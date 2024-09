Presidente de TUROFED Dr. La declaración de Ergan Yassi sobre el país rival… El enemigo es España, no Egipto

clase=»medyanet-inline-adv»>

Federación Turca de Propietarios de Hoteles (TÜROFED) Presidente de la Junta Directiva Dr. Erkan Yağcı evaluó los últimos siete meses del sector turístico, el futuro del sector y los pasos a seguir para Hürriyet. Al enfatizar que Turquía continúa apuntando a los ingresos en lugar de las cifras de turistas a partir de 2023, Yasi dijo que los precios han aumentado gradualmente y que el turismo se ha acercado a las cifras de España este año por primera vez en su historia. «Ahora ha comenzado un período en el que probaremos esta política de precios y la haremos aceptable para los vacacionistas», dijo Yağcı, y continuó de la siguiente manera:

Las ganancias apuntan a los cinco primeros

«Hemos tomado medidas muy importantes para aceptar este entendimiento. Lo logramos. Pero en el proceso, se creó un entorno inflacionario en Turquía. Por supuesto, esta situación también afectó al turismo. A pesar de la política de tipo de cambio bajo y estable, la raíz del problema que está experimentando actualmente el sector es el drástico aumento de costes.

clase=»medyanet-inline-adv»>

Türkiye tiene como objetivo 60 millones de turistas este año. ¿Qué quiere decir esto? Estaremos entre los cinco primeros países del mundo. Actualmente estamos en el séptimo lugar. Cuando fijamos estos objetivos, también estamos expuestos a críticas injustas. No olvidemos que también sufrimos inflación.

60 mil millones en ingresos este año es nuestro objetivo dólar. Cuando alcancemos este objetivo, podremos alcanzar los 90 mil millones de dólares. Si hacemos esto, tal vez solucionemos el problema del déficit de cuenta corriente de Turquía. Este sector proporciona empleo a 2 millones de personas. Atiende a 50 sectores. No olvidemos los riesgos geopolíticos. Hay una diferencia enorme entre el turismo en España y el turismo en Turquía. Conseguir estas cifras en esta geografía es un gran logro.

Dando ejemplo al mundo

Nuestra competencia ya no es Egipto o Túnez. Nuestro competidor es España. Actualmente hay aproximadamente 21.000 instalaciones en Turquía. Disponemos de productos para todos los presupuestos. Türkiye es el mejor país que ofrece diversidad de precios en el turismo. Y tampoco estoy de acuerdo con la idea de que si los costos aumentan, la calidad disminuirá. «Los profesionales del turismo turco no han comprometido su calidad ni siquiera durante la pandemia y han dado ejemplo al mundo entero, dando una lección de organización».

clase=»medyanet-inline-adv»>

Una comparación con Grecia debería estar bien hecha

Hablando de la comparación hecha por los turistas locales este verano de que «Grecia es barata», Yağcı dijo: «Al comparar destinos, no debemos confundir manzanas y peras. Últimamente, Türkiye y las islas griegas se han comparado mucho. No se venden productos de Turquía. disponible en las islas Hoteles en Turquía Los precios de los hoteles son más caros que los precios, porque no es el mismo producto. Si vas a Mykonos o Santorini, los precios de los hoteles son un 50 por ciento más altos que los precios de los hoteles en Turquía. Un verdadero error comparar los precios en los restaurantes de la calle.