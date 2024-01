Inicio » Top News Los 30 mejores disfraz años 80 capaces: la mejor revisión sobre disfraz años 80 Top News Los 30 mejores disfraz años 80 capaces: la mejor revisión sobre disfraz años 80 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de disfraz años 80?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ disfraz años 80 del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Widmann - Disfraz de chándal de los 80, chaqueta y pantalón, traje de chavo, estilo retro, fiesta de mal gusto, años 80, carnaval € 27.19 in stock 8 new from €27.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Buscas un disfraz llamativo y desenfadado para la próxima fiesta de carnaval? Entonces este chándal de los 80 de Widmann es justo lo que necesitas

El traje en talla XL es en los colores turquesa, morado y rosa. Tiene un elegante patrón de rayas

El conjunto se compone de una chaqueta con una práctica cremallera y un pantalón con cintura elástica

Esto garantiza una agradable comodidad de uso. Así que estás preparado para una larga noche de fiesta

Puedes encontrar más trajes y accesorios bonitos en nuestra tienda de la marca. Haga clic en la marca Widmann debajo del título del producto

"THE 80s SHELL SUIT" (jacket, pants) - (XL) € 29.42

€ 27.14 in stock 11 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Buscas un disfraz llamativo y desenfadado para la próxima fiesta de carnaval? Entonces este chándal de los 80 de Widmann es exactamente lo que necesitas

El disfraz de la talla XL es de color rosa, morado y verde menta y tiene unas elegantes rayas

El conjunto se compone de una chaqueta con una práctica cremallera y un pantalón con cintura elástica

Esto hace que sea cómodo de llevar. Así que estás preparado para una larga noche de fiesta

Puedes encontrar más trajes y accesorios bonitos en nuestra tienda de la marca. Haga clic en la marca Widmann debajo del título del producto

VIPNAJI 80s Accesorios de Traje 21pcs 80 años Disfraz Mujer neón,Encaje de Pendientes ​Fishnet Guantes Collar Pulsera Juego de Fiesta de Cosplay Retro € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【El paquete incluye】-- Una camiseta con estampado de labios de 1 pieza, 1 falda de tutú, 1 par de guantes de rejilla sin dedos, 1 par de calentadores de pierna, 1 par de pendientes retro de neón, 1 pieza de diadema de encaje, 1 pieza de collar de neón, 10 piezas de pulsera de silicona de neón, 1 gafas de foto,completo sus demandas sobre los accesorios del traje de un 80

✨【Alta calidad】 -- 80s moda guantes de red hechas de 100% Nylon, muy suave y elástico, Se puede estirar fácilmente,Nuestra diadema rechaza el dolor insoportable, con gran elasticidad, adecuado tanto para niñas como para mujeres. Nuestras prendas son tallas estándar para niños y adultos

【Accesorios coloridos】-- Cuentas de plástico de colores Fiesta temática de los años 80, espectáculo de baile de los 80, collares de neón y pulseras de neón, de vuelta a la alegría de los viejos tiempos. lo suficientemente elegante y encantador como para mostrar tu pasión

✨【Regalos perfectos para viejos amigos】-- Accesorios de fiesta perfectos, fiestas de baile elegantes de los 80, fiesta temática de despedida de soltera, regalo agradable y memorable para tus viejos amigos como regalo de cumpleaños de Navidad Año Nuevo,También adecuado para actuaciones escolares,festival de los 80, etc.

【Compre con confianza】-- Su satisfacción es nuestro estándar más alto,Tenga la seguridad de que si no está satisfecho con nuestros productos,Puede contactarnos y responderemos a sus preguntas dentro de las 24 horas.

Widmann - Disfraz Chándal años 80, chaqueta y pantalón, traje assi, traje chav, estilo retro, fiesta mal gusto, años 80, carnaval € 26.04 in stock 7 new from €26.04

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Buscas un disfraz llamativo y desenfadado para la próxima fiesta de carnaval? Entonces este chándal de los 80 de Widmann es exactamente lo que necesitas

El traje en la talla M es en los colores púrpura, rosa y verde. Tiene un elegante patrón de rayas

El conjunto se compone de una chaqueta con una práctica cremallera y un pantalón con cintura elástica

Esto hace que sea cómodo de llevar. Así que estás preparado para una larga noche de fiesta

Puedes encontrar más trajes y accesorios bonitos en nuestra tienda de la marca. Haga clic en la marca Widmann debajo del título del producto

above zero Disfraz de Años 80 para Mujer, Accesorios Mujer de Ropa Años 80 Disfraz, Riñonera Neón/Diadema/Muñequeras/Calentadores de Pierna/Pendientes/Gafas para Fiesta (Púrpura) € 16.99

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ►【Conjunto de traje de 80 's 】: Accesorios de los años 80 Calidad del producto Contiene 1 bolsa banana, 1 diadema, 2 pulseras, 1 gafas, 2 calcetines, 2 pendientes, sentido deportivo y estilo de los años 80, adecuados para el entrenamiento y el brillo.

③【Calidad del producto】: Fanny Pack de material impermeable y resistente al desgarro, superficie reflectante repelente al agua, flexible y duradero, la diadema, las polainas y los puños están hechos de nailon y tela que tienen una gran elasticidad, suavidad y comodidad, se adaptan a la mayoría de las mujeres/hombres y niñas / niños bien. A la moda

►【Back to the 80s】: ropa súper elástica de los años 80, accesorios simples pero glamorosos para completar tu look general.

►【Ideal para regalo】: Hay una amplia gama de accesorios de los años 80 que se pueden mezclar y combinar y son un gran regalo para niños o amigos que aman el estilo retro y deportivo. ¡Qué sorpresa tendrán los niños o sus amigos cuando reciban este regalo!

►【Amplia aplicación】: Esta ropa de mujer de los años 80 es adecuada para fiestas rave, fiestas temáticas de los años 70, 80 y 90, fiestas de disfraces, grupos musicales, fiestas de discoteca, fiestas punk, clubes y espectáculos de teatro. Cuando asistes a una fiesta, concéntrate en la audiencia.

BIQIQI Disfraces Años 80 Hombre Mujer, Disfraz Chándal años 80 con Chaqueta Pantalón Gafas Piloto Diadema Muñequeras y Radio Hinchable Años 80 Para Carnaval y Fiesta Temática (L) € 31.88 in stock 2 new from €31.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Disfraces Años 80 Hombre Mujer】El conjunto de accesorios para disfraces de los años 80 incluye un chándal años 80, con una chaqueta y pantalones, una radio boom box inflable, 2 muñequeras rojas, una cinta para la cabeza roja, gafas de piloto. ¡El disfraz retro de los años 80 hace que tu atuendo sea más destacado!

【Disfraz cómodo y duradero de los años 80 y 90】El traje de chándal de los años 80 está hecho con materiales de alta calidad, suaves y transpirables, que te permiten usarlo sin sentirte restringido. Los materiales duraderos aseguran que el chándal pueda resistir el desgaste frecuente, lo que lo convierte en una opción confiable para su uso repetido.

【Variedad de opciones de tallas】Los Disfraz Chándal años 80 ofrecen una amplia gama de opciones y tallas, lo que te brinda la flexibilidad de seleccionar un estilo que se ajuste a tus preferencias personales y se adapte a cualquier ocasión que tengas en mente. XS : 165-172 cm, S : 170-177 cm, M: 175-182 cm, L: 180-187 cm, XL: 185-192 cm. Por favor, elige la talla según tu altura.

【Disfraz unisex de los años 80 para hombres y mujeres】El chandal retro es una opción versátil y unisex, cuidadosamente diseñada para brindar un ajuste cómodo y relajado que favorece tanto a hombres como mujeres, independientemente de la forma del cuerpo. Es adecuado para tus amigos, novias, hermanas, etc.

【Ocasiones】La versatilidad de los Disfraz de Chándal de los Años 80 y 90 los convierte en una opción fantástica para diversas ocasiones, como Halloween, Carnaval, fiestas disco o de rapero, fiestas temáticas de los años 80 y 90, días/semanas del libro, fiestas temáticas, fiestas de cumpleaños, eventos de disfraces y otras ocasiones especiales. READ Mars-Express vio una depresión en forma de ángel en el polo sur de Marte

Conjunto de Accesorios de Mujer de Ropa de los Años 80,23 Pcs Conjunto de Accesorios de Vestuario Rock Neon para Mujer,Disfraz de Neón de los 80 con Riñonera,Diadema,Collar,Pulsera,Pendientes y Falda € 13.99

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨【23 Pcs Conjunto de Accesorios de Vestuario de Neón】:- El juego incluye: 1 falda de gasa de colores, 1 x riñonera de colores, 4 x collares de neón, 4 x pulseras de neón, 1 x horquilla de lazo de colores, 1 x diadema rosa, 6 x pendientes retro de colores, 1 x gafas de rayas rosas, 2 x rosa guantes sin dedos, 2 x redes de pierna rosas. ¡Una gama completa de accesorios de vestir para satisfacer todas tus necesidades de vestir y mostrar tu lado más seguro!

✨【Material de Primera Calidad】:- La colorida falda de gasa está hecha de tela de hilo de nailon, que es muy elástica, suave y cómoda, y no se pela. Los guantes de malla de moda de los años 80 están hechos 100 % de nailon, que es lo suficientemente suave y elástico como para estirarse fácilmente y adaptarse a manos de todos los tamaños. La riñonera está hecha de PU suave con cinturón ajustable, duradero e impermeable.

✨【Accesorios Coloridos】:- Cada accesorio de ropa puede hacerte lucir más glamoroso y convertirte en el centro de atención de la audiencia. Vestidos de red rosas, riñoneras, collares, gafas, aretes, pulseras y más son los mejores accesorios decorativos para un look de los años 80 para agregar a la diversión de la fiesta.

✨【Regalo Perfecto】:- ¡De acuerdo con sus propias necesidades de vestimenta, combine su propio estilo de vestimenta para exudar su propio encanto! Es un gran regalo para sus hijos o amigos. A través de la combinación libre de ropa y accesorios, se estimula la imaginación y la creatividad de los niños y se cultivan valores estéticos correctos.

✨【Adecuado para Varias Ocasiones de Fiesta】:- Nuestros disfraces y accesorios retro de neón son perfectos para fiestas temáticas de los 80, disfraces de Halloween, espectáculos de baile, fiestas disco, fiestas de disfraces, fiestas góticas y otras fiestas temáticas o celebraciones de cumpleaños. ¡Los colores brillantes de la ropa pueden hacerte destacar entre la multitud y exudar tu encanto único!

Aottom Ropa de Los Años 80 para Mujer Top de Rejilla Color Rosa Neón, Juego de Años 80 Mujer Accesorios para Años 80 Disfraces Fiestas Neon Gimnasio, Tenis, Deportes, Correr € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para muchas ocasiones Nuestros accesorios de vestir de los años 80 son perfectos para fiestas de cosplay de los años 80, disfraces de Halloween, fiestas de baile, fiestas de clubes, fiestas de cumpleaños retro, fiestas góticas, etc.

Alta calidad La riñonera está hecha de PU suave con cinturón ajustable, duradero e impermeable. La malla de malla de neón, los calentadores de piernas y los guantes de malla están hechos de material de nylon con un patrón de punto súper elástico, no se sentirán apretados ni incómodos. Los aretes, anteojos, pulseras y collares están hechos de plástico, con superficies lisas y colores brillantes, lo que los hace llamativos.

Colores llamativos y llamativos Top de punto estilo años 80, brazo y escote generosos, talla única para mujer. 32-38. El color brillante de cada accesorio te hace lucir brillante y conmovedor, lo que hace que los amigos sean fáciles. Haz que brille en una noche temática de los 80 o entre la multitud.

Accesorios de disfraz de los años 90 y 80,18 piezas Obtendrás 1 camisa de malla de neón, 1 riñonera rosa, 4 collares de neón, 4 pulseras de neón, 2 calentadores de pierna rosa y rojo, 1 diadema con lazo de encaje rosa, 2 pendientes retro rosas, 1 par de gafas rosas. , 2 guantes sin dedos de rejilla rosa.

Regalo ideal Hay una gran variedad de ropa y accesorios de los 80 que se pueden mezclar y combinar, adecuados como regalos para familiares y amigos. Que son adecuados como regalo para mujeres, niñas, niños o amigos que aman el estilo retro y deportivo.

Disfraz de Chándal Años 80, Accesorio Ropa Chándal Años 80 con Teléfono, Radio, Gafas, Diadema, Collar, Anillo y Pulsera para Rockstar Carnaval Halloween Temática Fiestas Disfraz de Neón(XXL, Púrpura) € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfraz de Chándal Años 80: Incluyen chaqueta * 1, pantalón * 1, gafas* 1, radio inflable * 1, teléfono inflable * 1, diadema * 1, collar * 1, Anillo * 1, pulsera mujer * 1.

Puedes hacer una declaración genial en una fiesta de los años 60 y 70 con este disfraz hippie, que expresa completamente el estilo hippie de los años 60 y 70 y el sentimiento de amor y paz, que te traerá muchos elogios y mucha diversión.

Estos disfraces de hippie están hechos de 100 % poliéster y son muy elásticos y duraderos. Son suaves al tacto, ligeros, cómodos y de buen ajuste.

Adecuado para todas las ocasiones: disfraces retro hippie para fiestas, eventos de verano, uso diario, festivales de música, Halloween y otros eventos temáticos. Perfecto para Halloween, raves hippies, despedidas de soltera, fiestas de carnaval y fiestas temáticas.

Disponible en 5 tallas: S, M, L, XL, XXL. Son adecuados para hombres, mujeres, adolescentes y adultos. Por favor, consulte nuestra tabla de tallas. Si usted tiene cualquier pregunta, pongase en contacto con nosotros.Le ayudamos en 24 horas

Tonsooze 80s Accesorios de Traje 21pcs 80 años, Encaje de Neón Pendientes ​Fishnet Guantes Collar Pulsera Juego de disfraces mujeres Fiesta de Cosplay Retro € 13.88 in stock 1 new from €13.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【El paquete incluye】1 unids multicolor arco iris net hilo falda, 1 par de guantes de rejilla, 4 piezas de color sólido collar de neón, 1 pieza s diadema, un par de pendientes de relámpago y 4 piezas pulseras de neón de color sólido,1 cuello rosa,1 par de aretes,1gafas de foto,Multicolor y cantidades suficientes para satisfacer sus diferentes demandas.

✨【Alta calidad】 80s moda guantes de red hechas de 100% Nylon, muy suave y elástico, Se puede estirar fácilmente,Nuestra diadema rechaza el dolor insoportable, con gran elasticidad, adecuado tanto para niñas como para mujeres.

【Accesorios coloridos】cuentas de plástico de colores Fiesta temática de los años 80, espectáculo de baile de los 80, collares de neón y pulseras de neón, de vuelta a la alegría de los viejos tiempos. lo suficientemente elegante y encantador como para mostrar tu pasión

✨【Regalos perfectos para viejos amigos】accesorios de fiesta perfectos, fiestas de baile elegantes de los 80, fiesta temática de despedida de soltera, regalo agradable y memorable para tus viejos amigos como regalo de cumpleaños de Navidad Año Nuevo,También adecuado para actuaciones escolares,festival de los 80, etc.

【Compre con confianza】Su satisfacción es nuestro estándar más alto,Tenga la seguridad de que si no está satisfecho con nuestros productos,Puede contactarnos y responderemos a sus preguntas dentro de las 24 horas.

MengQiLe Accesorios neón para Ropa de Mujer, Disfraz Años 80, Riñonera Diadema Calentadores de Pierna Muñequeras Pendientes y Gafas de Sol para Fiesta Temática € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Juego de Disfraz de los Años 80】: Accesorios de calidad del producto contiene 1 riñonera, 1 diadema, 2 pulseras rojas rosas, 1 gafas, 2 calcetines, 2 pendientes, sentido deportivo y estilo de los años 80, son adecuados para entrenar y hacerte brillante.

【Calidad del Producto】: Riñonera hecha de material de poliuretano impermeable y resistente al desgarro, resistente al agua, flexible y duradero Superficie reflectante, la diadema, los calzoncillos y la pulsera están hechos de nailon y tela, que tiene una gran elasticidad, suavidad y comodidad, se adaptan bien a la mayoría de mujeres/hombres y niñas/niños.

【Volver a los Años 80】: Los años 80 son súper elásticos, protectores de muñeca de color rojo rosado, calentadores de piernas hacen que el bolsillo del cinturón láser sea aún más brillante y con la diadema y las gafas de color rojo rosa se destaque, accesorios simples pero glamurosos completan tu look general.

【Opción de Regalo Ideal】: Hay una amplia gama de accesorios de los años 80 que se pueden mezclar y combinar y son ideales como regalo para niños o amigos que aman el estilo retro y deportivo. ¡Qué sorpresa serán los niños o tus amigos cuando reciban este regalo!

【Amplia Aplicación】: Esta ropa para mujer de los años 80 es adecuada para fiestas de rave, fiestas temáticas de 70, 80, 90, fiestas de disfraces, bandas, discotecas, fiestas punk, clubes y espectáculos escénicos. Cuando asistes a una fiesta, concéntrate en la audiencia

Niaetuto Disfraz Años 80,Accesorios Disfraz Años 80 Mujer,Disfraces de Los 80 Para Mujer,Riñonera Mujer,Venda,Correas de Mano,Cubre Pies Para 80s Accesorios de Disfraces Fiestas Neon € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ACCESORIOS PARA DISFRACES DE LOS 80 : Disfraces de los 80 para mujer incluye 1 riñonera rosa,1 tocado,4 collares coloridos,2 protectores para las piernas y 2 muñequeras rosas.Disfraces de los 80 para mujer modernos y geniales,muy adecuados para fiestas de disfraces de los 80,te permiten convertirte en el centro de atención.

MATERIAL DE ALTA CALIDAD: Riñonera mujer está hecha de material de cuero PU de alta calidad,y se agrega una película láser impermeable en el exterior para proteger sus artículos de la lluvia.La riñonera está hecha de material reflectante,de color brillante ,duradero y resistente al desgaste. Las muñequeras,espinilleras y cintas para la cabeza están hechas de nailon suave con alta elasticidad y fuerte absorción del sudor.

CÓMODO DE USAR: Riñonera mujer es liviana y compacta,con correas ajustables para los hombros,que pueden satisfacer las necesidades de la mayoría de las personas.Riñonera pequeña tiene tres capas,y cada capa está diseñada con una cremallera para evitar que los artículos se caigan.la diadema y la muñeca La correa es transpirable y absorbe el sudor,con una fuerte elasticidad y se puede usar en todas las estaciones.

MEJORE EL AMBIENTE FESTIVO: Accesorios disfraz años 80 mujer son coloridos,modernos y exquisitos,brillantes y atractivos,disfraz años 80 mujer pueden agregar vitalidad y realce a la fiesta,mejorar el ambiente festivo,llamar la atención y destacarse en la fiesta al estilo de los años 80.

ADECUADO PARA MUCHAS OCASIONES: 80s accesorios de traje son perfectos para fiestas temáticas,fiestas de Halloween y otras fiestas de cosplay.además,Disfraz años 80 mujer también son excelentes para viajar al aire libre,escalar,correr,hacer ejercicio,bailar,yoga y otras ocasiones.

Disfraz de Chándal Años 80, Traje de Chándal Retro para Hombres y Mujeres, Chaqueta, Pantalón, Gafas, Muñequera para Rockstar Carnaval Halloween Cosplay Fiestas Disfraz de Neón (XL, Azul) € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfraz de Chándal Años 80: Incluyen chaqueta * 1, pantalón * 1, gafas* 1, Muñequera * 1.

Estos disfraces de Chándal están hechos de 100 % poliéster y son muy elásticos y duraderos. Son suaves al tacto, ligeros, cómodos y de buen ajuste.

Adecuado para todas las ocasiones: disfraces retro hippie para fiestas, eventos de verano, uso diario, festivales de música, Halloween y otros eventos temáticos. Perfecto para Halloween, raves hippies, despedidas de soltera, fiestas de carnaval y fiestas temáticas.

Puedes hacer una declaración genial en una fiesta de los años 70 y 80 con este disfraz hippie, que expresa completamente el estilo hippie de los años 70 y 80 el sentimiento de amor y paz, que te traerá muchos elogios y mucha diversión.

Disponible en 5 tallas: S, M, L, XL, XXL. Son adecuados para hombres, mujeres, adolescentes y adultos. Por favor, consulte nuestra tabla de tallas. Si usted tiene cualquier pregunta, pongase en contacto con nosotros.Le ayudamos en 24 horas

BARAKYEG Disfraz Años 80, 90, para Mujer, Juego de Accesorios de 26 Piezas, con Riñonera, Tutu, Pendientes Collares, Pulsera, Gafas,Ropa para fiestas, Cosplay, Carnaval € 13.29 in stock 1 new from €13.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ‍【Juego 26pcs de disfraz de los años 80】Los accesorios de disfraces de los 80 incluyen 1 riñonera,1 par de guantes de rejilla,2 calentadores de piernas verde,10 Pulsera,4 piezas de color sólido collar de neón,1 diadema con lazo de encaje,1 par de pendientes de relámpago y 1 par de aretes,1gafas de foto,1 falda,2*Pulsera de silicona,verde brillante sentido deportivo y estilo de los años 80, son adecuados para entrenar y hacerte brillante.

‍【Alta calidad】 Nuestros accesorios de disfraces de los años 80 están hechos de tela de punto elástico de alta calidad, silicona y plástico. Cómodo y fácil de usar, el tamaño es adecuado,Riñonera hecha de material de poliuretano impermeable y resistente al desgarro, resistente al agua, flexible y duradero Superficie reflectante,para todas las niñas.

‍【Volver a los años 80】Nuestros accesorios de disfraz de los 80 son perfectos para fiestas de neón, fiestas retro, halloween u otras fiestas de cosplay y convertirte en el centro de la multitud.cada accesorio te hará destacar entre la multitud y te permitirá divertirte. lo suficientemente elegante y encantador como para mostrar tu pasión, La riñonera tiene varios bolsillos con cremallera y se puede usar como mochila o bandolera.

✨【Regalos perfectos para viejos amigos】Hay una amplia gama de accesorios de los años 80 que se pueden mezclar y combinar y son ideales como regalo para niños o amigos que aman el estilo retro y deportivo.regalo agradable y memorable para tus viejos amigos como regalo de cumpleaños de Navidad Año Nuevo,También adecuado para actuaciones escolares,festival de los 80, etc.

‍【Compre con confianza】Su satisfacción es nuestro estándar más alto,Tenga la seguridad de que si no está satisfecho con nuestros productos,Puede contactarnos y responderemos a sus preguntas dentro de las 24 horas. los tonos destilan un estilo noble y misterioso y los complementos de vestir de los 80 te harán destacar en una fiesta y resaltar tu estilo. READ La reina de España con vestido brillante fue a Mallorca: fotos espectaculares

Widmann - Disfraz años 80, chándal de estilo retro compuesto por sudadera y pantalón, ajuste cómodo, para fiestas de mal gusto y carnaval € 25.54 in stock 5 new from €25.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Viaja en el tiempo a los fabulosos años 80 con este chándal de Widmann

El traje de baño de la talla S está disponible en los colores naranja, amarillo y verde y está decorado con un moderno diseño de rayas

El conjunto se compone de una sudadera con un práctico cierre de cremallera y un pantalón elástico. Esto garantiza un ajuste cómodo. Así que estás preparado para una larga noche de fiesta

Se recomiendan las siguientes instrucciones de lavado: lavar a mano, no usar lejía, secar en secadora, planchar o limpiar en seco

Puedes encontrar más trajes y accesorios bonitos en nuestra tienda de la marca. Haga clic en la marca ""Widmann"" debajo del título del producto

Disfraz de los años 80 para mujer con Collar, Pulsera, Diadema y Pendientes de Neón - Accesorios de Ropa con Camiseta, Guantes de Rejilla y Calentadores de Pierna € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨【Juego de Disfraz de los Años 80】- Una camiseta con estampado de labios de 1 pieza, 1 par de guantes de rejilla sin dedos, 1 par de guantes cortos de malla sin dedo, 1 par de calentadores de pierna, 1 par de pendientes retro de neón, 1 pieza de diadema de encaje, 2 pieza de collar de neón, 10 piezas de pulsera de silicona de neón, completo sus demandas sobre los accesorios del traje de un 80.

✨【Material de alta calidad】- Los guantes están hechos de nailon con buena elasticidad, los pendientes y las cuentas del collar están hechos de plástico. Son lavables, reutilizables y de alta calidad, y todos los accesorios de años 80 son adecuados para la mayoría de las mujeres y niñas.

✨【Accesorios para fiestas de los 80】- Nuestro conjunto de disfraz años 80 mujer está especialmente diseñado para aquellos a los que les gusta el estilo retro, los accesorios de moda te hacen más encantador y noble en el escenario, y te hacen misterioso y diferente.

✨【Amplia aplicación】- los accesorios para fiestas de los 80 son adecuados para celebraciones, festivales o fiestas de Halloween, también adecuados para bares, discotecas, cumpleaños, actuaciones de bandas y fiestas temáticas.

✨【Opción de Regalo Ideal】- Hay una amplia gama de accesorios de los años 80 que se pueden mezclar y combinar y son ideales como regalo para niños o amigos que aman el estilo retro y deportivo. ¡Qué sorpresa serán los niños o tus amigos cuando reciban este regalo.

BIQIQI Disfraz Años 80 Mujer Disfraz Chándal años 80 Leotardo Legging Diadema Muñequeras Calentadores de piernas Pendientes Fanny Pack Traje de leotardo de los 80 para los años 80 y 90 € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conjunto de Disfraz de los 80: Consigue el aspecto definitivo de los años 80 con este conjunto que incluye trajes de baño retro de los años 80 o 90, leggings para correr, calentadores de piernas, una diadema, muñequeras, pendientes y una riñonera. Perfecto para tus necesidades de disfraz de los años 80.

Materiales de Calidad: Hechos de suave y elástico tejido de poliéster-spandex, estas prendas se ajustan a tu cuerpo. El traje de baño no es transparente y mantiene los colores. Ideal tanto para el ejercicio en interiores como en exteriores.

Estilos Retro y Atractivos: Nuestros disfraces de entrenamiento de los años 80 para mujeres adoptan un estilo retro vibrante con un fresco y cómodo color rosa brillante. Combínalos con tus tops para obtener un look único y encantador.

Tallas Adecuadas: Diseñados para la flexibilidad, estos conjuntos estilo retro de los años 80 se adaptan cómodamente a diferentes tipos de cuerpos. Son fáciles de poner y quitar, acentúan tu figura mientras garantizan una experiencia cómoda. El conjunto de los años 80 está disponible en tres tallas: mediana (M), grande (L) y extra grande (XL), lo que lo hace adecuado para una amplia variedad de mujeres y niñas.

Uso Versátil: Estos conjuntos de los años 80 son perfectos para fiestas temáticas de los años 80, eventos de disfraces, Halloween, fiestas de baile y más. Eleva tu experiencia de fiesta y crea recuerdos duraderos. Ideales para yoga, deporte, uso diario y diversas actuaciones. El audaz estilo de los años 80 te hará destacar en cualquier ocasión.

Victse Accesorios Años 80 Mujer, Disfraz de los Años 80 para Mujer, 80 Años Disfraz Mujer Neón Accesorios, Collares, Pulseras y Pendientes de Neón (Morado) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 。◕‿◕。【Material de Seguridad】Hechos de nailon y elastano para una buena elasticidad, guantes de persiana y collares de cuentas de neón hechos de plástico, guantes de malla, poncho de neón y diademas de encaje hechas de poliéster, estos accesorios de los 80 funcionan bien para la mayoría de mujeres y niñas.

。◕‿◕。【Llamativo Diseño Retro】Hechos de nailon y elastano para una buena elasticidad, guantes de persiana y collares de cuentas de neón hechos de plástico, guantes de malla, poncho de neón y diademas de encaje hechas de poliéster, estos accesorios de los 80 funcionan bien para la mayoría de mujeres y niñas.

。◕‿◕。【80s Accesorios Disfraz Set】Nuestro conjunto de disfraz de los 80 incluye falda tutú, gafas huecas, pendientes, collar de cuentas de 4 colores y pulsera de cuentas de 4 colores, diadema con lazo de encaje, guantes largos de rejilla, bolsa de cintura. Tanto si llevas un conjunto completo como si lo combinas a tu gusto, nuestro conjunto de disfraz de los 80 te satisfará.

。◕‿◕。【Ocasiones Aplicables】Nuestro conjunto de accesorios de disfraces de los 80 es adecuado para fiestas temáticas de los 80, bailes de los 80, fiestas de disfraces, accesorios de disfraces, despedidas de soltera, espectáculos de baile, etc. También son adecuados para bares, discotecas, fiestas de cumpleaños, actuaciones de bandas y Halloween, etc.

。◕‿◕。【No Hay Que Preocuparse por el Tamaño】Nuestro conjunto de accesorios para disfraces de los 80 es adecuado para la mayoría de las personas, desde niños hasta adultos. La cintura del tutú-falda se puede alargar de 44 a 96 cm. Los guantes de rejilla y los calentadores son elásticos y cómodos, pero no aprietan. Estos accesorios son fáciles de poner y quitar.

Aomig Disfraz Años 80 Mujer, Set de 8pcs Ropa Años 80 Disfraz con Camiseta, Tutu, Guantes de Rejilla, Calentadores de Pierna, Collar, Pulsera, Diadema y Pendientes de Neón para Fiesta Temática (XL) € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Paquete incluido】 1 camiseta con estampado de labios, 1 tutú, 1 par de guantes de rejilla sin dedos, 1 par de calentadores de piernas, 1 par de aretes de neón vintage, 1 diadema de neón, 1 collar de neón, juego de 10 pulseras de silicona de neón, un juego de 8 tipos productos, es más que suficiente para tus accesorios de ropa años 80 disfraz.

【Material de alta calidad】Los guantes están hechos de nailon con buena elasticidad, los pendientes y las cuentas del collar están hechos de plástico, las mangas de las piernas están hechas de nailon y el tutú está hecho de encaje. Son lavables, reutilizables y de alta calidad, y todos los accesorios de años 80 son adecuados para la mayoría de las mujeres y niñas.

【Accesorios para fiestas de los 80】Nuestro conjunto de disfraz años 80 mujer está especialmente diseñado para aquellos a los que les gusta el estilo retro, los accesorios de moda te hacen más encantador y noble en el escenario, y te hacen misterioso y diferente.

【Amplia aplicación】: los accesorios para fiestas de los 80 son adecuados para celebraciones, festivales o fiestas de Halloween, también adecuados para bares, discotecas, cumpleaños, actuaciones de bandas y fiestas temáticas.

【Vestirse a la moda】Este ropa años 80 disfraz te hará destacar en la fiesta, aumentará la diversión de la fiesta, disfrutará de todo el proceso de la fiesta y te hará diferente y más animado. También es el mejor regalo para familiares y amigos.

Camiseta Años 80 Mujer,Accesorios de Disfraces de los Años 80,Disfraces de Años 80,Disfraces Años 80 Mujer,Disfraz de Los Años 80 para Mujer,Accesorios de Disfraces de Fiesta de Neón € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【80s Costume Set】El conjunto incluye 1 camisa de malla, 1 diadema, 4 collares de colores, 1 par de guantes de malla, 1 par de polainas,1 par de pendientes, 1 par de gafas de neón, una decoración completa para su banquete vintage.

【High Quality Materials】El disfraz de los 80 está hecho de poliéster suave y elástico, lo que te hace sentir cómodo,el collar y las gafas están hechos de plástico, la superficie es lisa y sin rebabas.

【80s Costume Accessories】Todos los accesorios del disfraz son de color neón brillante,¡combinan bien con toda la ropa de los 80! Con el disfraz de los 80 para mujer, ¡seguro que serás el centro de atención en las fiestas temáticas!

【Bright and Extraordinary Colours】El conjunto de accesorios de disfraz de los 80 para mujer es brillante y colorido y cada accesorio te da un aspecto glamuroso que te transporta a los emocionantes años 80, y también es un gran regalo para amigos y familiares.

【Application Scenario】El disfraz de los 80 para mujer es adecuado para muchas ocasiones, como fiesta de disfraces de carnaval, fiesta temática de los 80, fiesta temática de los 90, baile de graduación, despedida de soltero, fiesta de cumpleaños, etc.

Aomig Disfraz Años 80, 4pcs Disfraces Hippies con Pelucas Hombre Larga, Bandana Roja y 2 Redecilla Pelo, Disfraz Rockero de Metal Pesado, Accesorios Hippies para Halloween Cosplay Carnaval Fiesta € 9.99

€ 8.49 in stock 1 new from €8.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【EL PAQUETE INCLUYE】Juego de pelucas de fiesta de rock de 4 piezas, que incluye 1 peluca rockero, 1 pañuelo pirata, 2 gorras redecilla, puede vestirte como una estrella de punk rock, es la mayoría de los fanáticos de rockstar de los años 80 y 90 en interiores y exteriores. actividades mejor opción.

【MATERIAL SUPERIOR】 Las peluca hippie están hechas de fibras sintéticas de alta calidad y alta temperatura, que son más suaves, gruesas y realistas que otras pelucas. El tamaño del pañuelo se puede doblar según sea necesario, perfecto para usar como pañuelos, bufandas para el cuello, corbatas, bufandas, pañuelos y más.

【MEJOR TAMAÑO】 La longitud de la peluca es de 58 cm, la circunferencia del gorro de la peluca es de aproximadamente 53-58 cm, talla única para la mayoría de las personas. Peluca hippie unisex para disfraz de los 80.

【VESTIR A LA MODA】 El traje de peluca Rockstar Heavy Metal Disco está diseñado en estilo clásico, retro y moderno, este atuendo te hará destacar en la fiesta, aumentará la diversión de la fiesta, disfrutará de todo el proceso de la fiesta y te hará diferente.

【USO AMPLIO】 Perfecto para obras de teatro escolares, fiestas de karaoke, fiestas de rock, fiestas temáticas, representaciones teatrales, fiestas de disfraces, se puede usar para Halloween, Navidad, cumpleaños, fiestas de disfraces para disfrazarse de su rockero favorito.

CHMMY Accesorios Mujer de Ropa Años 80 Disfraz, Riñonera Diadema Calentadores de Pierna Muñequeras Pendientes y Gafas de Sol para Años 80 Accesorios de Disfraces Fiestas Neon Rosa € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Accesorios Mujer de Ropa Años 80 Disfraz】Incluye 6 tipos de accesorios: riñonera rosa roja x 1, diadema rosa neón x 1, calentadores de piernas rosas x 2, muñequeras x 2, gafas de sol x 1, pendientes x 2. Nuestros accesorios de disfraz de los 80 son perfectos para fiestas de neón, fiestas retro, halloween u otras fiestas de cosplay y convertirte en el centro de la multitud.

【Combinación Perfecta】la diadema, los calentadores de piernas y las muñequeras se combinan con una riñonera, gafas de sol y pendientes para hacer que un atuendo de los años 80 sea aún más elegante. La riñonera mide 11.8"x5.5" con correas ajustables para los hombros, el calentadores de piernas mide 16.3"x3.1", el diadema mide 5.1"x1.9", el muñequeras mide 3.1"x3.1 ", las gafas de sol miden 5,9"x1,9" y el pendientes mide 3,5" de largo.

❥【Material de Alta Calidad】La riñonera láser está hecha de material de PU suave, el cinturón es ajustable, duradero e impermeable. La diadema, los calentadores de piernay las muñequeras están todos hechos de un material de nailon tejido que es súper elástico, no se siente apretado ni incómodo. Las gafas de sol y el pendientes están hechos de plástico con colores brillantes y superficie lisa. El sentimiento de los 80 que te convierte en el centro de la multitud en todas partes.

【Combinación de Escenas】 Nuestro accesorio de disfraz de los 80 es perfecto para fiestas temáticas de los 80, fiestas de disfraces, fiestas de Halloween, fiestas de carnaval u otras fiestas de cosplay y cumpleaños, etc. Perfecto para aquellos a los que les gusta el estilo retro o deportivo, cada accesorio te hará destacar entre la multitud y te permitirá divertirte.

【Regalo Ideal】Un conjunto completo de accesorios de ropa años 80 para amantes de lo retro y los deportes, hombres y mujeres, jóvenes y mayores. Ideal para correr, caminar, andar en bicicleta y otros deportes. La riñonera tiene varios bolsillos con cremallera y se puede usar como mochila o bandolera. Comodidad para llevar contigo el teléfono, las llaves del coche, las gafas, etc.

HIQE-FL Accesorios de Disfraz de Los Años 80,Diadema de Neón 80S con diadema, muñequeras, aretes, traje de baño,Juego de Disfraces de los Años 80,para Fiestas Temáticas Photocall € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Conjunto completo de disfraz de los 80】Obtén el mejor look de entrenamiento de los 80 con este conjunto que incluye trajes de baño retro de los 80 o 90, leggings para correr, calentadores de piernas, una diadema, muñequeras, incluye aretes y una riñonera. Perfecto para tus necesidades de disfraces de los 80.

【Retro y atractivo】Los disfraces de entrenamiento de los años 80 para hombres y mujeres tienen estilo retro y colores brillantes, frescos y cómodos; Puedes usarlos en combinación o por separado para combinar bien con tus camisas, vestidos, camisetas sin mangas y blusas, muestra tu encanto personal.

【Material respetuoso con la piel】Estos trajes de entrenamiento de los años 80 tienen buena elasticidad, suaves y duraderos, cómodos y fáciles de llevar, no se decoloran, rompen o deforman fácilmente, se pueden almacenar y utilizar durante mucho tiempo. Tenga en cuenta que el juego puede tener un poco de olor cuando lo reciba por primera vez. Se recomienda ventilar o lavar y secar antes de usar.

【Fiesta temática de disfraces de los 80 y 90】Colores brillantes y excepcionales. El color brillante de cada accesorio te hace lucir brillante y conmovedor y hace que sea fácil para tus amigos encontrarte cuando hay muchas personas presentes. Adecuado para la mayoría de las personas, colores brillantes, uno traje bueno y adecuado que se adapte a una fiesta temática.

【Regalo ideal y amplia aplicación】Hay una amplia gama de ropa y accesorios de los 80 que se pueden mezclar y combinar, adecuados como regalo para sus familiares y amigos. Perfecto para fiestas de cosplay de los 80, disfraces de Halloween, fiestas de baile, fiestas disco, fiestas de cumpleaños retro, fiestas góticas, etc. ¡A cualquiera que le guste el estilo retro le encantará nuestro conjunto de disfraces de los 80! READ Los 30 mejores Fundas Portatil 17 Pulgadas capaces: la mejor revisión sobre Fundas Portatil 17 Pulgadas

BOFUNX Disfraz de los años 80 Accesorios con Camiseta Rejilla Red de Neón+Guantes de Malla+Calentadores de Pierna+Gafas Juego de Ropa Disfraces 80s Fiesta Cosplay Canaval para Mujeres Hombres € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: 1 camiseta rejilla; 1 par de guantes de malla; 1 par de calentadores de pierna; 1 gafas

Tamaño: Este producto es de talla única y es adecuado para la mayoría de las mujeres y los hombres

Material: El componente principal del material de camiseta rejilla, guantes de malla y calentadores de pierna es poliéster; El material de la lente de las gafas es acrílico, y el material del marco es resina; Estos productos son de buena calidad y se pueden usar repetidamente y durante mucho tiempo

Diseño: Excelentes accesorios de color rosa neón, que es brillante, y el estilo está diseñado para la fiesta de ropa de los 80, para que le disfrace y le hace popular y a la moda

Escena de uso: Son adecuados para fiestas de los años 80, para Carnaval, fiestas de disfraces, festivales, bandas, celebraciones, bares, discotecas, fiestas temáticas, etc.

Widmann - Disfraz años 80, chándal de estilo retro compuesto por sudadera y pantalón, ajuste cómodo, para fiestas de mal gusto y carnaval € 26.70 in stock 7 new from €26.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Buscas un disfraz raro y desenfadado para tu próxima fiesta de carnaval? Entonces este chándal de los 80 de Widmann es justo lo que necesitas

El traje es de la talla L y es de color lila y rosa. Tiene un patrón de rayas de moda

El conjunto se compone de una sudadera con un práctico cierre de cremallera y un pantalón elástico. Esto garantiza un ajuste cómodo. Así que estás preparado para una larga noche de fiesta

Se recomiendan las siguientes instrucciones de lavado: lavar a mano, no usar lejía, secar en secadora, planchar o limpiar en seco

Puedes encontrar más trajes y accesorios bonitos en nuestra tienda de la marca. Haga clic en la marca "Widmann" debajo del título del producto

Aomig Disfraz Años 80, Accesorios de Traje 4pcs Disfraces Años 80, Disfraz De Los 80 Mujer Color Excepcional, Disfraz Niña Años 80 Mezclar Y Combinar Para Carnaval, Fiesta Cumpleaños, Halloween € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Opción de Regalo Ideal】Tenemos otros accesorios que se pueden mezclar y combinar. Diferentes accesorios pueden usar diferentes modas. Como ropa de moda, es adecuado como regalo para amigos a los que les gustan los estilos retro y deportivos, y también es un regalo para los amantes Gran idea de regalo para un amigo de los años 80. También es ideal como regalo de Navidad y cumpleaños o decoración de fiestas temáticas.

WELLCHY Disfraz Años 80 Mujer, Ropa Años 80 Disfraz con Camiseta de Los 80 Tutu Guantes de Rejilla Calentadores de Pierna Collares Pulseras Pendientes para Fiesta Cosplay (XL, Colorida) € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Talla del Disfraz: Este disfraz de los años 80 para adulto está disponible en varias tallas, hay dos colores disponibles: rosa neón, arcoíris; puedes elegir la talla que más te convenga según la tabla de tallas.

80s Outfit Señoras: 80s retro party set incluye 1 camiseta, 1 tutú, 1 riñonera, 4 collar, 4 pulsera, 1 pendientes, 1 par de calentadores, 1 guantes de rejilla y 1 diadema.

Premium Material: Los 80s fiesta temática de disfraces con accesorios están hechos de material suave y cómodo, muy cómodo de llevar, es duradero y se puede utilizar varias veces.Todos los accesorios de los 80 son adecuados para la mayoría de las niñas.

Design: Estos accesorios de disfraces están diseñados para personas que aman el estilo retro; Son los mejores accesorios decorados para trajes de los 80, que pueden aumentar la diversión de la fiesta y hacerte el más brillante en una fiesta temática de los 80.

Ocasiones Adecuadas:80s damas de disfraces adecuados para adultos a carnaval, Halloween, mascarada, fiestas de discoteca, fiestas de cumpleaños, cosplay y juegos de rol en el escenario.

Widmann - Disfraz, chándal de los 80, chaqueta y pantalón, traje de culo, traje chav, estilo retro, varias tallas, Fiesta Bad Taste, años 80, carnaval € 27.04 in stock 6 new from €27.04

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Buscas un disfraz llamativo y desenfadado para la próxima fiesta de carnaval? Entonces este chándal de los años 80 de Widmann es justo lo que necesitas

El traje XXL es negro, verde menta y rosa. Tiene un elegante patrón de rayas

El conjunto se compone de una chaqueta con una práctica cremallera y un pantalón con cintura elástica

Esto hace que sea cómodo de llevar. Así que estás preparado para una larga noche de fiesta

Puedes encontrar más trajes y accesorios bonitos en nuestra tienda de la marca. Haga clic en la marca Widmann debajo del título del producto

MIVAIUN 5 piezas 80 años Disfraz Mujer Accesorios 80s Disfraz de Disfraces para Mujeres Diadema de Encaje Pendientes Guantes de Red Collar Pulsera 1980 Disfraz para Fiesta Carnaval Halloween (Negro) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conjunto de los años 80: recibirás 5 piezas de accesorios de ropa de mujer en los años 80, que incluyen 1 par de guantes de red, 1 collar cruzado, 1 diadema de encaje, 1 par de aretes y 10 pulseras; este conjunto de accesorios de vestuario te lleva atrás A la década de 1980, muestra tu personalidad y belleza únicas.

Sobre el tamaño: este traje de los años 80 es de tamaño universal, adecuado para la mayoría de los adultos, no se preocupe por el tamaño, se puede usar con libertad y comodidad, y se puede combinar con la ropa que desea combinar.

Materiales de alta calidad: la diadema y los guantes están hechos de encaje de alta calidad, los pendientes están hechos de plástico y la pulsera está hecha de silicona, que tiene buena elasticidad y es cómoda de llevar.

Diseño único: los accesorios de vestuario de la década de 1980 satisfacen perfectamente las necesidades diarias de combinación, y también son adecuados para fiestas, carnavales, Halloween, etc., lo que mejora el ambiente loco de la fiesta, y el vestido retro te permite exudar único encanto en la fiesta.

Regalo exquisito: se puede combinar con cualquier ropa de uso diario, como vestidos, camisas, monos o pantalones, regálate este traje a ti mismo, madre, hija, novia y otras amigas, el regalo exquisito hará felices a las personas.

HEAWAA 11 Piezas Disfraces de Rock Accesorios, Punk Runk Gótico Rockero Kit con Manga Guitarra Inflable Gafas Bandana Guantes Pulsera Anillo para Hombres Adulto Fiesta Del Año 70 80 90 € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Conjunto de disfraces de Rock】 Recibirás 1 gafas de sol, 2 guantes de poliuretano negro, 1 pañuelo rojo retro, 2 pulseras de calavera, 2 tatuajes temporales, 1 guitarra hinchable y 2 anillos vintage. Si buscas ser una estrella de rock, este kit realmente vale la pena comprarlo

【Material Premium Seleccionado】Las gafas de sol vintage se aplican con material AC, ligero y duradero, la bandana roja es de tela de poliéster, suave y cómoda, las fundas de tatuaje se aplican con un material muy elástico, diseño realista, la guitarra hinchable es de PVC, resistente y sólida.

【Adecuado para la mayoría de las personas】El manguito de brazo de tatuaje mide aproximadamente 39 cm de largo, el diámetro del brazalete es de aproximadamente 8 cm. El bandana mide aproximadamente 44 x 44 cm. Las gafas miden aproximadamente 14,5 cm x 14 cm. 7 x 5 cm. 5 pulgadas, el anillo retro tiene un diseño abierto que puede adaptarse a la mayoría de hombres o mujeres. Las pulseras punk son ajustables con 3 clavos para adaptarse a una gama de tamaños.

【Indispensable para los amantes de la moda Rocker】El conjunto de disfraz de rocker de metal pesado está diseñado en un estilo retro y moderno, cuando vayas a fiestas temáticas rock y punk, puedes utilizar estos accesorios de metal para vestirte, te destacarás entre la multitud. Para los amantes del punk gótico rock, este conjunto clásico es imprescindible.

【Uso en varios escenarios】Este accesorio de disfraz punk es perfecto para fiestas temáticas rock y punk, fiestas de disfraces de Halloween, máscaras, noches de discoteca rave, obras de teatro en la escuela y otros eventos de festival, pueden aumentar el placer de la fiesta y sacar un recuerdo inolvidable.

