Los 30 mejores Caja Fuerte Con Llave capaces: la mejor revisión sobre Caja Fuerte Con Llave

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Caja Fuerte Con Llave?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Caja Fuerte Con Llave del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Burg-Wächter € 12.61

€ 9.99

Amazon.es Features Protección contra ladrones oportunistas: caja de caudales de color verde, Con ranura para monedas, Protección óptima para casa

Seguridad para efectivo u objetos de valor: protección eficaz gracias a la cerradura, Almacenaje fácil de la caja gracias al asa de sujeción abatible

Ranura para una inserción ideal de billetes y monedas

Diseño clásico, fácil almacenaje de la caja después de usarla gracias al asa de sujeción retráctil

Contenido: BURG-WÄCHTER Money 5015, Caja de caudales, Incl. 2 llaves, Acero, Dimensiones: AN 150 x FO 120 x AL 80, Peso: 0,59 kg, Color: Verde

Rapesco SB0006B1 Caja fuerte portátil con portamonedas interior, de 15 cm de ancho € 11.70

1 used from €10.70

Amazon.es Features Carcasa de acero de calibre grueso con recubrimiento acabado en esmalte

Mango niquelado atornillado; dimensiones: 15.2 x 12.4 x 7 cm

Fabricadas con una sola pieza de bisagra soldada y resistente

Cerraduras de cilindro

Monedero robusto

Arregui C9246-EUR Caja de caudales con Bandeja para Euros (Acero), Gris Grafito € 20.55

€ 14.99

Amazon.es Features CAJA DE CAUDALES especialmente diseñada para guardar dinero. Ideal para oficinas, comercios o cualquier otro negocio que necesite mantener a salvo y bajo llave dinero en efectivo

CON BANDEJAS PARA MONEDAS Y BILLETES: contiene una bandeja para monedas de euro, con marcas numéricas que ayudan a contar la cantidad total guardada. Dispone de una bandeja adicional en el fondo para guardar billetes, con 3 compartimentos.

MUY PRÁCTICA: incluye un colchón de espuma para evitar que las monedas se muevan una vez se ha cerrado la caja. La bandeja de monedas se queda inclinada al abrirla, para poder acceder directamenete a ambas zonas

CERRADURA DE LLAVE: apertura y cierre mediante llave de serreta (la más común), muy fácil de usar. Se suministra con dos juegos de llaves

RESISTENTE: fabricada en acero, con acabado esmaltado, resistente a todo tipo de golpes

Amazon Basics - Caja de seguridad en forma de libro - Cerradura con llave - Rojo € 10.69

Amazon.es Features Caja de seguridad portátil que parece un libro, ideal para esconder pequeños artículos valiosos.

Tejido y lomo diseñado con apariencia de libro; no contiene páginas; se recomienda almacenar en una estantería entre otros libros.

La portada se levanta para mostrar la tapa de la caja de seguridad; cierre con llave para disuadir robos; se incluyen 2 llaves.

Espacio interior para guardar dinero en efectivo, tarjetas de crédito, documentos importantes, joyas, etc.

Ideal para viajes o en casa; colores a elegir: rojo, azul o negro.

Arregui T25K Caja fuerte de sobreponer sólo llave.350x250x250 mm, Gris oscuro, 350 x 250 x 250 mm € 55.14

Amazon.es Features 2 bulones de ø20 mm

Dimensiones: 350x250x250 (Ext) 340x240x200(Int)

Fácil uso

Schramm® Caja Fuerte Caja Fuerte con Cerradura Mini Caja Fuerte Mini Caja Fuerte de Pared Caja Fuerte de Pared con Llave Negro € 40.90

Amazon.es Features Mini caja fuerte con llave.

Peso: 3 kg.

Tamaño: 23 x 17 x 17 cm.

Color: negro.

La caja fuerte para el hogar se puede empotrar y montar en armarios, muros, en huecos en el muro. READ López, líder de la oposición venezolana en Colombia

HMF 49200-11 Caja Fuerte Cerradura De Doble Paletón, 31 x 20 x 20 cm, antracita € 44.89

Amazon.es Features HMF Caja Fuerte Cerradura De Doble Paletón

caja y puerta de acero solido, cerrojo doble

cerradura segura de cilindro con 2 llaves

los agujeros en la pared o en el suelo de nuevo ya previstas

dimensiones del producto: exterior: 310 x 200 x 200 mm, interior: 306 x 150 x 196 mm, peso: ca. 6 kg

HAPFIY Caja Fuerte Convencionales de Seguridad, 8,6L Electrónica Caja de Seguridad con Alarma Incorporada Montaje en el Suelo Para Documento para Oficina en casa, 4 AA batterias+2 Llaves, 31x20x20cm € 39.99

Amazon.es Features 【Capacidad】 Tamaño 31 * 20 * 20 cm. Capacidad 8L / 0.3 pies cúbicos. Ideal para almacenar efectivo, joyas, documentos importantes y otros objetos de valor para el hogar o la oficina.

【Diseño seguro】 Cuerpo construido en acero. Pernos vivos sólidos dobles. Los pernos de bloqueo de acero sólido tienen un diámetro de 20 mm (5 mm más grueso que la mayoría de los vendedores en el mercado) y las bisagras internas brindan seguridad adicional. Evitar cortarse las manos con las tecnologías de chapa laminada en frío para caja y chapa laminada en caliente para puerta.

【Sistema de advertencia inteligente contra ladrones】 La alarma de pitido de 20 s se activará después de 3 intentos de contraseña incorrecta. La alarma se detiene si se introduce la contraseña correcta o se extrae la batería.

【2 formas (contraseñas digitales O llave de emergencia) para desbloquear】 ①Puedes ingresar fácilmente las contraseñas y girar la perilla para abrir la caja de seguridad directamente y sin necesidad de llave. ②O puede desbloquear la caja de seguridad con la llave de repuesto de emergencia si olvida las contraseñas o se agota la batería. ★ Nota: Puede configurarse con el número de serie único de cada caja fuerte si se pierde la clave.

【Amigable con bricolaje】 Montaje en pared o piso. ①Puede instalarse en la pared (se incluyen todos los pernos y tornillos de expansión necesarios), o colocarse en armarios, esquinas, escritorios, paredes, etc. Puede empotrarse en una pared y ocultarse detrás del fresco.

Brihard Business XL Caja fuerte con Cerradura de Calidad, 53x39x38cm (HxWxD), Gris Titanio € 99.87

Amazon.es Features CAJA FUERTE CON CERRADURA. Calidad Premium, caja fuerte cerradura de doble paletón con pernos de acero de 18mm, 2 llaves incluidas. La Caja fuerte con cerradura de llave hogar Brihard cuenta con el mecanismo de cierre considerado como el más fiable seguro y fácil de usar disponible para cajas fuertes. Mantenga sus valores seguros y protegidos con esta caja fuerte de alta resistencia y nunca se preocupe de que las baterías vuelvan a fallar.

CAJA FUERTE EXTRA GRANDE Y ESTANTE DE ALTURA AJUSTABLE. Gracias a la estantería interna ajustable y extraíble, puedes colocar fácilmente cajas de dinero, hasta 8 carpetas A4 y ordenadores portátiles, todo en un espacio seguro. Almacena aún más con esta caja de seguridad para documentos, con unas generosas dimensiones de 50x35x36cm y una capacidad de 60L. Además, hay un suave suelo alfombrado.

CAJA FUERTE DE ACERO SÓLIDO. Nuestra caja fuerte para el hogar con llaves, está construida completamente de acero de alta calidad con robustas puertas de 4 mm, paredes de 1,5 mm de grosor, una doble placa de acero para una mayor resistencia del marco y bisagras ocultas internas. El exterior en gris titanio (RAL 7015) está acabado con una capa de polvo resistente a los rayones.

CAJA FUERTE MONTABLE. Incluye agujeros pre-taladrados y 4 pernos de montaje para sujetar con seguridad la caja fuerte a la superficie y al lugar de su elección. Fácil de instalar y asegurar en su restaurante, tienda o sótano como una pieza independiente de mobiliario de oficina en casa.

2 AÑOS DE GARANTÍA. La caja fuerte de seguridad XL de Brihard ofrece una triple protección suprema y una gran relación calidad-precio. Con una garantía de 2 años, es una compra irremplazable para la seguridad personal o de la oficina.

Relaxdays 10010086 Mini Caja Fuerte Hecho de Acero Cromado con Medidas 23 x 17 x 17 cm cerrojos Seguridad Incluye Dos Llaves para Guardar Objetos de Valor, Color Gris, 17 x 23 x 17 cm € 39.30

Amazon.es Features Lugar seguro para los pequeños objetos de valor

Material: acero solido, pintado de color gris/ peso: 3.8 kg aproximativo

Sistema de cierre seguro por cierre de doble tornillo con 2 llaves

Medidas (ancho x alto x largo): 23 x 17 x 17 cm aproximativo./ medidas del interior: 22 x 16 x 15 cm aproximativo

Adecuado para el montaje en la pared o almacenamiento protegido en los muebles

Caja fuerte para llaves, Candado de Seguridad con Combinación 4 dígitos,Caja de Seguridad para Llaves, se puede clavar en la pareds, Adecuada para el Hogar, el Garaje y la Granja,ect € 15.99

Amazon.es Features 【Seguridad y Material Dura】Caja pared de la llave está hecha de aleación de aluminio de alta calidad y acero resistente. Combinación de 4 dígitos, 10,000 combinaciones de diseño de contraseñas, una buena garantía para la seguridad de la llave

【Conveniencia】Solo es necesario colocar la llave en la caja de seguridad para evitar que la llave se pierda y se quede en casa, y no es necesario llevar la llave al cuerpo al salir. Adecuado para trabajo y viajes

【Acero inoxidable resistente a la corrosión】 es adecuado para uso en exteriores. Su caja fuerte tiene una cubierta deslizable y resistente a la intemperie para proteger los diales de combinación de los elementos

【Capacidad Adecuado】Cerradura de pared tiene espacio suficiente para acomodar casi 6 llaves comunes que puede almacenar llaves comunes y llaves de repuesto.Por eso, lo cual es muy bueno para sus necesidades. También puede almacenar lo que desea colocar

【Usado Permanente】No necesita la batería, por eso, no preocupa abrir la caja de seguriada sin electricidad.No hay necesidad de cargar

HMF 141-07 Estuche de Documentos Cerradizo | 37,5 x 26,5 x 8 cm | DIN A4 | Gris Claro € 31.99

Amazon.es Features Seguro - Caja cerradiza con cerradura de cilindro incl. dos llaves para proteger documentos importantes

Robusto - Caja de documentos de chapa de acero estirada sin soldadura para una conservación segura

Práctico - El asa desplegable facilita el transporte y ahorra espacio

Resistente a rasguños - Superficie de alta calidad recubierta en polvo gris claro para proteger el estuche de rasguños

Dimensiones: 37,5 x 26,5 x 8 cm (apropiado para documentos del tamaño DIN A4) | Peso: 2 kg

Nestling Caja de llaves Caja de Cerradura con Llave Cerradura de Combinación Montada en la Pared Impermeable al Aire Libre Caja Fuerte de Gran Capacidad Keysafe € 13.99

Amazon.es Features Nuestra caja fuerte con llave para exteriores montada en la pared se puede montar de forma segura, discretamente, junto a su puerta. Tiene un código de botón pulsador robusto en la caja que permite el acceso a sus llaves por parte de aquellos a quienes les ha dicho el código

La caja de cerradura con llave de gran capacidad permite el almacenamiento seguro de hasta cinco llaves, para que pueda caber en la llave de su casa y la llave de su automóvil u otras llaves importantes a las que usted y su familia necesitan acceso

Esta caja fuerte para llaves montada en la pared es la solución con su lugar resistente a la intemperie para guardar una llave de repuesto para su hogar o automóvil. Ideal para entrada de emergencia, acceso a atención médica en el hogar, casas de vacaciones, almacenamiento de llaves de repuesto, etc.

Para uso en interiores y al aire libre; El cuerpo de metal de esta caja fuerte con llave está hecho de aleación de zinc que es resistente a la intemperie y urabilidad, el revestimiento de vinilo para evitar arañazos y la pequeña puerta de plástico negro para proteger los diales combinados del clima

Suministrado con accesorios para asegurar a la pared exterior, configure su propia caja de bloqueo de combinación de cuatro dígitos, la combinación de caja de bloqueo está preestablecida para abrir en 0-0-0-0

TACKLIFE - 14L Caja Fuerte ( 35 x 25 x 25 cm), con Cerradura Electrónica y Llave de Emergencia, Montable en la pared, Súper Seguridad, Puede Almacenar Documentos Importantes, Joyas, Efectivo-HES25A € 55.99

1 used from €41.90

Amazon.es Features ❤[ 16L Caja Fuerte ] - La capacidad de la caja fuerte es de 16 litros, puede acomodar varios artículos, incluidos documentos legales, pasaportes, joyas, dinero en efectivo, etc. Ya sea que esté de vacaciones o simplemente vaya a trabajar, debe proteger su preciosa propiedad y sentirse a gusto.

❤[Robusto y Seguro] - La caja de seguridad está hecha de un fuerte acero anti-palanca, con una gran fiabilidad y resistencia duradera. En el interior, el piso de alfombra suave de la caja fuerte proporciona una capa adicional de protección, asegurando que las joyas, reliquias u otros artículos delicados estén protegidos contra rasguños o daños.

❤[Diseño Elaborado] - La caja fuerte de seguridad también está equipada con dos pernos de puerta móviles, una puerta de acero para anti-palanca y una bisagra oculta para anti-palanca. Tres luces indicadoras pueden indicar bloqueo, desbloqueo y batería baja. Estos elementos de diseño relacionados ayudan a prevenir intrusos. El aspecto negro hace que la caja fuerte se vea más bella y se puede usar con cualquier entorno de hogar u oficina.

❤[Montable en la Pared] - El diseño de TACKLIFE SECURITY SAFE también se puede atornillar fácilmente al piso, estante o pared (cuando se apoya debajo). Incluya cuatro tornillos para este propósito. La instalación de una caja de seguridad aumentará la potencia disuasoria y va acompañada de todo el hardware de instalación necesario.

❤[Pasos y Precauciones de la Configuración de la Cerradura Electrónica] Después de instalar cuatro baterías AA (no incluidas), reprograme la caja fuerte con su propia contraseña única. Para abrir la caja fuerte, use el teclado para ingresar la contraseña y luego gire la perilla hacia la derecha para abrir la puerta de la caja fuerte. También incluye dos llaves de emergencia. ▲ Nota: La caja fuerte está bloqueada en la fábrica. Para abrirlo por primera vez, use una de las llaves de emergencia. READ Reunión de la Comisión Marroquí para el Reconocimiento de la Vacuna Astrogénica

Diyife Caja Fuerte Para Llaves, [Versión Actualizada] [Montado En La pared] Llave combinada Impermeable Caja De Bloqueo De Almacenamiento Seguro Para Hogar Garaje Escuela Repuesto Llaves De Casa. € 14.99

Amazon.es Features 【Construcción de doble pared】 La cubierta de acceso resistente a impactos de montaje empotrado es impermeable al martilleo, aserrado o palanca. Con confianza, coloca las llaves de tu reino en nuestra caja fuerte.

【Comb Dígitos de combinación de 4 dígitos】 Permiten personalizar su propio código de acceso. La cubierta con bisagras unida permite el funcionamiento con una sola mano. La guía de instrucciones describe sus pasos para volver a configurar su código de acceso en cualquier momento

【Acero inoxidable resistente a la corrosión】 es adecuado para uso en exteriores. Dimensiones externas: 4.72 "x 3.26" x 1.37 ". Su caja fuerte tiene una cubierta deslizable y resistente a la intemperie para proteger los diales de combinación de los elementos

【Almacenamiento grande y seguro】 para hasta 5 llaves de la casa o 3 llaves grandes. Evite los cierres patronales y proporcione acceso a su propiedad a través de asistentes de salud, técnicos de servicio y cuidadores de mascotas cuando esté en el trabajo o de vacaciones. Solución perfecta para almacenar claves para el alquiler de AirBnB 【Nota】 ¡Después de restablecer la contraseña, es mejor tomar una foto o grabarla con una nota!

【Fácil de instalar】 1. Abra la caja dentro de la que habrá 4 agujeros en la parte posterior de la caja. 2. Sostenga la caja en la pared y marque la posición de los agujeros con un lápiz. 3. Usando un taladro con una broca de mampostería, taladre agujeros en la pared. 4. Coloque los enchufes de rampa de plástico en la pared. 5. Coloque la caja contra la pared y luego atornille los tornillos provistos

Navaris Caja fuerte para dinero - Organizador de efectivo con cerradura y compartimento interior - Para billetes monedas documentos con dos llaves € 13.99

Amazon.es Features Siempre seguro: Guarda tus objetos valiosos en esta caja de caudales. No sólo te ofrece seguridad contra ladrones, sino que también podrás guardar cosas lejos del alcance de los niños.

Organizado: Con un organizador interior con varios compartimentos, esta caja es ideal para guardar efectivo, como monedas, billetes o cheques, o joyas y relojes.

Envío: Recibirás una caja fuerte con dos llaves. La caja tiene un tamaño de 20 x 15 x 9CM y pesa 0.9KG. Está hecha de acero, y su compartimento interior de plástico.

2 llaves: Olvídate de tener que memorizar otra contraseña más. Recibirás 2 llaves para la caja, por lo que siempre tendrás una a mano. También puedes dar la segunda a alguien de tu confianza.

Versátil: Podrás usar la caja en un bar, para organizar los pagos, o dársela a tus hijos para que la utilicen como hucha, entre muchas otras cosas.

Arregui BC/0 Caja fuerte de empotrar a pared, 5 mm de espesor, apertura con llave, 18x26x15 cm, 4 L, gris claro € 33.98

Amazon.es Features FÁCIL DE USAR: caja fuerte de apertura y cierre mediante llave, muy fácil de usar. Cerradura de seguridad de gorjas de llave de doble paletón

FRENTE ROBUSTO DE 5 mm: fabricada en acero reforzado con frente robusto y seguro de 5 mm de espesor

BULONES ANTISIERRA: cierre mediante 2 bulones de 18 mm de diámetro. Los bulones son giratorios, con lo que se impide cualquier intento de corte con sierra desde el exterior

CON ESTANTE en su interior, que se puede extraer si no se quiere utilizar

PARA EMPOTRAR EN PARED: requiere de obra para su instalación en el interior de la pared

HMF 49216-11 Fuerte, Cerradura de Doble Paletón, Caja de Seguridad, 23 x 17 x 17 cm, antracita € 36.94

Amazon.es Features Caja fuerte de HMF con cerradura de tres paletón, cerrojo doble

Los agujeros en la pared o en el suelo de nuevo ya previstas

Seguridad mecánica de tres paletón con 2 llaves

Dimensiones externas (anchura x altura x profundidad): 230 x 170 x 170 mm, internas: 225 x 165 x 165 mm

Peso: 2,35 kg, color: antracita

Amazon Basics - Caja fuerte (14L), color negro € 49.99

2 used from €45.23

Amazon.es Features Caja fuerte de seguridad (14 l) con cerradura electrónica y 2 llaves de emergencia.

Construcción en acero con suelo alfombrado para proteger contra arañazos y daños. El material no es a prueba de fuego ni es resistente al agua.

Dos tornillos en la puerta y bisagras ocultas resistentes. Estante interior ajustable y extraíble.

Acceso digital reprogramable. Utiliza pilas AA (no incluidas). Incluye 4 tornillos para fijar la caja a la pared, suelo o estanterías.

Medidas exteriores: 35 x 25 x 25 cm. Espacio interior: 34,5 x 22 x 24 cm. Medidas puerta: aproximadamente 5 cm de grosor.

Mousyee Caja Fuerte de Diccionario, Caja de Seguridad en Forma de Libro Caja Fuerte para Libros de Diversión Caja de Almacenamiento Pequeña Adecuada para Cosas Personales (Azul) € 15.49

Amazon.es Features Alta Seguridad: la caja fuerte de este libro lee The New English Dictionary en el exterior y tiene la apariencia de un libro de tapa dura. Contiene una caja de acero inoxidable con bordes superpuestos para mayor seguridad. Es ideal para el almacenamiento seguro de objetos de valor o personales.

Se Puede Esconder en Muchos Lugares: La caja fuerte está diseñada como un libro para que se pueda esconder en muchos lugares, como el hogar, la oficina, la escuela, vehículos, donde la gente ni siquiera puede saber que tienes secretos aquí.

Múltiples Usos: la capacidad interior es lo suficientemente grande para algo de efectivo, tarjetas, monedas y otros artículos personales. Puede ser una alcancía para niños, también una tierra secreta para adultos.

Bloqueado con Llave: Esta no es una caja fuerte con autobloqueo. Tiene que estar abierto o bloqueado con una llave, para que no bloquee accidentalmente las llaves adentro.

Regalo Divertido: En comparación con la alcancía tradicional, este ha sido diseñado como un libro de diccionario e impreso con un patrón atractivo, divertido y elegante, un gran regalo para que sus hijos recolecten monedas y cambien.

Amazon.es Features ✅CAJA DE SEGURIDAD: perfecta para mantener tus artículos de valor y documentos importantes guardados de forma segura. La caja incorpora unos orificios que te permiten fijarla al suelo o a la pared.

✅2 FORMAS DE APERTURA: puedes utilizar 2 códigos de seguridad diferentes o bien usar la llave para abrir tu caja de seguridad. Esto último es perfecto en caso de olvidar los 2 códigos de seguridad.

✅CAJA EXTERNA DE BATERÍA: se incluye una batería externa para que puedas colocarla en caso de que tu caja de seguridad se haya quedado sin batería.

✅MONTAJE SENCILLO: utiliza sus orificios pretaladrados para colocarlo en un lugar seguro. Gracias a estos orificios montarla en la pared o el suelo resulta muy fácil.

✅MEDIDAS: 35x30x39,3 cm (LxAnxAl). Su interior mide 34,5x24x38,8 cm (LxAnxAl).

Amazon.es Features Caja fuerte para guardar dinero, documentos y objetos de valor. Ideal para guardar y proteger el dinero en comercios, oficinas, hoteles, apartamentos, hogar, despachos, etc.

Fabricada en acero de alta resistencia, grosor y calidad. Pintada en color negro. Modelo diseñado para ser empotrado a pared, pues dispone de marco metálico frontal y posterior.

Sistema de cierre mediante llave de seguridad de gorjas. Dispone de dos bulones en el interior (diámetro de cada bulón: 18 mm). Se suministran dos llaves únicas.

Dispone de perforaciones para anclar la caja fuerte a la pared. Incluye cuatro perforaciones en el marco trasero. Se suministran dos tornillos para la fijación.

Tamaño útil interior: 31 x 10.5 x 18 cm (ancho x fondo x alto). Tamaño de la puerta frontal: 29.4 x 16.4 cm (ancho x alto).

Caja para Llaves con Codigo ENONEO Grande Caja Seguridad Llaves Exterior con Llave de Emergencia Caja Fuerte Para Llaves para Oficina Casa, Garaje, Escuela [Versión Actualizada] Key Box Lock (Plata) € 22.98

Amazon.es Features 【Grande y Almacenamiento Seguro】El tamaño de la caja para llaves es 13 (L) * 8.5 (W) * 4.7 (H) cm, el tamaño interno es 12 (L) * 8 (W) cm, un tercio más grande que la Caja Seguridad Llaves general en el mercado, puede organizar varias llaves o su llave de repuesto, tarjeta de crédito, efectivo, llave del automóvil, etc. Más segura la llave que poner la llave debajo del tapete de la puerta o debajo de una piedra, una caja llaves combinacion puede hacer que su llave sea segura.

【Clave de Emergencia】¿Qué debo hacer si olvidé mi contraseña de caja llaves seguridad exterior? ¡No te rompas! Ofrecemos una llave de emergencia! Si olvidó su contraseña, puede usar la tecla de emergencia para abrir la caja para llaves y restablecer la contraseña. (❗Nota: ¡No puede poner la clave de emergencia en el cuadro de clave!)

【Más Confiable y Robusto】Caja de cerradura con llave utiliza un código de combinación múltiple de 4 dígitos que ofrece 10000 combinaciones posibles para garantizar una protección sólida; La combinación original es "0-0-0-0", sería bueno restablecer el código al recibirlo. Mecanismo de bloqueo de acero de alta resistencia y cuerpo fundido de aleación de zinc para resistir el ataque de martilleo, aserrado o palanca.

【Impermeable y Construcción Sólida】La caja fuerte llaves grande está hecha de aleación de zinc de alta dureza, tiene las características de impermeabilidad y resistencia a la palanca y la corrosión, lo que puede proteger bien los artículos internos. La cubierta impermeable puede ayudar a impermeabilizar y proteger la privacidad exterior. Si tiene alguna pregunta, contáctenos primero.

【Restablecer Código y Encuentra el código de Regreso】El código original de la caja de cerradura con llave es "0-0-0-0", si desea restablecer el código, abra la caja y coloque el botón A a B (como muestra la imagen), Desplácese por los números para configurar la combinación deseada, luego coloque el botón B en A está bien. (❗Nota: si olvidó el código, use la tecla de repuesto para abrirlo primero, luego desplace 4 números hasta ver el "COLOR ROJO" en la parte posterior de la tecla, ese es el c READ Innovación, tecnología, seguridad, ciencia y medio ambiente: productos DEF en 2020

Arregui C9381 Caja De Caudales Camuflada Como Libro De Texto, Multicolor, 154 X 222 X 44 mm € 18.59

Amazon.es Features Caja fuerte secreta camuflada simulando ser un libro. En su interior se oculta una caja de seguridad.

Capacidad para pequeños objetos de valor

Ideal para su ubicación camuflada en una estantería junto a más libros. La caja queda oculta en la librería entre el resto de libros sin levantar sospechas

Incorpora características propias de un libro real, incluyendo las hojas de papel

Sistema de apertura y cierre mediante cerradura de llave serreta

Caja Fuerte Mecánica € 80.00

Amazon.es Features Construido en acero inoxidable resistente a prueba de robos, la caja fuerte ofrece confiabilidad y durabilidad.

Se incluyen 2 llaves de doble bit, el nivel de bloqueo más seguro. Cada par de llaves es único, no se venderán otras cajas fuertes con las mismas llaves.

La caja fuerte tiene una puerta de acero antirrobo y bisagras retráctiles de segunda generación.

Viene con llaves de doble bit, tapete y tacos.

La caja fuerte está equipada con una ranura con un ala anti-repesca para el contenido.

Arregui 30010 Caja fuerte de empotrar electrónica con llave. 380x280x250mm, Negro texturado, 380 x 280 x 250 mm € 81.15

€ 69.91

Amazon.es Features Frente de acero de 6mm y cuerpo de 2mm. 2 bulones de ø20 mm

Código de apertura de libre elección de 4 a 8 dígitos

Dispone de llave de emergencia para su uso en caso de olvido del código secreto o en caso de que se agoten las pilas

Dispone de instrucciones para las operaciones más habituales escritas en la puerta

Cathedral - Caja fuerte (A4), color negro € 17.26

Amazon.es Features Unidad de almacenamiento seguro de 6 litros

Adecuada para guardar objetos pequeños como llaves de memoria valiosos

Reforzado con paredes sólidas

Tiene la puerta con contraseña

Amazon.es Features CERRADURA CON LLAVE. Cerradura de llave de doble tambor de calidad de 6 pines (2 llaves incluidas).

ROBUSTO. La construcción ha sido soldada utilizando un sistema robótico único. Bisagras internas ocultas.

LA SEGURIDAD PRIMERO. Los puntos de anclaje están ubicados en la parte posterior y en el suelo para máxima seguridad.

DISEÑO CON ACABADO SATINADO. Muy resistente, resistente ante los rasguños, diseño especial con la capa de polvos de satín. Color negro carbón (RAL 9005).

TAPIZ INTERNO. Tapiz interno que protege los objetos valiosos de los rasguños.

Brihard Caja fuerte de suelo con cerradura de llave de piso - 39x21x13cm caja fuerte con llave - Caja fuerte de seguridad del hogar - Caja fuerte oculta € 54.99

Amazon.es Features CAJA FUERTE DE PISO DISCRETA. Una caja fuerte empotrable que puede ocultarse bajo la alfombra o muebles. Sus objetos de valor están más seguros cuando no están a la vista. Su caja fuerte de piso será invisible para los intrusos. Ideal para el dormitorio.

CAJA FUERTE CON CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD. Doble paletón, pernos de acero de 18 mm y 2 llaves incluidas para mayor seguridad. El sistema de cierre más fiable y fácil de usar disponible para cajas fuertes de seguridad. Deje de preocuparse porque las baterías fallen.

PUERTA DE ACERO, PROTECCIÓN SUPERIOR. Puertas robustas de 6 mm de fácil acceso. Paredes de 2 mm de grosor extra resistentes para la seguridad de la oficina y el hogar. Exterior negro con acabado de pintura resistente a rayones. Una caja fuerte de acero en la que puede confiar.

CAJA FUERTE EMPOTRABLE. Incluye 4 huecos preperforados y pernos de montaje para fijar su caja fuerte con cerradura donde quiera. Fácil de instalar e ideal para guardar documentos o dinero. La seguridad de saber que sus objetos de valor están protegidos.

2 AÑOS DE GARANTÍA DEL FABRICANTE. La caja fuerte de piso Brihard ofrece protección y gran relación calidad-precio. Es una caja de seguridad para hogar sin igual. Con los productos de seguridad para el hogar de Brihard se sentirá seguro y tranquilo.

MASTER LOCK Caja fuerte para llaves [Medium] [Montaje mural] [Pulsador]- 5423EURD - Caja de seguridad € 38.44

€ 22.40

Amazon.es Features Aplicación de la caja fuerte para llaves: para usar en interiores y exteriores; formato m para varias llaves y tarjetas; compartir sus llaves con su familia y personal de casa

Fácil de usar: programe su propia combinación con pulsador; el almacenamiento seguro está dotado de un botón de apertura ergonómico y fácil de usar

Diseño resistente: almacenamiento seguro para llaves de zinc más resistente a los ataques con martillo o sierra y a las inclemencias meteorológicas

Especificaciones: exteriores 11, 7 x 7, 9 x 5, 2 cm; dimensiones interiores 8, 5 x 6, 1 x 1, 5 cm; kit de instalación incluido

Compartir el acceso a las llaves: solución perfecta para su familia, sus empleados; ideal para alquilar su casa (airbnb) y compartidos

