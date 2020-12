Utilice empujones para convencer a las personas de que se vacunen

Hay poco apoyo para la vacunación obligatoria. Convencer a la gente es fundamental. No funciona con algunos videos y anuncios geniales de Facebook. Dele a los empujones un lugar en el “equipo de persuasión”.

El codazo está ganando popularidad, especialmente en el mundo científico. Desafortunadamente, este conocimiento no siempre se encuentra en la práctica. Sin embargo, ya han tenido lugar muchas experiencias inspiradoras. Las posibilidades son infinitas y, a veces, muy fáciles de aplicar. O como dice el famoso profesor de marketing Robert Cialdini: “Pequeños cambios que provocan una gran influencia”.

Muchos estudios muestran que si el grupo hace algo, también actuamos más rápido. Si estamos de vacaciones y tenemos que elegir entre dos restaurantes, ingresaremos al restaurante que está razonablemente lleno en lugar de un restaurante que está vacío. Puede ir más allá si lo especifica. A esto se le llama el poder de la similitud. Si muchas personas que conoces o amas lo hacen, el efecto de la “prueba social” es aún mayor. Por ejemplo, déle a todos los que hayan sido vacunados una postal que puedan poner en el buzón de sus vecinos. “Me acaban de vacunar. ¿Te unes pronto? Si es necesario, la persona recién vacunada también puede firmarlo o completarlo con un texto personal. Por supuesto, depende de las propias personas determinar si lo hacen o no. Si alguien quiere mantener la vacuna en privado, no tiene la obligación de compartirla. Aunque también puedes estimularlo mucho con codazos.

Se trata de resolver una de las mayores crisis que jamás hayamos visto. Convencer a las personas para que se vacunen no se puede comparar con convencer a las personas para que prueben un nuevo sabor de cola.

Iniciar una buena campaña lleva tiempo, pero no es necesario esperar demasiado para comunicarse. De esta forma ya podemos iniciar una pequeña campaña. A esto se le llama efecto de compromiso y coherencia. El tema de la vacunación es actualmente un tema candente en los medios y en las pequeñas burbujas. Todo el mundo habla de eso. No debemos dejar pasar esta oportunidad ahora que la atención está ahí. Esto se puede hacer fácilmente escribiendo un formulario en línea y pidiendo a las personas que lo firmen si quieren recibir una vacuna. No es un documento vinculante, sino algún tipo de petición que firmas para respaldar una propuesta.