Se ha descubierto una nueva red de carreteras que atraviesa el sistema solar mucho más rápido.

Los investigadores han descubierto una nueva red de carreteras que pueden cruzar el sistema solar mucho más rápido que nunca. Estos caminos pueden conducir cometas y asteroides cercanos. Júpiter a Neptunodistancia en menos de una década ya 100 unidades astronómicas en menos de un siglo. Podrían usarse para enviar naves espaciales a los confines de nuestro sistema planetario con relativa rapidez, y para monitorear y comprender los objetos cercanos a la Tierra que podrían colisionar con nuestro planeta.

En su artículo, publicado en la edición del 25 de noviembre de 2020 de Avances científicos, los investigadores observaron la estructura dinámica de estas rutas, formando una serie de arcos conectados dentro de las llamadas variedades espaciales que se extienden desde el cinturón de asteroides hasta Urano y más allá. Esta “autopista celestial”, o autopista celestial, recientemente descubierta, opera durante décadas, a diferencia de los cientos de miles o millones de años que típicamente caracterizan la dinámica del sistema solar.



Este video muestra la estructura general en forma de arco de las variedades espaciales del sistema solar. El mapa muestra la región entre el borde exterior del cinturón principal de asteroides de 3 UA y un poco más allá del eje semi-mayor de 20 UA de Urano. Las órbitas ubicadas en colectores estables aparecen en un color más claro. Crédito: Universidad de California, San Diego

Las estructuras de arco más visibles están relacionadas con Júpiter y las fuertes fuerzas gravitacionales que ejerce. La población de cometas de la familia Júpiter (cometas con períodos orbitales de 20 años), así como los pequeños cuerpos del sistema solar conocidos como centauros, están controlados por tales variedades en escalas de tiempo sin precedentes. Algunos de estos cuerpos eventualmente chocarán con Júpiter o serán expulsados ​​del sistema solar.

Las estructuras se resolvieron cotejando datos digitales de millones de órbitas en nuestro sistema solar y calculando cómo encajan esas órbitas en variedades espaciales ya conocidas. Los resultados deben estudiarse más a fondo, tanto para determinar cómo podrían ser utilizados por las naves espaciales, o cómo se comportan tales variedades en las proximidades de la Tierra, controlando los encuentros de asteroides y meteoritos, así como la población. cultivo de objetos artificiales hechos por el hombre. en el sistema Tierra-Luna.

Referencia: “Arches of Chaos in the Solar System” por Nataša Todorović, Di Wu y Aaron J. Rosengren, 25 de noviembre de 2020, Avances científicos.

DOI: 10.1126 / sciadv.abd1313