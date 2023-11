Inicio » Top News Los 30 mejores camara de vigilancia wifi exterior capaces: la mejor revisión sobre camara de vigilancia wifi exterior Top News Los 30 mejores camara de vigilancia wifi exterior capaces: la mejor revisión sobre camara de vigilancia wifi exterior 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Tapo C510W - Cámara de vigilancia Wi-FI para Exteriores de 360º, visión Nocturna a Todo Color de 2k (3MP), detección de Personas con IA, Seguimiento de Movimiento Inteligente, IP65 € 79.99

€ 46.99 in stock 1 new from €46.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resolución 2K: con una resolución de 2304 × 1296 px, Tapo C510W mejora su seguridad al capturar más detalles en comparación con la resolución tradicional de 1080p (1920 × 1080 px).

Visión nocturna a todo color: revela imágenes a todo color con focos integrados incluso de noche.

Cobertura visual de 360°: proporciona un rango de visión horizontal de 360° y vertical de 130° para capturar todo a su alrededor.

Seguimiento de movimiento inteligente: Tapo C510W sigue el movimiento con rotación de alta velocidad, lo que le permite vigilar las áreas más vitales.

La detección múltiple para Free-Smart AI identifica a una persona y le notifica según sea necesario. También puede configurar zonas de actividad personalizables o límites para recibir solo las alertas importantes.

PEEIPM Cámara Vigilancia WiFi Exterior, Cámaras de Vigilancia sin Cables, Visión Nocturna en Color, Detección de AI, Llamadas Bidireccionales, Impermeabilización IP66 € 79.99 in stock 1 new from €79.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【1080P Imagen FHD & Visión Nocturna en Color】La verdadera calidad de imagen de alta definición 1080p le proporciona imágenes más claras y le ayuda a dejar más información. Visión nocturna starlight, con luces de inundación incorporadas, le ofrece imágenes de visión nocturna más coloridas. Para que siempre puedas proteger a tu familia.

【Nuevo Diseño & Nunca Apague la Energía】La batería está equipada con baterías de alta densidad y gran capacidad para almacenar electricidad para la Cámara durante 1 - 3 meses. Además, el suministro continuo de energía de los paneles solares aprovecha al máximo los recursos naturales para proporcionar un suministro continuo de energía a las cámaras sin necesidad de eliminarlas y cargarlas.

【Alarma Acústica y Optica & Diálogo Bidireccional】Una vez detectado el invasor, se emitirá una alerta sonora automática para ahuyentar al invasor y proteger a su familia (por la noche es necesario realizar una alarma de iluminación). La comunicación bidireccional te permite expresarte en cualquier momento y en cualquier lugar a través de una cámara, advertir a los invasores y proteger la seguridad de tu familia.

【Clasificación Inteligente de AI】A través del análisis de ia, la Cámara clasifica automáticamente los mensajes que activan la alarma. Puede detectar paquetes, personas, animales, automóviles, etc., para que entiendas mejor qué información es más importante y te facilite.

【Cámara Multifuncional】El nivel de impermeabilización ip66, la información de alarma instantánea, el área de alarma personalizada, el tiempo de alarma personalizado, etc., pueden hablar directamente con las personas debajo de la Cámara. Comparte con tu familia y revisa varias cámaras al mismo tiempo para prestar atención a quién o qué es importante.

ieGeek 2K Camara Vigilancia WiFi Exterior con Eléctrico, PTZ 355°, Detección de Humano, Seguimiento Automático, Visión Nocturna Color, Alarma de Luz y Sonido, Grabación Continua, Compatible Alexa € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Píxeles FHD de 2K 3MP y Visión Nocturna en Color】Camara vigilancia wifi exterior combina inteligentemente LED blancos y LED infrarrojos para brindarle una visión nocturna en color similar al día, incluso en medio de la noche. La distancia de visión nocturna puede alcanzar hasta 50 pies, 2K píxeles y PTZ 355° pueden ayudarle a ver números de matrícula fijos y características del cuerpo humano. IP65 resistente al agua, no importa si hace viento o llueve, la cámara puede funcionar normalmente.

【Detección de Movimiento Inteligente y Alarma de Luz y Sonido】Por la noche, cuando la cámara de vigilancia exterior detecta una persona o un animal en movimiento, la cámara emitirá un sonido de alarma fuerte y el foco se encenderá y grabará lo que sucedió. Después de 1 segundo, su teléfono recibirá una notificación de alarma. Puedes ajustar el volumen para no molestar a tus vecinos, y puedes establecer zonas de detección de movimiento y sensibilidad para reducir los falsos positivos

【Seguimiento Automático】Camara de exterior permite el seguimiento automático, que puede capturar con precisión cada momento del movimiento, y graba todo el proceso para que puedas revisarlo en cualquier momento.Puedes elegir activar/desactivar la función de seguimiento automático.Puede elegir detectar sólo personas y no animales para reducir las falsas alarmas, la sensibilidad de detección es ajustable de 1-10 paradas (NOTA: la detección de mascotas y la detección de paquetes deben pagarse)

【Tarjeta SD / Nube y Compatible Alexa】La cámara wifi exterior puede grabar las 24 horas del día, grabando todo lo que sucede debajo de la cámara, ya sea que esté lloviendo o nevando, no se perderá un momento. La información grabada se guardará en una tarjeta Micro SD (máximo 128 g) o en un servidor en la nube (prueba gratuita de 7 días para nuevos usuarios), y puede ver y reproducir la reproducción en cualquier momento. Trabaja con Amazon Alexa para el control por voz, liberando tus manos.

【Soporte Posventa Rápido y Conveniente】Puede comunicarse con el soporte posventa en línea a través de la aplicación(ieGeek Cam) y también puede obtener soporte técnico a través de nuestro buzón oficial. Durante los días hábiles, el soporte técnico responderá a su mensaje dentro de las 24 horas y le brindará una solución.iegeek siempre se compromete a proteger su seguridad y facilitarla.

TOAIOHO 2K Cámara Vigilancia WiFi Exterior/Interior, Cámara Vigilancia, Visión Nocturna Colorida, Protección Completa de 360 °, Audio Bidireccional, Alerta de Movimiento, Android/iOS € 39.99

€ 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【2K más claro y uso compartido de cámara】La cámara vigilancia wifi exterior adopta la nueva versión de la tecnología 2K. Haga que las imágenes y los videos sean más claros. Ya sea que lo use en interiores o exteriores, brinda una mejor vista de todo lo que sucede en el área de monitoreo. La cámara admite la función de compartir multiusuario. Puede escanear el código a través de la aplicación para permitir que los miembros de su familia obtengan el control de la cámara.

【Super visión nocturna en color】 La cámara vigilancia tiene dos configuraciones de visión nocturna en color. Cuando enciende la "función de imagen en color" del modo de visión nocturna, puede obtener imágenes y videos en color durante todo el día. Cuando solo enciende la "Alarma de luz y sonido" en la configuración de la alarma, la cámara solo capturará imágenes de visión nocturna en color cuando se emita una alarma. Por lo tanto, la cámara puede capturar más detalles durante la noche.

【Amplio campo de visión de 360° y seguimiento de IA】 Las cámara vigilancia wifi exterior para interior/exterior admiten una rotación horizontal de 355° y una rotación vertical de 120°, puede controlar la rotación de la cámara a través de la aplicación. La cámara de vigilancia tiene un gran angular visible de 130 grados. Proporcione protección de 360° para su casa. Seguirá automáticamente a la persona u objeto en movimiento.

【Detección de movimiento y sonido e IP66】La cámaras vigilancia domicilio wifi puede detectar de forma inteligente el movimiento y el sonido. La cámara enviará un mensaje de advertencia a su teléfono. Puede ajustar la sensibilidad de la alerta. Esto reduce las falsas alarmas causadas por insectos, lluvia, fuertes nevadas, etc. Tiene certificación de impermeabilidad IP66. Hasta cierto punto, puede resistir condiciones climáticas extremas como lluvias torrenciales y fuertes nevadas.

【Nube opcional/Tarjeta SD y compatibilidad】 Puede elegir usar una tarjeta SD o un servicio en la nube para guardar el video detectado por la cámara. La cámaras vigilancia domicilio wifi es bien compatible con IOS y Android. Cuando tenga problemas, póngase en contacto con nosotros. Definitivamente le daremos una solución satisfactoria.(Nota: esta cámara no es compatible con wifi 5G).

Cámara Vigilancia WiFi Exterior Solar Panel YESKAMO 2K 3MP Q10S Cámara de Vigilancia sin Cable con Batería 5200mAh, IP66, 10M Visión Nocturna, Detección de Movimiento PIR, Audio de 2 Vias/Alexa € 79.99

€ 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☀️【100% INALÁMBRICO Y AUTONOMÍA DEL PANEL SOLAR】La cámara de vigilancia wifi inalámbrica para exteriores tiene una batería recargable incorporada y está equipada con un panel solar para una autonomía ilimitada, no limitada por las tomas de corriente. No hay necesidad de preocuparse por enchufes o cables desordenados, siga cargando incluso en días nublados. Admite WiFi ultraestable de 2,4 GHz en lugar de 5 GHz. La cámara es compatible con Alexa

【2K 3MP QHD】La cámara de vigilancia exterior muestran imágenes 2K impresionantes y ultra claras. El soporte de la cámara WiFi es ajustable de forma flexible, 360° en sentido horario o antihorario y 95° verticalmente. La cámara de vigilancia inalámbrica tiene 3 modos de visión nocturna, modo blanco y negro, modo inteligente y modo color. En el modo inteligente, la cámara proporciona imágenes en color 2K cuando se detecta movimiento de día o de noche

【DETECCIÓN DE MOVIMIENTO AI/PIR】La cámara solar YESKAMO adopta el sensor PIR más avanzado y la tecnología de detección humana AI, capaz de detectar objetos a 37 °C. Mejore el reconocimiento de la forma del cuerpo humano, lo que dará como resultado un 99 % menos de falsos positivos. 3 modos de alarma nocturna. Si la alarma de luz y sonido está activada, la cámara WiFi externa inalámbrica continuará encendiendo la luz LED por la noche. Potentes luces y sirenas ahuyentarán a los intrusos

【RECEPTOR DE SEÑAL MEJORADO】La cámara exterior solar tiene un chip receptor de señal mejorado incorporado, que mejora la capacidad de la cámara inalámbrica para recibir WiFi 2.4G. Por lo tanto, puedes instalarlo en interiores para monitorear cada movimiento de tu mascota o bebé. También se puede instalar en exteriores, como garajes, almacenes, jardines, etc. (Nota: instale la cámara solar exterior después de conectarse a la aplicación CloudEdge)

☔【IP66 IMPERMEABLE Y ALMACENAMIENTO】La cámara de vigilancia wifi exterior con batería tiene una clasificación de impermeabilidad IP66 que le permite usar la cámara solar inalámbrica para exteriores bajo la lluvia o la nieve. Además, solo 3 minutos para conectar su teléfono celular a la cámara solar wifi con baterías. El dispositivo admite almacenamiento en tarjeta Micro SD (hasta 128G) y almacenamiento en la nube (uso gratuito durante 7 días). YESKAMO proporcionará 2 años de garantía

FOAOOD Cámara Vigilancia WiFi Exterior Solar, Camaras de Vigilancia sin Cables, Visión Nocturna en Color, Batería Incorporada, Detección Humana PIR, Audio Bidireccional, IP66 € 49.99

€ 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Carga solar y batería incorporada de 5000 mAh】La cámara de seguridad inalámbrica FOAOOD está equipada con una placa de carga solar y una batería de alta capacidad de 5000 mah, para que pueda mantener 365 días de protección ininterrumpida de su hogar. Solo necesita 2 horas de sol al día para mantener la cámara completamente cargada y nunca necesita quitar la cámara para cargar problemas. Incluso sin sol, la capacidad de la batería de 5000 mAh lo mantendrá funcionando durante un mes.

【Visión nocturna en color e imagen FHD de 1080P】Esta cámara WiFi utiliza una lente más sofisticada, proporciona una calidad de imagen de 1080P y también está equipada con 2 reflectores. Calidad de imagen 1080P, que le brinda imágenes HD sin ocupar demasiada red, manteniendo la fluidez del video. Habilitar los reflectores duales le brinda visión nocturna en color, capturando imágenes que son igual de buenas durante el día, incluso por la noche.

【Alarma PIR y zona de alarma opcional】La cámara de seguridad exterior DF220 tiene detección infrarroja del cuerpo humano PIR, que puede reducir las falsas alarmas causadas por insectos, hojas, lluvia y nieve, etc.; área de alarma opcional, solo alarma el área que le interesa. Además, cuando la cámara detecta estos movimientos, también puede emitir sonidos y destellos para ahuyentar a los intrusos y convertirse en un fiel guardián de tu hogar.

【IP66 resistente a la intemperie y multifunción】Nuestra cámara de vigilancia está hecha de material de poliéster de alto peso molecular, que puede resistir todo tipo de mal tiempo y proteger a su familia en todo momento. Además, la cámara también tiene una función de conversación bidireccional, que le permite hablar directamente con la persona que está debajo de la cámara. Comparta con su familia, vea varias cámaras al mismo tiempo, vigile quién o qué es importante.

【Productos confiables y servicio de satisfacción del cliente】Nos adherimos al principio de cliente primero y servimos a los clientes de todo corazón. Si encuentra algún problema durante el uso, no dude en contactarnos. FOAOOD le brindará soporte técnico oportuno y profesional y le brindará una solución satisfactoria. READ El representante de Antalya está invicto en la Superliga

TP-Link TAPO C200 - Cámara IP WiFi 360° Cámara de Vigilancia FHD 1080p,Visión nocturna, Notificaciones en tiempo real, Admite tarjeta SD,Detección de movimiento,Control Remoto,Compatible con Alexa € 39.99

€ 25.49 in stock 35 new from €25.49

8 used from €25.36

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features *ATENCIÓN, por favor, actualiza el firmware más reciente en la aplicación Tapo para disfrutar de las nuevas funciones: seguimiento de movimiento, detección de llanto de bebé, y capacidad de la tarjeta MicroSD hasta 512GB.

【FHD 1080P & Pan/Tilt 360°】La cámara de seguridad WiFi captura cada detalle con alta definición 1080P. Movimiento horizontal hasta 360° y movimiento vertical hasta 114°, para una mayor cobertura y capturar cada momento. (La cámara wifi solo admite Wi-Fi de 2,4 GHz)

【Detección de Movimiento, Seguimiento Inteligente y Alarma】Recibe notificaciones instantáneas de la aplicación Tapo cuando se detecte movimiento, rastrea y sigue al sujeto para mantenerlo a la vista. Activa la alarma de luz y sonido para ahuyentar a los visitantes no deseados.

【Visión Nocturna Avanzada y Detección de Llanto de Bebé】Dotada con visión nocturna avanzada (distancia visual de hasta 9 metros) y detección de llanto de bebé, la cámara Tapo refuerza el cuidado de tus hijos las 24 horas del día.

【Audio bidireccional】Comunícate de forma remota y crea una conversación clara y fluida con tu bebé o mascota a través del micrófono y el altavoz incorporados.

Tenda CH3 Camara Vigilancia WiFi Exterior - Visión Nocturna 30m, 360° PTZ Cámara IP 1080P, Soporte ONVIF CCTV Camera Vigilancia, Detección Movimiento, Audio Bidireccional, IP66, Compatible con Alexa € 59.99

€ 32.99 in stock 1 new from €32.99

4 used from €31.34

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La cámara Wi-Fi para exteriores CH3 es una cámara de vigilancia para exteriores de alto rendimiento que integra vídeo con resolución 1080P, visión nocturna a todo color, audio bidireccional full dúplex, detección inteligente de movimiento y funciones de alarma sonora y luminosa. El producto se utiliza sobre todo para la vigilancia de exteriores, como patios, tiendas, escuelas, etc. Los usuarios pueden acceder al vídeo mediante conexión inalámbrica o por cable a Internet.

Vídeo FHD 1080P y visión nocturna en color: con la visión nocturna a todo color, podrá ver colores vivos y detalles nítidos en sus grabaciones de vídeo, incluso en condiciones de poca luz. Esto puede ser especialmente útil para identificar intrusos o actividades sospechosas, ya que permite ver con mayor claridad y precisión en la oscuridad.

Detección de movimiento: cuando se detecta movimiento, la cámara envía una alerta en tiempo real a su smartphone u otro dispositivo, lo que le permite comprobar rápidamente la grabación de vídeo y tomar medidas si es necesario.

Audio bidireccional: Identifique a los visitantes, disuada a los intrusos y vigile a los miembros de la familia o a las mascotas desde cualquier lugar con comunicación en directo a través de la cámara.

LAN y WiFi de 2,4 GHz: Conecte su cámara de seguridad a la red a través de Ethernet o WiFi para una instalación más fácil y flexible.

Topcony 2K Cámara de Vigilancia WiFi Exterior Batería, Cámara de Seguridad Domicilio sin Cable con Panel Solar, Visión Nocturna en Color 360°, Detección de Movimiento PIR, Alarma de Luz-Sonido, IP65 € 89.99 in stock 1 new from €89.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【100% Inalámbrico + Con energía solar inagotables】Cámara vigilancia WiFi exterior con panel solar y batería recargable mejorada para una alimentación continua sin interrupciones. Instálela en cualquier lugar con luz solar y esté siempre conectado.

【Rotación panorámica de 355°+ Rotación de inclinación de 120°】La cámara de seguridad exterior con vista panorámica para una cobertura completa de su propiedad sin puntos ciegos. La cámara de Topcony le brinda protección y tranquilidad constantes.

【Visión nocturna en color de 2K + Advertencia de Luz y Sonido】Cámara de vigilancia solar inteligente con vídeo de alta definición 2K y 4 megapíxeles, visión nocturna por infrarrojos y colores vibrantes para una imagen clara y detallada. Las funciones de advertencia rápida alertan y espantan a los intrusos para proteger su hogar cuando más lo necesita.

【Alarma con IA y zonas personalizadas de detección】Camara vigilancia domicilio wifi puede detecta con precisión el movimiento humano de hasta 15M y filtra interferencias causadas por la lluvia y los insectos. En un segundo, activa una alarma en tiempo real y graba un video de 6-30S que puedes ver en la nube o localmente, la nube incluso a una velocidad de hasta 4x. Puedes personalizar a través de Topcony Cam configurando una zona de movimiento para capturar lo que ocurre en el área que elijas.

⛄【Resistente a las altas y bajas temperaturas + Resistente al Agua IP65】La cámara ip resistente a temperaturas extremas, desde -10°C hasta 50°C, para brindarle tranquilidad en veranos calurosos, otoños lluviosos o inviernos fríos.

ieGeek 2K Camara Vigilancia WiFi Exterior Solar, 360° PTZ Camaras de Vigilancia sin Cables, Visión Nocturna en Color, Detección Humana PIR/AI, Audio de 2 Vias, IP66/Alexa € 109.00

€ 89.00 in stock 1 new from €89.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☀【100% Inalámbrico y Energía Solar】100% inalámbrico, simplemente pégalo en la pared para usarlo, no es necesario conectar el cable de alimentación de la casa o el cable de red. Incluso un niño de 8 años puede instalarlo fácilmente y el diagnóstico de señal exclusivo de iegeek le ayuda a determinar la mejor ubicación para la instalación. (solo admite 2,4 Ghz)

【Píxeles 2K FHD y PTZ 360°】Calidad de imagen 2K HD, zoom digital 4x, puede presentar imágenes claras durante el día y la noche. Horizontal 355° e inclinada 120°, la cámara solar exterior puede tomar fotografías panorámicas desde todos los rincones (casa, jardín, garaje, tienda, etc.)

【Detección de AI y Alarma de Luz y Sonido】 La cámara de vigilancia ieGeek utiliza un sensor PIR combinado con un análisis de algoritmo de IA para detectar personas, mascotas y vehículos. La sensibilidad es ajustable y puede reducir en un 99% las falsas alarmas de insectos, hojas y lluvia, centrándose en lo realmente importante. . Cuando la cámara detecta movimiento, también podrás activar focos, sirenas y sirenas inteligentes para ahuyentar a los intrusos.

【Voz bidireccional con Alexa y IP66 a Prueba de Agua】IP66 a prueba de agua, no hay necesidad de preocuparse por la lluvia, la nieve o el clima cálido, utilizando un sistema de sellado de carcasa impermeable de alta densidad, la cámara puede funcionar a -20 ~ 60 ℃. Función de conversación bidireccional, funciona con Alexa para control por voz.

【Excelente servicio al cliente】ieGeek Camera le brinda mejores servicios de productos, admite almacenamiento local de hasta 128G MicroSD y también brinda almacenamiento seguro en la nube con protección de cifrado de datos y prueba gratuita de 7 días. ieGeek le brinda soporte técnico en línea las 24 horas, garantía de dos años y devoluciones gratuitas de 30 días, lo que le permite tener una experiencia de usuario cómoda. Si encuentra algún problema, no dude en hacérnoslo saber.

TP-Link Tapo C320WS - Cámara Vigilancia WiFi Exterior/Interior, 2k,Resolución QHD 4MP, Visión Nocturna a Color, Notificaciones en Tiempo Real, IP66 Prueba de Agua, Compatible con Alexa, Blanco € 69.99

€ 47.90 in stock 1 new from €47.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VÍDEO ULTRA ALTA DEFINICIÓN 4MP - QHD 2560 x 1440, grabe cada imagen en una definición nítida de 4MP

VISIÓN NOCTURNA A TODO COLOR - Bride una visión estable con más detalles incluso a la luz de las estrella, video colorido incluso de noche

RED CABLEADA O INALÁMBRICA - Conecte la cámara a la red a través de Ethernet o Wi-Fi para una instalación más flexible

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y NOTIFICACIONES - Le avisa cuando la cámara detecta movimiento

ALARMA DE LUZ Y SONIDO - Activa los efectos de luz y sonido para asustar a los visitantes no deseados

ieGeek 2.5K Camara Vigilancia WiFi Exterior, Zoom Digital 8X, Visión Nocturna a Todo Color, AI Detección de Humana, Seguimiento Automático, Grabación 24 Horas, Audio Bi-direccional Compatible Alexa € 49.99 in stock 2 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Píxeles HD de 4MP, Visión Nocturna A Todo Color】Camara vigilancia wifi exterior para exteriores con calidad HD de 4MP y zoom digital de 8x, que es más claro que la resolución tradicional de 2K y se puede ampliar según demanda. La cámara también cuenta con 6 LED blancos que pueden grabar claramente imágenes a todo color dentro de 50 pies por la noche. No importa de día o de noche, puede ver números de matrícula, rostros humanos y otros detalles ultraclaros para garantizar una mayor seguridad.

【Detección Humana Inteligente, Alarma de Luz y Sonido】Cámara de vigilancia exterior tiene funciones de detección humana móvil y AI. Cuando alguien irrumpe por la noche, se le enviará un mensaje en 2 segundos, puede activar la alarma de sonido y luz intensa o utilizar la función de intercomunicación de la APLICACIÓN para advertir al intruso. También puede ajustar la sensibilidad de las alertas y el tiempo de activación para reducir las falsas alarmas causadas por insectos, hojas y más.

【Seguimiento Automático, Monitoreo Completo de 360 Grados】 Cámara vigilancia exterior tiene un rango de rotación horizontal de 355 ° y vertical de 90 °, seguirá automáticamente a personas o vehículos en movimiento y capturará con precisión cada momento de movimiento; independientemente de la lluvia, la nieve o alta temperatura, le proporcionará una protección integral de 360°. También puedes controlarlo de forma remota a través de la APP y ver cada rincón del patio en cualquier momento.

【Gran Espacio de Almacenamiento, Reproducción Más Fluida】Cámaras vigilancia domicilio wifi admite una tarjeta micro SD de 512G (no incluida), registra las condiciones exteriores las 24 horas del día y puede descargar videos sin quitar la tarjeta SD. Admite cable LAN y conexión Wi-Fi (2.4 Ghz) y 2 antenas mejoradas mejoran la estabilidad de la conexión Wi-Fi. Utilizando la tecnología de compresión H.265, ahorra más espacio de almacenamiento y hace que la reproducción de video sea más fluida.

【Aplicación Especial del 7.º Aniversario, Servicio Posventa de Alta Calidad】Proporcione servicio de garantía de 2 años y actualice el firmware en línea para sincronizar continuamente nuevas funciones y experiencias de productos. Si tiene problemas al usar cámara wifi exterior, puede contactarnos en cualquier momento a través de nuestra APLICACIÓN especial del 7º aniversario "ieGeek" o el correo electrónico oficial, y responderemos sus preguntas dentro de las 24 horas.

ieGeek 2K Camara Vigilancia WiFi Exterior/Interior sin Cables, Cámara de Vigilancia Exterior con Batería Recargable, 10M Visión Nocturna Colorida, Detección de Movimiento PIR, Audio de 2 Vias € 49.99

€ 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Duración Más Prolongada de la Batería y Compatible con Paneles Solares】La camara vigilancia wifi exterior ieGeek tiene una batería recargable de gran capacidad mejorada. Dependiendo de la frecuencia de activación, la duración de la batería suele ser de 1 a 4 meses. Esta camara vigilancia bateria también es compatible con los paneles solares ieGeek (no incluidos), equipados le ahorrarán la molestia de quitar y enchufar para cargar.

【2K FHD y Visión Nocturna de Color Claro y Lente Gran Angular de 130°】La camara vigilancia ieGeek tiene una lente gran angular mejorada de 130°, que puede proporcionarle imágenes y videos 2K sin importar el día o la noche, monitoreando entornos más lejanos y amplios. Con LED infrarrojo y foco, tiene dos opciones de modo de visión nocturna. Cuando se detecta movimiento por la noche, el foco se encenderá y la cámara comenzará a grabar videos coloridos, puede monitorear más claramente.

【Instalación 100% sin Cables y Conexión Wifi Más Estable】La camara de vigilancia exterior ieGeek no tiene molestos cables de alimentación ni de red, puede elegir libremente la ubicación de instalación y completar la instalación en diez minutos. El módulo Wi-Fi incorporado puede fortalecer de manera efectiva la conexión Wi-Fi, expandir la cobertura Wi-Fi, admitir la reconexión automática después de la desconexión y es adecuado para la instalación en exteriores. (No es compatible con Wifi 5G)

‍【Detección de Movimiento PIR y Alerta en Tiempo Real】Equipada con un sensor de movimiento PIR y un algoritmo de IA avanzado, la cámara de seguridad ieGeek mejora significativamente el reconocimiento de la figura humana y reduce las falsas alarmas. Cuando la cámara detecta movimiento, comenzará a grabar inmediatamente y notificará a su teléfono en tiempo real. Después de activar el modo de alarma de sonido y luz, se emitirán luces y sirenas para ahuyentar a los intrusos.(Puede ser cerrado)

【Audio Bidireccional y Tarjeta Micro SD/Almacenamiento en la Nube y Hogar Inteligente】Micrófono y altavoz integrados, puede advertir a los intrusos o hablar con los visitantes a través de la camara de vigilancia. Admite tarjeta Micro SD (hasta 128 GB, no incluida) y almacenamiento en la nube. El teléfono móvil puede cumplir con la visualización simultánea y el uso compartido de dispositivos de múltiples dispositivos, lo cual es conveniente para administrar y ver videos(Apoya a Alexa).

Imou 360° Cámara Vigilancia WiFi Exterior 1080P, PTZ Cámara IP Vigilancia de Seguridad, AI Detección de Humana, Seguimiento Automático, Sirena, Visión Nocturna Color 30M, Audio Bidireccional, IP66 € 44.90

€ 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Visión Nocturna en Color 30M & Panorámica de 360°】Con 355° horizontal y 90° vertical, camara vigilancia wifi exterior gira suavemente y sin demora, para que no se pierda ningún rincón. Con 2 LED blancos, 1 LED infrarrojo, puede cambiar los 3 modos de visión nocturna (infrarrojos/color/inteligente) o apagarlos. Con visión nocturna de hasta 30m y zoom digital de 8x, la imagen es a todo color y se puede ampliar libremente, lo que le permite ver más lejos y con mayor claridad.

【AI Detección de Humana & Seguimiento Inteligente】Con su algoritmo de AI mejorado, la cámara de seguridad exterior puede identificar a las personas de forma rápida y precisa, lo que reduce las falsas alarmas causadas por la lluvia, la luz o los insectos en un 95%. Cuando sus hijos están jugando en el jardín, cámara ip exterior puede rastrear automáticamente sus movimientos para registrar sus buenos momentos. Admite grabación continua 24/7 sin perder ningún detalle importante.

【Alarmas de Luz y Sonido & Audio Bidireccional】 Con 2 luces LED brillantes y sirena incorporada, cuando se detecta movimiento o una persona, cámara de vigilancia exterior encenderá automáticamente la luz fuerte y hará sonar la sirena para ahuyentar a los visitantes no deseados. Con el micrófono y el altavoz incorporados, puede comunicarse con su familia en cualquier lugar y en cualquier momento, así como también responder al repartidor para una entrega sin contacto.

【IP66 Impermeable & 2,4 GHz Wi-Fi & Antena dual Mejorada】Cámara vigilancia exterior y el enchufe resistente al agua (cable de alimentación de 3m) pueden soportar una amplia gama de entornos de -20°C a 50°C (-4°F a 122°F). ), incluso en condiciones climáticas extremas. La cámara ip wifi exterior con 2 antenas mejoradas para una mejor estabilidad de la conexión Wi-Fi y admite 2 tipos de cable de red y conexiones Wi-Fi (Solo 2,4 Ghz).

【Imou Protect & Compatible con Alexa】Compatible con Tarjeta SD (hasta 256 GB, comprada por separado)/NVR /Onvif /RTSP /Nube. Puede suscribirse o usar Imou Protect gratis durante 30 días para obtener espacio ilimitado en la nube y otros beneficios: detección de automóviles, animales y paquetes además de detección de personas; comparte dispositivos con hasta 20 personas; Descargue videos de su tarjeta SD sin quitarla. Cámara vigilancia wifi exterior es compatible con teléfonos/tabletas/PC.

Codnida Camara de Bombilla Vigilancia WiFi Exterior/Interior 2K, PTZ 360 Grados IP Camaras Domicilio con 24/7 Grabación Continua, Visión Nocturna Inteligente en Color, Detección de Movimiento € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Fácil instalación & Conexión Wi-Fi de sencilla】La camaras vigilancia domicilio wifi está diseñada para adaptarse a tomas de bombilla estándar E27 (100-240 V). Simplemente atornille la cámara en la toma E27 y estará lista para funcionar. Luego, solo tiene que descargar la aplicación ""CloudEdge"" en su teléfono móvil y seguir las instrucciones de la aplicación para conectar la cámara a la red Wi-Fi de 2,4 GHz. Puede comenzar a usarla de inmediato (no es compatible con 5 GHz).

【2K Resolución & Visión Nocturna en Color】La camaras de vigilancia sin cables ofrece una resolución de hasta 2K y cuenta con modos de visión nocturna en alta definición tanto en blanco y negro como en color. Puede ajustar fácilmente estos modos a través de la aplicación para obtener más detalles en las imágenes. La visión nocturna alcanza hasta 10 metros, asegurando imágenes nítidas tanto de día como de noche.

【Detección de Movimiento & Notificación Instantánea】La Cámara de bombilla exterior tiene función de detección de movimiento, cuando un objeto o persona se mueve dentro de su área de monitoreo, la cámara registrará inmediatamente cualquier actividad capturada en su campo de visión y le enviará una notificación. Puede configurar manualmente opciones como Sensibilidad, Solo detección de personas y Área personalizada para hacer la detección más inteligente y reducir las notificaciones falsas.

【Compartido Multiusuario & Almacenamiento en tarjeta SD】La bombilla camara 360° permite compartir el dispositivo con diferentes miembros de la familia a través de la aplicación, con soporte para un máximo de 5 personas viendo el video simultáneamente. Esto permite que toda la familia colabore en la vigilancia de la seguridad del hogar. Puede guardar los videos grabados en una tarjeta microSD, con capacidad de almacenamiento de hasta 128 GB (No se incluye una tarjeta microSD en el paquete).

【Audio Bidireccional & Alarmas de Sonido y luz】La Cámara de bombilla WiFi cuenta con función de audio bidireccional incorporada, lo que le permite comunicarse con los visitantes a través de la aplicación o advertir a posibles intrusos. Además, puede configurar diferentes tipos de alarmas según sus necesidades. Cuando se activa la detección durante la noche, la cámara puede hacer sonar una alarma audible o encender luces brillantes para disuadir a posibles intrusos. READ Los 30 mejores Moqueta Adhesiva Coche capaces: la mejor revisión sobre Moqueta Adhesiva Coche

1080P Cameras de Vigilancia WiFi, Camara WiFi Exterior Motorizada Impermeable IP66 con Audio de Dos Vías, Visión Nocturna en Color de 30M Detección de Movimiento Monitorización Inteligente € 49.99

€ 34.29 in stock 1 new from €34.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Seguimiento Automático & Detección de Movimiento】Las camaras vigilancia domicilio wifi admite el seguimiento automático horizontal, que puede rastrear y registrar automáticamente cada movimiento del intruso y "alertarlo" cuando sea necesario. Mientras tanto, gracias a la función de de movimiento, la cámara vigilancia wifi puede ajustar la sensibilidad de la alerta. Esto reduce las falsas alarmas causadas por insectos, lluvia, fuertes nevadas, etc.

【3 Modos de Visión Nocturna & Audio Bidireccional】La cámara vigilancia wifi exterior combina 4 LED blancos y 4 LED infrarrojos. Puede ver una imagen clara a todo color en 1080P FHD en la noche. Esta cámara vigilancia exterior ofrece 3 modos de visión nocturna (a todo color, infrarrojos, alarma de luz dual) que se pueden cambiar por la noche. Con parlantes incorporados y un micrófono con cancelación de ruido, es más conveniente para su mensajero o para advertir a los intrusos.

【Zoom Digital 4X & Rotación PTZ】Esta cámara de seguridad PTZ para exteriores tiene una lente de zoom digital 4X que le permite ver todos los detalles en la vista de su cámara. La cámara vigilancia exteior para exteriores admite una rotación horizontal y vertical de 355° y una rotación vertical de 90°, lo que proporciona una protección integral de 360° para la seguridad del hogar. También puede preestablecer posiciones, lo que lo libera de los frecuentes ajustes de ángulo.

【Impermeable IP66 & Alertas Instantáneas】Esta cámara IP wifi de carcasa de plástico ABS tiene clasificación IP66 a prueba de agua y puede soportar cualquier mal clima como lluvia o nieve. A través de nuestra aplicación personalizada "iCSee", de esta cámara vigilancia exterior puede detectar, etiquetar y grabar automáticamente el movimiento en tiempo real y enviar una alarma a su teléfono. Tenga en cuenta que el sistema solo admite Wi-Fi de 2,4 GHz (no admite Wi-Fi de 5 GHz).

【Nube opcional/Tarjeta SD & Vista Multiusuario】La ranura para tarjeta SD integrada de la cámara admite tarjetas Micro SD (no incluidas) de hasta 128 GB. Las cámaras de seguridad de Anksono también son compatibles con el almacenamiento en la nube seguro y cifrado. Con esta cámara de seguridad para el hogar, puede crear múltiples cuentas de invitados y compartir los videos con su familia y amigos al instante.

ieGeek Camara de Vigilancia Exterior con Doble Antena WiFi, Cámara de Seguridad 1080P, IP, 4DBi, Detección de Movimiento, Audio € 42.99 in stock 1 new from €42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Antenas Duales 4dbi Mejoradas】Camara vigilancia wifi exterior está equipada con antenas wifi duales 4dBi mejoradas, lo que hace que la conexión de red sea más estable que una antena 3dBi/4dBi. Puede ver lo que ocurre en casa desde cualquier parte del mundo. También puedes conectarte al router mediante un cable LAN, que es más rápido y estable que una conexión WiFi. El manual en español está incluido en el paquete y le ayudará a configurar la cámara en 2-4 minutos.

✅【Notificación de Alarma por Detección de Movimiento】Cuando la cámara detecta movimiento, no sólo enviará una notificación de alarma a su teléfono móvil inmediatamente, sino que también enviará un correo electrónico (compatible con Gmail, Hotmail y otros buzones), e incluso hará sonar una alarma para ayudarle a ahuyentar al ladrón. Puede ajustar el volumen para no molestar a sus vecinos y puede configurar las zonas de detección de movimiento y la sensibilidad para reducir las falsas alarmas.

✅【Detección de Sonido & Voz Bidireccional】Camara exterior tiene micrófono, altavoces incorporados y el vídeo grabado tiene un sonido claro. Con la función de intercomunicador de la aplicación móvil, puede hablar con la persona que está delante de la cámara desde cualquier lugar y ésta podrá responderle. La cámara admite la detección de sonido y enviará una notificación de detección de sonido a su teléfono cuando detecte sonido alrededor de la cámara. Nunca se pierda ningún sonido sospechoso.

✅【1080P Visión Nocturna】Camara tiene 18 luces infrarrojas incorporadas, que pueden proporcionar una calidad de imagen nocturna más clara que 4 LEDs infrarrojos. La distancia de visión nocturna puede llegar a 30 metros, lo que puede ayudar a ver el número de matrícula estacionaria claramente. La cámara puede grabar las 24 horas del día, grabando todo lo que sucede bajo la cámara, independientemente de las condiciones climáticas, ya sea que esté lloviendo o nevando, sin perderse ni un momento.

✅【Compatible con Múltiples Dispositivos y Soporte Yécnico Rápido】 Camaras vigilancia domicilio wifi exterior puede conectarse al ordenador, al teléfono móvil y a la tableta al mismo tiempo, lo que le permite ver vídeos o reproducir y descargar vídeos en tiempo real en múltiples dispositivos. La cámara es compatible con el almacenamiento de tarjetas Micro SD (hasta 128g)/NVR/FTP. Durante los días laborables, el soporte técnico responderá a su mensaje en 24 horas y le proporcionará una solución.

YESKAMO 2K Cámara Vigilancia WiFi Exterior con Panel Solar Batería 15000mAh 360 Grados, IP Cámara Inalámbrica PTZ sin Cable Domicilio IP67, Detección de Movimiento Visión Nocturna Audio Bidireccional € 79.99

€ 59.99 in stock 2 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【100% inalámbrica con panel solar】La cámara de seguridad inalámbrica para exteriores funciona con WiFi de 2,4 GHz y está equipada con una potente batería de 15000 mAh que se puede cargar a través del panel solar incluido durante 365 días de funcionamiento continuo, lo que la hace muy eficiente energéticamente y es respetuoso con el medio ambiente. No se requiere cableado y se puede instalar fácilmente en cualquier lugar

【Identificación más precisa por PIR y AI】El detector de movimiento PIR de la cámara de seguridad con batería solar detecta de manera efectiva la temperatura corporal y el movimiento de las personas y PTZ rastrea . La IA también detecta de manera inteligente personas, mascotas y vehículos, y tiene una sensibilidad ajustable que reduce las falsas alarmas de insectos, hojas y lluvia en un 99 %

【Visión nocturna en color de 2K y sirena】Esta cámara solar inalámbrica funciona con luces blancas y tiene tres modos de visión nocturna: color, blanco y negro y modo inteligente. La alarma de sonido y luz es la primera en asustar a las personas no deseadas y envía una notificación a su teléfono móvil en 1 segundo. Calidad de imagen 2K HD con zoom digital 5x para imágenes nítidas de día y de noche

☔【Sin puntos ciegos e IP67】La cámara solar WiFi para exteriores está equipada con una lente gran angular de 130°, que puede girar 360° horizontalmente y 120° verticalmente, y admite el ajuste de ángulo manual. Con la clase de protección resistente a la intemperie IP67, la cámara de vigilancia con batería solar para exteriores puede hacer frente a todas las condiciones climáticas

【Audio bidireccional y almacenamiento seguro】Gracias al micrófono y altavoz integrados con cancelación de ruido, la cámara de seguridad para exteriores puede hablar de forma inalámbrica con miembros de la familia o mensajeros o advertir a los visitantes no deseados con facilidad. Admite almacenamiento local de hasta 128G MicroSD, también ofrece almacenamiento seguro en la nube con protección de cifrado de datos y una prueba gratuita de 7 días

GNCC Camara Vigilancia WiFi Exterior 2K Camaras Vigilancia Domicilio WiFi con Visión Nocturna, Alarma Detección Movimiento, Grabación 24/7, Audio Bidireccional, IP65 Resistente al Agua, 2.4G, GT1Pro € 25.99 in stock 2 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil de Conectar: Descarga la aplicación Osaio en tu teléfono y conéctate al WiFi 2.4G, escanea el código QR en la aplicación Osaio con tu cámara WiFi para conectarte. Incluso si hay un corte de energía, se conectará automáticamente cuando se restablezca la alimentación. Nota: 5G WiFi no es compatible, necesidad de conectar la energía

2K Visión Nocturna y Alarma: La cámara de seguridad GNCC 2K Full HD para exteriores/interiores le ofrece una visión clara de lo que sucede dentro y alrededor de su hogar, incluso por la noche. Cuando se detecta movimiento, la cámara CCTV GNCC activa automáticamente la alarma para ahuyentar a los visitantes no deseados

Conversación Bidireccional y Cámara Compartida: Puede comunicarse con los mensajeros o advertir a los intrusos mediante audio bidireccional, y compartir vídeo en directo con varios miembros de la familia a través de la aplicación Osaio en cualquier momento y lugar sin perderse ningún detalle importante

Grabación Continua 24/7 y Aertas Instantáneas: La cámara de seguridad GNCC para exteriores vigilará tu casa y tu propiedad 24/7 y grabará vídeo en la nube (requiere suscripción)/tarjeta Micro SD (no incluida, hasta 128GB) y te enviará notificaciones de alerta instantáneas a través de la app Osaio

Privacidad y Atención al Cliente: Usted es libre de elegir entre el almacenamiento en la nube o una tarjeta Micro SD para guardar sus vídeos; nadie puede acceder a sus datos sin su permiso, la cámara de seguridad GNCC siempre garantiza su privacidad y seguridad Si necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros

YESKAMO 2K Cámara Vigilancia WiFi Exterior o Interior con Eléctrico 360 Grados, Cámara IP Domicilio IP66 Sensor de Movimiento, Seguimiento Automático, Visión Nocturna, Grabación Continua, con Alexa € 39.99

€ 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【FHD de 2K 4MP y Visión Nocturna en Color】Nuestra cámara vigilancia wifi exterior combina inteligentemente LED blancos y LED infrarrojos para brindarle una visión nocturna en color similar al día, incluso en medio de la noche. La visión nocturna se encuentra a una distancia de hasta 20M y puede ayudarlo a ver los números de placas estacionarios y las características físicas de las personas. Tiene una lente de zoom digital 4X que le permite ver todos los detalles en la vista de su cámara

⏰【Grabación 24/7 & Alarma Instantánea】La cámara ip exterior admite detección de movimiento y grabación ininterrumpidas las 24 horas, los 7 días de la semana. A través de nuestra aplicación personalizada "CloudEdge", nuestra cámara de vigilancia puede detectar, marcar y grabar automáticamente en tiempo real movimiento y alarma enviados a su teléfono. Con parlantes incorporados y micrófono con cancelación de ruido, es más conveniente para su mensajero o para advertir a los intrusos

【Seguimiento Automático & Tecnología PTZ】YESKAMO cámara vigilancia inalámbrica admite el seguimiento automático horizontal, que puede rastrear y registrar automáticamente cada movimiento del intruso y "alertarlo" cuando sea necesario. Con una panorámica de 355° y una inclinación de 120°, la cámara vigilancia exterior también le permite girar manualmente la lente de su teléfono para ver diferentes áreas y asegurarse de que todos los rincones estén cubiertos y protegidos

☔【Impermeable IP66 & Antena Dual de 5dBi】Nuestra cámara vigilancia con carcasa de ABS tiene clasificación IP66 a prueba de agua y puede soportar cualquier mal tiempo como lluvia o nieve. La cámara vigilancia domicilio wifi utiliza dos antenas de 5dBi mejoradas, que pueden mejorar de manera efectiva la estabilidad de la conexión WiFi de 2,4 GHz y reducir el impacto de obstáculos como paredes

【Nube/Tarjeta SD Opcional & Vista Multiusuario】La ranura para tarjeta SD integrada de la cámara admite tarjeta Micro SD (no incluidas) de hasta 128 GB. La cámara vigilancia interior también admite almacenamiento en la nube seguro y encriptado. Con esta camara de vigilancia para el hogar, puede crear múltiples cuentas de invitados y compartir los videos con su familia y amigos al instante. Compatible con el control por voz de Alexa

Blink Outdoor | Cámara de seguridad HD inalámbrica y resistente a la intemperie, con 2 años de autonomía, detección de movimiento, compatible con Alexa| 2 cámaras € 179.99

€ 90.00 in stock 1 new from €90.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Blink Outdoor es una cámara de seguridad HD inalámbrica que funciona con pilas con la que podrás vigilar tu casa de día y también de noche gracias a su visión nocturna por infrarrojos.

La Blink Outdoor tiene una autonomía de hasta dos años con dos pilas AA de litio (incluidas).

La Blink Outdoor está diseñada para resistir a los elementos y ayudarte a proteger el interior y el exterior de tu casa, llueva o haga sol.

Recibe notificaciones de detección de movimiento en tu teléfono: puedes personalizar las zonas de movimiento en la app Blink Home Monitor para recibir alertas únicamente cuando sea necesario.

Ve, escucha y habla a las visitas en la app Blink Home Monitor con las funciones de vídeo en directo en tiempo real y el audio bidireccional (el vídeo en directo no es continuo).

FOAOOD 2K Camara Vigilancia WiFi Exterior Solar/Bateria, 360°PTZ Camaras de Vigilancia sin Cables, Visión Nocturna en Color, Detección Humana PIR, Audio de 2 Vias, IP66 € 99.99 in stock 1 new from €99.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Todos los rincones.Todos los movimientos】¡Con precisión!Reduce el 99,99%falsas alarmas.Tecnología avanzada de detección movimiento, camara vigilancia solo registran videos de movimiento, usted no recibirá notificaciones irrelevantes.2K calidad imagen y visión nocturna en color,1.56X más claro que 1080P,día o noche.Más flexibilidad! 360 ° cobertura para la monitorización remota.el uso del teléfono para controlar el ángulo de la camara, no se pierda la información sobre todas las áreas su hogar.

【3.96X Más eficaz que camara bateria】Don't preocuparse por las baterías!Never!100% wireless.Other camara vigilancia bateria sólo funcionan durante 2-3meses sin power.Surprise!This nueva cámara combina la carga de la batería y solar.En puede trabajar durante 365 días de forma continua.Potente!la cámara grabará vídeo en movimiento en la tarjeta sd, incluso sin WiFi.Ya sea en interiores/exteriores,garaje/granja,la cámara será la camaras vigilancia domicilio wifi más ideal.

【3 Modos alarma en tiempo real】Intruso?Animales salvajes?Cámara no es sólo una grabadora,sino que también envía tres alertas(sonido/luz/notificación al teléfono móvil)inmediatamente para obligar retroceder los visitantes no deseados.Camara vigilará cualquier movimiento.Se le notificará verá el vídeo en CLOUDPLUS.En la noche silenciosa,es enviará alertas sonido luz rápidamente después detectar personas,deteniendo todos los comportamientos peligrosos manteniendo su hogar seguro en todo momento.

【Conversación bidireccional &Compartir en familia】Con el altavoz y el micrófono incorporados, puede comunicarse con el mensajero o el visitante en su puerta.Una conversación más segura en cualquier momento en cualquier lugar.Como camara vigilancia wifi exterior de confianza,es admite ver vídeos en línea con su familia al mismo tiempo.Puede invitar a su familia a unirse y averiguar lo que está sucediendo alrededor de la casa ahora/antes.Hasta 5 usuarios para ver vídeos en línea al mismo tiempo.

【IP66 Impermeable & 100% Satisfacción】No se preocupe por la lluvia, la nieve el clima cálido.Con carcasa impermeable de alta densidad sistema de sellado,la cámara puede trabajar en -20 ~ 60 ℃.No hay duda de que la camara solar puede trabajar en ambientes hostiles mantener su hogar propiedad seguros en todo momento.Le gustará la es 100%.No importa que encuentre algún problema en el proceso de uso,FOAOOD le proporcionará soporte técnico oportuno profesional,proponiendo soluciones satisfactorias.

2K Cámara Vigilancia WiFi Exterior, GALAYOU Cámara IP Vigilancia Domicilio con Visión Nocturna en Color, Vista Panorámica e Inclinable de 360°, Sensor de Movimiento y Audio Bidireccional Y4 € 49.99

€ 36.99 in stock 2 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Imagen ultra clara de 2K y zoom de inclinación panorámica】: Con resolución 2K, la cámara vigilancia wifi exterior se ve más nítida que la con 1080P. Las camaras vigilancia domicilio wifi cuentan con un rango de rotación horizontal de 335º y vertical de 90º, manteniendo su propiedad y familia seguras. OJO: SOLO funciona con WiFi de 2,4 Ghz y necesita estar conectado a la corriente.

【3 modos de visión nocturna y sirena de alarma】: Tres modos de visión nocturna para su elección: modo infrarrojo, modo a todo color y modo con alarma. Puede configurar el reflector para que se encienda cuando se detecte un objeto en movimiento en la oscuridad, y configurar la sirena de la cámara de seguridad a prueba de agua cuando detecte movimiento, para ahuyentar a los invasores o ladrones en la casa, la entrada, el pasillo o la puerta trasera.

【Sensor de movimiento y grabación 24/7】: La cámara exterior detectará movimiento y visitantes, grabará videos en la nube/tarjeta SD (no incluida) y le enviará alertas de aplicaciones al instante. También puede almacenar imágenes 24/7 en una tarjeta micro SD (hasta 128 GB, no incluida). Claro que también hay otra forma para ver reproducción: suscribirse en la nube. La cámara vigilancia wifi exteior e interior le permite ver imágenes sin perder ningún detalle importante.

【Audio bidireccional y acceso multiusuario】: Equipado con un micrófono y un altavoz integrados que le permiten hablar y escuchar a su bebé o mascota a través de esta cámara vigilancia exterior. Nuestra aplicación le permite crear varias cuentas familiares y compartir la cámara de vigilancia con su familia y amigos. Soporta RTSP, Compatible con Alexa y Google Assistant.

【La protección de privacidad y excelente servicio postventa】: La tecnología de cifrado de grado financiero se utiliza para la máxima protección de datos para garantizar su privacidad. Nos honra ofrecerle servicio popstventa por email o conversavcion en línea por nuestra app.OJO:le aconsejaríamos leer con paciencia el manual en castellano cuando quiera instalar la cámara ip.Y le damos bienvenida para que nos pregunte algo.

eufy Security eufyCam 2C, Camara vigilancia WiFi Exterior, Camara de vigilancia Exterior,180 días de duración de la batería, HD 1080p, nessun Costo mensile, Conjunto de Dos cámaras € 199.99

€ 119.99 in stock 2 new from €119.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imágenes de seguridad perfectas. Metraje con transmisión en directo o grabado nítidamente en alta definición 1080p, para que vea exactamente qué está pasando en su casa y sus alrededores.

Medio año de seguridad con 1 carga. Evite las idas y venidas frecuentes para cargar la batería y disfrute de una autonomía de la batería de 180 días con solo una carga.

Pantalla a color, tanto de día como de noche. Observe sus grabaciones o la reproducción en directo a todo color, incluso por la noche, para ver claramente quién está al otro lado.

Alertas que importan. La tecnología de detección de personas permite a la cámara detectar de forma inteligente formas humanas y reconocer rostros. Así se asegura de que solo se le alerta cuando se acerca otra persona, y no un gato callejero.

Preparada para cualquier clima. Con un índice de protección impermeable IP67, la eufyCam 2C está construida para resistir a los elementos. READ Alerta meteorológica: lluvias-inundaciones y nieve en las montañas

ieGeek 5MP Camara Vigilancia WiFi Exterior, PTZ 360° Cámara Vigilancia Solar, Detección Humana PIR, Visión Nocturna en Color, Audio Bidireccional, Alarma Sirena/Alexa/SD/Cloud/IP65 € 159.99

€ 139.99 in stock 2 new from €139.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resolución ultra clara de 5 megapíxeles: a diferencia de las cámaras de seguridad comunes, la cámara de seguridad para exteriores ieGeek tiene 5 megapíxeles para brindar mejores imágenes visuales. Además, la cámara está equipada con una función de zoom digital de 4x, que puede mostrar más detalles de la imagen.

Fuente de alimentación solar y batería de duración súper larga: la cámara de seguridad solar para exteriores funciona con paneles solares limpios y libres de contaminación, libres de los grilletes de los cables de alimentación, fáciles y convenientes de instalar y usar. Hay una batería recargable en la cámara de seguridad solar para exteriores que se puede usar durante 60 días con una sola carga, para que no tenga que preocuparse por la lluvia o la nieve.

Detección de área flexible y pulsación de alarma: además de proporcionar funciones de detección PIR y detección de movimiento, la cámara también admite áreas de detección personalizadas. Una vez que el usuario establece el área de detección clave, se pueden evitar eficazmente las falsas alarmas de la cámara. Siempre que una cámara detecta un objeto en movimiento o con forma humana, la cámara de vigilancia en red exterior enviará una alarma en 2 segundos.

Panorámica de 355°, inclinación de 120° y audio bidireccional: esta cámara de vigilancia de red WiFi para exteriores tiene un campo de visión de panorámica de 355°, inclinación de 120°, no tienes que preocuparte por los puntos ciegos, es una panorámica perfecta. vigilancia. Las cámaras de seguridad exteriores también admiten audio bidireccional, lo que facilita la comunicación con la persona frente a la cámara (y disuade a los ladrones).

Función Alexa Smart y almacenamiento en la nube: la cámara de vigilancia solar para exteriores admite la función Alexa Smart Voice, puede controlar la cámara de vigilancia exterior y ver la pantalla de vigilancia a través de Alexa Smart Voice. Al mismo tiempo, la cámara de vigilancia exterior admite almacenamiento en la nube (7 días gratis) y almacenamiento en tarjeta SD (máximo 128 GB).

BOIFUN 2K Cámara Vigilancia WiFi Exterior Solar con Batería, 360° Cámara de Seguridad sin Cables con Color Visión Nocturna, Detección de Inteligente AI, Alarma de luz y Sonido, IP65 € 89.99 in stock 1 new from €89.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【100% Inalámbrica y Camera Solar】Camara Vigilancia WiFi Exterior Solar viene con una bateria recargable de 15000 mAh ,que se puede alimentar durante largos periodos de tiempo asegurando que el panel solar esté instalado en un lugar con buena exposición solar. No necesita cables ni perforaciones, simplemente retire la bateria de la cámara cargarla.

【Monitoreo inteligente AI y empuje instantáneo】Boifun cámara de seguridad sin cables está equipada con un sensor CMOS en color, que puede proporcionar imágenes de alta definición 2K durante todo el día y, al mismo tiempo, adopta una nueva algoritmo inteligente de AI, puede detectar de forma inteligente personas, vehículos, animales y enviarle notificaciones en tiempo real, reduciendo efectivamente las falsas alarmas innecesarias y activando la sirena para detener a los intrusos .

【Conexión WiFi estable y audio bidireccional】Camara WiFi exterior es compatible con la conexión a redes de 2,4 GHz , aplicación CloudEdge para su control. Siga las instrucciones de la aplicación para conectarse fácilmente, cámara Antena doble,wifi señal se mantendrá estable sin necesidad de conectarse a la red con frecuencia. También permite comunicación bidireccional por voz,compartir con su familia en cualquier momento.

【Rotación vertical y horizontal】Camara Vigilancia WiFi Exterior Solar al aire libre cuenta con una inclinación de 120, rotación vertical de 360 y zoom digital de 4 veces, Camara Vigilancia configuración garantiza que conozca cada rincón monitoreando su hogar o tienda, sin dejar ningún punto ciego.

【Servicio Postventa de Calidad】Camara Vigilancia WiFi Exterior Solar admite un máximo de tarjeta micro SD de 128 GB (no incluida) y almacenamiento gratuito en la nube (prueba gratuita de 7 días). BOIFUN le ofrece un año de garantía de calidad y soporte técnico en línea de un equipo profesional. Disfruta de una compra sin complicaciones.

ieGeek 2K 5200mAh Batería Camara Vigilancia WiFi Exterior, Camara de Seguridad Exterior Puede Girar 360 ​​°/ Inclinarse,Detección de Movimiento PIR, Visión Nocturna a Color, Alarma de Luz y Sonido € 119.99 in stock 1 new from €119.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【100% Inalámbrica & Energía Solar】Cámara vigilancia wifi exterior con panel solar y batería recargable mejorada de 5200 mAh para garantizar un suministro de energía permanente. No es necesario tirar de cables, perforar agujeros o preocuparse por quitarlo para cargar la batería. Puede instalarlo en cualquier lugar donde brille el sol.

【Visión Nocturna en Color de 2K & Advertencia de Luz y Sonido】Cámara de vigilancia exterior está equipada con un sensor de color CMOS de 1/3, que puede proporcionar imágenes y videos claros sin importar el día o la noche. Por la noche, cuando la cámara detecta a una persona en movimiento, enciende las luces, hace sonar una sirena a todo volumen y graba todo el evento, que puede reproducir en cualquier momento.

【Detección de Movimiento Humano PIR & Notificación de Mensaje Instantáneo】 Cámara solar detecta de manera inteligente la actividad humana en tiempo real, cuando detecta a una persona, recibirá una notificación en su teléfono y podrá ver las imágenes y videos capturados tocando la notificación. También puede ajustar el nivel de sensibilidad de detección de 1 a 10 e incluso personalizar el programa de alerta y el rango de alerta para reducir los falsos positivos.

【Conexión Wi-Fi Estable & Resistente al Agua IP65】Las antenas duales 4DBI hacen que la cámara de vigilancia sea más potente y estable en la recepción de red que otras cámaras. Diseño resistente al agua IP65, completamente protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua. Funciona perfectamente independientemente de la lluvia intensa o la exposición al sol. La temperatura de funcionamiento estándar debe estar entre -20 °C y 50 °C.

✔️【Movimiento Vertical & Horizontal】Cámara wifi exterior con rotación panorámica de 355°, rotación de inclinación de 120° y zoom digital de 4x. Las cámaras aseguran una vista panorámica de todo lo que te rodea y monitorean tu hogar o tienda en cada esquina sin dejar puntos ciegos.

Cámara Vigilancia WiFi Exterior Solar 2K YESKAMO Batería 15000mAh 360 Grados, IP Cámara Inalámbrica PTZ sin Cable Domicilio IP66, Detección de Movimiento PIR Visión Nocturna Audio Bidireccional € 79.99

€ 55.99 in stock 1 new from €55.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alimentación solar y panorámica de 360°】La cámara de vigilancia está equipada con un panel solar y una batería recargable incorporada de 15000 mAh que la mantiene cargada incluso con el tiempo nublado. El panel solar viene con un cable USB en 3M, es simple y fácil de intaller. Puede girar la cámara 355 grados hacia la izquierda y hacia la derecha y 120 grados hacia arriba y hacia abajo a través de la aplicación

【Full HD de 4MP y visión nocturna de 20m】La cámara de vigilancia exterior está equipada con el último chip Haith y un sensor de color de 1/3 CMOS para imágenes y vídeos más nítidos. La cámara está equipada con tecnología IR-CUT, que enciende automáticamente las 4 luces infarouge y compensa la luz cuando la luz circundante se vuelve débil. Los videos claros se pueden capturar incluso por la noche

【Detección humana inteligente】La cámara de vigilancia utiliza la última tecnología de detección humana Ai para enviar un mensaje de alerta con el vídeo en su teléfono móvil solo cuando se detecta una persona. La cámara de vigilancia inalámbrica exterior prácticamente no reacciona a los sacudidas de los árboles y a los movimientos de los insectos. Además, la sensibilidad de detección de la cámara se puede ajustar para evitar notificaciones de alarma innecesarias

【Antena mejorada Dual 5dBi 】La cámara de vigilancia inalámbrica tiene dos antenas 5dBi giratorias, lo que mejora la capacidad de la cámara para recibir WiFi 2,4G y reduce el efecto de las paredes entre la cámara y el enrutador, lo que resulta en una señal más fuerte y estable. Puede instalar la cámara a una distancia de 10 a 20 metros del enrutador. Por lo tanto, puede instalarlo al aire libre, por ejemplo, en un garaje, almacén, jardín, calle, etc.

【Fácil instalación y almacenamiento】100% inalámbrico, solo fijarlo a la pared y se puede usar, sin necesidad de estar conectado al cable de alimentación de la casa o al cable de red. Además, solo 3 minutos para conectar su teléfono móvil a la cámara de vigilancia con baterías. El dispositivo admite almacenamiento en tarjeta Micro SD (hasta 128G) y almacenamiento en la nube (7 días de uso gratuito)

GALAYOU Camara Vigilancia WiFi Exterior sin Cable - 2K Cámara Vigilancia WiFi Exterior/Interior Bateria Recargable con Detección de Movimiento PIR, Visión Nocturna en Color, Impermeable, R2 € 49.99

€ 36.99 in stock 2 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Instalación 100% sin Cables & Recargable】Esta camara vigilancia wifi exterior sin cable tiene una batería recargable incorporada que dura de 1 a 5 meses con una sola carga. La cámara vigilancia bateria no tiene molesto cable de alimentación ni de red, se puede montar libremente en el lugar que elija. Esta camara de vigilancia exterior tiene protección IP65 contra condiciones climáticas extremas y un módulo Wi-Fi incorporado para instalación interior/exterior (no compatible con wifi 5G).

【Calidad 2K & Visión Nocturna en Color】 Equipada con luces blancas e infrarrojas, dispone de tres modos de visión nocturna para elegir:modo infrarrojo, modo a todo color y modo con alarma. La camara vigilancia wifi exterior bateria Galayou ofrece imágenes en color 2K incluso en completa oscuridad. Podrá vigilar fácilmente su hogar o negocio de día o de noche, y reconocer fácilmente cualquier amenaza potencial o intruso.

‍♂️【Detección de movimiento PIR & Alerta en tiempo real】La cámara seguridad vigilancia exterior/interior está equipada con sensore PIR y detección de IA para la identificación inteligente de personas u otros objetos en movimiento, reduce las falsas alarmas. Cuando la cámara detecta movimiento, la app envía inmediatamente un mensaje de alerta a su teléfono móvil. Con el modo de alarma de luz y sirena activado, puede ahuyentar a los visitantes no deseados con el sonido y la luz de la alarma.

【Audio bidireccional & Acceso multiusuario】La camara vigilancia exterior tiene un micrófono y un altavoz integrados, para que pueda ver el vídeo a distancia, avisar de intrusos o hablar con su familia a través de la cámara desde la app. Nuestra aplicación le permite crear varias cuentas familiares y compartir la cámara de vigilancia con su familia y amigos.(Compatible con Alexa y Google Assistant)

【Tarjeta SD & 1 mes de almacenamiento gratuito en la nube】Estas camaras de vigilancia sin cables admiten una tarjeta SD de hasta 128G (no incluida), pueden guardar el vídeo en la tarjeta SD y verlo en la APP. La cámara seguridad puede grabar en ciclo 2 días de videos de alerta sin necesidad de suscripción de almacenamiento. Los nuevos usuarios obtienen una prueba gratuita de 30 días de las funciones premium, como reproducción rápida de vídeo en vivo, notificación de alerta con imagen, etc.

Codnida 2K Camara Vigilancia WiFi Exterior, Camaras Vigilancia Domicilio 2.4Ghz WiFi PTZ 360° Vista con Visión Nocturna en Color, 24/7 Grabación Continua, Alarma de Luz y Sonido,2 Piezas € 89.99 in stock 1 new from €89.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Sirena de Alarma & Seguimiento Automático】La camara vigilancia wifi exterior le ofrece protección integral para su hogar, incluso durante la noche. Cuando detecta movimiento durante la noche, se activarán automáticamente tanto el foco como la sirena. Además, la cámara de seguridad seguirá automáticamente a la persona en cuanto detecta movimiento.

【Imagen 2K supernítida & Control PTZ】Con una resolución Full HD, la camaras vigilancia domicilio wifi ofrece un control PTZ remoto de 350° horizontal y 90° vertical, proporcionando una vista panorámica de 360° sin puntos ciegos. También cuenta con 4 LED infrarrojos para ver con claridad en la oscuridad, con un alcance de hasta 10 metros, lo que le permite vigilar a su familia y su hogar durante todo el día y la noche.

【Registro de persecución 24/7 】Esta camara vigilancia wifi interior admite grabación continua las 24 horas, lo que le brinda la tranquilidad de que no se perderá momentos importantes, incluso cuando esté fuera por trabajo o de viaje. Además, todas las cámaras de seguridad Codnida incluyen una prueba gratuita de 7 días de servicio en la nube y son compatibles con tarjetas SD de 16-128 GB (no incluidas).

【Detección de movimiento & IP66 impermeable】La camara exterior está equipada con un sensor de detección de movimiento PIR, lo que le permite recibir notificaciones instantáneas en su aplicación móvil cuando se detecta movimiento. Tiene una clasificación de estanqueidad IP66, lo que la hace apta para su uso en condiciones climáticas extremas, con un rango de temperatura operativa de -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F).

【2.4Ghz wifi & Audio Bidireccional 】La camara wifi exterior es compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz (no es compatible con 5 GHz) y viene con la aplicación "CloudEdge". Además, cuenta con altavoces y micrófonos integrados, lo que le permite escuchar y hablar con alguien que se encuentre frente a la cámara exterior, sin importar dónde se encuentre.

