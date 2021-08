Inicio » Top News Los 30 mejores Armas De Balines capaces: la mejor revisión sobre Armas De Balines Top News Los 30 mejores Armas De Balines capaces: la mejor revisión sobre Armas De Balines 5 Vistas Guardar Saved Removed 0

Ecommur SA P92 BAX CO2 Negra | Pistola de Aire comprimido de balines (Tipo perdigones: Bolas BB's de Acero) Calibre 4,5mm Tipo Beretta 92 € 59.99 in stock 1 new from €59.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El producto incluye: la pistola, maletín de PVC rígido, 500 bb's de acero, 5 bombonas de CO2 y factura con nº de serie reflejado.

Pistola de balines inspirada en la mítica Beretta P92, con cargador para hasta 18 disparos (de forma semiautomática). Pistola muy cómoda y ligera de peso.

Calibre: 4,5mm. Funciona con bombonas CO2 de 12 gr. Munición: bolas BB's de acero. Color: negra.

Kit de consumibles adicionales (munición, co2 y lubricante) aquí: https://www.amazon.es/dp/B08BQ7SBRD

Potencia: 2,1 julios (energía cinética)

saigo Airsoft Defense g36 a muella (Spring) Calibre 6mm. Potencia 0,5 Julios € 39.62

€ 38.50 in stock 3 new from €33.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potencia: 0,5 Julios

modelo manual

PACK pistola de aire comprimido - Revólver Umarex UX tornado balines BBs acero <3J € 82.00 in stock 1 new from €82.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features INCLUYE: Revólver, 500 balines, 5 cargas CO2, gafas de protección y baqueta de alambre

Munición empleada: BBs de acero 4.5mm

Capacidad del cargador: 10 balines.

Longitud aprox: 26cm | Peso aprox: 680 gr.

Velocidad de disparo: 120 m/s - 2,52 julios READ Los 30 mejores Album Fotos 13X18 capaces: la mejor revisión sobre Album Fotos 13X18

Borner C11 | Pack Pistola de balines (perdigones Bolas de Acero BB's). Arma de Aire comprimido CO2 Calibre 4,5mm [3 julios] € 67.00 in stock 1 new from €67.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Exclusivo pack que incluye: la pistola, una caja de protección y transporte (maletín de PVC acolchado en su interior) e, 5 bombonas de CO2 de alto rendimiento, 500 balines BB's de acero, factura con Nº de serie reflejado y ENVÍO GRATIS (península).

La pistola Borner C11 reúne todas las condiciones para situarse como la pistola ideal para la iniciación en el mundo de las armas de CO2, a un increíble precio, y además viene ya lista para usar en cuanto la recibas ya que incluye todo lo necesario. La pistola destaca por su ergonomía, calidad de las terminaciones, y relación potencia-precisión. Todo esto hace que la Borner C11 sea una de las pistolas mejor valoradas del mercado.

Pistola de gran potencia, ¡Hasta 130 m/s! Con esta pistola podrás obtener disparos de hasta 120 m/s con bolas de 0.35gr y hasta 130 m/s con las de 0.30 gr. Gran alcance, precisión y potencia en relación a su precio.

Arma semiautomática (dispara sin necesidad de cargar entre disparo y disparo), se puede disparar tan rápido . Tiene una capacidad para 18 disparos seguidos. Utiliza bolas de acero BB's y capsulas CO2 de 12 gr. Dispone de reaíl picatinny para la colocación de accesorios tácticos universales como puede ser un láser, una linterna, una cámara....

Empuñadura picada antideslizamiento, ideal para los entrenamientos más extremos.

Golden Eagle GE2206 táctical | Pack Fusil Airsoft Cal 6mm - Arma Larga de Airsoft (Bolas de plástico) Tipo Escopeta-Rifle Militar <3,5J € 59.00 in stock 1 new from €59.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El PACK incluye: fusil de airsoft, visor holográfico 20mm, visor láser, 300 bolas y factura con nº de serie + características del arma. (incluya el DNI junto a la dirección para la factura).

Visor holográfico: totalmente regulable en alza y deriva. Luz led proyectada sobre el cristal del visor 'red dot'.

Visor láser: se puede colocar en los laterales o bajo el arma, en los raíles tácticos. Es totalmente regulable en alza y deriva. Ideal para disparos en movimiento.

Características técnicas: accionamiento por muelle, peso 758 gr, calibre 6mm y longitud hasta 71cm (con la culata abierta).

Velocidad de disparo: 91 m/s !! (300 fps). Arma básica para tener un primer contacto con las armas de airsoft (lúdico-deportivas)

Gsg Calidad de 0,12 g de HFC Airsoft BB Airsoft munición Pieza 2.000 Cal. 6 mm, Amarillo, 200.037 € 7.49 in stock 1 new from €7.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolas de plástico de 0.12 g

Tienen el calibre de 6 mm

La munición es adecuada para armas de aire suave

Aptas para el vuelo y con forma esférica

Walther PPK Pack Pistola de Aire comprimido s - Arma de CO2 y balines BBS (perdigones de Acero) Full Metal <3,5J € 132.00 in stock 1 new from €132.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El pack incluye: pistola, 500 bolas de acero BBs, 5 cargas CO2 y gafas de protección.

Pistola fabricada por Umarex, con licencia de Walther. Armazón FULL METAL.

Velocidad de disparo: 90 m/s. Potencia: 1,41 julios.

Funciona con cargas CO2 de 12 gr.

Una de las armas más famosas de la historia: la utilizó Adolf Hitler, numerosos ejércitos y espías e incluso James Bond en las primeras películas de la saga.

Bastones de Senderismo,para Senderismo y Trekking € 17.95 in stock 1 new from €17.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Aplicación】: Es ampliamente utilizado en la pesca nocturna, viajes, en casa, en las montañas, campamentos y otras actividades. Se puede colgar del cinturón o guardar en una mochila.

【Longitud 】: Longitud de retracción: 26,5 cm, longitud extensible: 63,5 cm.

【Garantía de calidad】: Si tiene alguna pregunta antes o después de su compra, no dude en contactarnos. Resolveremos su problema en un plazo de 24 horas.

【Servicio】: Si le gustan nuestros productos, ¡puede solicitarlos! Te ofrecemos productos y servicios de alta calidad.

Ultrasport Munición Softair unisex para adultos BBs 6mm (0.20/0.25 g), óptimas características de vuelo, adecuada para cargadores medianos y bajos, alcance óptimizado, capacidad de 3000 balas € 11.76 in stock 1 new from €11.76

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolas de airsoft de calibre 6 mm; bolas con superficie pulida para unas características de vuelo excelentes y un alcance óptimo, perfectas para cualquier tipo de tiro deportivo

Gracias a sus buenas propiedades de carga en tambores de capacidad baja y media en rifles de aire comprimido y todas las armas de aire comprimido y resorte, la munición de airsoft es ideal para asociaciones de tiro

Las bolas de munición de airsoft, sin rebabas de ningún tipo, cumplen los requisitos más elevados y ofrecen un alcance mejorado; las asociaciones de tiro lo agradecerán

Gracias al color blanco, la munición para armas de airsoft, de calibre 6 mm, ofrece una buena visibilidad para el tirador en cualquier puesto de tiro y en cualquier diana, lo cual minimiza los fallos

Contenido del embalaje: 3000 unidades en una práctica botella que puede volver a cerrarse – para sacarlas fácilmente y asegurar un manejo sencillo en la recarga – peso: 0,20 g/bola

The7boX 30/40LBS Juego de Tiro con Arco de Arcos recurvos, CS Protector de Arco recurvo Protector de Brazo Juego de Protector de Dedos Protector de Brazo y lengüeta de Dedo € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: se utiliza fibra de nailon de alta calidad y alta resistencia para el mango, se utiliza resina epoxi para la pieza del arco, que es saludable, ecológica y más duradera.

Diseño simple: las manos izquierda y derecha son universales, y las flechas dobles son más poderosas. El orificio del tornillo se puede separar del mango del arco y la pieza del arco por medio de una llave, que es conveniente para transportar y almacenar.

Fuerza de tracción: 30-40 libras de fuerza de tracción, adecuada para la mayoría de las personas.

Aplicación: diseñado para los amantes del arco recurvo, adecuado para tiro con arco, deportes al aire libre, pesca, recolección, competiciones de CS, etc.

Compra sin riesgos: si tiene algún problema con el producto o el transporte, contáctenos por correo electrónico

Cybergun 180126 - Corredera Metálica Muelle, Potencia 0.7 julios € 37.93 in stock 3 new from €33.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Peso 550 gr

Longitud : 21,7 cm Potencia : 0.7 j Velocidad : 345 fps

81 ms 0.20 Capacidad del cargador: 12+1 BBs

De muelle

P08 Pack Pistola de Aire comprimido répluca KWC blowback (Luger 08) - Arma de CO2 y balines BBS (perdigones de Acero) <3,5J € 174.95 in stock 2 new from €174.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El pack incluye: pistola, 500 bolas de acero BBs, 5 cargas CO2, gafas de protección y factura en la que se refleja el nº de serie y características del arma.

Ideal para coleccionistas y amantes de las armas. Réplica de la Parabellum o «Parabellum-Pistole», popularmente conocida como «Luger», con diseño fue patentado por Georg Luger en 1898 y producido por la fábrica alemana de armas Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) a partir del año 1900

Pistola semiautomática de CO2 KWC P08 CO2 Full Metal. Usa bombonas de CO2 de 12 gramos. Cargador con capacidad para 21 bolas BBs. Corredera Blowback.

Velocidad: 95 m/s. Potencia: 1,58 julios.

Peso: 834 gr (full metal).

COLT® Lote/Pack NFL Airsoft Pistola 1911 a1 h.p.a. (Joule <0,5) con un tobogán de Metal MAS 1000 Bolas 0.12GR PVC 6mm Valhalla € 43.57 in stock 1 new from €43.57 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lote creado y enviado en exclusiva por Valhalla Airsoft.

BORNER - Bombonas de CO2 de Alto Rendimiento | Capsulas de Aire comprimido con Cargas de 12 gr para Armas de Airsoft o Pistolas de balines y perdigones (100 bombonas) € 49.70 in stock 1 new from €49.70 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las bombonas de CO2 Borner de 12gr son la mejor opción relación calidad-precio. Esta marca de capsulas proviene de Taiwán y ofrece un mayor rendimiento y fiabilidad que las cargas que provienen de China.

Elige la cantidad que más se te adapte. En las opciones podrás elegir packs de: 30, 50, 100 y 500 unidades. A mayor cantidad, ¡mejor precio!

Tipo: 12 gr (universal para pistolas de balines, de airsoft y similares).

Hasta un 5-10% más de disparos que en capsulas convencionales.

Envío desde España, rápido y GRATIS. ¡No necesitarás esperas innecesarias! READ The Spanish Post ha lanzado un sello postal dedicado a nuestro genio artista: 13: 12: 2020

Pack de 2 gafas de seguridad para niños con protección anti niebla y protección ultravioleta perfecta para pistola de espuma Blasters € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: plástico ABS.

Proteja sus ojos y cara de la pistola de espuma y los blásters.

Con banda elástica ajustable y forros de espuma cómodos en el marco, y también se puede utilizar con casco.

El diseño aerodinámico puede minimizar la resistencia al viento y proporcionar un mejor efecto a prueba de viento.

Una tecnología de recubrimiento antivaho le brinda una vista clara y aumenta la seguridad durante un juego acalorado.

H&N Sports Caja Ordena Balines - Caja ordena balines € 19.77 in stock 5 new from €19.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para rellenar 100 Diabolos 4,50 mm

Gris

Caja para transportar y cuidar los balines

Gamo PT-80 Dessert Atack LÁSER versión | Pistola de Aire comprimido (CO2) y balines (perdigones 4.5mm) + Accesorios. <3,5J € 123.90 in stock 2 new from €123.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pistola Gamo PT-80 versión Dessert con láser incluido, maletín, caja de balines y capsula de CO2.

Velocidad de disparo: 120 m/s. Balines empleados: perdigón de plomo cal 4.5mm

Incluye dos cargadores de 8 balines cada uno.

Cañón de acero estriado.

Incluye factura con nº de serie y documentación del arma. ESCRIBA SU DNI JUNTO A SU DIRECCIÓN.

Set Gamo Red Alert RD 1911 - Pistola de Aire comprimido + maletín y Accesorios. Arma de CO2 de balines (perdigones BB's de Acero) Cal 4.5mm <3,5J € 70.89 in stock 2 new from €70.87 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye: pistola, maletín, 5 capsulas CO2 y 500 balines BB's.

Velocidad de disparo: 130 m/s. Potencia: 2,95 julios.

Funciona con capsulas CO2 de 12 gr.

Capacidad del cargador: 20 bolas de acero BB's cal 4.5mm.

Incluye documentación a su nombre. Por favor, escriba su nº de DNI junto a la dirección para la factura.

COLT® Pack Pistola de Aire comprimido Umarex Special Combat - Arma de CO2 y balines BBS (perdigones de Acero) Full Metal <3,5J € 175.00 in stock 1 new from €175.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El pack incluye: pistola, 500 bolas de acero BBs, 5 cargas CO2 y gafas de protección.

La pistola Colt M1911 ha sido una de las favoritas durante 100 años como pistola de servicio. No hay coleccionista que no tenga una réplica de esta tan mítica arma.

Velocidad: 110 m/s. Potencia: 2,11 julios.

Capacidad: 20 BBs

Peso: 928 gr (full metal).

SAIGO- Airsoft Rifle-M4 RIS Defense a muella (Spring) Calibre 6mm. Potencia 0,5 Julios € 39.63

€ 36.15 in stock 4 new from €31.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features modelo manual

Entregado con un puñado y una lámpara táctica + un laser homologado CE

Potencia: 0,5 Julios

Capacidad del cargador: 40 bolas

Peso: 946 g

SUTTER Maletín para Pistola de Aluminio/Maletín para Arma Corta AL-810 Top ALU Maletín para Arma y maletín para Pistolas - Funda para Armas € 46.99 in stock 1 new from €46.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maletín para armas conforme a las nuevas directrices de la ley de armas

Maletín para pistolas con dos cerraduras con combinación

Relleno de espuma extraíble y cuadrícula: Ajustable sin esfuerzos

De plástico duro a prueba de golpes y arañazos, con esquinas y cantos redondeados y reforzados

Dimensiones exteriores: 450x370x138mm, dimensiones interiores: 440x310x67 mm

FN Spr Scar-L (Cybergun Fusil de Airsoft - Arma Larga de Bolas Calibre 6mm de Muelle - Potencia: 0.9 Julios € 54.92 in stock 2 new from €54.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye factura con nº de serie indicado. (escriba su DNI junto a la dirección para la factura).

Fusil de asalto réplica del famoso FN Herstal. Fusil con gran presencia en los cuerpos especiales y en los videojuegos.

Velocidad de disparo: 400 fps (aprox 121 m/s).

Sistema: muelle. Cargador con capacidad de hasta 350 bolas.

POTENCIA: 0,9 julios

18 en 1 Kit de Supervivencia Bolsa Molle de Supervivencia Bolsa de Herramientas Multifuncional con Manta de Emergencia Equipo de Supervivencia de Emergencia para Viajar Caminar Acampar al Aire € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【18 en 1 BOLSA de HERRAMIENTAS】 Este kit de supervivencia contiene en total 18 piezas de articulos que cualquier entusiasta de supervivencia o al aire libre podría necesitar. Incluye: pulsera de supervivencia * 2, manta de emergencia * 2, pedernales, trajeta multiusos, brújula / termómetro, linterna, silbato, cuchillo plegable, mini luz, mosquetón, sierra de alambre, espejo de señal, bolígrafo táctico y bolsa molle.

【ACTUALIZADO - MÁS SEGURIDAD Y PRÁCTICA】 Material Antioxidante, durable; Brújula de temperatura de grado militar; Pulsera paracord 5-EN-1 con brújula integrada, pedernales, cuchillo de emergencia y silbato

【ROMPER EL VIDRIO DEL COCHE EN LA EMERGENCIA Y LA SEÑAL A LOS RESCATADORES】 Se prepara un bolígrafo táctico para romper el cristal del automóvil en caso de emergencia, también se puede usar para la autodefensa y la escritura normal. el silbido que se factura de aleación de aluminio genera un sonido tan fuerte como 120db, Double Tube con un diseño de alta frecuencia se puede escuchar desde lejos, ayuda a que los socorristas lo encuentren más fácilmente

【SE ENCAJA EN MOCHILA, LIGERO, MATERIAL DURADERO IMPERMEABLE.】 Las dimensiones de nuestra bolsa de supervivencia profesional son 4.1 x 1.8 x 6.3 pulgadas. Este último kit es lo suficientemente compacto para que quepa fácilmente en su mochila y automóvil

【REGALO PERFECTO】 Es necesario para acampar, caminar, aventuras, sobrevivir y en situaciones de emergencia. A su esposo o hermano le parecerá genial como regalo de cumpleaños o como relleno de calcetines. Y también puede desarrollar la capacidad del niño para sobrevivir con el equipo de excursionismo y campamento para niños. Dando una sorpresa a tu cariño.

SUTTER Amplio Set de Limpieza Premium para Armas en Robusto maletín Verde/Accesorios para el Cuidado y la Limpieza de Armas € 26.69 in stock 1 new from €26.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amplio set de limpieza premium para el cuidado y la limpieza de armas

Set de limpieza para armas de todos los calibres habituales

Para armas largas y cortas, rifles, pistolas y mucho más

Cepillos de latón, limpiadores de lana, escobillas de algodón, toallitas de limpieza, etc.

Borner Sport 306 | Pack Pistola de balines (perdigones Bolas de Acero BB's). Arma de Aire comprimido CO2 Tipo Beretta 92 Calibre 4,5mm (2.52 Julios) € 79.00 in stock 1 new from €79.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Exclusivo pack que incluye: pistola, maletín de PVC para transporte, 5 capsulas de CO2 de alto rendimiento, 500 balines BB's de acero, factura con Nº de serie y ENVÍO GRATIS (península).

La pistola Borner Sport 306 reúne todas las condiciones para situarse como la pistola ideal para la iniciación en el mundo de las armas de CO2 deportivas, a un increíble precio, incluyendo todo lo que necesitas para usarla y con envío GRATIS. La pistola destaca por su robustez, calidad de las terminaciones, y relación potencia-precisión. Además, incluye las codiciadas miras de fibra óptica (resaltadas en color) para una mejor precisión incluso en los escenarios más difíciles.

Pistola de gran potencia, ¡Hasta 130 m/s! Con esta pistola podrás obtener disparos de hasta 120 m/s con bolas de 0.35gr y hasta 130 m/s con las de 0.30 gr. Gran alcance, precisión y potencia en relación a su precio. Potencia: 2.52 julios.

Arma semiautomática (dispara sin necesidad de cargar entre disparo y disparo). Tiene una capacidad para 18 disparos seguidos. Utiliza bolas de acero BB's y capsulas CO2 de 12 gr. Además, como puedes comprar cargadores extra, podrás tener una gran cantidad de disparos sin necesidad de recarga.

Dispone de reaíl picatinny para la colocación de accesorios tácticos como pueden ser lásers, linternas, cámaras... Versión ligera, ¡sólo 450g! READ Los 30 mejores Bolsas Compra Reutilizables capaces: la mejor revisión sobre Bolsas Compra Reutilizables

GSG - Maletín para Pistola, Color Negro, 202598 € 17.36 in stock 1 new from €17.36

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Robusto maletín para armas

De plástico resistente a los golpes

Con inserto de espuma

Dimensiones: 31,0 x 20,0 x 7,0 cm

WG 1911 SPORT 601N | Pack Pistola de balines (perdigones Bolas de Acero BB's). Arma de Aire comprimido CO2 Calibre 4,5mm <3,5J € 139.00 in stock 1 new from €139.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El pack incluye arma + mochila para el transporte + 500 bolas + 5 cargas de CO2.

Pistola de gran calidad modelo WG 1911 Sport 601 en color negro.

Con una velocidad de disparo de 130 m/s. Funciona con capsulas de CO2.

Gran cargador de hasta 21 tiros. Potencia máxima: 3 julios.

Incluye mochila para el transporte del arma. Bandolera con doble compartimiento (arma + munición y accesorios). Fabricada en Nylon reforzado de primera calidad. Color: negra y azul. Ajustable.

Outletdelocio Pack Pistola perdigon Gamo GP-20 Combat. Calibre 4,5mm + Funda Portabombonas + balines + Bombonas co2 € 79.99 in stock 1 new from €79.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pistola semiautomática de Co2. Cargador para 20 bolas de acero esféricas. Bolas BBS (no usar bolas de plomo ya que hacen que se encasquille el arma)

Funciona mediante bombonas de gas Co2. Capacidad de tiro con una bombona: 50-70 disparos

Calibre: 4,5 mm (.177 in). Potencia: 3 Julios. Velocidad: 122 m/ seg. Longitud: 18 cm. Peso: 0.71 Kg. Munición: balines de tipo bola de acero (BB's). Regleta táctica para instalacion de laser, linterna, etc.. (no incluido)

Funda portabombonas marca Outletdelocio, de diseño exclusivo, con trabilla para colgar en el cinturon y doble compartimento interno. Medidas de la funda: 13 cm x 6,5 cm

Pack exclusivo Outletdelocio. Incluye tambien 350 balines acero BBS y 5 botellas de CO2 extras. Envio desde España (Zaragoza), garantia nacional.

WWEI Pistola técnica militar desert Eagle modelo con función de disparo, 360 piezas, armas mecánicas, compatible con Lego € 16.69 in stock 1 new from €16.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de tiro de pistolas de plástico ABS, tamaño: 23 x 5 x 14 cm, el grosor de sujeción de las piedras es muy bueno y perfectamente compatible con las piezas originales de Lego

Diseño novedoso: el lanzador puede disparar disparos, simular el proceso de disparo, introducir la flecha de espuma en la boca, tirar de la llave inglesa y disparar, tiene una fuerte sensación de experiencia y una gran jugabilidad

Montaje: exquisita caja de embalaje e instrucciones detalladas impresas (idioma español no garantizado). Hay un embalaje progresivo que facilita la localización y el montaje. Además, las piezas dañadas y perdidas se sustituyen de forma gratuita

Detalles exquisitos: características y detalles muy precisos. Tiene el realismo del modelo y el grano de los elementos básicos

Edad recomendada: a partir de 8 años. Buen complemento para todos los demás kits de construcción Lego. Ideal para coleccionistas de MOC y aficionados a la construcción

Bastón de Tiro Extensible – Bípode | Extensible de 86 a 180cm. Horquilla rotativa 360 Grados para carabinas, Rifles y escopetas de balines… € 35.00 in stock 1 new from €35.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bastón de tiro bipode Gamo con horquilla regulable en altura

Esta fabricado en aleación de aluminio, ligero pero altamente resistente

Pastas extensibles de 86 a180 cm

La horquilla de apoyo para el rifle es rotativa en 360º

El baston lleva incorporado mangos antideslizantes y tacos de agarre

