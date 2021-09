Inicio » Top News Los 30 mejores Google Mini Home capaces: la mejor revisión sobre Google Mini Home Top News Los 30 mejores Google Mini Home capaces: la mejor revisión sobre Google Mini Home 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Google Mini Home?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Google Mini Home del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



MOES Hub Mini IR Control Remoto Inteligente, Infrarrojo Domotica WiFi, Control de Aire Acondicionado Smart Home, Compatible con Alexa, Google Home, con la Voz o Las Apps Smart Life y Tuya € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Funciona con Alexa y Google Home: control remoto compatible con Alexa y Google Home. Con Alexa, Google Home controla fácilmente el aire acondicionado, los televisores y los ventiladores. Admite la automatización inteligente de escenas domésticas de IFTTT para que disfrutes de tu vida inteligente.

2. Controlador de aire acondicionado inteligente: Su socio de aire acondicionado. Dile a Alexa, que encienda/apague el aire acondicionado, suba o baje la temperatura, establezca la temperatura a un valor, etc. Puedes ajustar la temperatura de confort con tu teléfono móvil antes de ir a casa. Disfrútalo cuando llegues a casa.

3. Hazlo tú mismo: Controla el dispositivo que deseas simplemente aprendiendo las funciones del mando a distancia original, como chimeneas, calefacción, ventiladores de techo, LED y mucho más. Solo compatible con mando a distancia por infrarrojos, no por radiofrecuencia. Los dispositivos controlados del tipo «hágalo usted mismo» solo admiten smartphones y no son compatibles con Alexa o Google Home.

4. Aplicación de control para smartphones: El Smart IR Blaster puede reemplazar la mayoría de los mandos a distancia tradicionales de tu hogar. Compatible con más de 80 000 dispositivos por IR (solo IR, no radiofrecuencia). Integra casi todos los mandos a distancia por infrarrojos con tu smartphone. Controla los dispositivos de tu hogar desde tu smartphone en cualquier momento, en cualquier lugar, de un modo seguro y eficiente. Compatible con Android e iOS.

5. Nota: no requiere concentrador, solo wifi de 2,4 GHz.

WiFi Enchufe Inteligente 16A 3680W Mini Smart Plug Funciona con Siri Amazon Alexa Echo, Google Home, Control remoto con temporizador, 4 paquetes € 46.99 in stock 1 new from €46.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Control remoto voz: Enchufe inteligente, descargue la aplicación Smart Life y controle sus luces y electrodomésticos desde su teléfono y su voz a través de Amazon Alexa o el Asistente de Google. Solo necesita Wi-Fi. No se requiere hub o suscripción.

Establecer el horario y los temporizadores: Con la aplicación Smart Life, puede programar una lámpara para que se encienda al atardecer o mantener su casa cómoda programando un ventilador para que se encienda antes de llegar.

Fácil de usar e instalar: Todo lo que necesita hacer es configurar su enchufe inteligente con red Wi-Fi, conectar y registrar los dispositivos. El enchufe inteligente es compatible con la red inalámbrica de 2.4GHz. (No es compatible con la red inalámbrica de 5 GHz). El enchufe inteligente es compatible con el sistema operativo Android e IOS. Puede usar un teléfono inteligente para conectar y controlar múltiples dispositivos.

Mini plug e potente: Mini Smart Plug presenta un nuovo design elegante e ti farà risparmiare spazio, Facile da usare e installare, richiede una connessione Wi-Fi protetta a 2,4 GHz, funziona con AC100-240 V, carico massimo di 16 A. Puoi anche creare un gruppo per tutti i tuoi dispositivi intelligenti e controllarli tutti con un solo comando.

Consejos Cálidos: Si encuentra algún problema o necesita más ayuda, infórmenos a través de Amazon directamente. Nos complace recibir sus sugerencias para nuestros productos.

WiFi Enchufe Inteligente Mini 16A 3680W, contrólalo desde cualquier lugar, no necesita HUB, compatible con Siri Alexa y Google Home, 4 paquetes € 43.99 in stock 2 new from €43.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Control remoto voz: Enchufe inteligente, descargue la aplicación Smart Life y controle sus luces y electrodomésticos desde su teléfono y su voz a través de Amazon Alexa o el Asistente de Google. Solo necesita Wi-Fi. No se requiere hub o suscripción.

Establecer el horario y los temporizadores: Con la aplicación Smart Life, puede programar una lámpara para que se encienda al atardecer o mantener su casa cómoda programando un ventilador para que se encienda antes de llegar.

Fácil de usar e instalar: Todo lo que necesita hacer es configurar su enchufe inteligente con red Wi-Fi, conectar y registrar los dispositivos. El enchufe inteligente es compatible con la red inalámbrica de 2.4GHz. (No es compatible con la red inalámbrica de 5 GHz). El enchufe inteligente es compatible con el sistema operativo Android e IOS. Puede usar un teléfono inteligente para conectar y controlar múltiples dispositivos.

Mini plug e potente: Mini Smart Plug presenta un nuovo design elegante e ti farà risparmiare spazio, Facile da usare e installare, richiede una connessione Wi-Fi protetta a 2,4 GHz, funziona con AC100-240 V, carico massimo di 16 A. Puoi anche creare un gruppo per tutti i tuoi dispositivi intelligenti e controllarli tutti con un solo comando.

Consejos Cálidos: Si encuentra algún problema o necesita más ayuda, infórmenos a través de Amazon directamente. Nos complace recibir sus sugerencias para nuestros productos. READ Los 30 mejores Funda Huawei Mediapad M5 capaces: la mejor revisión sobre Funda Huawei Mediapad M5

Nexus - Altavoz Inteligente Google Home Mini Coral - Altavoces - Los Mejores Precios € 40.94 in stock 5 new from €40.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 0842776105400 Color Coral

Baaletc Soporte de Pared Outlet para Google Home Mini/Nest Mini (2nd Gen) Asistente de Altavoz, Altavoz Inteligente, Manejo de Cable Incorporado € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: Este soporte de pared está disñado para Google Home Mini/Nest Mini (2nd Gen) Speaker, mantiene el dispositivo seguro que se puede instalar en cualquier lugar donde haya un enchufe, como dormitorio, baño, cocina y oficina, etc.

Enchufe de carga ajustable: el enchufe de carga se puede ajustar en posiciones horizontal y vertical, y mantenerlo en el lugar correcto para que pueda disfrutar de una mejor experiencia.

Protección completa: pegamento suave instalado en el área de contacto del enchufe de carga para no dañar el producto; Ven con hebilla para proteger el Google Home Mini de caídas accidentales.

Gestión de cables: gestión de cables incorporada para organizar el cable perfectamente y evitar el enrollado y el anudado, de forma que se pueda ahorrar espacio.

Fácil de usar: este soporte de pared es muy cómodo de usar sin necesidad de herramientas; El tama?o compacto es ideal para viajar o para un viaje de negocios, es un accesorio esencial que debe tener.

Soporte de pared para Google Home Mini,LANMU Socket Mount Stand para Google Home Mini Speaker (Blanco) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporte de pared para Google Home Mini: compatible con el altavoz Google Home Mini (el dispositivo no está incluido). Un accesorio imprescindible para colgar tu altavoz Google Home Mini en la pared

Fácil de instalar: no requiere taladros ni tornillos, el altavoz Google Home Mini se puede montar fácilmente en la cocina, dormitorio, salón y en cualquier lugar

Cableado de gestión de cable: organizador de cables personalizado que permite el almacenamiento fácil del exceso de cable, proporcionando un aspecto más limpio. Protege tu altavoz de posibles daños

Mejor rendimiento de sonido: mantiene el altavoz vertical en la pared y no hay efecto al reproducir música. Solo escucharás el sonido estereoscópico

El paquete incluye 1 soporte de senderismo para Google Home Mini. Si todavía tiene alguna pregunta, estamos a su disposición.

Echo Dot (3.ª generación) - Altavoz inteligente con Alexa, tela de color antracita € 49.99

€ 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Te presentamos el Echo Dot: nuestro altavoz inteligente más popular. Viene con un diseño con acabado en tela que se ajusta perfectamente a cualquier espacio pequeño.

Controla la música con la voz: reproduce en streaming canciones en Amazon Music, Spotify, TuneIn y otros servicios.

Un sonido más intenso y de mayor calidad: vincula un segundo Echo Dot (3.ª generación) para obtener un sonido estéreo más profundo. Si tienes dispositivos Echo compatibles repartidos en varias habitaciones, podrás llenar de música toda tu casa.

Lista para ayudarte: pídele a Alexa que reproduzca música, responda a preguntas, narre las noticias, consulte la previsión del tiempo, configure alarmas, controle dispositivos de Hogar digital compatibles y mucho más.

Conecta con los que te importan: llama o envía mensajes a cualquiera que tenga un dispositivo Echo, la app Alexa o Skype sin mover un dedo. Usa Drop In para conectar con otras habitaciones de tu hogar en las que tengas un dispositivo Echo compatible.

Gelink Soporte Google Home Mini/Nest Mini (2nd Gen) Accesorios de Soporte de Escritorio de Montaje Estuche (Blanco) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Google Home Mini Pedestal: Simple, portable and infinitely convenient, the Gelink pedestal for google home mini makes it easy to vertically dock and re-dock your mini on desks, countertops, tables, nightstands - any smooth, flat surface.

Suitable Viewing Angle: When put google home mini on this stand, you will have a 105°tilt viewing angle to see the mini's lights better as well as having it hearing you better and sounding better.

Anti-Slippery: The table stand can provide your mini decent protection, also anti-skid on a 40 degree slippery slope (without devices loaded).

Smart Lifestyle: Jazz up a desktop with this lightweight mini stand! You can bring it for travel. The minimalist stand also can be a great gift for your friends and beloved. It can be a perfect decorations for bedroom, desk, office and table etc.

What You Get: 1 x Google Home Mini pedestal Stand, Gelink’s 18-month limited warranty. If your pedestal has any quality issues, please contact our customer service immediately. We will definately help you solve it.

AhaStyle ABS - Soporte de Pared para Google Home Mini Voice Assistants, gestión integrada de Cables € 14.64 in stock 1 new from €14.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño Thhoughtful especialmente desarrollado para Google Home Mini, compacto pero robusto, sin ruidos.

Fácil instalación: puedes montar el soporte con los s de anclaje suministrados e instalar también con una alfombrilla adhesiva (no incluida).

MANTENIMIENTO DE CABLE: permite enrollar el exceso de cable en el soporte para ahorrar espacio y conseguir un aspecto mucho más limpio.

Amplia aplicación: el soporte de pared mini de google Home se puede utilizar en el dormitorio, el baño, la cocina, la oficina y el garaje, etc.

Desconexión de adhesión. Ten en cuenta que este soporte solo funciona con Google Home Mini. Google Home Mini no incluido.

Soporte para Montaje en Pared Socket Soporte para G oo gle Home Mini Asistentes de Voz Caja de Soporte Compacto Enchufe en la Cocina Baño Dormitorio, Oculta el Cable de G oo gle Home Mini € 4.28 in stock 1 new from €4.28

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Soporte de pared para altavoz] - diseñado para G oo gle Home Mini (sin incluir dispositivos) y diseñado con cables y enchufes completamente ocultos.

[Administración del cable de alimentación] - envuelva el cable de alimentación alrededor del rodillo y escóndelo completamente detrás del soporte. Ayuda a ahorrar espacio en el mostrador y mantiene todo ordenado.

[Ubicación aplicable] - Bien diseñado para garantizar la seguridad del equipo. Siempre que haya una toma de corriente, se puede instalar en el dormitorio, el baño, la cocina y la oficina. ¡El accesorio esencial G oo gle Home Mini que necesitas!

[Fácil de instalar] - no necesita un destornillador o una herramienta, puede instalarlo fácilmente en unos minutos mientras mantiene la pared limpia y hermosa.

[Mejor movilidad, visibilidad y sonido] - el diseño compacto permite un fácil movimiento de una habitación a otra. Coloque los altavoces verticalmente en la pared para una buena experiencia auditiva.

Cozycase Soporte para Google Nest Mini, Google Home Mini, gestión de Cables incorporada sin Tornillos (Blanco + Gris) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporte de Cozycase: especialmente diseñado para Google Home Mini y Nest Mini. (El dispositivo y el enchufe no están incluidos).

Fantástica gestión de cables: elimine los cables feos y desordenados y libere espacio, puede usarlo en cualquier lugar del baño, dormitorio, cocina, garaje, etc.

Seguro y estable: el adaptador de corriente sostendría su altavoz en el enchufe contra la pared, lo que asegurará que sus altavoces estén asegurados en la pared y protegidos contra caídas y daños.

Fácil de instalar: la instalación simple le permite completar en minutos. No se necesita perforación.

Mejor rendimiento de sonido: mantiene su Google Home Mini y Nest Mini en la pared verticalmente, ayuda al sistema a recibir y transferir horizontalmente sonido realista, asegúrese de que su conversación sea fluida y precisa.

SPORTLINK Soporte de Pared para Google Nest Mini (2.ª generación), Wall Mount Compatible with Google Home Mini (1st Generation), Manejo de Cable Incorporado (Blanco) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: Este soporte de pared está disñado para Google Nest Mini 2nd Generation o Google Home Mini, mantiene el dispositivo seguro que se puede instalar en cualquier lugar donde haya un enchufe, como dormitorio, baño, cocina y oficina, etc.

Enchufe de carga ajustable: el enchufe de carga se puede ajustar en posiciones horizontal y vertical, y mantenerlo en el lugar correcto para que pueda disfrutar de una mejor experiencia.

Sin pérdida de voz y sonido: no hay micrófonos y altavoces bloqueados.

Gestión de cables: gestión de cables incorporada para organizar el cable perfectamente y evitar el enrollado y el anudado, de forma que se pueda ahorrar espacio.

Fácil de usar: este soporte de pared es muy cómodo de usar sin necesidad de herramientas; El tama?o compacto es ideal para viajar o para un viaje de negocios, es un accesorio esencial que debe tener.

TP-Link Tapo P100 - Mini Enchufe Inteligente Wi-Fi, ideal para programar el encendido/apagado y ahorrar energía, no necesita HUB, compatible con Alexa y Google Home € 9.90

€ 8.99 in stock 20 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Control remoto: enciende y apaga instantáneamente los dispositivos conectados donde sea que estés a través de la aplicación tapo

Programación: preestablezca una programación para administrar dispositivos automáticamente

Temporizador: crea listas de temporizadores de cuenta regresiva para los dispositivos electrónicos conectados

Control de voz: administre su socket inteligente con comandos de voz a través de alexa o el asistente de google

Modo ausente: enciende y apaga automáticamente los dispositivos en diferentes momentos para dar la apariencia de que alguien está en casa

sciuU Soporte de Pared Universal, Estante Mural, para Google Home Mini, Google WiFi, Sonos, Altavoz Inteligente, Cable Organizador Integrado, Cámara, Instalación con Adhesivo 3M o Tornillos, Negro € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOLUCIÓN DE AHORRO DE ESPACIO - Soporte universal, perfecto para oogle Wifi, Google Home, Google Home Mini, Sonos Play 1, Altoparlanti Bluetooth, Smartphone, Videocamere di sicurezza, Bose SoundLink etc.. Almacenamiento de cable integrado, el cable se puede enrollar fácilmente.

MULTIFUNCIONAL - Estante de pared multifunción. También es ideal para usar en el baño, la cocina, la sala de estar o el dormitorio, etc. Úselo como estación de carga electrónica, para colocar un cepillo de dientes, una rasuradora eléctrica o móntelo junto a la cama para sostener teléfonos, relojes, lámparas, etc.

INSTALACIÓN con ADHESIVO - Con cinta adhesiva de doble cara de 3M y se puede instalar en casi todas las superficies verticales. No se necesitan tornillos, no hay daños en la pared. Límite de peso máximo: 1 kg.

INSTALACIÓN con TORNILLO: también se puede instalar con tornillos (incluidos), más fuertes y más estables.

EL PAQUETE INCLUYE - 1 * Soporte de pared, 1 * 3M VHB cinta de doble cara, 3 * Tornillos. El producto tiene una garantía de un año con reemplazo inmediato, para cualquier problema contáctenos.

Smart Home hub braodlink RM4C Mini WiFi IR Control Remoto Universal Automatización del hogar Inteligente con sincronización de Control de Voz Compatible con Alexa y Google Home € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Control de aplicaciones: puede controlar sus electrodomésticos con su teléfono inteligente en cualquier lugar y en cualquier momento.

Control remoto universal por infrarrojos: con una distancia lineal de 8 a 15 metros de ancho, cobertura y una gran capacidad de lanzamiento, puede controlar todos los dispositivos de infrarrojos desde un teléfono inteligente. Admite el aprendizaje autónomo y controla más dispositivos.

Convenient Your Life: puede verificar el estado de sus electrodomésticos en tiempo real a través de su teléfono inteligente, por ejemplo, si no está en casa, puede encender / apagar su aire acondicionado.

Control por voz: trabaje con Alexa y Google Home, puede controlar por voz sus dispositivos con un comando de voz.

Ampliamente compatible: admite más de 50.000 dispositivos controlados por infrarrojos como TV, decodificador, aire acondicionado, ventilador, cortina, etc. READ Los 30 mejores Conchas De Mar Decoracion capaces: la mejor revisión sobre Conchas De Mar Decoracion

BroadLink RM4 Mini S Hub de Control Remoto IR Universal con Cable USB de Monitor de Temperatura y Humedad, Funciona con Alexa, Google Home, IFTTT € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de cables de sensor y RM4 mini: este juego viene con el accesorio de sensor RM4 mini y HTS2 que integra las funciones del sensor de temperatura y humedad y el cable de alimentación. Conecte el cable del sensor entre el RM4 mini y el adaptador USB como un cable USB ordinario, en el panel de control del RM4 mini en la aplicación BroadLink, mostrará la temperatura y la humedad de la habitación donde se encuentra el sensor.

Control remoto universal de alta compatibilidad: el mini control remoto RM4 admite más de 50,000 dispositivos controlados por infrarrojos, como TV, aire acondicionado, ventilador de infrarrojos, amplificador, barra de sonido, STB, etc.Opción para crear un panel de control definido por el usuario de su dispositivo controlado por infrarrojos y aprender si no hay datos disponibles en la nube que coincidan con. Nota: RM4 mini solo admite Wi-Fi de 2,4 GHz (NO 5 GHz) para configurar en la aplicación.

Control por voz e IFTTT: funciona con Alexa, Google Assistant e IFTTT (habilidad / servicio “BroadLink”). Simplemente configure con Amazon Echo o Google Nest para controlar por voz sus dispositivos de infrarrojos, encender / apagar los dispositivos, cambiar el canal del televisor y ajustar la temperatura del aire acondicionado. IFTTT puede agregar más configuraciones de automatización del hogar. El control por voz de Siri también está disponible en iPhone.

Multifunción: cree múltiples temporizadores, escenas y rutinas según necesite para controlar los electrodomésticos controlados por infrarrojos de su hogar, como programar una hora para encender su televisor en un canal específico para ver su juego o programa de televisión favorito. Las familias pueden compartir el control remoto entre sí a través de la función de invitación y participación en la aplicación.

SOPORTE TÉCNICO: Garantía de un año, soporte técnico 24/7. Encuentre nuestra línea directa global en el manual del producto. Puede consultar la página PartnerShip en el sitio web oficial de BroadLink para ver todas las marcas admitidas en la biblioteca de códigos de infrarrojos. Ahora puede obtener asistencia al cliente y proporcionar comentarios directamente a través de BroadLink Community en la aplicación.

Cozycase Soporte para Google Home Mini, Nest Mini - Soporte de Escritorio para Montaje en Soporte, Mejora la Visibilidad y Apariencia del Sonido, Estuche de Seguridad Compacto en cocinas (Negro) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporte de altavoz Wigoo: especialmente diseñado para Google Home Mini. * El dispositivo, el cable y el cargador no están incluidos *

Diseño portátil: el soporte levanta su Google Home Mini un poco del suelo para protegerlo de derrames en el baño o la cocina. Los discos de goma en la parte inferior evitan que se deslicen.

Mejor rendimiento del micrófono: al colocar su Google Home Mini en posición vertical, su google mini es mucho más sensible a su solicitud.

Ocupa un espacio mínimo: saca su Google Home Mini del escritorio, libera espacio, hace que su escritorio sea bonito. Puedes mover tu Google Home Mini a cualquier lugar en el baño, dormitorio, cocina, etc.

Fabricado de forma sólida y fácil de instalar: la calidad de construcción es sólida con un proceso de instalación muy sencillo que, literalmente, le llevará menos de 1 minuto.

Broadlink RM Mini3 Smart WiFi IR Control Remoto Universal Smart Home Hub, Todo en uno Control infrarojo para Todos Tus Dispositivos – Negro € 29.99

€ 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Convierte los electrodomésticos tradicionales en dispositivos inteligentes - RM Mini3 WiFi Smart Home Hub, convierte tu teléfono inteligente en un mando a distancia universal e integra el control del entretenimiento en el hogar y los dispositivos de automatización del hogar en una aplicación ICH gratuita y fácil de usar

Control IR - Señal IR estable y confiable, integra todos tus dispositivos controlados por IR (38kHz) en una aplicación móvil. En consideración de las funciones IR, por favor, evita poner obstáculos entre el dispositivo RM Mini3 y los dispositivos. No funciona con Bluetooth.Puede consultar la página PartnerShip en el sitio web oficial de BroadLink para ver todas las marcas admitidas en la biblioteca de códigos de infrarrojos.

Control remoto desde cualquier lugar y en cualquier momento - Crea actividades personalizadas para controlar, de forma remota, tu equipo de entretenimiento solo usando tu teléfono inteligente. Puedes hacerlo desde cualquier lugar con la en "BroadLink" App con iOS, o algunos los dispositivos Android, en lugar de todos tus controles remotos. Modo hogar/fuera de casa, modo de sueño/despierto, interruptores inteligentes con múltiples dispositivos

Última versión - Última versión de BroadLink RM Mini3, descarga la aplicación “BroadLink” para teléfonos inteligentes o tabletas iOS o Android. Simplemente desliza y toca para controlar tus dispositivos(El RM Mini3 solo admite Wi-Fi de 2,4 GHz. El nombre o la contraseña de Wi-Fi no deben contener caracteres que no sean ASCII y la longitud no debe ser superior a 32 caracteres).

Garantía de calidad al 100% - un año de garantía

Cable Matters Adaptador Micro USB a Ethernet, Adaptador Red a Micro USB, Convertidor RJ45 Ethernet a Micro USB hasta 480Mbps para Fire TV Stick (2da Gen), Chromecast, Google Home Mini, etc. € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El adaptador USB a Fire Stick conecta un dispositivo de transmisión de video como Fire TV (3ra generación), Fire Stick 4K (2da generación), Google Chromecast, Chromecast Ultra, Chromecast Audio o Raspberry Pi Zero a un cargador de pared USB y un puerto Ethernet en un enrutador

La ALIMENTACIÓN USB de 3 PIES del adaptador Ethernet para Amazon Fire Stick puede conectarse a un cargador de pared USB en una ubicación conveniente; Conecta este adaptador Ethernet Amazon Fire Stick en lugar de un cable corto de alimentación de USB a CA

SOLUCIÓN DE RED CON CABLE para conexiones inalámbricas no fidedignas; El adaptador Ethernet Fire Stick 4K elimina el búfer de vídeo causado por una señal inalámbrica débil; Conecta este adaptador Ethernet Micro USB con cable directamente a su enrutador; El adaptador Ethernet de Chromecast admite una velocidad de transmisión de datos de hasta 480Mbps con compatibilidad con versiones anteriores (casi 5 veces que la velocidad Fast Ethernet)

PLUG & PLAY sin drivers que descargan para agregar una conexión por cable con un adaptador Ethernet Fire TV

ALTAVOZ INTELIGENTE COMPATIBLE como un adaptador Mini Ethernet de Google Home; Alimente su Home Mini con un cargador de pared USB para colocarlo en un lugar conveniente fuera de la vista

SwitchBot Hygrometer Hygrometer Indoor - Sensor de humedad de la temperatura, Add Hub Plus / Mini compatible con Alexa, Google Home, HomePod, IFTTT € 19.00

€ 14.25 in stock 1 new from €14.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Precisión – Con un sensor de movimiento integrado, SwitchBot Meter monitors el ambiente reliably cada 4 segundos. La pantalla LED clara y de alta resolución de tu termómetro e higrometer en una pantalla los grandes digits y el volumen de la batería, por lo que es fácil de reproducir.

Registro de datos: SwitchBot Meter keeps data of the recient 36 days. With SwitchBot Hub Mini (only support 2.4GHz WiFi), unlimited data could be saved on the switchBot cloud. You could clear all the data or export them in a .csv file in SwitchBot app.

Alerta de aplicación: si falls out of the range you set in SwitchBot App, you'll receive a notification instantly when you are Bluetooth distance (120 m, unobstructed); with the SwitchBot Hub Mini (sold separely), SwitchBot Meter can be connected to WIFI, and you'll receive a Notificación desde Anyyyo. where, aware of the changes in your cellar, basement, etc. via your phone.

Integration - With SwitchBot Hub Mini (sold separely), the Meter works with Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, IFTTT and other SwitchBot products for home automation. Para example, puedes seleccionar una escena en SwitchBot App para turn tu humidificador cuando la humedad es de 45 % RH y CA cuando la temperatura es superior a 25 ℃/77 ℉.

Fácil instalación: add it to switchBot apps in seconds, and tear off the screen protector, your meter is ready to go. Con la parte trasera magnética, la placa de metal 3M y el soporte, puedes colocar una superficie magnética o una superficie plana. ℃/℉ can be easily switched from SwitchBot Meter itself. En la aplicación Switchbot también puedes calibrar la temperatura reading. Las pilas incluidas tienen una vida útil de 1 año.

TP-Link Tapo P100 4-pack - WiFi Enchufe Inteligente Mini tamaño para Controlar su Dispositivo Desde Cualquier Lugar, sin Necesidad de Concentrador, Funciona con Amazon Alexa y Google Home € 44.99

€ 33.99 in stock 3 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Control remoto: enciende y apaga instantáneamente los dispositivos conectados donde sea que estés a través de la aplicación tapo

Programación: preestablezca una programación para administrar dispositivos automáticamente

Temporizador: crea listas de temporizadores de cuenta regresiva para los dispositivos electrónicos conectados

Control de voz: administre su socket inteligente con comandos de voz a través de alexa o el asistente de google

Modo ausente: enciende y apaga automáticamente los dispositivos en diferentes momentos para dar la apariencia de que alguien está en casa

Cozycase Soporte para Home Mini & Nest Mini, sin Cables o Tornillos distorsionados, Space Saver Hanger Plug en el baño y la Cocina del Dormitorio - (Blanco+Gris) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: el soporte de pared compatible con Google Home Mini, Nest Mini Voice Assistants. Nota: Los altavoces y cargadores no están incluidos.

Comodidad y administración perfecta de los cables: mueva su dispositivo a lugares más convenientes como un soporte de pared o soporte de soporte y brinde a su toma de corriente una apariencia mucho más limpia y ordenada.

El montaje de pared se instala rápidamente y funciona con puntos de venta. ¡No es necesario perforar en sus paredes! Ideal para baños, cocinas, garajes y TODAS las otras habitaciones.

Sin orificios y tornillos de perforación: muy fácil de instalar y bloquear el Spearker con un clip seguro perfectamente

Sin pérdida de voz y sonido: no hay micrófonos y altavoces bloqueados.

Interruptor Wifi 2 Gang, Etersky Módulo Interruptor Inteligente, Mini Interruptor Alexa 2 Vías, Interruptor Inalámbrico Conmutador Control Remoto, Compatible con Alexa y Google Home (2 Packs) € 28.99 in stock 2 new from €28.99

1 used from €27.56

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☘️【DIY Smart Home】Con el interruptor WiFi Etersky puedes convertir tu interruptor / enchufe tradicional en un interruptor inteligente/enchufe. Haz realidad la vida familiar automática y disfruta de una vida inteligente.

☘️【3 modos de uso】*1/2 vías o conmutación (configura los dos interruptores tradicionales de cortina). Tres métodos de instalación para satisfacer las necesidades de tu familia. Gracias a su diseño mini, puedes utilizar el interruptor como empotrado (4,5 x 4,8 x 1,8 cm). Necesita cable NEUTRO

☘️【Control por voz】El interruptor inteligente puede trabajar con Alexa, Google Assistant para gestionar tus interruptores de luz/persianas, etc. dispositivos a través del control de voz. Alexa, interruptor de encendido, Alexa, interruptor apagado. Es simple y cómodo, te ofrece una vida cómoda y relajada.

☘️【App Control】 Con la aplicación "Smart Life" puedes encender y apagar los dispositivos. Deja que tu teléfono se convierta en un cómodo mando a distancia y controle la vida inteligente en cualquier lugar. Solo 2.4G WiFi

☘️【Función de temporizador】La función de temporizador te facilita la vida. Formule un plan de temporizador específico en la aplicación según sus necesidades. A través del interruptor inteligente, los aparatos eléctricos funcionan según el horario. READ Sun Yang descalificado por dopaje: la corte levantó una prohibición de 8 años sobre el título de campeón olímpico debido al racismo juez CAS - Sport

Enchufe Inteligente, 16A 3680W Enchufe WiFi Con Monitor de Energía, Compatible con Alexa & Google Home, Enchufe con Control Remoto y Función de Temporizado, Tomas de corriente alterna 4 Packs € 59.99

€ 43.99 in stock 3 new from €43.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Control remoto - Use la aplicación Smart Life para controlar su hogar desde cualquier lugar con una tableta o teléfono inteligente, y puede controlar tantos enchufes inteligentes como necesite.

Control de voz - los enchufes inteligentes son compatibles con Alexa y Google Home. Después de una activación exitosa, puede comenzar una nueva búsqueda de dispositivo usando la aplicación o, alternativamente, usando un comando de voz.

Control energético - El módulo inteligente proporciona informes en tiempo real sobre la cantidad de energía que consumen sus dispositivos. Utilice el enchufe inteligente para controlar cuánto le está consumiendo cualquier electrodoméstico, o cuánta energía consume una habitación en particular.

Establecer el horario y los temporizadores - Con la aplicación Smart Life, puede programar una lámpara para que se encienda al atardecer o mantener su casa cómoda programando un ventilador para que se encienda antes de llegar.

Fácil de usar e instalar - Todo lo que necesita hacer es configurar su enchufe inteligente con red Wi-Fi, conectar y registrar los dispositivos. El enchufe inteligente es compatible con la red inalámbrica de 2.4GHz. (No es compatible con la red inalámbrica de 5 GHz). El enchufe inteligente es compatible con el sistema operativo Android e IOS. Puede usar un teléfono inteligente para conectar y controlar múltiples dispositivos.

Sonoff MINI R2 Interruptor Inteligente Inalámbrico WiFi para Casa Inteligente,Interruptor de Pared Neutral-Interruptor de Relé Wifi Funciona con Alexa, Google Home Assistant para Control de Voz. € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 Control Remoto Mediante Aplicación 】 La aplicación eWeLink APP permite controlar todos los dispositivos SONOFF desde cualquier lugar con un solo toque en un smartphone iOS o Android, sin límite de distancia. También es posible realizar un seguimiento del estado de los dispositivos en tiempo real en todo momento

【Compatible con un interruptor de luz convencional】Encienda la luz sin abrir la aplicación al ir al baño por la noche; basta con pulsar el interruptor conectado.

【 Escena Inteligente 】 Cree escenas inteligentes para que un dispositivo SONOFF pueda activar o desactivar otro, o agrupe varios dispositivos en un solo grupo y póngalos en marcha a la vez con un solo toque

【 Control por Voz con Manos Libres 】 SONOFF MINI El interruptor Wi-Fi es compatible con Amazon Alexa (Amazon Echo/Echo Dot/Amazon Tap) y Google Home Assistant. Permite utilizar la voz para controlar aparatos domésticos y disfrutar de una experiencia con manos libres

【 NOTA 】 1. Corte la corriente antes de instalar el dispositivo. 2. El router debe ser 2,4 GHz (Wi-Fi 5,0 GHz no es compatible), pero no hay limitaciones sobre la red del smartphone (se aceptan las redes 2G/3G/4G/Wi-Fi).

Interruptor WiFi 2 Vías, Maxcio Conmutador de Luz WiFi Control de App y Voz, Mini Enchufe Inteligente WiFi con Temporizador Compatible con Alexa y Google Home, Se Necesita Neutro € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Interruptor de Control Dual 1 Gang]: Maxcio conmutador wifi, adecuado para interruptores de control dual ordinarios: un interruptor está instalado en la puerta del dormitorio y el otro interruptor está instalado al lado de la cama. Simplemente use el mini cumutador de luz para conectarse a uno de los interruptores y ser más inteligente

[Control de APP]: Compatible con la aplicación "Maxcio"/"Smart Life" o "Tuya Smart" y agregue el interruptor wifi a la aplicación móvil. Esto le permite encender o apagar la iluminación del hogar desde su teléfono inteligente o tableta en cualquier momento y en cualquier lugar. Nunca se preocupe por olvidar apagar los electrodomésticos

[Alexa y Google Home]: Este nchufe inteligente wifi es compatible con Amazon Alexa (Echo / Dot / Tap) y el Asistente de Google. Simplemente conéctese para habilitar las habilidades de Smartlife en la aplicación Alexa, y luego todas sus luces podrán escuchar los comandos de voz

[Pequeño e Inteligente]: Tamaño pequeño, no ocupa espacio, se puede colocar fácilmente en una caja en la pared, la carga máxima es 16A, 3680W, (la carga máxima de la bombilla es 300W). Use Maxcio Smart Switch para convertir fácilmente lámparas y electrodomésticos comunes en productos inteligentes (39 * 39 * 15 mm)

[Función de Temporizador]: Agregue rutinas de temporización o personalizadas en Smart Life y configure el interruptor de luz wifi para que se encienda o apague a una hora fija. Maxcio ofrece a los clientes un servicio de garantía de 2 años. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros a través del correo electrónico en la caja o el manual

PlusAcc Soporte Montaje en Pared para Nest Mini / Google Home Mini, Sin Cables o Tornillos Desordenados, Colgador Ahorro Espacio Enchufe en Cocina Baño y Dormitorio. (Negro) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ARTÍCULO DE NUEVA GENERACIÓN: ¡Más ligero! ¡Más barato! Más fuerte ! Soporte de pared para altavoz compatible con Google Home Mini y Google Nest Mini de 2.a generación (el dispositivo no está incluido)

DISEÑO HUMANIZADO: Los materiales ABS aseguran que el soporte de montaje en pared sea fuerte y elástico. Instale sin rayar la superficie de la tela. El asiento trasero especialmente diseñado asegura que su asistente de voz nunca salte y se caiga accidentalmente.

DISPOSICIÓN PERFECTA DEL CABLE: Dígale adiós al cable largo y feo detrás de Google Mini, libera espacio en el mostrador y proporciona una apariencia mucho más limpia, diseño estéticamente agradable que permite que su Mini se convierta en una elegante decoración del hogar.

VISIBILIDAD CÓMODA: vea y hable con su asistente de voz desde cualquier lugar. te permite disfrutar de una mejor experiencia. como dormitorio, baño, cocina y oficina, etc.

100% SATISFACCIÓN: El equipo de servicio al cliente está siempre en línea para brindarle soporte de preventa y posventa, así como un servicio de consultoría sobre el uso e instalación del producto.

Google Home Mini Speaker Manual: How To Turn On Google Home Speaker: Use Google Home Mini As Bluetooth Speaker (English Edition) € 3.80 in stock 1 new from €3.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Release Date 2021-03-24T11:00:07.189-00:00 Language Inglés Number Of Pages 142 Publication Date 2021-03-24T11:00:07.189-00:00 Format eBook Kindle

Google Home Max Speaker Manual: How To Pair A Speaker With Google Home: How To Use Google Home Mini (English Edition) € 3.80 in stock 1 new from €3.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Release Date 2021-03-24T10:45:08.544-00:00 Language Inglés Number Of Pages 142 Publication Date 2021-03-24T10:45:08.544-00:00 Format eBook Kindle

Google Home Mini Quick Start Guide 2nd Edition (Japanese Edition) € 2.99 in stock 1 new from €2.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Release Date 2017-10-29T02:06:18.000Z Edition 2 Language Japonés Number Of Pages 108 Publication Date 2017-10-29T02:06:18.000Z Format eBook Kindle

