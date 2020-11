Cuando Eliza Garrick y Maria Eugenia Bizza se fueron: “El seguro no pagó ningún soborno”

Elisa Garrick, en LN + 10:26

Líder de la Alianza Cívica, Elisa Garrick, Participó en el espectáculo este jueves Conspiración de poder Emitida por LN +, habla sobre la realidad política de Argentina, esta semana, entre otras cosas, pasó por salida abrupta Maria Eugenia Pizza De Ministerio de Desarrollo Regional y Hábitat.











En una entrevista con Laura de Marco, la exvicepresidenta respaldó la pizza y dijo: “Ella debería ser la mujer más educada e inteligente que tiene Santa Fe”. Además, dictaminó que debe renunciar al gabinete. Alberto Fernández Porque sucedió “No se aseguró ningún soborno”.







“Doy esperanza. Puse mis manos en el fuego por María Eugenia. Siempre ponen algo corrupto al lado de uno decente. Está el negocio de los alcaldes, el sector público y el financiamiento político ”, dijo.





En un momento de la entrevista, el exdiputado LN + bloqueó su respuesta para hablar con el camarógrafo. “No me tomes de lado”, preguntó. Luego le explicó a De Marco, desde un lado, que no estaba a su favor porque estaba demasiado gorda. Parecía radiante de buen humor. Su impecable cabello rubio, camisa celeste y pañuelo blanco resaltaban el tono que siempre acompaña a Lilita. Gafas azules a juego con su ropa. Pendientes y pulseras de oro completaron su look.

Lilita Garrick en la trama del poder 11:00





Luego tomó su respuesta. Ana Jorge Ferrari, El alcalde de Avellaneda, que reemplazará a Pizza, comenzó: “miManía de Kirschner con mafia policial En ese momento lo condenamos. Es un hombre muy malo. Esta es una posición atractiva para hacer negocios y hacer campañas. “

Por otro lado, también habló sobre otras noticias que fueron más allá de la agenda política de esta semana. Plan de legalización del aborto, No Wilma Ibra Se ha confirmado que se enviará al Congreso a finales de este mes. “Es exclusivamente para compensar los impuestos. Dijo el ex diputado.

Unos minutos después, al ver las fotos de Fernández en las pantallas del estudio, Lilita señaló: “El presidente es feo, muy conciso”. Aconsejó a los políticos “agregar aceite de coco a un poco de jalea real para mejorar su piel”.

Su relación con Macri



Luego de decir “Macri ya se fue”, Carrick dijo que era su distancia con el expresidente Mauricio Macri “Una decisión política” Ellos “tomaron hace mucho tiempo”. Sin embargo, reconoció que su número no fue suficiente para derrotar al gobierno del presidente Conte. [Rogelio] Frigerio Es un P.J. Hizo campaña por gobernadores. “

“No creo en la reelección, pero Macri quiso ir a por ello. Ahora, se acaba un giro, viejo “, lo regañó.” Y usted es el único presidente no peronista, terminó el mandato sin problemas.

Según explicaron, “detuvieron dos conspiraciones del establishment”. Primero, “querían sacar a Mario Quintana y Gustavo Lopetegui”. Otros, que estaban “en contra Marcos Pen “, A quién apoyó: “Creen que es un comandante en jefe feo. Es una mentira. No pagó a los periodistas. Santiago Caffiro. los Solo se le puede plantar con Macri, Lo mantuvo en las condiciones más extremas. El entrenador lo tuvo Emilio Monso Y Frigerio “.

vacuna contra el coronavirus



Carey también comentó Compra de vacunas El gobierno acordó controlar la epidemia de Covit-19 en un país donde se han visto afectadas más de 1.200.000 personas, y con datos sobre tasas de mortalidad este jueves, Argentina superó a Chile y Brasil. Sexto país del mundo Con un elevado número de muertes por millón de personas.

Según ella, “la inteligencia rusa está directamente involucrada Christina [Kirchner]”. Y pregunto: “No te pongas la vacuna rusa. No te pongas ninguna vacuna que no venga de un país democrático, no viene con todas las garantías. “

Su futuro



“No seré candidato, seguiré luchando por Argentina, pero dependo de mi conciencia y de Dios. No pedí votos “, Carrick dijo.

Además, dijo que la gente “la respeta por la coherencia”, aunque señaló: “Ya no puedo estar en esa Cámara de Diputados porque no es saludable”. Señaló cómo las actividades políticas afectaron su salud debido al estrés.

Eliza Carrick habló sobre su futuro en la política 11:17

Fuera de la política, anunció el 10 de diciembre que presentaría su marca de ropa “para un gran número de mujeres reales” donde crearía diseños y elegiría ropa. Además, comentó que publicaría las obras completas de todas sus actividades legislativas.

“También estoy en formación espiritual. Sé mucho sobre budismo, taoísmo, judaísmo, cristianismo y he estudiado muchas filosofías ”, agregó.

Fórmula de pensión



Carrick mencionó en la entrevista Plan de movimiento de propiedad El gobierno anunció que no consideraría la inflación. “El sistema de pensiones paga la Asignación Universal por Hijo (AUH). Antes de repartir la masa cooperativa hay que dar un ingreso, hay que dárselo a los ancianos, pero se va a la tesorería. Lo financian a través de Ances. Hay una contradicción. “

“Están vaciando el fondo de pensiones. Sacan dinero del fondo de estabilidad, lo roban y con él lo prestan al tesoro. No habrá peso en el fondo de pensiones cuando termine este gobierno ”, concluyó.

De acuerdo a Criterios de Más información



Más lejos