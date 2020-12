En 2015, la Juventus regaló a Fernando Lorende al Sevilla sin remordimientos, y fue gratis. Parecía que los españoles ya no representaban un puesto digno de un club con aspiraciones de ganar la Champions. Cinco años después, sin embargo, la anciana extrañaba al español. En esta ocasión, el de 35 años sustituirá a Álvaro Morata.

Desde que dejó a Joe, Laurent ha jugado para Sevilla, Swansea, Tottenham y Napoli, pero ha marcado más de cuatro goles en solo una temporada. A los 16/17, marcó 15 goles en la Premier League para la selección galesa, y dos años después llegó a la final de la LM con Kokutami. Lleva año y medio jugando en el Napoli, pero ha marcado en apenas 25 partidos, en los que ha marcado cuatro goles. En la temporada actual, jugó solo 19 minutos. Fabio Paratici, director deportivo del zoológico “Tudosport”, dice que cuenta su experiencia.

Actualmente, la Juventus, al menos en teoría, tiene un trío de goleadores: Cristiano Ronaldo, Álvaro Morata y Paulo Diabala. El asturiano hará reserva y, si es necesario, sustituirá a uno de los tres, principalmente un español.

Juventus Maa Proyecto Dos Proyecto c

El Napoli no debería tener problemas para deshacerse de los españoles. Sin embargo, si Laurent no está familiarizado con Zoe, Simone Zaza podría regresar al Old Lady, ahora delantero del Torino, después de haber marcado ocho goles en 24 partidos para Zoe en el pasado. Otra alternativa es el delantero de Cocliari de 32 años Leonardo Pavoleti, que ha marcado un gol esta temporada.

También hay constantes rumores de que Arcadius Milic, que se marcha del Nápoles, podría ser sustituido, y su contrato con el club desde el suelo expira en verano. Diego Armando Maradona.