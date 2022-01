Inicio » Electrónica Los 30 mejores Funda Movil Iphone 6S capaces: la mejor revisión sobre Funda Movil Iphone 6S Electrónica Los 30 mejores Funda Movil Iphone 6S capaces: la mejor revisión sobre Funda Movil Iphone 6S 17 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Funda Movil Iphone 6S?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Funda Movil Iphone 6S del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



kwmobile Carcasa Compatible con Apple iPhone 6 / 6S - Funda de Silicona para móvil - Cover Trasero en Menta Mate € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Apple iPhone 6 / 6S.

SIN RIESGOS: La funda trasera antideslizante protegerá tu smartphone de caídas y evitará que tu dispositivo se te resbale de las manos. Es liviana, antigolpes y manejable.

SIMPLE Y FUNCIONAL: El case tiene un diseño sobrio, ideal para conservar la forma original de tu teléfono inteligente.

GRAN FLEXIBILIDAD: La cubierta protectora de silicona es especialmente elástica, suave al tacto y ligera. El protector de goma se adapta perfectamente a tu modelo.

DISEÑO SOBRIO: La funda clásica hará que tu móvil se vea atractivo. Este case le dará una gran protección y una apariencia clásica y elegante.

REY Funda Anti-Shock Gel Transparente para iPhone 6 / iPhone 6S, Ultra Fina 0,33mm, Esquinas Reforzadas, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad, Anti Golpes € 3.50

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para IPHONE 6 / IPHONE 6S, respetando botones y puertos del SmartPhone, modelo ANTI-SHOCK

Esquinas Reforzadas para absorver los impactos. Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta

Gracias a la Silicona TPU 100% transparente el diseño de su SmartPhone no se verá afectado

Al proteger el SmartPhone con silicona Gel y esquinas reforzadas, consigue máxima seguridad con un tacto agradable

Quiere que su SmartPhone le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caidas,...

Jenuos Funda iPhone 6 / iPhone 6S, Transparente Suave Silicona Protector TPU Anti-Arañazos Carcasa Cristal Caso Cover para iPhone 6 / 6S - Transparente (6G-TPU-CL) € 7.98 in stock 1 new from €7.98

Amazon.es Features Compatibilidad: esta funda para teléfono móvil es perfecta para su iPhone 6 / 6S, no la compre para ningún otro modelo.

Estuche Transparente: la transparencia intensa revela el diseño y el color originales del teléfono.

Característica a Prueba De Golpes: la funda de silicona flexible y suave y el parachoques de TPU ofrecen protección contra golpes o goteos accidentales.

Protección Total: todas las teclas y esquinas están levantadas y los bordes levantados levantan la pantalla y la lente de la cámara de la superficie, lo que protege todos los lados de su dispositivo.

Material Duradero: antiarañazos y desgaste, no resbaladizo, antideslizante, se siente muy cómodo.

JETech Funda Compatible iPhone 6s y iPhone 6, Carcasa Anti-Choques y Anti-Arañazos (Transparente) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features Diseñado para iPhone 6 y iPhone 6s 4,7"

Hecho con PC y TPU. Diseño delgado. Respaldo ultra transparente y resistente a los arañazos

Biseles levantados para ofrecer protección para la pantalla y la cámara. Tiene un diseño único de la amortiguación: las 4 esquinas absorben los choques con eficacia

Fácil acceso a todos los controles y funciones; Recortes perfectos para altavoces, cámara y otros puertos

El paquete incluye: funda para iPhone 6 / 6s, tarjeta de servicio al cliente

iPosible Funda Batería para iPhone 7/8/6/6s 6000mAh[2019 Versión Actualización] Funda Cargador Portatil para iPhone 6/6S/7/8 Batería Externa Recargable Carcasa Batería [4.7 Pulgadas] € 29.95 in stock 1 new from €29.95

Amazon.es Features 【Funda bateria de larga vida】 6000 mAh potente funda bateria recargable portátil para su iPhone 6 / 6S / 7/8, hasta 280% de batería estándar que proporciona 190 horas adicionales en espera, 18,5 horas de tiempo de conversación, 12,5 horas de video, 15 horas de web navegación o 12 horas de juego en su teléfono. Perfectamente adaptado a su iPhone 6 / 6S / 7/8, diseñado específicamente para el modelo de 4.7 pulgadas.

【Carga y protección 2en1】Alta calidad funda batería 6000mAh para iPhone 6 / 6S / 7/8 con protección contra rasguños de 360 °, protección de doble capa para proteger su iPhone 6 / 6S / 7/8 de arañazos y otros daños y perjuicios . Los chips internos seguros evitan que la carcasa de la alimentación se cortocircuite, sobrecaliente y sobrecargue. Perfecciona la carga de la batería de tu iPhone 6 / 6S / 7/8, el indicador LED mostrará cuánta energía queda.

【Tecnología avanzada Sync-through】 Puede cargar simultáneamente su cargador de teléfono y iPhone 6/6S/7/8, sincronizar fácilmente sus datos de iphone a su Macbook, PC o computadora portátil sin tener que quitar la funda de la batería; También puede acceder al altavoz del teléfono, al botón de la cámara y más sin quitar la funda de batería.

【 Ultra-delgado y Instalación fácil】 Sin duplicar su tamaño, agregando solo 0,18 pulgadas y 108 gramos a su funda de batería para iPhone 6 / 6S / 7/8 inserte su iPhone 6 / 6S / 7/8 en el puerto de salida del rayo. La funda de batería extendida de iPhone 6 / 6S / 7/8 usa un puerto de entrada de lightning para permitir la recarga y la transferencia de datos.

【Lo que conseguirá】 1x funda batería [6000mAh] para iPhone 6 / 6S / 7/8, 1x Manual de usuario; También GARANTÍA DE 24 MESES: su compra en nuestra tienda está 100% garantizada, cualquier problema, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros. ( Respuesta dentro de las 24 horas). READ Los 30 mejores Xiaomi Mi A2 6Gb/128Gb capaces: la mejor revisión sobre Xiaomi Mi A2 6Gb/128Gb

JETech Funda de Silicona Compatible con iPhone 6s/6 4,7 Pulgadas, Funda Protectora de Cuerpo Completo con Tacto Suave y Sedoso, Cubierta a Prueba de Golpes con Forro de Microfibra (Rojo) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features [Compatibilidad] Especialmente diseñado para iPhone 6s/6 4,7 pulgadas. Le da a su dispositivo todo el cuerpo alrededor de protección. Admite carga inalámbrica

[Fácil de Usar] Construido con silicona de alta calidad y PC. Tacto suave como la seda y agarre cómodo. El forro interior de microfibra suave mantiene la parte posterior de su teléfono libre de rayones. Antihuellas

[Altamente Protector] Los bordes elevados ofrecen protección adicional a la cámara y la pantalla

[Recortes Precisos] Fácil acceso a todos los controles y funciones

[Paquete] Funda para iPhone 6s/6 4,7 pulgadas en paquete minorista

kwmobile Carcasa Compatible con Apple iPhone 6 / 6S - Funda de Silicona para móvil - Cover Trasero en Negro Mate € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Apple iPhone 6 / 6S.

SIN RIESGOS: La funda trasera antideslizante protegerá tu smartphone de caídas y evitará que tu dispositivo se te resbale de las manos. Es liviana, antigolpes y manejable.

SIMPLE Y FUNCIONAL: El case tiene un diseño sobrio, ideal para conservar la forma original de tu teléfono inteligente.

GRAN FLEXIBILIDAD: La cubierta protectora de silicona es especialmente elástica, suave al tacto y ligera. El protector de goma se adapta perfectamente a tu modelo.

DISEÑO SOBRIO: La funda clásica hará que tu móvil se vea atractivo. Este case le dará una gran protección y una apariencia clásica y elegante.

LeYi Funda para iPhone SE 2020 / iPhone 8 / iPhone 7 / iPhone 6 / 6S con [2-Unidades] Cristal Vidrio Templado Armor Carcasa con 360 Anillo Soporte PC y Silicona TPU Bumper Antigolpes Case, Negro € 13.89

€ 12.89 in stock 1 new from €12.89

Amazon.es Features 【Compatibilidad】Funda para iPhone SE 2020 / iPhone 8 / iPhone 7 / iPhone 6 / 6S con doble capa (PC + TPU) protege contra arañazos, golpes y gotas.

【Protección completa】Los recortes precisos garantizan un fácil acceso a todas las funciones y los labios levantados para proteger la pantalla y la cámara

【Accesibilidad】 Anillo Giratorio De 360 Grados Reforzado Que Puede Agarrar Al Tomar Un Selfie. Kickstand Cómodo Para Una Experiencia De Visualización Manos Libres ,El anillo sostenedor está hecho de metal, puede atraerlo a un soporte de montura magnética (el soporte magnético para automóvil no está incluido), no requiere pasos de instalación complejos, adsorción directa.

【Diseño】Diseño clásico militar con un acabado efecto barnizado. Hecho de silicona de alta calidad combinado con material de policarbonato.

【Garantía de satisfacción y garantía de por vida】 Cualquier defectuoso o defecto podría ser intercambiado o reembolso en el plazo de 24 horas, los pls nos envían el email.

MyGadget Funda para Apple iPhone 6 / 6s en Silicona TPU - Carcasa Slim & Flexible - Case Resistente Antigolpes y Anti choques - Ultra Protectora - Azul Claro € 6.90 in stock 2 new from €6.90

Amazon.es Features CARCASAS FINAS EN SILICONE - Este forro moderno encaja perfectamente con tu móvil dándole mayor resistencia a su dispositivo. Su color mate le da mayor elegancia y estilo. Diseñada especialmente para una fácil extracción de los bolsillos.

PROTECTOR ANTI RAZONES - Las cases ofrecen una máxima seguridad en las esquinas, protegiendo su celular de caídas. Cuenta con ranuras diseñadas especialmente para los espacios de conexión del móvil.

PROTECCIÓN COMPLETA Y TRASERA - Su forma estable le dará alta resistencia en caso de arañazos y golpes. Este estuche non-slip, sin tapa le hará sentir un agarre seguro y duradero protege la cámara de su teléfono.

DISEÑO ANTIDESLIZANTE Y ORIGINAL - La composición delgada y ligera de la cover ultrafina da un look personalizado a tu smartphone. Estructura antichoque al impacto que favorece la preservación de su teléfono.

SERVICIO AL CLIENTE 24/7. Recibirá su producto con su factura con el IVA incluido.

kwmobile Carcasa para Apple iPhone 6 Plus / 6S Plus - Funda para móvil en TPU Silicona - Protector Trasero en Coral Mate € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Apple iPhone 6 Plus / 6S Plus.

PROTECCIÓN CON ESTILO: Este cover te gustará por su atractivo y elegante diseño. Además es robusto, sólido y estable, protegerá la parte posterior de tu teléfono.

SIN RIESGOS: La funda antideslizante te dará seguridad, evitando que tu dispositivo se resbale. Su material permite un agarre seguro. Además, es gruesa y resistente.

GRAN FLEXIBILIDAD: La carcasa de TPU es especialmente elástica, suave y ligera. El forro antideslizante se adapta perfectamente a tu teléfono inteligente.

SENCILLA: Este tipo de funda trasera cuenta con un diseño sobrio y sencillo, además de ser fácil de colocar.

kwmobile Funda Compatible con Apple iPhone 6 / 6S - Carcasa Dura para móvil - Case Trasero Duro en Negro Metalizado € 6.99 in stock 2 new from €6.99

Amazon.es Features GRAN PROTECCIÓN: La resistente cubierta de plástico protegerá tu smartphone contra el desgaste y la suciedad. La carcasa rígida es sólida y de larga duración, por lo que es ideal para su uso diario.

SÚPER MANEJABLE: El cover rígido posterior es muy práctico y liviano. Este recubrimiento brinda una protección completa, dejando operables todos los botones de tu teléfono inteligente.

COMPATIBILIDAD: Compatible con Apple iPhone 6 / 6S.

NO PESA: Este tipo de protector completo permitirá que tengas un manejo cómodo de tu celular. Además su peso liviano permite que sea fácil de llevar en pequeñas carteras, bolsos, etc.

PROTECCIÓN CON ESTILO: Esta elegante carcasa convence por su apariencia atractiva, elegante y moderna.

Bingsale AMversio2015109 - Funda para Apple iPhone 6S/6 (silicona, TPU), transparente - 4.7 pulgadas € 1.99 in stock 5 new from €1.99 Consultar precio en Amazon

Protege su teléfono de golpes y arañazos

Diseño inteligente que permite el acceso a todos los botones y funciones del teléfono

Funda esta hecha de TPU

Fácil de instalar y altamente resistente

Leathlux Funda Compatible con iPhone 6, Carcasa Ultra Fina TPU Flexible Cover Funda Compatible con iPhone 6S € 12.99

€ 9.69 in stock 2 new from €9.69

Amazon.es Features fabricada con material de silicona ultra delgado y ligero y flexible

Diseño ultra delgado de color puro, muy Sencillo para un excelente tacto y la impresión visual, e incluso hace que más elegante

ofrece una excelente protección para su precioso teléfono muy inteligente desde huella digital, polvo, aceite, impacto y dispositivo de caída

El borde es un poco elevado que la pantalla y la cámara de su teléfono para evitar que sea dañado cuando se deja caer sobre una superficie plana

Precisamente cortes y aberturas permite el acceso completo a todos los puertos y funciones del teléfono inteligente sin quitar la funda

Vkooer Funda para iPhone 6 / 6s Carcasa con Tapa Cuero PU Flip Case Móvil Cartera Magnético Cover con Bolsillo Función de Soporte para iPhone 6 / 6s, Arbol de la Vida Turquesa € 14.98 in stock 1 new from €14.98

Amazon.es Features ➤Nota: esta funda para teléfono es compatible con iPhone 6 / 6S Teléfono inteligente de 4,7 pulgadas. (No aplicable a ningún otro modelo. Antes de comprar, verifique su dispositivo → modelo). El diseño recortado es perfecto para garantizar que todos los botones, puertos y cámaras se puedan quitar fácilmente sin desmontar la carcasa, y es fácil de instalar y quitar .

➤Materiales de alta calidad: iPhone 6 funda protectora adopta cuero PU de alta calidad y una carcasa interior de TPU suave. El cuero PU se siente cómodo y se ve único y elegante. La funda de TPU suave tiene un rendimiento de absorción de impactos y proporciona doble protección para el teléfono móvil iPhone 6s. La funda del teléfono móvil es fina, ligera y fácil de transportar.

➤Multifunción: 2 ranuras para tarjetas y 1 bolsillo para billetera, lo que le permite almacenar fácilmente tarjetas de crédito, tarjetas de identificación, recibos o cambios. Este estuche estilo libro tiene una función de soporte incorporada, que se puede plegar para múltiples ángulos de visión, lo que lo hace conveniente para ver videos y películas. La correa de mano única evita que el teléfono se pierda y es fácil de transportar.

➤Protección: el fuerte cierre magnético puede garantizar la seguridad de su teléfono y tarjeta, y proteger su teléfono inteligente de caídas accidentales, golpes, rasguños, etc. La funda de TPU suave tiene un rendimiento de absorción de impactos y brinda doble protección para su iPhone 6 teléfono móvil. El corte preciso hace que la carcasa se ajuste perfectamente al teléfono.

➤Servicio: Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente, le proporcionaremos respuestas rápidas y soluciones satisfactorias.

MOBESV Funda para iPhone 6S, Funda Libro iPhone 6S, Funda Móvil iPhone 6S Magnético Carcasa para iPhone 6S / iPhone 6 Funda con Tapa, Negro € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features MOBESV funda para iPhone 6S / iPhone 6 4.7 Pulgadas Smartphone, Compruebe por favor su modelo del movil de la celular antes de comprar.

Funda libro iPhone 6S está hecha del cuero sintético de alta calidad y TPU silicona flexible, protege su smartphone de gotas, de golpes, de polvo y de rasguños accidentales, fuerte cierre magnético de doble cara que asegura su teléfono, dinero y tarjetas en la seguridad.

Funda Móvil iPhone 6S ofrece ranuras de tarjeta y bolsillo secreto, lleve a sus tarjetas de crédito esenciales, tarjetas de visita, licencia de conducir y las identificaciones cuando estás en movimiento, Con bolsillo lateral para guardar convenientemente su efectivo, cuentas o tarjetas adicionales.

Esta funda con tapa iPhone 6S puede cambiar a una posición horizontal y actuar como una función de pie, conveniente para ver películas o video-chat.

Diseño "V" de moda, esta funda iPhone 6S con tapa muy exclusivo y elegante gracias al diseño de dos tonos, colores modernos y costuras elegantes.

Besoar Blue Rose para iPhone 6/6S/7/8/SE 2020 Funda Diseño Gracioso Dibujos Niños Elegante Niñas Mujer Lindo Precioso Moda Suave Divertido Frio Burbuja Casos para iPhone 6/6S/7/8/SE 2020 4.7" 6.5" € 14.38 in stock 1 new from €14.38

Amazon.es Features Un llamativo diseño de burbujas inquietas: la funda protectora súper divertida y encantadora con diseño de burbujas inquietas para iPhone 6 / 6S / 7/8 / SE 2020 está hecha con una artesanía especial. El diseño exquisito, moderno y colorido le brinda a usted y su familia un estado de ánimo feliz. Diseñado específicamente para iPhone6 / 6S / 7/8 / SE 2020 4.7 pulgadas.

Material de alta calidad: las cuatro esquinas de la funda del iPhone 6/6S/7/8/SE tienen bolsas de aire acolchadas para evitar el desgaste y los arañazos causados por la caída del teléfono desde una altura.

Diseño fácil de instalar: el material de silicona suave y resistente al desgarro es muy fácil de instalar y quitar. y los bordes son suaves, por lo que no raya el teléfono durante la instalación y extracción.

Cortes precisos: el puerto de carga en la parte inferior y los botones del teléfono y los altavoces no se bloquearán, lo cual es conveniente y fácil de usar, y no es necesario desmontar con frecuencia la carcasa del teléfono.

Regalos: la interesante y divertida funda para teléfono móvil iPhone 6/6S/7/8/SE 2020 traerá a la gente un estado de ánimo feliz. Es muy adecuado como regalo para amigos, familiares y niños. El elegante diseño será bienvenido por todos. READ Los 30 mejores Auriculares Deporte Bluetooth capaces: la mejor revisión sobre Auriculares Deporte Bluetooth

ORETECH Funda Compatible con iPhone 6 6s, con 2 x Protector de Pantalla de Vidrio Templado Carcasa para iPhone 6 6s Silicona Ligera Delgado PC TPU Bumper Rubber Caso para iPhone 6 6s Azul Profundo € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features [Exquisite Craftsmanship] La resistente carcasa antibalas ORETech 360 cubre cada pulgada de para su iPhone 6 et iPhone 6s cuerpo y pantalla con solo 0.9 mm de grosor y 10 gramos para mantener el toque original.

[Tecnología de Protección Completa] Bolsa de aire sísmica dentro de las cuatro esquinas para agregar protección contra caídas, la amortiguación de impactos y el elevado diseño elevado protegen para su iPhone 6 et iPhone 6S cuerpo, pantalla y lente de la cámara desde cualquier ángulo de caída.

[Sensación de mango con textura metálica] Se introdujo el material alemán de alta dureza y la avanzada técnica de proceso CNC de alta precisión de Alemania: pintura de respaldo de metal, coloración resistente, revestimiento de barniz antidesvanecimiento y acabado de piel suave. Metálico y también antideslizante y antihuellas lisas y lisas como la piel del bebé.

[Fabulosa precisión] Extremadamente bien diseñado para iPhone 6s/6, todos los botones son fácilmente accesibles con toda la cobertura de la llave. Agujero celular exacto y agujero del sensor de luz para garantizar la función original de su altavoz y sensor de luz iPhone perfectamente.

[2 x Protector de pantalla] Uno como respaldo para evitar errores al instalar el vidrio templado.

Ekrist Funda Batería para iPhone 7/8/6/6s/SE 2020, 6000mAh Funda Cargador Portatil Ultra Capacidad Carcasa Batería Recargable Batería Externa para iPhone 7/8/6/6s/SE 2020 [4.7 Pulgadas] € 29.95 in stock 1 new from €29.95

Amazon.es Features ⚡ 【MANTENGA MÁS VIDA DE LA BATERÍA】6000mAh potente, recargable delgado funda batería proporciona potencia adicional a su iPhone7/8/6s/6/SE 2020. Puede obtener tiempo de conversación adicional, uso de Internet e incluso una reproducción de audio y video más larga durante horas. La mejor opción para el uso diario, especialmente para ocasiones al aire libre, disfrutando de su día sin preocuparse de que la batería se agote repentinamente.

⚡ 【Protección integral】El smart funda cargador no es solo un cargador portátil, pero también un estuche rígido bien hecho con un diseño de parachoques protector de 360 grados para proteger su iPhone de arañazos u otro desgaste diario. Además, certificado por CE, FC y RoHS, las baterías de polímero de alta calidad y los chips avanzados protegen su teléfono inteligente contra el sobrecalentamiento, los cortocircuitos, la sobrecarga y la descarga.

⚡ 【TECNOLOGÍA DE SINCRONIZACIÓN AVANZADA】Admite cargar tu funda batería y iPhone simultáneamente, directamente con el cable de carga original del iPhone. También puede sincronizar su iPhone con su MacBook, PC o computadora portátil sin quitar el funda cargador. Admite auriculares originales para iPhone y AirPods o cualquier otro auricular inalámbrico mientras se carga.

⚡ 【Cómo usar】Simplemente deslice su iPhone en el estuche de carga ultra delgado de arriba hacia abajo hasta que esté completamente en el funda batería, presione el botón de encendido hacia atrás durante 3 segundos para comenzar a cargar. Al presionar y mantener presionado el botón de encendido en la parte posterior de la caja de la batería en 3 segundos nuevamente, la caja dejará de cargarse.

⚡ 【Soporte posventa extendido】Ekrist funda batería para iPhone 7/8/6s/6/SE 2020 está cubierto por el soporte técnico de 24 meses después de la venta, 30 días de devolución sin problemas y servicio al cliente las 24 horas. ✉✉Si tiene alguna pregunta, problema o inquietud, envíe un correo electrónico a nuestro equipo de postventa.

Epuirie - Funda para iPhone 6 Plus/6S Plus, con cargador de batería portátil recargable, con 6800 mAh de reserva, funda con cargador para iPhone 6 Plus/6 S Plus de 5,5 pulgadas Negro € 25.58 in stock 1 new from €25.58

Amazon.es Features Fácil de utilizar: no hay exceso de tamaño, sólo utilizar los auriculares (los auriculares Lightning no están incluidos), sin extensión de clavijas de audio. Entrada de cable de iluminación, así puede cargar su funda con la batería y el iPhone 7 Plus / 8 Plus al mismo tiempo, con el cable Lightning de su iPhone existente.

Práctica carga, portátil y delgada: esta funda de batería le permite sincronizar su iPhone con un dispositivo sin necesidad de quitar la funda. También muy delgado, fácil de usar con una mano.

Potencia estable: la funda con cargador de batería está hecha de batería de litio de alta calidad, que emite la energía de forma estable mejor que en otros casos. Protege sus dispositivos en cualquier momento y en cualquier lugar, ya sea que esté en uso o no. La emisión estable no supone ningún daño para sus dispositivos durante la carga y no se descargará cuando no lo necesite.

Indicador de LED: con el indicador LED de batería, sabrá rápidamente exactamente cuánta corriente queda, además puede encender y apagar fácilmente su iPhone 6 Plus/6S Plus con el botón de encendido. Cada indicador representa un 25%, 25%- 50%-75%-100%.

Duración extendida de la batería: el potente polímero de litio integrado ofrece una autonomía adicional de 11 horas de conversación, 8 horas de uso de Internet, 7 horas de juegos en su iPhone 6 Plus/6S Plus.

QULT Carcasa para Móvil Compatible con iPhone 6 Plus / 6S Plus Funda marmol Azul Silicona Flexible Bumper Teléfono Caso para iPhone 6 Plus / 6S Plus Mármol Blanco € 10.97 in stock 1 new from €10.97

Amazon.es Features Lo Que Necesitas: ¿Estás buscando una forma de agregar un toque de elegancia a tu teléfono inteligente? ¿Estás cansado de esas fundas baratas que te impiden disfrutar de las increíbles características de tu dispositivo? ¡Las fundas protectoras de QULT son la opción perfecta!

Materiales de Calidad Superior: Estas lindas iPhone fundas están fabricadas en silicona flexible de alta calidad y altamente resistente, un material especial que es suave y duradero ¡garantizado para soportar la prueba del paso del tiempo! La pintura única y los colores brillantes no se desvanecen o desconchan, ¡perfecto para el desgaste y el uso diario!

Protección Mejorada: Esta funda protectora de silicona tiene un diseño inteligente con protector contra golpes de TPU y bordes elevados alrededor de la cámara, asegurando una protección superior contra arañazos, abolladuras o golpes.

Elegancia Atemporal: Con un increíble efecto marmoleado, hermosas combinaciones de color que son fácil de mezclar y combinar con cualquier atuendo, además de un agarre suave, cómodo y antideslizante, ¡esta funda iPhone es increíblemente elegante y moderna, perfecta para la oficina, escuela o para ir de viaje!

Compatibilidad: Las fundas de iPhone QULT están diseñadas para asegurar total compatibilidad con la funda iPhone 6 Plus / 6S Plus, con cortes precisos alrededor de los bordes. ¡No tienes que preocuparte por la funcionalidad de tu cámara, los botones laterales o conectores!

ELESNOW Funda iPhone 6 / 6S, Cuero Premium Flip Folio Carcasa Case para iPhone 6 / 6S (Rojo) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Nota: Esta funda de cuero solo es compatible con iPhone 6 / 6S, comprueba el modelo de tu teléfono celular antes de comprar.

Calidad: Esta funda para iPhone 6 / 6S está hecha de cuero PU superior y TPU flexible para proteger su teléfono de caídas accidentales, golpes, polvo y arañazos.

Función: Esta funda de billetera para iPhone 6 / 6S con 2 ranuras para tarjetas y 1 bolsa de billetera, le permite llevar su identificación, tarjeta de crédito y dinero en efectivo sin llevar su billetera.

Diseño: La funda del iPhone 6 / 6S tiene un diseño de hebilla magnética para garantizar la seguridad de su dinero y tarjeta.

Múltiples perspectivas: Esta funda con tapa para iPhone 6 / 6S se puede cambiar fácilmente a cualquier posición, sirve como una función de pie y es conveniente para ver películas o chatear videos

kwmobile Carcasa para Apple iPhone 6 / 6S - Funda para móvil en TPU Silicona - Protector Trasero en Azul Profundo € 7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Apple iPhone 6 / 6S.

PROTECCIÓN CON ESTILO: Este cover te gustará por su atractivo y elegante diseño. Además es robusto, sólido y estable, protegerá la parte posterior de tu teléfono.

SIN RIESGOS: La funda antideslizante te dará seguridad, evitando que tu dispositivo se resbale. Su material permite un agarre seguro. Además, es gruesa y resistente.

GRAN FLEXIBILIDAD: La carcasa de TPU es especialmente elástica, suave y ligera. El forro antideslizante se adapta perfectamente a tu teléfono inteligente.

SENCILLA: Este tipo de funda trasera cuenta con un diseño sobrio y sencillo, además de ser fácil de colocar.

Caler Funda iPhone 6 Plus iPhone 6S Plus Case, Suave TPU Gel Silicona Ultra-Delgado Ligera Anti-rasguños Protección Ilustración de diseño Creativo Carcasa para Apple iPhone (Flor de melocotón) € 5.28 in stock 2 new from €5.28

Amazon.es Features Funda Diseñado específicamente para el iPhone 6 Plus iPhone 6S Plus. Por favor, compruebe el modelo que desea, gracias.

Esta funda iPhone 6 Plus iPhone 6S Plus está hecha de poliuretano termoplástico flexible (TPU). El material de TPU de alta calidad proporciona un agarre suave y cómodo. Ajuste ligero y transparente. es muy delgado y ligero, con el fin de preservar el aspecto natural desnudo.Aislamiento térmico,Resistente al calor y Sudor anti-mano.

Carcasa iPhone 6 Plus iPhone 6S Plus Ultra Delgado TPU Silicona Transparente Protectora Funda, imprime de forma vívida y linda. Tenemos muchos patrones para que elijas

El diseño simple con la piel ultra claro mostrar la belleza natural del diseño de su teléfono. el uso con una sola mano también es posible .iPhone 6 Plus iPhone 6S Plus cáscara del teléfono celular transparente es muy delgado y ligero,estabiliza flexible, como una segunda piel para el iPhone 6 Plus iPhone 6S Plus.

iPhone 6 Plus iPhone 6S Plus Funda Proporciona una excelente protección completa. Todas las esquinas, bordes, espalda están totalmente cubietos. Una verdadera protección completa que protege su teléfono de todos los lados perfectamente Para iPhone 6 Plus iPhone 6S Plus.

SUPWALL 3 Unidades Funda Silicona iPhone 6 / 6s, Cascara Ultrafina Suave Cover Protectora Mármol, iPhone 6s Case Anti-Rasguño y Resistente Huellas (Gris + Negro + Rosa) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features Ultra-delgado y ultra-ligero: La funda ultra delgada se ajuste iPhone 6/6s, no se sentirá nada en su teléfono, pero mantuvo la protección del movil y darle el excelente agarre

Ajuste perfecto: Esta funda puede proteger su teléfono perfectamente, fácil instalar y quitar

Protección incluso con el botón: La funda puede proteger el volumen y encendido botón bien. Es flexible para tocarlo

Sensación suave: Cuando tocas el caso, te sentirás cómodo

Hecho del material de silicona silicona (TPU) que no bloqueará la señal y puede siempre guardar la rejilla completa de la señal

Oihxse Funda con Cuerda Compatible para iPhone 6/6S Carcasa de Silicona Líquida Suave con Correa Colgante Ajustable Case Moda Ultra Delgado Antigolpes Protección Cover,A7 € 8.98 in stock 2 new from €8.98

Amazon.es Features ✦La funda de silicona líquida con cadena de cordón ajustable es compatible con [iPhone 6/6S], diseño simple y limpio, varios colores disponibles. El estilo chic y elegante te hace destacar entre la multitud.

✦La funda para iPhone 6/6S con cadena de cordón ideal para quienes están ocupados y especialmente para quienes a menudo olvidan dónde poner sus teléfonos. Con el cadena para funda del teléfono, le permite llevar el teléfono colgado del cuello o por encima del hombro. Ya sea para trabajar, llevar a los niños o cocinar, siempre puede llevar su teléfono en cualquier momento y tener las manos libres para otras cosas.

☀La funda con cordón para cuello para iPhone 6/6S está hecha de silicona líquida suave de alta calidad y un cordón de seguridad agradable para la piel, que brinda protección diaria contra golpes, raspaduras, suciedad, polvo y luz.

✦La cuerda tiene una longitud total de 150 cm y se puede ajustar de forma flexible a la longitud que desee, mantenga siempre un estilo único.

✦Esta elegante y elegante funda para iPhone 6/6S con correa ajustable para el cuello no es solo para niñas, sino también para niños. ¡Será un regalo festivo o un regalo de cumpleaños para su amigo o familia! READ Los 30 mejores Adaptador Antena Coche capaces: la mejor revisión sobre Adaptador Antena Coche

Funda con Cuerda para Apple iPhone 6 / 6s, Carcasa Transparente TPU Suave Silicona Case con Correa Colgante Ajustable Collar Correa de Cuello Cadena Cordón para iPhone 6 / 6s - Oro Rosa € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Amazon.es Features 【Compatibilidad】 : Carcasa para iPhone 6 / 6s, Los orificios precisos le permiten acceder fácilmente a todas las funciones, Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello

【Practico y Estiloso】 : Mantener tu móvil suspendido sobre un cordón significa que no se te caerá, lateral o frontal. Ideal para viajes, salidas de día y de noche, fiestas, familias con sus manos llenas, Además es ideal para usarlo en festivales y conciertos

【Material de TPU suave】 : Hecha de material TPU suave y resistente a los arañazos, la capa de TPU resistente al desgaste es muy duradera, la buena textura hace que las personas se sientan cómodas, Además al ser traslúcida conservarás el diseño original de tu teléfono inteligente

【Cuerda de PPM】 : Tiene una longitud de 1,5 m, cuerda de PPM (paracord), muy resistente, no absorbe humedad / inodoro y seco. una correa ajustable permiten que cuelgue perfectamente a tu lado cuando lo llevas cruzado, Cuando la cuerda necesita ser limpiada, puedes quitar y poner la correa fácilmente

【Bolsas de aire】 : Carcasa esquinas tienen bolsas de aire, pueden reforzar la protección del teléfono cuando cae en el suelo, puede mitigar con eficacia daños en el teléfono

Yoedge Funda con Cuerda para iPhone 6/6s-4.7", Carcasa de Silicona AntiChoque Suave TPU para Teléfono Móvil con Colgante Ajustable Collar Correa para el Cuello Cadena Cuerda, Margarita € 9.99 in stock 3 new from €8.20

Amazon.es Features [Compatibilidad]: Funda con Cuerda para iPhone 6/6s, Los orificios precisos le permiten acceder fácilmente a todas las funciones, Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello.

[Practico y Estiloso]: Funda con Cuerda para iPhone 6/6s correa ajustable permiten que cuelgue perfectamente a tu lado cuando lo llevas cruzado, lateral o frontal. Ideal para viajes, salidas de día y de noche, fiestas, familias con sus manos llenas.

[Gran Proteccion]: Funda con Cuerda para iPhone 6/6s Carcasa esquinas tienen bolsas de aire, pueden reforzar la protección del teléfono cuando cae en el suelo, puede mitigar con eficacia daños en el teléfono.

[Cuerda de PPM] : Tiene una longitud de 1,6 m, cuerda de PPM (paracord), muy resistente, no absorbe humedad / inodoro y seco. una correa ajustable permiten que cuelgue perfectamente a tu lado cuando lo llevas cruzado, Cuando la cuerda necesita ser limpiada, puedes quitar y poner la correa fácilmente

[Material de TPU suave]: Hecha de material TPU suave y resistente a los arañazos, la capa de TPU resistente al desgaste es muy duradera, la buena textura hace que las personas se sientan cómodas.

COODIO Funda iPhone 6S Plus con Tapa, Funda Movil iPhone 6S Plus, Funda Libro iPhone 6 Plus Carcasa Magnético Funda para iPhone 6S Plus/iPhone 6 Plus, Negro/Rojo € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features Esta COODIO funda para iPhone 6S Plus Book Style con magnético, función de soporte y ranuras para tarjetas, compatible con teléfono iPhone 6S Plus / iPhone 6 Plus 5,5 pulgadas.

Esta funda móvil iPhone 6S Plus está hecha de cuero sintético duradero y forro interior de TPU, que proporciona la máxima protección contra la suciedad, golpes y arañazos.

Esta carcasa iPhone 6S Plus incluye ranuras para tarjetas y 1 bolsillo para dinero; Puede conservar su identificación, sus tarjetas de crédito y su dinero, sin tener que llevar su billetera. Un cierre magnético integrado mantiene su teléfono móvil y sus tarjetas a salvo.

Esta funda iPhone 6S Plus con tapa se puede configurar horizontalmente y actuar como soporte, ideal para ver películas o chatear por video.

Esta funda libro iPhone 6S Plus es un buen agarre para mantener su dispositivo, protege su teléfono de arañazos, golpes, polvo y caídas accidentales.

NEW'C Funda para iPhone 6 Plus y iPhone 6S Plus, Anti- Choques y Anti- Arañazos, Silicona TPU, HD Clara € 6.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño especial para iPhone 6 Plus y iPhone 6S Plus

Hecho con TPU premium, que garantiza una transparencia cristalina.

Biseles levantados para ofrecer protección para pantalla y cámara. Diseño único de absorción de impactos: 29 esquinas absorben efectivamente los choques

Fácil acceso a todos los controles y características; Recortes perfectos para altavoces, cámara y otros puertos

Esta funda ha sido especialmente diseñada para iPhone 6 Plus y iPhone 6S Plus, para garantizar una protección total.

iPosible Funda Batería para iPhone 8 Plus/7 Plus/6S Plus/6 Plus 8500mAh Funda Cargador Portatil para iPhone 8 Plus/7 Plus/6S Plus/6 Plus Recargable Batería Externa Carcasa Batería [5.5 Pulgadas] € 29.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【8500mAh ALTA CAPACIDAD】Esta funda batería para iPhone 8 Plus / 7 Plus / 6S Plus / 6 Plus tiene alta capacidad de 8500mAh, hasta 280% de batería estándar que proporciona 190 horas adicionales en espera, 18,5 horas de tiempo de conversación, 12,5 horas de video, 15 horas de web navegación o 12 horas de juego en su teléfono. Perfectamente adaptado a su iPhone 8 Plus/7 Plus/6S Plus/6 Plus, diseñado específicamente para el modelo de 5.5 pulgadas.

【Carga y Protección 2 en 1】Alta calidad funda batería de 8500mAh para iPhone 8 Plus/7 Plus/6S Plus/6 Plus con protección contra rasguños de 360 °, protección de doble capa para proteger su iPhone 6 / 6S / 7/8 de arañazos y otros daños y perjuicios . Los chips internos seguros evitan que la carcasa de la alimentación se cortocircuite, sobrecaliente y sobrecargue. Perfecciona carga la batería de su iPhone 8 Plus/7 Plus/6S Plus/6 Plus, el indicador LED mostrará cuánta energía queda.

【Tecnología Avanzada Sync-through】 Puede cargar simultáneamente su funda cargador y iPhone 8 Plus/7 Plus/6S Plus/6 Plus, sincronizar fácilmente sus datos de iphone a su Macbook, PC o computadora portátil sin tener que quitar la funda de la batería; Nota: Solo es compatible con Apple Air pods o cualquier otro auriculares inalámbrico o Bluetooth.

【Ultra-delgado y Instalación fácil】 Sin duplicar su tamaño, agregando solo 0,19 pulgadas funda de batería para iPhone 8 Plus/7 Plus/6S Plus/6 Plus, inserte su iPhone 8 Plus/7 Plus/6S Plus/6 Plus en el puerto de salida del rayo. La funda batería extendida de iPhone 8 Plus/7 Plus/6S Plus/6 Plus usa un puerto de entrada de lightning para permitir la recarga y la transferencia de datos.

【Lo que Conseguirá】 1x Funda Batería [8500mAh] para iPhone 8 Plus/7 Plus/6S Plus/6 Plus, 1x Manual de usuario; También GARANTÍA DE 24 MESES: su compra en nuestra tienda está 100% garantizada, cualquier problema, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros. ( Respuesta dentro de las 24 horas).

