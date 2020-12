Tenis. Rafael Nadal en Roger Federer: si se recupera y se prepara bien, volverá con todas sus fuerzas

Rafael Nadal cree que Roger Federer puede volver al nivel más alto después de dos cirugías de rodilla. “Si se recupera por completo y está bien preparado, regresará con todas sus fuerzas”, dijo Spinard sobre el suizo.

La rivalidad de Roger Federer con Rafael Nadal es considerada la más grande en la historia del tenis. Jugó por primera vez en Miami en marzo de 2004, y hasta el momento ha disputado 40 torneos oficiales, de los cuales el español fue 26 veces mejor. Son los mejores competidores, pero buenos amigos.

Federer ahora está pasando por un momento difícil y está tratando de recuperar su forma física después de dos cirugías de rodilla. Sin embargo, tras superar muchos problemas de salud en su carrera, espera que el suizo vuelva al nivel más alto.

“Si se recupera completamente y está bien preparado, creo que regresará con toda su fuerza”, dijo Spinard sobre Bender, citado por puntodebreak.com. “Si está en forma y puede jugar sin dolor, volverá a competir”, dijo.

El joven de 39 años de Basilea dijo que todavía no quería entrar en especulaciones sobre cuándo terminaría con su vida. – No sé cuánto tiempo seguirá con su vida – apuntó. – No tiene nada que probar. Ya ha demostrado que cuando está sano puede jugar al más alto nivel.

– Creo que la visita de Federer es buena para el tenis. Creo que nuestra competencia es la mejor para toda la disciplina. Hace que este juego sea más grande desde un punto de vista global, no desde mi punto de vista personal, él lo calificó.

Nadal y Federer son los tenistas más exitosos de la historia. Ambos ganaron 20 títulos de Grand Slam.

La ATP ha anunciado el calendario para el inicio de la temporada 2021. Fecha conocida del Abierto de Australia

