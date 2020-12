Un palo para la próxima generación vista a la vanguardia de la tecnología Healthtech Healthtech / SUM 2020 Optimización mundial-Tecnología optimizada para cambios rápidos

“Healthtech / SUM 2020” (Medopia Co., Ltd. *, patrocinado por Nihon Keizai Shimbun) se llevó a cabo durante dos días el 9 y 10 de diciembre. El tema principal es “Optimización de la tecnología global optimizada para un cambio rápido”. Con el rápido avance de la digitalización, esta conferencia tiene como objetivo promover el crecimiento de la industria de tecnología de la salud de Japón y crear nuevas innovaciones, y mostrar las últimas tecnologías y precedentes en la salud.

Sr. Taro Kunitomi, estudiante de tercer año de la Escuela de Medicina de la Universidad de Juntendo, Sr. Tsubasa Tanabe, estudiante de tercer año de la Facultad de Medicina de la Universidad de Osaka, Sr. Takayoshi Okubo, estudiante estudiante de primer año de la Facultad de Medicina de la Universidad de Keio, parte del proyecto inochiWAKAZO. Cuatro personas, Yuki Orita, participaron e informaron sobre el plan de la sesión que dejó una fuerte impresión en el evento de dos días y reflexionó sobre los temas que se requieren de los estudiantes de medicina. (Frase: Takayoshi Okubo, primer año, tercera clase de ciencias, Universidad de Tokio)

De izquierda a derecha, Sr. Orita, Sr. Okubo, Sr. Tanabe y Sr. Kunitomi quienes participaron esta vez

◇ Estilo de vida “nuevo” en la era del teletrabajo

En primer lugar, durante la sesión “Nuevo estilo de vida en la era del teletrabajo”, se presentaron soluciones relacionadas con el teletrabajo, cuya demanda ha aumentado durante el actual desastre de la corona. Uno de ellos es “Pocket Therapist” desarrollado por Backtech Co., Ltd. (director en representación de Naoto Fukutani). Esta aplicación, basada en el concepto de “cerca unos de otros”, mide la salud de los empleados y ayuda a los instructores a actuar contra la rigidez de hombros y el dolor lumbar. Está comprobado que mejorará las enfermedades mentales y la productividad a través del teletrabajo, y la demanda empresarial está creciendo. Es un producto que hace un uso completo de las tecnologías de comunicación modernas, desde la conexión con los instructores hasta el monitoreo diario.

Luego Aten Lab Co., Ltd. (CEO Takeshi Nagasaka) presentó la aplicación de apoyo entre pares digitales “Minchare”. Esta es una aplicación que tiene como objetivo prevenir Mikabozu. Se juntan cinco personas, y todas se animan con discusiones, etc., y fomentan el cambio de comportamiento haciéndolas divertidas y habituales. Me sorprendió recientemente que la transformación del comportamiento basada en el juego sea un tratamiento eficaz.

“CureApp”, una aplicación de tratamiento de CureApp Co., Ltd. (CEO y Dr. Kota Satake), se presentó durante la sesión “Cambiando el concepto de ‘descubrimiento de fármacos’”. Digital Therapeutics es una terapia digital que integra dispositivos digitales e IoT en la terapia, y está ganando atención como un nuevo método de terapia. En 2013, el Sr. Satake quedó impresionado con el periódico que leyó mientras estudiaba en los Estados Unidos y comenzó su propio negocio. Estamos trabajando en el desarrollo de aplicaciones de tratamiento para la adicción a la nicotina y la hipertensión arterial. Me hizo darme cuenta de que es importante comenzar con lo que nadie ha hecho todavía para impulsar la innovación.

Se ha sugerido que los tres productos anteriores son efectivos según la evidencia. Además, en el teletrabajo, si bien las empresas deben respaldar la salud de sus empleados con datos, las empresas deben hacer un uso completo de los datos para evitar la obligación de previsibilidad y evitar resultados de seguridad. También fue impresionante que hubiera una situación de evasión actual.

◇ “Queridas startups: ¡cultiven semillas emprendedoras como esta!”

“Los chefs y los profesionales de la salud son artistas que expresan su propio mundo”.

Esa es una palabra pronunciada por el panelista Yo Ishimi (presidente y director ejecutivo de Medopia Co., Ltd.). Los profesionales de la salud también deben ser artistas para crear un nuevo valor. Explicó que hay una semilla de innovación en la visión y expresión libres de la nueva atención médica, no solo en los tratamientos existentes.

Además, Takaya Shinozuka (Presidente de Taste Local Co., Ltd.) habló sobre “La multitarea lenta enriquece la vida” y habló sobre el valor del envejecimiento lento en varias cosas.

Las empresas de capital de riesgo generalmente están obligadas a hacer ciclos más rápido y asumir riesgos. Sin embargo, vale la pena señalarlo. Fue una buena pista para que los estudiantes de medicina pensaran en la dirección futura del aprendizaje.

◇ El ganador del concurso Pitch es una alfombra de prevención de fracturas

La competencia de lanzamiento es un partido final entre ocho empresas que han ganado una competencia feroz, y todos los productos inscritos se crean con ideas flexibles que no están limitadas por los marcos existentes. El ganador fue Magic Shields Co., Ltd. (Fundador y CEO Akiji Shimomura), quien desarrolló el tapete “Koroyawa” que solo se ablanda cuando cae y evita que se caiga y se rompa por dentro.

Las fracturas provocadas por caídas en los ancianos se han convertido en un problema social. Los costos médicos y de enfermería debido a fracturas totalizaron 3 billones de yenes, lo que se ha duplicado en los últimos 10 años. Muchas personas mueren por fracturas de huesos, lo que las adormece y debilita su inmunidad. Shimomura tiene como objetivo reducir el número de fracturas por caídas en interiores a cero, estimado en un millón de personas, dentro de cinco años.

A diferencia de otros dispositivos de prevención de caídas, Koroyawa se ha centrado en el entorno circundante. Se estimó mucho que la idea original seguramente resolvería graves problemas sociales. Además, OUI Co., Ltd. (Director Representante Eisuke Shimizu), cuya visión es eliminar la ceguera en todo el mundo para 2025, y Medii Co., Ltd. (director representante), quien aborda el problema de la distribución desigual de los especialistas locales a partir de su propia experiencia con enfermedades refractarias. Se presentaron varias startups con entusiasmo y espíritu de desafío, como el Dr. Hiroki Yamada).

◇ Tareas para que los estudiantes de medicina reanuden la atención médica

Durante la conferencia, se enfatizó constantemente la palabra “bienestar”. Es un concepto positivo, no solo un estado de salud sin enfermedad ni debilidad. El sector sanitario estaba a punto de ser redefinido por los profesionales sanitarios a la vanguardia de la industria de la tecnología sanitaria.

Al participar esta vez y entrar en contacto con la atención médica de vanguardia, me di cuenta una vez más que la atención médica está a cargo no solo de profesionales médicos, sino también de varios innovadores. Al mismo tiempo, era muy consciente de que, para que los futuros profesionales de la salud consideremos una nueva atención médica, puede ser necesario repensar la definición sin estar atados por estereotipos. Superaremos una amplia variedad de problemas médicos con la tecnología. Ser testigo de su apasionada aparición fue una gran motivación para el futuro. (Fin)

* Medpia, el organizador, opera el sitio comunitario más grande para médicos en Japón, “MedPeer” con 120,000 usuarios registrados, así como apoyo clínico y profesional para médicos, apoyo de marketing y publicidad / investigación. para empresas y en general Una empresa que ofrece a sus clientes proyectos para promover la salud y apoyar la prevención.

28/12/2020 11:08)