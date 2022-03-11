Elspanyol El Pais Gazettes: ısrail basın susturmaya çalyor

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CUENCA OFSLERİNİN BULUNDUĞU BİNA BOMBALANMIŞTI

İsrail’in, Gazze’deki ABD merkezli Associated Press (AP) VE Katar merkezli Al Jazeera cuenca del kuruluşlarının olduğu binayı 15 Mayıs sábado, günü düzenlediği saldırıyla yıktığını hatırlatan İspanyol Gazetesi, bu olayın, «bir Israil Askeri sözcüsünün cuma günü erken saatlerde Filistin bölgesi içinde var Oban opera kosunda yabancı basını arşıtmaya çalışmasının arkasından yaşandığına dikkati çekti.

‘İSRAİL MEDYAYI MANİPÜLE EDİYOR’ ELEŞTİRİSİ

ordusunun israil, calaña verilen bilgiden iki Saat sonra, Gazze’ye tanklarla ve askerle girildiğini yazan Yabancı cuenca del kuruluşlarını yalanlayıp, baskıdaki ya da Dijital ortamdaki haberlerini değiştirmeye zorladığı kaydedilen haberde, «Yabancı basının kullanıldığı bu stratejinin altinda, Sanki israil ordusu Kara harekatı başlatmış gibi gösterip El Secretario Solar de la Comunidad de Hamas yerlerden makmalarını salamak olduğu «ifade edildi.

DUNYA Ver más del boletín de AP muhabiri İsrail: Gazze ‘