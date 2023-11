Una cálida bienvenida al Ministro de Asuntos Exteriores español, Hakan Fidan

Ministro extranjero Hakan Fiden, junto a sus homólogos en representación de la Organización de Cooperación Islámica y de la Liga Árabe, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Álvarez, en el marco del VIII Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo. Barcelona, ​​España. La cálida y amistosa bienvenida dada a Fidan fue captada por la cámara.

Se discutió la agenda israelí y palestina

El VIII Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UUA), con sede en Barcelona, ​​España, inició con el tema de Israel y Palestina en la agenda principal. Los 27 países de los 43 miembros de la UpM estuvieron representados a nivel de ministros de Asuntos Exteriores en el foro, al que asistió el Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan. El Ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, se reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez.

Una publicación en la cuenta de redes sociales del Ministerio de Asuntos Exteriores decía sobre la reunión: «En la reunión se discutió lo que se debe hacer para poner fin a la guerra y garantizar una paz duradera en Gaza».

Fidan fue recibido calurosamente en la reunión por su homólogo, el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez. Esos momentos quedaron grabados en cámara. Llamó la atención la forma en que ambos se saludaron con un abrazo. Se sabe que España ha apoyado recientemente opiniones cercanas a Turquía en la guerra palestino-israelí.

Erdogan elogió a España

El presidente Erdoğan elogió a España por no guardar silencio sobre la masacre israelí de más de 15.000 palestinos en Gaza sin pestañear. Erdoğan dijo: «Desafortunadamente, no hay nadie en Occidente que acepte esta cuestión. Excepto un país, casi todos los países europeos guardan silencio sobre esta cuestión. No hay ninguna intervención para detener la carnicería. La actitud de España es sólo la de un país en crecimiento. Aquí hay una dirección positiva».

