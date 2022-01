La vista de miles de aficionados al fútbol dando la espalda al campo, dándose la mano y saltando arriba y abajo nunca dejará de poner una sonrisa en el rostro de un seguidor del Manchester City.

En los últimos 12 años, Bosnan se ha convertido en una parte muy querida del folclore de la ciudad, un baile de celebración del club polaco Leg Bosnan, pero transformado en un monumento innegable por los competidores en el estadio Etihad.

Es posible que no veamos la querida plantilla que a menudo aparece en los juegos de la ciudad en estos días, pero si has visto un video en particular que circula en Twitter recientemente, sabes que lo notó una leyenda de la ciudad y sus nuevos seguidores en España.

Hay muchas cosas que me gustan de la Real Sociedad. Un grupo que tradicionalmente se considera desfavorecido en comparación con sus vecinos hermanos mayores, está dirigido por un entrenador entusiasta y apasionado que está ansioso por colocar su marca de fútbol en una ciudad fantástica, San Sebastián, para llamar hogar.

Suena un poco familiar, ¿no? De hecho, son muchas las razones por las que La Real es el segundo equipo de todos los hinchas del City.

David Silva es franco. Cuando El Mோgo se fue del City cuando venció su contrato en 2020, las concesiones que se le hicieron no disminuyeron. La MLS parecía ser un objetivo potencial antes de que la Real Sociedad se mudara a Lazio para sellar su regreso a España.

Es justo decir que el año y medio de Silva en el País Vasco fue un pequeño freno, con varias lesiones que lo limitaron a 21 partidos de liga la temporada pasada y 11 partidos en lo que va de temporada.

Es comprensible que no esté listo durante City Luxury, pero aún así es agradable verlo vistiendo el número 21 azul y deslizándose por la cancha, incluso si es un tono diferente al que nos gustaría.

Sus seguidores están aún mejor haciendo Bosnan. Después de que Adnan Janusaj (¿lo recuerdan?) ganara el miércoles 1-0 a la Sociedad ante el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey, todos los estadios del Real Arena se convirtieron en un mar de cuerpos vestidos de azul.

Algo familiar para Silva y, lo que nos gusta pensar, le permite mantener esa relación con el City, incluso cuando muda su negocio de Manchester.



Al igual que el City, la Real Sociedad es un orgulloso club de personas con una rica historia y tradición. Tienen una base de seguidores leales y apasionados en San Sebastián, que, a diferencia de los seguidores del Athletic Club de Bilbao, su rival más cercano, no tiene auto importancia ni expectativas de éxito.

En apoyo a la ciudad existen muchas tradiciones humorísticas como los plátanos inflados, la comedia que se precie y figuras de culto como Beat the Badge y Frank Sidebottom.

La tradición principal de la verdadera sociedad es aún mejor; Mirando hacia atrás en los días antes de que las actualizaciones de puntaje estuvieran disponibles de inmediato, cada gol marcado estaba marcado por el lanzamiento de dos lanzacohetes.

Si los aficionados que no están en el partido oyen dos explosiones seguidas, saben que se ha marcado el gol de la Real Sociedad. Si pedían uno, accedían.

La temporada de la Premier League está a la mitad, pero el City ya tiene la oportunidad de ganar su cuarto título de la Premier League en cinco años. A partir de aquí, el fútbol doméstico puede resultar un poco aburrido para los aficionados de la ciudad.

¡Pero no temas! En España, la Real Sociedad actualmente ocupa el quinto lugar en la clasificación de La Liga, con solo un gol de diferencia en la Liga de Campeones, pero muchos equipos están calientes.

Las primeras cuatro guerras en España serán espectaculares. Dado que una leyenda de la ciudad tiene más conexiones con Manchester con un equipo, sabemos a quién apoyamos.

