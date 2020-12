F 1. Carlos Science quiere quedarse muchos años en Ferrari. “No tengo fecha de vencimiento”

Carlos Science será el piloto de Ferrari a partir de la temporada 2021. El español tiene un contrato de dos años con el equipo italiano, pero espera tener más tiempo al volante del auto rojo. “Quiero abrir un nuevo ciclo”, declaró Science.

Łukasz Kuczera

22 de diciembre de 2020, 19:40

Productos Revista / Ferrari / Imagen: Carlos Science



Los buenos resultados de Carlos Sains en los colores de McLaren fueron notados por los jefes de Ferrari, quienes decidieron reemplazar al español a principios de 2020, por lo que Sebastián ni siquiera ofreció un nuevo contrato por el corte. El piloto madrileño ha firmado contrato para las temporadas 2022-2023, pero cuenta con una estancia más larga en Maranello.

– Nuestro objetivo común es hacer de estos dos años un éxito. Vengo a Ferrari sin una fecha de vencimiento, pero la primera tarea es asegurarme de que los próximos dos años vayan en la dirección correcta. Quiero abrir una nueva serie, dijo “Mars”, de 26 años.

Carlos Science de Ferrari creará un dúo de pilotos con Charles Leckler. Ambos tendrán la tarea de sacarlos a ambos de la crisis después de terminar sextos en la temporada 2020 en la posición de constructores de F1 para Italia.

Mira el video: #dziejesiewsportu: Maria Sarapova en versión retro. Los fans van a estar encantados

El español, que ha estado creando un par de pilotos con Lando Norris, quien ha sido el comediante más divertido y consistente durante los últimos dos años, espera trabajar con Mónaco. “No es demasiado complicado ser más serio y callado que Lando, así que Charles es como yo a su manera. Pero espero que nos divirtamos juntos”, estimó Science.

Ferrari, durante la primera visita de Science a la fábrica de Maranello el pasado fin de semana, confirmó que ambos pilotos serán tratados por igual en la temporada 2021. – Sabía el contrato a firmar. Ferrari garantiza que ambos pilotos serán tratados de manera justa, por lo que no es necesario que Matia Pinoto insista en esto. Vengo a este equipo para que vuelvan a la cima. Quiero dejar atrás a mis competidores, incluido mi compañero de equipo – añadió el piloto español.

Mick Schumacher puede frustrar los planes de la ciencia. Se espera que el alemán pase las temporadas 2022-2023 en Haus, y luego, si los resultados son buenos, obtendrá un asiento en el auto rojo de F1. – No escuché nada al respecto. Esto no es asunto mío, no me importa ‘.

Seguir c Kuczer13

Lea también:

¿Se eliminará al hijo del multimillonario del equipo de F1?

Un punto de inflexión para Alex Sanardi. Buenas noticias del hospital

Echa un vistazo a las carreras de Fórmula 1 en WP Pilot

¿Carlos Science tendrá éxito como piloto de Ferrari?

Y así

No. Vota si quieres ver resultados

Informar el error