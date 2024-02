Inicio » Top News Los 30 mejores Reductor De Papada capaces: la mejor revisión sobre Reductor De Papada Top News Los 30 mejores Reductor De Papada capaces: la mejor revisión sobre Reductor De Papada 5 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Reductor De Papada?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Reductor De Papada del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



ANLAN Reductor de Papada Lifting V-Face, EMS Masajeador Facial Shapping con Caliente, Lifting y Reafirmante con Fototerapia Roja y Azul, 6 Modos € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Resultados visibles】 Mediante la tecnología de microcorriente EMS y la tecnología de aplicación de calor termostático, los músculos faciales son masajeados y estimulados por vibraciones de alta frecuencia para acelerar la circulación sanguínea, activar el colágeno para levantar la piel mediante la terapia magnética.

【Anti-flacidez y Reafirmante】 Modo EMS con tecnología microcorriente de baja frecuencia estimula y masajea las células de la piel, activa el colágeno, mejora marcará óvalo facial. Efecto lifting con un uso constante.

【Rejuvenecido y estable】 2 terapias de luces que calma la piel y elimina el edema. La luz roja (longitud de onda 622 nm ± 10 nm) favorece la producción de colágeno, restaura la elasticidad. La azul (longitud de onda 470 nm ± 10 nm) inhibe la inflamación para reducir el acné.

【Masajeador facial caliente】40° C, masaje tibio, ayuda a abrir rápidamente los poros, promueve la circulación sanguínea, absorbe completamente los nutrientes y despierta la vitalidad de la piel.

【Masaje por vibración】2500 veces/min la vibración de alta frecuencia estimula los músculos de los pómulos y la barbilla. La vibración promueve la loción de belleza para adentrarse rápidamente en la piel. Mejora la circulación de la sangre y activa las células de la piel.

InnovaGoods® Masajeador reductor de papada, ejercitador de barbilla portátil, reductor papada, tonificador rostro, adelgazador de papada, rejuvenecedor facial. Blanco y marrón. Incluye bolsita € 10.00

€ 8.33 in stock 13 new from €4.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 REJUVENECEDOR FACIAL 】 Masajeador reductor de papada. El masajeador InnovaGoods es toda una revolución entre las técnicas rejuvenecedoras faciales. Es una máquina manual que no requiera de especial dedicación para poder tener resultados positivos. Se trata de una parte del cuerpo poco estimulada que con estos ejercicios diarios mejora considerablemente las musculatura y piel de cuello, papada y escote. ¡Mejora y rejuvenece tu rostro con la ayuda del nuevo masajeador reductor de papada InnovaGoods Wellness Beauté!

【 MÉTODO NATURAL - COMPLETAMENTE INDOLORO 】Gracias al masajeador de InnovaGoods podrás fortalecer tanto el cuello, la papada o el escote siguiendo las instrucciones del producto. Con un método que ejercita la papada de una manera natural y sin dolor. Te ayuda a estilizar cuello y papada ofreciendo 3 niveles de resistencia.

✅【 PRÁCTICO Y FUNCIONAL 】Diseño ligero y funcional que puede guardarse en cualquier parte. De tamaño pequeño que permite llevártelo a todas partes sin ocupar espacio. Medidas aprox.: 5 x 14 x 6 cm

【 INCLUYE 】El masajeador reductor de papada incluye instrucciones de uso para un correcto funcionamiento del producto y una bolsita con cremallera para poderlo guardar.

【 USO DIARIO 】Recomendamos el uso diario del masajeador y en los tiempos indicas en las instrucciones de uso para tener resultado positivo a corto plazo.

Reductor De Papada, 5 Modos Masajeador Facial Electrico Ems Vface De Dispositivo De Belleza Facial Para Papada Reductor De Presión De Barbilla Doble Reparación Estiramiento Facial. € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Activación de microcorriente EMS】El masajeador facial V-Slimming utiliza la activación de microcorriente EMS para activar las células musculares profundas, promover el metabolismo y mejorar el cutis. Ayuda eficazmente a reducir las arrugas, tensa la piel, reduce los poros y mejora la absorción de los productos para el cuidado de la piel.

【5 modos - 8 frecuencias】 El masajeador de forma de cara en V tiene diferentes modos de masaje, fricción y percusión: 1-Masaje automático, 2-Amasado, 3-Presión, 4-Acupuntura, 5-Tap. ¡Cada modo tiene 8 frecuencias con diferentes intensidades que aumentan gradualmente a medida que lo usa!

【Dispositivo de vibración de estiramiento facial en V】 El masajeador para dar forma a la cara en V tiene una vibración de alta frecuencia de 2500 veces por minuto, lo que tensa la piel de manera efectiva, elimina la hinchazón, promueve la circulación sanguínea y restaura la elasticidad de la piel. El entrenador de doble mentón con un diseño circular de 180° se ajusta perfectamente a la línea de la mandíbula y la rodea simétricamente para tensarla y levantarla con mayor eficacia.

【Luz roja + azul - Antiarrugas / Antienvejecimiento】 El entrenador de mentón puede usar alternativamente diferentes tipos de luz roja y azul para mejorar de manera efectiva las líneas faciales y el doble mentón. Irradiando con longitudes de onda de luz roja y azul, activa eficazmente el colágeno, mejora el daño de la piel y las líneas finas, restaura la elasticidad de la piel, elimina los puntos negros y elimina las cicatrices.

【Almacenamiento plegable - Viajes】 El masajeador facial eléctrico en V se puede plegar hacia adentro para reducir el volumen y ahorrar espacio. El diseño compacto hace que sea fácil de transportar cuando viaja o en viajes de negocios. ¡Use el V-Face Massager en una noche cansada para relajar los músculos faciales tensos y descansar un poco! La longitud de la diadema es ajustable.

Mascarilla Facial V-Line de PLANTIFIQUE - 5 Mascarillas Faciales V Lifting Facial - Mentonera para Papada - Mascarillas Faciales Hidratantes - Reduce la Papada de Mujer y Hombres- Esculpe la Mandíbula € 16.95 in stock 1 new from €16.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EFECTO LIFTING INTENSO - Nuestra mascarilla facial elásticas de alta calidad tiene un efecto lifting intenso que puede tensar la piel suelta y dar forma a su línea de la mandíbula. Reduce los pliegues y las líneas de la sonrisa para una forma de la cara más delgada y firme.

CONTORNEA Y ESCULPE - Nuestra máscara de elevación utiliza una banda hipoalergénica que se adapta fácilmente a la forma específica de su cara y tensa la piel para reducir la apariencia de la papada. Con un uso regular, verá una diferencia notable en el contorno de su mandíbula y barbilla.

FÓRMULA HIDRATANTE Y SUAVE - Estas mascarillas faciales en forma de V contienen hidrogel, ácido hialurónico, antocianina, aloe vera y extracto de algas que ofrecen una hidratación profunda para todo tipo de piel. Los ingredientes naturales mejoran el tono y la textura de la piel.

FÁCIL DE USAR - Estirar, usar y quitar. Retire la película protectora, coloque la máscara reductor de papada a lo largo de la línea de la barbilla y fíjela en las orejas. Llévela durante 30-60 minutos y disfrute de una piel suave y una línea de la mandíbula esculpida. Es suave para las orejas y cómoda de llevar.

CLIENTES FELICES: Queremos que tenga la mejor experiencia con el producto. Si no está satisfecho, no dude en ponerse en contacto con nosotros y encontraremos la mejor solución para usted.

ANLAN Masajeador Cara Cuello Antiarrugas Reductor Papada Mujer con Calor Luz LED EMS Lifting para Aclarar Líneas del Cuello (45°C) € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【EMS Lifting & 45 ℃ Heat】con función caliente. Promueve la circulación sanguínea, acelera la absorción de nutrientes, combinado con el masaje EMS puede estimular los músculos faciales y hacer que tu rostro sea más firme y suave. Combina masaje con 3 intensidades para eliminar la suciedad de la capa cutánea y ralentizar el envejecimiento cutáneo.

【Terapia de Luz Roja, Azul y Verde】Luz roja (620nm) puede activar eficazmente el colágeno, mejorar las líneas finas y restaurar la elasticidad de la piel. La luz azul (470 nm) puede inhibir el crecimiento bacteriano y reducir el acné y las espinillas. La luz verde (520nm) puede calmar la piel, hacerla firme, suave y delicada.

【Vibración de Alta Frecuencia】7000 veces / min vibración de sonido. Este dispositivo de belleza facial puede promover la circulación sanguínea, estimular los puntos de acupuntura del cuello, purificar los meridianos, estimular el metabolismo, promover el drenaje de productos de desecho acumulados, ralentizar el envejecimiento de la piel y eliminar las arrugas del cuello.

【Multifunción】ANLAN dispositivo facial antiarrugas se aplicaal cuello también a otras partes del cuerpo como la cara y la frente. Masajear la frente puede reducir las líneas de palanca, masajear la línea de la mandíbula inferior de la cara y tensar la piel de la cara. Adecuado para hombres y mujeres, apto para todo tipo de piel. Dispositivo de belleza facial para eliminar papada, líneas de expresión, arrugas de ojos y activa las células de la piel.

【ANLAN Servicio al Cliente】Nos tomamos nuestro tiempo para servirle. Por su deseo, por su belleza. Le ofrecemos un servicio al cliente rápido y satisfactorio. Siempre incluye un reembolso de 30 días y una garantía de producto de 12 meses para que pueda comprar con confianza. READ ¿Quiénes son las personas más ricas de España?

Reductor de Papada, Correa de Adelgazamiento Facial Eléctrica, EMS Eléctrico Masajeador Facial Modelar la Cara en V, Papada Reductor Antiarrugas para Aclarar Líneas del Cara € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 Elevación de mentón doble 】 Nuestro masajeador facial adopta el modo de masaje de microcorriente que puede levantar de manera efectiva el mentón doble, masajear a fondo la piel del rostro, levantar y tensar el rostro.

【6 modos y 12 niveles de intensidad】 6 modos de masaje facial, 12 niveles de intensidad para elegir. Puedes combinar libremente el modo de masaje más cómodo. La máquina de cinturón de elevación permite que la piel del rostro disfrute de diferentes masajes SPA.

【Ajuste cómodo】 Esta máquina de belleza con masajeador facial presenta un diseño ergonómico V-Line con correas ajustables a presión que se adaptan perfectamente a una variedad de formas de rostro. Material agradable para la piel de alta calidad para adaptarse completamente a la piel, lámina conductora de acero inoxidable más cómoda, V Face Machine crea la cara perfecta en forma de V para usted.

【Fácil de usar y transportar】 Pequeño y liviano, es adecuado para usar en oficinas, hogares y viajes. Puede ajustar el nivel del equipo según sea necesario y usarlo para leer, dormir, mirar televisión o hacer tareas domésticas en casa. Se sugiere utilizar unos 15 minutos al día para lograr los resultados deseados.

【Aplicación flexible】 Este masajeador facial es adecuado para la mejora integral de la piel del rostro y para aumentar la elasticidad del rostro. Adecuado para la hipertrofia del músculo masetero, la acumulación de grasa, el agrandamiento del músculo frontal, la relajación muscular, la piel manchada.

KSURTW Faja facial para reducir la papada, Adelgazar la cara, Adelgazante, Vendajes, Reafirmante Cara, Lifting, Reductor y Antiarrugas cuidado facial piel compacto, Reducir Barbilla Doble V-line € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Efecto tensor en forma de V, tensa la piel del rostro y el cuello, fija rápidamente el contorno facial, adelgaza las mejillas y el mentón, reduce la papada, mejora la flacidez de la piel, aumenta su elasticidad y modela un perfecto mentón en V.

Diseño y materiales mejorados, la banda de tensión facial está hecha de un material suave, transpirable y elástico, amigable con la piel. Los cierres de velcro ajustables en las mejillas permiten regular la tensión fácilmente, adaptándola a la forma de tu rostro.

Seguro y cómodo, sin efectos secundarios, suave para todo tipo de piel, no causa reacciones alérgicas, seguro de usar. Tensa la piel mediante métodos físicos. Redefine los contornos faciales.

Unisex y apto para todo tipo de pieles.

Fácil de usar, la banda de tensión facial es fácil de llevar. Puedes usarla mientras duermes, lees, trabajas o ves la televisión. Mantén siempre el mentón levantado y resalta tus contornos faciales. La banda de tensión facial es lavable y reutilizable.

Reductor de Papada Masajeador Facial Electrico, Dispositivo de Belleza Facial para Papada EMS Vface de 5 Modos Reductor con Control Remoto, Papada Reductor Mujer para Quita Papada y Contorno Facial € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Reductor de Papada】Mejore la vitalidad de las células de la piel, mejore los problemas de la piel, alivie los músculos faciales, aumente la elasticidad facial, apriete los músculos faciales y forme una cara en forma de V.

【Diseño multifunción】Double Chin Eliminator está equipado con un diseño de sincronización con ocho engranajes ajustables, que se apagará automáticamente en 15 minutos y tiene seis modos opcionales que incluyen inteligencia, masaje, amasado, thrash, aguja y luz roja alternando con luz azul con una función de transmisión de voz.

【Aclara las líneas finas】Equipado con tecnología de vibración EMS, el masajeador de barbilla para doble mentón aclara las líneas finas y tiene la oportunidad de mejorar la flacidez de la piel. El ángulo en forma de V es ajustable de 26 a 75 grados.

【Disminuya los poros】V Face Lifting Machine, que proporciona una función de reducción de poros, ayuda a que su piel se calme y se relaje y asegura que sus poros se reduzcan y su piel se vuelva más brillante.

【Ajuste perfecto】El diseño anular de 180° se ajusta perfectamente a la curva del mentón y se envuelve simétricamente, lo que lo hace más eficaz para apretar y levantar.

Reductor de Papada, Papada Reductor Mujer, Correa Adelgazante Facial, Facial Adelgazante Correa Faja Adelgazante Vendaje Cinturón Vendaje Estiramiento Facial V Line Lifting Máscara Correa(Rosa roja) € 11.99

€ 11.22 in stock 2 new from €11.22

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mejora la forma física de tu rostro: Nuestra Correa Adelgazante Facial, Facial adelgazante correa ayuda a mejorar la forma de tu rostro. Es suave para todo tipo de piel, no causa reacciones alérgicas y no tiene efectos secundarios. Es seguro de usar y fácil de poner y quitar. Además, Reductor de Papada ajustable para adaptarse a la mayoría de las personas y ayuda a dar forma al contorno perfecto de tu cara y mejorar la papada.

Aprieta eficazmente la piel: Nuestra Correa Adelgazante Facial, Facial adelgazante correa aprieta eficazmente la piel del rostro y el cuello, mejorando al máximo las arrugas faciales. Reductor de Papada un regalo perfecto para las mujeres que buscan belleza y cuidado de la salud, como tu novia.

Material transpirable y elástico: Nuestra correa adopta un material de tela transpirable y elástico, que es amigable con la piel y duradero. El vendaje de la correa puede reparar rápidamente los contornos de tu cara, adelgazando las mejillas y el mentón, reduciendo la papada, mejorando la firmeza de la piel y la elasticidad.

Fácil de usar: Nuestra Reductor de Papada es muy fácil de usar. Solo necesitas usarla durante 30 minutos mientras lees, duermes, juegas, miras televisión o haces las tareas del hogar. Notarás que mantiene tu barbilla en alto, reduce la forma gruesa de tu barbilla y remodela los contornos de tu rostro.

Mejora la forma de tu cara: Nuestra Correa Adelgazante Facial, Facial adelgazante correa mejora la forma de tu cara mediante la aplicación de una presión uniforme en el tejido facial. Reductor de Papada Promueve la circulación sanguínea y mejora los músculos maseteros, evitando la flacidez de las mejillas y apretando el cuello, las mejillas y el mentón.

PULSED Masajeador Facial Cuello Frente Antiarrugas Reductor Papada Mujer con Calor Luz LED EMS Lifting con radiofrecuencia funciones limpiador masajeador facial skin care € 36.95 in stock 1 new from €36.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EMS Lifting & 45 ℃ Heat con función caliente. Promueve la circulación sanguínea, acelera la absorción de nutrientes, combinado con el masaje EMS puede estimular los músculos faciales y hacer que tu rostro sea más firme y suave. Combina masaje con 3 intensidades para eliminar la suciedad de la capa cutánea y ralentizar el envejecimiento cutáneo.

Terapia de Luz Roja, Azul y Verde Luz roja puede activar eficazmente el colágeno, mejorar las líneas finas y restaurar la elasticidad de la piel. La luz azul (470 nm) puede inhibir el crecimiento bacteriano y reducir el acné y las espinillas. La luz verde (520nm) puede calmar la piel, hacerla firme, suave y delicada.

Vibración de Alta Frecuencia】7000 veces / min vibración de sonido. Este dispositivo de belleza facial puede promover la circulación sanguínea, estimular los puntos de acupuntura del cuello, purificar los meridianos, estimular el metabolismo, promover el drenaje de productos de desecho acumulados, ralentizar el envejecimiento de la piel y eliminar las arrugas del cuello.

Multifunción PULSED dispositivo facial antiarrugas se aplica al cuello también a otras partes del cuerpo como la cara y la frente. Masajear la frente puede reducir las líneas de palanca, masajear la línea de la mandíbula inferior de la cara y tensar la piel de la cara. Adecuado para hombres y mujeres, apto para todo tipo de piel. Dispositivo de belleza facial para eliminar papada, líneas de expresión, arrugas de ojos y activa las células de la piel.

PULSED Servicio al Cliente , nos tomamos nuestro tiempo para servirle. Por su deseo, por su belleza. Le ofrecemos un servicio al cliente rápido y satisfactorio. Siempre incluye un reembolso de 30 días y una garantía de producto de 12 meses para que pueda comprar con confianza.

papada, Máquina Reductora papada Inteligente para Estiramiento Facial, Dispositivo MasajPuntos acupuntura Facial Microcurrent EMS 6 Modos para Face Lifter V- € 19.08 in stock 1 new from €19.08 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number NMZAN1K34D4IX555KL

Máquina de Cara en V, Dispositivo de Estiramiento Facial para Reducir la Papada con Control Remoto, Masaje para Modelar la Cara en V, Reductor de Papada (voz China) € 29.74 in stock 2 new from €29.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Mejore la vitalidad de las células de la piel, mejore los problemas de la piel, alivie los músculos faciales, mejore la fuerza de los músculos finos, aumente la elasticidad facial, apriete los músculos faciales y forme una cara en forma de V.

2. Puede ayudarte a tensar tu piel y dar forma a la línea facial perfecta para ti. Tirantes ajustables, adecuados para todas las formas de la cara.

3. El diseño anular de 180° se ajusta perfectamente a la curva del mentón y se envuelve simétricamente, lo que lo hace más eficaz para apretar y levantar.

4. Doble lifting de microvibración de alta frecuencia, rojo y azul alternativamente revitalizan la piel.

5. La triple capa de fuente de luz penetra, rejuvenece y revitaliza la parte inferior de la piel, 58 fototerapia energética.

Elifexir, Gel Inductor Spicyslim, Crema Reductora Extrema, Óptimo Zonas Rebeldes, Resultados Visibles en 7 días, Con Mostaza y Capsicum Picante, 150ml € 13.06 in stock 11 new from €13.06

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ELIFEXIR SPICYSLIM es un gel reductor de zonas rebeldes; se trata de un innovador tratamiento ultraintensivo que garantiza resultados visibles en tan solo 7 días*

BENEFICIOS Y RESULTADOS: Reductor exprés que combate los nódulos localizados en zonas rebeldes en 7 días; absorción rápida

ELIMINA LA GRASA LOCALIZADA: Formulado con Mostaza y Capsicum Picante que incrementa la microcirculación, favoreciendo la penetración de activos y potenciando la eliminación de la grasa localizada

HIDRATA Y RESTAURA LA ELASTICIDAD NATURAL DE LA PIEL; con E.H; olivate, complejo molecular derivado de la combinación natural de ácidos grasos de la oliva, que potencia la función barrera de la piel; su gran capacidad hidratante permite mantener el nivel de hidratación a largo plazo

AUMENTA LA VITALIDAD CELULAR; con Creatina, que protege a las células frente al estrés oxidativo inducido por factores medioambientales, proporcionando por tanto una protección a largo plazo frente al envejecimiento prematuro de las células de la piel

Crema de Cuello de Colágeno Hidrolizado,Crema Reafirmante para el Cuello,Crema de Cuello para Cuello,Colágeno Hidrolizado para Retrasar el Envejecimiento de la Piel,Cuello Liso y Delicado € 9.98 in stock 1 new from €9.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✪【Ingredientes naturales】La crema para el cuello contiene colágeno hidrolizado, aloe vera y centella asiática para nutrir e hidratar la piel. ayuda a reafirmar e hidratar la piel, reparar la piel arrugada o la piel suelta en todo el cuerpo, hacer que tu piel se vea más joven y saludable.

✪【Crema antiarrugas para la línea del cuello】 La crema para el cuello con colágeno hidrolizado está especialmente formulada para ayudar a reafirmar e hidratar la piel, reparar la piel arrugada o la piel suelta en todo el cuerpo. estado.

✪【Poderoso humectante】 Lanzado para los efectos humectantes y rejuvenecedores de la piel, se usa principalmente para retrasar el envejecimiento de la piel, mejorar la hidratación natural y ayudar a prevenir y reducir la aparición de arrugas, para que todos luzcan una piel joven.

✪【Textura ligera】La crema tiene una textura ligera que se absorbe rápidamente y no es grasosa, deja la piel con una sensación suave. Ayuda a iluminar, equilibrar y desestresar el cutis y nutre la piel para que luzca clara y juvenil.

✪ 【Multipropósito】 No solo se puede usar en el cuello, sino también en la cara, el pecho, la papada, etc. Suave y efectivo tanto para hombres como para mujeres. Use la crema en su cara, cuello, escote, papada u otras áreas problemáticas de su cuerpo, antes de acostarse, masajee con los dedos a lo largo de la estructura de la piel. Con el uso regular, los resultados son más visibles.

Reductor de Papada,Mentonera para Papada,Correa Adelgazante Facial,Máscara Adelgazante en Forma de V,Cinturón Adelgazante Facial,Mascarilla Facial Adelgazante Forma V,Mascarilla de Estiramiento Facial € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PERFECTO PARA AJUSTAR SU CARA: Esta correa trapezoidal tensa efectivamente la piel de su cara y cuello, minimizando las arrugas. Repare rápidamente el contorno facial, adelgace las mejillas y la barbilla, reduzca la papada, mejore la piel floja, mejore la elasticidad de la piel, puede hacer que la cara sea más pequeña, más suave y agregue más líneas faciales, dé forma a la barbilla perfecta de la línea V.

REUTILIZABLE Y DURADERO: esta correa trapezoidal se puede lavar con agua tibia, lavar con un detergente neutro y luego secar de forma natural. Fácil de usar y se puede usar durante 30 minutos mientras lee, duerme, mira televisión o hace las tareas del hogar. Aparentemente mantiene la barbilla levantada, reduce el tamaño de la barbilla y remodela la cara.

AMIGABLE CON LA PIEL: este cinturón en V está hecho de tela de alta calidad con elasticidad suave, transpirable y buena. Con gancho y bucle, se puede ajustar según sus necesidades. Sin efectos secundarios, seguro de usar. Las perlas de silicona reducen el área de contacto entre las fibras del tejido y la piel, reduciendo así el daño por fricción y tensando la piel a través del masaje.

FÁCIL DE USAR Y SEGURO DE USAR: este cinturón en V utiliza métodos físicos simples para mejorar la forma de la cara, desde leve hasta todo tipo de piel, no causa reacciones alérgicas, sin efectos secundarios, seguro de usar. Diseño de gancho y bucle ajustable, autoajustable, adecuado para la mayoría de las personas.

GRAN OPCIÓN DE REGALO: este cinturón en V es perfecto como regalo para un amigo. Sería el regalo perfecto para una mujer hermosa. Consejos: elija nuestra banda delgada para la cara, use la forma física más segura para mejorar el doble mentón, evite las mejillas caídas, insista en usar más de tres meses más efectivo. READ Los 30 mejores Organizador Camisetas Armario capaces: la mejor revisión sobre Organizador Camisetas Armario

Masajeador eléctrico Inteligente para Dar Forma a la Cara en V, Máquina Facial en V Estiramiento, Facial Estiramiento, Reductor Papada € 15.09 in stock 1 new from €15.09 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ︶ [Uso cómodo]: no es fácil presionar la cabeza y la cara, la herramienta de masaje facial es ajustable y cómoda de usar en casi cualquier lugar, adecuada para hogares, automóviles y oficinas.

︶ [Rendimiento ajustable]: el dispositivo de masaje facial es fácil de ajustar la correa para adaptarse a usted, diseñado para adaptarse a todas las formas de la cara con la función de plegado, capaz de adaptarse perfectamente a la cara.

︶ [Configuración ajustable de 12 engranajes]: este dispositivo de masaje facial proporciona 12 engranajes ajustables para satisfacer sus necesidades únicas de cuidado de la piel, brindando una experiencia de masaje efectiva para todo tipo de piel.

︶[Proporcionar]: el reductor de papada doble quema el exceso de grasa en la cara para ayudar a definir la línea en forma de V porque está equipado con una función para quemar grasa y tensa la piel mientras remodela la cara.

︶ [Regalo perfecto] mostrando su amor y cuidado a amigos, seres queridos y familiares, el dispositivo de masaje facial es adecuado para Navidad, Año Nuevo y cumpleaños, una opción ideal de regalo para quienes aman las caras hermosas.

Reductor de Papada, Masajeador Facial Electrico, Masajeador Papada Reductor Mujer, Reductor de Papada y Grasa Facial Máquina Eléctrica De V Face € 23.49 in stock 1 new from €23.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Reductor de Papada】- Mejore la vitalidad de las células de la piel, mejore los problemas de la piel, alivie los músculos faciales, aumente la elasticidad facial, forme una cara en forma de V.

【Uso Diario】- Ligero y conveniente, puede ajustar la intensidad según sus necesidades, usarlo mientras mira televisión, lee o hace las tareas del hogar, no es intrusivo ni pesado.

【Masajeador Facial Electrico】- Puede ayudarte a tensar tu piel y dar forma a la línea facial perfecta para ti. Tirantes ajustables, adecuados para todas las formas de la cara.

【Ajuste Cómodo】- El diseño anular de 180° se ajusta perfectamente a la curva del mentón y se envuelve simétricamente, lo que lo hace más eficaz para apretar y levantar.

【Nivel Ajustable】- La triple capa de fuente de luz penetra, rejuvenece y revitaliza la parte inferior de la piel. Promover la circulación sanguínea y mejorar la elasticidad de la piel.

InnovaGoods® Reductor de papada con fototerapia, termoterapia y vibración Kinred, reduce la papada de forma eficaz y cómoda, Inalámbrico, Recargable, ideal para el hogar, color blanco € 29.60 in stock 16 new from €29.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Textura ligera

Buena calidad

Fácil de usar

Es un regalo adecuado en cualquier momento

IMIM Crema Antiarrugas Hidratante para Mujer con Ácido Hialurónico, Colágeno y Oligopéptidos, Reafirmante Corporal Antiedad para Cuello, Reductor de Papada 50ml € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cuidado del cuello Antienvejecimiento】La Crema Reafirmante y Remodeladora para el Cuello IMIM contiene Oligopéptido-1, Oligopéptido-2 y Oligopéptido-5 para ayudar a regular la condición de la piel áspera y flácida en el cuello. Los oligopéptidos penetran en la piel del cuello y estimulan la producción de elastina y colágeno, mejorando la elasticidad de la piel, reduciendo las arrugas, la flacidez e incluso eliminando la papada. El uso continuado le da al cuello una apariencia más suave y firme.

【Reafirmante e Hidratante】Esta crema hidratante antiedad tiene un efecto reafirmante y rejuvenecedor sobre la piel del cuello y el escote, proporcionando una hidratación rápida, reforzando la barrera esencial de hidratación de la piel, restaurando la regeneración de los tejidos y reduciendo eficazmente la sequedad, la flacidez y las arrugas del cuello para conseguir una piel firme y flexible.

【Antioxidante, aclara el tono de la piel】Fórmula avanzada con propiedades ultrahidratantes y antioxidantes que ayuda a inhibir la producción de melanina, calma y repara la piel y favorece la renovación celular. Mejora la opacidad, el tono desigual de la piel, las manchas, las quemaduras solares, las cicatrices y los daños causados por los rayos UV y la radiación. Deja la piel joven y revela un cuello atractivo.

【No irritante y Cruelty-free】¿Se puede utilizar en pieles sensibles? Sí. Nuestra crema para el cuello tiene ingredientes suaves, no irrita, es hipoalergénica, cruelty-free y adecuada para todo tipo de pieles, incluidas las sensibles.

【Modo de empleo】Cada mañana y noche, tomar una pequeña cantidad de Crema Reafirmante y Esculpir IMIM, aplicarla sobre el cuello y los hombros, masajear suavemente de arriba abajo con ambas manos hasta su total absorción. Su uso continuado ayuda a reafirmar el cuello, mejorar la sequedad y aspereza de la piel, y ¡producir cambios visibles!

elifexir Nocturslim – Crema Quemagrasas Intensiva | Gel Reductor Lipoescultor Noche | Drenante, Anticelulítico y Reafirmante Potente | Frescor y Rápida Absorción, 200 ml € 13.90

€ 13.49 in stock 17 new from €13.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ELIFEXIR NOCTURSLIM: Es un gel intensivo lipoescultor nocturno para la combustión de exceso de lípidos y grasas; es un gel nocturno ultra rápido; actúa reduciendo la liberación de nocturnina favoreciendo así la combustión de grasas

BENEFICIOS Y RESULTADOS: Aumenta la combustión de grasas; efecto reductor y anticelulítico; remodela el contorno corporal; favorece el drenaje de líquidos; estimula la actividad celular

QUEMAGRASAS Y REDUCTOR ULTRA INTENSO: Contiene Noctur PK Burner, activo biotecnológico quemagrasas intensivo; reduce la liberación de nocturnina y aumentan la combustión de las grasas a la vez que reduce su acumulación, ayudando a reducir los nódulos de grasa visibles característicos de la celulitis

POTENTE ACCIÓN DRENANTE: Contiene agua frutal de cerezas, un potente drenante que favorece la eliminación de toxinas y líquidos

AUMENTA EL METABOLISMO ENERGÉTICO CELULAR: Formulado con Creatine, que protege a las células frente al estrés oxidativo, aumentando la síntesis de proteínas y reparación del ADN; proporciona una protección a largo plazo frente al envejecimiento prematuro de las células de la piel

LOPHE Masajeador Facial Electrico Forma V, 6 Modos Masajeador Facial con Luz Roja Azul, Masajeador Facial Lifting V-Face para Mujer € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【DISEÑO FIT-FIT】El masajeador facial LOPHE en forma de V se adapta perfectamente a los contornos de la cara, la forma plegable se adapta a todas las formas de la cara y la longitud de la diadema es ajustable. Este instrumento puede utilizar alternativamente diferentes tipos de rojo y azul, lo que puede mejorar eficazmente las líneas faciales, la papada y hacer que la piel esté radiante.

【Tecnología de microcorriente EMS】El masajeador facial eléctrico utiliza microcorriente EMS para activar las células musculares profundas, promover la producción de colágeno, reducir eficazmente las arrugas, reducir los poros y mejorar la eficiencia de absorción.

【6 configuraciones】: 6 masajeadores faciales eléctricos en forma de V pueden satisfacer diferentes necesidades. Hay seis modos principales para elegir: inteligente, masaje, amasado, golpe, acupuntura y alternancia de luces rojas y azules. Puede mejorar la circulación sanguínea, promover el crecimiento celular, reponer la humedad de la piel y retrasar el envejecimiento de la piel.

【Diseño de modo de luz roja y azul】El masajeador V-face puede promover la circulación sanguínea facial y obtener más nutrientes, porque tiene un modo de luz roja y azul que puede levantar la piel y crear una forma perfecta de la cara.

【Fácil de usar y transportar】 El vendaje de masaje eléctrico es plegable y fácil de transportar. Puede ajustar el dispositivo según sea necesario. Simplemente úselo durante 10 minutos mientras lee, duerme, mira televisión o hace las tareas del hogar. Cuida tu piel en cualquier momento y lugar. Adecuado para mejorar el contorno, cara en V y reducir la hinchazón.

JOLIGAEA Mascarillas Faciales, Crema Reductora de Papada, V Line Mascarillas Cara Hidratante, Mascarillas Antienvejecimiento para la Línea de la Mandíbula, para Reafirmar el Cuello y la Cara (5 PCS) € 17.99

€ 14.47 in stock 1 new from €14.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Efecto de Elevación Potente】 : Beneficios clave: 1. Levantamiento de la mandíbula y el escote 2. Formando la línea de la cara 3. Reduce la papada 4. Efecto hidratante y refrescante en la piel. A medida que envejecemos, nuestra piel pierde firmeza y elasticidad. Nuestra mascarilla para levantar la barbilla ayuda a aumentar la firmeza y la elasticidad, minimizar las arrugas y las líneas finas.

【Ingredientes Naturales】: Extracto de rosa y cordyceps es una base concentrada de ceramida y vitamina E, que es excelente para hidratar la piel y reestructurar el equilibrio graso. Los ingredientes naturales contenidos en la mascarilla V contra las arrugas, reparan la piel dañada, calman la piel seca e iluminan la piel. La mascarilla facial JOLIGAEA V es una excelente solución para tensar la barbilla y el cuello.

【Adecuado para Todo Tipo de Piel】: Esta mascarilla facial en V es muy suave, adecuada para hombres o mujeres, y también es amigable para las personas con piel sensible. La mascarilla facial lifting es adecuada para diversas formas faciales con la mejor elasticidad y una elasticidad cómoda. Adecuado para cara redonda, papada, cara flácida, edema, falta de contorno, etc. No tiene efectos secundarios, es seguro de usar, es el mejor regalo para novias.

【Cómodo de Llevar】: Nuestra máscara utiliza una combinación de material de microfibra e hidrogel que es cómodo de usar y no lastima sus oídos. Tire de los ganchos para las orejas en ambos extremos de la máscara para colgarla detrás de las orejas y ajustar la posición. Puedes usarlo durante horas, incluso mientras duermes. La fuerza de tracción de la mascarilla masajea el rostro y estimula la circulación sanguínea, similar a lo que obtendría con un masaje facial.

【Servicio Postventa】: Si por alguna razón no le gusta esto, contáctenos. Nota: para lograr el efecto firme, el diseño de la máscara es relativamente ajustado cuando se coloca en las orejas. Para evitar dolor de oído, ajústelo al ángulo de uso apropiado. Para pieles sensibles, se recomienda aplicarlo gradualmente de 30 minutos a 1 hora a 3 horas por 6 horas.

YEOUTH - Crema Reafirmante de Cuello | Crema Hidratante para Cuello y Escote | Contiene Vitamina C y Té Verde | Antiarrugas | Reafirma y Tonifica | Apto para Mujer y Hombre 120 g € 24.95 in stock 1 new from €24.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La crema reafirmante para cuello YEOUTH está diseñada para mejorar la apariencia de la piel en las áreas del cuello y el escote.

Está formulada con té verde para ayudar a calmar la piel y opelina para ayudar a que la piel luzca firme y tersa, dándole un aspecto más juvenil. Además, incluye Vitamina C para iluminar la piel y darle un aspecto más radiante y flexible.

Con un uso regular, esta crema puede ayudar a reducir la aparición de líneas finas, arrugas y líneas verticales, y mejorar la apariencia de la textura, el tono, la firmeza y la elasticidad de la piel en el cuello y el escote.

Es adecuada para todo tipo de piel y se puede utilizar junto con otros productos para el cuidado de la piel para obtener resultados óptimos.

GARANTÍA EXTENDIDA DEL FABRICANTE - ¡Quiérelo o te devolvemos el dinero! Si por alguna razón usted decide que este producto no es una buena opción para USTED, le ofrecemos un reembolso de 90 días.

Masajeador Facial de Cuello, Masajeador de Elevación de Cuello, Masajeador de Piel de Cuello, Reductor de Vibración de Papada Estiramiento de la Piel con Microcorriente Múltiples € 20.65 in stock 1 new from €20.65 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Múltiples modos] - Masajeador facial de cuello Múltiples modos de cuidado para elegir, incluidos niveles de intensidad, programas de masaje y configuraciones de tiempo para abordar específicamente las diferentes necesidades de la piel. Puede contrarrestar el envejecimiento de la piel del cuello, reducir eficazmente las líneas finas y restaurar la belleza del cuello. El masaje cálido permite que los poros de la piel y los productos para el cuidado de la piel se absorban completamente.

[Multifunción] - Masajeador de estiramiento de cuello Desde la reducción de las arrugas del cuello hasta el estiramiento facial, este dispositivo multifuncional le ofrece los mejores resultados en el cuidado de la piel. Al descomponer los nutrientes y utilizar tecnología iónica para mejorar la absorción, se mejora la eficiencia de la absorción de nutrientes. Puede limpiar profundamente la piel y mejorar la eficiencia de absorción de nutrientes. Se puede utilizar junto con crema para el cuidado

[Resultados significativos] - Masajeador facial para cuello Disfrute de resultados duraderos que van más allá de las herramientas de belleza tradicionales y dejan su cutis más joven y radiante. Descomponga los nutrientes y utilice tecnología iónica para permitir que su piel absorba completamente los productos para el cuidado de la piel y mejore la eficiencia de absorción de nutrientes.

[Tecnología de microcorriente] -Masajeador de elevación de cuello Utiliza tecnología de microcorriente avanzada para reducir eficazmente las arrugas y líneas finas del cuello y tensar la piel del rostro. Es beneficioso para eliminar las arrugas del cuello, levantar y tonificar el rostro, así como para absorber productos para el cuidado de la piel, etc. Proporciona elevación y forma del cuello, haciéndolo lucir joven y elegante.

[PORTÁTIL] - Este dispositivo de belleza para el cuello es compacto, liviano y viene con una batería incorporada, lo que lo hace perfecto para llevarlo con usted. Disfrute del cuidado de la piel profesional en cualquier momento y lugar. Puede ayudarle eficazmente a reducir la fatiga del cuello y, al mismo tiempo, al masajear los puntos de acupuntura, puede aliviar eficazmente el envejecimiento de la piel y eliminar las arrugas del cuello. READ Extrañas señales de radio de Proxima Centauri, la estrella más cercana del sistema solar. Puede pertenecer a extraterrestres

Faja Para Papada, Máscara Facial Que Adelgaza, Máscara Para Adelgazar Facial V Belleza Cuello Mascarilla Alza Forma Delgada Línea Cara Reducir Papada Vendaje Juego Para La Mujer Y El Hombre(M) € 14.28

€ 11.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SUAVE Y TRANSPIRABLE: Reducir Barbilla Doble V-line el material de Lycra es elástico, transpirable y cómodo. durable y amigable para la piel. Ultrafino, elástico, antibacteriano. Fácil de limpiar faja para papada

FÁCIL DE USAR V Mascarillas faciales extractor de papada: fácil de usar con gancho y lazo, cómodo y fácil de usar, simplemente usarlo durante 30-60 minutos cuando ve la televisión, hacer las tareas del hogar, etc. reductor papada

NO HAY EFECTOS SECUNDARIOS removedor de barbilla doble: terapia física de modelar la cara, sin efectos secundarios, sin daño a la piel y el músculo facial mentonera papada y cuello

PERFECT EFFECTEFFECTLY reductor de barbilla: arregla rápidamente los contornos de la cara, adelgaza la mejilla y la barbilla, reduce la papada, mejora la relajación de la piel, mejora la elasticidad de la piel, puede hacer que la cara se vuelva más pequeña, más suave y agregue líneas faciales más sólidas. faja papada y cuello

Belleza Mujer Facial Aparatos EL EFECTO: aplicar uniformemente sobre el tejido facial, promover la circulación sanguínea y tensar el cuello, la mejilla y el mentón. Te mantiene joven y delgado mascarilla papada

Correa de Adelgazamiento Facial, Máquina Eléctrica de Cara en V Máquina de Elevación en Forma de V para Rejuvenecimiento de la Piel Y Forma de Cara en V, para Mujeres Hombre Reductor de Papada € 43.79 in stock 1 new from €43.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Reparar la piel de mantenimiento】 Este cinturón de pérdida de peso facial tiene luz roja y azul alterna y modo de vibración: circulación continua roja y azul que cambia del medio a ambos lados. Se puede usar para la reparación y el mantenimiento diarios de la piel, es necesario reparar la piel de forma rápida y sincrónica, el agua es tierna

【Piel limpia】 Blu-ray puede inhibir rápidamente la inflamación común de la piel, la piel sedante y regular la secreción de células formadoras de queratina, limpiar la piel, proteger la piel, mejorar la absorción y reparación de la piel, equilibrar el aceite de la piel, el punto bonito y brillante, rejuvenecimiento y eliminación Mancha y reduce los poros

【Antienvejecimiento, mayor elasticidad】 La luz roja puede mejorar las células activas de la piel, promover el metabolismo, de modo que la secreción de la piel se llene de colágeno y tejido de fibra. Circulación sanguínea, mejora la elasticidad de la piel, antienvejecimiento, antioxidación, reparación de la piel.

【Modo de vibración】 Calma los músculos faciales, aumenta la flexibilidad de la superficie, levanta 100% algodón, tensa los músculos de la superficie, quema la grasa y forma una cara en V. Cuando la temperatura de la piel del subcutáneo profundo, la expansión microvascular, promueve la circulación sanguínea, la enzima de recuperación, la respiración de la piel, ayuda a tomar endotoxinas de la piel, descompone lentamente la melanina, previene el acné y otras pieles comunes

【Especial de cuidado diario】 Modo de vibración e intermitente rojo y azul Alternancia: el dispositivo primero recibirá tres exposiciones de luz roja de izquierda a derecha, luego cambiará de izquierda a derecha a tres exposiciones azules expuestas a la izquierda, y Esperando por rojo y irradiación azul en un ciclo. Este modo se puede utilizar para el cuidado y mantenimiento diario de la piel.

LILOMA Mujer Fajas Reductoras Moldeadora Waist Trainer Corset Reductor Cinturón Abdomen Faja Corsé Latex Waist Training Cincher Corset Vest (Color : Nero, Size : S) € 29.82 in stock 1 new from €29.82 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Prenda moldeadora for el control de la barriga: este corsé ceñidor de cintura está equipado con 1 cierre de tiras de bucle ajustable que se adapta a casi todos los deportes o actividades y soporta la mayoría de los tipos de cuerpo, también puede ajustar la tensión como desee, proporciona una mayor compresión en la sección media y puede ayudar a aplanar la barriga. , sostenga el estómago hacia adentro, el tiempo suficiente for cubrir la parte inferior del abdomen sin que se salga, encoja

CHALECO DE ENTRENADOR DE CINTURA: el entrenador de cintura for mujer está hecho de tela con capa de aire de alta calidad, el chaleco agrega 1 cinturón ajustable for controlar doblemente la cintura, la espalda, el abdomen y la parte inferior del abdomen, actúa como faja de cintura, recortador de cintura y soporte for la espalda. Es el mejor equipo for hacer ejercicio, combinado con una dieta magra saludable y beber mucha agua for perder peso más rápido.

CINTURADOR DE CINTURA ENVOLVENTE DELGADO PERFECTO: muy fácil de poner y quitar, y puedes apretar el ajuste cuando estés más delgado. La tela de la capa de aire es muy cómoda y elástica, abraza tu cuerpo perfectamente sin apretar ni asfixiar, y absorbe el sudor. rápidamente for que siempre esté seco y fresco afuera, maximice su comodidad mientras hace ejercicio y está en forma, simplemente disfrute de su viaje de pérdida de peso.

FORJADORA DEL CUERPO CON APOYO for LA ESPALDA: mantenga la espalda recta durante todo el día, ayude a aliviar el dolor de espalda y mejore la postura, proteja su columna vertebral, evite lesiones mientras hace ejercicio. El diseño anticaída frontal tipo U hace que su pecho sea más erecto y atractivo, con un control firme y efectivo. Grasa flácida en axilas y espalda for que tu cuerpo no tenga bultos/bultos/bultos, crea una figura de reloj de arena más hermosa.

LA MEJOR Prenda moldeadora for todas las ocasiones: nuestro recortador de cintura tipo corsé delgado es la mejor prenda de ejercicio, ideal for todo tipo de ejercicios en casa, en el gimnasio y al aire libre, como correr, andar en bicicleta, trotar, bailar, hacer yoga, hacer tareas domésticas, etc. El chaleco entrenador de cintura posparto También ayuda a la recuperación posparto en todo el proceso, reduce la hinchazón, tensa la piel, controla el abdomen, alivia el dolor, facilita la transición

Marithleo Banda moldeadora de mentón y rostro transpirable reutilizable para antiarrugas,Cinturón de estiramiento facial,Alargar el reductor de papada, Mascarilla Lifting Facial Sin Dolor. € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tela cómoda】Diseño ajustable. Este vendaje de estiramiento facial puede ajustar la tensión a voluntad.

【Antiarrugas y adelgazamiento】 El cinturón de seguridad facial utiliza telas especiales para equilibrar la presión, lo que puede tensar eficazmente el mentón y minimizar las arrugas faciales. Adelgaza las mejillas y el mentón, reduce la papada y las arrugas y mejora la flacidez de la piel.

【Seguro y fácil de usar 】 Utiliza un método físico simple para mejorar la morfología facial, es sensible a múltiples tipos de piel, no causa una reacción alérgica, no tiene efectos secundarios y es seguro de usar. Diseño de correa de velcro ajustable y autoajustable, adecuado para la mayoría de las personas.

【Reutilizable y duradero】Esta masa comprimida se puede limpiar con agua tibia, solo use un detergente neutro y luego seque naturalmente. Fácil de usar, puede usarlo fácilmente mientras lee, duerme, mira televisión o hace las tareas del hogar.

【Gran elección】Este cinturón adelgazante es perfecto para tus amigos. Será el mejor regalo para la belleza de la mujer。

BELLA AURORA - Splendor 10 50 ml, Crema Antiarrugas de Noche, Regenerador de Noche, Estimula la Producción de Colágeno, Redensifica la Piel, Reduce arrugas y Líneas de Expresión € 19.90

€ 13.89 in stock 11 new from €13.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features A PARTIR DE 50 AÑOS: Para pieles a partir de 50 años preocupadas por las arrugas, líneas de expresión y del envejecimiento cutáneo que no depende únicamente de la herencia genética, sino de otros factores como el sol. ¡Recupera la luminosidad y juventud!

EFECTO LIFTING: Tensa y reafirma la cara. Actúa sobre los 10 signos de envejecimiento de la piel. El aceite de Camelia tiene efecto restaurador y rejuvenecedor de la piel. Tiene un booster de colágeno que reduce arrugas y líneas de expresión

REGENERA Y REDENSIFICA: Con ácido glicólico que tiene un potente efecto regenerador y redensificante. Aumenta el grosor de la piel estimulando la síntesis de colágeno y elastina. Su uso continuado reestablece el proceso de renovación celular diario

TEXTURA: Fluida con microgotas en aceite y acabado sedoso con un tono malva natural. Intensidad aromática suave y floral gracias a la rosa y fresia y con un punto de dulzura al final

MODO DE USO: Aplicar una pequeña cantidad sobre rostro, cuello y escote con la piel limpia o después del serum, realizando un suave masaje hasta su completa absorción

Yacel Lipoescultor Noche | Gel Lipe-Reductor Quemagrasas Noche | Reduce Grasas Localizadas y Elimina Líquidos | Apto en periodo de Lactancia | 200ml € 9.94

€ 7.94 in stock 3 new from €7.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Yacel Lipoescultor Noche, es un gel en crema fresco con un efecto lipo-reductor ultra rápido, gracias a su acción específica sobre las proteínas nocturnas que regulan la formación y acumulación de grasas. Tu cuerpo se estiliza a la vez que tu piel se vuelve más suave, firme y tonificada mientras duermes.

Acción quema grasas ultra intenso: El Exopolisacárido (EPS), reduce la liberación de nocturnina aumentando así la combustión de las grasas en los adipocitos, y reduciendo su acumulación.

Drena: el Agua frutal de cerezas, aumenta la microcirculación favoreciendo la eliminación de las toxinas y el drenaje de los líquidos retenidos.

MODO DE EMPLEO: aplicar por la noche mediante masajes en la zona deseada.

Testado dermatológicamente.

