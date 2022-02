Inicio » Productos de oficina Los 30 mejores Pluma Estilografica Parker capaces: la mejor revisión sobre Pluma Estilografica Parker Productos de oficina Los 30 mejores Pluma Estilografica Parker capaces: la mejor revisión sobre Pluma Estilografica Parker 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Parker Jotter Originals Pluma Estilográfica, Acabado Rojo Clásico, Plumín Mediano, Tinta Negra Y Azul € 14.12

€ 9.50



Amazon.es Features El acabado rojo brillante con un toque retro inspira ideas originales

El icónico diseño jotter, ahora en pluma estilográfica

Cuerpo de plástico que no se araña, ultrarresistente

Su plumín mediano con forma de pluma le permite experimentar el placer de escribir con pluma estilográfica

Incluye dos cartuchos largos quink, en negro y en azul, para afrontar cualquier tarea de escritura que se le presente

PARKER JOTTER - Pluma Estilográfica, de Color Azul Real y Tinta Azul, con Cuerpo de Metal y Plumín Mediano, en Estuche de Regalo € 27.50 in stock 5 new from €21.39



Amazon.es Features El icónico diseño Jotter, ahora en pluma estilográfica

Cuerpo de acero inoxidable con silueta elegante de bello diseño

Su plumín con forma de pluma le permite experimentar el placer de escribir con pluma estilográfica

Plumín mediano; incluye 1 cartuchos pequeños de tinta azul a base de agua

Parker Jotter set de regalo doble con bolígrafo y pluma estilográfica, acero inoxidable con adorno cromado, cartuchos y recambio de tinta azul, estuche de regalo € 22.49

€ 21.63



Amazon.es Features Set de regalo doble con bolígrafo y pluma estilográfica

Con un cuerpo de acero inoxidable pulido

La tinta se seca con rapidez para reducir los borrones

Parker Jotter Originals Pluma Estilográfica, Acabado Negro Clásico, Plumín Mediano, Tinta Negra Y Azul € 14.00 in stock 4 new from €13.06



Amazon.es Features El acabado negro brillante con un toque retro inspira ideas originales

El icónico diseño jotter, ahora en pluma estilográfica

Cuerpo de plástico que no se araña, ultrarresistente

Su plumín mediano con forma de pluma le permite experimentar el placer de escribir con pluma estilográfica

Incluye dos cartuchos largos quink, en negro y en azul, para afrontar cualquier tarea de escritura que se le presente

Parker Jotter Originals Pluma Estilográfica, Acabado Naranja Clásico, Plumín Mediano, Tinta Negra Y Azul € 12.00 in stock 6 new from €12.00

1 used from €8.94



Amazon.es Features El acabado naranja brillante con un toque retro inspira ideas originales

El icónico diseño jotter, ahora en pluma estilográfica

Cuerpo de plástico que no se araña, ultrarresistente

Su plumín mediano con forma de pluma le permite experimentar el placer de escribir con pluma estilográfica

Incluye dos cartuchos largos quink, en negro y en azul, para afrontar cualquier tarea de escritura que se le presente

Parker IM pluma estilográfica | Negro mate con adornos negros | Punta mediana con recambio de tinta azul | Estuche de regalo € 41.42 in stock 5 new from €41.42



Amazon.es Features El diseño elegante, refinado y de eficacia probada se conjunta con una silueta moderna y cónica

Su acabado lacado en negro mate se complementa con adornos negros y el característico clip en forma de flecha de Parker

El resistente plumín de acero inoxidable ofrece una experiencia de escritura fiable a la par que personal

Su forma cómoda y ergonómica se combina con el trabajo artesanal de Parker para evocar la rica tradición de la marca

Perfecta para estudiantes y profesionales

Parker tintero de tinta líquida Quink para plumas estilográficas, 57 ml, en caja, color negro € 7.45 in stock 7 new from €6.05



Amazon.es Features Recambio de tinta para plumas estilográficas PARKER y otras plumas estilográficas de lujo

Tinta de gran calidad en tintero con una mayor lubricidad que permite escribir de forma fluida y uniforme sobre el papel

La tinta de secado rápido con una pigmentación intensa transmite una impresión vívida sobre el papel

Elegante tintero de vidrio con una base amplia y una tapa de rosca para un cierre hermético

Incluye un tintero de 57 ml de tinta negra. Úselo con un convertidor PARKER (se vende por separado)

Parker 51 pluma estilográfica | cuerpo azul verdoso con adorno cromado | plumín mediano con cartucho de tinta negra | estuche de regalo € 60.26

€ 48.15



Amazon.es Features La pluma estilográfica Parker 51 ofrece una adaptación moderna del emblemático modelo original, otrora aclamada como la pluma "más deseada del mundo", y que se empezó a comercializar en 1941

Su exclusivo plumín carenado de acero inoxidable proporciona una experiencia de escritura suave y fiable, lo que le permite plasmar con fluidez sus magníficas ideas

Presenta un cuerpo de resina resistente, precioso y brillante de color azul verdoso, así como un capuchón y unos adornos acabados en acero inoxidable con el emblemático clip en forma de flecha de Parker

Su cómoda forma ergonómica se complementa con el extraordinario trabajo artesanal de Parker

Se presenta en un estuche de regalo de Parker de gran calidad con un cartucho largo de tinta negra QUINK

Parker S0953290 pluma estilográfica Negro 1 pieza(s) - Pluma estilográficas (Negro, 1 pieza(s)) € 9.99

€ 8.95



Amazon.es Features Dureza del plomo:

Bomba para pluma estilográfica Parker

Retráctil:

Garantía:

Permite el uso de tinta embotellada)



Amazon.es Features Vector XL, con su diseño elegante y una escritura fiable, se adapta al estilo de vida moderno.

Acabado en laca de color verde azulado satinado metálico y rematado con detalles cromados y el inconfundible clip de flecha de PARKER.

Plumín resistente de acero inoxidable que ofrece una escritura cómoda y uniforme

Moderno, de alta calidad y con las ventajas de la experiencia de Parker en escritura de regalo.

Perfecto tanto para estudiantes como para profesionales

Parker 51 pluma estilográfica | cuerpo borgoña con adorno cromado | plumín mediano con cartucho de tinta negra | estuche de regalo € 97.00

€ 47.77



Amazon.es Features La pluma estilográfica Parker 51 ofrece una adaptación moderna del emblemático modelo original, otrora aclamada como la pluma "más deseada del mundo", y que se empezó a comercializar en 1941

Su exclusivo plumín carenado de acero inoxidable proporciona una experiencia de escritura suave y fiable, lo que le permite plasmar con fluidez sus magníficas ideas

Presenta un cuerpo de resina resistente, precioso y brillante de color borgoña, así como un capuchón y unos adornos acabados en acero inoxidable con el emblemático clip en forma de flecha de Parker

Su cómoda forma ergonómica se complementa con el extraordinario trabajo artesanal de Parker

Se presenta en un estuche de regalo de Parker de gran calidad con un cartucho largo de tinta negra QUINK

Pluma estilográfica Vector XL de plumín mediano | Laca de color negro metálico sobre latón con detalle en cromo | Plumín mediano con recambio de tinta azul | Estuche de regalo € 17.04



Amazon.es Features Vector XL, con su diseño elegante y una escritura fiable, se adapta al estilo de vida moderno.

Acabado en laca de color negro satinado metálico y rematado con detalles cromados y el inconfundible clip de flecha de PARKER.

Plumín resistente de acero inoxidable que ofrece una escritura cómoda y uniforme

Moderno, de alta calidad y con las ventajas de la experiencia de Parker en escritura de regalo.

Perfecto tanto para estudiantes como para profesionales

Parker 51 pluma estilográfica | cuerpo azul medianoche con adorno cromado | plumín mediano con cartucho de tinta negra | estuche de regalo € 47.51

€ 44.98

1 used from €44.08



Amazon.es Features La pluma estilográfica Parker 51 ofrece una adaptación moderna del emblemático modelo original, otrora aclamada como la pluma "más deseada del mundo", y que se empezó a comercializar en 1941

Su exclusivo plumín carenado de acero inoxidable proporciona una experiencia de escritura suave y fiable, lo que le permite plasmar con fluidez sus magníficas ideas

Presenta un cuerpo de resina resistente, precioso y brillante de color azul medianoche, así como un capuchón y unos adornos acabados en acero inoxidable con el emblemático clip en forma de flecha de Parker

Su cómoda forma ergonómica se complementa con el extraordinario trabajo artesanal de Parker

Se presenta en un estuche de regalo de Parker de gran calidad con un cartucho largo de tinta negra QUINK

Parker IM pluma estilográfica | Negro mate con adornos negros | Punta fina con recambio de tinta azul | Estuche de regalo € 51.00 in stock 3 new from €51.00



Amazon.es Features El diseño elegante, refinado y de eficacia probada se conjunta con una silueta moderna y cónica

Su acabado lacado en negro mate se complementa con adornos negros y el característico clip en forma de flecha de Parker

El resistente plumín de acero inoxidable ofrece una experiencia de escritura fiable a la par que personal

Su forma cómoda y ergonómica se combina con el trabajo artesanal de Parker para evocar la rica tradición de la marca

Perfecta para estudiantes y profesionales

Parker 51 pluma estilográfica | cuerpo negro con adorno cromado | plumín mediano con cartucho de tinta negra | estuche de regalo € 97.00

€ 57.22



Amazon.es Features La pluma estilográfica Parker 51 ofrece una adaptación moderna del emblemático modelo original, otrora aclamada como la pluma "más deseada del mundo", y que se empezó a comercializar en 1941

Su exclusivo plumín carenado de acero inoxidable proporciona una experiencia de escritura suave y fiable, lo que le permite plasmar con fluidez sus magníficas ideas

Presenta un cuerpo de resina resistente, precioso y brillante de color negro, así como un capuchón y unos adornos acabados en acero inoxidable con el emblemático clip en forma de flecha de Parker

Su cómoda forma ergonómica se complementa con el extraordinario trabajo artesanal de Parker

Parker 51 pluma estilográfica | cuerpo de lujo de color ciruela con adorno dorado | plumín fino de 18 K con cartucho de tinta negra | estuche de regalo € 134.55 in stock 2 new from €134.55



Amazon.es Features La pluma estilográfica Parker 51 ofrece una adaptación moderna del emblemático modelo original, otrora aclamada como la pluma "más deseada del mundo", y que se empezó a comercializar en 1941

Su exclusivo plumín carenado de oro macizo de 18 K proporciona una experiencia de escritura lujosamente suave y fiable, lo que le permite plasmar con fluidez sus magníficas ideas

Presenta un cuerpo de resina resistente, precioso y brillante de color ciruela, así como un capuchón y unos adornos acabados en oro labrado con el emblemático clip en forma de flecha de Parker

Su cómoda forma ergonómica se complementa con el extraordinario trabajo artesanal de Parker

Se presenta en un estuche de regalo de Parker de gran calidad con un cartucho largo de tinta negra QUINK

Parker Jotter Originals Pluma Estilográfica, Acabado Azul Clásico, Plumín Mediano, Tinta Negra Y Azul € 9.75 in stock 8 new from €9.75 Consultar precio en Amazon



El icónico diseño jotter, ahora en pluma estilográfica

Cuerpo de plástico que no se araña, ultrarresistente

Su plumín mediano con forma de pluma le permite experimentar el placer de escribir con pluma estilográfica

Incluye dos cartuchos largos quink, en negro y en azul, para afrontar cualquier tarea de escritura que se le presente

Parker 51 pluma estilográfica | cuerpo azul medianoche con adorno cromado | plumín fino con cartucho de tinta negra | estuche de regalo € 79.00 in stock 5 new from €79.00

1 used from €56.80



Amazon.es Features La pluma estilográfica Parker 51 ofrece una adaptación moderna del emblemático modelo original, otrora aclamada como la pluma "más deseada del mundo", y que se empezó a comercializar en 1941

Su exclusivo plumín carenado de acero inoxidable proporciona una experiencia de escritura suave y fiable, lo que le permite plasmar con fluidez sus magníficas ideas

Presenta un cuerpo de resina resistente, precioso y brillante de color azul medianoche, así como un capuchón y unos adornos acabados en acero inoxidable con el emblemático clip en forma de flecha de Parker

Su cómoda forma ergonómica se complementa con el extraordinario trabajo artesanal de Parker

Se presenta en un estuche de regalo de Parker de gran calidad con un cartucho largo de tinta negra QUINK

Parker 51 pluma estilográfica | cuerpo de lujo de color negro con adorno dorado | plumín fino de 18 K con cartucho de tinta negra | estuche de regalo € 159.34 in stock 4 new from €159.34

1 used from €148.20



Amazon.es Features La pluma estilográfica Parker 51 ofrece una adaptación moderna del emblemático modelo original, otrora aclamada como la pluma "más deseada del mundo", y que se empezó a comercializar en 1941

Su exclusivo plumín carenado de oro macizo de 18 K proporciona una experiencia de escritura lujosamente suave y fiable, lo que le permite plasmar con fluidez sus magníficas ideas

Presenta un cuerpo de resina resistente, precioso y brillante de color negro, así como un capuchón y unos adornos acabados en oro labrado con el emblemático clip en forma de flecha de Parker

Su cómoda forma ergonómica se complementa con el extraordinario trabajo artesanal de Parker

Se presenta en un estuche de regalo de Parker de gran calidad con un cartucho largo de tinta negra QUINK

PARKER De Luxe - Pluma estilográfica de trazo medio, azul € 9.25 in stock 4 new from €9.24



Amazon.es Features Parker – Convertidor de pistones de Luxe C.C., mecanismo giratorio

Fabricante: Parker

Número de fabricante: S0050300

Parker 51 pluma estilográfica | cuerpo borgoña con adorno cromado | plumín fino con cartucho de tinta negra | estuche de regalo € 61.18 in stock 3 new from €61.18



Amazon.es Features La pluma estilográfica Parker 51 ofrece una adaptación moderna del emblemático modelo original, otrora aclamada como la pluma "más deseada del mundo", y que se empezó a comercializar en 1941

Su exclusivo plumín carenado de acero inoxidable proporciona una experiencia de escritura suave y fiable, lo que le permite plasmar con fluidez sus magníficas ideas

Presenta un cuerpo de resina resistente, precioso y brillante de color borgoña, así como un capuchón y unos adornos acabados en acero inoxidable con el emblemático clip en forma de flecha de Parker

Su cómoda forma ergonómica se complementa con el extraordinario trabajo artesanal de Parker

Se presenta en un estuche de regalo de Parker de gran calidad con un cartucho largo de tinta negra QUINK

Parker Sonnet set de regalo doble con bolígrafo y pluma estilográfica (plumín de oro macizo de 18 K), negro brillante con adorno dorado, cartuchos y recambio de tinta negra, estuche de regalo € 73.69

€ 63.97



Amazon.es Features El set incluye un bolígrafo sonnet y una pluma estilográfica sonnet

Producto presentado en un estuche de regalo de gran calidad, ideal como presente atemporal para celebrar un momento muy especial

Los bolígrafos sonnet se han montado e inspeccionado a mano meticulosamente para garantizar una calidad impecable, lo que aporta una gran precisión y permite escribir con una comodidad excepcional

El bolígrafo incluye un mecanismo retráctil por giro y una punta mediana ideal para una escritura más suave y homogénea; incluye un recambio de tinta negra quinkflow

PARKER IM, pluma estilográfica de color marrón Premium, con plumín fino y recambio de tinta azul (1931676) € 49.95 in stock 1 new from €49.95



Amazon.es Features Los diseños elegantes, refinados y de eficacia probada se combinan con una silueta moderna y cónica

Su cuerpo y capuchón de aluminio anodizado de color marrón están grabados con un patrón elaborado y moderno, y se complementan con detalles cromados y el distintivo clip PARKER con forma de flecha.

El resistente plumín fino de acero inoxidable ofrece una experiencia de escritura fiable a la par que personal

Su forma cómoda y ergonómica se combina con el trabajo artesanal de PARKER para evocar la rica tradición de la marca

Esta pluma estilográfica, que constituye un regalo asequible pero sofisticado, se presenta en un estuche PARKER con un cartucho largo de tinta azul QUINK

Parker Sonnet - Pluma estilográfica (lacada en negro, con adorno dorado y plumín mediano, en estuche) € 71.50 in stock 5 new from €71.50



Amazon.es Features El lacado negro del capuchón y el cuerpo se ve realzado por el acabado dorado del clip y del adorno

La pluma estilográfica está diseñada con un plumín de acero inoxidable

Se ha montado e inspeccionado a mano para garantizar una calidad impecable

Está disponible en una amplia gama de hermosos diseños y acabados

Se presenta en un estuche de gran calidad de Parker

Parker Jotter - Pluma estilográfica con caja (adornos en cromo, punta media) € 24.10



Amazon.es Features Tipo de producto: Pluma estilográfica

Color de la tinta: azul

Grosor del trazo: Medio

Tipo de punta: medio

Parker 51 pluma estilográfica | cuerpo de lujo de color ciruela con adorno dorado | plumín mediano de 18 K con cartucho de tinta negra | estuche de regalo € 174.63 in stock 3 new from €174.63



Amazon.es Features La pluma estilográfica Parker 51 ofrece una adaptación moderna del emblemático modelo original, otrora aclamada como la pluma "más deseada del mundo", y que se empezó a comercializar en 1941

Su exclusivo plumín carenado de oro macizo de 18 K proporciona una experiencia de escritura lujosamente suave y fiable, lo que le permite plasmar con fluidez sus magníficas ideas

Presenta un cuerpo de resina resistente, precioso y brillante de color ciruela, así como un capuchón y unos adornos acabados en oro labrado con el emblemático clip en forma de flecha de Parker

Su cómoda forma ergonómica se complementa con el extraordinario trabajo artesanal de Parker

Parker Urban set de regalo doble con bolígrafo y pluma estilográfica, negro tenue con adorno dorado, cartucho y recambio de tinta azul, estuche de regalo € 41.00 in stock 11 new from €32.92



Amazon.es Features El set incluye un bolígrafo urban y una pluma estilográfica urban

Producto presentado en un estuche de regalo de gran calidad, ideal para documentos importantes y tareas ejecutivas

Los bolígrafos urban, con elegantes curvas de forma de reloj de arena, ofrecen un aspecto atrevido y moderno, diseñado para complementar su estilo personal

El bolígrafo incluye una punta de accionamiento por clic y la fiable tinta azul quinkflow, lo que permite crear unas líneas suaves y uniformes allá donde escriba

Parker 51 pluma estilográfica | cuerpo negro con adorno cromado | plumín fino con cartucho de tinta negra | estuche de regalo € 60.64 in stock 3 new from €60.64



Amazon.es Features La pluma estilográfica Parker 51 ofrece una adaptación moderna del emblemático modelo original, otrora aclamada como la pluma "más deseada del mundo", que se empezó a comercializar en 1941

Su exclusivo plumín carenado de acero inoxidable proporciona una experiencia de escritura suave y fiable, lo que le permite plasmar con fluidez sus mejores ideas

Presenta un cuerpo de resina resistente, precioso y brillante de color negro, así como un capuchón y unos adornos acabados en acero inoxidable con el emblemático clip en forma de flecha de Parker

Su cómoda forma ergonómica se complementa con el extraordinario trabajo artesanal de Parker

Se presenta en un estuche de regalo de Parker de gran calidad con un cartucho largo de tinta negra QUINK

Parker IM pluma estilográfica | Gris mate con adornos negros | Punta fina con recambio de tinta azul | Estuche de regalo € 39.97

€ 37.54



Amazon.es Features El diseño elegante, refinado y de eficacia probada se conjunta con una silueta moderna y cónica

Su acabado lacado en gris mate se complementa con adornos negros y el característico clip en forma de flecha de Parker

El resistente plumín de acero inoxidable ofrece una experiencia de escritura fiable a la par que personal

Su forma cómoda y ergonómica se combina con el trabajo artesanal de Parker para evocar la rica tradición de la marca

Perfecta para estudiantes y profesionales

PARKER Vector pluma estilográfica, color azul con adorno cromado, plumín mediano, tinta azul, en blíster € 19.01

€ 18.00



Amazon.es Features Su combinación de colores atrevidos y modernos con diseños elegantes la convierten en una opción muy accesible para todo aquel que quiera iniciarse en la escritura de calidad

El cuerpo azul ultrarresistente a prueba de arañazos está resaltado con un adorno cromado y el inconfundible clip en forma de flecha

Disfrute de una escritura fluida, limpia y homogénea gracias a la tecnología de tinta Quink

Su práctica forma cilíndrica y su resistente plumín de acero inoxidable le permiten escribir con gran comodidad

Se presenta en un blíster convencional PARKER con un cartucho largo de tinta azul. Tenga en cuenta que el embalaje puede diferir de la foto

