Lali Espósito se recarga: revela que tiene un cobarde, admite que está enamorado de otra mujer y dice que quiere jugar a la diva

Lolly Esposito Está establecido en Madrid, España, desde junio, donde viajó para terminar con récords Cielo Rojo, UNA Serie Original D Netflix. A partir de ahí, en conversación Clarian Para animar a empezar Libra, Su cuarto álbum de estudio, Confessed: Covid-19 fue.

La segunda ola del virus corona está golpeando duramente a Europa. Los países que imponen toques de queda están restringiendo y restringiendo cada vez más las operaciones … Hasta ahora, se han reportado más de un millón de casos en España, y Argentina es uno de los contribuyentes.

“Muchos en el tiroteo Pasamos el gobierno. Esto es algo desconocido pero Lo pasé aquí hace unos meses, En España. Mi regreso a la filmación fue muy serio en términos de protocolo ”, dice Lali, quien fue examinada una vez cada cuatro días por el fabricante de ficción Vancouver a través de una prueba de PCR.

Lolly Esposito admitió tener un virus corona mientras grababa la serie Netflix Sky Rojo.

“Tenía síntomas obvios. Fiebre, gracias a la cual pude saber que era Gbno. Tuve tos y mi gusto y olor desaparecieron durante siete días, lo cual fue una jugada terrible. Luego, después de todos los estudios estaba en casa He probado negativo”.

Rodaje de la serie por motivos éticos Tuvo que ser suspendido Durante varios días y todos los trabajadores fueron sometidos a la prueba.

“Simplemente llegó a nuestro conocimiento entonces Vino a arruinar nuestras vidas Puedo decir con humildad que todo el mundo tiene poco, sobre todo yo, porque hay quienes lo han pasado peor que yo y perdieron la vida, y sufren mucho cuando es trivial. Quieres adelgazar. Esto no está sujeto a la encuesta.. Debes tomártelo en serio. Es responsable no solo de su propia salud sino también de la salud de los demás. Yo creo que La pregunta pide ética, moral y amor. Por otro lado, y en cada individuo de la comunidad. Creo que muestra muchas cosas buenas y malas ”, reflexiona.

Ahora restaurado y sin ninguna secuela de Zoom con una videollamada, el artista está listo para sorprender a sus fans con la llegada de un nuevo álbum. Libra, Este jueves 12 de noviembre, Sin previo aviso. El cuarto álbum en sonar más urbano que el anterior.

Esta es la portada del nuevo álbum de Lolly “Libra”. READ Hoy el dólar: el azul sigue sin techo y llega a 8188

“El nombre, además de ser mi identidad, es relevante La cuestión del equilibrio, Tuve eso en mente todo el tiempo que lo estuve haciendo. Enfrentarse al cuarto disco no es fácil, porque no quieres repetir tú mismo lo anterior, pero al mismo tiempo no quieres hacer algo que no tienes, no es real, cierto. He estado trabajando en estas canciones durante estos dos años. Mezcla de sonido urbano-pop Nunca lo hice “.

De tintes Recatton, trap y hip hop Se confirman con colaboraciones en el álbum. Adicionalmente CNCO Con Tanto como, Agregar M y Ricky A Nunca te olvidaré, Norial En Entonces me amas Y Efectivo En Ladrón, Es una de todas las canciones que los fans saben que se lanzará este jueves.

“Efectivo Es uno de los mejores artistas urbanos que existen. Sabemos algo muy diferente pero tenemos algo en común. Al estar relajados, nos une nuestro estilo de vida laboral. Tenemos un código muy similar, que es Street, Cada entorno desarrollado. Sabemos cuáles son nuestras propias ganancias y cómo cada uno de nosotros ha llegado al pequeño espacio en el que estamos ahora, por lo que ambos podemos salir de nuestra zona de confort como Argentina y trabajar en otro lugar ”, dice.

Excepto por la unión explosiva Dos notas femeninas de la música, Ladrón Marca Introducción de Lali como director Clip de vídeo. Gracias a su experiencia en televisión desde muy pequeño y a la personalidad que quiere involucrarse en todo, aprendió los planos y la iluminación.

“Cuando le dije a mi equipo Laboro lo que quería, lo hice con confianza; no pensé que la idea del blanco y negro fuera demasiado con esa estética en el pop urbano … Solo quería fingir que éramos dos divas. Cash es una diva En lo que hace y Me gusta jugar a la diva Qué debo hacer. Cuestionar lo que todavía se considera femenino y Ser verdaderamente femenino. Mi equipo dijo que yo era el director. Primero arruiné todo porque tenía que estar frente a la cámara y luego salir afuera para ver la toma ”, dice Lali.

Otra canción que se destaca entre la multitud. Libra Esta Un rincón en MadridPuede que se aleje demasiado de esta nueva estética urbana de Lali. Phyto Base Colaborado con una mezcla de música y Tu voz esta ahí En el coro.

“Envié lo que escribí a Phyto Porque ya me había dicho su opinión sobre otras canciones. Respondió con un video Busca melodías en el piano. Estaba llorando cuando lo vi. Me dijo: ‘Olvídalo. Me gusta esto; Yo te compongo ‘. Puso una amplia gama de talentos a mi disposición. El coro es muy generoso con personas de muchos países y Phyto también lo canta. Esta es la última canción del álbum, que es Strawberry. Libra“, ர சி து.

Lolly ha lanzado su nuevo solista Lotron con Esposito Gas.

Esta no es la primera vez que los dos trabajan juntos. Autor de Maribosa Technicolor La invitó como parte de un espectáculo que hizo. El teatro Filmore My Miami Más tarde lo agregó a su último álbum, Conquista del espacio, En canción Los de la calle.

“Trabajé con él, lo digo, y todavía me parece una fantasía. Trabajé para toda la generación de Fitto. Fue un hito en mi vida. Si pudiera soñar con algo sería cantar con phyto, Pude vivir ”.

En septiembre la actriz lo anunció vía Twitter. Santiago terminó su relación con Mogoria Después de 4 años de citas. Cuando se le preguntó qué canción del álbum define su estado civil, respondió Yo bailo para mi, Dice en su carta: “Mejor un pobre caballo que ningún caballo”..

“No dedico esto a la mejor paz del universo. Compuse esta cancion cuando era pareja Uno nunca crea canciones de autorreferencia.. Cantar chicas solteras parecía un buen plan y la otra tiene la idea de que no necesito ser hermosa. Lo hare yo mismo. Siempre, a pesar de ser novia desde hace mucho tiempo, Soy mi unicidad, mi sexo, mi vida, De una manera muy poderosa. Estoy tan relajado porque me encanta cómo vivo ”.

No pasó mucho tiempo para que surgieran los rumores de que tenía una nueva pareja. Se integró con el idioma español Andrés Cephalos, Cantante TVVisio, El grupo que proyectó la canción de Lolly Yo soy de volar. Para acabar con estas especulaciones, el ex ángel adolescente subió un video a Instagram Besando a Alejandra Epher, Novia del cantante y causó revuelo en las redes sociales.

“Me enamoro del mismo sexo. Amo mucho, naturalmente siempre he tenido una relación con hombres, pero nunca diría que no puedo amar a una mujer. Conozco mujeres increíbles de las que puedo enamorarme fácilmente“, Para explicar.

Pero a medida que las ediciones se desintegraron, aparecieron nuevas fotos de Lolly compartiendo calidez, calidez y besos, esta vez con el director español. Victoria de David (38), que asombró a los que le seguían. Sin embargo, por ahora la actriz y el cantante y director no son más que M.Nam.

Concluye: “A medida que uno envejece, las relaciones se liberan y las cosas se relacionan con la sociedad. Estas son las fichas que normalmente tenemos sobre lo que está bien y lo que está mal. Nadie puede decirte como vivir el amor. Creo que hay una gran mejora en las libertades de las personas a nivel social. No hay nada más maravilloso que ser libre en todos los sentidos. Una persona feliz es lo más libre posible y yo quiero ser feliz ”.

