Los 30 mejores Foco Led 200W capaces: la mejor revisión sobre Foco Led 200W

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Foco Led 200W?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Foco Led 200W del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Focos LED Exterior 200W Proyector LED Exterior 20000LM IP66 Impermeable Foco Proyector LED 6500K Blanco Frío Floodlight para Casa, Garaje, Patio, Terraza, Campo € 41.99 in stock 1 new from €41.99

Amazon.es Features Iluminación súper brillante: nuestros focos LED utilizan un nuevo reflector para ampliar la superficie de iluminación y reducir los reflejos y las refracciones innecesarias de la luz. Disfruta de un brillo excepcional en tu jardín, garaje, patio trasero o campo deportivo.

Ahorro de energía y amplio ángulo de iluminación: con una luminosidad de hasta 20000 lúmenes, nuestros focos LED ahorran más del 85% de energía en comparación con una lámpara halógena de 350 W. El ángulo de iluminación de 120° del foco te ofrece una mayor área de iluminación para una iluminación óptima.

Resistente al agua IP66: nuestro foco LED está aislado, es resistente al agua y protegido contra rayos, lo que permite su uso en interiores y exteriores, sin importar la lluvia, la nieve, el frío o el calor. Ya no tendrás que preocuparte por las condiciones climáticas adversas.

Disipación de calor eficiente: el diseño innovador del disipador de calor integrado permite una disipación eficiente del calor, lo que prolonga la vida útil del foco LED. Disfruta de una iluminación duradera y confiable para tus necesidades de iluminación.

Instalación flexible: nuestro Proyector LED Exterior viene con un soporte de metal ajustable que se puede montar en techos, paredes, pisos y otras superficies. El cable de 0,75 metros te ofrece flexibilidad en la instalación. Descubre las diversas posibilidades de diseño de iluminación.

200W Focos LED exterior 6500K Blanco Frío, 20000LM Foco LED Pared, LED Luz Blanca Fría IP66 Impermeable, para Patio, Terraza, Garaje, Jardín € 40.99 in stock 2 new from €40.99

Amazon.es Features 【Ahorro de energía y protección del medio ambiente】El foco LED exterior está hecho de aleación de aluminio de alta calidad y equipado con una máscara de vidrio templado para hacerlo más transparente. 288 cuentas LED, 20.000 LM de brillo, 120° ángulo de haz, brillo y refracción son mucho más altos que otros focos LED y halógenos. Te ahorra mucha electricidad.

【IP66 impermeable al aire libre】La Lámpara LED tiene las características de impermeable, a prueba de polvo, a prueba de nieve, protección contra rayos, etc. se puede utilizar ampliamente en la iluminación interior y exterior de casas, plazas, carteles, fábricas, muelles, estadios, puentes, etc. Incluso en los inviernos fríos, se puede obtener una buena experiencia de iluminación.

【Mejor disipación de calor】Los focos exteriores LED mejoran el cuerpo delgado, el mejor efecto de disipación de calor y una vida útil más larga. No tienes que preocuparte por el calor.

【Fácil instalación】230V, 75cm / 30inch cable de alimentación, Lámpara LED con soporte de metal ajustable de 180°, se puede instalar en el techo, pared y piso. Satisfacer diferentes requisitos de instalación.

【Seguro y fiable】Los focos LED han sido certificados CE y RoHS. Los productos han pasado la prueba de agua, el envejecimiento y la inspección visual, la calidad es excelente. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nuestro servicio al cliente, le proporcionaremos el mejor servicio.

Foco LED Exterior 200W, Tayire 20000LM Super Brillante 6500K Proyector LED Exterior, 290 LEDs Luz de Seguridad IP65 Impermeable Luces LED para Patio, Trabajo, Garaje, Pasillo, Jardín € 41.99 in stock 1 new from €41.99

Amazon.es Features 【Diseño innovador para exteriores】El foco LED para exteriores está hecho de aluminio fundido a presión de alta calidad + lente óptica. La máscara de lente de PC de distribución de luz secundaria es más liviana y delgada, el efecto de luz es más uniforme y el índice de refracción es más alto. Se integra mejor con el paisaje arquitectónico.

【Foco LED para exteriores a prueba de agua IP65】Hecho de aluminio y PC, este foco LED recientemente actualizado adopta un diseño impermeable con anillo de silicona para garantizar la impermeabilidad, la resistencia al calor y las heladas, por lo que tiene una clasificación de impermeabilidad IP65 más alta, mejor que las luces exteriores tradicionales. este faro LED puede soportar la lluvia, el aguanieve o la nieve y funciona bien en condiciones climáticas extremas.

【Instalación flexible】El foco LED para estadio viene con un soporte de metal ajustable de 180°, por lo que puede usar una gama más amplia de aplicaciones en el techo, las paredes, el piso y otros lugares ajustando los diferentes ángulos.

【Ángulo de haz amplio de 120° y ángulo de luz ajustable】 El ángulo de haz del reflector LED es de 120°, sin sombras ni parpadeos. Perfecto para iluminar interiores o exteriores y ofrecerte un área de iluminación más amplia.

【Posventa para focos LED para exteriores】 Los focos LED para exteriores mantienen los jardines, talleres, céspedes, garajes, patios traseros, calles, parques infantiles, canchas, estadios, piscinas lejos de la oscuridad. Es la solución de iluminación interior y exterior perfecta. Si recibe algún problema de calidad con el reflector LED, contáctenos por correo electrónico a tiempo, le enviaremos un reemplazo o un reembolso dentro de las 24 horas.

YZYFACAI Focos Led Exterior 200W, IP67 Impermeable Proyector LED Exterior, 7000 K Blanco Frío, 20000 lm, Superbrillante Foco LED, Patio, Garaje, Entrada, Fábrica € 52.99 in stock 1 new from €52.99

Amazon.es Features 【Reflector LED súper brillante de 200 W】 Este reflector de 200 W tiene 200 perlas de lámpara LED incorporadas, alto brillo y baja disminución de la luz, y la luz es suave y brillante, puede emitir hasta 20000 lm de excelente brillo y 7000 K luz blanca fría, en comparación con lámparas incandescentes tradicionales del mismo brillo, puede ahorrar hasta un 85% de eficiencia energética.

【Hecho de materiales de alta calidad】La máscara está hecha de vidrio templado de alta densidad, que tiene una fuerte resistencia al impacto, alta transmisión de luz, luz directa y es clara y brillante.tecnología de disipación de calor por convección de aire, forja de aluminio fundido a presión no solo es fuerte y duradero, sino que también puede dispersar de manera efectiva el calor del chip LED, asegurando el uso a largo plazo de la lámpara.

【Ángulo de haz de 120° y resistente al agua IP67】El reflector LED para exteriores cumple con el estándar IP67 y ha sido probado para resistencia al agua. Proporciona un ángulo de haz amplio de 120° y un área de iluminación amplia sin sombras ni reflejos para una mejor protección ocular y se puede utilizar en interiores, exteriores y otras situaciones.

【Fácil de instalar】: Monte el soporte en los orificios de montaje provistos, luego fije la unidad con tornillos. Se puede montar en techo, pared, suelo o soporte para proyector. Puede ajustar la luz 180 grados para satisfacer sus necesidades.Las luces exteriores LED a prueba de agua aumentan la bobina a 50 cm.También puede usar una caja de conexiones a prueba de agua para conectar el cable de extensión, tendrá más espacio para usar.sin estar limitado por la distancia

【Servicio posventa profesional】 Además de proporcionar reflectores LED de alta calidad, YZYFACAI también le brinda un servicio posventa profesional. Si tiene alguna duda sobre el uso o los problemas de calidad del producto después de recibirlo, no dude en contactarnos por correo electrónico y le ofreceremos una solución dentro de las 24 horas.

Foco LED Exterior,Proyector LED 200W, 20000LM Focos LED Exterior 6500K Blanco Frío Impermeable IP66 Proyectores LED Exteriores, para Garaje,Jardín,Patio,Parque € 43.99 in stock 3 new from €43.99

Amazon.es Features 【Iluminación LED de alto brillo】 los focos LED al aire libre utilizan 288 bolas de luz, y las lámparas de inundación de 200w pueden producir 20000 Lumen de luz, con una distribución de haz de luz de 120 ° de ancho y un alto brillo de 6.500 K de luz blanca fría. Tiene un cable de 75 centímetros de largo que permite ajustar fácilmente el ángulo de iluminación según sea necesario.

【IP66 impermeable】 los focos LED están hechos de aluminio fundido a presión y vidrio templado. La función impermeable de la iluminación al aire libre se ha mejorado a ip66, a prueba de humedad y polvo. Los focos se pueden utilizar de manera segura y estable al aire libre en días lluviosos, nevados, de alta o baja temperatura.

【Diseño exquisito】los focos exteriores LED adoptan un diseño convectivo, un diseño de fuselaje ultrafino y un diseño aerodinámico trasero para prolongar la vida útil de las lámparas. Las luces LED al aire libre son fáciles de instalar, y las luces al aire libre se pueden instalar en la pared a través de tornillos.

【Amplia gama de aplicaciones】 el ángulo del haz de Luz LED es de 120 °, la distribución de la luz es amplia y el brillo es alto, lo que es adecuado para jardines, patios, garajes, techos, patios, estacionamientos, plazas y muelles.

【Servicio eficiente】Nuestros focos han pasado la certificación CE y rohs, y la vida media de los LED supera las 50.000 horas. Si tiene alguna pregunta, Póngase en contacto con el servicio al cliente de toopettp.

Cemeons Focos LED Exterior 200W Foco Proyector Led 6500K 20000 Lúmen IP67 Impermeable Blanco Frío Floodlight Iluminación Exterior para Casa, Garaje, Patio, Terraza, Jardín (200) € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Amazon.es Features 【Las Perlas de Lámpara de Partículas Grandes Dobles son más Ligeras y Brillantes】: cada uno de nuestros chips LED independientes es dos veces más grande que los chips de lámpara normales, más brillantes, más eficientes y más ahorradores de energía. Con chips LED SMD2835 de alta calidad 42, el foco LED para exteriores tiene un brillo de hasta 5000 lm con blanco frío de 6500 K y ahorra el 85 % de tu factura de electricidad.

【Ángulo de haz Amplio de 120° e Instalación Flexible】: el ángulo de haz del Luz de LED fluorescente es de 120°, sin sombras, sin parpadeos. El soporte de montaje se puede girar 360°, por lo que se puede adaptar de forma flexible a las diferentes necesidades de iluminación. Esto permite que el Focos LED para instalarse fácilmente en techos, paredes, pisos y otros lugares.

【IP67 Resistente al Agua y Amplia Aplicación】Este recientemente actualizado foco LED está hecho de aluminio y PC, y adopta un diseño impermeable de anillo de silicona, IP67 a prueba de agua y polvo. Puede funcionar normalmente en condiciones climáticas severas como lluvia, aguanieve, nieve, altas temperaturas, polvo, niebla, etc. Diseñado para iluminar jardines, patios, garajes, almacenes, cercas, estacionamientos, plazas, patios y más.

【La Apariencia Innovadora es más Ligera y Brillante】: el foco LED para exteriores Está hecho de aluminio fundido a presión de alta calidad y lentes ópticas. Cada chip está rodeado por una pantalla de plástico PC de alta dureza, que es más liviana e impermeable que las pantallas de vidrio comunes. Tiene una mejor transmisión de luz, un efecto de iluminación más uniforme y un mayor índice de refracción.

【Esperanza de Vida Extra Larga e Ingenieros de Fábrica Brindan Soporte de Servicio】: el foco LED para exteriores 200w tiene una vida útil de 50.000 horas. Contamos con más de 20 años de experiencia en la fabricación y fabricación de iluminación. Si tiene algún problema de calidad, contáctenos. Le responderemos dentro de las 24 horas y le reembolsaremos o organizaremos un reemplazo. READ Los 30 mejores Taburetes Altos De Cocina capaces: la mejor revisión sobre Taburetes Altos De Cocina

CREATESTAR Focos LED Exterior 200W, IP66 Impermeable Proyector LED Exterior, foco exterior de 20000LM Floodlight, foco blanco frío de 6500K, luz de inundación para almacén, jardín, garaje, patio € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Amazon.es Features 【Foco LED para exteriores de alto brillo de 20000 LM】 El foco LED para exteriores de 200 W tiene chips LED de alta calidad con una larga vida útil que pueden producir hasta 20000 LM de luz blanca con alto brillo. La luz es suave y uniforme, antideslumbrante, sin sombras. Este foco LED para exterior tiene una vida útil de hasta 30.000 horas.

【IP66 Waterproof Floodlight】Los reflectores LED tienen un grado de protección IP66, que puede ser mejor a prueba de agua y a prueba de polvo que la luz al aire libre funciona bien incluso en fuertes lluvias y tormentas de nieve. Los reflectores LED funcionan de forma estable y proporcionan una iluminación duradera y eficaz.

【Disipación de calor eficiente】 Los focos LED para exteriores están hechos de aluminio espesado de alta calidad. La carcasa del reflector está equipada con disipadores de calor para promover la circulación del aire y la disipación del calor. La eficiente estructura de enfriamiento hace que esta luz de seguridad para exteriores sea más duradera y confiable.

【Instalación flexible】Reflector LED para exteriores con soportes sólidos, instalación fácil y cómoda. El soporte de metal ajustable a 180° le brinda la libertad de colocar la luz según sus necesidades específicas. Ya sea en techos, paredes, pisos o instalación con soportes, puede instalarlo de manera fácil y flexible.

【Amplia aplicación】 el foco LED para exteriores viene con un soporte de metal ajustable de 180°, que es más estable y fiable. Proporciona una luz estable y brillante para jardines, patios, villas, hoteles, puentes, parques, plazas, garajes, fábricas, piscinas, tejados, edificios, carreteras, calles, etc.

Foco LED Exterior 200W 2 Piezas, 20000LM 7000K Super Brillante Blanco Luz de Inundación, IP67 Impermeable Proyector LED exterior, Iluminación de Seguridad para Garaje Pasillo Jardín Porches Estadio € 89.99 in stock 1 new from €89.99

Amazon.es Features 【Eficiente disipación de calor】 Esta Foco LED utiliza una combinación de aluminio fundido a presión y una cubierta de nanómetros para proporcionar una excelente disipación de calor para la luz de proyección. Diseño de disipador de calor en forma de aleta, disipación de calor rápida, prolonga la vida útil del Luz de inundación.

【Ahorro de energía】 La Foco de exterior utiliza un chip LED de alta calidad compuesto por 360 cuentas de luz ultra brillantes. Ahorra más del 85% de energía en comparación con las bombillas incandescentes tradicionales. Con el mismo consumo de energía, se puede lograr una mayor luminosidad. Puede disfrutar de la iluminación sin preocuparse por las facturas de electricidad elevadas.

【Ángulo de haz amplio de 120°】 El foco LED tiene un ángulo de iluminación de 120°, lo que puede proporcionar una iluminación amplia, sin sombras ni deslumbramiento. Es la elección ideal para iluminación interior o exterior.

【Impermeable IP67 y fácil de instalar】 La Lámpara de seguridad tiene un anillo de sellado de silicona incorporado para resistir el agua y el polvo y está completamente aislada del polvo y el agua a alta presión. La lámpara de inundación está equipada con un soporte de metal ajustable de 180° de ancho y grueso que se puede instalar en techos, paredes, pisos y techos.

【Servicio postventa de alta calidad】 Ofrecemos una garantía de dos años para proyector Led. Si encuentra algún problema durante el uso del producto, puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente postventa del producto y le proporcionaremos una solución satisfactoria.

M Ledme - Foco Proyector Led Napoli 200W, 24.000 lumen, IP65 Regulable, Color Luz neutra (4500k), Iluminación exterior, De uso para jardín, patios, parking, hotel, naves etc. € 46.99 in stock 3 new from €46.99

Amazon.es Features ✅ [Gran ahorro de energía] Ledme fábrica proyectores de exterior con chips de primera marca Osram Led y una larga vida útil, se puede proyectar una luz homogénea sin sombras gracias a sus 120º grados de apertura. Gran rendimiento lumínico sin sombras ni reflejos.

✅ [Disipación del calor de manera eficiente]Ledme garantiza una fabricación de aluminio eficiente para obtener una disipación correcta para no verse afectado la vida útil del chip. Gracias a su fabricación de aluminio en la parte posterior se puede reducir la temperatura y poder extender la vida del mismo.

✅ [IP65 gran protección al agua] Ledme los proyectores de exterior de ledme son resistentes al agua, el reflector está fabricado a prueba de humedad y polvo, puede estar instalado en el exterior con una alta exposición al sol, agua sin sufrir daños. Recomendable para instalar en interiores o exteriores como parques, vallas publicitarias, calles, hoteles, plazas, fábricas, etc.

✅ [Compra sin preocupaciones] Ledme dispone de todos los certificados CE y ROHS, el proyector dispone de una vida útil de 50.000 horas, todos esto controlado bajo nuestro laboratorio de desarrollo I+D. Si tiene alguna consulta no dude en contactar con el servicio de atención al cliente de Ledme

Forma: Rectangular

YIQIBRO Foco LED Exterior 200W, IP67 Impermeable Proyector LED Exterior, 20000LM 7000K Super Brillante Blanco Frío Luz de Seguridad, Potente Luces Led Exterior para Terraza, Garaje, Jardín, Estadio € 55.89 in stock 1 new from €55.89

Amazon.es Features Diseño Elegante & Duradero: Foco LED de exterior utiliza la combinación perfecta de aluminio aeronáutico de alta calidad y vidrio templado para hacer la apariencia más elegante, mientras que el vidrio templado de alta transparencia tiene una mayor transmisión de luz, que puede concentrar la energía de la luz en el área iluminada para una máxima eficiencia.

✨200W Súper Brillante Foco LED & Ahorro de Energía: El nuevo foco led actualizado está equipado con 360 chips led SMD2835 de alta calidad, proporcionamos el doble de cuentas led de alta calidad que otros focos led antiguos. Nuestra luz de seguridad puede producir hasta 20000lm de alta luminosidad, más brillante y con un ahorro de electricidad de más del 85%.

IP67 Impermeable & 120° Ángulo de Rayo: Con el grado de resistencia al agua IP67, puede ser ampliamente utilizado en interiores y exteriores, mucho mejor que IP65 impermeable; debido a su reflector de buena calidad, el ángulo del haz puede alcanzar 120 grados; grandes luces LED al aire libre para el jardín, granero, porche, fábrica, muelle, plaza, estadio y otros lugares donde se necesita la iluminación.

Diseño de Disipación de Calor Eficiente: Las últimas Luces de Seguridad están hechas de aluminio fundido, con un disipador de calor más grande y encriptado en la parte posterior para una disipación de calor más rápida y eficiente. La innovadora disipación del calor puede prolongar la vida de los focos LED hasta 50.000 horas.

Diseño Ajustable & Fácil Instalación: Gracias al soporte robusto y ajustable, el foco LED de exterior se puede montar en paredes, techos o en el suelo. Para instalar la luz, basta con conectarla a una caja de conexiones o a la pared con unos sencillos pasos de cableado, y luego conectar un interruptor de pared para encender o apagar la luz. (Nota: cable de conexión=90 cm)

UFO LED 200W, Foco LED de Exterior 200W Naves Industriales LED, 20000LM UFO LED Taller Lámpara, IP65 Impermeable LED Foco Interior 6500K LED Iluminación de Almacén con Blanco frío Para Garaje € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Amazon.es Features Tamaño del producto: la lámpara industrial UFO es un prototipo, el ángulo de iluminación es de hasta 180 grados, el tamaño del empaque del producto es de 260 * 75 * 75 mm y tiene un cable de lámpara de 75 cm, fácil de instalar.

Seguro y duradero: la luz LED de gran altura utiliza lentes de alta tecnología para evitar el deslumbramiento de manera efectiva, y la luz tiene un valor UGR muy bajo, lo que garantiza un rendimiento estable en interiores y exteriores.

Resistente al agua IP65: la lámpara UFO está hecha de material de aluminio fundido a presión resistente al agua IP65, que es extra resistente al agua y se puede utilizar en días lluviosos, por lo que el foco de interior también se puede utilizar al aire libre de forma segura.

Iluminación súper brillante: la iluminación LED de gran altura de 200w tiene 144 perlas de lámpara y 20000 lúmenes de brillo, lo que mejora en gran medida el rango de iluminación. La luz blanca fría de 6500K puede satisfacer todas sus necesidades de iluminación.

Amplia gama de aplicaciones: la luz de gran altura LED de 200w tiene una gran área de iluminación, que es muy adecuada para garajes, almacenes, invernaderos, fábricas, gimnasios, centros logísticos, cabinas de peaje, supermercados y otros lugares que necesitan ser iluminados.

CREATESTAR Foco LED Exterior 200W, 6500K Blanco Frío Foco Proyector LED Exterior de 20000LM, IP66 Impermeable Luz de Seguridad para Patio Trasero, Jardín, Garaje -1 pieza € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Amazon.es Features 【200W LED Foco exterior】Nuestra luz led equipado con 216 cuentas LED ultra brillantes, esta luz de inundación LED de 200W puede producir hasta 20000 lámparas de alto brillo 6500k luz blanca cálida. 120° Ángulo de haz, sin sombras y diseño anti-glare, proporcionando iluminación eficiente para un entorno de área más grande.

【Disipación de Calor Mejorada】El reflector LED hasta 50,000 horas de vida útil con un diseño de enfriamiento mejorado. Adopta el fundamento de aluminio engrosado en la parte posterior, el diseño térmico convectivo de la nueva línea de corriente mantiene una excelente disipación de calor.

【Estable y Fácil de Instalación】Focos led exterior viene con un soporte de metal ajustable de 180° y un cable de alimentación de 1m (sin enchufe), puede instalar fácilmente las luces del estadio en el techo, las paredes, el suelo y otras ubicaciones ajustando el soporte a diferentes ángulos y Siguiendo algunos pasos de cableado simples.

【Foco LED 200W IP66 Impermeable】El cuerpo de aluminio con fundición y el diseño de la cubierta de vidrio templado a prueba de latidos de la luz, asegúrese de que esta luz de inundación impermeable pueda funcionar bien en un clima terrible, como lluvia, aguanieve, nieve. Se puede aplicar en jardines, fábricas , corte, estadios, patio, cuadrados y cualquier arena.

【Método de Instalación】Instalación simple y flexible en el techo, las paredes, el suelo y otras ubicaciones con 3 pasos: 1.Seleccione la posición de instalación y los orificios de perforación; 2.Conecte los cables eléctricos por colores; 3.Apriete los tornillos y se asegura de que esté fijo.

Focos Led Exterior 200W, Iluminación de Exterior Seguridad,7000K Blanco Frío, Proyector LED Exterior,IP67 Impermeable 20000LM, Superbrillante Foco LED,para Patio, Garaje, Entrada, Fábrica,Campo € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Amazon.es Features [Reflector de alto brillo que ahorra energía]: este reflector LED para exteriores adopta chips LED 2835 de alta calidad. La potencia de 200W con baja eficiencia energética puede brindar un flujo luminoso de 20000LM, lo que mejora el brillo y reduce el consumo de energía. Mientras ahorra energía, puede reemplazar las lámparas incandescentes tradicionales de alta eficiencia, reduciendo el desperdicio innecesario.

[Nivel de protección IP67]: el cuerpo de la lámpara está hecho de aleación de aluminio de alta resistencia y vidrio templado, y el nivel de protección alcanza IP67. Incluso en condiciones extremas como lluvia intensa, viento y nieve, puede funcionar normalmente y satisfacer sus necesidades de iluminación exterior. La parte posterior del cuerpo de la lámpara adopta un diseño de tira, que favorece la circulación del aire para brindar una disipación de calor más eficiente, segura y duradera.

[Fácil de instalar]: cada reflector LED tiene un soporte ajustable de 180° y un cable de alimentación extendido de 40 cm. Puede fijar la luz en el techo o en la pared según su propio uso y ajustar de manera flexible la dirección de la luz. ¡Tiene una amplia gama de aplicaciones! Use la caja de conexiones a prueba de agua para conectar el cable de extensión, y puede usarlo al aire libre como desee.

[Rango de iluminación de gran angular]: Ángulo de haz de 120° e iluminación de larga distancia, la iluminación blanca fría de 7000 K proporciona una luz suave y uniforme, muy eficaz en condiciones de poca luz o de noche.

[Usos Amplios]: adecuado para jardines, patios, garajes, almacenes, paredes, estacionamientos, vallas publicitarias y otras escenas, proporcionando iluminación controlada para fachadas de edificios y otras aplicaciones de iluminación general. Si tiene alguna pregunta durante el uso, puede contactarnos por correo electrónico, le responderemos dentro de las 24 horas y le brindaremos un servicio posventa profesional.

YIQIBRO Focos LED Exterior 200W, IP67 Impermeable Proyector LED Exterior, 20000LM 7000K Blanco Frío Iluminación de Seguridad, Apliques de Exterior para Pasillo,Terraza, Garaje, Jardín, Estadio € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Amazon.es Features [Súper brillante y ahorro de energía]: con 200 piezas de chips LED SMD2835 de alta calidad, el foco LED para exteriores tiene un brillo de hasta 20000 lm a 7000 K de luz blanca diurna, ahorrando un 85 % en la factura de electricidad.

【Disipación de calor efectiva y potente controlador LED】: los LED garantizan una disipación de calor optimizada con un diseño de aleta trasera gruesa, que puede reducir rápidamente la temperatura y prolongar la vida útil de la bombilla LED. El potente controlador LED integrado proporciona protección contra cortocircuitos y sobrecalentamiento, más estable, más seguro y más duradero.

【IP67 resistente al agua y amplia aplicación】El proyector está hecho de PC+aluminio con protección IP67. La carcasa resistente a la intemperie protege el proyector LED de la humedad y el polvo. Esto significa que los faros LED funcionan bien con lluvia y nieve. Preferido para uso en interiores y exteriores, como parques, puentes, jardines, calles, hoteles, plazas, escenarios, fábricas, muelles, etc.

【Ángulo de haz amplio】El ángulo de haz del proyector LED para exteriores es de 120°, el rango de iluminación es amplio, la luz es más brillante, sin sombras ni reflejos. Este producto cuenta con soportes metálicos regulables y se puede montar en techos, paredes, suelos, etc. Mediante el establecimiento de diferentes ángulos. (longitud recta hasta 100 cm)

【Nuestro servicio】: La vida útil de la iluminación externa es de más de 50 000 horas, lo que puede ahorrar el costo de mantenimiento de este proyector LED. Excelente servicio al cliente las 24 horas del día. Si algo sale mal con nuestros productos, ofrecemos a todos los clientes un reembolso o reemplazo. READ Vivo presentará una nueva serie de teléfonos inteligentes, el X60

treoir UFO LED Lámpara de Alta Bahía 200W, 20000LM Naves Industriales LED Blanco Frío 6500K UFO Foco Led Industrial, Impermeable IP65 UFO LED Taller Lámpara para Garaje Fábrica (1pcs) € 40.99 in stock 2 new from €40.99

Amazon.es Features 【Súper Brillante】La UFO lámpara alta bahía tiene 288 bolas de luz y 20000LM de brillo, con un ángulo de iluminación de 120 ° y una amplia gama de iluminación. 6500 K de luz blanca fría pueden cumplir con todos sus requisitos de iluminación. Los UFO LED taller lámpara utilizan lentes de alta tecnología para evitar eficazmente el deslumbramiento, y el valor UGR de la luz es muy bajo para garantizar un rendimiento interior y exterior estable.

【Seguro y Duradero】Los foco industrial led son fáciles de instalar, resistentes a la corrosión y al Envejecimiento. Con un nuevo estilo de ovni ultrafino, el tamaño es más pequeño y la apariencia industrial es más fuerte, lo que puede satisfacer las necesidades de diferentes entornos y mejorar la eficiencia del trabajo. Cable aislado de alta calidad, tierra independiente, protección de Seguridad.

【Ahorro de Energía】Los iluminacion led industrial utilizan chips LED SMD2835 de alta calidad para garantizar un ahorro de energía, bajo consumo de energía y faros LED que pueden ahorrar hasta un 80% de los costos energéticos. Adopta el proceso de disipación de calor de ovnis, con una gran área de disipación de calor y un excelente efecto de disipación de calor.

【IP65 Impermeable】Las campana led industrial están hechas de material de aluminio fundido a presión, con un nivel impermeable de hasta IP65, impermeable, antipolvo y a prueba de viento y lluvia, por lo que los naves industriales led también se pueden utilizar de manera segura al aire libre.

【Amplia Gama de Usos】Las focos led industrial ultrafinas se pueden utilizar para la iluminación interior y exterior a gran escala de fábricas, talleres, supermercados, almacenes, garajes, estadios deportivos, salas de exposiciones, gasolineras, restaurantes, bibliotecas, centros logísticos y así sucesivamente.

200W Proyector LED Exterior, 20000LM Focos LED Exteriores, Foco LED Exterior IP67 Impermeable 6000K Blanco Frío Proyector de Seguridad Iluminación para Jardin, Garaje, Césped, Calzada, Terraza € 43.99 in stock 1 new from €43.99

Amazon.es Features 【Brillo ultra alto】La luz de inundación LED adopta un chip LED de alta calidad, que tiene las ventajas de alto brillo, alta eficiencia luminosa y larga vida útil. El ángulo de emisión es de 120 grados y la distancia de iluminación es grande.

【Material seguro y duradero】El reflector LED para exteriores utiliza vidrio templado y aluminio de alta calidad, lo que proporciona una fuerte transmisión de luz. La copa reflectante de nanomaterial es segura e impermeable, con un efecto refractivo 1,4 veces mayor. Sin embargo, el haz es suave y no deslumbra, lo que es más respetuoso con el medio ambiente.

【Mayor vida útil】El reflector LED para exteriores tiene un voltaje de funcionamiento de 220 V y una extensión de 50 cm, lo que es conveniente para su instalación. El diseño de aluminio grueso incorporado proporciona una excelente disipación de calor y prolonga la vida útil del foco LED.

【IP65 a prueba de agua】Con una clasificación de IP65 a prueba de agua, la luz de seguridad LED se usa ampliamente en proyectos de iluminación de interiores y exteriores. Como jardines, plazas, vallas publicitarias, fábricas, muelles y otros lugares que requieran iluminación.

【Excelente servicio】El foco LED para exteriores ha pasado los certificados CE y ROHS, cuya vida útil media supera las 30.000 horas. Si hay algún problema con el artículo, no dude en contactarnos y lo ayudaremos dentro de las 24 horas.

TASINUO Foco LED Exterior 200W, IP67 Impermeable Luces LED Exterior con Transformador LED, 20000LM 7000K Super Brillante Blanco Frío Luz de Seguridad para Estadio, Garaje, Jardín, Terraza, Fábrica € 54.89

Amazon.es Features 【Diseño elegante Foco LED】El foco LED adopta la combinación perfecta de aluminio aeroespacial de alta calidad y vidrio templado para hacer la apariencia más elegante, y el vidrio de gas de alta transparencia tiene una transmisión de luz más fuerte, que concentra la energía de la luz en el área iluminada. para la máxima eficiencia puede.

【Potente Transformador LED】La parte trasera de este foco LED está equipada con un disipador de calor de varias ranuras. El nuevo diseño más ancho del disipador de calor maximiza el área de contacto con el aire y permite una mejor y más rápida disipación del calor, garantizando una larga vida útil y una excelente disipación del calor. El potente transformador LED incorporado proporciona protección contra cortocircuitos y sobrecalentamiento para una mayor estabilidad, seguridad y longevidad.

【Fácil de Instalar】Instala el soporte en los agujeros de montaje preparados, y luego asegura la unidad con tornillos. Se puede instalar en el techo, en la pared, en el suelo o en soportes para proyectores. Puede ajustar la luz a cualquier 180 grados para adaptarse a sus necesidades. La longitud de cable especialmente ampliada de 100 cm elimina la necesidad de cajas de conexión y facilita la instalación a través de las paredes.

【IP67 Impermeable y Amplia Aplicación】 Los últimos foco LED tienen una capacidad superior a prueba de agua IP67. Nuestro Faro LED para exteriores es adecuado para iluminación interior y exterior, ideal para almacenes, garajes, talleres, patios, parques infantiles, jardines, estadios y otros lugares.

【Proveedor de Iluminación Profesional】 Como proveedor de iluminación profesional, nuestro objetivo es proporcionar a los clientes productos de alta calidad. Elíjanos, le proporcionaremos un excelente servicio postventa. Si tiene algún problema de calidad dentro de los 24 meses, no dude en contactarnos.

VRTOGTHE Focos LED Exterior - 200W 20000LM Foco Exterior LED, IP67 Impermeable y 180 ° Soporte Ajustable, Proyector LED Exterior Luz Blanca Fría De 7000k para Patio, JardíN, Garaje, Calle € 51.99 in stock 1 new from €51.99

Amazon.es Features 【Alto brillo y ahorro de energía 】El focos led exterior 200W utiliza 200 chips LED SMD 2835, que son más brillantes que los chips normales, proporcionando hasta 20000 lúmenes de brillo, ahorro de energía, baja decadencia de la luz y larga vida útil. En comparación con las bombillas incandescentes tradicionales, Proyector LED exterior ahorran un 90% en su factura de electricidad, por lo que son la elección perfecta para ahorrar energía y dinero y proteger el medio ambiente.

【Resistente al agua IP67】Foco led exterior adopta la tecnología impermeable IP67, con anillo de silicona impermeable incorporado y conector impermeable, evitando eficazmente que la máquina se empañe debido a la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, asegurando un excelente rendimiento impermeable en diversos entornos, ya sea que haya viento, lluvia fuerte, nieve o frío, focos exterior puede funcionar de manera estable y garantizar un efecto de iluminación duradero y efectivo

【Eficiente disipación de calor】foco exterior led fabricado con material de aluminio de alta calidad y estructura de disipación de calor con diseño especial de aletas que garantizan una excelente conductividad térmica y un rápido enfriamiento. Que hace que la luz de proyector led seguro estable, confiable de trabajo y extender la vida útil de hasta 50.000 horas, reduciendo considerablemente los costes de mantenimiento.

【Instalación flexible】Foco LED con soporte resistente y tornillos, instalación fácil y cómoda,Ya sea en el techo, la pared, el suelo o un soporte, puede instalarlo de forma fácil y flexible con un soporte metálico ajustable de 180° y una longitud de cable de extensión de 55CM que le permite colocar libremente la luz para satisfacer sus necesidades específicas. Foco exterior para calles, jardines, terrazas, estadios, fiestas, campos deportivos, césped y mucho más

【Garantía post-venta】Nuestros focos LED al aire libre proporcionan una garantía de un año, si sus luces tienen cualquier defecto bienes funcionan cualquier problema, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros, le responderemos dentro de las 24 horas, le proporcionará servicios de reparación o reemplazo para asegurarse de que usted puede disfrutar fácilmente de nuestra garantía post-venta

treoir Focos LED Exterior 200W, Superbrillante 20000LM Foco LED, IP66 Impermeable Proyector LED 6000-6500K Blanco Frío Focos Led para Garaje, Jardín, Patio, Estacionamiento (200W) € 42.99 in stock 2 new from €42.99

Amazon.es Features 【Súper Brillante & Ahorro de Energía】Los focos LED utilizan chips LED SMD de alta calidad 2835, que pueden producir un alto brillo de hasta 100 lm / W. ángulo de haz de 120 °, cubriendo más áreas de iluminación, la luz es más brillante, sin sombras ni deslumbramientos. Los foco LED al aire libre pueden reemplazar los focos halógenos tradicionales y ahorrar el 80% de la factura de luz.

【IP66 Impermeable】El nivel de protección de las foco led exterior es IP66, con un diseño integrado a prueba de humedad y polvo, y un diseño innovador de radiadores integrados en la parte posterior, ya sea sol, lluvia o nieve, las focos de led para exteriores se pueden utilizar al aire libre durante mucho tiempo.

【Seguro y Duradero】Nuestros foco led exterior están hechos de aluminio fundido a presión y vidrio templado, lo que hace que la luz sea más suave y respetuosa con el medio ambiente. El diseño mejorado de la carcasa ultradelgada y las aletas proporcionan un mejor rendimiento de disipación de calor, una mayor vida útil y seguridad del producto.

【Fácil de Instalar】Nuestros proyector led para exteriores se pueden instalar en el techo, en la pared o en el suelo. El soporte ajustable le permite ajustar fácilmente el ángulo de la luz según sea necesario. Es ideal para proporcionar una iluminación segura brillante y de largo alcance para su hogar u otros locales comerciales.

【Amplia Aplicación】La excelente iluminación hace que la iluminación al aire libre foco proyector led sea ampliamente utilizada en la iluminación interior y exterior. Parques preferidos, jardines, almacenes, garajes, calles, hoteles, plazas, estadios, fábricas, muelles, etc.

Aigostar Focos Led Exterior,200W 6500K LED Floodlight Exterior,luz de inundación para exteriores de 18000LM a prueba de agua IP65 para patio,jardín,garajes € 49.99 in stock 1 new from €49.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Duradero y resistente al agua: Este foco está hecho de PC y una aleación de aluminio fundido a presión de alta densidad, sin contracción, que le aporta gran resistencia al agua y a las caídas. El foco es translúcido, ligero, resistente a las caídas, y tiene una gran capacidad de disipación de calor, con una vida útil de hasta 30 000 horas. Además, cuando no se usa, se puede desmontar y es reciclable.

Soporte ajustable: El soporte de este foco para exteriores puede ajustarse 350 grados, y su tornillo tiene una tuerca impermeable para evitar que entre el agua y se oxide.

Grado de protección IP 65: Este foco impermeable tiene protección IP65 lo que permite su uso bajo la lluvia, con aguanieve y puede utilizarlo en jardines, patios, césped, muelles, estadios, patios abiertos, etc.

Ángulo del haz de luz de 90 grados: La lente de este foco proporciona un ángulo de haz de la luz de 90 ° que está más concentrada y tiene una gran capacidad de iluminación, ilumina en largas distancias, sin importar la lluvia, el polvo, el calor o el frío.

Fácil de instalar: Los focos para exterior son fáciles de instalar en 3 pasos, sólo necesita, 1. Elegir la posición de instalación y los agujeros de perforación; 2. Conectar los cables eléctricos por colores; 3. Apretar los tornillos y asegurarse de que estén fijados. Se puede instalar de forma sencilla y flexible en el techo, las paredes, el suelo y en otros lugares.

UFO LED Foco LED Industrial 200W, 20000LM Naves Industriales UFO LED, 6500K Impermeable IP65 Foco LED Industrial para Patio, Garaje, Fábrica, Taller € 48.99 in stock 1 new from €48.99

Amazon.es Features 【Tamaño del producto】El LED del foco interior es circular, el ángulo de iluminación puede alcanzar los 120 grados, el producto es 340 * 340 * 60 mm, el cable de la luz es de 75 cm de largo, y la instalación es conveniente.

【Amplio alcance】El ovni LED 200w tiene una amplia gama de iluminación y es muy adecuado para lugares que requieren una gran área de iluminación, como garajes, almacenes, fábricas, centros logísticos, gimnasios, estaciones de peaje, invernaderos, supermercados, etc.

【IP65 impermeable】La lámpara industrial LED ovni utiliza aluminio fundido a presión impermeable ip65 como pantalla de lámpara, que se puede utilizar en interiores y exteriores, y tiene una amplia gama de aplicaciones.

【Seguro y duradero】Las lámparas de Bahía alta utilizan lentes de alta tecnología con valores UGR de baja luz para evitar eficazmente el deslumbramiento y garantizar un rendimiento estable en interiores y Exteriores.

【Servicio eficiente】Nuestros focos han pasado la certificación CE y rohs, y la vida media de los LED supera las 50.000 horas. Si tiene alguna pregunta, Póngase en contacto con el Departamento de atención al cliente de toopettp.

TASINUO 200W Focos LED Exterior, 2-en-1 20000LM 7000K Blanco Frío Foco LED, IP67 Impermeable Luces LED Exterior, Luz de Seguridad para Trasero, Garaje, Pasillo, Jardín, Hotel, Campo Deportivo € 49.89 in stock 1 new from €49.89

Amazon.es Features ☘️ 【20000LM Súper Brillante Foco LED】: El foco LED de 200W contiene 2 focos LED modulares de 100W y una combinación especial de soporte con una salida de luz de 20000lm para un ambiente brillante. Los focos LED producen una larga vida útil con un chip LED de alta calidad, que ahorra el 85% de sus costos de electricidad.

☘️ 【Instalación Flexible】: el reflector LED para estadios viene con un soporte de metal ajustable, por lo que puede usarlo para una gama más amplia de techos, paredes, pisos y otros lugares ajustando los distintos ángulos. Este nuevo tipo de foco LED modular no solo se puede utilizar como foco de 200W, sino que opcionalmente también se puede dividir en 2 focos de 100W. Puede dividirlos o combinarlos según sea necesario.

☘️ 【IP67 Impermeable y Disipación de Calor.】 Foco LED fuera de la lente de la PC con estructura óptica única, IP67 a prueba de agua, luz dispersa uniforme, sin sombras, sin pelar, protección para los ojos, mayor rendimiento general, puede funcionar en el medio ambiente con lluvia, aguanieve, nieve intensa y altas temperaturas.

☘️ 【Ampliamente Utilizado】 La luz de seguridad LED es adecuada para patios, jardines, plazas, carteles, fábricas, hoteles, estacionamientos, techos, garajes de estadios, terrazas, parques infantiles, almacenes, vallas publicitarias, edificios, calles, campos deportivos, muelles. Las escenas al aire libre también son adecuadas para condiciones climáticas como lluvias intensas, lluvias intensas, altas temperaturas y otras tormentas.

☘️ 【Compra sin Preocupaciones】 Vida útil de la iluminación exterior de más de 50.000 horas. No solo ahorra los costes de sustitución, sino también los costes de mantenimiento de este foco LED. Servicio al cliente excepcional las 24 horas. Si hay un problema con nuestro producto, ofrecemos un reembolso o servicio de reemplazo a todos nuestros clientes.

200W Naves Industriales LED, UFO LED Lámpara de Alta Bahía 20000LM 6500K Foco LED Industrial, Iluminacion LED Impermeable IP65 para Patio, Garaje, Fábrica, Taller € 38.99 in stock 2 new from €38.99

Amazon.es Features 【Tamaño del producto】Lámparas industriales de ovnis LED ovnis focos interiores pueden alcanzar los 120 grados, el tamaño del producto es de 270*270*15 mm. el cable de la lámpara mide 78 centímetros de largo y es fácil de instalar.

【IP65 impermeable】El LED ovni utiliza un material de fundición a presión de aluminio impermeable ip65, especialmente impermeable, y se puede usar en días lluviosos. Por lo tanto, los focos interiores también se pueden usar de manera segura al aire libre.

【Seguro y duradero】Las luces LED de ovnis utilizan lentes de alta tecnología para evitar eficazmente el deslumbramiento. Los valores de UGR de luz son muy bajos, lo que garantiza un rendimiento estable dentro y fuera de la habitación.

【Amplio alcance】Las lámparas industriales LED ovni del rango de iluminación de 100W son muy adecuadas para lugares que necesitan iluminación, como garajes, almacenes, invernaderos, fábricas, gimnasios, centros logísticos, estaciones de peaje, supermercados, etc.

【Servicio eficiente】Nuestros focos han pasado la certificación CE y rohs, y la vida media de los LED supera las 50.000 horas. Si tiene alguna pregunta, Póngase en contacto con el servicio al cliente de toopettp. READ Los 30 mejores Aceite De Ricino Para Pestañas capaces: la mejor revisión sobre Aceite De Ricino Para Pestañas

YIQIBRO Lámpara de Garaje 200W 2 Piezas, 20000LM 7000K Lámpara de Techo de Taller con 7+1 paneles Ajustables, Focos LED, Iluminación de Taller, Lámpara Industrial para Garaje, Almacén, Oficina, Sótano € 37.89 in stock 1 new from €37.89

Amazon.es Features 【7+1 Paneles de Diseño & Súper Brillantes Lámparas de Garaje】: Con 7 Paneles de lampara led techo ajustables ultra brillantes+1 superficie luminiscente central para lograr una iluminación de cobertura total de 360°,sin sombras.La superficie luminiscente central de la luz de garaje led también brilla y aumenta el área luminiscente. Chips led de primera calidad de la luz de la tienda,7000K luz del día para la iluminación de su garaje / sótano / ático.

【Nueva Actualización 7 Hojas Ajustables & Diseño Deformable】:Iluminación de 360°, cada rincón oscuro puede ser iluminado brillantemente por 7 paneles ajustables. Los paneles de las lámparas de techo led de garaje se pueden plegar de 0 ° a 90 °, lo que puede tener una curva de distribución de iluminación de garaje perfecta de acuerdo con su aplicación, esta bombilla de garaje hará que la luz cubra 360 ° área.

【Disipación de Calor Efectiva & 85% Ahorro de Energía】: Las lámpara de garaje de techo led están hechas de material ABS+PC duradero, resistente a la temperatura y a la corrosión. Construido en el sistema de refrigeración avanzada, la estructura hueca es para acelerar la disipación de calor effectively.Over 50.000 horas de tiempo de funcionamiento constante hace que el costo de mantenimiento fuertemente reducido.

【Amplia Aplicación & Regalos Ideales】:Las Lámpara de Garaje son aptas para la iluminación de una gran área, Como Garaje, Granero, Exposición, Almacén, Talleres, Almacén, Tienda, Oficina, Sótano, Tienda de Automóviles, Cuartos de Almacenamiento, Cuarto de Lavado, etc.Opción ideal para la solución de iluminación comercial e interior.Regalos perfectos para su familia o amigos.

【Fácil de Instalar & 2 Años de Garantía】: Las luces de garaje led deformables es No se requieren herramientas, no hay cableado y no se necesitan electricistas profesionales. La instalación de la base E26/E27 es tan fácil como apretar la bombilla. 24 horas de servicio post-venta y 2 años de garantía. Cualquier pregunta sobre las luces led para garaje, estamos siempre aquí para servirle.

UFO LED Naves Industriales LED, 200W Lámpara de Alta Bahía Iluminacion LED, 20000LM Foco LED Industrial, 6500K Impermeable IP65 Foco LED Industrial para Patio, Garaje, Fábrica, Taller € 42.99 in stock 1 new from €42.99

Amazon.es Features 【Tamaño del producto】El LED del foco interior es circular, el ángulo de iluminación puede alcanzar los 120 grados, el tamaño del producto es de 300 * 300 * 30 mm, y la longitud del cable de luz es de 78 cm, lo que facilita la instalación.

【IP65 impermeable】La lámpara industrial LED ovni utiliza aluminio fundido a presión impermeable ip65 como pantalla de lámpara, que se puede utilizar en interiores y exteriores, y tiene una amplia gama de aplicaciones.

【Amplio alcance】El ovni LED 200w tiene una amplia gama de iluminación y es muy adecuado para lugares que requieren una gran área de iluminación, como garajes, almacenes, fábricas, centros logísticos, gimnasios, estaciones de peaje, invernaderos, supermercados, etc.

【Seguro y duradero】Las lámparas de Bahía alta utilizan lentes de alta tecnología con valores UGR de baja luz para evitar eficazmente el deslumbramiento y garantizar un rendimiento estable en interiores y Exteriores.

【servicio eficiente】Nuestros focos han pasado la certificación CE y rohs, y la vida media de los LED supera las 50.000 horas. Si tiene alguna pregunta, Póngase en contacto con el servicio al cliente de toopettp.

Paideste 200W Foco LED Exterior, 20000 Lúmen Proyector LED Exterior, Luces Blanco Frio 6000K Iluminación Led Floodlight, Impermeable IP65 Luz de Seguridad para Jardín, Garaje, Balcón, Césped € 55.99 in stock 1 new from €55.99

Amazon.es Features Paideste Foco LED para exteriores de 200 W, reflector LED para exteriores de 20000 lúmenes, iluminación de reflector LED de color blanco frío de 6000 K, luz de seguridad impermeable IP65 para jardín, garaje, balcón, césped

Tipo de producto: LUCES

Marca:Paideste

Tamaño: 200W

200W Focos LED Exterior 20000lm Proyector LED Floodlight Impermeable IP65 6500K Blanco Frío Luz de Seguridad Reflector LED para Jardín Patio Garaje Cartelera € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Amazon.es Features 【Ahorro de Energía】Nuestra focos led exteriores uso chips LED de alta calidad tiene tres ventajas: alto brillo, alta eficiencia de luz y larga vida útil. El brillo de luces LED exterior es varias veces el de una bombilla convencional, pero puede ahorrar hasta un 85% de la electricidad. El ángulo de lanzamiento es de 120 grados y la distancia de iluminación es mayor.

【Buen efecto de disipación de calor】 El reflector viene con una carcasa de aluminio fundido a alta presión y un diseño modular superdelgado; cada módulo emisor de luz disipa el calor de forma independiente; la lámpara presenta una buena disipación de calor y una larga vida útil. Viene con pantalla de lente de distribución de luz secundaria para un buen efecto de iluminación. Fabricado con materiales ecológicos, no contamina y es reciclable.

【Alto brillo】 Usando un chip LED de alta calidad, el reflector presenta un alto brillo, alto índice de reproducción cromática, bajo consumo de energía y bajo calor. El controlador LED IC de alta calidad que garantiza el mejor rendimiento, como apertura instantánea y sin flash estroboscópico.

【Instalación simple】 El reflector es fácil y conveniente de instalar. El soporte fijo se puede girar y ajustar en 180 grados. El módulo de luz individual también puede ajustar el ángulo de iluminación. La lámpara se puede instalar en el techo, la pared, el suelo o la rama de un árbol. Es resistente al agua y al polvo, y se puede utilizar en varios entornos.

【Aplicaciones amplias】 Los reflectores son adecuados para almacén, garaje, taller de fábrica, patio, jardín, etc. Ofrecemos una garantía de un año. Servicio gratuito de reemplazo y reembolso de productos durante 3 meses. Si el producto que recibe tiene problemas de calidad, no dude en contactarnos. Estamos comprometidos a brindar un servicio satisfactorio a todos los compradores.

RIGIDON Focos Led Exterior 200W Proyector LED con Detector Movimiento, IP66 Impermeable Luz Exterior Sensor, 6000K Blanco Frío Iluminación de Seguridad para Garaje Patio Jardín Terraza Parque € 57.99 in stock 1 new from €57.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ultra Brillante Luz Exterior con Sensor de Movimiento】Nuestro reflector LED 200W está fabricado con chips LED 252pcs nuevos, lo que equivale a una bombilla halógena 800w, lo que ahorra más del 90% en la factura de electricidad. Ángulo de iluminación de 120 °, muy brillante para iluminar toda el área de su patio trasero. 6000K a 6500K, Luz Blanca fría.

【Led Foco con 3 Modos de Ajuste】El detector PIR es razonablemente sensible. Hay tres interruptores de ajuste, es día / noche ajustes (LUX), tiempo de iluminación (TIEMPO) y la distancia de movimiento (SENS). La distancia de movimiento es de hasta 4M, el tiempo de iluminación es de 3 segundos a 8 minutos. Luz de seguridad perfecta para el exterior.

【Impermeable y Durable】Esta focos led exterior está hecha de material aleación de aluminio resistente a los impactos, área de disipación de calor más grande, mejor efecto de disipación de calor, retrasa la vida útil de la lámpara. Impermeable IP66 funcionará de maravilla, incluso en algunas condiciones meteorológicas extremas, como tormentas o calores. Se puede utilizar en patios, garajes, sótanos, jardines, terrazas, etc.

【Fácil de instalar】Nuestra proyector Led exterior viene con accesorios de tornillo instalados. Puede instalarla fácilmente en el techo, las paredes, el suelo y otros lugares ajustando los diferentes ángulos para satisfacer sus diferentes necesidades. alambre amarillo/verde al alambre de tierra, alambre marrón al alambre vivo, alambre azul al alambre neutral. NOTA: No tiene enchufe incluido.

【Amplia Gama de Usos】El foco LED para exteriores tiene un soporte metálico ajustable. el aplique de exterior con sensor proporciona una iluminación fiable para patios, muros, garajes, campos deportivos, jardines, hoteles, la entrada o salida de casa, aparcamientos y patios. Se recomienda colgar en la pared, techo, plantas, recibidor, etc.

Sararoom Focos LED Exterior 200W, 20000LM Super Brillante Foco LED, 6500K Blanco frio Proyector LED Exterior, IP65 Impermeable Luces de Seguridad Iluminación para Jardín Garaje Patio Césped Estadio € 52.99 in stock 2 new from €52.99

Amazon.es Features ☛ [Diseño innovador]: el foco LED utiliza aluminio de alta calidad + máscara de lente de PC translúcida secundaria, que tiene una buena salida de luz. El cuerpo de la lámpara es más liviano y delgado, el efecto de iluminación es más uniforme y el índice de refracción es más alto. Se integra mejor con el paisaje arquitectónico.

☛ [Ahorro de energía súper brillante]: 200W-20000LM-6000K-6500K luz blanca fría, utilizando las últimas perlas de lámpara SMD2835, el brillo es varias veces mayor que las bombillas tradicionales, lo que puede ahorrar hasta un 80% del consumo de energía y reducir el costo de las lamparas.

☛[Diseño de 180°]: cuerpo de aluminio fundido a presión con buen rendimiento de disipación de calor. El ángulo del haz es de 120°, equipado con un soporte ajustable de 180°, que puede girar 180° hacia adelante/atrás para emitir un área de iluminación más amplia y brillante.

☛ [Clase de protección IP65]: el producto tiene un excelente rendimiento de sellado. Se puede utilizar en interiores y exteriores. Indicado para jardines, plazas, vallas publicitarias, fábricas, hoteles, zonas portuarias, muelles, estadios y otros lugares donde se necesite iluminación.

☛ [Certificación y 100% de satisfacción]: certificación CE, FCC, RoHS. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos por correo electrónico.

Focos de LED Exterior Proyector LED 200W 20000LM - 7000K Foco LED Blanco Super Brillante Foco Proyector LED , IP67 Impermeable Proyector LED Exterior Foco Exterior para Jardin Patio Garaje (1 Piezas) € 53.99

Amazon.es Features FOCOS DE LED EXTERIOR SUPER BRILLANTE : 200W 20000LM iluminación de seguridad utiliza 200pcs SMD2835 LEDs, 7000k blanco del día y CRI80+ hacen que la reproducción del color sea más alta, sin zonas oscuras, parpadeo, dureza, parpadeo, etc. Puede ser un reemplazo perfecto para los accesorios de iluminación tradicionales y ahorrar hasta un 85% de su factura de electricidad.

PROYECTOR LED CON MATERIALES SEGUROS : Aluminio de alta calidad y materiales de PC hacen que las lámparas sean más duraderas y pueden enfocar la luz en el área a iluminar con la mayor eficiencia, el amplio ángulo de haz de 120 ° permite a nuestro foco led iluminar un área más amplia, nuestro focos de led exterior es adecuado para la iluminación interior o exterior y la iluminación de seguridad.

FOCOS DE LED DE DISIPACION DE CALOR EFICIENTE: Carcasa de aluminio estampado y diseño de disipador de calor integrado con alta conductividad térmica protege el proyector led exterior de sobrecalentamiento, prolongando así la vida útil del foco proyector led, el proyector exterior viene con un soporte de metal que puede girar 180° y un cable de 90CM que puede ser montado en techos, paredes, césped, etc.

FOCO LED EXTERIOR IMPERMEABLE IP67: Este foco para patio exterior está diseñado con protección de sellado completo y clasificación de impermeabilidad IP67, puede funcionar perfectamente incluso en condiciones climáticas extremas como lluvia o nieve, es adecuado para jardines, plazas, fábricas, hoteles, parques de pelota, puertos deportivos, estadios deportivos y otros lugares donde se necesita iluminación de seguridad.

FOCO 200W LED EXTERIOR POST-VENTA: usted recibirá el foco led exterior 200w 1 piezas, si usted tiene alguna pregunta acerca de nuestra proyector led al aire libre, o cualquier problema con la calidad del producto o el proceso de instalación, por favor no dude en contactar con nosotros. ¡Le daremos una solución perfecta!

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de Foco Led 200W disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de Foco Led 200W en el mercado. Puede obtener fácilmente Foco Led 200W por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de Foco Led 200W que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca Foco Led 200W confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente Foco Led 200W y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para Foco Led 200W haya facilitado mucho la compra final de

Foco Led 200W ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.