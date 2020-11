Razones por las que la puerta de Milito se desliza en las carreras

Bomba total en carreras. Diego Milito, Secretario Técnico del Club Desde diciembre de 2017 E importante en la gestión durante los últimos años de éxito, Decidió dejar de lado. En su comunicado, que circuló a través de sus redes sociales, dijo no estar envuelto en polémica con el presidente. Victor blanco, La verdad es la estatua de la academia Decidió con varios gestos sacarlo del liderazgo.

Una razón que explica la salida de Milito está relacionada con el hecho de que sintió que le estaban arrebatando el apoyo. El príncipe tenía una estrecha relación con Adrián Fernández, líder del fútbol amateur. Y estrecho colaborador de Blanco, miembro del Consejo de Administración.

Tras una nueva derrota a las carreras en competiciones, en cuarto lugar consecutivo, Blanco apareció en los entrenamientos para hablar con Sebastián Peccasis, e hizo lo propio con Fernández. Uno que aumentó el desacuerdo de Milito con el presidente.

Más lejos, Milito se mostró muy decepcionado cuando la dirigencia rechazó la oportunidad de fusionarse Jorge Rodríguez para llenar algunos vacíos que dejaron las actividades menstruales de Marcelo Thias y Mauricio Martínez.

En un momento de crisis futbolística y hasta la pelea importante Copa Libertadores Contra el Flamenco, la salida de Milito es un nuevo golpe Carreras. Pueden ocurrir más efectos: De esta bomba, Blanco puede analizar si no se presentó a las elecciones de diciembre. Vaya …

“Hoy me desperté pensando que debería hablar con la afición y el compañero de carrera. Quién merece saber, se han dicho muchas cosas después de esta semana, mis impresiones. Quiero decirles que he tomado la decisión de no pasar de la próxima gestión. No comparto el modelo y las ideas del President’s Club, claro que algunos pueden parecer fuertes, pero no es así, personalmente no tengo nada en contra de Víctor, lo respeto y entiendo que lo deja todo para la empresa. Tiene el poder de elegir políticas y pautas sobre el lugar al que quiere llevar el club, y respeto esa carta. Presidente electo.

Por otro lado, me gustaría dejar claro que este no es el caso ahora. Es de hace mucho tiempo y le he hablado muchas veces. Hace tres años intenté forzar y mostrar un camino diferente: la industrialización de un área tan básica como es el deporte. Creo que terminó con éxito. Con errores y virtudes, los resultados se hacen visibles. Pero obviamente no puedo convencer, siento que no escucho, por eso dejo el lugar para perseguir tus ideas.

Pedí eliminar a algunos de los líderes, lo cual era incorrecto. No tengo autoridad para hacerlo. Solo pregunté si me permitirían relajarme y valorar a los personajes. Además, siempre he dicho que los nombres propios no son importantes. Más allá de los nombres, lo más importante siempre es el club. Como siempre digo, armadura frente a intereses personales. No hay mánager, entrenador o presidente de turno más importante que las carreras. Necesitamos discutir modelos, ideas y proyectos.

Traté de persuadir al presidente para que rompiese las viejas estructuras que llevaban en el club durante mucho tiempo y abandonara las viejas políticas de los 90, que yo disfrutaba. Autodestrucción y austeridad innecesaria, inestabilidad, actividades para nuestro club. Quiero otro club como Evolución, Tecnología, Grupos de Trabajo, Buena Comunicación y Comunicación con el Mundo. El desarrollo de infraestructura, la creación de equipos competitivos que luchan contra cuestiones importantes y la inversión no se considera un gasto.

Por supuesto, muchos pensarán: ‘¿Por qué contactar ahora antes de una competencia tan importante?’ Créame, pensé en esto toda la semana. Finalmente hoy me levanté y dije que los momentos no están seleccionados, pasarán. Soy franco, no estoy adivinando el resultado de un juego porque me voy está lejos de uno, dos o tres resultados adversos. Mi compromiso con el club, estos excelentes jugadores del equipo y este excelente cuerpo técnico será total y durará hasta el final pase lo que pase. Si nos juntamos, espero que suceda algo bueno.

Estoy lejos de cultivar la unidad. Lo he demostrado en mi regreso como jugador en 2014, y animo a la búsqueda de apuestas positivas a cada paso, porque más allá de las diferencias, siempre hay que apoyar al club. Siempre que las condiciones sean las adecuadas, estaré allí para ayudar a Racing porque era mi deseo y mi propósito cuando regresó. Me gustaría agradecer al excelente equipo que me acompañó durante estos tres años de arduo trabajo. Compañeros de la Secretaría Técnica del Primer Club y todas las personas que trabajan incansablemente en Prideo Tita. Desde Monchi Medina, hasta nuestro coordinador general Miguel Gomis, soy una persona especial y la base del club por su experiencia, capacidad, los valores que transmite a los chicos, su calidad humana y sobre todo su honestidad. Finalmente, quisiera agradecerles nuevamente las innumerables expresiones de cariño. Siempre digo lo mismo una y otra vez antes de cada acto de cariño hacia mí. Me has dado más de lo que yo podría darte y siempre estaré endeudado. Nunca olvides que lo mejor de las carreras es su gente.

Ahora les pido que no tomen páginas y que no se confundan. Que haya unidad hasta el final apoyando al equipo y cuerpo técnico, créanme, vamos a dejarlo todo por los colores y el sueño que todos tenemos: la Copa Libertadores.

Espero que puedas entenderme. Te abrazo con todo mi corazón. “