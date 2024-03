Inicio » Electrónica Los 30 mejores Samsung S7 Edge Movil capaces: la mejor revisión sobre Samsung S7 Edge Movil Electrónica Los 30 mejores Samsung S7 Edge Movil capaces: la mejor revisión sobre Samsung S7 Edge Movil 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Samsung Galaxy S7 Edge - Smartphone Android de 5.5" (Bluetooth v4.2, SIM única, Memoria Interna de 32 GB, NanoSIM, cámara de 12 MP, Micro-USB), Color Negro - [Importado] € 219.00 in stock 1 new from €219.00

1 used from €397.43 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 5.5", con una resolución de 2560 x 1440 pixeles y tecnología Dual Edge Super AMOLED

Procesador Exynos 8890, Octa-Core a 3.9 GHz

Camara principal de 12 MP y camara frontal de 5 MP, con grabación de video de 2160p a 30fps

Memoria RAM de 4 GB y memoria ROM de 32 GB

Incluye el sistema operativo Android 6.0 Marshmallow

OKZone Funda para Samsung Galaxy S7 Edge, Funda Libro Samsung S7 Edge, Funda Móvil Samsung S7 Edge Magnético Carcasa Libro con Tapa de Cuero Piel para Samsung S7 Edge Funda con Tapa (Negro) € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Compatibilidad]: esta funda de cartera solo es compatible con el teléfono inteligente Samsung Galaxy S7 Edge.

Magnético Carcasa para Samsung Galaxy S7 Edge --- Funda Magnetica Samsung Galaxy S7 Edge para facilitar su uso. Un imán en la cubierta frontal asegura la carcasa exterior.

PU Cuero Carcasa para Samsung Galaxy S7 Edge --- Funda tipo Libro Samsung Galaxy S7 Edge está hecha del cuero sintético de alta calidad y TPU silicona flexible, protege su telefono de gotas, de golpes, de polvo y de rasguños accidentales.

Funda con Tapa Samsung Galaxy S7 Edge ---Esta funda Samsung Galaxy S7 Edge con tapa se puede configurar horizontalmente y actuar como soporte, ideal para ver películas o chatear por video.

Funda Cartera para Samsung Galaxy S7 Edge -- Funda Billetera Samsung Galaxy S7 Edge protección ofrece ranuras de tarjetero y bolsillo secreto.

Lihondar Funda para Samsung Galaxy S7 Edge, Carcasa Samsung S7 Edge con Tapa y Tarjetero Billetera, Capa Samsung S7 Edge, Tipo Libro Flip Case Wallet, Telefono Cubrir Móvil Cover Piel Protector(Azul) € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nota: Esta funda de cuero solo es compatible con Samsung Galaxy S7 Edge, comprueba el modelo de tu teléfono celular antes de comprar.

Función: Esta funda de billetera para Samsung Galaxy S7 Edge con 3 ranuras para tarjetas y 1 bolsa de billetera, le permite llevar su identificación, tarjeta de crédito y dinero en efectivo sin llevar su billetera.

Calidad: Esta funda para Samsung Galaxy S7 Edge está hecha de cuero PU superior y TPU flexible para proteger su teléfono de caídas accidentales, golpes, polvo y arañazos.

Diseño: La funda del Samsung Galaxy S7 Edge tiene un diseño de hebilla magnética para garantizar la seguridad de su dinero y tarjeta.

Múltiples perspectivas: Esta funda con tapa para Samsung Galaxy S7 Edge se puede cambiar fácilmente a cualquier posición, sirve como una función de pie y es conveniente para ver películas o chatear videos.

cuzz - Carcasa para Samsung Galaxy S7 Edge+(1 Pieza Protector de Pantalla de Cristal Templado) Color sólido Premium Flexible de Silicona TPU y Funda Delgada y Antideslizante, Color Negro € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Samsung Galaxy S7 Edge Funda Carcasa protectora+Cada Funda tiene una película de vidrio templado gratis: Se ajusta perfectamente al móvil Samsung Galaxy S7 Edge.ofrece una protección Perfecto sólida.

La Funda Samsung Galaxy S7 Edge clásica hará que tu móvil se vea sobrio y simple. Este case le dará una gran protección y una apariencia clásica y elegante. ideal para conservar el diseño original de tu teléfono inteligente.

Diseño ultra delgado de color puro, muy Sencillo para un excelente tacto y la impresión visual, e incluso hace que su teléfono más elegante.

Con orificios de puerto de corte de precisión y moldes de botones prácticos, puede tener acceso fácilmente a todas las funciones de su Phone.

El equipo de CUZZ proporciona productos de alta calidad y un servicio postventa integral, lo que facilita la compra. READ Los 30 mejores Cascos Samsung Galaxy S7 capaces: la mejor revisión sobre Cascos Samsung Galaxy S7

Batería compatible con Samsung S7 Edge G935F Galaxy 3600mAh de alta capacidad con kit de extracción incluido € 14.47 in stock 1 new from €14.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ 3600 mAh

✅ Batería química: Li-Ion

✅ Recargable con cualquier cargador de batería

✅ Alta compatibilidad

Kit de herramientas de desmontaje incluido

Jenuos Funda Samsung S7 Edge, Transparente Suave Silicona Protector TPU Anti-Arañazos Carcasa Cristal Caso Cover para Samsung Galaxy S7 Edge - Transparente (S7E-TPU-CL) € 6.99 in stock 1 new from €6.99

1 used from €5.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: diseñado específicamente para Samsung Galaxy S7 Edge 5.5 pulgadas SOLAMENTE.

Función a Prueba De Golpes: todos los botones y esquinas están elevados, y los bordes elevados levantan la pantalla y la lente de la cámara de la superficie, que protegen todos los lados de su dispositivo.

Funda Crystal Clear: la transparencia intensa muestra el diseño y el color original del teléfono.

Protección Total: el protector de TPU suave de silicona y la cubierta posterior de PC dura ofrecen protección contra caídas o caídas accidentales.

Material Duradero: antiarañazos y rasguños, no resbaladizo, se siente muy cómodo.

Cargador de Carga rápida AFC 15W 2A con 1.2M Micro USB 2.0 Cable de Carga rápida para Samsung Galaxy S7 Edge S6 Edge S4 S3 A6 J7 J6 J5 J3 Note5/4/2 Tab S Tab S2, Repuesto Original Cargador Rápido € 9.95 in stock 1 new from €9.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARGA RÁPIDA: Adaptive Fast Charging carga hasta el 50% del nivel de la batería durante 30 minutos, un 75% más rápido que los cargadores estándar.

DISPOSITIVOS COMPATIBLES: Adaptive Fast Charging (AFC) Compatible con Samsung galaxy s6 / s7 / s6 edge / s7 edge plus / S6 Active / S7 Active / A6 / J7 / J3 / note 5 / note 4 y otros dispositivos equipados con tecnología Qualcomm Quick Charge 2.0 (QC 2.0), también proporciona carga estándar para smartphones o tablets no compatibles con carga rápida (hasta 5V/2A).

SEGURIDAD GARANTIZADA: Certificación IEC 62368-1 aprobada, múltiples protecciones incorporadas protegen completamente contra sobrecorriente, sobrecarga y sobrecalentamiento para una carga rápida segura.

COMPACTO Y PORTÁTIL: Este cargador rápido es compacto y ligero y con una entrada de voltaje internacional de 100-240V ideal para viajar, perfecto para viajar a cualquier parte del mundo.

MICRO USB CHARGER SET: El combo incluye 1 x cargador, 1 x 120cm Micro USB cable de carga rápida, el cable de carga le permite cargar y sincronizar su dispositivo Micro USB.

HongMan Funda de movil con Cuerda para Colgar Samsung Galaxy S7 Edge,Carcasa Transparente TPU Suave Silicona Case con Correa Colgante Ajustable Cuerda Correa de Cuello Cadena Cordón € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad】 : Carcasa para Samsung Galaxy S7 Edge, Los orificios precisos le permiten acceder fácilmente a todas las funciones, Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello

【Practico y Estiloso】 : Mantener tu móvil suspendido sobre un cordón significa que no se te caerá, lateral o frontal. Ideal para viajes, salidas de día y de noche, fiestas, familias con sus manos llenas, Además es ideal para usarlo en festivales y conciertos

【Material de TPU suave】 : Hecha de material TPU suave y resistente a los arañazos, la capa de TPU resistente al desgaste es muy duradera, la buena textura hace que las personas se sientan cómodas, Además al ser traslúcida conservarás el diseño original de tu teléfono inteligente

【Cuerda de PPM】 : Tiene una longitud de 1,5 m, cuerda de PPM (paracord), muy resistente, no absorbe humedad / inodoro y seco. una correa ajustable permiten que cuelgue perfectamente a tu lado cuando lo llevas cruzado, Cuando la cuerda necesita ser limpiada, puedes quitar y poner la correa fácilmente

【Nota importante】 : Carcasa pueden reforzar la protección del teléfono cuando cae en el suelo, puede mitigar con eficacia daños en el teléfono.Esta cuerda no es un juguete y se debe mantener alejada de los niños.

Protector de Pantalla Samsung Galaxy S7 Edge Cristal Templado [Caso Amistoso][Dureza 9H Protector Pantalla][Anti-Scratch][Sensible al Tacto][2 Cristal Templado] € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ALTA DUREZA Y ANTI-RAYADO】La pantalla protectora Samsung Galaxy S7 Edge está hecha con un vidrio templado de alta calidad de 0,33 mm de espesor y tiene una protección máxima contra los arañazos, rasguños y golpes.

【ALTA TRANSPARENCIA Y PRECISIÓN EN EL TACTO】La alta definición súper clara con una transparencia del 99,9% restaura los colores reales de la pantalla y te ofrece la visualización más natural junto con una sensibilidad de la pantalla táctil del 100% que mantiene tu teléfono fuera de problemas.

【Libre de burbujas y antihuellas】El protector de pantalla para, que se alimenta con tecnología de pulverización de plasma y auto-adsorción, se puede instalar fácilmente en las huellas digitales sin burbujas y residuos de sudor / grasa, manteniendo la pantalla del teléfono brillante y limpia.

【CASO AMIGABLE CURVO DE COBERTURA COMPLETA】Con sus precisas incisiones y su exclusiva cobertura completa curvada , así como la tecnología de corte de bordes redondos 2.5D, se ajusta a los contornos de tu teléfono y no sólo mantiene tus dedos deslizándose suavemente por la pantalla, sino que también es amigable en la hermosa funda de tu teléfono.

ESPECÍFICAMENTE DISEÑADO PARA AJUSTARSE A Samsung Galaxy S7 Edge y empaquetado con 2 Cristal Templado, paño de limpieza y toallitas, palo para quitar el polvo e instrucciones.Este protector de pantalla de no aplicable al desbloqueo de huellas digitales.

DBZYLN Cargador USB con Cable Micro USB 150cm Compatible con Samsung Galaxy S7 Edge S6 Edge S4 S3 A6 J7 J6 J5 J3 Note5 Note4 Note2 Tab S Tab S2, Moto G5, E6, E5, E4 Carga Rapida- Blanco € 9.98 in stock 1 new from €9.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carga rápida: el cargador adaptable puede cargar su teléfono al 50 % en 30 minutos, 2 veces más rápido que un cargador normal. este cargador rápido también es compatible con los protocolos Quick Charge AFC y Quick Charge 3.0

Alta seguridad: equipado con un chip inteligente para proteger sus dispositivos contra cortocircuitos, sobrevoltaje, sobretemperatura y sobrecorriente para protegerlo a usted y a su dispositivo de manera segura.

Dispositivos compatibles: para Samsung Galaxy s7, s7 edge, s6, s6 edge, s4, s3, note 5, note 4, J7, J6, J5, J3, A6, Galaxy TAB S, S2, E, Tab A 10.1 (2016), Tab 8.0 (2015), Tab A 7.0, Tab A 9.7, LG G2 / G3 / G4 / p10 / 8x / Moto G5 / E6 / E5 / E4 y compatibles con todos los dispositivos con puerto Micro USB son particularmente la mejor opción para conectar dispositivos como teléfonos celulares, PDA, cámaras digitales, videocámaras digitales y reproductores digitales portátiles.

Cable de carga micro USB: este cable de datos admite velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbps y tiene una vida útil de hasta 10 000 veces, cable de datos micro USB de 1,5 m flexible para usar. Al mismo tiempo, también se puede utilizar en automóviles, hoteles, oficinas y otros lugares.

Lo que obtienes: 1 cargador de pared rápido USB, 1 cable de carga micro USB de 1,5 m, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente, resolveremos el problema. para usted dentro de las 24 horas.

RAVIAD Cable Micro USB [2Pack 2M] 5V/3A Carga Rápida Cable Android Duradero Nylon Cable Cargador Movil Compatible con Samsung Galaxy S7 S6 Edge S5 J7 J5 J3 A10 A6, Huawei, HTC, LG, Redmi, Kindle € 8.99

€ 6.79 in stock 1 new from €6.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Carga Rápida y Sincronización de Datos】RAVIAD Android Cable admite cargas de hasta 5V/ 3A, Carga hasta un 10% más rápido que los cables Micro USB estándar y transmite hasta 480Mbps a través de USB 2.0.

【Compatibilidad Perfecta】RAVIAD Cable USB Micro USB compatible con la mayoría de los teléfonos Android, tabletas y otros dispositivos con puerto micro USB, como Samsung Galaxy S7/ S6/ S5/ J5/ J7/ A8, Huawei P9 Lite/ P10 Lite, Honor 8X, Nokia, HTC, Nexus, LG, PS4, Kindle, Echo Dot.

【Cargador Micro USB de 2 Metros】La longitud de 2M Cable Micro USB es la más perfecta para usar en la sala de estar y en la oficina, no se preocupe más por la corta longitud de los cables de Android.

【Ultra Durabilidad】El conector de aluminio es lo suficientemente robusto como para que se mantenga en buena condición por mucho tiempo y promete conexiones perfectas. El cable de nilón sin enredo ha sido puesto a prueba de 10000+ bend.

【Garantía de por Vida】Confiamos tanto en estos cables usb micro que ofrecemos Garantía de por vida incondicional. Asegura el disfrute prolongado de su compra. Por favor contáctenos con cualquier pregunta o inquietud - Estamos aquí para ayudarlo.

REY Funda Carcasa Gel Transparente Doble 360º para Samsung Galaxy S7 Edge, Ultra Fina 0,33mm, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad € 3.99

€ 2.99 in stock 2 new from €2.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para SAMSUNG GALAXY S7 EDGE, respetando botones y puertos del SmartPhone

Diseño de 360 º, Funda Doble Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta.

Gracias al TPU 100% transparente el diseño de su SmartPhone no se verá afectado

Al proteger el SmartPhone con silicona Gel, consigue máxima seguridad con un tacto agradable.

Quiere que su SmartPhone le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caídas,...

Caler Case Compatible con Samsung Galaxy S7 Edge Funda Cuero PU Espejo Brillante Clear View Modelo Fecha Duro Cover Flip Tapa Libro Soporte Plegable Ventana de Espejo Transparente Carcasa(Oro Rosa) € 9.98 in stock 1 new from €9.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Premium Materiales:PC tecnología de atomización asegura su Samsung Galaxy S7 Edge anti-arañazos de la superficie. Dureza de alto impacto, ultra delgado, larga vida de Funda Samsung Galaxy S7 Edge servicio.

Características: La parte frontal de la cubierta es translúcida, pero la parte posterior y el lateral presentan una apariencia mate muy nítida. La serie S-View de tecnología ha sido mejorada para ofrecer una sensación de calidad superior y profesional.

Función Stand: Espejo funda Samsung Galaxy S7 Edge soporte para la visión A manos libres multi-ángulo Permite AL dispositivo de levantarse de pie para Ver Vídeos O llamar

Conveniente:El estuche de vista clara para las características tiene una portada semitransparente que le permite ver rápida y fácilmente llamadas entrantes, mensajes, duración de la batería y el tiempo.

Agujero Precisa: El acceso a todos los controles y características. recortes perfectos para los altavoces, cámara y Samsung Galaxy S7 Edge otros puertos. READ Los 30 mejores Soporte Móvil Para Coche Magnético capaces: la mejor revisión sobre Soporte Móvil Para Coche Magnético

COPHONE Funda Negro Samsung Galaxy S7 EDGE . Negro Silicona Fundas para Samsung Galaxy S7 EDGE Carcasa Negro Funda Case Galaxy S7 EDGE Flexible Ultra Delgado € 7.55 in stock 1 new from €7.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñada especialmente para Samsung Galaxy S7 Edge, nuestra carcasa se adapta perfectamente a la forma de tu móvil. Acceso a todos los puertos y botones sin quitar la funda.

Antiarañazos: con alta dureza, resiste eficazmente los arañazos y los golpes.

Fabricada en TPU de alta calidad que permite una máxima durabilidad y una protección óptima de su teléfono.

Antideslizante esta funda permite tener tu teléfono en la mano sin riesgo de deslizamiento accidental.

Las esquinas y los bordes están completamente cubiertos. La funda también cubre toda la parte trasera del teléfono (excepto cámaras y otros elementos importantes). Los bordes elevados de 0,5 mm (raised lip) ofrecen más protección a la pantalla. El uso de un material suave permite que la funda absorba mucho mejor los golpes que una funda rígida. Por lo tanto, su smartphone gana estilo y protección.

Cargador para Samsung Cargador Rápido Adaptador de Corriente USB con Cable Micro USB 1.5M Compatible con Samsung Galaxy S7 S7 Edge S6 S5 S4 S3 S2 Note 5/4 Xcover 4 3 2 J4+ A5 A7 J3 J5 J7 (Blanco) € 9.98 in stock 1 new from €9.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carga rápida y rápida: por ejemplo, tome el Galaxy S7, el cargador rápido adaptable solo tarda unos 30 minutos en cargarse al 50% de la batería, un 75% más rápido que los cargadores estándar.

Máxima compatibilidad: soporta la carga rápida de dispositivos AFC y QC 3.0. Funciona con todos los smartphones micro USB como: compatible con Samsung Galaxy S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, Note 5/4/3, J7, J3, HTC, Motorola, Nexus, Nokia, LG, Huawei, Sony, Blackberry, etc. El bloque de carga también funciona con otros dispositivos alimentados por USB como tabletas, altavoces, auriculares deportivos, libros electrónicos, cámaras domésticas, reproductores MP3 y baterías externas.

Garantía de seguridad: múltiples precauciones de seguridad integradas y tecnología inteligente de identificación IC protegen contra cortocircuitos, sobrecorriente, sobretensión, sobrecalentamiento y sobrecarga. Detiene automáticamente la carga cuando la capacidad de la batería está llena, para garantizar la seguridad de tu dispositivo y una larga vida útil.

Sincronización y carga rápida: el kit de carga rápida carga teléfonos y tabletas con puertos USB 2.0 a la máxima velocidad. Proporciona una transferencia de alta velocidad de 480 Mbps para cargar y sincronizar smartphones y tablets.

Lo que obtienes: 1 x 15 W USB cargador rápido, 1 x 1,5 m cable micro USB. Servicio al cliente de 24 horas, si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Bateria EB-BG935ABE De Repuesto Calidad Original para Samsung G935F Galaxy S7 Edge, Capacidad (3600 mAh). € 18.95

€ 17.99 in stock 1 new from €17.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅Batería B-BG935ABE diseñada exactamente para el Samsung G935F Galaxy S7 Edge, Capacidad y Calidad Original , Nueva Fabricacion

✅Batería: con una capacidad de 3600 mAh a un voltaje de 3,85V, esta batería de iones de litio se caracteriza por un tiempo de funcionamiento especialmente largo.

✅Sin efecto de memoria: gracias a la tecnología de iones de litio, esta batería para smartphone no tiene efecto memoria y, por lo tanto, incluso después de cargas parciales, todavía tiene un tiempo de funcionamiento completo y un voltaje constante.

✅Batería sin efecto memoria. Producto compatible de alta calidad.

X-level Funda Samsung Galaxy S7 Edge, [Guardian Series] Suave TPU Gel Silicona Ultra Fina Anti-Arañazos y Protección a Bordes Phone Case Funda Carcasa para Samsung Galaxy S7 Edge - Vino Rojo € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Modelos compatibles]: Diseñado exclusivamente para teléfonos inteligentes Samsung Galaxy S7 Edge Edge, que se ve elegante y con estilo.

[Material de TPU]: la carcasa resistente a las manchas de TPU evita eficazmente las huellas dactilares molesto y la acumulación de polvo y grasa. No hay problema de cambio de color.

[Protección contra rasguños]: los protectores de parachoques de silicona TPU suave brindan protección contra rasguños.

[Ajuste perfecto]: Ligero y delgado, no agregue abultar a su Samsung Galaxy S7 Edge Edge Funda Diseñado para enfatizar la delgadez sin comprometer la protección de teléfono. Satisfaga las necesidades de las personas que persiguen un concepto de vida minimalista.

[Servicio de garantía]: Nuestras fundas para Samsung Galaxy S7 Edge Edge tienen garantía de calidad de 180 días. Ofrecemos garantías de reemplazo o devolución de dinero para cada cliente. Si por alguna razón no está completamente satisfecho con nuestros productos, no dude en contactarnos.

Enchufe Cargador USB, Banco de Energía de Carga Rápida con 1.5M Micro USB Cable para Samsung Galaxy S7 S6 Edge S5 S4 S3 S2 A03 A9 J8 J7 J6 J5 J3, Note5 4,Tab 4, Tab S, S2, Android Smartphone € 9.98 in stock 1 new from €9.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARGADOR RÁPIDO ADAPTATIVO: Los dispositivos compatibles con la carga rápida adaptativa pueden cargar hasta el 50% de la batería en 30 minutos, un 75% más rápido que los cargadores estándar.

GARANTÍA DE SEGURIDAD: Certificación IEC 62368-1 aprobada, múltiples protecciones incorporadas protegen completamente contra sobrecorriente, sobrecarga y sobrecalentamiento para una carga segura y segura.

CABLE DE CARGA RÁPIDA Y SYNC: El cable Micro-USB Tipo-B carga teléfonos y tabletas Samsung en puertos Micro-USB-B a la máxima velocidad. Proporciona 480 Mbps de velocidad de transferencia para sincronizar smartphones, tablets y altavoces Bluetooth.

DISPOSITIVOS COMPATIBLES: Compatible con Samsung Galaxy S3, S4, S5, S6 Edge/S7/S7 Edge Note 5/4/2, HTC, Motorola, Nexus, Nokia, LG, HP, Sony, Blackberry, MP3, y TODOS los dispositivos smartphone con puerto micro USB.

EL PAQUETE INCLUYE: 1 x cargador USB, 1 x cable de carga micro USB tipo B de 150cm. 24 horas de servicio en línea. Póngase en contacto con nosotros si tiene algún problema de calidad.

Polarcell Batería para Samsung Galaxy S7 Edge Sm-G935F/Eb-Bg935Abe (3800 mAh/14,63 WH) € 27.90 in stock 2 new from €24.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Máximo rendimiento: con su celda de polímero de litio de 3800 mAh, la batería PolarCell es la batería de repuesto más potente para tu Samsung Galaxy S7 Edge de este tipo de construcción, la máxima capacidad para un máximo tiempo de funcionamiento. Sustituye a las baterías originales EB-BG935ABE y EB-BG935ABA y se puede cargar como de costumbre con su cargador existente.

Ajuste optimizado: 100% se adapta perfectamente a tu Samsung Galaxy S7 Edge, por lo que no se necesitan otros accesorios. Compatible con Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935F / SM-G935FD / SM-G935A / SM-G935P / SM-G935V / SM-G935T / SM-G935R / SM-G935W8 / SM-G9350 / S7 Edge DuoS. Cada modelo de batería PolarCell se optimiza individualmente para cada dispositivo, por lo que se garantiza un ajuste preciso.

Producto de la marca alemana con máxima seguridad: las baterías PolarCell están disponibles aquí optimizadas directamente desde el fabricante, estrictamente controladas según todas las normas de la UE. La protección contra sobrecarga, calor y cortocircuito es natural en PolarCell, se utilizan exclusivamente células de calidad A+.

Fácil instalación gracias a la herramienta Premium: el juego de herramientas profesional incluido hace posible la conversión sin esfuerzo. Se incluye un adhesivo de sellado para la cubierta posterior. Le recomendamos que vea algunas instrucciones de vídeo antes de cambiar la batería.

SIN COMPROMISS, GARANTIZADO: obtendrá 24 meses de intercambio gratuito en caso de defecto. En caso de problema, póngase en contacto directamente con PolarCell como fabricante. PolarCell es sinónimo de productos optimizados y servicio de primera clase: no aceptamos menos del 100% de satisfacción del cliente.

YIRRANZD Funda para Samsung Galaxy S7 Edge, Funda Tapa Libro Movil Carcasa PU Cuero [Ranura para Tarjeta], Flip Caso Cubierta Case Funda para Samsung S7 Edge (Verde) € 11.98 in stock 1 new from €11.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Compatibilidad]: Diseñado para tu teléfono Compatible con Samsung Galaxy S7 Edge (No para S7). Verifique el modelo de su teléfono antes de comprar.

[Material de Alta Calidad]: El exterior de la funda está hecho de cuero PU duradero que tiene un buen tacto y una máxima protección contra la suciedad,a prueba de arañazos, golpes y caida accidental. El interior está hecho de cuero de microfibra super suave para cuidar el móvil perfectamente.

[Función de Billetera]: La funda del teléfono tipo billetera es muy práctica, contiene 3 ranuras para tarjetas y 1 bolsa de efectivo. Puede poner tarjetas de crédito, tarjetas de identificación y efectivo, etc. sin tener que llevar una billetera.

[Perfecto Ángulo de Visión]: Funda puede cambiar a una posición horizontal y actuar como una función de pie, conveniente para ver películas o video-chat.

[Cierre Magnético]: YIRRANZD para Samsung S7 Edge funda con cierre magnético sujeta el teléfono de forma segura en su lugar y mantiene la carcasa cerrada correctamente.

MOBESV Funda para Samsung Galaxy S7 Edge, Funda Libro Samsung S7 Edge, Funda Móvil Samsung Galaxy S7 Edge Magnético Carcasa para Samsung Galaxy S7 Edge Funda con Tapa, Negro € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MOBESV funda para Samsung Galaxy S7 Edge 5.5 Pulgadas Smartphone, Compruebe por favor su modelo del movil de la celular antes de comprar.

Funda libro Samsung Galaxy S7 Edge está hecha del cuero sintético de alta calidad y TPU silicona flexible, protege su smartphone de gotas, de golpes, de polvo y de rasguños accidentales, fuerte cierre magnético de doble cara que asegura su teléfono, dinero y tarjetas en la seguridad.

Funda Móvil Samsung Galaxy S7 Edge ofrece ranuras de tarjeta y bolsillo secreto, lleve a sus tarjetas de crédito esenciales, tarjetas de visita, licencia de conducir y las identificaciones cuando estás en movimiento, Con bolsillo lateral para guardar convenientemente su efectivo, cuentas o tarjetas adicionales.

Esta funda con tapa Samsung Galaxy S7 Edge puede cambiar a una posición horizontal y actuar como una función de pie, conveniente para ver películas o video-chat.

Diseño "V" de moda, esta funda Samsung Galaxy S7 Edge con tapa muy exclusivo y elegante gracias al diseño de dos tonos, colores modernos y costuras elegantes.

Cargador rápido y Cable de 1,5M para Samsung Galaxy A10/S7/S6/J7/J5/J3/A3,Xiaomi Redmi 9C/12C/9A/10A/7A/6A € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se trata de un cargador rápido, con un Protocolo de carga rápida incorporado, que proporciona carga rápida para teléfonos móviles con soporte técnico de carga rápida, con una potencia máxima de 18w.

El cable de 1,5 metros de largo, 1,5 veces más que el cable estándar, se puede usar fácilmente junto a la cama, junto al sofá, debajo de la Mesa y disfrutar de la comodidad traída por el cable largo.

Utilizando la tecnología de carga rápida más avanzada. Chip de gestión incorporado, Hay función de protección contra sobrecorriente y sobretensión. Se puede cargar de forma segura.

Modelos de teléfono compatibles: Samsung Galaxy A10/S7/S7 Edge/S6/S6 Edge/J7/J5/J3/A3,Xiaommi Redmi 9C/12C/9A/10A/7A/6A.(No compatible con Samsung Galaxy A03)

El paquete contiene: cargador rápido, cable micro USB de 1,5 metros. READ Los 30 mejores Procesador Intel I7 capaces: la mejor revisión sobre Procesador Intel I7

xinyunew Funda para Samsung Galaxy S7 Edge con Tapa, Funda Movil Samsung Galaxy S7 Edge, Funda Libro Samsung Galaxy S7 Edge Carcasa Magnético Funda para Samsung Galaxy S7 Edge, Azul € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Compatibilidad] Diseñado con precisión para Samsung Galaxy S7 Edge ,con recortes para cámara, carga, altavoz, auriculares y botón de encendido sin sacar el teléfono de la funda movil.

[Protección integral] Esta Samsung Galaxy S7 Edge carcasa flip para teléfono proporcionará una protección óptima contra golpes y rasguños cotidianos. Su flexible funda interior de TPU mantiene el teléfono en su lugar mientras ofrece protección adicional. Los bordes elevados protegen la pantalla y la cámara de arañazos.

[Materiales de primera calidad] Samsung Galaxy S7 Edge Hecho de un material resistente de piel sintética para brindarle a su teléfono protección completa sin comprometer el estilo, esta PU-Cuero Wallet protectora para teléfono es perfecta tanto para hombres como para mujeres en varias ocasiones.

[Card Clots & Kickstand] Cuenta con 2 ranuras para tarjetas de crédito, tarjetas de visita y una ranura para dinero para mantener sus objetos de valor seguros, cierre magnético de doble cara para la seguridad de sus pertenencias. Función de soporte incorporada para ver videos en modo horizontal.

[Atención al cliente Premium] Brindamos asistencia de atención al cliente 24. GARANTÍA: * REEMPLAZO GRATUITO * o * REEMBOLSO COMPLETO * para productos defectuosos, no dude en contactarnos si tiene alguna pregunta, siempre estamos aquí para ayudarlo.

Ququcheng Funda Compatible con Samsung Galaxy S7 Edge,Funda Libro con Tapa de Cuero Carcasa Protectora con Soporte Plegable cartucheras-Marrón € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ququcheng Tapa de Cuero Carcasa Diseñado con precisión para Samsung Galaxy S7 Edge.comprueba el modelo de tu teléfono celular antes de comprar.

Materiales de primera calidad,protegiéndolo del polvo,arañazos y cualquier otro daño diario.

La funda de billetera Samsung Galaxy S7 Edge está diseñada con múltiples ranuras de almacenamiento para que pueda llevar consigo su identificación,tarjeta de crédito.

Funda Samsung Galaxy S7 Edge tapa tiene función de soporte,que le brinda más comodidad para ver películas o chatear por video.

Ququcheng store is very good!

Samsung S View Cover - Funda para Samsung Galaxy S7 Edge, color Dorado € 44.90 in stock 4 new from €44.90

2 used from €14.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda

Un producto marca Samsung

Producto de calidad

JETech Funda Slim para Samsung Galaxy S7 Edge, Carcasa Teléfono Delgado con Absorción de Impacto y Diseño de Fibra de Carbón (Negro) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño con texturas de fibra de carbono para Samsung Galaxy S7 Edge (2016 Version)

Caso de TPU flexible con forma de panal de interiores y labio elevado de 1,2 mm protege la pantalla

Tiene un diseño único de la amortiguación: las 4 esquinas absorben los choques con eficacia

Botones táctiles para la retroalimentación sólida y una prensa fácil

El paquete incluye: JETech funda para Galaxy S7 Edge* 1

NEW'C Funda para Samsung Galaxy S7 Edge, Anti- Choques y Anti- Arañazos, Silicona TPU, HD Clara € 8.99

€ 5.89 in stock 2 new from €5.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño especial para Samsung Galaxy S7 Edge

Hecho con TPU premium, que garantiza una transparencia cristalina.

Biseles levantados para ofrecer protección para pantalla y cámara. Diseño único de absorción de impactos: 57 esquinas absorben efectivamente los choques

Fácil acceso a todos los controles y características; Recortes perfectos para altavoces, cámara y otros puertos

Esta funda ha sido especialmente diseñada para Samsung Galaxy S7 Edge, para garantizar una protección total.

Todotumovil Protector de Pantalla Samsung Galaxy S7 Edge Color Negro Completo 3D Cristal Templado Vidrio Curvo para movil € 2.69 in stock 2 new from €2.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cristal de espesor de 0.3 mm. Protege su terminal de golpes y arañazos gracias a su dureza de estándar 9H. Mantiene su teléfono siempre protegido sin afectar a la sensibilidad de la pantalla al usarlo.

Protección oleo fóbica y anti huellas: El protector resiste con eficacia la suciedad y las huellas dactilares.

Transparencia total. Excelente visibilidad con alto contraste. Conservar la calidad y colores de la imagen.

Sistema de adherencia de fácil colocación sin residuos y de fácil aplicación.

Protector diseñado a medida. Si su móvil tiene el borde redondeado no llega a cubrir toda la superficie de pantalla.

REY 2X Protector de Pantalla 3D para Samsung Galaxy S7 Edge, Oro, Protección Completa, 3D / 4D / 5D € 5.99 in stock 2 new from €5.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 2 Protectores con diseño 3D en color Oro, realizado por REY para SAMSUNG GALAXY S7 EDGE

Dureza asegurada, policarbonato 3D de alta resistencia.

Repele la grasa, su móvil estará siempre limpio. Tacto agradable, mejora el tacto de la pantalla original de su SmartPhone.

Transparencia total. Excelente visibilidad con alto contraste.

Sistema de adherencia sin residuos y de fácil aplicación.

NALIA Funda 360 Grados Compatible con Samsung Galaxy S7 Edge, Delantera Trasera Protectora Movil Silicona Carcasa, Ultra-Fina Gel Transparente Doble Cubierta Goma Bumper Cover Case - Transparent € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta preciosa funda transparente le ofrece una protección total de 360 °. Todas las esquinas y los cantos, así como la parte trasera y la pantalla están completamente protegidas.

Todas las pantallas táctiles se pueden usar gracias a su material sin límites gracias a su material ultra fino. La funda protectora está hecha de silicona TPU de gran calidad, un material con una gran resistencia y deformabilidad plástica.

Gracias a este material, el SAMSUNG GALAXY S7 EDGE no solo se adapta perfectamente y con seguridad a tu mano, sino que además poner y quitar la funda es mucho más sencillo.

La funda está cuidadosamente trabajada y perfectamente diseñada para el SAMSUNG GALAXY S7 EDGE dándole una sujeción y una protección perfectas.

Incluso después de poner la funda, todos los botones y ranuras siguen siendo accesibles sin problema alguno.

