente. La lámpara de pie está disponible en blanco y negro. Puede adquirir el color adecuado según el estilo de decoración. La vida útil de la fuente de luz LED es de hasta 40.000 horas.

Lámpara de Pie GolWof 12W Luz de Piso con Control Remoto y Táctil, 6 Temperaturas de Color y 6 Brillos Ajustables, Temporizador Lámpara Moderna para Salón Dormitorio Oficina Hotel - Negro € 51.99 in stock 1 new from €51.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Modos de Luz Opcionales y Atenuador Continuo】 La lámpara de pie LED regulable ofrece 4 temperaturas de color al tacto, 6 temperaturas de color mediante controles remotos (3000k-6000k) y ajuste continuo a cualquier temperatura de color. Satisfaga sus diferentes necesidades de iluminación para volverse acogedor y cómodo.

【Toque y Controles Remotos】 GolWof lámpara de pie negra tiene un control táctil y un control remoto (a menos de 10 m) con el que puede ajustar el color, el brillo y el modo. 2 métodos de control, fácile de usar.

【Luz Súper Brillante y Suave】 Lámpara de pie salon, sin parpadeos. La luz suave y sin reflejos garantiza una experiencia de lectura agradable. Independientemente de si desea leer, escribir o simplemente relajarse, la lámpara de pie moderna ofrece suficiente luz sin forzar la vista.

【Cuello de Cisne Flexible y Case Pesada】 La lámpara de pie LED moderna con cuello de cisne ajustable de 360°, que se puede plegar y girar fácilmente, para que pueda ajustar la luz fácilmente según sus deseos. La base pesada proporciona estabilidad cuando son golpeados por niños o mascotas.

【Modos Múltiples, Libremente Seleccionables】 El control remoto de la lámpara de pie regulable tiene 7 modos: modo nocturno, general, sueño, café, lectura, trabajo, enfermería y juego. Además, la lámpara de suelo tiene una función de temporizador de 1 hora, para que puedas dormir tranquilo, que apaga automáticamente la lámpara después de 1 hora.

Lámpara de Pie,126 LEDs Lámpara de Pie Salon,4 Color Temperatura,6 Modos de Escena,Infinito Regulable,Control Remoto y Control Táctil,Luz de Lectura Desmontable para Salón,Dormitorio,Oficina € 52.99 in stock 1 new from €52.99

1 used from €40.97

Free shipping

Amazon.es Features 【4 Temperatura de Color】: Esta lámpara de pie LED presenta 4 modos de color: 3000k / 4000k / 5000k / 6000k, que satisfacen respectivamente sus diferentes necesidades.

【Función Regulable Infinito】:El brillo ajustable lo hace más perfecto para el dormitorio o la sala de almacenamiento, es antideslumbrante para evitar la fatiga visual causada por luces intermitentes.

【6 Modos de Escena y 360 ° Flexible】:Hay cinco configuraciones de escena para elegir: modo de ocio, modo de lectura, modo de oficina, modo de lactancia y modo de entretenimiento. Puede ajustar el ángulo de iluminación para beneficiarse libremente del dise?o flexible de cuello de cisne giratorio.

【Control Remoto y Control Táctil】:Con el control remoto, puede controlar fácilmente la lámpara de pie sin abandonar el sofá o la cama caliente (la batería del control remoto no está incluida); También puede encender / apagar y ajustar el color / brillo de la iluminación tocando el interruptor de la luz.

【Montaje Fácil y Aplicación Amplia】: Nuestra lámpara de pie se instala fácilmente y funciona perfectamente en su oficina, sala de masajes o spa, dormitorio o donde sea que necesite iluminación.

Lámpara de Pie OUTON,Moderna Lámpara de Pie LED, regulable sin niveles, con 4 Temperaturas de Color, Control Remoto y táctil, para Salón, Dormitorio, Oficina € 75.99 in stock 1 new from €75.99

Free shipping

Amazon.es Features Función de control 2 en 1: nuestra moderna lámpara de pie tiene control remoto y táctil para controlar dos cabezales de forma independiente. Te permiten ajustar el brillo (5% ~ 100%) y 4 temperaturas de color (cálido, blanco cálido, blanco frío y blanco diurno). El mando a distancia magnético se puede pegar al poste de metal, placa de pared o nevera, lo que hace que sea más fácil de alcanzar desde cualquier lugar (dentro de 10m).

Superbrillante y diferentes funciones: la lámpara de pie regulable de 126 + 28 LED de alto brillo, hasta 2400 + 400 lúmenes es suficiente para iluminar tu sala de estar. La lámpara principal de 27 W ilumina sin esfuerzo toda la habitación y la lámpara lateral de 7 W con cuello de ganso flexible se puede ajustar libremente a diferentes direcciones, perfecta para cualquier tarea, como leer, trabajar o coser.

Memoria y temporizador de 1 hora y larga vida útil: la lámpara de pie brillante tiene una función de memoria para recordar tu último brillo y temperatura de color cuando vuelves a encender la lámpara. Mantén pulsado el botón táctil de encendido/apagado, el temporizador de 1 hora se ajusta y la lámpara se apagará automáticamente después de 1 hora. La lámpara de pie tiene una increíble vida útil de más de 50.000 horas, nunca tendrás que preocuparte por reemplazarla.

Estable y seguro: la base ancha y pesada proporciona estabilidad para el cuerpo de la lámpara, lo suficientemente sólida como para sostener la lámpara LED en posición vertical en cualquier caso. No tienes que preocuparte de que tus hijos o tu mascota lo derriben. El cuerpo delgado de la lámpara se puede deslizar en esquinas estrechas, y su base cabe debajo de la mayoría de los sofás reclinables y sillas de lectura, lo que le ahorra mucho espacio.

Fácil de montar y usar: la lámpara de pie de madre e hija es muy fácil de montar, no se necesitan herramientas, simplemente atornille todas las secciones del poste de la lámpara siguiendo las instrucciones. El ajuste de dirección de los cabezales de las lámparas puede satisfacer sus diversas demandas para iluminar cada rincón que desee.

Lampara de pie LED ANTEN SCEPTER | 30W+5W, con Luz de Lectura | Regulable 4 Temperaturas de Color con Mando a Distancia | 2000 lm Moderno | para Salón, Dormitorio, Oficina, Hotel | Negro € 78.99 in stock 1 new from €78.99

Free shipping

Amazon.es Features ́ | Esta elegante lámpara de pie es súper brillante y consta de una luz ascendente de 30W (2000LM) y una lámpara de lectura de 5W (300LM). Con un diseño minimalista es adecuado para diferentes estilos de decoración. Quizás sea la mejor lámpara de pie para tu salón, dormitorio, estudio.

| Gracias al diseño de atenuación continua, el botón superior controla la lámpara madre y el botón inferior controla la lámpara de lectura. Pulsación corta: encendido / apagado y ajuste de temperatura de color de blanco cálido-blanco neutro-blanco frío (30000-6500K). Mantenga pulsado para ajustar el brillo (10% -100%). Además de los botones táctiles, también puede controlarlos todos con el mando a distancia.

́ ́ | La lámpara principal se puede ajustar 350 ° en dirección horizontal y 85 ° en dirección vertical, lo que significa que se pueden iluminar diferentes áreas de la habitación. La luz lateral de cuello de cisne se puede ajustar libremente al ángulo deseado, lo que es muy adecuado para leer y trabajar.

̃ | Esta lámpara de pie utiliza una pantalla de PMMA con alta transmisión de luz para suavizar la luz, evitar el deslumbramiento y proteger los ojos. Material metálico de área grande con buen rendimiento de disipación de calor, no se calentará después de un uso prolongado. El tiempo de trabajo es de 50.000 horas, es decir, trabaja 10 horas al día y puede acompañarte hasta 10 años.

| 1 * Lámpara de pie LED regulable en negro + control remoto + manual, 2 años de garantía, servicio al cliente amigable y sin preocupaciones en 24 horas.

Anten 30W Lámpara de Pie LED con 5W Luz de Lectura, Lámpara de Pie Salón Regulable con Mando a Distancia, 3 Temperaturas de Color, Lámpara Moderna para Dormitorio, Estudio y Oficina € 79.99 in stock 2 new from €79.99

Free shipping

Amazon.es Features ́ -- La luz de pie Anten dispone de 2 cabezales de lámpara 30W + 5W con diferentes funciones. La lámpara principal iluminada hacia arriba se puede utilizar como lámpara de pie para iluminar su habitación, y la lámpara lateral se puede utilizar como lámpara de lectura para proporcionarle la luz adecuada cuando lea.

& -- Ambas lámparas tienen 3 temperaturas de color de 3000 K (blanco cálido), 4000 K (blanco natural) y 6000 K (blanco frío). Puede configurar según sus necesidades. El brillo ajustable (10% -100%) puede satisfacer las necesidades cambiantes de diferentes escenas.

& ́ -- Puede controlar fácilmente la lámpara de pie a través del control remoto sin dejar el sofá y la cama. El rango de control es de unos 10 metros. Cuando el control remoto no tiene energía, también puede controlarlo tocando el interruptor. El control remoto tiene un diseño de imán, que se puede conectar al poste de luz para facilitar su búsqueda.

& -- Esta lámpara de pie salón adopta un diseño ponderado. Teniendo en cuenta la seguridad de los niños y las mascotas, aumentamos el peso de la base para proporcionar una buena estabilidad cuando los niños y las mascotas la golpean.

́ -- 1 * Lámpara de pie LED regulable negra, 1 * Mando a distancia y 1 * Manual (incluido español). 2 años de garantía. Si tienes dudas, contáctanos. Nuestro equipo de atención al cliente siempre responderá dentro de las 24 horas.

Lámpara de Pie LED Regulable, Lámpara de Pie para Salon, Dormitorio, Estudio, Leer y Oficina, Diseño Moderno, Lámpara de pie LED Cuidado Ojos con Bombilla Duradera y de Bajo Consumo € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping

Amazon.es Features ✔ 【Brightness and Temperature Adjustable】 -With a simple touch control, there are 4 color temperatures and 4 brightness that you can adjust. You can use this LED floor lamp for multiple purposes, to meet your various lighting moods. For example, using white for reading or working, adjusting the yellow color temperature for a cozy light.

✔ 【Súper Brillante y Duradero】 -La bombilla LED de esta lámpara de pie proporciona una luz brillante uniforme, emite cantidades de luz verticalmente hacia un área específica sin interrumpir el área circundante para que pueda disfrutar de la lectura sin molestar a alguien a su lado. 50.000 horas de vida útil aseguran que no tenga que cambiar las bombillas de sus lámparas de pie.

✔ 【2-in-1 LED Floor Lamp and Table Lamp】 -The practical Dimmable LED floor lamp combines the floor lamp and the desk lamp into one. There are 3 adjustable heights, and the durable gooseneck is flexible, allowing you to tilt and rotate the lamp head 360 degrees. And with the removable mental posts, you can turn it into an LED desk lamp or floor lamp as you need.

✔ 【Lámpara de Pie LED Estable, Segura y Agradable a La Vista】 -La base estable de la lámpara de pie LED proporciona una buena estabilidad contra caídas cuando son golpeadas por niños o mascotas. Hay una carcasa de lámpara resistente para ofrecer una buena protección para la lámpara LED de interior. Y la lámpara de pie crea una luz antideslumbrante sin parpadeos sin efecto fantasma, lo que reduce eficazmente la fatiga ocular y protege mejor sus ojos.

✔ 【Cuello de Cisne Flexible y Temporizador de 10/40 Minutos】 -El cuello de cisne de la lámpara de pie para salon es flexible y giratorio 360 °. Por lo tanto, el rango de iluminación es amplio y ajustable. Siempre puede obtener la iluminación correcta desde el ángulo que necesita. Y la configuración del temporizador de este LED La lámpara de pie para salon garantiza que la lámpara se apague automáticamente después de la hora establecida. READ Los 30 mejores Marco Fotos 15X20 capaces: la mejor revisión sobre Marco Fotos 15X20

Anten LED Lámpara de Pie Regulable, WiFi Inteligente Luz de Pie Salon Multicolor Funciona Compatible Alexa/Google Home, 25W RGB Regulable y Blanco Cálido a Frío Lámpara de Pie Inteligente € 69.99

€ 65.99 in stock 2 new from €65.99

Free shipping

Amazon.es Features á -- La lámpara de pie se puede controlar mediante voz, aplicación y tacto, y es compatible con Amazon Alexa, Echo y Google Home. Nota: solo se admite Wi-Fi de 2,4 GHz. No utilice una red WiFi de 5,0 GHz.

ó & ú -- Los lúmenes máximos pueden alcanzar 200 0. Puede ajustar el brillo de la bombilla según sea necesario. La luz de pie se basa en un diseño de ahorro de energía, por lo que también puede configurar el tiempo de la lámpara de pie para que se apague automáticamente durante el sueño profundo.

& -- El cabezal de la luz de pie LED se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo 30 °. La base mejorada pesa 2,2 kg, que es más estable y evita que los niños o las mascotas la derriben.

-- Nuestra lámpara de pie tiene cambios de varios colores. Muy adecuado para reuniones familiares, fiestas de cumpleaños, celebraciones y otras ocasiones especiales. También se puede utilizar como regalo de Navidad, regalo de cumpleaños, regalo de inauguración de la casa.

á -- Esta lámpara tiene un puerto de carga USB (5V / 1A), que se puede utilizar para cargar teléfonos móviles, tabletas, computadoras portátiles, luces de lectura y otros dispositivos electrónicos.

SUNMORY Lámpara de Pie, con Temperatura de Tres Colores 9W LED Bombilla, Lámpara de Pie Salón, con Portalámparas E27, Lámpara Pie Moderna, para Salón, Dormitorio, Estudio, Lampara de pie Led Negro € 66.99 in stock 1 new from €66.99

Free shipping

Amazon.es Features [Bombilla LED de temperatura de tres colores] La lampara de pie tiene una bombilla LED de 9W con una vida útil de 30.000 horas. La bombilla no solo ahorra energía, sino que también puede ajustar a diferentes temperaturas de color (3000K-5000K-4000K) para satisfacer las necesidades de diferentes escenas como ver películas, trabajar y leer.

[Interruptor giratorio y fácil de operar] La lamparas de pie para salon tiene un interruptor giratorio, que se puede encender y apagar, y también puede cambiar la temperatura de color. Fácil de operar, este interruptor tiene un diseño más fácil de usar, puede encontrar fácilmente el interruptor en la noche oscura extendiendo una mano y sin necesidad de levantarse.

[Fácil de montar y estable] La lámpara de pie LED es muy fácil de montar y puede ser instalada fácilmente por una persona sin herramientas. La base ponderada adopta un diseño anti-caída, que mejora la estabilidad de la lámpara de pie vintage salon y evita que se tropiece fácilmente.

[Ángulo ajustable] Se puede ajustar el ángulo del portalámparas de la lámpara pie. Cuando esté leyendo o trabajando, puede ajustar el ángulo del portalámparas para lograr el mejor ángulo de iluminación requerido. La pantalla de esta lampara salon se puede desmontar para facilitar la limpieza. También puedes cambiar la pantalla de la lámpara según tus necesidades para experimentar diferentes sensaciones.

[Hermoso diseño + iluminación suave] El diseño de la lámpara de pie es simple y clásico, que se puede combinar con diferentes estilos de decoración del hogar. Ya sea que se coloque en la sala de estar, el estudio o el dormitorio, esta lámpara de pie led es una buena opción, ya que agrega un toque de brillo a su hogar. Una luz suave y encantadora brilla a través de la pantalla de lino, creando un ambiente cálido y confortable.

Brilliant 93008/76 - Lámpara de pie, aluminio, Plástico € 35.99 in stock 7 new from €25.51

Free shipping

Amazon.es Features Diseño elegante y creativo

Calidad óptima para los requisitos del cliente

Hecho de material resistente para un uso prolongado

Producto útil y práctico

Lámpara de pie, Tomshine luz de piso LED, Control Táctil, 3 temperaturas de colo Altos lúmenes, vida útil larga Luz de lectura de pie de Regulable para el dormitorio de la sala de esta € 46.99 in stock 1 new from €46.99

Free shipping

Amazon.es Features Colores de iluminación opcionales: esta lámpara de pie LED está equipada con 60 ledes brillantes, ofrece 3 colores de luz cálida/luz natural/luz blanca que satisfacen tus diferentes necesidades.

【Control táctil sensible】: puedes cambiar el color de la iluminación y pulsar durante mucho tiempo para ajustar el brillo (regulación continua) a través del botón táctil de la lámpara de pie.

【Estructura robusta】: la base de hierro resistente proporciona estabilidad en caso de caídas cuando los niños o mascotas. El usuario es seguro para ti en casa. También con una funda de lámpara para proteger las perlas LED interiores.

【360° flexible】: puedes ajustar libremente la iluminación LED gracias al diseño de cuello de cisne giratorio flexible.

【Fácil montaje y amplia aplicación】: nuestra lámpara de pie es fácil de instalar y funciona perfectamente en tu oficina, masaje o sala de spa, dormitorio o cualquier lugar donde quieras iluminación.

Tomons Lámpara de Pie LED Lámpara de Suelo Moderno Lámpara Vertical en Madera con Trípode Removible para sala de Estar, Dormitorio, Estudio € 88.99

€ 81.99 in stock 1 new from €81.99

1 used from €73.74

Free shipping

Amazon.es Features Estructura en madera: Tomons presenta una nueva serie de lámparas en madera. Este modelo tiene 3 pies que se montan en la base de la lámpara. La madera mantiene la textura y el color naturales

Pantalla en poliéster: la pantalla se monta la estructura de la lámpara con el y tiene un diámetro de 45 cm y un alto de 25 cm

Luz cálida: la pantalla en tejido filtra la luz y hace que sea más suave y relajante. El interruptor de pedal controla una bombilla LED de 8 W. Compatible también con bombillas de incandescencia

Diseño estilo nórdico: las lámparas Tomons son famosas para su calidad excelente y su estilo elegante. El modelo FL1002 es un accesorio de decoración perfecto para la casa y proporciona una iluminación de alta calidad para cada habitación

El paquete contiene: lámpara FL1002, una bombilla de 8W y un manual de instrucciones

SUNMORY Lampara de pie Madera con 3 Temperaturas De Color, 2 Puertos de Carga USB y 1 Cajón, Lampara de Pie de Estar, Dormitorio, Oficina, Decoración Salon, Lamparas de Pie Gris (Bombilla Incluida) € 85.99 in stock 1 new from €85.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Dos puertos USB de Carga y un Cajón】La lampara de pie salon tiene 2 puertos USB de carga, podrá recargar sus dispositivos móviles, incluidos iPhone y Android, al mismo tiempo. Esto reducirá el desorden de los cables de carga en su sala de estar o dormitorio y mejorará la comodidad. La lamparas de pie con estantes tiene un cajón donde podrá guardar cosas pequeñas y mantener la organizacion.

[Contiene bombilla E27 de temperatura de tres colores] La lamparas de pie para salon contiene una bombilla LED de 9W y 800LM, que ahorra energía y es duradera, y su vida útil puede alcanzar las 3000 horas. La bombilla LED tiene 3 temperaturas de color: 3000K / 5000K / 4000K, y la temperatura de color se puede cambiar según la escena. Ya sea que se utilice como lámpara de iluminación, lámpara de lectura o lámpara de ambiente antes de acostarse, esta lampara pie cubre todos los escenarios.

[Madera maciza / diseño clásico] Las varas de la lámpara están hechas de madera maciza, lo que se converierte en una estructura estable y más duradera. Con la pantalla de tela, puede emitir una luz suave y encantadora, que puede crear un ambiente cálido y confortable, además de proteger sus ojos. El diseño minimalista y clásico muestra la elegancia y la simplicidad del estilo asiático clásico, por lo que lalámpara de pie se puede combinar con diferentes estilos de hogar.

[Combinación perfecta de iluminación, almacenamiento y exhibición] La lampara salon tiene tres estantes, los cuales puede usar para colocar elementos comunes como teléfonos móviles y llaves, así como elementos decorativos como jarrones y libros. No es solo una lámparas de pie para salon, un estante de almacenamiento, sino también un estante de exhibición práctico y estiloso. Las lámparas de pie son adecuadas para diferentes escenas, como sala de estar, sala de lectura, dormitorio, oficina, etc.

[Fácil de montar] La lampara salon de pie está equipada con instrucciones de instalación, tutoriales de instalación en vídeo y herramientas. Se puede montar perfectamente con una sola persona. Nuestra lámpara de pie salon soporta 10 kg. Se recomienda colocar elementos más pesados en la parte inferior para aumentar la estabilidad de lampara pie salon. Insistimos ofrecer calidad y el servicio, por lo que si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Tomons Lámpara de Pie LED Regulable Trípode de Madera, Estilo Escandinavo, Moderna para Sala de Estar, Dormitorio, Estudio, Hotel y Oficina € 94.99 in stock 1 new from €94.99

1 used from €69.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lámpara de suelo trípode: los materiales (madera y paño blanco) y el diseño originales hacen que esta lámpara se pueda combinar con diferentes estilos de decoración, como el estilo moderno, el estilo retro, el tradicional, el rural, el nórdico, el minimalista y el artístico.

Regulable: la bombilla “dimmable” te permite ajustar la intensidad de la luz como prefieres. La oferta incluye una bombilla de 8W de luz suave y natural (usar sólo bombillas regulables).

Materiales de alta calidad: pantalla cilíndrica con base trípode en madera. Para armarla es suficiente tornillar las patas. Para hacerla más estable y evitar los arañazos, colocar las protecciones. Protege la lámpara de niños y de mascotas.

Luz cálida: la bombilla blanca mateada emite una luz cálida. La pantalla alivia la intensidad y ayuda a crear una atmósfera cálida y romántica.

La oferta incluye: lámpara de suelo x 1, bombilla x 1, manual de instrucciones, embalaje profesional y servicio de atención al cliente siempre.

Reality Dezwo - Lámpara de pie de color titan con interruptor de pie incorporado. Necesaria 1 bombilla E27 de de máximo 100W excluida € 24.49 in stock 3 new from €24.49

Free shipping

Amazon.es Features Iluminación suave y difuminada

Luz cálida blanca de tipo incandescente

Luz instantánea al encenderse

Disfruta de calidez en tu hogar con una decoración exquisita

Necesaria 1 bombilla E27 de de máximo 100W excluida

BBHome Moderna lámpara de pie con estante de madera, 3 temperaturas de color regulables, lámpara LED de pie para el salón, dormitorio, oficina y otras habitaciones, bombilla de 9 W incluida (blanco) € 71.99 in stock 1 new from €71.99

Free shipping

Amazon.es Features Almacenamiento y diseño moderno: la moderna lámpara de almacenamiento con 3 pisos de madera es útil y útil. Estos estantes también se pueden utilizar como almacenamiento para libros, mandos a distancia o teléfonos móviles. También puedes colocar adornos decorativos en la parte inferior o en la segunda capa, como manualidades, jarrones, vegetación, marcos de fotos, otras decoraciones y así sucesivamente.

Materiales de alta calidad y estructura estable: nuestras lámparas de pie con estantes están hechas de metal y madera con una estructura estable, son muy resistentes y duraderas, cada nivel puede cargar más de 20 kg. Las lámparas de pie se pueden colocar en tu dormitorio, sala de estar u oficina para iluminar tu vida.

Bombilla LED de 3 temperaturas de color: se incluye una bombilla LED E27 regulable gratis para ahorrar tiempo en la búsqueda de una bombilla compatible. La bombilla LED tiene 3 temperaturas de color: 3000 K/5000 K/4000 K. Puedes cambiar diferentes temperaturas de color según diferentes escenas. Ahorra mucha energía y tiene una vida útil de más de 30.000 horas.

【Fácil de instalar】Después de optimizar el diseño y reducir el número de piezas de recambio, la lámpara de pie es más fácil de instalar que otros productos competitivos y puede ahorrar un 40 % de tiempo de instalación, por lo que tienes que preocuparte por una instalación incorrecta.

【100% garantía de satisfacción】 La lámpara de pie para estantería BBHome está cubierta después de la fecha de compra original por la garantía del producto a 24 meses. Si usted tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Vamos a tratar su pregunta dentro de las 24 horas. Tu satisfacción es nuestro objetivo

Wonderlamp Lámpara de pie LED Olimpia (18W+5W). Brazo flexible para lectura. Luz regulable, con repisa de cristal y cargador USB, W-A000136 € 119.95 in stock 1 new from €119.95

Free shipping

Amazon.es Features Lámpara de pie LED con brazo lector, especial para lectura

Potencia: 18w luz principal cálida 6w brazo lector luz neutra 4000k

Lámpara de pie especial para salones y dormitoios

Luz regulable en intensidad dimmable

Incorpora una cómoda y funcional mesita de cristal con USBmuy práctico para apoyar y cargar tus dispositivos

Lampara de pie LED ANTEN BELA | 30W Regulable 3 Temperaturas de Color, con Mando a Distancia Diseño Moderno | para Salón, Dormitorio, Oficina, Hotel Básico € 65.99 in stock 2 new from €65.99

Free shipping

Amazon.es Features | Esta lámpara de pie de metal de color gris plateado tiene un interruptor táctil y un mando a distancia. Su sencillo diseño puede integrarse en varios estilos de decoración. Es adecuado para varias habitaciones como el salón, el dormitorio, el estudio, la oficina y el hotel, etc.

| Puede ajustar el brillo y la temperatura del color de la lámpara de pie LED mediante el botón táctil y el mando a distancia. Por lo tanto, es muy conveniente ajustar el ajustar la iluminación interior. El proyector de techo se puede inclinar y se puede ajustar con flexibilidad la dirección de la fuente de luz.

́ | La lámpara de pie recuerda el patrón de luz antes de apagarse, por lo que no es necesario ajustar la temperatura del color y el brillo cada vez.

́ | Esta lámpara de pie utiliza perlas de alta eficiencia y la misma luminosidad equivale a la de una bombilla convencional de 100W, por lo que puede ahorrar un 80% en la factura de la luz, lo que es muy respetuoso con el medio ambiente.

| 1* Lámpara de pie LED regulable Sliber Grey + Mando a distancia + Manual, 2 años de garantía, servicio de atención al cliente sin preocupaciones y en 24 horas. READ Los 30 mejores Ventilador Techo Luz capaces: la mejor revisión sobre Ventilador Techo Luz

Reality Leuchten Luke Sobremesas Y Lámparas de Pie, 1 Unidad (Paquete de 1) € 79.51 in stock 5 new from €79.51

2 used from €73.04

Free shipping

Amazon.es Features Decorativo y moderno

Ecológico, 80% ahorro de energía

Tecnología LED con 5 años de garantía

Luz cálida y agradable - 3000 K

Económico - larga vida útil

Anten Taurus | 20W Lámpara de Pie Regulable con 7W Lámpara de Lectura Flexible, 3 Temperaturas de Color Ajustable, con Mando a Distancia, para Salón, Dormitorio, Estudio, Oficina € 83.99 in stock 1 new from €83.99

Free shipping

Amazon.es Features ́ : La lámpara de pie Anten está equipada con lámpara madre e hija con diferentes funciones. La lámpara principal de 20 W es suficiente para iluminar su sala de estar y se puede girar 330 °. La lámpara de cuello flexible de 7 W puede girar libremente, lo que es muy adecuado para leer, trabajar o coser.

& : Ambas lámparas tienen 3 temperaturas de color: 3000 K blanco cálido, 4000 K blanco natural y 6500 K blanco frío. El brillo es ajustable (10% -100%) para satisfacer las necesidades de iluminación de diferentes escenas.

́ : Puede disfrutar del modo de iluminación más cómodo configurado la última vez sin tener que restablecer la temperatura del color y el brillo cada vez.

́: La lámpara de pie brillante utiliza perlas de lámpara LED que ahorran energía con una vida útil de 30,000 horas, y el brillo es equivalente al de una lámpara incandescente tradicional de 100W, lo que reduce los costos de electricidad y mantenimiento, ahorra energía y dinero.

́ : De acuerdo con nuestras instrucciones (incluido el español), todas las partes del poste se pueden ensamblar sin herramientas. El paquete contiene: 1 * lámpara de pie gris + 1 * control remoto + 1 * instrucciones.

LAMPARA DE PIE PARA SALON REGULABLE INTENSIDAD LECTURA LED PARA COMEDOR SALON DORADA VINTAGE CON FLEXO Y REGULADOR PARA LEER CON FOCO € 99.90 in stock 1 new from €99.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ENVÍOS DESDE ESPAÑA 24H/48H】 La mejor lámpara de pié moderna con regulador de intensidad ideal para salon o despacho LED (muy bajo consumo) DORADA

【CALIDAD EN SUS COMPONENTES】 Lámparas de calidad y con muy buenos acabados ya sean plateada, niquel, marron o dorado (oro viejo)

【FACIL MONTAJE】Nuestras lamparas modernas están diseñadas con la ultima tecnología para facilitarle el montaje en casa. Ideal para salones o esquina

【CALIDAD Y DURABILIDAD】Nuestras lamparas dan una iluminación ideal, ya que son sus modulos de iluminación son LED, de alta luminosidad.

【LECTURA TIPO FLEXO】En esquina y de noche, nuestro floor lamp se adapta a todo, ya que no usa pantalla de tela y permite direccionar la luz del lector

Tomons LED Lámpara de pie Regulable, Brillo y Temperatura del Color Ajustables sin Escalas, Control Táctil, con Temporizador y Función de Memoria, ángulo Ajustable, para Salón, Dormitorio,Oficina € 54.99 in stock 1 new from €54.99

Free shipping

Amazon.es Features Características del producto: La lámpara de pie está equipada con un panel de control táctil y cuenta con ajuste continuo de brillo y temperatura de color.

Fácil de usar: Fácil de instalar, no necesita herramientas adicionales. Utilizando el temporizador, puede establecer la cuenta atrás para encender y apagar automáticamente la lámpara. Gracias a la función de memoria, la lámpara le da la bienvenida con el efecto de luz utilizado la última vez.

Ajustable de manera flexible: El cabezal de la lámpara, en forma de cuello de cisne, puede ajustarse a un ángulo adecuado según sus necesidades, satisfaciendo plenamente sus requerimientos de lectura, trabajo, estudio y otras actividades.

Vida útil prolongada: La fuente de luz de esta lámpara de pie consiste en múltiples bombillas LED, con un brillo de hasta 600lm y una vida útil de hasta 30.000 horas. La potencia de salida de 12W proporciona suficiente brillo.

Perfecta para diferentes ocasiones: La altura de la lámpara es de. El diseño de color negro combina perfectamente con su industria moderna, rústica, nórdica, minimalista, costera, así como con otros estilos de decoración del hogar.

Lámpara de Pie, Lámpara de Pie Salon LED con Pantalla Colgante,E27 Enchufe Desmontable,para Salón, Dormitorio, Oficina(9W Luz Cálida LED Bombilla Incluida) € 63.99 in stock 5 new from €63.99

Free shipping

Amazon.es Features Lámpara de pie de 1,6 metros de alto: la lámpara de pie sencilla y elegante se adapta a cualquier habitación, es tanto práctica como decorativa.

Incluye bombilla LED de 9 W de color blanco cálido: luz brillante, acogedora y hermosa que crea un espacio cómodo en el que los amigos y la familia se sienten como en casa.

Rápido y fácil de montar: fácil de montar y se puede colocar en cualquier habitación de la casa. Con 4,65 kg de peso, puedes moverlo fácilmente en cualquier lugar.

Práctico interruptor de encendido/apagado: dispone de un práctico interruptor de pie en el cable para encender y apagar la iluminación.

⭐【2 años de garantía】: sin duda le ayudaremos si tiene un problema con la lámpara de pie.

Anten Lampara de pie Stjarna | Blanco | 30W lampara de pie led regulable con mando a distancia | 3 colores de luz + Brillo regulable | Lámparas de pie brillantes para salon, oficina. € 75.99 in stock 1 new from €75.99

Free shipping

Amazon.es Features ñ - La lámpara de pie impresiona con su diseño moderno y delgado, todo en blanco. Perfecto como iluminación ambiental en la salón y estudio.

+ - La lámpara de pie regulable puede variar sin contacto la luminosidad(5% - 100%) y el color de la luz (blanco cálido-blanco neutro-blanco frío) a través del regulador táctil integrado y del mando a distancia. El cabezal de la luz es flexible y se puede inclinar.

ó - La función de memoria significa que cuando la lámpara de pie Led regulable se enciende de nuevo, el último nivel de brillo y color de luz seleccionados se mantienen.

í - En la pantalla plana de la lámpara de pie Led se han instalado potentes LEDs cuya luz tiene el mismo efecto que la de una bombilla de 150W. Se ahorra hasta un 80% con la misma luminosidad.

á . - Tras los reiterados comentarios de los clientes, la última versión es ahora aún mejor que antes. La brillante lámpara de pie está ahora emparejada exclusivamente con el mando a distancia y sólo responderá a su propio mando. Las pilas (2 AAA 15V) para el mando a distancia no están incluidas.

Lámpara de Pie,Zanflare LED Lámpara de Pie Salon,5 Color Temperatura,5 configuraciones de brillo,Control Remoto y Control Táctil,360 ° Flexible,Luz de Lectura para Salón,Dormitorio,Oficina € 58.99 in stock 1 new from €58.99

Free shipping

Amazon.es Features MANDOS TÁCTILES Y REMOTOS: Esta lámpara de pie tiene un toque sensible. Las operaciones como la configuración de la luz, el color, el modo de luz de la luna y la luz de retardo de tiempo se pueden realizar con el control remoto. Hay diferentes modos de iluminación para elegir. Esta lámpara de pie ofrece 5 ajustes de brillo y 5 temperaturas de color (desde luz blanca a luz cálida, de 3000K a 6500K). Satisfaga sus diferentes necesidades de iluminación.

ROTACIÓN DE 360 GRADOS: Adopta un cuello de cisne flexible y de alta calidad, que se puede girar 360 grados, y la luz puede llegar a cualquier lugar con precisión. ¡El cuello de cisne con material robusto puede durar años! Con el control remoto puede configurar un temporizador de 1 a 10 minutos para que pueda quedarse dormido tranquilamente después de que se canse de leer.

SOCIO DE LECTURA Y PROTECCIÓN DE OJOS: Esta lámpara moderna funciona con luces LED de 12 W y genera 570 lúmenes y una placa difusora de luz garantiza una iluminación eficaz con poco deslumbramiento. La luz es pura, no sin parpadeos. Genial para leer, trabajar y estudiar.

ESTABLE Y SEGURA: La lámpara como tal es agradable y pesada y tiene una base extra ancha y pesada, por lo que es muy estable, por lo que no tiene que preocuparse de que sus hijos o mascotas la vuelquen. ✔ La lámpara de pie Zanflare es un producto aprobado por CE, ROHS y FCC.

FÁCIL INSTALACIÓN Y SERVICIO DE ALTA CALIDAD: Esta lámpara de pie es fácil de montar y tiene una larga vida útil, y hay una guía en el paquete. La lámpara de pie se compone de piezas simples, es delgada y flexible, y ocupa poco espacio, lo que le ahorra mucho espacio. Si tiene alguna pregunta, puede contactarnos por correo electrónico. Le daremos una respuesta satisfactoria en un plazo de 24 horas. ✔ 1 AÑO de garantía✔

