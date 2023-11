Millones de perros están abandonados en España, pero no hay perros callejeros en las calles.

En la primera parte del archivo de noticias de la Agencia Anadolu (AA) titulado «Animales sin paja en Europa», los periodistas de AA recopilaron las prácticas y regulaciones legales en Europa con respecto a los animales callejeros, que siempre están en la agenda de Turquía.

Aunque cada año más de 200.000 perros son abandonados y vagan por las calles de España, no se ven perros callejeros.

Los funcionarios señalan que con una mayor conciencia social sobre los derechos de los animales y las responsabilidades de los dueños de animales, se han acelerado las acciones políticas y legales y se han desviado más recursos financieros.

En España, los perros y gatos callejeros son cuidados por personal profesionalmente remunerado y apoyado por voluntarios, que suelen ser responsabilidad de los gobiernos autónomos y los municipios.



Foto: Burak Akbulut/AA

Fernando Sánchez Ocaña, director del Centro de Protección Animal de Arroyomolinos, uno de los 24 refugios de animales de Madrid capital, y presidente de la Asociación Salvando Peludos, sostuvo que «la fecundación y la socialización» son las únicas soluciones a los problemas derivados del maltrato. Perros y gatos en las calles.

Según datos de 2022 en España, Ocaña señaló que 360 ​​mil animales, entre ellos aproximadamente 250 mil perros, fueron abandonados y dejados en la calle, afirmando que todos estos perros son de caza, de gran tamaño y utilizados con fines de protección o cría ilegal.

Ocaña ha destacado que en España, por ley, el chip es obligatorio para perros y gatos, y que los animales no criados legalmente por profesionales deben ser esterilizados.

Ocaña dijo que la primera «ley de bienestar animal» del país, adoptada por el parlamento español este año y que entrará en vigor el 27 de septiembre, aumentará aún más la responsabilidad social y el control sobre los animales:

«En general, quienes abandonan gatos o perros reciben multas de hasta 45.000 euros. Con la nueva ley, esta cantidad ha aumentado considerablemente. Además, se han incrementado las multas (hasta 200.000 euros) y las penas de prisión (hasta 18 meses). introducido por malos tratos a los animales. Razones de salud «animales afuera Está prohibido matarlos poniéndolos a dormir. Los municipios también están obligados a construir refugios. También está prohibido pasear perros sin correa».

Ocaña explicó que los municipios son los responsables del cuidado de los perros y gatos callejeros en España, y en estos casos, la policía o las autoridades municipales activan inmediatamente la unidad que recoge los animales callejeros, y que estos animales son puestos en cuarentena una vez que son traídos. Abrigada, revisada de salud, vacunada y esterilizada inmediatamente.

Esterilización obligatoria de perros abandonados

Ocaña señaló que el albergue de Arroyomolinos emplea de forma permanente a 2 veterinarios y 3 cuidadores, y su presupuesto mensual ronda los 10.000 euros a cargo del municipio, y añadió que este servicio, que antes se prestaba de forma voluntaria, ahora está institucionalizado. Profesionales en municipios, con financiación pública.

Ocaña dijo que la práctica de poner a dormir a los perros callejeros fue prohibida en Madrid 10 días después de su llegada en 2016, y ahora estará prohibida en todo el país con la nueva ley. España empezó con casos de rabia, pero ya no tiene ese problema y «la ley exige castrar a los perros abandonados. Es la única manera de evitar que el problema se agrave». él dijo.

«Los perros necesitan ser socializados y entrenados con las personas».

«Según su experiencia, ¿cuál es su consejo para el problema de los perros callejeros en Turquía?» A la pregunta, Okana dijo:

«No se puede presionar un botón para resolver el problema de los perros abandonados en Turquía o España o en cualquier otro lugar del mundo. Es un problema social. Es necesario hacerlo en toda Europa y América. Es necesario controlar la natalidad de los perros y gatos. Necesita financiación y castración. La esperanza de vida de un perro es de 10 a 12 años. Una vez castrado, el problema disminuye gradualmente. Y simplemente alimentar a los perros en la calle no significa ayudarlos, los perros necesitan ser socializados y entrenados con «Estos perros necesitan entrar y salir de las casas».

Al señalar que en ocasiones se producen ataques a perros grandes pertenecientes a España, Ocaña afirmó que «es muy importante conocer la constitución natural del perro. El problema de los perros agresivos en España es el adiestramiento y la socialización. No es sólo tener un refugio. Es suficiente». si no se tienen leyes, mecanismos de control y capacitación adecuados». Si no tienes un sistema, no funcionará», afirmó.

«Si ves un perro desconocido, saldrás corriendo. Pero esto está mal. Tienes que actuar con calma. Si eso sucede, el perro te dejará sin morderte». La funcionaria española dijo que tenía 10 perros grandes en casa y aunque no hubo incidentes de mordeduras, no dejó a su hija de 5 años sola con los perros.

Los gatos callejeros son un gran problema en España

«Los problemas causados ​​por los perros callejeros en Turquía son similares a los que experimentan los gatos en España», afirma Ocaña. dicho.

Ocaña destacó un reciente aumento en el número de gatos callejeros, especialmente en áreas rurales, alrededor de centros comerciales y gasolineras, y agregó que en los últimos dos años el gobierno ha proporcionado fondos a los municipios que quieren colocar casetas para gatos en las calles. Este año se han instalado en Madrid más de 100 perreras.

Ocaña explicó que como asociación ayudan a los animales no sólo en España sino también en otros países, y añadió que cuando empezó la guerra, fueron dos veces a Ucrania y trajeron a su país unos 200 perros y gatos.

