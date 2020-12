Emerita anunció el cierre de $ 5,175,000 para colocación privada, TSX Venture Exchange: EMO

No para su distribución a los Servicios de Noticias de los Estados Unidos ni para su publicación en los Estados Unidos.

Toronto, 11 de diciembre de 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Emerita Resources Corp. (“Emerita“O la”una compañía(TSXV: EMO) para anunciar que ha cerrado la colocación privada previamente anunciada de las unidades de la compañía (“UnidadesEn consecuencia, la empresa emitió 36,964,285 unidades a $ 0.14 por unidad (“Precio de oferta“) Para ingresos brutos totales de $ 5,175,000 (“mostrar‘), Incluido el ejercicio completo de la personalización excesiva de opciones. La oferta fue dirigida por Mackie Research Capital Corporation, como co-agente principal y administrador principal único, junto con Clarus Securities Inc. como co-agente principal, incluido Industrial Alliance Securities Inc.Cliente“).

Cada unidad consta de una acción ordinaria de la Compañía AAcción ordinariaY la mitad del pedido para comprar una acción común (cada nota está completa “NotaCada orden puede ejercitarse para adquirir una acción ordinaria (“).Parte de garantía”) A un precio de $ 0.16 por acción con una garantía de 24 meses de cierre de la oferta, sujeto a aceleración como se muestra a continuación.

Siempre que en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento de la garantía, el precio de cierre de las acciones ordinarias en TSX Venture sea (intercambiar‘), O cualquier otra bolsa importante en la que coticen acciones ordinarias sea superior a $ 0,25 durante 20 días hábiles consecutivos, la empresa podrá, dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia de dicho evento, enviar un aviso a los titulares de órdenes para acelerar el vencimiento de la fecha de la garantía a la fecha en que Son 30 días a partir de la fecha de este aviso (“Periodo de ejercicio aceleradoLas notas que no practican caducan automáticamente al final del “Período de ejercicio rápido”.

La compañía pretende utilizar los ingresos netos de la oferta para perforar diamantes en el proyecto del Cinturón Ibero-Oeste en España y para capital de trabajo y fines corporativos generales.

En relación con la oferta, los Agentes recibieron una comisión en efectivo combinada equivalente al 8.0% de los ingresos totales de la oferta. Además, la empresa emitió a los agentes 2.957.142 opciones de compensación intransferibles (‘Opciones de compensaciónCada opción de compensación le da a su tenedor el derecho a comprar 1 acción ordinaria a un precio de ejercicio de $ 0.16 por un período de 24 meses después del cierre de la oferta.

Los valores emitidos en virtud de la oferta estarán sujetos a un período de tenencia de un día y cuatro meses según las leyes de valores de Canadá.

Los valores descritos aquí no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (“Ley de valores de EE. UU.“), O cualquiera de las leyes de valores estatales y, en consecuencia, no se puede ofrecer ni vender dentro de los Estados Unidos, excepto de acuerdo con los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos y los requisitos de valores gubernamentales aplicables o exenciones de los mismos. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta. O una solicitud para comprar valores en cualquier jurisdicción.

Este comunicado de prensa contiene “información prospectiva” en el sentido de la legislación de valores canadiense aplicable. La información prospectiva incluye, entre otros, datos relacionados con la oferta, uso de los ingresos de la oferta, el programa de perforación anticipado para el Proyecto de la Faja Ibérica Occidental, el potencial del Proyecto de la Faja Ibérica Occidental y los planes futuros de la Compañía. En general, la información prospectiva se puede definir mediante el uso de términos prospectivos como “planes”, “anticipa”, “no anticipa”, “previsión”, “presupuesto”, “programado”, “estimaciones”, “previsión” o “intención” o “Espera” o “no espera” o “cree” o varias formas de estas palabras y frases o indica que ciertas acciones, eventos o resultados “pueden”, “pueden”, “pueden”, “pueden” o “se tomarán”, “Ocurre” o “ocurre”. La información prospectiva está sujeta a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar resultados reales, nivel de actividad, desempeño o logros de Emerita, según sea el caso, materialmente diferente de los expresados ​​o implícitos en la información prospectiva, incluyendo por ejemplo Pero no se limita a: incertidumbres comerciales, económicas, competitivas, geopolíticas y sociales en general; Resultados reales de las actividades de exploración actuales; Riesgos asociados con operar en jurisdicciones extranjeras; La capacidad de consolidar con éxito los bienes inmuebles adquiridos; Riesgos de operación externa; Y otros riesgos inherentes a la industria minera. Aunque Emerita intenta identificar factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los indicados en la información prospectiva, puede haber otros factores que causen que los resultados no aparezcan como se esperaba, se estimaba o se pretendía. No se puede garantizar que esta información resulte precisa, porque los resultados reales y los eventos futuros pueden diferir materialmente de los esperados en tales declaraciones. En consecuencia, los lectores no deben confiar injustamente en la información prospectiva. Emerita no se compromete a actualizar ninguna información prospectiva, excepto de acuerdo con las leyes de valores aplicables.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar ninguno de los valores en los Estados Unidos. Los valores no están registrados y no se registrarán bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la “Ley de Valores de los Estados Unidos”) o cualquiera de las leyes de valores estatales, y no se pueden ofrecer ni vender dentro de los Estados Unidos ni a personas estadounidenses a menos que estén registrados bajo La ley de valores de EE. UU. Y las leyes de valores estatales o una exención de este registro están disponibles.

