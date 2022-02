Retiro, Australia y Champions League: dónde están ahora los conquistadores del Man Utd de Middlesbrough en 2015

El Middlesbrough se dirige a Old Trafford el viernes por la noche, donde espera repetir el heroísmo de sus predecesores de 2015.

Esa fue la última vez que Boro se enfrentó al Manchester United en una competencia de copa y vio al equipo del Campeonato de Aitor Karanka registrar una victoria por penales en la Copa de la Liga.

Ese equipo de Boro ganaría el ascenso a la Premier League más adelante en esa temporada, pero ¿qué pasó con los 18 jugadores que estaban en el equipo de Boro esa noche?

Algunos están retirados y otros siguen jugando. Echamos un vistazo a dónde están todos ahora antes del viaje de Boro el viernes.

Tomás Mejías

El español fue el héroe en la tanda de penaltis, ya que detuvo los lanzamientos desde el punto de Wayne Rooney y Ashley Young. Después de una segunda etapa en el Boro, se fue en enero de 2021 para mudarse al Ankaraspor de Turquía. Se mudó nuevamente en octubre y ahora juega en la Liga A australiana para Western Sydney Wanderers.

Vaya aquí para conocer las últimas noticias de Middlesbrough

Tomás Kalas

La victoria de Boro se produjo durante la segunda etapa de préstamo de Kalas en el Middlesbrough. Después de la promoción, se habló de que el defensor checo regresaría para un tercer período, pero nada se materializó y, en cambio, pasó dos temporadas en el Fulham antes de un último período de préstamo del Chelsea en el Bristol City. En el verano de 2019, los Robins pagaron una tarifa récord del club para firmarlo de forma permanente y ahora permanece con los rivales del Campeonato de Boro.

Jack Esteban

Stephens pasó la mitad de esa temporada cedido por el Southampton, pero la victoria del Manchester United fue una de las cinco apariciones que haría. Fue llamado y en su lugar cedido a Coventry por el resto de la campaña. Si bien no se estableció en Teesside, desde entonces ha regresado a St Mary’s y es miembro del primer equipo que hizo 22 apariciones la temporada pasada.

Daniel Ayala

Ayala, uno de los jugadores que dejó el club cuando expiró su contrato en 2020 antes del final de la temporada extendida, inicialmente tuvo problemas para encontrar un nuevo club. Eventualmente ficharía por el Blackburn donde permanece a día de hoy y por tanto es rival directo de Boro por el ascenso. Fue un suplente no utilizado durante la reciente derrota en Ewood Park.

Jorge amigo

Aún gozando de una alta estima en Boro, Friend se fue el mismo verano que Ayala, pero no había peligro de que alguna vez no viera esa última temporada y asegurara que Boro evitara el descenso. Se unió a Birmingham en un after gratis, reencontrándose con Aitor Karanka. Y aunque el español ya se fue, Friend sigue siendo parte de los planes de Lee Bowyer en St Andrew’s.

Ben Gibson

Después de dejar a Boro para mudarse con mucho dinero a Burnley, Gibson no tuvo las oportunidades que merecía su talento. Pasó la temporada pasada cedido en Norwich City ayudándolos a ascender de regreso a la Premier League antes de firmar en Carrow Road de forma permanente. Después de las luchas iniciales en la máxima categoría que llevaron al despido de Daniel Farke, las Canarias han mostrado algo de vida recientemente con Dean Smith, con Gibson como habitual en su equipo.

Grant Leadbitter

El skip hizo un emotivo regreso a Sunderland en enero de 2019 antes de retirarse al final de la temporada pasada. Puede que sea un Mackem, pero siempre será un favorito en Middlesbrough. Teniendo en cuenta su siguiente paso después de su carrera como jugador, incluida la obtención de sus insignias de entrenador, recientemente recibió una gran ovación en Riverside cuando regresó para despedirse como es debido antes de un partido en casa esta temporada.



(Imagen: AP)



Emilio Nsue

Boro vendió a Nsue a Birmimgham en enero de 2017. Sin embargo, solo se quedaría un año antes de mudarse a APOEL en Chipre. Sin embargo, se fue al final de su contrato en julio pasado y, a los 32 años, ha sido agente libre desde entonces.

Carlos de Peña

El delantero uruguayo jugó solo 11 partidos con el Boro antes de que se rescindiera su contrato en el verano de 2017. Después de regresar inicialmente a su país de origen, regresó a Europa en 2019 y se unió al Dynamo Kyiv de Ucrania. Desde entonces ha ganado el título de liga de la máxima categoría, dos copas de Ucrania y dos supercopas. También ha hecho 14 apariciones en la Liga de Campeones.

stewart downing

Después de que su segundo período en Boro llegara a su fin, Downing se reuniría con Tony Mowbray en Blackburn antes de terminar su carrera el verano pasado. Ahora hace apariciones regulares en los medios y es uno de los expertos habituales de EFL de Sky Sports.

Kike García

El español dejó Boro en enero de 2016 para unirse a Eibar en España, pero el registro tardío significó que pasó el resto de esa temporada sin poder jugar. Cuando finalmente se puso en marcha en el equipo de La Liga, fue un habitual allí durante las siguientes cinco temporadas. El jugador de 31 años fue noticia la temporada pasada cuando anotó un hat-trick contra el Deprtivo en la victoria por 3-0, también el primer hat-trick del club en la máxima categoría española. Sus 12 goles la temporada pasada no pudieron salvar al Eibar del descenso, pero le valieron una permanencia en la máxima categoría cuando fichó por Osasuna.

dimi konstantopoulos

Dimi todavía vive en Teesside. Después de dejar Boro, regresó a Hartlepool y también jugó fútbol local fuera de la liga. Ahora es entrenador de porteros en Hartlepool, trabajando con el ex entrenador del Boro, Graeme Lee.

fernando amorbieta

El central hizo 21 apariciones en dos períodos de préstamo de Fulham. Ahora con 36 años, recientemente estuvo en Argentina y en su país de origen, Venezuela. Aunque no está oficialmente retirado, ha estado sin club desde enero pasado.

Adán Clayton

Al igual que Friend, Clayton se mudó a Birmingham en 2020 para reunirse con Karanka. Pero no pudo obtener juegos regulares y fue liberado en noviembre. Durante la ventana de transferencia del mes pasado, firmó un contrato de dos años con el Doncaster Rovers de League One.

diego fabrini

El centrocampista italiano disputó 26 partidos con el Boro y marcó seis goles. Ahora con 31 años, el mes pasado se mudó al Alessandria de la Serie B en un acuerdo que incluye una opción de compra de Ascoli.

adam jackson

El defensor nacido en Darlington llegó al banquillo en Old Trafford, pero dejó el Boro en 2016 sin haber aparecido nunca en el primer equipo. Después de tres años en Barnsley, se unió a Hibernian durante una temporada y desde entonces ha estado en League One con Lincoln City.

david nugent

El único jugador del Boro que falló un penalti en Old Trafford (¡perdón, David!), Nugent ha sido agente libre desde el final de la temporada pasada. No está oficialmente retirado, pero a los 36 años podría tener dificultades para encontrar otro club.

bruno zuculini

El mediocampista estaba cedido por el Manchester City, pero jugó solo seis partidos en la primera mitad de la temporada antes de unirse al AEK Atenas. Ahora con 28 años, dejó Manchester en 2017 y actualmente está de regreso en Argentina jugando para River Plate.

Para obtener las últimas noticias de Boro directamente en su bandeja de entrada a medida que se rompe, vaya aquí para suscribirse a nuestro boletín informativo de fútbol gratuito.