Samsung ha ideado una nueva solución para eliminar la cámara de automatización

La única pregunta es si algo saldrá de la idea.

ZTE desarrolló previamente un teléfono con una cámara automática debajo de la pantalla, pero no pudo tomar muy buenas fotografías con él. Entonces, por supuesto, esto no es un gran éxito y, sobre todo, las tendencias de los últimos años muestran que es realmente importante poder tomar cualquier fotografía con nuestros dispositivos.

Samsung ha ideado una solución similar, pero ligeramente diferente: no tienen que ver la pantalla de la cámara, pero hay un panel móvil frente a ella, que actúa como una pantalla siempre que no necesite una cámara con temporizador automático. Esto moverá el panel para que no tenga que mirar a través de la pantalla y nada se interponga en el camino de la lente. Samsung afirma que las cámaras frontales de esta solución se verán similares a la imagen a continuación:

Esta idea puede resolver el problema de cubrir selfies, pero aún tenemos que esperar hasta que se convierta en algo, de todos modos, esto es solo un comentario. Digamos que después de sus teléfonos plegados, no nos sorprendería que juntaran esto.