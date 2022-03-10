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Tirkiye bilgileri compartido! Gine aklarnda yakalandalar

Ana Ocanas
marzo 10, 2022
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BİLGİLER İSPANYA LE PAYLAŞILDI

Emnyiyet Genel Müdrlüğünden yapilan aklamada, Narkotik Solarla Mcadele Daire Başkanlığı Coordenadas; Juega en línea en İstihbarat Başkanlığı, Hatay Emniyet Müdrlüğü, Mersin Emniyet Müdürlüğü y İstanbul Emnniyet Mığıdürlüğünü yaptığı ışlmalarda, ululararası uyuşturucu madam tikaretine yinlikyiklikiiki ilai

528 KILOGRAMOS KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

İspanya han Gine kolluk kuvvetlerince 6 Şubat’ta Gine açıklarında, Türk Bayraklı Balıkçı teknesinde arama yapıldığı belirtilerek, «Aramada, 528 kilogramo kokain ele geçirilmiştir. Olayla ilgili teknedeki 5 şüphelinin Yanı Sira ülkemizde Uluslararası uyuşturucu madde ticaretine karıştığı tespit Edilen ve aralarında Organizasyon elebaşının da bulunduğu 5 a he he y ope ope ope ope ope ope hel hel hel hel hel hel

Kaynak: DHA

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