Finalmente, todos hemos llegado a finales de 2020. Todos esperan con ansias el final de este año. A principios de año, la emoción se convirtió primero en interés, luego en miedo y depresión durante dos meses.

El virus chino ‘Govt’ se ha apoderado del mundo entero. A pesar de la influencia de Corona este año, se han producido muchos otros desarrollos, por lo que el mundo no se ha detenido. Donald Trump pierde las elecciones en Estados Unidos, Putin sella la Duma en Rusia, Putin sella la monarquía en su tahsil, Pakistán se arruina como Salafat, Trump construye la amistad árabe-israelí durante la visita de China Jugó un papel clave en la película ‘Quad’, donde nuevamente en Nepal, el gobierno desestimó voluntariamente la solicitud del Hindu Rashtra, se hicieron esfuerzos globales para la vacuna corona y la vacuna se desarrolló en solo ocho a nueve meses. Entonces, no hay duda de que 2020 estará marcado como el año de la depresión, el miedo y la emoción en la historia mundial.

En particular, la naturaleza cambiante del virus ‘Govit’ ha arrojado una sombra sobre 2020, por lo que se espera que 2021 no sea lo mismo que 2020. El coronavirus chino ha tenido un gran impacto este año. Esto significa que el virus, que inicialmente se pensó que estaba limitado a China, nunca se ha exportado a todo el mundo. China ha advertido que el virus, que representa las crecientes y horribles aspiraciones de China, podría afectar al mundo en cualquier momento. Por supuesto, en cierto modo resultó bien. Como resultado, la opinión pública mundial anti-china también se recuperó. Por otro lado, varios países de todo el mundo han comenzado a trabajar para encontrar una solución a esta nueva enfermedad, incluida la India. Las vacunas contra el virus de la corona se descubrieron en solo ocho a nueve meses, y ahora ha comenzado la vacunación.

Aparte de la Corona, ha habido muchos acontecimientos importantes en el frente político mundial. La amistad árabe-israelí, hasta el día de hoy, parece casi imposible, fue creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En particular, Israel y el mundo árabe han trabajado arduamente para prolongar la amistad. Por supuesto, la derrota de Donald Trump también fue un hecho significativo. El planeta de Trump estaba en crisis cuando el cambio de corona comenzó a afectar a Estados Unidos. Entonces Biden no tuvo que hacer mucho para derrotarlo. Trump no llegará al poder durante al menos cuatro años. Sin embargo, las decisiones que tomó durante su reinado tendrán un efecto duradero en el mundo. Eso significa desafiar directamente a China y alentar al Grupo Cuádruple a defender la región del Indo-Pacífico.

Otro factor importante es la renta percibida por conversión corona para los sistemas de salud en Estados Unidos y países europeos. Al menos un millón de personas mueren cada día en una potencia mundial. Hubo un movimiento en los Estados Unidos de que no usaríamos máscaras. Por otro lado, Gran Bretaña, Italia y Francia, que se consideran los más decentes, también colapsaron por completo. Países de todo el mundo donde se aprecian los sistemas de salud, qué tan difícil es el sistema; Esto quedó claro en un momento. Por el contrario, un país como la India (que todavía se considera una nación del Tercer Mundo …) se rige por la Corona y la disciplina (con algunas excepciones) que sigue la sociedad india es ideal para todo el mundo. Por lo tanto, no hay duda de que el papel de la India en el espacio mundial en 2021 será muy importante.