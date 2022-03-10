Kylian Mbappé ¡Ya está aquí el Real Madrid! Tarihe geen adam

Juega a los 90+4′ del Real Madrid con Kylian Mbappé, el español dueño del libro. El francés japonés del Santiago Bernabéu Yildıs T gerç Gei Y biradı.

16º round robin de la UEFA Champions League Paris Saint-Germain, con victoria por 1-0 sobre el Real Madrid.

Santiago Bernabeu’daki dev maçta gizler Kylian Mbappe’nin üzerindeydi. Yaz dneminde anspanyol ekibine transfer olacağı iddia edilen yıldız futbolcu, 39. Todos los goles son 1-0.

IBRA’YI GERİDE BIRAKTI

Çk mata Paristete uzatmalarda attığı golle Madrid yikkan yildz isim PSG carrierinde yine bir kilometeronne geride braktı.

Kylian Mbappe, el geerek kulüp tarihinde en çk gol atan ikinci isim oldu de Zlatan Ibrahimovic.

– Edinson Cavani – 200 gol – Kylian Mbappé – 157 goles – Zlatan Ibrahimovic – 156 goles

CALLE REAL MADRİD’E STE 3 MAÇTA DA GOL ATTI

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MAÇ NCESİ ALKIŞLANDI

Heinz sözleme imzalamayan de Saint Germain y ad sık sık Los enlaces en línea de Kylian Mbappe del Real Madrid al escritorio Tribute.

Maçncesinde oyuncuların isminin okunduğu sırada Real Madrid taraftarları Kylian Mbappe’ki alkışlarken takımn diyer yıldızı Lionel Messi ıslıklandı. 2018 monaco’dan Paris Saint Germain’s transfer olan Kylian Mbappe’s chisporrotea temporada sonunda bitiyor. Actualmente estás navegando por los archivos de la categoría PSG francés.

Haspanyol bassın yer alan haberlerde is Real Madrid Kylian Mbappe sözlü olarak anlamaya vardığı belirtildi.