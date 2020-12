Los clubes quieren aplazar la deuda, ¡la liga se declara en quiebra!

En La Liga, 4 clubes, entre ellos Barcelona y Real Madrid, presentaron una solicitud en la que declararon que no serían responsables de los daños causados ​​por los clubes durante el brote.

Barcelona, ​​Real Madrid, Atletismo de Bilbao y Osasuna, que son entidades deportivas sin ánimo de lucro en España, han informado al Consejo de Deportes de España (CST) que parte o la totalidad de sus deudas existentes no serán reembolsadas a corto plazo. Para una solicitud de aplazamiento de préstamo de 4 clubes que son financieramente diferentes de otros equipos en España, el gobierno debe aprobar esa solicitud. Llegó a El Mundo Deportivo la noticia de que la actual dirección de los clubes había exigido que no se les hiciera responsables de las pérdidas ocasionadas durante las epidemias. El gobierno ha acogido favorablemente la oferta. Los clubes enviaron un informe al consejo, recordándoles que serían responsables de las pérdidas económicas incurridas durante su mandato y que tendrían que pagar el déficit en el presupuesto con sus propias cuentas. Se dijo que el último paso para aprobar la decisión sería un cambio en la Real Orden. Dado que los 4 clubes no son compañías de responsabilidad según lo define la tradición histórica, continúan operando legalmente bajo la Real Orden.