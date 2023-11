Inicio » Top News Los 30 mejores reloj digital niña capaces: la mejor revisión sobre reloj digital niña Top News Los 30 mejores reloj digital niña capaces: la mejor revisión sobre reloj digital niña 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de reloj digital niña?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ reloj digital niña del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Ayybboo Reloj para Niños,7 Colores de Luces LED Intermitentes Reloj Digital Impermeable para Niños y Niñas de 3 a 12 Años(Morado) € 18.99

Amazon.es Features 【Diseño de Gato】: Nuestro reloj digital para niños cuenta con materiales de alta calidad y un estricto control de calidad para ofrecerle un rendimiento duradero y una larga vida útil. El diseño único gato hace que sea popular entre los niños, despierta su interés y hace que sea un gran regalo para todas las ocasiones.

【Luces de Colores】: El reloj infantil con luces de siete colores está diseñado para que la esfera se ilumine al pulsar el botón de luz, de modo que la hora se pueda ver claramente incluso en la oscuridad, y una variedad de luces de diferentes colores atraen la atención de los niños, lo que lo convierte en un reloj infantil único para los niños.

【Sumergible 30M】: Este reloj sumergible para niños es resistente al agua hasta 30 metros y,suficiente para el uso diario, para lavarse las manos y la cara. Los chaparrones no son un problema. La caja de resina de alta calidad y el fondo de acero inoxidable protegen bien el reloj de arañazos, caídas y golpes.

【Cómodo de Llevar】: El reloj de pulsera infantil de correa blanda es cómodo de llevar y al mismo tiempo respetuoso con la piel, con un cierre de acero inoxidable que puede ajustarse fácilmente al tamaño de la muñeca. Circunferencia máxima: 19,5 cm (7,67 pulgadas), circunferencia mínima: 14,3 cm (5,6 pulgadas).

【Un Regalo Práctico】: Este simpático reloj infantil con forma de gato se entrega en un estuche de regalo y puede regalarse directamente,ya sea para un cumpleaños, en Navidad, para el comienzo del colegio, etc. Reloj infantil para niños y niñas de 5 a 13 años.

BEN NEVIS Reloj Niño, Digital para Niña Niños con Alarma, Calorías, Pedómetros,Regalo de Cumpleaños para Niños y Niñas 5-15 Años € 24.99

Amazon.es Features Material Cómodo: Nuestros relojes electrónicos deportivos están hechos con materiales blandos y baterías de alta calidad, lo que no dañará la muñeca de los niños. Es muy ligero lo que puede ayudar a su hijo a jugar y hacer ejercicio fácilmente y libremente.

No Necesita Conectarse al Teléfono: Este reloj no necesita conectarse al teléfono y no necesita descargar la aplicación. Use un reloj para abrir el monitoreo inteligente, los pasos deportivos diarios, las calorías, la distancia operativa y las millas se pueden grabar con precisión. Fácil de usar, fácil de llevar.

Use baterías de alta calidad: el empaque está equipado con cable de carga. Batería de alta calidad, la electricidad puede durar 10-20 días.

Función Silenciosa de Vibración: Deja que los niños aprendan y descansen a tiempo. Ya sea en clase o en el dormitorio, el diseño de las vibraciones no perturbará a los demás, lo que es muy adecuado para los estudiantes.

Otro: Este reloj es adecuado como regalo de vacaciones y regalo de cumpleaños, puede dar a los niños de 5 a 15 años. Estaremos equipados con manuales de instrucciones detallados para asegurarse de que usted y su hijo puedan usar su reloj. Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos.

Vicloon Reloj Digital de Pulsera, Luz Intermitente LED de 7 Colores, Reloj Multifunción de Unicornio, para Niños de 3 a 12 años - Morado Claro € 10.99

Amazon.es Features 【Alta Calidad】 Hecho de una correa de silicona suave de alta calidad, es saludable y respetuoso con el medio ambiente y ha obtenido la certificación internacional CE. 30 m (3ATM / 98,4 pies) a prueba de agua, salpicaduras / lluvia (excepto sauna, baño, buceo). Nota: Es mejor no usarlo en la ducha. Todos los relojes para niños vienen con tapones de corona para proteger la vida de la pila.

【Multifunción】Hora (formato 12/24), fecha, día de la semana, cronómetro, alarma y luz. Los niños aprenderán a leer rápidamente y a decir la hora, y sabrán el día de su mes. ¡Ya no tendrás que gritarles por la mañana porque tendrán su propio despertador!

⌚【Fácil de Leer】7 LED de colores, esfera grande y números. Estos siete colores de retroiluminación se pueden ajustar simplemente presionando y manteniendo presionado el botón de retroiluminación superior izquierdo durante 3 segundos. Esto no solo puede satisfacer la curiosidad de los niños, sino también ver claramente la hora en la noche.

【Diseño de Dibujos Animados en 3D】 Cada reloj tiene su propio estilo. El diseño es exquisito, los colores son vívidos y las imágenes de dibujos animados son vívidas e interesantes, lo que puede atraer el interés de los niños por aprender.

⚽【Regalo Ideal】 Los relojes para niños se empaquetan en exquisitas cajas coloridas, que son regalos perfectos para niños y niñas, y se pueden usar como obsequios de fiesta, regalos de cumpleaños o regalos de visita.

Bigmeda Reloj Digital para Niños Niña, Luz Intermitente LED de 7 Colores Reloj de Pulsera Niña Multifunción, para Niños de 3 a 12 años (Unicornio) € 15.99

€ 12.99

Amazon.es Features Diseño de dibujos animados en 3D: correa de ensueño con un diseño de dibujos animados lindo y realista en 3D, cada imagen de dibujos animados es animada e interesante, lo que hace que los niños sean muy vigorosos y felices, a los niños definitivamente les encantará.

Fácil de leer: 7 retroiluminación LED de colores, esfera grande y números. Simplemente presione el botón de luz de fondo en la parte superior izquierda durante 3 segundos, estos siete colores de luz de fondo se pueden ajustar. No solo esto puede satisfacer la curiosidad del niño, sino también ver claramente la hora de la noche.

Multifunción de moda: Este reloj con las funciones de 30M resistente al agua, a prueba de golpes, despertador, semana, fecha, luz de fondo, calendario, hora 12H / 24H, etc. Puede ayudar a los niños a describir la hora desde una variedad de ángulos y aprender a leer la hora. , desarrolle buenos hábitos para los niños.

La mejor calidad: El reloj de dibujos animados a través de la certificación internacional CE, puede estar seguro de usar. Fabricado con correa de silicona, movimiento japonés y cristal de resina de alta transparencia. Muy cómodo para los niños, un regalo perfecto para niños y niñas de 3 a 12 años.

⚽ Regalos perfectos: Nuestro reloj de dibujos animados en 3D para Perfecto para regalos de cumpleaños, Pascua, Acción de Gracias y Navidad. un regalo confiable para niños y niñas de 3 a 12 años.

Smartwatch Niños, Reloj inteligente niño con 10 Juego, podómetro, Cámara, Música, SOS, Linterna, Despertador, Reloj Teléfono con Pantalla Táctil y Protector para Niños y Niñas 3-12 Años (rosa) € 39.00

Amazon.es Features 【Nuevo Smartwatch Niños】El modelo más reciente de este reloj inteligente niños ha llegado con una pantalla de 1.54 pulgadas, Proporcione a los niños una visión amplia y luminosa. Un nuevo diseño de estilo fresco para niños y niñas de 4 a 12 años. 7 juegos integrados, 3 despertadores, grabación, cálculo, marcación, reproductor de música mp3, formato de 12/24 horas, podómetro, cambio de idioma, etc. Es un regalo navideño perfecto para niños.

【QUICK DIAL Y SOS CALL】Smartwatch Teléfono puede admitir llamadas bidireccionales, conectarse y comunicarse con niños en cualquier momento y en cualquier lugar. Los niños pueden presionar la tecla de encendido dos veces para activar la llamada SOS. Gran ayuda para los niños en caso de emergencia. Acerque al niño al padre y ayúdelo a resolver los problemas a tiempo.

【7 JUEGOS Y MODO CLASE】Reloj inteligente para niños Equipado con 7 juegos interesantes, este reloj inteligente les enseñará a sus hijos a coordinarse y pensar en su tiempo libre. Después de configurar la hora de la clase, el reloj se bloqueará. En este estado, no se puede llamar al reloj, todas las llamadas se bloquearán automáticamente y no se podrán jugar juegos. Aún se pueden realizar llamadas de emergencia.

【ESCUCHA MÚSICA Y LINTERNA】El reloj teléfono tiene suficiente memoria para almacenar MP3 música y es perfecto para mantener a tu hijo activo y creativo. En comparación con su predecesor, hemos añadido una linterna para poder tener visibilidad en sitios oscuros y por la noche.

【FÁCIL DE OPERAR】El reloj inteligente para niños es fácil de operar y muy intuitivo. Viene con un cable de carga USB corto y un manual de uso. Consejos: Kids Smartwatch admite tarjeta Nano SIM (paquete no incluido), compre una tarjeta SIM de red GSM adicional, debe ser compatible con 2G de tráfico de datos.

Kiddus Reloj Digital para niñas y niños. A Partir de 3 años. Pequeño. con cronómetro, Calendario, Despertador y luz. Resistente al Agua. Deportivo, Luminoso, de Pulsera, LED. € 16.95

Amazon.es Features APTO A PARTIR DE 3 AÑOS: Modelo de reducidas dimensiones. Esfera de solo 33mm de diámetro. 22 gramos de peso.

MULTIFUNCIÓN: Hora (formato 12/24), Fecha, Día de la semana, Cronómetro, Alarma y Luz. Los niños aprenderán a leer y a decir la hora rápidamente, sabrán el día del mes en el que viven. Ya no tendrás que gritarles por la mañana porque tendrán ¡su propio despertador!

FIABLE y SEGURO: Carcasa trasera de Acero Inoxidable. Sin níquel. Caja fabricada en ABS, un material termoplástico muy resistente a prueba de impactos. Correa fabricada en Poliuretano (PU), flexible y duradera. Pila alcalina de larga duración, sin mercurio y fácil de reemplazar (L1131F). Reloj a prueba de niños y libre de componentes tóxicos. RESISTENTE AL AGUA (3 ATM): Soporta salpicaduras, lluvia, lavado de manos… No apto para nadar o bucear. No exponer a temperatura y humedad elevadas.

CAJA DE REGALO: Presentada en una colorida caja con ventana que muestra el reloj. Perfecto para envolver y regalar como regalo de cumpleaños, Navidad, comunión. Se trata de un reloj a prueba de golpes diseñado para el uso y abuso habitual que le van a dar los niños. No se romperá aunque caiga al suelo varias veces. Decorado con diseños de moda como dinosaurios, unicornios, balones de fútbol y corazones. ¡A l@s chic@s les encantará!

COMPRA SIN PREOCUPACIONES: nuestros relojes se prueban rigurosamente y creemos firmemente en la alta calidad de nuestro producto. Ofrecemos una GARANTÍA incondicional de devolución de dinero de 30 días y una garantía de 12 MESES por defectos de fabricación. Si lo has recibido como regalo también està cubierto. Si tienes problemas con el reloj, contáctanos y te ayudaremos. READ ¡Indescriptible! Álvaro Morata enfureció al técnico [WIDEO] Pi³ka no¿na

Lylica Reloj Inteligente Niños - Smartwatch Niño para y Niña con Podómetro, 19 Juegos, Llamadas, SOS, Música, Linterna, Juguetes para niños de 3-12 años Navidad Cumpleaños Regalo (Rosa) € 37.99

Amazon.es Features 【Características perfectas】El reloj inteligente niños desde los lindos fondos de pantalla para elegir, hasta la cámara, fotos, videos, música, teléfono, SOS, grabadora, calculadora, calendario, cronómetro, temporizador, despertador, juegos, reproductor de mp3, grabadora de voz, seguimiento de pasos y más. La pantalla principal del reloj es personalizable con diferentes imágenes y el tiempo puede ser analógico o digital simplemente deslizando hacia los lados en la pantalla.

【Llamadas y SOS】Este reloj para niños puede recibir y hacer llamadas a través de una tarjeta SIM en una red 2G y almacena 10 contactos con nombres editables. Presiona dos veces el botón de inicio para hacer una llamada de SOS y pedir ayuda a tu familia y amigos. Por supuesto, también se puede usar sin una tarjeta SIM como un reloj inteligente de juego normal (Nota: no suministramos tarjetas SIM).

【Características educativas】Hemos recibido muchos comentarios de padres que desean que sus hijos aprendan más con el reloj, el último reloj para niños del mercado en 2023 ha agregado muchos modos de aprendizaje, incluyendo tarjetas de aprendizaje, libros de cuentos electrónicos, seguimiento de hábitos, etc. También hemos actualizado los juegos, seleccionando cuidadosamente 23 juegos educativos para niños de todas las edades, ¡esto ya no es solo un juguete para niños!

【Cámara y reproductor de música] Los niños pueden grabar sus vidas en cualquier lugar, gracias a la compatibilidad con la grabación de fotos y vídeos en alta definición, y a la posibilidad de establecer las fotos favoritas como fondo en el reloj infantil. Música mp3: tarjeta de memoria gratuita. Puedes conectar el Boys & Girls Smartwatch al ordenador y descargar la música favorita de tus hijos; el sonido de la música se puede ajustar.

【Sus inquietudes】Nuestros reloj para niños son recargables y el cable de carga se proporciona en el paquete. Todos los juegos incluidos son gratuitos y la tarjeta de memoria para descargar música y fotos ya está instalada en el reloj, por lo que puedes usarlo directamente sin instalar nada. La pantalla táctil de alta resolución es sensible y fácil de navegar

Relojes para Niños Niñas, Reloj Deportivo Digital para Exteriores, Multifunción, Resistente al Agua, con Alarma de Luz LED y Fecha de Calendario para Niños, Reloj de Pulsera para Niños de 7 a 12 Años € 20.99

Amazon.es Features ⌚Reloj para niños: Este reloj está diseñado para niños de 4 a 15 años. Hermoso diseño Jelly Color con dial digital multifuncional: alarma, pantalla nocturna, 12h / 24h, cronómetro, calendario. Es muy adecuado para niños en fase de aprendizaje y les ayuda a aprender a dominar el tiempo. Los niños están ansiosos por recibir tales regalos.

Diseño profesional: Este reloj digital tiene un plexiglás muy transparente y duro para evitar arañazos diarios. La luz de fondo brillante te ayuda a leer por la noche, ideal para mirar en ambientes oscuros, muy conveniente, la goma de silicona suave se puede ajustar a la muñeca y la carcasa de acero inoxidable en la parte posterior brinda una experiencia de uso cómoda. Nota: retire la película protectora de la pantalla antes de usarla.

Uso diario: El reloj de silicona súper cómodo puede brindarle una experiencia de uso perfecta, pero el reloj no admite lavar el reloj con agua al lavarse las manos, lo que causará empañamiento e infiltración de agua. Al nadar, bañarse, bucear, no use el reloj (no presione el botón bajo el agua).

Mejor regalo: Este reloj es perfecto para niños. Es el mejor regalo para cumpleaños, semestres nuevos, Navidad o todos los días festivos y diversas ocasiones. Su hijo necesita un juguete preescolar tan barato para enseñar a los niños a distinguir el tiempo con precisión.

Servicio posventa: Si tiene alguna pregunta sobre los relojes simples, no dude en ponerse en contacto con el vendedor, le proporcionaremos una solución satisfactoria, su pedido es el mejor estímulo para nosotros, juntos construyamos una infancia feliz para los niños.

Reloj Inteligente Niño Smartwatch: Pulsera Actividad Inteligente con Pulsometro Podometro Monitor de Sueño Calorias IP67 Impermeable Deportivo Digital Reloj Niño Niña para Android iPhone € 34.99

Amazon.es Features Reloj inteligente para niños y adolescentes: Smartwatch niños con pantalla cuadrada de alta definición de 0,96 pulgadas; el reloj adopta una pantalla LCD con una resolución de 160*80 para evitar arañazos, y la atractiva interfaz del reloj es fácil de usar. Los relojes para niños tienen una gran variedad de esferas para elegir y el estilo de animación deportiva y de ocio se puede cambiar a voluntad; el diseño de la correa de TPU suave es adecuado para que los niños y adolescentes lo lleven

Reloj deportivo niños: Este smartwatch para niños realiza un seguimiento automático de la actividad deportiva. Soporta 8 modos de deporte como caminar, correr, ciclismo, baloncesto, bádminton y otros seguimientos de actividad. Este pulsera actividad para chicos y chicas cuenta los pasos del ejercicio, las calorías y la distancia del ejercicio. Reloj niño niña infantil IP67 impermeable que puede llevarse mientras se lava las manos bajo la lluvia, lo que hace que el deporte sea más fácil y cómodo

Monitores de actividad del ritmo cardíaco y del sueño: Reloj inteligente niño niña adopta el chip de ritmo cardíaco actualizado, que controla el ritmo cardíaco, la presión arterial y el oxígeno en sangre durante el día. Este reloj digital niño ofrece tiempos de sueño profundo, sueño ligero y vigilia, y monitoriza y analiza la calidad del sueño. Los datos históricos pueden leerse a través de la aplicación. Los mejores regalos de fiesta para niños y niñas

Recordatorio de notificaciones: reloj niña niño está conectado al teléfono móvil mediante Bluetooth y admite llamadas entrantes, mensajes de texto y recordatorios de notificaciones por SMS. Como Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram y otros recordatorios de notificaciones. Smartwatch niños también admiten despertador e recordatorio de sedentarismo. El pulsera actividad niño utiliza un acelerómetro de tres ejes y un cronómetro incorporado para que los niños hagan ejercicio de forma eficiente

Smartwatch compatible con Android iOS: Smartwatch infantil compatible con teléfonos móviles Android 5.1 y posteriores, IOS 8.2 y posteriores. reloj inteligente es adecuado para la mayoría de Xiaomi Samsung Huawei y iPhone. reloj es ligero, compacto y cómodo de llevar y el ancho de la correa de 16 mm es más adecuado para los adolescentes y los niños a usar. Este reloj para niños y niñas tiene una batería incorporada de 90 mAh y puede utilizarse durante 5-7 días

Juboos Reloj Digital para Niños Niña,Luz Intermitente LED de 7 Colores Reloj de Pulsera Niña Multifunción con Pantalla Impermeable para.Reloj Deportivo Digital para niños,3 a 15 (Verde) € 19.99

Amazon.es Features Reloj de pulsera juvenil de alta calidad. Material: Movimiento digital original japonés, ofrece un tiempo preciso y preciso. Luz de fondo brillante que te ayuda a comprobar el tiempo en cualquier momento. La resina de alta dureza te protege de los arañazos de la luz. Reloj infantil muy bonito para niños

Reloj deportivo multifunción con luz LED de 7 colores. Este reloj digital para niños tiene diferentes funciones: Impermeable, despertador, cronómetro, fecha, semana y calendario, retroiluminación; el reloj infantil multifuncional impermeable que tiene un aspecto moderno, ha sido especialmente diseñado para niños y M, sirve como buen regalo para cumpleaños o festival.

Cómodo reloj Spoart para niños y niñas. Cómodo reloj deportivo para niños: correa de piel sintética suave de buena calidad, suave y cómoda y respetuosa con el medio ambiente. El cristal está fabricado con material de resina de alta claridad importado en el extranjero y se sella con una máquina de alta frecuencia. Esto hace que el vidrio sea extremadamente duro y tolerante a la presión.

Reloj de pulsera infantil resistente al agua con 30 m de reloj infantil, alarma, cronómetro, fecha y semana y calendario, luz nocturna, es perfecto para todo tipo de negocios, informal, actividades de interior y exterior o uso diario. Debido a la alta transparencia del espejo de resina, el reloj deportivo tiene una fuerte resistencia al agua. Se puede llevar al ducharse o nadar. No pulses el botón en el agua. Reloj digital juvenil perfecto para niños y jóvenes.

de satisfacción 100% 30 días de de de totalmente ndig Si algún problema, estamos 100% satisfechos para darte un completo o un nuevo para tu compra sin preocupaciones.

MUXIJIA Reloj para Niñas, Cute 3D Cartoon Correa de Silicona Reloj de Pulsera Reloj Deportivo Digital para Niños, Apto para Niñas Mayores de 6 Años € 6.99

Amazon.es Features Función: Espectáculo de 12 horas - AM/PM, visualización de fecha - fecha y mes, segunda visualización. La pantalla LED es fácil para que los niños lean la hora.

Configuración y uso: Botón táctil de un solo toque. Haga clic en el botón táctil para mostrar la hora, la fecha y los segundos. Mantenga presionado el botón táctil durante 3 segundos para restablecer la hora y la fecha correctas. (Modo de ahorro de energía: 5 segundos sin presionar ningún botón, la pantalla se apagará automáticamente).

Resistente al agua: 5ATM/50M resistente al agua, se puede usar al lavarse las manos, en días lluviosos. (Consejos cálidos: No sumerja el reloj en agua durante mucho tiempo. Solo admite una pequeña cantidad de salpicaduras de agua causadas por el lavado de manos y la lluvia, y no es compatible con el uso al nadar, ducharse y sauna).

Regalo ideal: Este lindo reloj para niños está diseñado para niñas de 6 a 15 años. Es un regalo ideal para niñas, regalos de fiesta, regalos de cumpleaños o regalos de visita, adecuado para niñas de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años.

Paquete incluido: Reloj para niñas X 1 + Pulsera para niñas X 1. (Servicio: si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, déjenos un mensaje).

Blackview Smartwatch, Reloj Inteligente Mujer Hombre - Oxímetro(SpO2) Caloría Podómetro Sueño Pulsometro | Pantalla de 1,47 Pulgadas, iP68 Impermeable, Pulsera Actividad Compatible con Android e iOS € 29.99

€ 19.99

Amazon.es Features [1,47'' HD Pantalla Táctil Completa a Color] | El reloj inteligente Blackview R1 consta de una pantalla táctil en color HD de 1,47 pulgadas y una correa de silicona para ejercicios que no daña la piel, todo es más fácil de ver y operar. Hay más de 150 esferas de reloj en línea en la aplicación de reloj para que elijas. También puede cargar sus fotos favoritas desde su teléfono para personalizar la esfera del reloj, lo que facilita encontrar el aspecto adecuado en el momento adecuado.

[24 Modos Deportivos, Impermeable] | ‍Este reloj deportivo admite 24 modos deportivos y ha pasado la prueba de resistencia al agua. Seleccione cualquier modo de deporte (ciclismo, fútbol, correr, yoga, etc.) en el reloj para comenzar su viaje deportivo. Puede ver los datos de actividad física, como la cantidad de pasos de ejercicio, las calorías quemadas y la distancia de ejercicio registrada por el reloj en la aplicación de reloj "Honor Fitness" para obtener mejores resultados de entrenamiento.

[Monitoreo de métricas de salud] | El reloj deportivo tiene un sensor de seguimiento óptico avanzado incorporado, que monitorea automáticamente su frecuencia cardíaca las 24/7 de la semana, detecta el oxígeno en la sangre y monitorea su estado de sueño por la noche. Puede verificar estos indicadores de salud en tiempo real en su muñeca en cualquier momento y en cualquier lugar, y ver los registros de datos de todo el día en la aplicación "Gloryfit", vigila tu salud en todo momento.

[Experimente una Vida Cómoda e Inteligente] | Descarga la aplicación de reloj "GloryFit" para desbloquear funciones más prácticas para tu reloj inteligente: recordatorio de mensajes (SMS, WhatsApp, Instagram, Gmail...), recordatorio de llamadas, control de música, control de cámara, pronóstico del tiempo, despertador, recordatorio sedentario, etc. El reloj inteligente te ofrece una vida más inteligente.

[Compatibilidad y Batería] | Este reloj inteligente es compatible con más del 97% de los teléfonos inteligentes Android e iOS del mercado. 2 horas de carga rápida, la energía se puede utilizar durante 5 a 7 días y el tiempo de espera puede alcanzar los 20 a 25 días. Si necesita ayuda, escríbanos, ayudaremos a los clientes a resolver todos los problemas rápidamente. Ruta: Amazon app > Mis pedidos > Encuentre el número de pedido de su reloj > haga clic en "Contactar con el vendedor".

Bigmeda Reloj Digital Niña, Luz Intermitente LED de 7 Colores Reloj de Pulsera Niña Multifunción, para Niños Niña de 4 a 10 años (Rosa Claro) € 16.99

Amazon.es Features Fácil de leer: el reloj digital niña 7 retroiluminación LED de colores, simplemente presione el botón de retroiluminación superior izquierdo durante 3 segundos. Estos siete colores de retroiluminación se pueden personalizar. No solo esto puede satisfacer la curiosidad del niño y saber claramente la hora de la noche.

Reloj digital multifunción: este reloj digital niña con las funciones de a prueba de golpes, despertador, semana, fecha, retroiluminación, calendario, horario de 12H/24H, etc. Puede ayudar a los niños a describir el tiempo desde diferentes ángulos y aprender a leer el tiempo, desarrollar buenos hábitos para niños.

3ATM resistente al agua: nuestro reloj para niños es altamente resistente al agua e incluso puede alcanzar hasta 30 m. El niño puede usarlo cuando se lava las manos, se baña o bajo la lluvia. Nota: No sumerja los relojes de sus hijos en agua durante mucho tiempo o en una temperatura del agua superior a 35 ℃.

La mejor calidad: Nuestros relojes infantiles para niñas son de diseño sencillo y elegante. Fabricado con correa de silicona, movimiento japonés y cristal de alta resina transparente.

Regalos perfectos: nuestro reloj digital para niños es un regalo perfecto para niños y niñas, excelentes regalos para festivales, regalos de cumpleaños o regalos de visita. Regalo fiable para niñas y niños de 4 a 10 años.

RSVOM Relojes Deportivos Digitales Reloj Deportivo Impermeable de 5 ATM con;Metro de Alarma, 7 Luces traseras LED € 13.69

Amazon.es Features Reloj digital multifunción: dígitos en la pantalla LCD, pantalla de hora, minuto, segundo, semana, alarma por hora y diaria, formato seleccionable de 12 u 24 horas, calendario automático, cronógrafo de 1 y 100 segundos con función dividida, luz de fondo EL.

Reloj resistente al agua: resistente al agua a 50 m, no dudes en ponerte el reloj para limpiar, bañarte, nadar y bucear en la playa. No presiones ningún botón bajo el agua.

Resistente a los golpes: carcasa de policarbonato y carcasa trasera de acero inoxidable para que el reloj sea resistente y duradero.

Largo tiempo de movimiento japonés de alta calidad. Visualización con batería de larga duración.

Aviso: No se deben presionar los botones bajo el agua y no se recomienda utilizar el reloj para actividades de larga duración bajo el agua, como buceo, etc.

aswan watch Reloj Digital para niñas y niños con Podómetro,Distancia y Calorías sin APPs ni Móvil,cronómetro, Calendario, Despertador y luz-Reloj Infantil Deportivo con Correa de Silicona € 24.99

Amazon.es Features Reloj para niños multifuncional: pantalla digital, clara y fácil de leer. Con podómetro, distancia, calorías, luminiscente, alarma, fecha, cronómetro, dicador de hora de 12/24 horas.

Consejo resistente al agua: el reloj puede soportar salpicaduras al lavarse las manos o jugar bajo la lluvia, pero debe quitárselo antes de ducharse o nadar.

Reloj deportivo recargable: El reloj tiene un puerto USB, no es necesario llevar cargador. La capacidad de la batería es de 65mAh.

No es necesario conectar un teléfono móvil o una aplicación: fácil de operar, conveniente para que los niños lo usen en la escuela, no distraerá a los niños en clase como un reloj inteligente.

Recordatorio de vibración: el reloj despertador adopta el modo de vibración silenciosa, sin pitido, le recuerda al niño que se levante y la hora de clase, y ayuda al niño a establecer el concepto de tiempo desde una edad temprana. READ Los 30 mejores Guantes Largos Negros capaces: la mejor revisión sobre Guantes Largos Negros

BIGGERFIVE Pulsera Actividad Niñas 3 a 14 años, Reloj Inteligente con Podómetro, Frecuencia cardíaca, Resistente al Agua 5 ATM, Monitor de Sueño, Despertador, Juegos de Rompecabezas € 39.99

Amazon.es Features Smartwatch para niños con seguimiento de actividad durante todo el día: cuenta automáticamente los pasos, la distancia, las calorías quemadas y los minutos activos. Compatible con 14 modos deportivos como caminar, correr, andar en bicicleta, nadar, jugar baloncesto y más.

Monitoreo integral de la salud: controla en tiempo real el ritmo cardíaco, los niveles de oxígeno en la sangre y registra los patrones de sueño para promover el bienestar de su hijo.

Diseño super impermeable 50M/5ATM: adecuado para actividades acuáticas hasta 50 metros de profundidad, ¡perfecto para el tiempo en la piscina y actividades acuáticas!

Amplia compatibilidad e interfaz fácil de usar: compatible con teléfonos inteligentes Android 6.0+ e iOS 9.0+. La interfaz amigable para niños garantiza una fácil operación, mientras que la función de cuenta familiar simplifica la gestión de varios rastreadores para niños.

Esfera de reloj personalizable y pantalla táctil HD de 1.5": Nuestro smartwatch para niños cuenta con una pantalla táctil HD de 1.5" y ofrece 50 exquisitas esferas en la nube. ¡Eleva el estilo personal con esferas personalizables utilizando las propias fotos de tus hijos y estimula su creatividad!

Bigmeda Reloj Digital para Niños Niña, Resistente al Agua Reloj Despertador Vibratorio Podómetro y Odómetro Reloj de Pulsera Monitoreo del Sueño Adecuado Multifunción, para Niños de 10 (Blanco Rosa) € 24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⛹‍[Reloj deportivo para niños]: además de la hora, la fecha, el día de la semana y el cronómetro, también se puede usar como rastreador de actividad física sin conectarse a un teléfono ni descargar ninguna aplicación. El Reloj Digital te permite contar de forma inteligente los pasos, las calorías y los kilómetros, controlar el sueño y registrar los datos del ejercicio diario.

⏰ [Reloj despertador vibratorio silencioso]: nuestro reloj para niños para niños también puede configurar dos alarmas y recordar por vibración sin molestar a las lecciones. La luz luminosa en la noche muestra un tiempo claro. Ideal para niños y niñas de alrededor de 10 años.

[Carga fácil] - Tiene su propio puerto USB. Proporcionamos un cable de carga USB, o puede usar cualquier adaptador USB (como computadora, batería) para cargar el reloj de los niños. Una hora de carga es suficiente para más de 20 días de uso.

✅[Calidad excelente]: la caja de ABS ecológica y las piezas de metal están hechas de acero inoxidable de alta calidad, lo que hace que el Reloj Digital sea duradero. Las pulseras de silicona suave respetuosas con el medio ambiente de calidad alimentaria son más adecuadas para los niños, protegen eficazmente las muñecas de los niños y las usan durante mucho tiempo sin presión.

[Reloj resistente al agua]: el reloj para niña es resistente al agua hasta 5 ATM, puede usarlo para lavarse las manos y la cara, y también puede usarse en días lluviosos. Nota: No use el reloj en saunas, bañeras, piscinas, etc.

Mamiddle Reloj Deportivos Digital para Niño Niña Reloj Infantil Impermeable 3ATM con Alarma Fecha Cronómetro 7 Luces traseras LED (Set Unicornio Rosa) € 14.99

Amazon.es Features 【7 Retroiluminación LED de Colores】: Haga clic en el botón izquierdo hacia arriba (A) y luego ingrese al modo de luz; Mantenga presionado A, la luz cambiará entre 7 colores y modos de color intermitentes.

【Correa de Silicona con Diseño de Dibujos Animados en 3D】: Cada reloj tiene su propio estilo único. Cada imagen de dibujos animados es animada e interesante. La correa para la muñeca está hecha de silicona de alta calidad y utiliza material ambiental. Use cómodo y resistente al sudor.

【Durable】: La tapa trasera y el cierre del reloj están hechos de acero inoxidable, lo que hace que el reloj sea resistente y duradero.La esfera de cristal del reloj utiliza un material de resina muy transparente, por lo que podemos leer la hora con claridad y la esfera del reloj es resistente a los arañazos.

【Multifunción】: Este reloj digital con las funciones de 3ATM a prueba de agua, a prueba de golpes, alarma, semana, fecha, retroiluminación, calendario, 12H / 24H, timbre por hora (Presione BC juntos para encender / apagar el timbre por hora. Si toda la semana Aparecen señales, el CHIME está encendido, si desaparecen todos los íconos de semana, el CHIME está apagado), etc.

【Regalos Perfectos para Niños Niñas】: Este reloj es un regalo perfecto para niños y niñas. Gran regalo de fiesta, regalo de cumpleaños o regalo de Navidad. Regalo perfecto para niños y niñas de 3 a 10 años.

Relojes para Niños Niñas Digital, Reloj Infantil Impermeable Deportivo Reloj de pulsera Digital Sumergible Multifuncional para Exteriores con Alarma / Cronómetro Adecuado para Niños de 5 a 14 años € 13.99

Amazon.es Features 【Reloj Deportivo a Prueba de Agua】: El reloj infantil es resistente al agua, no hay problemas para el uso diario, como día de lluvia, lavado a mano, natación, surf o ducha, puede usarlo en cualquier momento, es un regalo maravilloso para niños o niñas. Attation: Por favor no presione ningún botón en el agua.

【 Reloj para Niños con Luz Fría Pantalla】: El reloj de pulsera es fácil de manejar en ambientes oscuros con pantalla con función de luz fría, y fácil de leer para los niños. (Asegúrese de que el entorno sea oscuro, luego verá la gran función de luz fría).

【Reloj Digital Multifuncional Fácil de Usar】: El reloj digital fácil de configurar, diseño para niñas y niños, simple y moderno. Cada reloj con manual de usuario. Multifuncional: reloj despertador, cronómetro, luz fría LED, hora / minuto / segundo / fecha / semana / AM / PM / pantalla, formato de hora 12H / 24H, timbre por hora. Adecuado para niños y niñas para utilizar todo tipo de deportes de uso interior y exterior.

【Movimiento de Alta Calidad】: Precisión del tiempo, banda de materia de TPU suave. Buena elasticidad, flexibilidad y durabilidad. Caja de acero inoxidable ,Resistente a los golpes, cómodo de llevar, diseño multicolor, el reloj es un gran elección para regalar a los niños.

【100% Warranty Garantía Satisfecha】: Cada reloj viene con una garantía de 12 meses y un devolución 100% del todo dinero de 90 días. No se preocupe de comprarlo, si tiene algún problema, no dude en comunicarse con nosotros por correo electrónico: proki[email protected], haremos todo lo posible para ayudarlo.

Umblue Reloj Inteligente Niños, Smartwatch Niña 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 años, Regalo Niña con 14 Juegos, Cámara Giratoria de 90°, Despertador y HD Pantalla Táctil, Regalos para Niños y Niñas € 34.99

€ 27.88

Amazon.es Features ⌚【S9 Reloj Inteligente Multifuncional para Niños】El modelo más reciente de este reloj inteligente niños ha llegado con una pantalla de 1.54 pulgadas, Proporcione a los niños una visión amplia y luminosa. Batería de alta capacidad de 600 mAh incorporada, tarjeta Micro SD incorporada, cámara HD, lindos fondos de pantalla en vivo, 14 tipos de juegos de aprendizaje, despertador, calculadora, grabadora de video, reproductor de MP3, reproductor de video, grabadora de audio, calendario, 10 idiomas.

【Reloj Inteligente Niños con Cámara y Video】 La lente de la cámara se puede girar 90 °, sus hijos pueden tomar fotografías en cualquier momento y en cualquier lugar. Puede elegir lindos adhesivos al tomar fotos con esta cámara para niños, agregar diversión a las fotos, estas fotos se pueden personalizar y rotar en una nueva interfaz de reloj. Las fotos grabadas, los archivos de audio y video se pueden almacenar en la tarjeta micro SD incorporada.

【14 Juegos de Rompecabezas y Modo Escolar】Este reloj inteligente para niños niñas tiene 14 juegos divertidos para desarrollar el cerebro de los niños, ejercitar el pensamiento matemático y la coordinación mano-ojo, y estimular la rica creatividad e imaginación de los niños. Los niños a partir de los tres años pueden jugar a estos juegos. El modo escuela permite que los niños se concentren en aprender en la escuela sin distracciones ni peligros inesperados.

【Reloj Inteligente Niña con Música MP3 y Almacenamiento】Este reloj inteligente multifuncional para niños Niñas contiene 8 piezas de música. También puede cargar archivos de video y música desde su computadora a través de un cable USB y almacenarlos en la tarjeta micro SD incorporada del reloj inteligente. El reloj viene con una tarjeta micro SD.

【Regalo para Niños y Regalo para Niña】Este smartwatch niños está hecho de material ABS de alta calidad, seguro y no tóxico y no contiene sustancias nocivas. Gran idea de regalo para niñas, ¡juguetes perfectos para niñas de 3 a 14 años! Gran opción de regalo para la fiesta de cumpleaños de los niños, regalos de Pascua para niños, regalos del Día del Niño, regalos de Halloween para niños, regalos de Navidad, regalos de regreso a la escuela, etc.

Reloj Inteligente para Niños - Haga y Responder Llamadas, SOS Llamada de Emergencia, 2 Cámaras 18 Juegos 16 Funciones, Smartwatch Fashion Compatible con Tarjetas Nano SIM 2G € 49.99

€ 39.99

Amazon.es Features [Haga y Responder Llamadas y SOS Llamada de Emergencia] El reloj puede responder llamadas entrantes o marcar cualquier número de teléfono, y puede ajustar el volumen de la llamada en la configuración del reloj. Puedes agregar hasta 10 contactos favoritos a tu reloj, Haga doble clic en el botón INICIO para ingresar a la interfaz de llamada de emergencia, y la llamada de emergencia marcará el primer número de teléfono en la libreta de direcciones del reloj de forma predeterminada.

[Función Multimedia] Tiene dos cámaras, una en la parte delantera y otra en el lado derecho del reloj, cada una con un tamano de píxel de 0,3 MB, que es suficiente para tomar algunos primeros planos, retratos o paisajes. Puede tomar fotos y videos con estas dos cámaras y, por supuesto, también puede ver fotos y reproducir videos en este reloj. Tiene una capacidad de almacenamiento de 512 MB y puede soportar que el reloj tome 34,000 fotos o 250 minutos de video.

[16 Funciones + 18 Juegos + 22 Caras de reloj] Tiene 16 funciones divertidas, muchas de las cuales son útiles en la vida de los ninos, como las llamadas telefónicas. Calculadoras, despertadores y más. Y tiene 18 juegos de rompecabezas, el reloj está preparado con 22 diales temáticos diferentes, puede deslizar la interfaz principal para seleccionar el dial. La capacidad de la batería es de 400 mAh, lo que permite que el reloj funcione durante 4 días.

⚠ [Atención] ① Este reloj está equipado con un altavoz y un micrófono, por lo que no es resistente al agua. Por lo tanto, no use este reloj para nadar o bañarse. ② Cuando la tarjeta SIM esté insertada en el reloj, reinicie el reloj para activar la tarjeta SIM. ③ Como la mayoría de los relojes para ninos, Este reloj utiliza una red 2G y es compatible con tarjetas SIM de tamano nanométrico. Antes de comprar este reloj, pregunte al proveedor de su tarjeta SIM si es compatible con la red 2G.

[Como contactar con nosotros] Brindamos un servicio al cliente completo mucho más allá de otros vendedores, si encuentra problemas técnicos o necesita ayuda, escríbanos, responderemos a cada correo electrónico y ayudaremos a los clientes a resolver TODOS LOS PROBLEMAS rápidamente. (El mejor horario para contactar con nosotros es antes de las 13 hora españa todos los días) Sendero: Amazon app > Mis pedidos > Encuentre el número de pedido de su reloj > haga clic en "Contactar con el vendedor".

PTHTECHUS Reloj Inteligente Niños, Pantalla táctil Kids Smartwatch con Llamadas Juegos Cámara Modo Escuela SOS Linterna Calculadora Reloj Despertador, Chicos Chicas Regalos de Cumpleanos (Rosa) € 39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Llamada bidireccional y SOS】: El reloj inteligente para niños es como un mini smartphone portátil con función de llamada añadida, ¡especialmente diseñado para la seguridad de los niños! Toque SOS dos veces en una fila, marcará 3 números de teléfono en 2 rondas para la llamada SOS hasta que alguien responda a la llamada de alarma. Añade hasta 10 números de teléfono y edita los nombres de los contactos en la agenda.

【Correa de nylon con velcro y contador de pasos】: La correa de velcro es más conveniente para usar y ajustar el tamaño, hecho de nylon suave de alta calidad, ligero y transpirable, fácil de limpiar. Aumenta la función del podómetro: Haga regularmente ejercicio saludable, registre el número de pasos de ejercicio y aumente la resistencia física del niño. Función de linterna: Diseñado para su uso en lugares oscuros y por la noche.

【Modo escolar y juegos】: Incorpora 24 juegos de rompecabezas. Puede desarrollar el cerebro de los niños, entrenar el pensamiento matemático y la coordinación mano-ojo, y estimular la rica creatividad e imaginación de los niños. El reloj se bloqueará después de configurar la hora de la lección. En este estado, el reloj no puede hacer llamadas, todas las llamadas se bloquean automáticamente y el juego no está disponible. Sin embargo, se pueden hacer llamadas de emergencia.

【Soporte de servicio al cliente】: ¡No es necesario descargar ninguna aplicación o conectarse al teléfono de sus padres! Este reloj es compatible con una tarjeta Micro SIM 2G. Otras funciones aún se pueden usar sin una tarjeta SIM insertada. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos por correo electrónico. Responderemos dentro de las 24 horas.

PTHTECHUS Niños Smartwatch Teléfono Localizador LBS, Reloj de Pulsera Inteligente con Chat de Voz SOS Cámara Despertador Reloj Digital Regalo Niño y niña de 4 a 12 años € 29.00

Amazon.es Features 【Reloj inteligente para niños】Este reloj watch La Correa De Silicona Ajustable Es Liviana y Resistente Al Desgaste. Pantalla Táctil Incorporada.3 Colores: Rosa, Azul, Negro.Compatible Con Iphone (iOS 7.0 Arriba) y Teléfono Android (Android 4.4 Arriba).

【Varias Funciones】Reloj Inteligente, Marcación Telefónica, Agenda Telefónica, Chat De Voz, Cámara, Álbum, Llamada De Emergencia SOS, Posicionamiento De LBS, Cámara Remota, Juego De Matemáticas, Los Padres Pueden Controlar y Configurar a Través De La Aplicación De Teléfono Inteligente Para iOS / Android "Setracker2".

【Proteger La Seguridad De Los Niños】Reloj Inteligente Para Niños Con LBS. Los Padres Pueden Rastrear La Ubicación En Tiempo Real De Sus Hijos a Través De La APP "Setracker2" Mientras Los Niño Están Al Aire Libre. Sin Embargo,Cuando El Niño Está En El Interior o En Una Señal Pobre, El Error De Posicionamiento Es De 0,3-4 Millas.En Caso De Angustia, Los Niños Pueden Presionar El Botón 3s Del Botón SOS Para Llamar Al Número De La Familia y Pedir Ayuda. Puede Configurar Hasta 3 Números SOS.

【Fácil De Operar】El Reloj Inteligente Para Niños Es Fácil De Operar y Muy Intuitivo.Incluye Un Cable De Carga Usb Corto y Un Manual De Instrucciones. Consejo:La Tarjeta Sim No Está Incluida, Necesitas Comprar Una Tarjeta Sim Adicional,Debe Habilitar La Función De Identificación De Llamadas SMS y tráfico,Debe Ser Compatible Tráfico De Datos 2g.

【Modo de Clase】: Cuando los niños en la escuela o en la clase, los padres no necesitan preocuparse por el reloj, se molestarán en estudiar. Los padres pueden establecer 3 períodos de tiempo en el modo "No molestar". Esta función prohibirá todas las funciones como llamada, cámara, excepto las funciones SOS. Comprar 4g Soporte 2G Red Nano Tarjeta SIM. Le recomendamos comprar: Vodafone, Movistar, Jazzinternet, Orange, etc. READ Los 30 mejores Laca De Uñas Permanente capaces: la mejor revisión sobre Laca De Uñas Permanente

HIMTOR Reloj Digital para Niños Niña, Luz Intermitente LED de 7 Colores Reloj de Pulsera Niña Multifunción, para Niños de 3 a 12 años (Unicornio Morado) € 11.89

Amazon.es Features Diseño de dibujos animados en 3D: correa de ensueño con un diseño de dibujos animados lindo y realista en 3D, cada imagen de dibujos animados es animada e interesante, lo que hace que los niños sean muy vigorosos y felices, a los niños definitivamente les encantará.

Fácil de leer: 7 LED de colores, esfera grande y números. Simplemente presione el botón de luz de fondo en la parte superior izquierda durante 3 segundos, estos siete colores de luz de fondo se pueden ajustar. No solo esto puede satisfacer la curiosidad del niño, sino también ver claramente la hora de la noche.

Multifunción de moda: Este reloj con las funciones de 30M resistente al agua, a prueba de golpes, despertador, semana, fecha, luz de fondo, calendario, hora 12H / 24H, etc. Puede ayudar a los niños a describir la hora desde una variedad de ángulos y aprender a leer la hora., desarrolle buenos hábitos para los niños.

La mejor calidad: El reloj de dibujos animados a través de la certificación internacional CE, puede estar seguro de usar. Fabricado con correa de silicona, movimiento japonés y cristal de resina de alta transparencia. Muy cómodo para los niños, un regalo perfecto para niños y niñas de 3 a 12 años.

Regalos perfectos: Nuestro reloj de dibujos animados en 3D para niños es un regalo perfecto para niños y niñas, grandes regalos para festivales, regalos de cumpleaños o regalos de visita.

PTHTECHUS Niños Musica Smartwatch Phone, Reloj Inteligente MP3 con SOS Cámara Juego Despertador Regalos Relojes para Niños Niñas 5-15 años de Edad € 39.00

€ 31.99

Amazon.es Features 【2 Cámara, grabadora y video】El Smartwatch Teléfono tiene dos cámaras de alta definición integradas que pueden tomar fotos y videos desde diferentes ángulos.Capture momentos más hermosos, los niños pueden grabar los buenos momentos de la vida en cualquier momento.

【Podómetro de calorías】 Podómetro incorporado y registro de consumo de calorías, registre la cantidad de pasos que su bebé camina todos los días, preste atención al volumen de ejercicio del bebé y mantenga una vida saludable.

【Niños Musica Smartwatch】2022 Nuevo reloj inteligente para niños, reproductor de Mp3 incorporado. 1.54 Pantalla táctil de alta definición comunicación bidireccional compatible, llamada telefónica, SOS, podómetro, cámara, linterna,reloj despertador, formato principal de formato digital las 24/12, juego, reproductor de música.

【Música y 20 juegos】20 juegos de rompecabezas simples incorporados, entrena de manera efectiva la coordinación y los reflejos mano-ojo de los niños. También puede descargar música en formato MP3 desde la PC a la tarjeta de memoria y reproducir música en cualquier momento para mantener entretenidos a sus hijos. (Nota: el reloj inteligente para niños solo admite archivos *.mp3).

【Nota】El reloj funciona como un teléfono GSM desbloqueado y admite tarjetas Micro SIM. Solo proporcionamos relojes inteligentes, no tarjetas SIM. El reloj se puede utilizar normalmente sin tarjeta. Si necesita hacer llamadas, solo necesita comprar una tarjeta SIM 2G adicional o una tarjeta SIM 4G compatible con 2G. Para uso en ES, se recomienda Orange o Vodafone SIM.

PTHTECHUS Smartwatch, Reloj Inteligente Niño Niña - IP68 Impermeable Smartwatch Fitness 1,83" Pantalla Táctil Reloj Deportivo, con 37 Modos Deporte, Sueño, Podómetro, Reloj Deportivo para iOS Android € 34.99

€ 28.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Multifuncional Reloj Inteligente Niño】Este PTHTECHUS smartwatch Niños proporciona una serie de funciones íntimas: Pulsera de actividad (podómetro, calorías), monitor de frecuencia cardíaca, monitoreo del sueño, 37 modos de deporte, mensajes SMS y APP(WhatsAPP, Facebook, Messenger...), visualización de la hora, control remoto de música y cámaras, pronóstico del tiempo, recordatorio sedentario, alarma, cronómetro, encontrar teléfono, ajuste de brillo, etc.

【1.83" Pantalla Táctil Completa y Esfera Personalizada:】El Reloj Inteligente Niño Niña viene con una pantalla TFT-LCD de 1.83 pulgadas que proporciona una profundidad de color increíble y una claridad excepcional. Después de conectarse con su teléfono, puede elegir entre más de 100 pantallas de reloj o elegir su foto para configurarla como fondo de pantalla. La resolución de 240 * 284 y el brillo de la pantalla ajustable hacen que el smartwatch infantil sea fácil de leer bajo el sol.

【Monitoreo automático de frecuencia cardíaca y sueño】 reloj inteligente para niños de admite la detección de la frecuencia cardíaca las 24 horas y la sueño monitores. también registra el sueño del niño (profundo,ligero y vigilia). Además, La alarma vibratoria puede despertar a su hijo sin molestar a los demás y ayudarlo a desarrollar buenos hábitos de sueño.

【37 Modos Deportivos y función impermeable IP68】relojes inteligentes niños ofrece 37 modos deportivos, como caminar, correr, andar en bicicleta, yoga, Saltar, bádminton, baloncesto, fútbol, tenis etc, Además, El reloj para niños está diseñado con IP68 a prueba de agua. Puede proteger de salpicaduras, lluvia y sudor. Sin embargo, no se recomienda su uso en agua caliente o agua de mar.

【Regalos para niños, niñas y adolescentes】 Reloj de fitness está equipado con el batería de gran capacidad de 240mAh y chip de baja energía Bluetooth. Carga rápida magnética, sólo 2h de carga, hasta 6 días de uso, Perfecto para regalos de cumpleaños para niños, regalos de Navidad o todo tipo de regalos navideños. Si tiene algún problema, contacto con nosotros. Le ayudaremos en un plazo de 12h en días laborables.

HMJIA Reloj Digital para Niño Niña de 3 a 12 años Reloj Infantil Impermeable 3ATM con Alarma Fecha Cronómetro LED (Morado Claro) € 12.99

€ 11.99

Amazon.es Features SENCILLO Y A LA MODA: Un reloj elegante y colorido diseñado especialmente para los niños. La innovadora esfera es de plexiglás muy transparente para facilitar la lectura de los números, y el fondo y el cierre son de acero inoxidable para garantizar su durabilidad. La correa de silicona es suave y cómoda, segura y respetuosa con el medio ambiente.

FLASHING BACKLIGHT: Pulse el botón superior izquierdo (LUZ) para encender la luz LED, la luz parpadea rápidamente en un círculo tan enérgicamente como los niños, la luz también se puede utilizar como una luz de advertencia en la noche.

✅MULTIFUNCIONAL: Este reloj electrónico tiene anti-shock, alarma, fecha, luz intermitente, calendario, hora 12H/24H, función de timbre cada hora, que puede ayudar a los niños a describir el tiempo desde diferentes ángulos, aprender a observar el tiempo y desarrollar buenos hábitos de vida.

☔3ATM IMPERMEABLE: Nuestros relojes para niños son impermeables para la vida diaria, los niños pueden llevarlos cuando se lavan las manos, se bañan o cuando llueve. NOTA: Por favor, no sumerja el reloj de los niños en el agua durante mucho tiempo, como bañarse o nadar.

REGALO PERFECTO PARA NIÑOS: Este reloj es un regalo perfecto para niños y niñas de 3 a 12 años, es la mejor opción para regalos de cumpleaños, regalos de Navidad, regalos de vuelta al cole, regalos de Acción de Gracias, regalos de Pascua, seguramente sorprenderá e impresionará a sus hijos e invitados.

DTKID Reloj Digital para Niños Niña,Chicos Chicas,Impermeabl Deportes al Aire Libre LED Multifuncionales Relojes de Pulsera con Alarma/Cronómetro para Niños,Niñas (Verde-8203) € 16.99

Amazon.es Features ⌚ Reloj multifuncional para niños: Ventana de fecha, calendario, reloj despertador, pantalla retroiluminada, función de hora 12H / 24H, resistente a los golpes, cronómetro. Estas funciones no solo son interesantes, sino que también son muy útiles para que los niños aprendan y dominen todo el conocimiento a lo largo del tiempo. La operación es simple y los pasos son fáciles de recordar. Este reloj viene con un manual,puede ayudarlo a configurarlo fácilmente.

Resistente al agua para uso diario: El reloj es resistente al agua para 3ATM, no hay problema para el uso diario, como: día lluvioso, lavado de manos, puede usarlo en cualquier momento. Atención: no presione los botones. Si está en contacto con agua o se usa en temperaturas extremas de frío o calor, su vida se acortará.

Mantenga una hora precisa: Debido al uso de movimientos japoneses de alta calidad, el reloj funciona de manera estable y tiene una larga vida útil. Este reloj usa pilas. Cuando necesite reemplazar la batería, le recomendamos que vaya a una tienda de relojes para reemplazarla.

BONOS DE REGALO para niños con CAJA DE REGALO: El reloj es un regalo maravilloso para varias ocasiones como: cumpleaños, Navidad, nuevo semestre, etc. Hará feliz a su hijo. También puede usarlo como juguetes preescolares para enseñar a sus niños pequeños Cómo decir la hora con precisión. ¡El bonito reloj es una buena decoración para tu angelito!

Garantía del 100% de Satisfacción: Cada reloj viene con una garantía de 12 meses y una garantía de reembolso total del 100% del dinero en 90 días. No se preocupe por comprarlo, si tiene algún problema, por favor no dude en contactar con nosotros por correo electrónico,haremos nuestro mejor esfuerzo para ayudarlo.

CatShin Reloj Inteligente Niño Pulsera Actividad Inteligente con Monitor de Presión Arterial, Pulsómetro, de Sueño,Impermeable IP67 Deportivo Smartwatch Podómetro, Niño para Android iOS € 29.99

Amazon.es Features 【MONITOR DE RITMO CARDÍACO Y SUEÑO】 reloj inteligente niño puede controlar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el oxígeno en la sangre de su hijo. Puede comprender la condición física de su hijo a través de CatShin Smartwatch. También puede controlar el sueño de su hijo y puede usar su reloj para Comprenda el sueño profundo de su hijo, el sueño ligero y desarrolle un buen trabajo y tiempo de descanso para el niño en función de los datos, para que pueda crecer de manera saludable.

【IP67 pulsera actividad inteligente】pulsera actividad inteligente tiene 4 modos de ejercicio (caminar, correr, andar en bicicleta, montañismo), reloj niño y puede registrar los pasos del niño, la distancia del ejercicio, calorías。Puede establecer una meta diaria de pasos de ejercicio para su hijo,deje que los niños prosperar en los deportes.pulsera actividad tiene IP67 a prueba de agua, incluso si el niño suda durante el ejercicio o se lava las manos después del ejercicio, no dañará el reloj.

【Notificaciones inteligentes】CatShin smartwatch niños te hace la vida más fácil y cómoda. Cuando el Smartwatch está conectado al Teléfono móvil, cuando tu teléfono recibe llamadas, mensajes de texto, Facebook, Twitter, WhatsApp, mensajes de LinkedIn, reloj inteligente niña vibrará para recordártelo. No extrañarás a personas ni cosas importantes。Smartwatch también tiene ajuste de brillo, incluso en diferentes escenas, puede ver claramente la información en el Smartwatch.

【Múltiples recordatorios y Material agradable para la piel】pulsera actividad inteligente tiene un cuerpo delgado y liviano y una pantalla colorida y liviana. Incluso si su hijo lo usa durante mucho tiempo,No causará una carga. También puede configurar varios recordatorios para su hijo, como recordatorio despertador, recordatorio sedentario, recordatorio para beber agua, recordatorio para tomar medicamentos, etc,para que los niños no se pierdan cada parte de la vida y desarrollen buenos hábitos.

【Multifucción Reloj inteligente para Android y IOS】Reloj inteligente es perfectamente compatible con teléfonos inteligentes por encima de iOS 9.0 y Android 5.0 y superior。Reloj inteligente niño también tiene otras pequeñas funciones ricas, como cronómetro, búsqueda de teléfonos móviles, podómetro, etc., para hacer la vida más cómoda.Use la toma USB para cargar, ahorre la molestia de llevar un cable de carga y viaje de manera más conveniente.Los relojes inteligentes admiten inglés y chino.

Lilo and Stitch Reloj Digital para Niñas de Cuarzo con Correa en Silicona LAS40001ARG € 24.99

€ 20.22

Amazon.es Features Juego de reloj digital y pulsera de 4 piezas

Correa y esfera impresas con personajes

Caja de color plateado

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de reloj digital niña disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de reloj digital niña en el mercado. Puede obtener fácilmente reloj digital niña por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de reloj digital niña que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca reloj digital niña confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente reloj digital niña y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para reloj digital niña haya facilitado mucho la compra final de

reloj digital niña ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.