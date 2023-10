Inicio » Top News Los 30 mejores Chimenea Bioetanol Pared capaces: la mejor revisión sobre Chimenea Bioetanol Pared Top News Los 30 mejores Chimenea Bioetanol Pared capaces: la mejor revisión sobre Chimenea Bioetanol Pared 8 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Chimenea Bioetanol Pared?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Chimenea Bioetanol Pared del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



KRATKI Chimenea de bioetanol Delta Slim + Guijarros 2 kg Montaje en pared o instalación empotrada en esquina, con acristalamiento l Biocontenedor de 0,4 l, certificado TÜV Acero, 40 x 90 cm, Negro € 218.89

€ 211.43 in stock 2 new from €211.43 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO ELEGANTE: La chimenea ofrecida tiene un estilo contemporáneo y minimalista. Gracias a su vista de fuego de dos lados, su diseño panorámico y su delicado marco frontal, se adapta perfectamente a los interiores modernos. La variante Slim tiene un contenedor más pequeño (0,4 l), pero una línea de fuego más larga. También puede elegir entre carcasa de acero negra o esmerilada.

CALOR NATURAL: La fuente del fuego es un combustible natural - bioetanol. El producto de su combustión es vapor de agua, por lo que es seguro para el medio ambiente. Al no tener conexión a chimenea, el 100% del calor producido se queda en la estancia. Como tal, también eleva la temperatura en la habitación varios grados centígrados (2-3 grados en promedio).

✔ CONSTRUCCIÓN SEGURA: La chimenea está equipada con un biocontenedor, que tiene una cámara adicional que evita que el combustible se derrame cuando se vuelca el contenedor. La almohadilla absorbente especial reduce el consumo de combustible. El fuego también se puede extinguir en cualquier momento con el cambio de manija suministrado. La chimenea también tiene un indicador de nivel máximo de combustible.

CERTIFICADO: La producción de nuestras biochimeneas está supervisada por TÜV Rheinland Polonia. El producto ha recibido el certificado de seguridad alemán TÜV. El proceso de producción se lleva a cabo de acuerdo con estándares globales, como lo confirma la certificación ISO 9001:2015.T

DIMENSIONES: Las dimensiones de la chimenea son 90 x 40 x 14,2 (ancho x alto x profundidad) centímetros. La opción Slim tiene una profundidad de 10,3 centímetros. La variante Slim también tiene un contenedor más pequeño (0,4 l) en comparación con el estándar (0,5 l), pero una línea de fuego más larga.

HOMCOM Chimenea de Bioetanol de Pared 60x22x40 cm Capacidad de 1,5 L Combustión de 3 Horas Estufa de Bioetanol de Acero Inoxidable para Salón Dormitorio Negro € 149.99 in stock 1 new from €149.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AMBIENTE ACOGEDOR: Para crear una habitación acogedora es indispensable sentirnos cómodos en ella, y no hay nada más reconfortante en un día frío que un buen fuego y la calma que puede transmitirnos

CHIMENEA MONTADA EN LA PARED: Esta bonita chimenea de bioetanol de diseño moderno y elegante, viene preparada para montar en la pared y no ocupar espacio en el suelo. Para que puedas crear un espacio de relax o calma en tu sala de estar, dormitorio y más

COMPACTA Y EFICIENTE: Esta chimenea con quemador de etanol emite una cantidad generosa de calor en relación con el espacio que ocupa. Adecuada para espacios de hasta 25 m², aunque probablemente no caliente toda la habitación, sí que es suficiente para mantener el calor en las zonas circundantes

COMO SIEMPRE, LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO: Eficiencia y seguridad son nuestros lemas cuando se trata de chimeneas. Todas nuestras chimeneas de alcohol están diseñadas específicamente para mantener tu hogar seguro y maximizar la producción de energía para la menor cantidad de entrada, ahorrando dinero y recursos, y sin causar un impacto negativo al medio ambiente

ESPECIFICACIONES: Medidas totales: 60x22x40 cm (LxANxAL). Cobertura de calentamiento: 20-25 m². Tiempo de combustión: 3 horas

kratki Biokamin Delta Flat sin acristalamiento, 400 x 900 cm, Recipiente de 0,4 L, Negro, Chimenea de Pared, Ideal para el hogar, salón o Dormitorio, Certificado TÜV – Rheinland € 201.12 in stock 1 new from €201.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta calidad: la chimenea de pared para bioetanol está hecha de acero inoxidable y está recubierta con pintura en polvo negro. El acero inoxidable garantiza una larga vida útil y resistencia a los daños.

Certificado TÜV: la chimenea orgánica de Kratki tiene una certificación TÜV. Esto es prueba de la alta calidad del producto y confirma que cumple con los requisitos de seguridad prescritos.

Biocombustible: gracias al bioetanol podrás disfrutar de hermosas llamas de forma constante. El bioetanol es inodoro y se quema absolutamente sin residuos. Las chimeneas de etanol son adecuadas para uso en interiores.

Ideal para el hogar: Delta Flat es una chimenea orgánica con un diseño simple y moderno. La forma elegante le permite enfatizar la decoración tanto de la sala de estar como del dormitorio.

Garantía de devolución de dinero de 30 días: creemos que ofrecemos el producto de la más alta calidad del mercado. Por lo tanto, nuestro producto está respaldado por una garantía de devolución de dinero de 30 días que demuestra que estamos seguros de que estará 100% satisfecho. READ Mauricio Macri tuitea sobre el caso de un hombre que tuvo que entrar a un Santiago del Estro con su hija enferma en brazos

Chimenea de gel de 900 x 400 mm, bioetanol, Chimenea de pared, color negro mate y cristal con soporte (certificado TÜV - Rheinland) € 183.00 in stock 3 new from €183.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Chimenea de gel mate de 900 x 400 mm de acero pulverizado en color negro + cristal incluye soporte (!! Certificación TÜV-Rheinland

1 cámara de combustión de doble pared con una capacidad de aprox. 0,75 litros cuando se utiliza con esponja de cerámica

Tiempo de combustión de aprox. 1-3 horas, dependiendo del tipo de combustible y el suministro de oxígeno

Potencia calorífica de 1,5 a 3 kW, dependiendo del tipo de combustible y el suministro de oxígeno

Incluye accesorios de montaje, embudo de combustible y piedras decorativas blancas para un mejor aspecto

KRATKI Chimenea de bioetanol Delta Flat + Guijarros + Embudo + Biocombustible Real Fire montado en la Pared, biocontenedor de 0,4 l, Certificado TÜV Acero, 40 x 90 cm, Acristalamiento, Negro Mate € 222.30 in stock 2 new from €222.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO ELEGANTE: La chimenea ofrecida tiene un estilo contemporáneo y minimalista. Gracias a su diseño panorámico y su elegante marco frontal, encaja perfectamente en los interiores modernos. También puede elegir entre la versión con acristalamiento o sin él.

CALOR NATURAL: La fuente del fuego es un combustible natural - bioetanol. El producto de su combustión es vapor de agua, por lo que es seguro para el medio ambiente. Al no tener conexión a chimenea, el 100% del calor producido se queda en la estancia. Como tal, también eleva la temperatura en la habitación varios grados centígrados (2-3 grados en promedio).

✔ CONSTRUCCIÓN SEGURA: La chimenea está equipada con un biocontenedor (0,4 l), que tiene una cámara adicional que evita que el combustible se derrame cuando se vuelca el contenedor. La almohadilla absorbente especial reduce el consumo de combustible. El fuego también se puede extinguir en cualquier momento con el cambio de manija suministrado. La chimenea también tiene un indicador de nivel máximo de combustible.

CERTIFICADO: La producción de nuestras biochimeneas está supervisada por TÜV Rheinland Polonia. El producto ha recibido el certificado de seguridad alemán TÜV. El proceso de producción se lleva a cabo de acuerdo con estándares globales, como lo confirma la certificación ISO 9001:2015.El combustible también fue certificado como seguro para la salud por el Instituto Nacional de Salud de Polonia.

MONTAJE FÁCIL: Puedes colgar la chimenea en la pared usando 2 clavijas de montaje (incluidas en el set). Alternativamente, puede instalarlo en un hueco o en un elemento decorativo especialmente construido que sobresalga de la pared. Todos los juegos incluyen manual de usuario.

KRATKI Chimenea de bioetanol Delta Slim + Guijarros + Embudo para Montaje, con acristalamiento l Biocontenedor de 0,4 l, Certificado TÜV Acero, 40 x 90 cm, Negro € 258.01 in stock 2 new from €211.89

3 used from €152.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO ELEGANTE: La chimenea ofrecida tiene un estilo contemporáneo y minimalista. Gracias a su vista de fuego de dos lados, su diseño panorámico y su delicado marco frontal, se adapta perfectamente a los interiores modernos. La variante Slim tiene un contenedor más pequeño (0,4 l), pero una línea de fuego más larga. También puede elegir entre carcasa de acero negra o esmerilada.

CALOR NATURAL: La fuente del fuego es un combustible natural - bioetanol. El producto de su combustión es vapor de agua, por lo que es seguro para el medio ambiente. Al no tener conexión a chimenea, el 100% del calor producido se queda en la estancia. Como tal, también eleva la temperatura en la habitación varios grados centígrados (2-3 grados en promedio).

✔ CONSTRUCCIÓN SEGURA: La chimenea está equipada con un biocontenedor, que tiene una cámara adicional que evita que el combustible se derrame cuando se vuelca el contenedor. La almohadilla absorbente especial reduce el consumo de combustible. El fuego también se puede extinguir en cualquier momento con el cambio de manija suministrado. La chimenea también tiene un indicador de nivel máximo de combustible.

CERTIFICADO: La producción de nuestras biochimeneas está supervisada por TÜV Rheinland Polonia. El producto ha recibido el certificado de seguridad alemán TÜV. El proceso de producción se lleva a cabo de acuerdo con estándares globales, como lo confirma la certificación ISO 9001:2015.T

DIMENSIONES: Las dimensiones de la chimenea son 90 x 40 x 14,2 (ancho x alto x profundidad) centímetros. La opción Slim tiene una profundidad de 10,3 centímetros. La variante Slim también tiene un contenedor más pequeño (0,4 l) en comparación con el estándar (0,5 l), pero una línea de fuego más larga.

Don Fuego XXL Chimenea de bioetanol con 24 piedras decorativas € 199.00 in stock 1 new from €199.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ancho: 110 cm. Altura: 40 cm. Profundidad: 13 cm. Peso: 9 kg.

6 latas de combustible de hojalata de 0,25 litros, 7,5 cm de diámetro, 7,5 cm de altura.

1 matamas de acero inoxidable.

Funciona tanto con gel combustible como con bioetanol.

No requiere montaje.

Chimenea de pared / Biochimenea con funcionamiento a través de bioetanol. Modelo: XXL Plus. Color: negro € 179.00 in stock 1 new from €179.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Atención:El precio incluye un juego de piedras decorativas.

Bio chimenea negra mate S-Line 3D 120x40cm 1200x400mm Chimenea de bioetanol para montar en una apertura de pared. Eco-chimenea con vidrio. Biochimenea con quemador de 80 cm € 459.00 in stock 1 new from €459.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features biochimenea para la televisión

chimenea de bioetanol con un amplio quemador

bio chimenea para el apartamento

Chimenea de etanol con marco frontal delgado

chimenea de bioetanol moderna

Biochimenea DELTA2 de KRATKI, 400 x 900 cm, contenedor de 0,5 litros, Color Negro, sin Cristal, Chimenea de Pared de etanol, Ideal para casa, salón o Dormitorio, con Certificado TÜV Rheinland € 151.88 in stock 2 new from €151.88 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta calidad: la chimenea de pared de bioetanol está hecha de acero inoxidable y recubierta de polvo negro. El acero inoxidable garantiza una larga vida útil y resistencia a los daños.

Con certificación TÜV: La biochimenea Kratki tiene certificado TÜV. Esto demuestra la alta calidad del producto y confirma que cumple con los requisitos de seguridad obligatorios.

Biocombustible: Gracias al bioetanol podrás disfrutar de una llama constante y vigorosa. El bioetanol es inodoro y quema sin dejar sin ningún residuo. Las chimeneas de etanol son adecuadas para uso en interiores.

Distintos colores: Gracias a los diferentes colores de la biochimenea Delta, puedes elegir la que mejor se adapte a la decoración de tu hogar. Su elegante forma realza la decoración tanto del salón como del dormitorio.

- -

Chimenea de Pared KRATKI Bio Chimenea Decorativa Golf Negro 374 mm x 648 mm TÜV - Aprobado por Renania € 125.39 in stock 1 new from €125.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTA CALIDAD: la chimenea de pared para bioetanol está hecha de acero inoxidable y está recubierta con pintura en polvo negra. El acero inoxidable garantiza a la chimenea una larga vida útil y resistencia a los daños.

CERTIFICADO TÜV: la biochimenea Kratki tiene una marca de certificación TÜV. Esta es una prueba de la alta calidad del producto y confirma que cumple con los requisitos de seguridad prescritos.

BIOCOMBUSTIBLE: gracias al bioetanol, puede disfrutar de llamas consistentemente hermosas. El bioetanol es inodoro y se quema absolutamente libre de residuos. Las chimeneas de etanol son adecuadas para uso en interiores.

DIFERENTES PATRONES - Gracias a los diferentes patrones de las bio chimeneas, podemos adaptarlos al interior. La forma elegante le permite enfatizar la decoración tanto de la sala de estar como del dormitorio.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO DE 30 DÍAS: creemos que estamos ofreciendo el producto de la más alta calidad en el mercado. Por lo tanto, nuestro producto está respaldado por una garantía de devolución de dinero de 30 días, lo que demuestra que estamos seguros de que estará 100% satisfecho.

KRATKI Chimenea de bioetanol Delta Flat + Guijarros 2 kg + Embudo Real Fire montado en la Pared, biocontenedor de 0,4 l, Certificado TÜV Acero, 40 x 90 cm, Negro Mate € 185.23

€ 179.64 in stock 2 new from €179.64 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO ELEGANTE: La chimenea ofrecida tiene un estilo contemporáneo y minimalista. Gracias a su diseño panorámico y su elegante marco frontal, encaja perfectamente en los interiores modernos. También puede elegir entre la versión con acristalamiento o sin él.

CALOR NATURAL: La fuente del fuego es un combustible natural - bioetanol. El producto de su combustión es vapor de agua, por lo que es seguro para el medio ambiente. Al no tener conexión a chimenea, el 100% del calor producido se queda en la estancia. Como tal, también eleva la temperatura en la habitación varios grados centígrados (2-3 grados en promedio).

✔ CONSTRUCCIÓN SEGURA: La chimenea está equipada con un biocontenedor (0,4 l), que tiene una cámara adicional que evita que el combustible se derrame cuando se vuelca el contenedor. La almohadilla absorbente especial reduce el consumo de combustible. El fuego también se puede extinguir en cualquier momento con el cambio de manija suministrado. La chimenea también tiene un indicador de nivel máximo de combustible.

CERTIFICADO: La producción de nuestras biochimeneas está supervisada por TÜV Rheinland Polonia. El producto ha recibido el certificado de seguridad alemán TÜV. El proceso de producción se lleva a cabo de acuerdo con estándares globales, como lo confirma la certificación ISO 9001:2015.El combustible también fue certificado como seguro para la salud por el Instituto Nacional de Salud de Polonia.

MONTAJE FÁCIL: Puedes colgar la chimenea en la pared usando 2 clavijas de montaje (incluidas en el set). Alternativamente, puede instalarlo en un hueco o en un elemento decorativo especialmente construido que sobresalga de la pared. Todos los juegos incluyen manual de usuario.

Don Fuego XXL Chimenea de bioetanol con 24 piedras decorativas € 179.00 in stock 1 new from €179.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Altura: 40 cm Ancho: 110 cm Profundidad: 15 cm

6 Quemadores en acero inoxidable de 0,5 litros

Color: blanco, como en la foto.

Apagador de llamas incluido en el precio. No incluido en el precio: Piedras decorativas.

This product is covered by an international patent which is the property of buybubu Ltd

Chimenea de bioetanol S-Line Box de 120 cm, 1200 mm, Color Negro Mate, Chimenea de Pared BioChimenea de Pared con Lados montados y Chimenea bioetanol de Pared con Cristal. € 499.00 in stock READ Los 30 mejores Herrajes Antiguos Para Muebles capaces: la mejor revisión sobre Herrajes Antiguos Para Muebles 1 new from €499.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features biochimenea para la televisión

chimenea de bioetanol con un amplio quemador

bio chimenea para el apartamento

Chimenea de etanol con marco frontal delgado

chimenea de bioetanol moderna

KRATKI Golf 2 Chimenea Interior de bioetanol de Pared Biocontenedor 0,2 l Acero Pintado en Polvo Certificado TÜV con acristalamiento 36 x 62 cm € 163.94 in stock 2 new from €149.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO ELEGANTE: La chimenea ofrecida tiene un carácter moderno y minimalista. Combina espléndidamente la forma tradicional con materiales modernos y ofrece una elegante combinación de acero y vidrio. Gracias al color negro universal y la forma rectangular, debe encajar en cualquier interior. Es adecuado tanto para viviendas unifamiliares como para pisos.

CALOR NATURAL: La fuente del fuego real es un combustible natural - bioetanol. El producto de su combustión es vapor de agua y calor, por lo que es seguro para el medio ambiente. Al no tener conexión a chimenea, el 100% del calor producido se queda en la estancia. Como tal, también eleva la temperatura de la habitación en varios grados centígrados (2-3 grados en promedio).

✔ CONSTRUCCIÓN SEGURA: La chimenea está equipada con un biocontenedor, que tiene una cámara adicional que evita que el combustible se derrame cuando se vuelca el contenedor. La almohadilla absorbente especial reduce el consumo de combustible. El fuego también se puede extinguir en cualquier momento con el cambio de manija suministrado. La chimenea también tiene un indicador de nivel máximo de combustible.

CERTIFICADO: La producción de nuestras biochimeneas está supervisada por TÜV Rheinland Polonia. El producto ha recibido el certificado de seguridad alemán TÜV. El proceso de producción se lleva a cabo de acuerdo con estándares globales, como lo confirma la certificación ISO 9001: 2015.

FÁCIL INSTALACIÓN Y USO: Puede colgar la chimenea en la pared con las clavijas de montaje (incluidas en el juego). Te llevará alrededor de 5 minutos. Alternativamente, puede montarlo en un hueco o en un elemento decorativo especialmente construido que sobresalga de la pared. A continuación, basta con verter el biocombustible en el recipiente hasta el nivel del mercado y prender el fuego.

Kaminbau Mierzwa - Chimenea de etanol modelo TCP, incluye juego de piedras decorativas, latas de combustible, cristal de seguridad y extintor de acero inoxidable, color a elegir € 189.00 in stock 1 new from €189.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Negro Size 110 cm x 40 cm x 15 cm

HOMCOM Chimenea de Etanol 7000BTU Chimenea de Bioetanol de Acero con Apagallamas de Acero Inoxidable Tanque de 1,2 L Tiempo de Combustión 3H para Interiores 20-25 m² 39x26x54 cm Negro € 101.99 in stock 1 new from €101.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CALEFACCIÓN EFICIENTE: Esta estufa de bioetanol es una opción moderna y sostenible para calentar el ambiente con eficiencia y sin problemas de humo y cenizas. Alimentada por alcohol de etanol, esta chimenea proporcionará llamas reales y suficiente calor para mantenerte abrigado y cómodo durante los días fríos por hasta 3 horas cuando el depósito esté lleno

DISEÑO AUTÓNOMO: Gracias a su diseño independiente, esta chimenea sin humos ofrece la ventaja de ser portátil y versátil. Puedes colocarla en cualquier lugar de la casa que desees, sin necesidad de una instalación fija

AMPLIA COBERTURA: Nuestra chimenea de bioetanol es una excelente opción para mantenerte caliente durante los días de invierno mientras te relajas en la sala de estar, dormitorio y más. Tiene un área de cobertura de hasta 20-25 ㎡

CON APAGADOR DE LLAMAS: Esta chimenea de alcohol cuenta con un apagador de llamas de acero inoxidable incluido para apagar fácilmente la llama cuando sea necesario, con la máxima seguridad

MEDIDAS TOTALES: 39x26x54 cm (LxANxAL). Capacidad del tanque: 1,2 L. Tiempo de consumo del combustible: 3 horas. NOTA: El combustible no está incluido. No requiere montaje

Chimenea de bioetanol de Metal de Suelo de diseño Quemador de 1,5 l con Cristales Protectores (Negro) € 299.90 in stock 2 new from €299.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Chimenea de suelo de bioetanol en metal pintado negro mate

El diseño limpio y moderno de la biochimenea de suelo negro la hace ideal para decorar tu ambiente aportándole calidez.

Biochimenea con dos cristales templados para proteger la llama. Los vidrios templados tienen una ranura dentro de la cual se colocan sin ver pasadores ni soportes, dando así un diseño único a la chimenea

Quemador de acero inoxidable de 1,5 litros y herramienta de control de llama, bioetanol no incluido

Dimensiones de la biochimenea: 78P x 25l x 58h cm. No hay necesidad de una chimenea. Sin necesidad de electricidad

KRATKI Chimenea de Interior de bioetanol Charlie 2 + Guijarros Decorativos + Embudo de llenado De Pared, Biocontenedor 0,5 l Certificado TÜV,Acero, Negro, 78 x 46cm € 358.49 in stock 2 new from €358.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO ELEGANTE: La chimenea ofrecida tiene un carácter moderno y atemporalmente elegante. Gracias al color negro universal y la forma rectangular, debe encajar en cualquier interior. Es adecuado tanto para viviendas unifamiliares como para pisos. El juego ofrecido también contiene 1 kilogramo de guijarros decorativos.

CALOR NATURAL: La fuente del fuego es un combustible natural - bioetanol. El producto de su combustión es vapor de agua, por lo que es seguro para el medio ambiente. Al no tener conexión a chimenea, el 100% del calor producido se queda en la estancia. Como tal, también eleva la temperatura en la habitación varios grados centígrados (2-3 grados en promedio).

✔ CONSTRUCCIÓN SEGURA: La chimenea está equipada con un biocontenedor (con capacidad de 0,5 l), que tiene una cámara adicional que evita que el combustible se derrame cuando se vuelca el contenedor. La almohadilla absorbente especial reduce el consumo de combustible. El fuego también se puede extinguir en cualquier momento con el cambio de manija suministrado. La chimenea también tiene un indicador de nivel máximo de combustible.

CERTIFICADO: La producción de nuestras biochimeneas está supervisada por TÜV Rheinland Polonia. El producto ha recibido el certificado de seguridad alemán TÜV. El proceso de producción se lleva a cabo de acuerdo con estándares globales, como lo confirma la certificación ISO 9001:2015.

MONTAJE FÁCIL:Puede colgar la chimenea en la pared con 2 clavijas de montaje (incluidas en el juego). Alternativamente, puede instalarlo en un hueco o en un elemento decorativo especialmente construido que sobresalga de la pared.

KRATKI Golf Chimenea de bioetanol para Interiores Biocontenedor de Pared 0,2 l Certificado TÜV Acero con Recubrimiento de Polvo Negro 37 x 64 cm Plus Set de aromaterapia € 126.19 in stock 1 new from €126.19 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO ELEGANTE: La chimenea ofrecida tiene un carácter moderno y minimalista. Combina espléndidamente la forma tradicional con materiales modernos y ofrece una elegante combinación de acero y vidrio. Gracias al color negro universal y la forma rectangular, debe encajar en cualquier interior. Es adecuado tanto para viviendas unifamiliares como para pisos.

CALOR NATURAL: La fuente del fuego real es un combustible natural - bioetanol. El producto de su combustión es vapor de agua y calor, por lo que es seguro para el medio ambiente. Al no tener conexión a chimenea, el 100% del calor producido se queda en la estancia. Como tal, también eleva la temperatura de la habitación en varios grados centígrados (2-3 grados en promedio).

✔ CONSTRUCCIÓN SEGURA: La chimenea está equipada con un biocontenedor, que tiene una cámara adicional que evita que el combustible se derrame cuando se vuelca el contenedor. La almohadilla absorbente especial reduce el consumo de combustible. El fuego también se puede extinguir en cualquier momento con el cambio de manija suministrado. La chimenea también tiene un indicador de nivel máximo de combustible.

CERTIFICADO: La producción de nuestras biochimeneas está supervisada por TÜV Rheinland Polonia. El producto ha recibido el certificado de seguridad alemán TÜV. El proceso de producción se lleva a cabo de acuerdo con estándares globales, como lo confirma la certificación ISO 9001:2015.

FÁCIL INSTALACIÓN Y USO:Puede colgar la chimenea en la pared con las clavijas de montaje (incluidas en el juego). Te llevará alrededor de 5 minutos. Alternativamente, puede montarlo en un hueco o en un elemento decorativo especialmente construido que sobresalga de la pared. A continuación, basta con verter el biocombustible en el recipiente hasta el nivel del mercado y prender el fuego.

Biochimenea S-Line Box 120 cm. Chimenea de bioetanol de 1200 mm, Color Negro Mate, Chimenea de Pared. Biochimenea montada en la Pared con Lados construidos. Chimenea bioetanol sin Cristal. € 479.00 in stock 1 new from €479.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features biochimenea para la televisión

chimenea de bioetanol con un amplio quemador

bio chimenea para el apartamento

Chimenea de etanol con marco frontal delgado

chimenea de bioetanol moderna

Bio chimenea negra mate Nice-House 120x40cm 1200x400mm Chimenea de bioetanol para colgar directamente en la pared o para montar en una apertura de pared. Eco-chimenea con vidrio. Biochimenea colgante € 347.00 in stock 4 new from €347.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features También recibirás de regalo: un pequeño recipiente de aromaterapia; muestra del aceite de fragancia "FireWood".

biochimenea para la televisión

chimenea de bioetanol con un amplio quemador

bio chimenea para el apartamento

Chimenea de etanol con marco frontal delgado

Bio chimenea de pie negra Nice-House BOX 90x40cm. Biochimenea de bioetanol de pared 900x400 mm negro. Eco-chimenea en forma de caja también para colgar en la pared. Chimenea de bioetanol sin vidrio. € 249.00 in stock 1 new from €249.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features la amplia línea de fuego significa llamas impresionantes

Diseño moderno

Fácil montaje en pared

páginas incorporadas

Certificado TÜV

KRATKI biochimenea 600x280mm Chimenea de Pared Izquierda Chimenea de etanol Chimenea Deco Chimenea de Esquina Negra € 355.14 in stock 1 new from €355.14 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTA CALIDAD: la chimenea de pared para bioetanol está hecha de acero inoxidable y está recubierta con pintura en polvo negra. El acero inoxidable garantiza a la chimenea una larga vida útil y resistencia a los daños.

CERTIFICADO TÜV: las chimeneas biológicas Kratki tienen una marca de certificación TÜV. Esta es una prueba de la alta calidad del producto y confirma que cumple con los requisitos de seguridad prescritos.

BIOCOMBUSTIBLE: gracias al bioetanol, puede disfrutar de llamas consistentemente hermosas. El bioetanol es inodoro y se quema absolutamente sin dejar residuos. Las chimeneas de etanol son adecuadas para uso en interiores.

PARA INTERIORES MODERNOS: gracias a la vista de dos lados del fuego, la vista panorámica y el delicado marco frontal, la biochimenea se adapta perfectamente a los interiores modernos. Este tipo de biochimenea se elige a menudo para espacios abiertos, como una sala de estar con comedor.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO DE 30 DÍAS: creemos que estamos ofreciendo el producto de la más alta calidad en el mercado. Por lo tanto, nuestro producto está respaldado por una garantía de devolución de dinero de 30 días, lo que demuestra que estamos seguros de que estará 100% satisfecho. READ Estas son contraseñas que nunca elegirás

Biochimenea DELTA2 de KRATKI, 400 x 900 cm, contenedor de 0,5 litros, Qube, con cristal de 4 mm de grosor, chimenea de pared de etanol, de gel, ideal para casa, salón o dormitorio € 228.40 in stock 1 new from €228.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta calidad: la chimenea de pared de bioetanol está hecha de acero inoxidable y recubierta de polvo negro. El acero inoxidable garantiza una larga vida útil y resistencia a los daños.

Con certificación TÜV: La biochimenea Kratki tiene certificado TÜV. Esto demuestra la alta calidad del producto y confirma que cumple con los requisitos de seguridad obligatorios.

Biocombustible: Gracias al bioetanol podrás disfrutar de una llama constante y vigorosa. El bioetanol es inodoro y quema sin dejar sin ningún residuo. Las chimeneas de etanol son adecuadas para uso en interiores.

Con panel de cristal: El panel de cristal de la chimenea de etanol DELTA2, de 4 mm de grosor y 10 cm de alto, aumenta la seguridad de uso, especialmente para los miembros de la familia más jóvenes y para las mascotas. Contenido del envío: Base para el cristal, material y chapa con recubrimiento de polvo negro.

- -

Bio chimenea de pie blanca Nice-House BOX 90x40cm. Biochimenea de bioetanol de pared 900x400 mm blanco. Eco-chimenea en forma de caja también para colgar en la pared. Chimenea de bioetanol sin vidrio. € 249.00 in stock 1 new from €249.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features la amplia línea de fuego significa llamas impresionantes

Diseño moderno

Fácil montaje en pared

Lados incorporados

Certificado TUV

SOLOLED Chimenea de bioetanol empotrada en la pared con cristal protector incluido marco de la biochimenea de acero (negro mate, 150 cm) € 1,099.90 in stock 1 new from €1,099.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Chimenea de bioetanol para empotrar en pared, color negro, modelo Frame 1500. Producto de diseño

Alimentación con bioetanol, un combustible líquido que no produce humos, malos olores y no necesita chimenea. No necesita corriente

Dimensiones de la biochimenea: 1500 x 490 x 160 mm de profundidad. Único quemador de 80 cm con una capacidad de 2 litros. Material: acero inoxidable de 1,5 mm con recubrimiento en polvo con pintura resistente al calor

Chimenea de bioetanol de color negro mate con cristal protector incluido para un diseño extraordinario, muy elegante y moderno

Ideal para instalar en la pared, esta chimenea es un producto de diseño fabricado en la UE

Chimenea de bioetanol Kratki Chimenea de Pared Decorativa Golf Negro Vertical 374 mm x 648 mm TÜV - Aprobado por Renania € 182.21 in stock 1 new from €182.21

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTA CALIDAD: la chimenea de pared para bioetanol está hecha de acero inoxidable y está recubierta con pintura en polvo negra. El acero inoxidable garantiza a la chimenea una larga vida útil y resistencia a los daños.

CERTIFICADO TÜV: la biochimenea Kratki tiene una marca de certificación TÜV. Esta es una prueba de la alta calidad del producto y confirma que cumple con los requisitos de seguridad prescritos.

BIOCOMBUSTIBLE: gracias al bioetanol, puede disfrutar de llamas consistentemente hermosas. El bioetanol es inodoro y se quema absolutamente libre de residuos. Las chimeneas de etanol son adecuadas para uso en interiores.

DIFERENTES PATRONES - Gracias a los diferentes patrones de las bio chimeneas, podemos adaptarlos al interior. La forma elegante le permite enfatizar la decoración tanto de la sala de estar como del dormitorio.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO DE 30 DÍAS: creemos que estamos ofreciendo el producto de la más alta calidad en el mercado. Por lo tanto, nuestro producto está respaldado por una garantía de devolución de dinero de 30 días, lo que demuestra que estamos seguros de que estará 100% satisfecho.

Chimenea de bioetanol de pared (650 x 400 mm, con cristal y certificado TÜV) € 219.00 in stock 2 new from €219.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La biochimenea de 650 x 400 dispone del certificado de seguridad TÜV del Instituto Alemán Rheinland.

La capacidad del quemador es de 0,35 l, y el llenado del biocarburante se facilita mediante el embudo.

Duración de la combustión: aprox. 2-5 horas, dependiendo del tipo de combustible y el suministro de oxígeno. Potencia calorífica: 2 kW.

Material de la carcasa: acero con recubrimiento en polvo. Tamaño: 65 x 40 x 12 cm. Peso con embalaje: 9 kg.

Incluye accesorios de montaje, mango de regulación de llamas, embudo de llenado y piedras decorativas blancas para un mejor aspecto.

KRATKI Besta Chimenea Interior de bioetanol + Guijarros + Embudo de llenado Montado en la Pared, Contenedor Biosafe 0,25 l Certificado TÜV, Acero con Recubrimiento en Polvo, Negro, 45 x 45 cm € 141.22 in stock 2 new from €141.22 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO ELEGANTE: La chimenea ofrecida tiene un carácter moderno y minimalista. Gracias al color negro universal y la forma squalish, debe encajar en cualquier interior. Es adecuado tanto para viviendas unifamiliares como para pisos. El juego ofrecido también contiene 1 kilogramo de guijarros decorativos blancos para que se vea aún más genial.

CALOR NATURAL: La fuente del fuego real es un combustible natural - bioetanol. El producto de su combustión es vapor de agua y calor, por lo que es seguro para el medio ambiente. Al no tener conexión a chimenea, el 100% del calor producido se queda en la estancia. Como tal, también eleva la temperatura en la habitación varios grados centígrados (2-3 grados en promedio).

✔ CONSTRUCCIÓN SEGURA: La chimenea está equipada con un biocontenedor (con capacidad de 0,25 l) que tiene una cámara adicional que evita que el combustible se derrame cuando se vuelca el contenedor. La almohadilla absorbente especial reduce el consumo de combustible. El fuego también se puede extinguir en cualquier momento con el cambio de manija suministrado. La chimenea también tiene un indicador de nivel máximo de combustible.

CERTIFICADO: La producción de nuestras biochimeneas está supervisada por TÜV Rheinland Polonia. El producto ha recibido el certificado de seguridad alemán TÜV. El proceso de producción se lleva a cabo de acuerdo con estándares globales, como lo confirma la certificación ISO 9001:2015.

FÁCIL INSTALACIÓN Y USO:Puede colgar la chimenea en la pared con las clavijas de montaje (incluidas en el juego). Te llevará alrededor de 5 minutos. A continuación, basta con verter el biocombustible en el recipiente hasta el nivel del mercado y prender el fuego.

